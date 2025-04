Top 10 Rask AI Alternatieven voor Video Vertalen

Rask AI is een populaire keuze voor het vertalen en nasynchroniseren van video's, maar het heeft een aantal limieten.

Als je het eerder hebt gebruikt, heb je misschien gemerkt dat de Engelse nasynchronisatie vlak kan klinken en dat sommige stemmen geen natuurlijke werkstroom hebben, waardoor er vaak extra bewerkingen nodig zijn. Bovendien kan het vertalen in meerdere talen met Rask duur worden, omdat elke taal apart in rekening wordt gebracht.

Na grondig onderzoek en testen heb ik 10 Rask AI alternatieven ontdekt die boordevol functies zitten voor meertalige bewerking van video's, lokalisatie en het aanmaken van content. In deze blogpost zullen we hun functies, limieten, prijzen en beoordelingen uitsplitsen om je te helpen de beste optie voor jouw behoeften te vinden.

Maar laten we voordat we beginnen eerst een belangrijke vraag beantwoorden.

Waar moet je op letten bij Rask AI alternatieven?

Er zijn veel AI-platforms voor videocommunicatie op de markt. Voordat je een investering doet, wil je je echter richten op specifieke functies om er zeker van te zijn dat je de juiste kiest.

Kernfuncties: De tool van je keuze moet de belangrijkste functies bieden die je nodig hebt, zoals automatische transcriptie, vertaling, het aanmaken van ondertitels, het genereren van content en AI-gestuurde analyses

De tool van je keuze moet de belangrijkste functies bieden die je nodig hebt, zoals automatische transcriptie, vertaling, het aanmaken van ondertitels, het genereren van content en AI-gestuurde analyses Integraties met derden: Zorg voor compatibiliteit met andere software die je gebruikt, zoalsAI-tools voor bewerking van videocontent Management Systemen of samenwerkingsplatformen (bijv. Slack, Google Werkruimte, OneDrive)

Zorg voor compatibiliteit met andere software die je gebruikt, zoalsAI-tools voor bewerking van videocontent Management Systemen of samenwerkingsplatformen (bijv. Slack, Google Werkruimte, OneDrive) Kosten en licenties: Sommige tools rekenen geld op basis van de lengte van de verwerkte video, terwijl andere abonnementsmodellen hebben; kies een tool met een prijsstructuur die werkt voor uw budget en volume

Sommige tools rekenen geld op basis van de lengte van de verwerkte video, terwijl andere abonnementsmodellen hebben; kies een tool met een prijsstructuur die werkt voor uw budget en volume Gebruiksgemak: Een gebruikersvriendelijke interface bespaart u tijd, zodat u zich kunt richten op creatieve taken in plaats van op het oplossen van problemen; houd rekening met de leercurve voor uw team of niet-technische gebruikers

Een gebruikersvriendelijke interface bespaart u tijd, zodat u zich kunt richten op creatieve taken in plaats van op het oplossen van problemen; houd rekening met de leercurve voor uw team of niet-technische gebruikers Veiligheid en compliance: Zorg ervoor dat het platform voldoet aan industriële standaarden en regelgeving zoals GDPR of HIPAA en dat het encryptie biedt om je eigen content te beschermen

Zorg ervoor dat het platform voldoet aan industriële standaarden en regelgeving zoals GDPR of HIPAA en dat het encryptie biedt om je eigen content te beschermen Taalondersteuning: Kies iets dat een breed bereik van talen ondersteunt; u wilt niet worden beperkt bij het nasynchroniseren van content voor verschillende regio's

De 10 beste Rask AI alternatieven

Laten we eens kijken naar de top 10 tools die je kunt gebruiken in plaats van Rask AI voor video-gerelateerd werk.

1. ClickUp (het beste voor het beheer van de werkstroom van video met AI-inzichten en transcripties)

Video projecten kunnen ingewikkeld zijn, vooral als je te maken hebt met content in meerdere talen, campagnes, deadlines en teams in verschillende tijdzones.

Maar dat is waar ClickUp schijnt.

Deze software voor projectmanagement heeft veel mogelijkheden, zoals assetorganisatie, taakbeheer en automatisering van de werkstroom, die deze taak in elke fase vereenvoudigen. ClickUp Clips is bijvoorbeeld de ultieme functie voor schermopnames voor Agile teams.

Gebruik ClickUp Clips om een video op te nemen en uw ideeën duidelijk te delen

Ik kan een samenvatting van een vergadering, een brainstormsessie of zelfs een snelle how-to tutorial opnemen vanuit het platform en deze direct converteren naar ClickUp-taak met slechts één klik.

Het maakt async video communicatie moeiteloos door me deadlines, eigenaars en extra details voor de context te laten toewijzen aan deze Taken, zodat de juiste persoon op het juiste moment actie kan ondernemen.

Wat als er een manier was om te voorkomen dat je een hele video opnieuw moet bekijken? training video om een clip van 10 seconden te vinden die nodig is voor een project?

Elke clip wordt automatisch getranscribeerd met AI, waardoor het makkelijker wordt om de hoogtepunten van de clip te scannen, op tijdstempels te klikken om door de video te springen en fragmenten te kopiëren om te gebruiken waar nodig.

U kunt die clip dan direct delen: direct insluiten in ClickUp, een openbare link sturen of het videobestand downloaden. Deze flexibiliteit is van vitaal belang als u met internationale teams of clients werkt. De Clips Hub slaat ook alle clips op één plaats op, zodat u er gemakkelijk en snel toegang toe hebt.

Maar wat ClickUp echt een voorsprong geeft, is de integratie met ClickUp Brein . Met de AI-gestuurde zoekfunctie kunt u in enkele seconden uw cliptranscripties doorzoeken. Dit is enorm handig als u informatie wilt verzamelen over oudere projecten of als u specifieke details wilt vinden in video's uit het verleden. In plaats van uren aan beeldmateriaal door te spitten, hoef je alleen maar de sleutelzinnen te zoeken en alles is direct beschikbaar.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185_Translate_V2.gif.gif Actie vertalen met ClickUp AI /$$img/

Optimaliseer het aanmaken, bewerken en delen van video's met ClickUp Brain

ClickUp Brain helpt bij het schrijven van videoscripts, marketingteksten en vertaalcontent en zorgt voor een vloeiend creatief proces van pre-productie tot publicatie. Het controleert ook automatisch op spelling in uw documenten en Taken zonder plugins of extensies.

ClickUp beste functies

Gebruik ClickUp doelen om uw doelstellingen voor videoproductie te definiëren, zoals het maken van een nieuwe serie of het verbeteren van de bewerkingsefficiëntie; verdeel deze in uitvoerbare stappen zoals pre-productie abonnement, filmen, bewerking en post-productie beoordeling

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUpGoals-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif ClickUp Doelen /$$img/

Visualiseer voortgang, vier mijlpalen en behoud motivatie door voortgang bij te houden met ClickUp Goals

Organiseer uw video scripts en storyboards met behulp van ClickUp Documenten werk samen met uw team aan creatieve ideeën, zet uw strategieën voor video-inhoud op een rijtje en koppel gerelateerde Clips gemakkelijk aan elkaar voor context tijdens de bewerking of beoordelingsfasen

Organiseer al uw documenten en wiki's op één plaats met ClickUp Docs

Ondersteun een breed bereik aan video tools van derden, zoals Loom voor schermopnames, Otter.ai voor transcriptie en Fireflies.ai voor aantekeningen van vergaderingen met ClickUp integraties Benutten ClickUp's universeel zoeken om snel belangrijke video's te vinden in uw werkruimte. Zoek naar eerdere projecten, scripts, transcripties of feedbackclips

Bescherm uw videobestanden en verwante gegevens tegen ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde toegang met de robuuste functies voor gegevensveiligheid van ClickUp, zodat gevoelige content veilig wordt behandeld terwijl u het platform gebruikt

ClickUp beperkingen

Niet alle functies van ClickUp zijn momenteel beschikbaar op mobiel

ClickUp Brain is niet inbegrepen in het Free Forever-abonnement

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Synthesia (Beste voor AI-aangedreven video aanmaken)

via Beschrijf Als je ooit hebt gewenst dat bewerking van audio en video net zo eenvoudig kon zijn als het bewerken van een Word-document, dan maakt Descript dat mogelijk. Moet je de dialoog in je video aanpassen voor een Frans publiek? Bewerk gewoon het transcript en de audio past zich in realtime aan.

Wat ik echt goed vond aan Descript is hoe het gebruik maakt van regeneratieve AI om achtergrondgeluiden te verwijderen en stemmen te verbeteren. Je hebt geen dure microfoons of geluidsdichte kamers nodig om geluid van hoge kwaliteit te krijgen met dit Rask AI-alternatief.

Descript beste functies

Opvulwoorden en stiltes uit video's verwijderen

Transcribeer audio in meer dan 20 talen en voeg labels van sprekers toe met de functie 'Speaker Detective

Gebruik de functie stem klonen; typ en produceer gesproken woorden met je stem

Beschrijf limieten

Af en toe is een vertraging waargenomen bij het werken met grote bestanden

Functies voor publiceren zijn niet granulair genoeg en missen echte controle

Prijzen Descript

Gratis

Hobbyist: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Maker: $35/maand per gebruiker

$35/maand per gebruiker Business: $50/maand per gebruiker

$50/maand per gebruiker Enterprise: Aangepast

Beschrijf beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (570+ beoordelingen)

4.6/5 (570+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (170+ beoordelingen)

4. VEED (Beste voor online meertalige video bewerking)

via VEED Als u video's snel in meerdere talen wilt uitbrengen, kunt u terecht bij VEED. U hoeft geen software te downloaden of ingewikkelde installaties uit te voeren - open gewoon uw browser, upload uw video en voeg ondertitels of voice-overs toe in elke gewenste taal.

Bovendien is VEED's online transcriptie service veelzijdiger dan de meeste andere. In tegenstelling tot veel tools die je beperken tot slechts één format, kun je met VEED zowel audio- als videobestanden transcriberen.

VEED beste functies

Transcribeer een bestand van 60 minuten in 10 minuten met 'Auto Transcribe;' download het in alle populaire formaten, inclusief MP3, WAV en MOV

Verander de stijl, het lettertype en de kleuren van je ondertitels; animeer ze en markeer zelfs specifieke woorden voor extra effect

Creëer content door gebruik te maken van 2M+ audio en video assets uit VEED's rechtenvrije stockbibliotheek

VEED limieten

Er is geen optie om specifieke woorden of zinnen te benadrukken in de functie 'Text-To-Speech'

Er is een gebrek aan geavanceerde mogelijkheden zoals multicam bewerking en 3D-effecten

VEED prijzen

Gratis

Lite: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Pro: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

VEED beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 3.4/5 (50+ beoordelingen)

5. Happy Scribe (Beste voor transcriptie en ondertiteling in 120+ talen)

via Gelukkige scribent Als je voortdurend werkt met ondertitels, transcripties en vertalingen, zal deze tool je niet teleurstellen.

Moet u uw bestanden exporteren in .TXT, Word, PDF of zelfs AVID? Dat kun je gemakkelijk doen met Happy Scribe. Het maakt ook samenwerken met belanghebbenden gemakkelijk doordat je transcripties en ondertitels kunt delen in de modus Alleen weergeven of Bewerken.

Wat mij echter opviel, is de nauwkeurigheid en snelheid van dit expressieve programma spraak-naar-tekst software die telkens resultaten van topkwaliteit garandeert.

Happy Scribe beste functies

Huur transcribenten van Happy Scribe in om uw AI-gegenereerde transcripten in meerdere talen te proeflezen

Maak je eigen woordenlijst door gespecialiseerde terminologie toe te voegen (merken, slang, acroniemen) om het vertalen te vereenvoudigen

Importeer alle openbare links en synchroniseer de tool met je huidige tech stack, zoals YouTube, Vimeo en Google Drive

Happy Scribe limieten

Er is geen optie om content in batch te delen met interne teams en externe belanghebbenden

Sommige gebruikers hebben aangetekend dat kleine spelfouten vaak terugkomen in podcast transcripties

Happy Scribe prijzen

Gratis

Basis: $17/maand

$17/maand Pro: $29/maand

$29/maand Business: $49/maand

$49/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Happy Scribe beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (35+ beoordelingen)

6. Lokalise (Beste voor vertaalmanagement en multimediaprojecten)

via HeyGen Als u op zoek bent naar Synthesia AI alternatieven om avatars van verschillende etniciteiten, leeftijden en stijlen te genereren voor je video's, is HeyGen het bekijken waard. Hiermee kun je content maken in 175+ talen met meer dan 120 AI avatars, perfect om een divers publiek te bereiken.

De functie voor het vertalen van video's met één klik kan video's in meer dan 40 talen vertalen en herkent zelfs meerdere sprekers. Hoewel het de stem van de originele spreker niet kloont, kun je kiezen uit meer dan 300 mensachtige stemmen om een voice-over toe te voegen.

HeyGen beste functies

Als er iets niet goed klinkt in je video, upload dan een stemopname om de AI te trainen in hoe het goed te zeggen

Integreer SRT-bestanden (platte tekst) die je ondertitels bijhouden voor nauwkeurige vertalingen en aanpassing van het script

Verhoog klantenservice met Interactieve Avatars die in realtime met je websitebezoekers kunnen praten en de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben

HeyGen limieten

De kwaliteit van de ondersteuning is inconsistent: sommige vertegenwoordigers bieden algemene oplossingen die geen oplossing bieden voor specifieke problemen

Het meerdere keren opnieuw genereren van dezelfde video wordt als duur gerapporteerd vanwege kredietkosten

HeyGen prijzen

Gratis

Makers: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Teams: $89/maand per gebruiker

$89/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

HeyGen beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (520+ beoordelingen)

4.8/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (290+ beoordelingen)

8. Wavel.ai (het beste voor AI-gestuurde audio-vertelling die menselijk klinkt)

via Dubverse Als je authentiek klinkende voice-overs in meerdere talen aan je video's wilt toevoegen, zul je Dubverse met plezier gebruiken. Geen handmatige opnames meer of vervelend gedoe met bewerkingen - het legt de essentie en emotie van je originele content vast.

Ik vond het ook leuk dat Dubverse automatisch perfect gesynchroniseerde, nauwkeurige ondertitels genereert, waardoor de video's duidelijk en toegankelijk zijn voor elke kijker.

Dubverse beste functies

Maak voice-overs voor scripts die talen mengen met slechts één API-aanroep

Genereer meerdere audiobestanden tegelijk - of het nu gaat om een reeks productdemo's, podcasts of zelfstudies

Kies uit meer dan 200 stemmen die variëren in leeftijd, geslacht, toon en dialect, en selecteer de perfecte stem voor video's

Dubverse beperkingen

De timing van de vertaalde voice-over komt niet altijd overeen met de originele stem vanwege taalverschillen

Kredieten raken snel op bij grote projecten en er is geen optie om meer kredieten toe te voegen boven de maandelijkse limiet

Dubverse prijzen

Pro: $18/maand

$18/maand Super: $30/maand

Dubverse beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Colossyan Maker (De beste maker voor hyperrealistische AI-acteurs)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Colossyan-Creator-Dashboard-1400x861.png Colossyan Creator Dashboard: Rask AI-alternatief /$$$img/

via Kolossaal Heb je een presentator nodig die 30+ talen kan spreken? Met Colossyan Maker is het mogelijk. Het maakt gebruik van AI avatars die eruitzien en klinken als echte mensen, waardoor het ideaal is voor makers die content snel moeten lokaliseren zonder in te boeten aan persoonlijkheid.

Je kunt video's direct vanuit tekst maken met behulp van AI avatars, die interactiviteit toevoegen om de betrokkenheid te vergroten.

De ingebouwde GPT-4 AI scriptassistent helpt je zelfs bij het brainstormen over ideeën, het verbeteren van je schrijfvaardigheid en het versnellen van de videoproductie . ~

Colossyan Creator beste functies

Personaliseer video's met een digitale avatar van jezelf door een video van 20 seconden te filmen vanuit verschillende hoeken in verschillende instellingen en outfits

Maak AI-video's in meer dan 70 talen, zodat je in slechts enkele minuten je boodschap effectiever kunt overbrengen in de moedertaal van je publiek

Merkactiva (logo's, kleuren, tekststijlen en aangepaste lettertypes) toepassen op lay-outs van scènes zodat elke video consistent blijft

Colossyan Creator limieten

Bewerking van content met vooraf gemaakte sjablonen kan vervelend zijn, waarbij animaties niet altijd correct worden weergegeven nadat ze zijn toegepast

Geavanceerde aanpassingen zijn beperkt voor gebruikers met specifieke behoeften, vooral voor gedetailleerde bewerking van video's en het integreren van complexere gepersonaliseerde elementen

Prijzen van de Colossyan Maker

Starter: $27/maand

$27/maand Pro: $87/maand

$87/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Colossyan Creator beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (410+ beoordelingen)

4.6/5 (410+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Neem controle over uw video strategie

Bij het vinden van de juiste AI-tool gaat het erom wat voor jou het beste werkt. Met zoveel opties kan het overweldigend worden. Maar als je je concentreert op je prioriteiten, zoals nauwkeurige vertalingen, het naadloos aanmaken van AI avatars of natuurlijk klinkende spraak, kun je het aantal beperken.

Als het aankomt op het beheren van video workflows, gaat er niets boven ClickUp. Het is de software bij uitstek om alles bij te houden.

U kunt ClickUp Clips gebruiken om productdemo's op te nemen of om geografisch verspreide teams op één lijn te brengen wat betreft de abonnementen en doelstellingen van projecten. ClickUp Brain transcribeert automatisch alle clips, waardoor het gemakkelijker wordt om specifieke informatie te vinden en te openen. Aanmelden voor ClickUp gratis en verander de manier waarop u uw publiek benadert met video's.