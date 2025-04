Hoe de productie stroomlijnen met behulp van contractproductie

Sommige van de grootste, machtigste en meest iconische productiebedrijven ter wereld beheren niet al hun productie intern.

Een gemiddelde auto heeft duizenden onderdelen. Een gemiddelde autofabrikant heeft ongeveer 18.000 leveranciers in de volledige waardeketen, mcKinsey . Voor lucht- en ruimtevaart is dit nummer 12.000 en voor technologie is het 7000.

Om verschillende redenen wenden fabrikanten zich tot kleinere of gespecialiseerde leveranciers om de onderdelen te produceren die ze nodig hebben - een proces dat in de volksmond bekend staat als industriële loonproductie.

In deze blogpost onderzoeken we wat dit is en hoe u het in uw organisatie kunt stroomlijnen.

**Wat is loonproductie?

Contractproductie is het proces van het uitbesteden van de productie van goederen aan een externe fabrikant.

Bij deze regeling richt u zich meestal op onderzoek, inzicht in de klant, ontwerp en marketing, terwijl de daadwerkelijke productie van het product wordt uitbesteed aan een leverancier. Als je "Ontworpen in Californië. Assembled in China." op een van je technische producten hebt gezien, dan is dit wat het betekent.

Rol van contractfabrikanten

De belangrijkste rol van een contractfabrikant is om goederen te produceren volgens de specificaties van het contract. Dit kan het hele product zijn of slechts een deel ervan. In de praktijk omvatten loonproductiediensten echter meer.

Gespecialiseerde diensten: Contractfabrikanten ondersteunen het volledige productieproces met gespecialiseerde diensten, zoals de inkoop van grondstoffen, het opleiden van assemblagemedewerkers, verpakking, enz.

Kwaliteitsnormen: Ze zorgen ervoor dat de SLA, industrienormen en wettelijke vereisten worden nageleefd.

Schaalbaarheid: Contractfabrikanten hebben vaak extra capaciteit voor productie beschikbaar, waardoor ze kunnen opschalen zonder grote investeringen in tijd of apparatuur.

Distributie: Sommige loonfabrikanten verzorgen ook de verdeling van producten rechtstreeks vanuit hun magazijnen. Als u bijvoorbeeld een in de VS gevestigd bedrijf bent dat wereldwijd verkoopt, kunt u regelen dat uw overzeese fabrikant rechtstreeks naar andere markten verzendt.

Betekent dit dat loonfabrikanten altijd alle productie doen? Nee, dat doen ze niet. Er zijn verschillende vormen van loonproductie, die we hieronder bespreken.

Vormen van loonproductie

Er zijn verschillende soorten contracten binnen de productie-industrie en ze bepalen hoe de relatie werkt.

Aan de ene kant kan een potloodfabrikant alleen de houten onderdelen laten produceren door een externe leverancier en het grafietlood en de assemblage intern afhandelen. Aan de andere kant wordt je laptop misschien Voltooid geproduceerd en geassembleerd door een leverancier. En er zit veel tussenin.

1. End-to-end productie

Zoals de naam al zegt, houdt end-to-end productie in dat de contractfabrikant het hele productieproces voor zijn rekening neemt, van de inkoop van grondstoffen tot de levering van de eindproducten.

Meestal maakt het loonbedrijf het productontwerp en geeft het duidelijke specificaties. En de contractfabrikant beheert al het andere, inclusief de inkoop van materialen, productie, kwaliteitscontrole, verpakking en logistiek.

De farmaceutische industrie geeft de voorkeur aan dit model vanwege de nalevings- en kwaliteitseisen.

Een farmaceutisch bedrijf kan bijvoorbeeld de productie van een nieuw medicijn uitbesteden aan een contractfabrikant die het hele proces van synthese tot verpakking overziet.

2. Productie onder privé label

Private label productie houdt in dat een merk zijn naam plakt op producten die door een ander merk zijn gemaakt. Het is echter niet zo duister als het klinkt. Een fabrikant van huismerken is meestal een klein bedrijf met gespecialiseerde expertise in het maken van specifieke producten.

Een grotere fabrikant kiest uit een catalogus van bestaande producten van de private label fabrikant en betaalt goed geld om het eindproduct onder hun eigen merknaam te zien.

Dit type contractproductie komt vaak voor bij fast moving customer goods (FMCG) en bij voedingsmiddelen en dranken.

Bijvoorbeeld, veel supermarktketens merken en verkopen private label producten die door derden zijn geproduceerd onder hun eigen naam.

3. Productie van onderdelen

Hierbij produceert een leverancier specifieke onderdelen of componenten die in een groter product worden gebruikt. Dit komt vaak voor in de elektronica-, auto- en luchtvaartindustrie, waar complexe producten bestaan uit een groot aantal onderdelen van verschillende leveranciers.

Bij onderdelenproductie heeft het uitbestedende bedrijf meestal leveranciers voor verschillende onderdelen, vaak meerdere voor elk onderdeel. In sommige gevallen verzamelen ze al deze onderdelen en assembleren ze ze zelf. In een aantal gevallen wordt dat deel van het proces ook uitbesteed aan een andere aannemer in een proces dat bekend staat als uitbestede assemblage. ..

4. Uitbestede montage

Er is sprake van uitbestede assemblage wanneer de contractfabrikant namens u onderdelen assembleert tot een eindproduct. U kunt de onderdelen leveren of op de fabrikant vertrouwen om ze te kopen.

Dit komt vaak voor in industrieën zoals elektronica en consumentengoederen.

Bijvoorbeeld, techbedrijven besteden de assemblage van smartphones of andere gadgets vaak uit aan contractfabrikanten met de benodigde apparatuur en expertise.

5. Onderaanneming

Bij onderaanneming besteedt een fabrikant een deel van het productieproces uit aan een andere fabrikant. Dit komt vaak voor in grootschalige industrieën zoals de bouw en ruimtevaart, waar meerdere onderaannemers verantwoordelijk zijn voor verschillende onderdelen van een groter project.

Een lucht- en ruimtevaartbedrijf kan bijvoorbeeld de productie van motoronderdelen uitbesteden aan een gespecialiseerde fabrikant, terwijl het zich concentreert op de totale vliegtuigassemblage.

Voorbeelden van loonproductie

Elke industrie maakt gebruik van externe aannemers voor verschillende onderdelen van het proces. Dit is vooral zo in de productie vanwege de ontelbare onderdelen, zelfs in het eenvoudigste product.

Neem bijvoorbeeld een cupcake. Om cupcakes te maken en ze in een supermarkt te verkopen, moet je:

Bloem, suiker, bakpoeder, boter, melk, enz. aanschaffen.

Een keuken met een voldoende grote oven bezitten/huren

Mensen inhuren om het deeg te bereiden en te bakken

Zorg dragen voor de assemblage met glazuur, chocoladestukjes, enz.

De cupcakes verpakken in singles, halve dozijnen of dozijnen - geschikt voor verkoop in de supermarkt

De logistiek en het transport regelen met de nodige koeling

Laten we even een stapje terug doen. We gaan ervan uit dat je boter en melk in het schap koopt. Als je bedrijf groot genoeg is, laat je misschien aangepast meel, suiker of boter op specificatie produceren door een loonfabrikant.

Op deze manier kun je met loonproductie de inkoop, verwerking of een deel van de productie zelf uitbesteden. Dit is hoe enkele van de grootste bedrijven ter wereld het doen.

koffiebonen van Starbucks: Starbucks koopt 3% van de wereldwijde koffievoorraad van loonfabrikanten in meer dan 30 landen in Latijns-Amerika, Afrika en de Aziatische en Pacifische regio's, waarvan velen de koffie volgens hun specificaties verbouwen. Vervolgens ondergaan deze koffiebonen een bereik van branden, verpakken, opslaan en vervoeren - allemaal via leveranciers - voordat ze een winkel bij jou in de buurt bereiken.

Magna Steyr en autofabricage: Oostenrijks bedrijf Magna Steyr is 's werelds grootste contractproductiebedrijf in de auto-industrie. Naast het produceren van succesvolle modellen voor BMW, Toyota, Jaguar, Volkswagen en meer, helpt Magna merken ook bij het ontwikkelen/ontwerpen van nieuwe voertuigen.

Seed Beauty en Kylie Cosmetics: Forbes rapportage dat Kylie cosmetics haar productie en verpakking uitbesteedt "aan Seed Beauty, een private label producent in het nabijgelegen Oxnard, Californië." In deze industrie is dit vrij gebruikelijk. Estee Lauder, het bedrijf dat eigenaar is van cosmeticamerken als Clinique, Mac, Bobbi Brown, Tom Ford Beauty, etc. besteedt ook regelmatig uit.

Original equipment manufacturer (OEM's): Wanneer een product een product van een ander bedrijf gebruikt (niet alleen een onderdeel, maar een assemblage op zich), wordt het een OEM genoemd. Een voorbeeld: de luidspreker in een laptop kan gemaakt zijn door een OEM.

RFP's, SLA's, discussie en meer op ClickUp Docs

Evaluatie: Zodra u voorstellen hebt van verschillende leveranciers, evalueert u ze op basis van hun expertise, ervaring in de sector en hun vermogen om vergaderingen te houden. Maak in deze fase een shortlist van 3-5 leveranciers.

Estimatie: Consolideer de offertes die je van verschillende leveranciers hebt ontvangen om ze te vergelijken. Om dit te stroomlijnen, kun je het volgende gebruiken sjablonen voor offertes van aannemers zodat elk voorstel dezelfde schaal heeft.

Onderhandeling: Neem uw voorkeursleverancier mee naar de tabel en bespreek zijn leveringscapaciteit, staat van dienst, referenties, toewijzingen, prijzen, enz.

2. Communicatie optimaliseren

Als u met fabrikanten werkt, wordt uw succes bepaald door duidelijke, open en effectieve communicatie. Dit kan zijn:

Fundamenteel : Contracten, SLA's, eisen en specificaties

: Contracten, SLA's, eisen en specificaties Updates : Regelmatige vergaderingen over de status van het productieproces en eventuele vertragingen/problemen

: Regelmatige vergaderingen over de status van het productieproces en eventuele vertragingen/problemen Crisis : Onverwachte gebeurtenissen, zoals brand/overstromingen, of eenvoudige vertragingen en problemen met de kwaliteit

: Onverwachte gebeurtenissen, zoals brand/overstromingen, of eenvoudige vertragingen en problemen met de kwaliteit Reviews: Periodieke beoordelingen over prestaties, toekomstige abonnementen, enz.

Voor sommige van deze vergaderingen zijn persoonlijke of online vergaderingen nodig, maar de meeste andere kunnen worden beheerd met behulp van een robuuste samenwerkingstool. ClickUp's nieuwste functie, ClickUp chatten is ontworpen om precies dat te zijn.

voor moeiteloze communicatie, aangedreven door nuttige AI_

ClickUp Chat integreert projectmanagement met communicatie en stelt u in staat om berichten te delen, taken/documenten te koppelen, langere berichten te publiceren, chats te organiseren, informatie te mappen, enzovoort.

En dat is nog niet alles. U kunt elk chatbericht omzetten in een Taak en in een handomdraai aan het werk gaan! U kunt ClickUp Brain vragen om berichten samen te vatten en u een rapport te geven. En met één klik bellen met integraties rechtstreeks binnen ClickUp!

3. Verbeter de kwaliteitscontrole

Om uw regelingen voor loonproductie te stroomlijnen, hebt u rotsvaste kwaliteitscontrolemaatregelen nodig. Hier zijn een paar manieren waarop u dat kunt doen.

Stel verwachtingen: Definieer duidelijk wat u onder kwaliteit verstaat in uw contract zelf. Houd het gedetailleerd en grondig. Maak waar mogelijk een prototype van het product en demonstreer het aan de aannemer.

Als je het niet zeker weet, bekijk dan een aantal sjablonen voor contracten voor inspiratie over de instelling van verwachtingen.

Samenwerken: Teken niet en vergeet niet. Werk bij elke stap samen met uw contractfabrikant om er zeker van te zijn dat hij is ingesteld op succes.

Bewaken en bijhouden: Zelfs als u het gevoel hebt dat alles volgens abonnement verloopt, moet u de productieprocessen van uw contractfabrikant nauwlettend in de gaten houden. Houd bij in welke fase elk proces zich bevindt, wanneer de levering wordt verwacht, welke controles nog moeten worden gedaan, wie verantwoordelijk is voor de output, enz.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Production-Tracking-Template.png ClickUp's sjabloon voor productie bijhouden https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182201836&department=marketing&\_gl=1\*ftmiap\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MzAxNDA4OTcuQ2owS0NRanc3UHk0QmhDYkFSSXNBTU14LV9MckFJXy1JbkxnQ0NFR2x1MVpEMVJjLWV6MXY5eExRRFVzSHpyZjB1THZVTV8tMWYycThzRWFBbWZHRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTE1MTAzMzc1LjE3MzA3MTI2MDk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Gebruik een framework om dit efficiënt en herhaalbaar te maken. De ClickUp sjabloon voor het bijhouden van de productie is een goed startpunt. Dit sjabloon voor gemiddeld niveau helpt u productief van pre-productie tot levering te gaan.

Als je de aannemer betaalt op basis van tijd en materiaal (T&M), zoals in de bouwsector, stel dan een software voor tijdsregistratie in de bouw om het proces van rapportage te stroomlijnen.

Inspecteren: Kom af en toe langs om te inspecteren hoe alles verloopt. Niet alleen de uiteindelijke output, bekijk ook de grondstoffen en controleer de arbeidsprocessen. Neem iets mee als ClickUp's sjabloon voor een kwaliteitscontrole checklist om uw inspectie te begeleiden.

Audit: Voer regelmatig audits uit. Doorloop elke stap van het proces tot in detail. Vraag naar financiële gegevens en doorzoek deze ook.

4. Maak gebruik van technologie

Voel niet de druk om alles zelf handmatig te doen. Integreer en automatiseer wat je kunt.

Integreer: Gebruikt uw contractfabrikant een ander ERP? Integreer het met ClickUp. U kunt ook uw eigen aangepaste integraties bouwen voor uw unieke werkstromen of tools met ClickUp's openbare API .

Beheer: Consolideer uw contracten en stel waarschuwingen/notificaties in voor de contracten die uw aandacht nodig hebben. Probeer ClickUp's sjabloon voor contractbeheer om een robuuste opslagplaats van al uw contracten te creëren - opgeslagen, beheerd en bijgehouden vanaf één plaats.

Rapportage: Bouw KPI-gestuurde real-time rapportage met ClickUp Dashboards . Pas de widgets aan aan wat u nodig hebt. Stuur vervolgens automatisch notificaties naar alle relevante belanghebbenden met een link naar het dashboard dat ze nodig hebben.

Portalen voor clients op ClickUp Dashboards voor eenvoudig bijhouden van projecten

Automatisering: Probeer voor terugkerende Taken en activiteiten op basis van triggers ClickUp Automatiseringen . Als u bijvoorbeeld de kwaliteitsinspecteur moet informeren wanneer een fase van de productie is voltooid, stelt u een automatisering in die de taak aan de juiste gebruiker toewijst wanneer de status verandert. Kies uit 100+ vooraf ontworpen automatisering workflows om druk werk te elimineren.

elimineer handmatige taken met ClickUp Automations_

Met de basis van deze strategieën bent u helemaal klaar om uw contractproductie te starten. Nog steeds geen vertrouwen? Wij staan achter u.

Beste praktijken voor succesvolle contractproductie

De bovenstaande strategieën vormen een sterke basis. Ondanks deze kracht, is het slechts een begin. In elke fase van uw contractproductie kunnen er verschillende dingen misgaan. Hier zijn enkele van de best practices die organisaties volgen om valkuilen later te vermijden.

Identificeer knelpunten

De meeste loonproducenten hebben knelpunten in hun proces. Instance kan bijvoorbeeld 100 cupcakes per minuut bakken, maar als ze er maar 3 per minuut kunnen inpakken, is de totale output maar drie - een knelpunt.

Inspecteer tijdens het evalueren van leveranciers het hele proces en krijg inzicht in mogelijke knelpunten. Bespreek hun abonnementen om deze te elimineren.

Bescherm uw intellectuele eigendom

Bij contractproductie deelt u uw eigendomskennis in de vorm van vereisten en specificaties. Deel om te beginnen alleen wat de contractfabrikant nodig heeft.

Als je echter één leverancier kiest voor end-to-end productie, dan kent de fabrikant je ingrediënten, receptuur en verdelingsstrategie. Om misbruik van deze kennis te voorkomen, moet je luchtdichte inkoopcontracten met zware sancties voor niet-naleving.

🎯 Back-up maken

Weet je nog hoe productiehubs over de hele wereld bijna van de ene dag op de andere moesten sluiten? Wereldwijde toeleveringsketens werden verwoest als resultaat. Een van de sleutelredenen hiervoor is dat organisaties nergens anders back-up fabrikanten hadden.

Om risico's van grootschalige verstoringen in het beheer van uw toeleveringsketen te vermijden, is het verstandig om een gevarieerde reeks van contractfabrikanten te hebben, zelfs als het een beetje meer logistieke overhead is.

Denk vooruit

Elk contract heeft een vervaldatum en op dat moment moet u het contract verlengen. Dit is voor u een uitgelezen kans om de prestaties te beoordelen, opnieuw te onderhandelen over de voorwaarden, geschillen op te lossen enz. Denk dus vooruit over contractverlengingen.

Stel je software voor contractbeheer om u te waarschuwen wanneer het tijd is voor verlenging. Als je ClickUp gebruikt voor contractbeheer, kun je een automatisering instellen om je 30/60/90 dagen voor het aflopen van het contract te waarschuwen. Wanneer het tijd is, gebruik dan sjablonen voor contractverlenging om het aflopende contract bij te houden. Neem de tijd om de relatie proactief te evalueren en te vernieuwen.

Verbeter het proces regelmatig

De gemiddelde levensduur van een technische tool is amper drie jaar. Technologische verbeteringen gaan tegenwoordig snel en exponentieel. Om aan de behoeften van zo'n markt te voldoen, moet u ook uw productieprocessen verbeteren.

Werk samen met de leverancier om continue verbetering aan te moedigen

Investeer in opleiding en ontwikkeling voor alle arbeiders in de fabriek van de loonproducent

Trek tijd en budget uit voor experimenten

Leer van industrie-experts of laat je inspireren door andere sectoren

Stroomlijn uw contractproductie met ClickUp

Of u nu een papieren vliegtuigje bouwt met één grondstof of een echt vliegtuig met een miljoen onderdelen, industriële contractfabrikanten kunnen uw proces efficiënt, kosteneffectief en duurzaam maken.

Ondanks de voordelen kan loonproductie ook riskant zijn. Wat als de aannemer uw eisen niet begrijpt? Wat als ze de deadline niet halen? Wat als hun output niet integreert met de rest van het product?

Om dergelijke risico's te voorkomen is een robuuste tool voor projectmanagement en automatisering nodig. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

ClickUp is een alles-in-één oplossing voor het stroomlijnen van contractproductie met functies voor productieplanning, bewaking, leveranciersbeheer en meer. Probeer ClickUp eens uit. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit!