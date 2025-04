Hoe de limieten van ChatGPT effectief te omzeilen

OpenAI introduceerde ChatGPT aan het publiek op 30 november 2022.

In slechts 30 dagen tijd werd ChatGPT meer dan 121 miljoen keer bezocht en tot op heden is het nog steeds een van de populairste AI-tools.

Maar hier is de andere kant van het verhaal: ChatGPT heeft ook een bouncepercentage van 87,79% !

Dit hoge bouncepercentage betekent één ding: mensen vertrekken vaak zonder de antwoorden te krijgen waar ze op hoopten. Dit roept de vraag op: Wat zijn precies de veelvoorkomende limieten van ChatGPT die zulke gemengde resultaten veroorzaken?

In dit artikel kijken we naar de redenen achter deze problemen en verkennen we enkele populaire strategieën om je gebruik van ChatGPT te optimaliseren.

Veelvoorkomende beperkingen van ChatGPT

Om te beginnen is OpenAI zelf heel open geweest over de beperkingen van ChatGPT.

ChatGPT is ongelooflijk beperkt maar goed genoeg in sommige dingen om een misleidende indruk van grootsheid te wekken. Het is een vergissing om er nu op te vertrouwen voor iets belangrijks.

Sam Altman, CEO bij OpenAI

En dat komt rechtstreeks van de oprichter zelf - geen suiker-coating hier!

OpenAI plaatst ook een kleine blurb onder elke chatten om de gebruiker eraan te herinneren dat ChatGPT fouten kan maken en dat gebruikers vitale informatie zelf moeten verifiëren.

Maar laten we eerlijk zijn. ChatGPT heeft sindsdien een lange weg afgelegd.

Nu heeft het zijn eigen GPT-winkel met duizenden door gebruikers aangepaste GPT's, mogelijkheden voor tekst-naar-beeld en een veel sneller AI-model in GPT-4o.

Veel van de oorspronkelijke pijnpunten van ChatGPT zijn echter nog steeds aanwezig, waaronder enkele bijzonder uitdagende die gebruikers problemen opleveren, zoals grammaticale fouten, een gebrek aan actuele informatie, geen menselijk oordeel in de antwoorden en minimale emotionele ondersteuning.

Ook lezen: Hoe veelvoorkomende AI-uitdagingen overwinnen

1. Gebrek aan real-time informatie

Een van de meest voorkomende misvattingen over ChatGPT is dat het een alziende, alwetende internettovenaar is. (Spoiler alert: dat is het niet.)

Gebruikers van de gratis versie van ChatGPT surfen helemaal niet op het web. In plaats daarvan vertrouwt het volledig op zijn trainingsgegevens (voor het laatst bijgewerkt in 2023).

Voor gebruikers met een betaald abonnement liggen de zaken echter anders. In mei 2023 introduceerde OpenAI een functie voor surfen op het web voor gebruikers van ChatGPT Plus, Teams en Enterprise.

Ook lezen: Het Mandela Effect van Technologie: AI Hallucinaties

2. Beperkt begrip van context

ChatGPT (en veel andere populaire kunstmatige intelligentie modellen) heeft nog steeds een grote blinde vlek die zelfs de slimste modellen niet kunnen kraken - context.

Het heeft vooral moeite met nuances als sarcasme, humor of ironie. Als je een sarcastische opmerking maakt, verwacht dan geen gevat antwoord van ChatGPT-het zal waarschijnlijk reageren met het digitale equivalent van een starende blik

ChatGPT heeft ook moeite met het bijhouden van lange gesprekken en onthoudt mogelijk geen instructies van oudere berichten. Het heeft ook problemen met het produceren van goed gestructureerde content in lange formaten en met codering, waarbij het vaak zinnen herhaalt om het aantal woorden op te vullen.

3. Onvermogen om informatie te verifiëren

Hier is nog een probleem met de inconsistente internettoegang van ChatGPT: het onvermogen om informatie op feiten te controleren of te verifiëren. Het komt erop neer dat als je een antwoord krijgt dat niet klopt, je het zelf moet controleren.

Vanwege de limiet van ChatGPT's kennis zul je misschien merken dat het niet helemaal aanslaat als je in complexere of gespecialiseerde onderwerpen duikt.

In die specifieke scenario's kan ChatGPT je een oppervlakkige samenvatting geven; soms kan die samenvatting zelfs een beetje wankel zijn wat betreft de feiten.

4. Vooroordelen in gegenereerde content

Omdat ChatGPT wordt getraind op grote hoeveelheden tekst van het internet, bestaat er altijd een risico dat sommige gegevens vooroordelen of vooroordelen bevatten.

En omdat ChatGPT niet menselijk is (ondanks de mensachtige tekst die het genereert), reageert het niet adequaat om problematische of discriminerende informatie uit te filteren.

Je kunt je voorstellen hoe dit kan leiden tot vervelende of zelfs schadelijke reacties die door de mazen van het net glippen.

5. Gebrek aan emotionele intelligentie

Een van de meest voor de hand liggende limieten van ChatGPT? Het heeft de emotionele diepte van een machine.

Een voorbeeld: je bent manager en je hebt te maken met een slecht presterende medewerker. Je wendt je tot ChatGPT voor advies over hoe je een gesprek met hem of haar moet aanpakken.

ChatGPT zal je waarschijnlijk een stap-voor-stap overzicht geven, inclusief suggesties zoals het opzetten van een privé vergadering, het bespreken van specifieke problemen en het ondersteunen van verbeteringen.

Wat echter ontbreekt is de emotionele subtiliteit die nodig is om het gesprek delicaat te voeren, wat kan leiden tot vooringenomen antwoorden die het gezond verstand lijken te tarten. Het zal de unieke persoonlijkheid van de werknemer niet begrijpen, noch kan het de emotionele toestand van de werknemer peilen of de mogelijke stressfactoren buiten het werk die hun prestaties zouden kunnen beïnvloeden.

Met andere woorden, ChatGPT heeft nog niet helemaal de code gekraakt om mensgerichte AI .

6. Moeite met complexe query's

ChatGPT is behoorlijk goed in alledaagse kennis, maar als je er niche-onderwerpen bijhaalt, kan de AI-tool een uitdaging worden. Onduidelijke wetten, hyperspecifieke voorschriften of complexe beleidsregels zijn voorbeelden van nicheonderwerpen waarbij ChatGPT zich op zijn virtuele hoofd krabt.

Een van de andere limieten van ChatGPT is dat het de neiging heeft om te haperen bij meerdere wiskundige bewerkingen. Het duurt een tijdje om een antwoord te geven of geeft je het verkeerde antwoord; waarschijnlijk door een gebrek aan rekenkracht (in de gratis versie) en door limieten in het gebruik.

Ethische en praktische bezwaren

Er is wat gepraat over technologie bedrijven die een AI-ethisch beleid instellen .

Op het eerste gezicht klinkt het misschien een beetje vreemd - moet ChatGPT een cursus "How to Be a Good AI" volgen?

Maar hoe vreemd het ook lijkt, het is best belangrijk, en hier is waarom.

Ethische dilemma's met AI-antwoorden

Een van de grootste ethische dilemma's met ChatGPT is de neiging om vooringenomen of onnauwkeurige resultaten. te genereren

Omdat het is getraind op enorme hoeveelheden online tekstgegevens, kan het bestaande raciale of gendervooroordelen, weerspiegelen en erger nog: het kan foute informatie als feit presenteren. Dat is natuurlijk niet goed voor het beleid van een bedrijf voor verantwoordelijk AI-bestuur .

De zwakke transparantie van ChatGPT in hoe het tot bepaalde antwoorden komt, maakt het moeilijk om het volledig te vertrouwen, dus controleer belangrijke details altijd met geloofwaardige bronnen.

Er is ook het probleem van schending van privacy.

ChatGPT slaat gesprekken op om toekomstige modellen te verbeteren, dus alle persoonlijke gegevens of informatie die je verstrekt kan in latere outputs verschijnen.

Tot slot is er het probleem van schending van auteursrechten-ChatGPT geeft geen citaten, dus het is moeilijk om te weten wanneer het auteursrechtelijk beschermde content reproduceert, waardoor gebruikers verantwoordelijk blijven voor juridische problemen.

Controleer altijd de content voordat u deze publiceert.

Te veel vertrouwen op AI voor creatief werk

ChatGPT krijgt veel verzoeken om zijn creatieve spieren te laten werken, of het nu gaat om het schrijven van een pakkend liedje, het maken van poëzie of zelfs het helpen brainstormen over een roman. En hoewel het platform van OpenAI een aantal coherente en logisch verantwoorde antwoorden kan produceren, moeten we eerlijk zijn: het mist vaak die speciale 'vonk'

Als het aankomt op creatief werk, hebben AI-tools zoals ChatGPT moeite om echte innovatie of originaliteit te leveren. Dat komt omdat creativiteit meer inhoudt dan het aan elkaar rijgen van zinnen, het vereist frisse ideeën, emotionele diepgang en een menselijke benadering.

Uiteindelijk presteert het menselijk brein op deze gebieden nog steeds beter dan neurale netwerken. Dus, als je hoopt ChatGPT te gebruiken om de volgende grote roman of een creatieve blogpost in elkaar te flansen, zul je uiteindelijk misschien veel van het zware werk zelf moeten doen.

Ook lezen: AI-angst: Steelt AI uw baan (en uw geestelijke gezondheid)?

Technische limieten

In een recent voorval beweerde een Reddit-gebruiker met de naam "SensiBull" dat ChatGPT een gesprek begon zonder enige prompt, met de vraag: "How was your first week in high school?"

Natuurlijk was de gebruiker verbijsterd en antwoordde: "Heb je me net een bericht gestuurd? " Waarop ChatGPT vrolijk antwoordde: "Ja, dat deed ik! Ik wilde even checken hoe het ging."

Hoewel dit een gezond, ongevraagd chatten was, hebben ChatGPT gebruikers andere operationele limieten om rekening mee te houden.

Beperkt geheugen

Het geheugen van ChatGPT is niet echt topklasse. Er zijn twee belangrijke problemen: het onthoudt alleen duidelijke feiten in plaats van subtiele voorkeuren en heeft expliciete instructies nodig over wat het moet onthouden.

Op het technische front, vanaf GPT-4, staat het geheugen van ChatGPT op 32.768 tokens-waarbij een woord meestal bestaat uit 1-3 tokens. Voorzichtig gezien betekent dit dat ChatGPT tot 10.000 woorden tegelijk kan onthouden.

Echter, met de nieuwste versie-ChatGPT 4o hebben gebruikers geklaagd over over het beperkte geheugen, dat vaak vol zit met slechts 5.000 tekens. Dat kan erg ontmoedigend zijn omdat veel alternatieven voor ChatGPT hebben niet zulke strikte beperkingen.

Moeilijkheden met meertalige Taken

Hoewel het meerdere talen ondersteunt, worden de beperkingen van ChatGPT vrij duidelijk wanneer je ermee begint te communiceren in een andere taal dan het Engels.

Dit komt grotendeels doordat de trainingsgegevens sterk gericht zijn op Engelse content, en de prestaties in talen met minder gegevens, ook wel bekend als talen met weinig bronnen, vaak minder indrukwekkend zijn.

voorbeeld

Frans, Spaans of Duits kunnen het redelijk goed doen, maar de dingen worden onhandelbaarder als je ChatGPT vraagt om talen als Swahili of IJslands aan te pakken. De antwoorden kunnen overdreven formeel of robotachtig klinken omdat het model put uit een limiet aan tekst

Een andere sleuteluitdaging is de reactiesnelheid.

Door de manier waarop LLM's taal verwerken via tokenen (het opsplitsen van tekst in kleinere delen), duurt het genereren van antwoorden in niet-Engelse talen vaak langer. Omdat talen zoals Duits, die vaak langere woorden gebruiken, meer tokens nodig hebben, kost het ChatGPT extra tijd om te verwerken en te antwoorden.

Hoge computerkosten

De kosten om ChatGPT draaiende te houden zijn niet gering en beginnen zichtbaar te worden in de abonnementsprijzen.

Recentelijk, OpenAI aangekondigd abonnementen op ChatGPT Plus aan van $20 naar $22 per maand tegen het einde van 2024, met verdere verhogingen tot $44 per maand tegen 2029.

wat zijn de redenen achter deze prijsverhogingen? Hoge computerkosten.

ondanks het feit dat OpenAI vanaf augustus 2024 $300 miljoen aan maandelijkse inkomsten genereert, is de instelling nog steeds van plan om dit jaar ongeveer $5 miljard te verliezen. Alleen al het draaien van ChatGPT kost het bedrijf een duizelingwekkende $700.000 per dag.

AI-systemen hebben enorme hoeveelheden rekenkracht nodig om te kunnen functioneren, wat gepaard gaat met hoge kosten in termen van elektriciteit en hardware, zoals het koelen van supercomputers die 24 uur per dag werken.

ChatGPT verbruikt ook 500 ml water voor elke 5 tot 50 prompts om de supercomputers af te koelen, dus het is zeker niet het meest milieuvriendelijke.

Tips voor effectief gebruik van ChatGPT

ChatGPT heeft zijn tekortkomingen. Maar er zijn veel handige workarounds die je het meeste uit de tool kunnen halen.

1. Verduidelijk uw query's

Als je ChatGPT gebruikt, is duidelijkheid heel belangrijk, vooral tijdens het stellen van vragen .

Het verstrekken van duidelijke en specifieke details over uw onderwerp is de sleutel tot het krijgen van de beste antwoorden.

voorbeeld

Een vage vraag als "Hoe kan ik beter marketen?" kan een algemeen antwoord opleveren.

Probeer in plaats daarvan preciezer te zijn:

✅"How can I improve Instagram engagement for a small beauty brand whose target audience is women between the age group of 25-50?"

Op deze manier weet ChatGPT precies wat je nodig hebt en kan het je een gericht antwoord geven.

Zorg er ook voor dat je voltooide zinnen gebruikt.

Gefragmenteerde zinnen zoals "Meer verkopen?" laten veel aan de verbeelding over. Door te vragen, "Hoe kan ik de verkoop van mijn online winkel verhogen?" zorgt ervoor dat de AI je bedoeling begrijpt.

Vermijd ook te complexe vragen.

Het opsplitsen van vragen als "Hoe start ik een blog en hoe maak ik het winstgevend?" in kleinere, eenvoudigere vragen helpt ChatGPT om duidelijkere, gerichtere antwoorden te geven.

💡 Pro Tip: Als je ooit een antwoord krijgt dat niet helemaal is waar je op hoopte, wees dan niet verlegen - vraag om verduidelijking. Om ChatGPT effectief te gebruiken, moet je zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen voordat je kiest wat het beste bij je past. Onthoud: onderzoek als AI en bewerk als een mens.

2. Aanvullen met extra onderzoek

ChatGPT en andere generatieve AI-tools zijn indrukwekkend, maar ze weten niet alles zoals mensen dat doen. Dat gezegd hebbende, kan het AI-model nog steeds een waardevolle metgezel zijn voor onderzoek en kan het menselijke expertise aanvullen.

Instance, ChatGPT kan ideeën brainstormen en hiaten identificeren tijdens het onderzoek die misschien niet meteen duidelijk zijn voor een menselijke onderzoeker.

Bovendien kan het helpen bij het genereren van creatieve ideeën of tegenargumenten voorstellen, wat de duidelijkheid en diepgang van je onderzoek verbetert.

Dit is de sleutel tot het verkrijgen van dergelijke inzichten: Het ChatGPT voorzien van relevant onderzoek of achtergrondinformatie

voorbeeld

als je werkt aan interventies op het gebied van klimaatverandering, kun je ChatGPT helpen met het genereren van ideeën en suggesties die beter aansluiten bij het onderwerp. Zonder dat zou je meer algemene of oppervlakkige antwoorden kunnen krijgen

Als je ChatGPT relevante studies, rapporten of gedetailleerde informatie geeft, geef je het de tools om slimmer te werken.

💡 Pro Tip: Begrijpen hoe ChatGPT zijn content creëert zal je op de lange termijn helpen. Om ervoor te zorgen dat ChatGPT gerichte content genereert die beter aansluit bij uw behoeften, moet u het voorzien van specifiek onderzoek of voorbeelden, omdat het anders vertrouwt op algemene trainingsgegevens.

Stel je ChatGPT voor, maar met meer functies.

Dankzij meer dan duizend door gebruikers ingediende plugins (en een aantal door OpenAI gecertificeerde plugins) kan ChatGPT nu uitgebreide functies bieden die aanvankelijk niet beschikbaar waren in de basismodellen.

Hierdoor kan ChatGPT nu toegang krijgen tot realtime gegevens, acties uitvoeren zoals reserveringen boeken en zelfs informatie uit je e-mail halen.

Branchespecifieke inzichten nodig? Plugins helpen je! Of het nu gaat om gezondheidszorg, e-commerce of financiën, er is een plugin voor.

Gegevensanalyse? Check. Wil je gepersonaliseerde ervaringen voor je klanten? Ja, daar is ook een plugin voor.

Plugins zijn ook gunstig voor bedrijven zonder enorm technisch budget. Ze geven kleinere bedrijven toegang tot geavanceerde AI-functies zonder hoge kosten te betalen.

Het perfecte alternatief voor ChatGPT: ClickUp Brain

ChatGPT is misschien een van de populaire AI-tools die momenteel beschikbaar zijn, maar zoals we hebben gezien, heeft het zijn beperkingen.

Sommige van deze beperkingen kunnen een deal-breaker zijn voor teams die hun AI-tool naast hun andere tools willen gebruiken.

Voeg daar de hoge computerkosten en het beperkte geheugen van ChatGPT aan toe en je zult je snel realiseren dat kleinere teams ChatGPT op de lange termijn niet duurzaam kunnen gebruiken.

Wat zou dan een ChatGPT-alternatief kunnen zijn om enkele van deze uitdagingen op te lossen?

Eén antwoord: ClickUp Brein .

1. Het contextuele geheugen van ClickUp Brain

Dit is een van de sleutelredenen waarom ClickUp zich onderscheidt als een ChatGPT-alternatief : ClickUp Brain biedt alles wat ChatGPT mist door dedicated personalization.

De conversationele, contextuele en rolgebaseerde AI-functies van het platform zijn ontworpen om de mensen, het werk en de kennis van je team met elkaar te verbinden in één ervaring.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png Overwin de beperkingen van ChatGPT met ClickUp Brain /%img/

Sjablonen genereren, kopij maken en bliksemsnel nieuwe ideeën opdoen met ClickUp Brain

ClickUp AI heeft drie sleutels functies die uw projectmanagement op de automatische piloot zetten:

AI Knowledge Manager: Hebt u een vraag over uw Taken of documenten? ClickUp Brain geeft contextuele antwoorden op basis van de kennisbank van uw organisatie

Hebt u een vraag over uw Taken of documenten? ClickUp Brain geeft contextuele antwoorden op basis van de kennisbank van uw organisatie AI Project Manager: Automatiseer moeiteloos werkupdates, houd de voortgang van teams bij en genereer gedetailleerde rapporten met slechts een paar klikken

Automatiseer moeiteloos werkupdates, houd de voortgang van teams bij en genereer gedetailleerde rapporten met slechts een paar klikken AI Writer for Work: Perfectioneer uw schrijfwerk door heldere en beknopte e-mails, samenvattingen en documenten te genereren

Zo werkt de tool: Stel dat je snelle project updates of samenvattingen van vergaderingen nodig hebt.

ClickUp Brain heeft het voor u.

Het kan zelfs taken genereren uit e-mails, aantekeningen van vergaderingen transcriberen en suggesties doen voor uw volgende stappen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools_PMO-Project-Brief.gif Genereer documenten met ClickUp Brain /$$img/

creëer eenvoudig projectrapporten, lesplannen en meer met behulp van ClickUp AI's mogelijkheden om documenten te genereren_

Voor projectmanagers betekent dit minder tijd aan handmatige Taken en meer tijd aan strategie - het hele punt van AI-gestuurd projectmanagement.

Ook lezen: Top 10 ClickUp Breinhulpmiddelen die u moet kennen

2. Taak- en werkstroom automatisering

Stel je voor dat je een productmanager bent bij een snelgroeiend softwarebedrijf dat zich voorbereidt op de lancering van een grote productupdate.

Er werken ontwikkelaars, technisch schrijvers en marketingteams samen. Zonder een gestroomlijnd systeem zou het beheer van deze bewegende delen chaotisch zijn.

Gelukkig vereenvoudigen de functies voor automatisering van ClickUp het proces.

Dit is hoe ClickUp transformeert automatisering van werkstromen :

Zodra het concept van de productdocumentatie Klaar is, wijst ClickUp-taak automatisering onmiddellijk toe aan de technische en marketingteams, zodat zowel de nauwkeurigheid als de duidelijkheid zonder enige vertraging worden gecontroleerd.

volg deadlines voor documentpublicaties visueel met ClickUp's kalenderweergave_

Anderzijds wordt feedback verzameld via ClickUp clips . Hiermee kunnen beoordelaars visuele feedback geven die direct gekoppeld is aan Taken, waardoor het proces sneller en duidelijker verloopt.

deel uw gedachten en ideeën met andere teams via audio- of video-opnamen met ClickUp Clips_

Na de definitieve goedkeuring wordt het document automatisch gepubliceerd en wordt het team onmiddellijk op de hoogte gebracht.

Na de lancering wordt feedback van klanten verzameld via ClickUp formulieren taken maken voor follow-up.

Deze terugkerende taken zorgen voor updates en houden alles nauwkeurig zonder handmatige tussenkomst.

Onze engineers en productmanagers werden opgezadeld met handmatige statusupdates tussen Jira en andere tools. Met ClickUp-taak hebben we uren verspilde tijd aan dubbele taken teruggewonnen. Sterker nog, we hebben productreleases versneld door de overdracht van werk tussen QA, technisch schrijven en marketing te verbeteren.

Nick Foster, directeur productbeheer bij Lulu Press

Ook lezen: 10 Voorbeelden en gebruikscases van automatisering van werkstromen

3. Functies voor samenwerking

Samenwerking is de sleutel tot succes.

Terwijl communicatie ingewikkeld wordt met veel documenten en Taken, ClickUp Documenten maakt dingen veel gemakkelijker.

werk effectief samen met uw team aan documenten met ClickUp Docs_

Stel dat u een projectschets opstelt in ClickUp Docs.

U ziet hoe uw teamgenoten opmerkingen toevoegen, taken toewijzen en tekst omzetten in traceerbare acties - en dat allemaal binnen hetzelfde document.

U kunt ook spreadsheets, PDF's en wiki's invoegen.

Omdat het geïntegreerd is met ClickUp Brain, kunt u content verfijnen, documenten samenvatten en zelfs reageren op opmerkingen met AI-assistentie.

Je team hoeft niet meer tussen apps te switchen om te chatten en te werken. ClickUp chatten brengt communicatie en Taakbeheer samen op één plaats om samenwerking voor uw team gemakkelijk te maken.

ClickUp Chat koppelt chats automatisch aan gerelateerde Taken en documenten, zodat alles gekoppeld blijft.

De AI-functies maken het nog beter. Het kan gemiste berichten samenvatten, taken maken van chats en gerelateerde taken of documenten vinden zonder gedoe. Met ClickUp Chat wordt het veel eenvoudiger om op de hoogte te blijven van gesprekken en taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png Verenig communicatie met ClickUp Chat limieten van chatgpt /$$$img/

krijg 10x meer Klaar met AI in ClickUp Chat_

Er kunnen zelfs geautomatiseerde e-mails worden verzonden om iedereen op de hoogte te houden van kritieke veranderingen, zoals wanneer een Taak is gemarkeerd als 'In behandeling' of een probleem dringend aandacht nodig heeft.

bespaar elke week uren door uw werkstromen te automatiseren door Make aan gegevens te koppelen_

Of je nu taken synchroniseert met Google Agenda of project updates verstuurt via Gmail, automatisering zorgt ervoor dat je taken georganiseerd zijn en deadlines gehaald worden zonder handmatige input.

Voor teams die vertrouwen op Zoom voor vergaderingen op afstand, stelt de integratie met ClickUp u in staat om vergaderingen te plannen, eraan deel te nemen en opnames op te slaan, rechtstreeks binnen uw taken, zodat alle communicatie op één plek blijft.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Zoom-integration.gif ClickUp integreren met Zoom limiet van chatgpt /$$$img/

plan moeiteloos vergaderingen op Zoom, deel schermen en werk samen aan Taken vanuit ClickUp_

Met ClickUp's integratie met Harvest wordt tijdbeheer eenvoudiger. U kunt de uren bijhouden die aan elke taak zijn besteed en de efficiëntie van de werkstroom analyseren.

Het komt hierop neer: Of u nu communicatie synchroniseert met Slack, klantgegevens beheert met HubSpot of tijd bijhoudt met Harvest-ClickUp's integratiekracht brengt alles onder één dak.

Het resultaat?

Een uniforme, efficiënte werkruimte waar elke tool in harmonie werkt - zodat u zich kunt concentreren op productiviteit in plaats van op platform-hopping.

Waarom zou je jezelf beperken met ChatGPT-kies ClickUp?

Als u denkt dat ChatGPT indrukwekkend is, dan zal ClickUp nog meer indruk op u maken.

Terwijl ChatGPT uitblinkt in het genereren van content, gaat ClickUp verder dan deze mogelijkheid om workflows te automatiseren, taken te beheren en je team te verbinden door middel van real-time samenwerking.

Of u nu projectbeschrijvingen genereert, deadlines bijhoudt of duidelijke samenvattingen maakt, ClickUp Brain heeft alles verpakt in één intuïtief platform.

Klaar voor een upgrade? Meld u aan op ClickUp gratis en til uw werkstroom naar een hoger niveau.