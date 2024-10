Hoe bereken je Earned Value in projectmanagement?

Heb je wel eens het gevoel dat je een marathon loopt, maar weet je niet zeker of je op schema ligt om te finishen?

In projectmanagement kan het net zo uitdagend zijn om je voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat je op weg bent naar een succesvolle voltooiing.

Dat is waar Earned Value (EV) om de hoek komt kijken - een krachtige metriek die projectmanagers helpt om de financiële prestaties van hun projecten af te zetten tegen de tijdlijn en het budget.

In deze blog bespreken we hoe je Earned Value berekent, zodat je een duidelijk stappenplan hebt om te begrijpen waar je project staat en hoe je het naar succes kunt sturen.

**Wat is Earned Value in projectmanagement?

Earned Value (EV) in projectmanagement is een metriek die het werkelijke voltooide werk afzet tegen de geplande kosten, en een momentopname geeft van de financiële prestaties van een project.

Het helpt projectmanagers te bepalen hoeveel van het budget besteed had moeten worden, rekening houdend met de hoeveelheid werk die Nog te doen is op elk punt in de tijdlijn van het project.

Door dit cijfer te vergelijken met de werkelijke kosten, kunnen managers beoordelen of een project onder of boven het budget zit. Dit cruciale inzicht maakt effectief bijhouden van financiële voortgang mogelijk en vergemakkelijkt proactieve besluitvorming om projecten op één lijn te houden met hun budget- en tijdlijndoelstellingen.

## Belang van Earned Value Management in projectmanagement

Earned Value Management (EVM) is een beproefde methode die echte, kwantificeerbare inzichten geeft in de gezondheid van uw project. Door metingen van de projectplanning, het budget en het werkelijke voltooide werk te combineren, geeft EVM je een uitgebreide momentopname van de prestaties en voortgang van het project.

Earned value management in projectmanagement:

Biedt een duidelijke momentopname van de gezondheid van een project door scope, planning en kostenmetingen te combineren

Maakt vroegtijdige detectie van projectafwijkingen mogelijk, zodat tijdig corrigerende maatregelen kunnen worden genomen

Verbetert de besluitvorming met kwantificeerbare gegevens over projectprestaties

Verbetert de toewijzing en efficiëntie van middelen, waardoor de resultaten van projecten worden geoptimaliseerd

Betere communicatie met belanghebbenden door transparante, objectieve projectgegevens

EVM biedt een driedimensionale weergave van projectprestaties, waardoor projectmanagers weloverwogen beslissingen kunnen nemen, op problemen kunnen anticiperen en proactief abonnementen kunnen bijstellen.

Het overstijgt traditionele maatstaven zoals de kosten prestatie index (CPI) en planning prestatie index (SPI) en biedt een uitgebreid raamwerk voor:

De voortgang van het project te beoordelen, de efficiëntie te evalueren

Ervoor te zorgen dat projectdoelstellingen worden gehaald binnen de ingestelde parameters van omvang, tijd en kosten

Of u nu toezicht houdt op een klein team of een uitgestrekt, complex project beheert, de integratie van EVM met projectmanagement tools zoals ClickUp kan uw aanpak van het bijhouden van voortgang en het verzekeren van project succes transformeren.

Earned Value Management Core Concepts

Laten we beginnen met de kernconcepten van Earned Value Management (EVM), een raamwerk dat in eerste instantie misschien ontmoedigend lijkt, maar dat er echt voor zorgt dat uw project op koers blijft en binnen het budget blijft.

Hier volgt een kort overzicht van de sleuteltermen die u moet kennen:

Actual Cost (AC): Dit zijn de werkelijke kosten die je project tot nu toe heeft gemaakt. Zie het als je financiële voetafdruk, die laat zien hoeveel je echt hebt uitgegeven

Dit zijn de werkelijke kosten die je project tot nu toe heeft gemaakt. Zie het als je financiële voetafdruk, die laat zien hoeveel je echt hebt uitgegeven Geplande waarde (PV): Wat je van plan was om nu te bereiken in dollars. PV is uw stappenplan en geeft de gebudgetteerde kosten aan voor werk dat tot een bepaald punt in uw project is gepland

Wat je van plan was om nu te bereiken in dollars. PV is uw stappenplan en geeft de gebudgetteerde kosten aan voor werk dat tot een bepaald punt in uw project is gepland Earned Value (EV): Hier meet je het resultaat van je project. EV meet het werk dat gedaan is ten opzichte van het budget. Het is een realiteitscheck, die laat zien of je voor of achterloopt op je abonnement

Laten we nu de punten verbinden met enkele andere cruciale termen:

Budget bij voltooien (BAC): Je financiële bestemming, het totale budget voor het project. Dit is waar je wilt uitkomen als alles klaar is

Je financiële bestemming, het totale budget voor het project. Dit is waar je wilt uitkomen als alles klaar is Varianties: Zie ze als de vitale functies van je project. Kostenvariantie (CV) vertelt je of je boven of onder budget zit, terwijl planningsvariantie (SV) laat zien of je voor of achter op schema zit

Zie ze als de vitale functies van je project. Kostenvariantie (CV) vertelt je of je boven of onder budget zit, terwijl planningsvariantie (SV) laat zien of je voor of achter op schema zit Indexen: Dit zijn de vermenigvuldigers van je prestaties. De Cost Performance Index (CPI) helpt je de kostenefficiëntie van een project te voorspellen en de Schedule Performance Index (SPI) geeft aan hoe efficiënt je met de tijd omgaat

De rol van Earned Value (EV) in Earned Value Management

Earned Value (EV) is de spil in earned value management en geeft een momentopname van de financiële gezondheid en voortgang van het project.

Stel je voor dat je een project beheert om de IT-infrastructuur van een bedrijf te upgraden.

Je Geplande Waarde (PV) in maand drie is $150.000, wat aangeeft wat je abonnement was om uit te geven voor het geplande werk.

Tegen die tijd zijn je werkelijke kosten (AC) $120.000.

Maar hier komt EV om de hoek kijken: als de waarde van het werk dat je daadwerkelijk hebt voltooid $ 130.000 is, dan laat EV zien dat je onder het budget zit en meer werk voor je geld krijgt.

Dit toont de rol van EV in het meten van kostenefficiëntie en voortgang van het werk en biedt een duidelijke, kwantificeerbare maatstaf voor hoe goed het project presteert ten opzichte van het abonnement.

Verdiende waarde berekenen in projectmanagement

Met het berekenen van Earned Value (EV) kun je in real-time meten hoe je project presteert ten opzichte van je abonnement.

Laten we het stap voor stap uitwerken.

Stap 1: Definieer de basislijn van het project

De eerste stap is het opstellen van de baseline van je project, een gedetailleerde versie van je project abonnement met de project scope, planning en het totale budget (Budget at Voltooid, BAC). Deze baseline dient als benchmark voor de financiën en planning van je project.

Stel dat je een nieuwe softwaremodule lanceert. Je totale budget (Budget at Voltooid, BAC) is $200.000, gepland over vijf maanden.

Stap 2: Bereken de geplande waarde (PV)

De geplande waarde (Planned Value, PV) is een momentopname van uw verwachte voortgang, waarmee u kunt meten wat het project financieel zou moeten hebben bereikt tot op elk punt in de tijdlijn.

Drie maanden na aanvang van het project had je het abonnement om 60% van het werk te voltooien. Voor ons softwareproject is dat 60% van $200.000, wat neerkomt op een PV van $120.000.

Stap 3: Bepaal de werkelijke kosten (AC)

Vervolgens moet je de werkelijke kosten (AC) bepalen, dit zijn de totale kosten die zijn gemaakt voor het werk dat tot een bepaald tijdstip aan het project is uitgevoerd. Dit omvat alle uitgaven in verband met het project, zodat je een duidelijk beeld krijgt van de financiële middelen die je daadwerkelijk hebt uitgegeven.

Dus als je in maand drie $100.000 hebt uitgegeven, dan is AC = $100.000.

Stap 4: Bereken de verdiende waarde (EV)

Earned Value (EV) is de waarde van het tot nu toe voltooide werk ten opzichte van het oorspronkelijke budget. EV helpt je te begrijpen of je voor, op of achterloopt op schema en budget door een waarde in dollars te plakken op de hoeveelheid werk die Nog te doen is.

Als je slechts 50% van de softwaremodule hebt afgerond, dan is EV = 50% van $200.000 = $100.000.

Variantieanalyse

Nadat je EV hebt berekend, voer je een variantieanalyse uit om verschillen tussen de geplande en werkelijke prestaties te identificeren. Hierbij worden de kostenvariantie (Cost Variance - CV) en de planningvariantie (Schedule Variance - SV) berekend, die aangeven hoe ver u respectievelijk van uw budget en planning afwijkt.

Kostenvariantie (CV) : EV - AC . Als je CV positief is, zit je onder het budget. In ons voorbeeld is CV = $100.000 - $100.000 = $0, wat aangeeft dat je precies op het budget zit

: . Als je CV positief is, zit je onder het budget. In ons voorbeeld is CV = $100.000 - $100.000 = $0, wat aangeeft dat je precies op het budget zit Schedule Variance (SV): EV - PV. Een positieve SV betekent dat je voorligt op schema. Hier is SV = $100.000 - $120.000 = - $20.000, wat aangeeft dat je achterligt op schema

Prestatie indexen

Om de efficiëntie en productiviteit van je project te begrijpen, bereken je de Cost Performance Index (CPI) en de Schedule Performance Index (SPI). Deze indexen helpen je om de kosten en de doorlooptijd van het project te voorspellen, zodat je strategische beslissingen kunt nemen.

Kosten prestatie index (CPI): EV / AC . CPI > 1 betekent kostenefficiëntie. In dit scenario betekent CPI = $100.000 / $100.000 = 1, wat aangeeft dat u precies uitgeeft zoals in het abonnement was voorzien

. CPI > 1 betekent kostenefficiëntie. In dit scenario betekent CPI = $100.000 / $100.000 = 1, wat aangeeft dat u precies uitgeeft zoals in het abonnement was voorzien SPI (Schedule Performance Index): EV / PV. SPI > 1 betekent dat je voorligt op schema. Voor ons betekent SPI = $100.000 / $120.000 = 0,83, wat een vertraging betekent

## Projectmanagementsoftware gebruiken voor EVM

Projectmanagement software speelt een cruciale rol bij het implementeren van earned value management (EVM), vooral wanneer je met meerdere complexe projecten jongleert. Door EVM-tools te integreren kun je moeiteloos de prestaties van je project bijhouden ten opzichte van het budget en de planning.

Denk aan een dashboard dat alle analyses van de verdiende waarde doet en de werkelijke voortgang, de geplande waarde en de werkelijke kosten van je project laat zien, allemaal zonder dat je verdrinkt in spreadsheets.

Software voor projectmanagement berekent varianties in planning en kosten in realtime, zodat projectmanagers snel weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Of het nu gaat om het aanpassen van het projectbudget of het opnieuw evalueren van de work breakdown structure, met een projectmanagement tool met EVM-mogelijkheden ben je voorbereid om eventuele afwijkingen direct aan te pakken.

EVM stroomlijnen met ClickUp

ClickUp is een van de beste tool voor projectmanagement s voor het effectief implementeren van earned value management (EVM) binnen uw projecten. Door middel van een reeks functies op maat voor gedetailleerd bijhouden en analyseren, stelt ClickUp projectmanagers in staat om EVM-principes naadloos te integreren in hun werkstroom.

Of u nu een oogje in het zeil wilt houden op uw projectomvang kosten, uren of budget, ClickUp biedt een robuust platform voor al uw EVM-behoeften. Laten we eens kijken naar de specifieke functies:

Projectmanagement : Organiseer uw projectmanagement team binnen ClickUp voor een soepele samenwerking en communicatie. Wijs taken en subtaken toe aan leden van het team en zorg voor duidelijke verantwoordelijkheden en verantwoordelijkheid voor alle aspecten van het project. Neem opbest practices voor het laden van bronnen om teamleden en materialen strategisch toe te wijzen, wat cruciaal is voor nauwkeurige EVM (Earned Value Management) rapportage

via de whiteboard-weergave van ClickUp kunt u eenvoudig taken en gebruikers aan die taken toewijzen_

ClickUp Project tijdsregistratie: Deze functie gaat verder dan eenvoudige tijdscontrole en maakt het mogelijk om tijd gedetailleerd vast te leggen voor specifieke Taken en projecten. Gebruik deze functie om de werkelijke kosten (AC) nauwkeurig vast te leggen en naar uw geplande waarde (PV) toe te werken, waardoor u realtime gegevens krijgt voor de analyse van verdiende waarde

houd eenvoudig de tijdlijn van uw project bij met ClickUp_

Hulpmiddelenbeheer : Efficiënt beheren en toewijzen van de meest waardevolle activa van uw project - uw team leden. Met ClickUp's resourcemanagement kunt u werklasten visualiseren, taken waar nodig herverdelen en ervoor zorgen dat uw projectresource nivellering geoptimaliseerd is. Deze strategische toewijzing ondersteunt het bereiken van Planned Value (PV) door ervoor te zorgen dat de juiste resources op het juiste moment aan de juiste Taken werken

efficiënt beheer van resources met een uitgebreide weergave van de werklast van teams met de werklastweergave in ClickUp_

ClickUp Aangepaste velden : Registreer de geplande waarde (PV) en de werkelijke kosten (AC) direct bij uw Taken. Hierdoor kunt u uw budget en uitgaven in realtime bijhouden, waardoor berekeningen van verdiende waarde eenvoudig worden

aangepaste velden definiëren op basis van de vereisten van de sector en het project waaraan u werkt met ClickUp_

ClickUp tijdsinschattingen : Stel tijdsinschattingen in voor taken om de geplande waarde (PV) van uw project vast te stellen in termen van tijd. Dit helpt bij het beoordelen of uw project voor of achter op schema ligt

Verdeel het werk over uw teams door tijdlijnen in te stellen en tijdsinschattingen op te splitsen met ClickUp Time Estimates

ClickUp Dashboards : Pas dashboards aan om sleutel EVM meetgegevens weer te geven, zoals Cost Variance (CV) en Schedule Variance (SV). Zo kunt u de financiële en planningsgezondheid van uw project in één oogopslag visualiseren

analyseer de voortschrijdende tijd en schattingen van het project via het ClickUp dashboard_

ClickUp Gantt grafieken : Visualiseer de tijdlijn van uw project met Gantt grafieken. Pas de duur en de afhankelijkheid van taken aan om de planning van uw project actief te beheren en te zorgen dat deze overeenkomt met uw EVM-analyse

Converteer opmerkingen eenvoudig in ClickUp-taaken

Gebruik ClickUp Taken voor work breakdown structure (WBS): Verdeel je project in taken en subtaken, die de WBS-elementen weergeven. Gebruiktechnieken voor het schatten van projecten om de specifieke inspanningen en kosten vast te leggen

2. Aangepast voor EVM bijhouden

Implementeer ClickUp aangepaste velden: Voeg voor elke Taak aangepaste velden toe om de Geplande waarde (PV), Werkelijke kosten (AC) en Verdiende waarde (EV) vast te leggen. Met deze installatie kunt u de financiële prestaties en het werk van uw project nauwkeurig bijhouden

Voeg voor elke Taak aangepaste velden toe om de Geplande waarde (PV), Werkelijke kosten (AC) en Verdiende waarde (EV) vast te leggen. Met deze installatie kunt u de financiële prestaties en het werk van uw project nauwkeurig bijhouden Configureer tijdsinschattingen en tijdsregistratie: Wijs tijdsinschattingen toe aan taken en gebruik de tijdsregistratie functie om de werkelijk gewerkte uren te registreren. Deze maatregelen dienen als indicatoren voor de planning en arbeidskosten van uw project

3. Projectprestaties bewaken

Gebruik ClickUp Dashboards voor realtime inzichten: Maak aangepaste dashboards in ClickUp om uw EVM-metingen te visualiseren, zoals Cost Variance (CV), Schedule Variance (SV), Cost Performance Index (CPI) en Schedule Performance Index (SPI). Dit overzicht helpt je snel de gezondheid van een project te meten

Maak aangepaste dashboards in ClickUp om uw EVM-metingen te visualiseren, zoals Cost Variance (CV), Schedule Variance (SV), Cost Performance Index (CPI) en Schedule Performance Index (SPI). Dit overzicht helpt je snel de gezondheid van een project te meten Bekijk Gantt-diagrammen voor planningbeheer: Gebruik de weergave ClickUp's Gantt-diagram voor het bijhouden van projecttijdlijnen, afhankelijkheid en voortgang ten opzichte van het plan. Pas indien nodig taken en tijdlijnen aan om ze af te stemmen op uw EVM-bevindingen

4. Analyseren en aanpassen

**Beoordeel regelmatig uw CV, SV, CPI en SPI om trends en aandachtspunten te identificeren. Deze analyse laat zien of uw project op schema ligt, over het budget heen is of achterloopt op schema

Gegevensgestuurde beslissingen nemen: Gebruik de inzichten uit je EVM-analyse om weloverwogen beslissingen te nemen over het opnieuw toewijzen van middelen, aanpassingen aan de planning en scopewijzigingen. Je kunt ook eensjabloon voor projectscope om deze aanpassingen te standaardiseren en te stroomlijnen. Het doel is om de koers te corrigeren als dat nodig is om de vergaderingen van uw project te halen

5. Communiceer met belanghebbenden

GebruikClickUp dagelijks rapport sjabloon: Laat teams de dagelijkse voortgang bijhouden, taken beheren en efficiënt coördineren in meerdere teams. Met aanpasbare functies zoals statussen van taken, velden en weergaven, kan dezesjabloon voor dagelijks rapport een uitgebreid overzicht dat betere abonnementen en verantwoording mogelijk maakt. Genereer rapporten en deel dashboards met belanghebbenden om te communiceren projectevaluatievoortgang en prognoses te communiceren



ClickUp Weergaven : Gebruik meerdere Views, zoals Lijst, Board, Werklast, Kalender, etc., om belanghebbenden duidelijke, aangepaste inzichten te geven in de voortgang van het project. Met de lijstweergave wordt het groeperen, sorteren en filteren van taken bijvoorbeeld een fluitje van een cent

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-List-view-in-Dark-Mode-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lijstweergave in donkere modus vereenvoudigd /%img/

overzicht op hoog niveau van taken, deadlines en toegewezen personen met de ClickUp-taakweergave_

Limieten van het beheer van de verdiende waarde

Zelfs de meest robuuste raamwerken hebben hun achilleshiel, en earned value management (EVM) is daarop geen uitzondering. Laten we de beperkingen ervan opheffen, ons verdiepen in risicomanagement binnen EVM en strategieën verkennen om veelvoorkomende valkuilen te omzeilen:

Complexiteit voor nieuwe teams: EVM introduceert een uitgebreid raamwerk dat complex en overweldigend kan zijn voor teams die niet bekend zijn met de methodologie

EVM introduceert een uitgebreid raamwerk dat complex en overweldigend kan zijn voor teams die niet bekend zijn met de methodologie Afhankelijkheid van een nauwkeurige instelling van de basislijn: Succes met EVM staat of valt met een nauwkeurige initiële instelling en nauwkeurige bepaling van de basislijn. Fouten of vergissingen in deze vroege fases kunnen de prestatiemeting en het bijhouden van het project aanzienlijk vertekenen

Succes met EVM staat of valt met een nauwkeurige initiële instelling en nauwkeurige bepaling van de basislijn. Fouten of vergissingen in deze vroege fases kunnen de prestatiemeting en het bijhouden van het project aanzienlijk vertekenen Beperkte focus op kwaliteit: Terwijl EVM uitblinkt in het bijhouden van kosten en planning, ontbreekt het vaak aan mechanismen om de kwaliteit van projectresultaten direct te beoordelen. Dit betekent dat kritieke aspecten van het succes van een project mogelijk niet voldoende worden bewaakt

Terwijl EVM uitblinkt in het bijhouden van kosten en planning, ontbreekt het vaak aan mechanismen om de kwaliteit van projectresultaten direct te beoordelen. Dit betekent dat kritieke aspecten van het succes van een project mogelijk niet voldoende worden bewaakt Problemen met veranderlijke projectscopes: EVM is het best geschikt voor projecten met een goed gedefinieerde scope. Voor projecten waarbij de scope vaak verandert, kan het moeilijk zijn om de rigiditeit te beheersen, waardoor het minder effectief wordt als hulpmiddel voor bijhouden en voorspellen

EVM is het best geschikt voor projecten met een goed gedefinieerde scope. Voor projecten waarbij de scope vaak verandert, kan het moeilijk zijn om de rigiditeit te beheersen, waardoor het minder effectief wordt als hulpmiddel voor bijhouden en voorspellen **Het risico bestaat dat men zich te veel concentreert op de nummers, zoals de kosten prestatie index (CPI) en de planning prestatie index (SPI), ten koste van andere vitale factoren zoals het moreel van het team, de klanttevredenheid en de communicatie met belanghebbenden. Deze te grote nadruk op kwantitatieve gegevens kan leiden tot een beperkte weergave van de gezondheid van een project

Risicovoorspelling en -management in de context van EVM

Hoewel EVM uitblinkt in het bijhouden van kosten en planning, richt het zich niet direct op risicomanagement. Je kunt echter wel risicoanalyse integreren door variaties en prestatie indexen te volgen, die potentiële risico's kunnen signaleren. Bijvoorbeeld, consistente kostenoverschrijdingen kunnen wijzen op een onderschatte complexiteit van het project, waardoor een risico herbeoordeling nodig is.

Voorgestelde methodes om veelvoorkomende problemen op te lossen

Om de beperkingen van EVM te overwinnen, kun je de volgende benaderingen overwegen:

Betere initiële planning: Besteed extra tijd aan het abonnement en de instelling van de basislijn. Gebruik historische gegevens en schakel ervaren teamleden in om de nauwkeurigheid te verbeteren

Besteed extra tijd aan het abonnement en de instelling van de basislijn. Gebruik historische gegevens en schakel ervaren teamleden in om de nauwkeurigheid te verbeteren Integreer kwaliteitsindicatoren: Neem kwaliteitsindicatoren op in je projectprojectmanagement voor ondernemingen dashboard naast traditionele EVM-metingen om ervoor te zorgen dat de deliverables aan de verwachte normen voldoen

Neem kwaliteitsindicatoren op in je projectprojectmanagement voor ondernemingen dashboard naast traditionele EVM-metingen om ervoor te zorgen dat de deliverables aan de verwachte normen voldoen EVM aanpassen voor agile: Pas EVM aan zodat het past bij agile methodologieën door waarde in kleinere stappen bij te houden en de basislijn aan te passen als dat nodig is. Dit kan helpen bij het managen van projecten met veranderlijke scopes

Pas EVM aan zodat het past bij agile methodologieën door waarde in kleinere stappen bij te houden en de basislijn aan te passen als dat nodig is. Dit kan helpen bij het managen van projecten met veranderlijke scopes Regelmatige risicobeoordelingen : Neem regelmatige vergaderingen over risico's op in je projectplanning. Gebruik inzichten uit EVM-metrieken om potentiële risico's te identificeren en strategieën voor risicobeperking te ontwikkelen

: Neem regelmatige vergaderingen over risico's op in je projectplanning. Gebruik inzichten uit EVM-metrieken om potentiële risico's te identificeren en strategieën voor risicobeperking te ontwikkelen Training en opleiding: Investeer in training voor je team om EVM te begrijpen en effectief te implementeren. Goed geïnformeerde teamleden zullen EVM waarschijnlijk ten volle benutten

Verdien waarde management met ClickUp gebruiken

Earned Value Management is uw stappenplan en realiteitscheck in één en zorgt ervoor dat u niet alleen tijd en geld uitgeeft, maar dat u ze ook verstandig investeert.

De magie zit hem echter niet alleen in de wetenschap dat EVM bestaat, maar ook in het effectieve gebruik ervan. Dat is waar je vaardigheden en ervaring om de hoek komen kijken. Expert projectmanagers begrijpen de noodzaak om diep in de nummers te duiken, te begrijpen wat ze aangeven en actie te ondernemen.

EVM kan soepeler en intuïtiever worden met tools zoals ClickUp.

ClickUp overbrugt de kloof tussen complexiteit en bruikbaarheid en verandert de implementatie van EVM van een Taak in een Voordeel. Met ClickUp wordt het toepassen van sleutelprincipes van projectmanagement toe te passen wordt een integraal en moeiteloos onderdeel van het projectmanagement.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Wat is de verdiende waarde van een project?

De earned value van een project is een momentopname van wat je team heeft bereikt, maar dan in dollars en centen. Het meet de waarde van het Voltooide werk in vergelijking met het oorspronkelijke budget. Stel dat je een abonnement had om $50.000 uit te geven aan een deel van je project en je hebt dat deel Voltooid. Als het volgens je abonnement 50.000 dollar had moeten kosten, dan is je verdiende waarde 50.000 dollar. Het is een manier om te zien of de uitgaven en voortgang van je project op schema liggen, waarbij scope, planning en kosten worden samengevoegd tot één duidelijk nummer.

2. Wat is earned value in projectmanagementtechnieken?

In projectmanagementtechnieken geeft de earned value je een echte blik op de gezondheid van je project, die verder gaat dan alleen deadlines en dollartekens. Verdiende waarde brengt samen hoeveel werk je hebt voltooid, hoeveel je nog te doen had en hoeveel je daaraan hebt uitgegeven. Het maakt deel uit van een grotere strategie die Earned Value Management (EVM) heet en projectmanagers helpt om projectresultaten te voorspellen, kosten te beheersen en ervoor te zorgen dat planningen worden gehaald. Het zet complexe projectgegevens om in bruikbare inzichten, zodat u uw project met vertrouwen naar succes kunt sturen.

**3. Wat is de formule voor verdiende waarde?

De formule voor verdiende waarde gaat als volgt:

EV = (Het percentage voltooid werk) x (Het totale budget van het project).

Als je halverwege een project bent met een budget van $100.000, dan is je earned value (EV) 50% van $100.000, wat gelijk is aan $50.000.

Deze eenvoudige formule helpt je uit te zoeken of je project op het juiste financiële en voortgangsspoor zit. Het is een hoeksteen om te beoordelen waar je project nu staat en te voorspellen waar het zal eindigen, zodat je onderweg slimmere beslissingen kunt nemen.