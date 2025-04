Hoe maak je een effectief waardeschema voor projecten?

Stelt u zich eens voor dat u toezicht houdt op de bouw van een nieuwe ziekenhuisvleugel - een project van $5 miljoen dat 18 maanden in beslag neemt met meerdere onderaannemers, ingewikkelde medische systemen en strenge wettelijke voorschriften.

Als je dit complexe bouwproject op je neemt, realiseer je je dat je een uitgebreid document nodig hebt om al het werk dat gedaan moet worden bij te houden. Dit omvat arbeid, uitgaven, inventaris, vergunningen en elk ander detail dat komt kijken bij dit miljoenenproject, dat meerdere aannemers en honderden Taken omvat.

Dat is waar een schema van waarden (SOV's) om de hoek komt kijken.

In deze blog gaan we dieper in op het Schedule of Values (SOV), waarom het belangrijk is voor projectmanagers in bouwprojecten, wanneer je het moet gebruiken en wat de voordelen zijn als je er een maakt.

Wat is een Schedule of Values (SOV)?

Een Schedule of Values is een uitgebreid document dat de totale contractwaarde van een bouwproject opsplitst in kleinere, beheersbare posten om aan te geven welke item of taak in het project hoeveel kost.

Het wordt gebruikt door aannemers, projectmanagers en bouwmanagers om de financiën en het aantal taken dat nodig is om een bouwproject te voltooien bij te houden en te beheren.

Elk item in het schema van waarden vertegenwoordigt een specifiek onderdeel van het project, zoals bouwrijp maken, funderingswerk of elektrische installaties, samen met de bijbehorende kosten. Deze gedetailleerde uitsplitsing van de kosten is een sleutel referentiepunt voor de eigenaar van een project gedurende de duur van het project.

In het voorbeeld van een woonproject kan het waardenschema er ongeveer zo uitzien:

via Sjabloon.net

Belang van een schema van waarden

Het waardenschema speelt een belangrijke rol in projectmanagement in de bouw omdat:

Een schema van waarden helpt bij het voorspellen en beheren van de cashstroom gedurende de levenscyclus van het project. Door de kosten uit te splitsen, kunnen projectmanagers anticiperen op uitgaven en de financiën dienovereenkomstig abonneren om een consistente kasstroom te garanderen

gedurende de levenscyclus van het project. Door de kosten uit te splitsen, kunnen projectmanagers anticiperen op uitgaven en de financiën dienovereenkomstig abonneren om een consistente kasstroom te garanderen Het stelt een projectmanager in staat om de voortgang van het project nauwlettend te volgen Naarmate het werk wordt voltooid, is het eenvoudig om de werkelijke voortgang te vergelijken met de geplande waarde voor elk item

Het schema van waarden helpt bij een soepeler betalingsproces . Betalingen naar rato van de voortgang zijn meestal gebaseerd op het percentage voltooid werk voor elk item, waardoor het eenvoudiger is om betalingsaanvragen op te stellen en te verifiëren

. Betalingen naar rato van de voortgang zijn meestal gebaseerd op het percentage voltooid werk voor elk item, waardoor het eenvoudiger is om betalingsaanvragen op te stellen en te verifiëren Door een gedetailleerde uitsplitsing van de projectkosten te geven, helpt het schema van waarden bij betere kostenbeheersing en bij het vroegtijdig identificeren van afwijkingen van het projectbudget. Dit helpt iedereen om op schema te blijven en te voorkomen dat het budget wordt overschreden of de tijd wordt overschreden

Wanneer een bouwschema met waarden gebruiken?

Hoewel een planning van waarden nuttig is voor de meeste projecten in de bouwsector, is het vooral cruciaal voor:

Use Case 1: Grootschalige commerciële projecten met complexe fasen en meerdere onderaannemers

Deze projecten kunnen ingewikkelde werkstromen en talloze onderlinge afhankelijkheden met zich meebrengen. Een waardenschema helpt bij het beheren van de complexiteit door het project op te splitsen in beheersbare componenten.

Het vergemakkelijkt ook een betere coördinatie met onderaannemers, zodat het werk van elke partij en de bijbehorende kosten duidelijk worden gedefinieerd en bijgehouden.

Use Case 2: Projecten waarbij een nauwgezette bewaking van de werkstroom en voortgang van het project essentieel is

Voor projecten met krappe budgetten of strikte tijdlijnen is een planning van waarden een hulpmiddel van onschatbare waarde voor een projectmanager.

Het maakt het mogelijk om uitgaven in real-time bij te houden ten opzichte van gebudgetteerde bedragen, waardoor potentiële kostenoverschrijdingen vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd. Bovendien bevordert het een nauwkeurige rapportage over de voortgang, zodat bouwmanagers de kosten van het project kunnen berekenen verdiende waarde van een project te berekenen .

Use Case 3: Projecten met facturering naar voortgang of betalingen op basis van mijlpalen

Bij dit soort betalingsstructuren dient het schema van waarden als basis voor het bepalen van de betalingsbedragen. Hiermee kunt u de percentages voltooid werk nauwkeurig berekenen.

Deze aanpak helpt om de kasstroom van de aannemer gezond te houden door eerlijke en tijdige betalingen te garanderen. Het geeft de eigenaar van het project ook een duidelijk inzicht in hoe hun fondsen worden toegewezen tijdens de hele cyclus van het project.

Use Case 4: Bouwopdrachten waarbij eigenaren van projecten of kredietverstrekkers gedetailleerde kostenverdelingen vereisen

Sommige eigenaren van projecten of financiële instellingen verplichten het gebruik van een waardenschema voor transparantie en risicomanagement.

Het geeft hen een uitgebreide weergave van de projectkosten, helpt hen financiële risico's te beoordelen, weloverwogen beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat fondsen worden gebruikt zoals bedoeld.

Aantekening: Zelfs voor kleinere projecten kan een vereenvoudigd waardeoverzicht helpen waardevolle inzichten te verschaffen, het projectmanagement te verbeteren en als record te dienen om de financiën en benodigde tijd voor soortgelijke projecten in de toekomst te voorspellen.

Belangrijkste onderdelen van een waardenschema

Een goed gestructureerde planning van waarden bevat meestal de volgende lijst van zaken:

Business informatie: Naam van de aannemer, bedrijf, bedrijfsadres, nummers van contracten, naam van het project, enz.

Naam van de aannemer, bedrijf, bedrijfsadres, nummers van contracten, naam van het project, enz. Line items : Gedetailleerde uitsplitsing van alle elementen van het project

: Gedetailleerde uitsplitsing van alle elementen van het project Beschrijving : Duidelijke uitleg van het project en elke post

: Duidelijke uitleg van het project en elke post Geplande waarde : Het toegewezen budget in totaal en voor elke item

: Het toegewezen budget in totaal en voor elke item Vorige aanvragen : Bedrag gefactureerd in de laatste betalingscyclus

: Bedrag gefactureerd in de laatste betalingscyclus Huidige aanvraag : Bedrag dat wordt gefactureerd in de huidige cyclus

: Bedrag dat wordt gefactureerd in de huidige cyclus Opgeslagen materialen : Waarde van opgeslagen maar nog niet geïnstalleerde materialen

: Waarde van opgeslagen maar nog niet geïnstalleerde materialen Totaal Voltooid en opgeslagen : Som van het voltooide werk en de materialen die zijn opgeslagen voor toekomstig gebruik

: Som van het voltooide werk en de materialen die zijn opgeslagen voor toekomstig gebruik Percentage Voltooid : Percentage voltooid werk

: Percentage voltooid werk Saldo tot voltooiing: Totaal resterend bedrag dat later gefactureerd moet worden

Een waardeschema maken

Een SOV maken is geen raketwetenschap. Het kost misschien wat tijd en oefening om het te perfectioneren, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, kun je alles onthouden als je broekzak.

Een goed gemaakte SOV is gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Het moet alle stappen van het project bevatten, de financiën en andere bewijzen, en moet toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen voor echte transparantie.

Maar wat gebeurt er als je eenmaal begint met je project? Hoe zorg je ervoor dat jij en je team op schema blijven, weten wat ze moeten doen en wanneer, en zich aan de deadline houden?

Voer een solide software voor projectmanagement in de bouw zoals ClickUp !

De beste manier om een lopend bouwproject bij te houden is met behulp van projectsoftware. ClickUp staat bekend om zijn functies voor projectmanagement, maar het is ook een effectief hulpmiddel voor het maken van uw planning van waarden. Laten we eens kijken hoe.

Mis nooit een Taak of een deadline met de Software voor projectmanagement voor de bouw van ClickUp-taak Software voor projectmanagement voor de bouw ClickUp platform kan u helpen uw werkstromen te vereenvoudigen, de samenwerking te verbeteren en projecten op tijd en binnen het budget op te leveren.

Laten we de stappen doorlopen om een goed afgerond waardenschema op te stellen en hoe ClickUp u daarbij kan helpen:

Stap 1: Alle projectdocumenten doornemen

Begin met het grondig bekijken van de omvang van het project, de bouwplanning, vergunningen en contractdocumenten om te zien of alles in orde is voordat het project begint.

Zo kunt u alle belangrijke onderdelen van het project identificeren en voorbereiden voordat u eraan gaat werken.

Sla uw waardenschema's op in ClickUp Docs ClickUp Documenten kan u helpen met projectdocumentatie om alle informatie, vergunningen, contracten en rekeningen op één plaats op te slaan. Je kunt zelfs een Schedule of Values-document maken en dit gemakkelijk opslaan.

Stap 2: Het project opsplitsen

Verdeel het hele project in logische en beheersbare delen. Elke sectie moet staan voor belangrijk werk of een sleutelfase van het project

U kunt bijvoorbeeld verschillende stappen hebben voor het verzamelen van grondstoffen, de voorbereiding van het terrein en de landschapsarchitectuur, het toevoegen van fundering en muren, metselwerk van bakstenen en stenen, metaalwerk, houtwerk, thermische installatie, deuren, ramen en hardware, enzovoort.

Splits ze vervolgens verder uit om elk onderdeel zo gedetailleerd mogelijk weer te geven. Grotere projecten vereisen mogelijk meer gedetailleerde onderverdelingen, terwijl kleinere projecten bredere categorieën kunnen gebruiken. ClickUp-taak kan u helpen uw project op te splitsen in kleinere taken en subtaken die gemakkelijker zijn bij te houden, op te volgen, te beoordelen en te voltooien.

Maak ClickUp Dashboards om uw planning van waarden in ClickUp Construction Project Management Software te visualiseren

Met uw aangepaste dashboard kunt u al uw bouwprojecten weergeven, hun status, voltooide taken, resterende taken en meer.

Verbind uw financiële en boekhoudteams rechtstreeks op het platform om iedereen op dezelfde pagina te houden. ClickUp Financiën waarschuwt u wanneer betalingen verschuldigd zijn en stelt u in staat terugkerende taken op uw dashboard toe te voegen voor terugkerende rekeningen.

Vereenvoudig de financiën van uw project met ClickUp Finance

Nadat u een maandelijkse factuur hebt betaald, kunt u de taak voltooien markeren. Als het een terugkerende taak is, wordt er automatisch een nieuwe taak aangemaakt voor de volgende maand. U kunt zelfs integreren met financiële en boekhoudkundige tools op ClickUp om de verschillende belanghebbenden van een project naadloos met elkaar te verbinden.

ClickUp sjabloon voor financieel beheer

Daarnaast kunt u ook gebruikmaken van ClickUp's sjabloon voor financieel beheer , een sjabloon op intermediair niveau voor geïntegreerd project boekhouding . Het is uw alles-in-één financiële hulp voor het bijhouden van uw offertes, facturen, producten, diensten, taken en andere aanbiedingen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-656.png Houd uw financiën bij en genereer eenvoudig rapporten met ClickUp's sjabloon voor financieel beheer https://app.clickup.com/signup?template=t-63018688&department=finance-accounting Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met dit sjabloon kunt u:

Je budget en uitgaven nauwlettend in de gaten houden zodat je niet over de limiet van je project heen gaat

Plaatsen identificeren waar u geld kunt besparen

Financiële prestaties analyseren met visuele analysetools zodra uw project is afgelopen om toekomstige projecten te abonneren

Beslissingen nemen op basis van gegevens met verbeterde zichtbaarheid in uw financiën

Ook lezen: 10 beste AI-tools voor accounting en financiën

Stap 4: Afstemmen op de planning van het project

Zorg ervoor dat het schema van waarden is afgestemd op de tijdlijn en planning van het project. Deze afstemming zal u helpen de voortgang van uw project nauwkeurig bij te houden. ClickUp Aangepaste velden kunnen worden gemaakt om de bewegende delen van een project te beheren. Elk project is uniek, dus waarom zou uw software voor projectmanagement hetzelfde platte dashboard moeten bieden?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-657.png ClickUp's aangepaste velden: schema van waarden /%img/

Voeg elk nieuw veld toe om uw projecten en waardenschema naar wens aan te passen met de aangepaste velden van ClickUp

Voeg contactinformatie van de client, leveranciers, partners, type huis, projectfase en deadlines toe en pas vervolgkeuzemenu's aan met aangepaste velden om te voldoen aan de unieke behoeften van elk project.

Stap 5: Controleren en aanpassen

Bekijk de planning van waarden met de belangrijkste belanghebbenden, waaronder de eigenaar en hoofdaannemer van het project, en kijk of u iets over het hoofd hebt gezien. Pas waar nodig aan om ervoor te zorgen dat alle partijen op dezelfde pagina zitten.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-658.png De rapportagetools van ClickUp: planning van waarden /$$$img/

Houd eenvoudig uw uitgaven bij, beheer uw accounts en bereken uw winst met de rapportagetools van ClickUp

Genereer op basis van de verzamelde informatie gedetailleerde rapporten over uw projectsamenvatting, financiën en voortgang. U hoeft geen rapporten meer handmatig te berekenen of aparte rapporten te maken software voor rapportage in de bouw . U kunt ook binnen enkele minuten geautomatiseerde rapporten delen met de belangrijkste belanghebbenden terwijl u zich concentreert op het op tijd voltooien van uw project.

Ook lezen: 10 Gratis sjablonen voor het bouwbudget om te gebruiken

Voordelen van het maken van een Schema van Waarden

Het waardenschema is een belangrijk document voor projectmanagement in de bouw. Het kan dienen als de enige bron van waarheid voor alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject.

Het helpt bij het opbouwen van een meer vertrouwensvolle relatie tussen de aannemer en de client omdat elke Taak, kosten en inventaris vanaf dag nul zijn vastgelegd en goedgekeurd.

Afgezien hiervan zijn hier de belangrijkste voordelen van een SOV voor al je bouwprojecten.

Verbeterde kasstroombeheer : Verdeelt het project in kleinere, factureerbare Taken en componenten, zodat aannemers een gezondere werkstroom kunnen handhaven gedurende de duur van het project, waardoor de financiële druk afneemt

: Verdeelt het project in kleinere, factureerbare Taken en componenten, zodat aannemers een gezondere werkstroom kunnen handhaven gedurende de duur van het project, waardoor de financiële druk afneemt Verbeterde voortgang bijhouden : Dient als een routekaart voor projectmanagers om de voortgang van elk gebied van het project nauwkeurig bij te houden en mogelijke vertragingen of problemen vroegtijdig te identificeren

: Dient als een routekaart voor projectmanagers om de voortgang van elk gebied van het project nauwkeurig bij te houden en mogelijke vertragingen of problemen vroegtijdig te identificeren Gestroomlijnd betalingsproces : Maakt het betalingsproces eenvoudiger en minder vatbaar voor geschillen met een duidelijke uitsplitsing van Voltooid werk en opgeslagen materialen

: Maakt het betalingsproces eenvoudiger en minder vatbaar voor geschillen met een duidelijke uitsplitsing van Voltooid werk en opgeslagen materialen Betere kostenbeheersing : Helpt bij het visualiseren van de werkelijke kosten ten opzichte van de geplande waarden, zodat kostenoverschrijdingen of onverwachte uitgaven snel kunnen worden geïdentificeerd en van tevoren kunnen worden aangepakt

: Helpt bij het visualiseren van de werkelijke kosten ten opzichte van de geplande waarden, zodat kostenoverschrijdingen of onverwachte uitgaven snel kunnen worden geïdentificeerd en van tevoren kunnen worden aangepakt Verbeterde communicatie: Wordt een gemeenschappelijk referentiepunt voor alle belanghebbenden bij het project, waardoor de communicatie over de status, kosten en voortgang van het project duidelijker wordt

Bouw uw planning van waarden met ClickUp

De planning van waarden is een belangrijk document voor projectmanagers, financiële controleurs en eigenaren die toezicht houden op bouwprojecten van welke aard dan ook.

Het waardenschema zorgt ervoor dat alle projecten financieel en in de tijd op schema blijven door een gedetailleerde kostenverdeling te bieden, de voortgang nauwkeurig bij te houden en het betalingsproces te stroomlijnen.

Of het nu gaat om grootschalige commerciële projecten of kleinere bouwklussen, het beheersen van het gebruik van een planning van waarden zal uw vaardigheden op het gebied van projectmanagement verhogen en aanzienlijk bijdragen aan het succes van uw project.

En wat kan het nog beter maken? Gebruik de juiste projectmanagementsoftware, zoals ClickUp, om uw projectbewakingsmogelijkheden te verbeteren, repetitieve taken te automatiseren, een consistente werkstroom te handhaven en uiteindelijk succesvolle bouwprojecten op te leveren. Aanmelden bij ClickUp voor een gratis proefversie vandaag!