Hoe je verandering aanstuurt met het veranderingsmodel van Lewin’

In een wereld waar op één plaats blijven effectief betekent dat je achterop raakt, moeten organisaties verandering met open armen omarmen.

U weet dat als uw bedrijf zich niet aanpast aan de nieuwe status quo, het waarschijnlijk snel verouderd zal zijn.

Dus, hoe kunt u meeliften op de technologiegolf zonder de activiteiten overhoop te halen of, erger nog, kansen te missen die inkomsten genereren?

Het antwoord is organisatorische verandering. Psychologen en onderzoekers hebben verschillende veranderingstheorieën ontwikkeld om bedrijven te helpen omgaan met hoe werknemers reageren op organisatorische verandering.

Het Veranderingsmodel van Lewin biedt een krachtig raamwerk om het proces voor iedereen in je organisatie soepeler te laten verlopen.

Lees verder voor meer informatie over het sturen van verandering met Lewins veranderingsmodel in 3 stappen en het effectief implementeren van elke fase.

De fundamenten van het verandermodel van Lewin

Voordat we bespreken hoe je Lewins veranderingsmodel kunt gebruiken om organisatieverandering te managen, heb je meer inzicht nodig in wie Lewin was en wat zijn theorie inhoudt.

Wie was Kurt Lewin?

Kurt Lewin, geboren op 9 september 1890, was een Duits-Amerikaanse psycholoog die vaak de vader van de sociale psychologie wordt genoemd. Hij was een van de eersten die de ontwikkeling van organisaties schetste en vormde daarmee de manier waarop we vandaag de dag verandering in bedrijven begrijpen.

Lewin werkte samen met topuniversiteiten zoals de Universiteit van Berlijn, MIT en Stanford en liet een blijvende impact achter met zijn inzichten over het implementatieproces van verandering. Zijn werk, in het bijzonder Lewins model voor verandermanagement, is nog steeds een veelgebruikte methode voor organisaties die veranderingsinitiatieven succesvol willen implementeren.

Wat is het veranderingsmodel van Lewin?

De veranderingstheorie van Lewin is een levensveranderende businessstrategie. Het helpt bedrijven om soepel om te gaan met organisatorische veranderingen.

Organisaties ontcijferen hiermee waarom mensen reageren zoals ze reageren en leren hoe ze dat kunnen doen verandering beheren op een natuurlijke manier zodat het niet chaotisch aanvoelt. Of je nu de organisatiestructuur herziet of bestaande werkstromen een nieuwe richting geeft, Lewins veranderingsmodel gaat over het stroomlijnen van overgangen.

Het Veranderingsmodel van Kurt Lewin verdeelt verandering in drie fasen: Bevriezen, Veranderen en Bevriezen. Het laat zien hoe je met verandering omgaat en de weerstand van alle betrokkenen vermindert.

Laten we het model voor veranderingsmanagement van Lewin nader bekijken en begrijpen hoe je het kunt toepassen op je bedrijf.

De drie fasen van verandering

Elke fase in het Veranderingsmodel van Lewin schetst kritieke taken die werknemers voorbereiden op de komende transities en zorgen voor een soepele uitrol van de verandering.

Veranderingsmanagement is nauwelijks een klus voor één persoon, maar zelfs met een solide team heb je alle hulp nodig die je kunt krijgen, van softwaretools, eenvoudige processen en betrouwbare systemen. ClickUp **Als een veelomvattend platform voor projectmanagement helpt het bij het vereenvoudigen van veranderingsbeheerprocessen van begin tot eind, van het beoordelen van de behoeften van de organisatie en het voorbereiden van het personeel op de overgang tot het garanderen dat de verandering soepel en duurzaam verloopt.

Hier ziet u hoe het de verschillende fasen van uw veranderingsproces beheert.

Fase 1: Ontdooien - Voorbereiden op transformatie

In deze fase realiseren bedrijven zich dat het tijd is voor verandering. Sleutelfiguren beoordelen hun huidige installatie om te zien wat verouderd is en te bepalen wat moet worden verbeterd. Hier schudt u de oude gewoonten van u af en bereidt u zich voor op de nieuwe status quo.

Sleutelaspecten van de Unfreeze fase in Lewins veranderingsmodel:

Erken de noodzaak van verandering: Hier herbekijkt u de status-quo. Identificeer waarom uw organisatie verandering nodig heeft en kijk naar de uitdagingen, huidige processen en externe factoren om er een solide argument voor te maken

Hier herbekijkt u de status-quo. Identificeer waarom uw organisatie verandering nodig heeft en kijk naar de uitdagingen, huidige processen en externe factoren om er een solide argument voor te maken Zorg dat de medewerkers meewerken: Het draait allemaal omteamcommunicatie. Leg uit waarom de verandering belangrijk is en verduidelijk hoe iedereen er baat bij heeft. Deze stap is de instelling voor een succesvolle organisatorische verandering

Het draait allemaal omteamcommunicatie. Leg uit waarom de verandering belangrijk is en verduidelijk hoe iedereen er baat bij heeft. Deze stap is de instelling voor een succesvolle organisatorische verandering Bouw momentum op: Laat zien hoe deze veranderingen een positieve impact kunnen hebben en waarom niets doen het bedrijf juist kan tegenhouden. Houd de moed erin, zodat u het momentum tijdens het hele veranderingsproces kunt vasthouden

💡Pro Tip: Bij het abonneren op een veranderstrategie, trendspotting gebruiken om opkomende innovaties te identificeren die de groei van uw organisatie kunnen vergroten.

Hier zijn vier tips om je te helpen de fase van Unfreeze te beheren:

1. Evalueer huidige systemen met behulp van ClickUp Dashboards

Krijg diepgaand inzicht in uw huidige processen met ClickUp Dashboards. Bewaak de verdeling van uw werklast, de tijd die aan taken wordt besteed en de productiviteit van uw teams om inzicht te krijgen in de efficiëntie van uw werknemers.

Krijg een uitgebreide weergave van de voortgang van projecten met ClickUp Dashboards

Zoek knelpunten in de verdeling van taken en de capaciteit van teams om Agile teams te creëren die overal klaar voor zijn. Gebruik dashboards om budgetten te analyseren en inkomsten, uitgaven en netto-inkomsten te rapporteren om kosten te besparen.

Bereken de ROI van bestaande processen om uw argumenten voor verandering te ondersteunen. ClickUp's sjablonen voor veranderingsbeheer bieden u gestructureerde kaders om eenvoudig door complexe overgangen te navigeren en zichtbaarheid te voltooien in doelstellingen, middelen, tijdlijnen, enz.

2. Houd iedereen op één lijn wat betreft doelstellingen met ClickUp Goals

Nu u weet welke bedrijfsgebieden verandering nodig hebben, moet u doelstellingen definiëren om deze systematisch te implementeren. Begin met het instellen van realistische doelen met behulp van ClickUp Doelen .

Definieer voor elk doel numerieke, monetaire of Taak doelen om de voortgang makkelijker bij te houden. Stel duidelijke tijdlijnen op voor je targets om achterstand te voorkomen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-610.png Gebruik ClickUp Goals om doelen bij te houden bij het implementeren van veranderingen met behulp van het Veranderingsmodel van Lewin /%img/

Maak meetbare doelen om uw voortgang bij te houden met ClickUp Goals

3. De voorgestelde wijzigingen plannen en documenteren met ClickUp Docs

Schets uw aankomende veranderingen en zorg ervoor dat de sleutel belanghebbenden en werknemers toegang hebben tot alle informatie op één plek.

Met ClickUp Documenten maak kennisbanken, wiki's en productgidsen voor een effectieve kennisoverdracht. Bovendien kunt u in realtime samenwerken met uw team, geneste pagina's maken, leuke stylingopties gebruiken en tijd besparen met sjablonen.

Maak gedetailleerde documentatie voor uw veranderingsinitiatieven met ClickUp Docs

Vergemakkelijk uw werk met de vooraf gebouwde ClickUp sjabloon voor verandermanagement abonnement om uw veranderingsstrategie te documenteren. Het bevat alles wat u nodig hebt om de voorgestelde veranderingen te implementeren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Change-Management-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor verandermanagement abonnement https://app.clickup.com/signup?template=t-115385254&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Met deze sjabloon:

Schets de details en volgorde van activiteiten die bijdragen aan het succes van de veranderingsimplementatie

Informeer belanghebbenden en interne teams over hun rollen en verantwoordelijkheden

Communicatiekanalen opzetten om problemen en query's van medewerkers aan te pakken

Verkrijg datagestuurde inzichten in uw veranderinitiatieven om uitdagingen in een vroeg stadium te herkennen

Breng een tijdlijn in kaart voor de implementatie van de veranderingen zodat alles op schema blijft

Onze meest recente ervaring met de collaboratieve impact van ClickUp was toen we werkten aan een content abonnement voor een productlancering. We waren in staat om een opslagplaats voor content te bouwen en te onderhouden met behulp van de tool Docs, die een hiërarchische structuur, bewerking in samenwerkingsverband en krachtige functies voor insluiten bevatte.

Michael Holt, CEO, EdgeTech

4. Werk in realtime samen met uw team op ClickUp Whiteboards

Gebruik ClickUp Whiteboards om ideeën visueel uit te leggen en het veranderingsproces voor iedereen te verduidelijken. Hiermee kunt u:

Uw gedachten in kaart brengen, ideeën met lijnen verbinden en koppelingen of afbeeldingen toevoegen om de context te bepalen

Na het brainstormen deze ideeën direct vanaf het whiteboard omzetten in traceerbare Taken

Wijs deze Taken toe aan leden van je team om je veranderstrategie in een mum van tijd in gang te zetten

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboards met functies voor samenwerking gif /$$img/

Brainstorm virtueel op een digitaal canvas met ClickUp Whiteboards

Lees meer: Het belang van verandermanagement bij projectimplementatie

Fase 2: Verandering - De overgang begeleiden

In deze fase begint de echte overgang. Nieuwe processen en systemen worden geïmplementeerd en werknemers worden getraind om zich aan te passen aan de veranderingen.

Sleutelaspecten van de Change fase van Lewins Model voor Veranderingsmanagement:

Verandering implementeren : Voer alle in fase 1 geplande activiteiten uit en houd je aan de voorgestelde tijdlijnen

: Voer alle in fase 1 geplande activiteiten uit en houd je aan de voorgestelde tijdlijnen Train medewerkers: Begin met het trainen van medewerkers om ze te laten wennen aan nieuwe systemen en technologieën

Begin met het trainen van medewerkers om ze te laten wennen aan nieuwe systemen en technologieën Verzamel feedback : Implementeer een feedbackmechanisme om vast te leggen wat werknemers van het veranderingsproces vinden

: Implementeer een feedbackmechanisme om vast te leggen wat werknemers van het veranderingsproces vinden Bied continue ondersteuning: Richt helpdesks in om problemen van werknemers aan te pakken en hen vertrouwd te maken met nieuwe technologieën

Hier zijn drie manieren om soepel door de overgangsfase te komen met ClickUp:

1. Tijdlijnen visualiseren in de weergave ClickUp's Gantt Grafiek

Houd de voortgang van uw veranderingsmanagementactiviteiten bij met de ClickUp Weergave van het Gantt-diagram . Krijg een visuele tijdlijn om de voortgang bij te houden van alle activiteiten en taken die verband houden met het veranderingsproces.

Kritieke mijlpalen van een project bijhouden met de weergave ClickUp Gantt Grafiek

Geef taken prioriteit op basis van hun urgentieniveau en mis nooit een deadline. Sorteeropties zoals de trapsgewijze weergave geven een sequentiële weergave van onderling afhankelijke taken. Bekijk welke taken zo snel mogelijk Voltooid moeten worden om een effectieve strategie en soepele werkstroom te creëren.

💡Pro Tip: Als je een veranderingsleider bent, zorg er dan voor dat je de drie C's - Duidelijkheid, Consensus en Overleg - effectief gebruikt om de veranderingen te sturen je team door verandering te leiden .

2. Terugkerende taken automatiseren met ClickUp-taak automatisering

Wanneer je tot aan je knieën in het leiden van veranderingen zit, kun je het je niet veroorloven om vertraagd te worden door routinetaken zoals het bijwerken van teamleden over de voortgang van taken of het versturen van terugkerende e-mails nadat elke mijlpaal is bereikt.

Dat is waar u ClickUp Automatisering . Maak een selectie uit meer dan 100 kant-en-klare sjablonen voor automatisering om automatisch taken toe te wijzen, statussen bij te werken, opmerkingen te plaatsen en nog veel meer. Of gebruik ClickUp's AI automation builder om to-the-point triggers en acties te definiëren voor specifieke use cases.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Aangepaste automatisering in ClickUp /$$$img/

ClickUp-automatiseringen instellen om uw routinetaken uit te voeren

Zodra de automatisering is ingesteld, kunt u alle ondernomen acties weergeven, triggers wijzigen en uw workflows controleren met behulp van de auditlogboeken. Dit helpt u om uw automatiseringen in de gaten te houden en problemen op te lossen voordat ze groter worden.

3. Voeg context en duidelijkheid toe aan workflows met ClickUp Chat

Naadloze samenwerking is een onmisbare factor bij het leiden van succesvolle organisatorische veranderingen. Gebruik ClickUp chatten kunnen uw teams updates uitwisselen, informatie delen en bijpraten in realtime - naast uw taken en projecten.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png ClickUp chatten /%img/

Gebruik ClickUp Chat om uw werk gesprekken in ClickUp te houden en nooit belangrijke informatie te verliezen door te springen tussen tools

Het bevindt zich binnen het ClickUp platform, waardoor het supergemakkelijk is om berichten naar uw collega's te sturen terwijl u aan het werk bent. Nodig leden van uw team uit voor een gesprek met @mentions en houd iedereen op de hoogte.

Bovendien is chatten verbonden met het neurale netwerk van ClickUp, ClickUp Brein en biedt eindeloos veel voordelen, zoals:

Gedetailleerde Taken maken van uw berichten

Automatische follow-ups plannen, en

U op de hoogte houden van samengevatte gesprekken van uw belangrijkste kanalen en gesprekken

Stel dat uw collega updates nodig heeft over een bepaalde Taak. ClickUp Brain begint met het sorteren van uw taken, projecten en documenten om de meest relevante antwoorden voor de query weer te geven.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196_Taak-Samenvatting_V2.gif Taken samenvatten met ClickUp Brain /$$img/

Gebruik ClickUp Brain om automatisch updates van taken, samenvattingen en meer te genereren met één druk op de knop

De antwoorden worden privé op uw scherm weergegeven en u kunt ze accepteren of weigeren. Als u het antwoord accepteert, wordt het doorgestuurd naar de collega die de vraag heeft gesteld.

💡Pro Tip: Om uw werkstroom verder te stroomlijnen, gebruikt u sjablonen voor communicatieplannen voor projecten die doelstellingen, tijdlijnen en sleutelresultaten schetsen. Op deze manier blijft iedereen die betrokken is bij het veranderingsproject op één lijn met wat er gedaan moet worden.

Fase 3: De verandering opnieuw vastzetten

Dit is de laatste fase in Lewins veranderingsimplementatieproces, waarin alles uit de eerste twee fasen wordt vergrendeld.

Alle nieuwe gedragingen, processen en systemen maken nu deel uit van de dagelijkse werkstroom van de organisatie. In deze fase moet ervoor worden gezorgd dat het harde werk loont en dat het nieuwe proces voor iedereen een tweede natuur wordt.

Sleutelaspecten van de Refreeze fase in het model van Lewin:

Zorg dat veranderingen beklijven : Help werknemers vertrouwd te raken met nieuwe processen door ze onderdeel te maken van de dagelijkse routine

: Help werknemers vertrouwd te raken met nieuwe processen door ze onderdeel te maken van de dagelijkse routine Het regelboek bijwerken : Vernieuw uw beleid en pas de oude aan aan de nieuwe veranderingen

: Vernieuw uw beleid en pas de oude aan aan de nieuwe veranderingen Houd de voortgang in de gaten: Controleer voortdurend de nieuwe systemen en gebruik specifieke KPI's om het succes en de transformationele verandering te meten

Met zijn vele ingebouwde sjablonen voor rapportage kan ClickUp zelfs handig zijn tijdens de laatste fase van het veranderingsproces.

Bereid inzichtelijke rapporten voor met ClickUp sjablonen

Verzamel na het uitrollen van de veranderingen alle leerpunten, misstappen en resultaten in een overzichtelijk rapport. U hebt ook een feedbacksysteem nodig voor uw team om te zien hoe ze zich aanpassen aan de nieuwe veranderingen.

Dit is waar de ClickUp project retrospectief sjabloon kan u helpen uw project te evalueren. Het is een volledig aanpasbaar framework dat alles in uw veranderingsproces bijhoudt, van wat goed ging tot wat werk nodig heeft.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png ClickUp project retrospectief sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-200564357&department=pmo Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit sjabloon is perfect voor het definiëren van doelen en het delegeren van Taken, voortgang van projecten bijhouden en het identificeren van sleutelgebieden voor verbetering bij toekomstige projecten.

Praktische toepassingen van Lewins veranderingsmodel

Het driestappenmodel voor veranderingsmanagement van Lewin heeft verschillende toepassingen in een instelling. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe dit model in verschillende contexten kan worden gebruikt.

Organisatieherstructurering : Lewins veranderingstheorie schudt de boel op wanneer teams gereorganiseerd moeten worden. Begin met aan te geven wat er niet werkt (de 'Unfreeze'-fase), rol de nieuwe teamstructuren uit (de 'Change'-fase) en zet alles vast met nieuwe KPI's (de 'Refreeze'-fase)

: Lewins veranderingstheorie schudt de boel op wanneer teams gereorganiseerd moeten worden. Begin met aan te geven wat er niet werkt (de 'Unfreeze'-fase), rol de nieuwe teamstructuren uit (de 'Change'-fase) en zet alles vast met nieuwe KPI's (de 'Refreeze'-fase) Technologie-implementatie : Bedrijven moeten vaak hun technologie upgraden om voorop te blijven lopen. Tijdens de fase van 'Verandering' implementeren ze nieuwe systemen en zorgen ze voor training van werknemers. Daarna beheren ze de verandering door middel van regelmatige check-ins om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt

: Bedrijven moeten vaak hun technologie upgraden om voorop te blijven lopen. Tijdens de fase van 'Verandering' implementeren ze nieuwe systemen en zorgen ze voor training van werknemers. Daarna beheren ze de verandering door middel van regelmatige check-ins om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt Fusies en overnames: Wanneer twee bedrijven één worden, kan het model voor verandermanagement van Lewin het proces begeleiden. Leiders communiceren een gedeelde visie tijdens de 'Unfreeze' fase, integratieteams bundelen hun krachten in de 'Change' fase en nieuw beleid wordt vastgelegd tijdens de 'Refreeze' fase om de organisatiestructuur te verstevigen

Uitdagingen in veranderingsimplementatie overwinnen

Organisatorische verandering kan moeilijk zijn voor teams. Het is vervelend om gewend te raken aan nieuwe processen en ze te integreren in de dagelijkse routines.

Maar wat zijn de andere uitdagingen bij het implementeren van veranderingen en hoe pak je die aan?

Laten we eens kijken.

1. Weerstand tegen verandering

Dit is de meest voorkomende uitdaging voor bedrijven. Werknemers zijn vaak bang voor het onbekende en denken dat verandering automatisch betekent dat ze de controle verliezen.

Oplossingen:

betrek werknemers vanaf het begin bij het veranderingsproces. Vraag om hun inbreng en laat zien dat hun mening ertoe doet

✅ Communiceer waarom verandering nodig is en help hen hun rol in het proces te begrijpen

✅ Voorzie werknemers van alle informatie die ze nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuw geïmplementeerde processen

2. Gebrek aan buy-in van leiderschap

Het kan zijn dat uw leiders en hogere leidinggevenden niet volledig achter het veranderingsvoorstel staan. Als uw leiders zich niet actief inzetten voor de verandering, zullen uw veranderingsinitiatieven waarschijnlijk momentum verliezen.

Oplossingen:

geef voorbeelden uit de praktijk van soortgelijke veranderingen die in andere bedrijven zijn doorgevoerd. Zorg voor succesverhalen en casestudies om de waarde van verandering te illustreren

begrijp de zorgen van uw leiders. Laat zien hoe de voorgestelde veranderingen mogelijk aansluiten bij hun rente en aspiraties

✅ Betrek leiders en vraag hun inbreng en ideeën in een vroeg stadium van het veranderingsproces

3. Beperkende tijdlijnen

Soms, wisselagenten onderschatten de werkelijke tijd die nodig is om bepaalde veranderingen door te voeren en de resultaten ervan te observeren. Dit kan een negatieve invloed hebben op je veranderstrategie en resultaten.

Oplossingen:

breng realistische tijdlijnen in kaart door alle activiteiten en taken met betrekking tot de implementatie in kaart te brengen. U kunt zelfs buffers opnemen om u voor te bereiden op onverwachte vertragingen

✅ Plan testruns om te zien hoe veranderingen op kleinere schaal gaan voordat u zich op grootschalige implementatie stort

✅ Plan middelen van tevoren in en zorg ervoor dat ze tijdens de implementatie beschikbaar zijn om uw veranderinitiatieven te ondersteunen

Veranderingsbeheer stroomlijnen met ClickUp

We weten hoe moeilijk het is om veranderingen in een heel organisatorisch ecosysteem te beheren. Een fasegewijze aanpak zoals het Veranderingsmodel van Lewin is het beste om door een veranderingsinitiatief te navigeren zonder het einddoel uit het oog te verliezen.

Een alles-in-één productiviteitsplatform zoals ClickUp heeft meerdere functies die nuttig zijn in verschillende fasen van het veranderingsproces. Functies zoals ClickUp Dashboards, Docs en Whiteboards vergemakkelijken het plannen en strategiseren met uw team.

ClickUp Automation en ClickUp Brain automatiseren routinetaken en ClickUp-taak bevordert real-time samenwerking tijdens elke fase van uw veranderingsinitiatief. Gratis aanmelden bij ClickUp en leer hoe u uw organisatie kunt uitrusten om zich aan te passen aan veranderingen en succes te boeken.