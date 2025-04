Hoe het SBI Feedbackmodel gebruiken voor effectieve beoordelingen

Wist je dat effectieve feedback de prestaties van werknemers aanzienlijk kan verbeteren? Of je nu verbeteringen moet delen of overwinningen op het werk moet vieren, zinvolle en bruikbare feedback is belangrijk.

Het SBI-feedbackmodel (Situation-Behavior-Impact) is een raamwerk dat enorm nuttig kan zijn op de werkplek, vooral voor HR-professionals of bedrijfsleiders.

Dit krachtige raamwerk geeft je de tools om constructieve feedback te geven met vertrouwen en emotionele intelligentie, terwijl je ervoor zorgt dat het echte verandering teweegbrengt.

Laten we met je doorlopen hoe je het SBI-model voor jou kunt laten werken, zodat je feedback kunt geven die elke keer raak is. Laten we beginnen! 🚀

Wat is het SBI feedbackmodel?

Het SBI feedbackmodel is een gestructureerde aanpak voor het geven van feedback die zich richt op drie sleutelelementen: Situatie, Gedrag en Impact. Naast andere feedbackmodellen biedt deze methode een duidelijk kader voor het geven van specifieke, objectieve feedback die defensiviteit minimaliseert en positieve verandering bevordert.

Door het feedbackproces op te splitsen in deze drie duidelijke componenten, verdwijnen de dubbelzinnigheid en emotionele lading die een feedbackgesprek soms kunnen verstoren. In plaats daarvan wordt de feedback gebaseerd op objectieve feiten, waardoor zowel de gever als de ontvanger op dezelfde pagina blijven.

In tegenstelling tot de Sandwichmethode de SBI-methode is directer, situatiespecifieker en actiegerichter

Laten we elk element van de SBI feedbackmethode ontleden:

Situatie

De 'Situatie' gaat over de instelling van de fase. Het is belangrijk om de context te beschrijven waarin het gedrag zich voordeed. Zie het als een omkadering van de feedback met details over wanneer en waar het gedrag werd waargenomen. Hierdoor hoeft de persoon die de feedback ontvangt niet te gissen; hij of zij kan zich onmiddellijk het scenario voorstellen waarnaar je verwijst.

Voorbeeld: "Tijdens de vergadering over de status van het project gisteren, merkte ik dat..."

Begin met de situatie om je feedback te baseren op een specifieke gebeurtenis. Deze aanpak vermijdt vage generalisaties en is cruciaal voor een constructief gesprek over feedback.

Gedrag

Het onderdeel 'Gedrag' richt zich op de acties van de werknemer. Het is belangrijk om bij de feiten te blijven - wat hebben ze precies gezegd of gedaan? Dit houdt de feedback objectief en moedigt u aan om veronderstellingen of oordelen over de intenties of het teken van de persoon te vermijden.

Voorbeeld: "Je onderbrak de spreker meerdere keren voordat hij zijn gedachten kon afmaken."

Het doel is om het gedrag te beschrijven zonder er enige emotie of vooringenomenheid aan te koppelen. Hoe duidelijker en specifieker je bent over het gedrag, hoe makkelijker het is voor de ontvanger om precies te begrijpen waar je het over hebt.

Invloed

De 'Impact' is waar je de gevolgen van het gedrag uitlegt. Dit is waar feedback vaak tekortschiet in de meeste gesprekken, maar het is het meest kritieke onderdeel van het SBI feedbackmodel. Het is niet genoeg om aan te geven wat iemand deed; uitleggen hoe dat gedrag anderen, het team of het project beïnvloedde, is wat de boodschap laat doordringen.

Voorbeeld: "Daardoor konden we hun volledige update niet horen, wat leidde tot verwarring over de tijdlijnen van het project."

Als je de impact van het gedrag verwoordt, help je de ontvanger te begrijpen waarom het belangrijk is om te veranderen en geef je de feedback een doel dat verder gaat dan alleen correctie.

Hier is hoe de hele feedback over deze situatie eruit zou zien:

"Tijdens de vergadering over de status van het project van gisteren viel het me op dat je de spreker verschillende keren onderbrak voordat hij of zij zijn of haar gedachten kon afmaken. Daardoor konden we hun volledige update niet horen, wat leidde tot verwarring over de tijdlijnen van het project."

Nu je begrijpt waar SBI voor staat, laten we eens kijken waarom leiders er baat bij hebben.

Waarom is SBI effectief?

De schoonheid van het SBI feedbackmodel ligt in zijn eenvoud en focus op feiten. Het is om verschillende redenen zeer effectief:

Objectiviteit : Het model vermindert subjectieve interpretaties en vooroordelen door zich te richten op specifieke situaties en observeerbaar gedrag. Als feedback zich alleen richt op de feiten, is het makkelijker voor de ontvanger om het te accepteren en ernaar te handelen

: Het model vermindert subjectieve interpretaties en vooroordelen door zich te richten op specifieke situaties en observeerbaar gedrag. Als feedback zich alleen richt op de feiten, is het makkelijker voor de ontvanger om het te accepteren en ernaar te handelen Duidelijkheid : De gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat feedback duidelijk, beknopt en gemakkelijk te begrijpen is. Door generalisaties te vermijden en rechtstreeks te spreken over waarneembaar gedrag, verminder je de dubbelzinnigheid. Dit leidt tot productievere resultaten omdat de werknemer die de feedback ontvangt duidelijk begrijpt wat er moet veranderen

: De gestructureerde aanpak zorgt ervoor dat feedback duidelijk, beknopt en gemakkelijk te begrijpen is. Door generalisaties te vermijden en rechtstreeks te spreken over waarneembaar gedrag, verminder je de dubbelzinnigheid. Dit leidt tot productievere resultaten omdat de werknemer die de feedback ontvangt duidelijk begrijpt wat er moet veranderen Verminderde defensiviteit : Door je te richten op waarneembare feiten in plaats van op persoonlijke oordelen, creëer je een meer open en ontvankelijke sfeer voor feedback. Het verwijdert de emotionele lading die vaak verbonden is aan feedback, waardoor het minder waarschijnlijk is dat het defensieve reacties triggert. In plaats van feedback als een aanval te laten voelen, bevordert SBI een gezamenlijk gesprek op basis van duidelijkheid

: Door je te richten op waarneembare feiten in plaats van op persoonlijke oordelen, creëer je een meer open en ontvankelijke sfeer voor feedback. Het verwijdert de emotionele lading die vaak verbonden is aan feedback, waardoor het minder waarschijnlijk is dat het defensieve reacties triggert. In plaats van feedback als een aanval te laten voelen, bevordert SBI een gezamenlijk gesprek op basis van duidelijkheid Open Dialoog en Actiegerichtheid: SBI opent de deur voor eerlijke, open gesprekken omdat het draait om het beschrijven van een specifieke situatie en de impact ervan. Het model moedigt de feedbackgever en -ontvanger aan om een dialoog aan te gaan in plaats van een eenzijdige kritiek

Het model leidt op natuurlijke wijze tot discussies over verbetering en verandering door de impact van gedrag te benadrukken. Hoe kun je het SBI-model implementeren in je dagelijkse werkstroom?

Stap-voor-stap handleiding voor het geven van feedback met behulp van het SBI-model

Nu je de bouwstenen van het SBI feedbackmodel begrijpt, gaan we stap voor stap met je aan de slag om het effectief in je dagelijkse werk te gebruiken feedbacksessies .

We zullen ook zien hoe een alles-in-één tool voor projectmanagement zoals ClickUp kan u helpen bij het eenvoudig documenteren, delen en ontvangen van constructieve feedback .

Zoals Martha Kumi, technisch schrijver bij Akkadian Labs, aantekent,

Het delen van informatie en samenwerken is een fluitje van een cent nu alle teams op afstand werken. Het is gemakkelijk om project updates te delen en feedback te geven aan leden van het team. We kunnen taken en projecten in teams bijhouden en updates geven in realtime._

Martha Kumi, Technisch schrijver bij Akkadian Labs

Het bieden van real-time samenwerking is precies wat tools als ClickUp zo waardevol maakt in het feedbackproces.

Door het SBI feedbackmodel te integreren met de functies van ClickUp, kunnen managers en leden van het team gestructureerde, productieve feedbackgesprekken voeren die naadloos overgaan in uitvoerbare verbeteringen.

Laten we eens kijken hoe dit in de praktijk werkt:

Stap 1: Bereid uw feedback voor

Neem voordat je aan de feedbacksessie begint even de tijd om je gedachten te ordenen en relevante informatie te verzamelen. Deze voorbereiding zal je helpen om gerichter en impactvoller feedback te geven.

Maak een uitgebreide agenda voor de vergadering in ClickUp Documenten dit kan handig zijn bij het bespreken van verbeterplannen of het documenteren van het gesprek voor toekomstig gebruik.

Stap 2: Het gesprek beginnen

Neem contact op met de persoon die de feedback ontvangt. Vraag of het een goed moment is voor een gesprek. Zo niet, plan dan een geschikt moment.

Kies een privé locatie voor persoonlijke feedback om afleiding te minimaliseren en vertrouwelijkheid te garanderen. Voor gesprekken op afstand kun je gebruik maken van video conferencing integratie voor een face-to-face ervaring.

Stap 3: Beschrijf de situatie

Begin met het duidelijk beschrijven van de specifieke situatie of context waarin het gedrag zich voordeed. Wees zo precies mogelijk over de tijd, plaats en omstandigheden.

Denk eraan het bij specifieke gebeurtenissen of vergaderingen te houden - vermijd algemene uitspraken als "dit doe je altijd."

Als je te maken hebt met teamleden die op afstand werken, kun je gebruik maken van chatten functies zoals ClickUp chatten . Het is een snelle, directe manier om verbinding te maken met leden van het team en biedt directheid en privacy.

Gebruik ClickUp Chat om verbinding te maken met leden van externe teams voor feedbacksessies

Stap 4: Beschrijf het gedrag

Richt u vervolgens op het waargenomen gedrag. Houd het feitelijk en vermijd persoonlijke interpretaties of veronderstellingen over hun bedoelingen. Het is nuttig om specifieke acties, woorden of gedragspatronen aan te tonen die belangrijk zijn om aan te pakken.

Bij het beschrijven van specifiek, observeerbaar gedrag is het cruciaal om objectief te zijn en concrete voorbeelden te geven. Taakbeheer van ClickUp functies helpen hierbij en bieden een schat aan gedocumenteerde specifieke gedragingen en acties.

Voorbeeld: "Je hebt de status van de Taak niet op tijd bijgewerkt, wat leidde tot onzekerheid bij het team over de voortgang van het project en onnodige check-ins."

Het Taakbeheersysteem van ClickUp biedt een gedetailleerde registratie van werkgerelateerd gedrag.

Zorg voor duidelijkheid over de deliverables die van elk teamlid worden verwacht met ClickUp-taaken

Dit is hoe u het kunt gebruiken in uw feedbacksessies:

Taakgeschiedenis: Bekijk de geschiedenis van de Taken die zijn toegewezen aan of Voltooid door de persoon in kwestie. Dit geeft u specifieke voorbeelden van werkpatronen, tijdigheid en kwaliteit van de output

Bekijk de geschiedenis van de Taken die zijn toegewezen aan of Voltooid door de persoon in kwestie. Dit geeft u specifieke voorbeelden van werkpatronen, tijdigheid en kwaliteit van de output Commentaren en updates: Taakcommentaren leggen vaak real-time gedrag vast, zoals hoe iemand voortgang communiceert of omgaat met uitdagingen

Taakcommentaren leggen vaak real-time gedrag vast, zoals hoe iemand voortgang communiceert of omgaat met uitdagingen Tijdregistratie: De functie Tijdregistratie van ClickUp kan inzicht geven in werkgewoonten en efficiëntie, en biedt concrete gegevens om te bespreken

De functie Tijdregistratie van ClickUp kan inzicht geven in werkgewoonten en efficiëntie, en biedt concrete gegevens om te bespreken Subtaken en checklists: Deze kunnen aandacht voor detail, grondigheid of de neiging om stappen in een proces over het hoofd te zien aantonen

Stap 5: Leg de impact uit

Deze stap is cruciaal.

Leg uit hoe het gedrag van de persoon het team, het project of zelfs de persoon zelf heeft beïnvloed. Of het nu positief of negatief is, de impact is wat feedback echt bruikbaar maakt. Voorbeeld: "Als resultaat hebben we de deadline voor de projectupdate gemist en dat heeft de client in verwarring gebracht."

Door de impact uit te leggen, toon je niet alleen de gevolgen, maar geef je de medewerker ook de kans om na te denken over zijn gedrag.

Zo kunt u ClickUp-taakbeheer gebruiken om de gevolgen uit te leggen:

Werklastweergave : Gebruik dit om te laten zien hoe het gedrag van een individu de balans tussen teams en de algehele productiviteit beïnvloedt.

: Gebruik dit om te laten zien hoe het gedrag van een individu de balans tussen teams en de algehele productiviteit beïnvloedt. Gantt Grafieken : Toon aan hoe specifieke acties de tijdlijnen of afhankelijkheid van een project hebben beïnvloed.

: Toon aan hoe specifieke acties de tijdlijnen of afhankelijkheid van een project hebben beïnvloed. Dashboards : Gebruik aangepaste dashboards om sleutel prestatie indicatoren (KPI's) te laten zien die beïnvloed zijn door het gedrag in kwestie.

: Gebruik aangepaste dashboards om sleutel prestatie indicatoren (KPI's) te laten zien die beïnvloed zijn door het gedrag in kwestie. Doelen: De doelen van ClickUp functie kunt u gedrag direct koppelen aan voortgang (of gebrek daaraan) van team- of bedrijfsdoelstellingen.

Stap 6: Documenteer de feedback

Nadat u feedback hebt gegeven, is het belangrijk om dit vast te leggen, vooral in team instellingen. ClickUp formulieren kan u helpen om reacties onmiddellijk vast te leggen en ze om te zetten in traceerbare Taken.

Zet reacties op ClickUp-formulieren om in taken die naadloos in uw werkstromen worden geïntegreerd

U kunt uw feedback formulier aanpassen aan uw wensen. Of nog beter: u kunt de kant-en-klare formuliersjablonen van ClickUp gebruiken voor het verzamelen van feedback.

ClickUp Feedback Formulier Sjabloon

De ClickUp feedback formulier sjabloon is een essentieel hulpmiddel om feedback op een duidelijke en georganiseerde manier te structureren. Of je nu een groot team aanstuurt of één-op-één beoordelingen houdt, dit sjabloon biedt een gestroomlijnd format om feedback effectief vast te leggen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-633.png Probeer het ClickUp Feedback Formulier sjabloon om alle feedback voor je team vast te leggen en bij te houden https://app.clickup.com/signup?template=t-222239474&department=engineering-product Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen:

Komt overeen met het SBI feedbackmodel voor gestructureerde feedback (Situatie, Gedrag, Impact)

Maakt feedback bruikbaar en gemakkelijk te volgen voor duidelijke verbetering of erkenning

Veelzijdig voorprestatiebeoordelingenrealtime feedback of observaties van clients

Integreert met werkstromen, waardoor feedback kan worden gedocumenteerd en bijgehouden

Vergemakkelijkt de follow-up van actie-items en zorgt zo voor voortdurende voortgang

Stap 7: Dialoog aanmoedigen

Nadat je je feedback hebt gepresenteerd met behulp van het SBI feedbackmodel, is het cruciaal om een open dialoog aan te moedigen. Laat de ontvanger reageren, vragen stellen of om verduidelijking vragen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-634-1400x1054.png ClickUp opmerkingen: sbi feedbackmodel /%img/

Maak gebruik van samenwerkingsfuncties zoals ClickUp opmerkingen en vermeldingen om gestructureerde en duidelijke feedback te behouden

Zodra de feedback is gedocumenteerd, kunnen de leden van het team deze openlijk bespreken met behulp van de samenwerkingsfuncties van ClickUp, zoals opmerkingen en @mentions. Dit houdt het gesprek gaande en stimuleert voortdurende verbetering.

Stap 8: Plan de follow-up

Feedback is geen eenmalige gebeurtenis. Het is belangrijk om op te volgen of het gedrag is veranderd en of ondersteuning nodig is.

De ClickUp sjabloon voor interne communicatiestrategie en actieplan is een geweldige manier om voortdurende communicatie op te zetten en de voortgang na feedback bij te houden. Dit houdt iedereen verantwoordelijk en zorgt ervoor dat feedback leidt tot tastbare verbeteringen.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-635.png Gebruik de ClickUp Internal Communication Strategy and Action Plan Template om gestructureerde follow-ups te plannen rond uw feedback https://app.clickup.com/signup?template=t-127240564&department=operations Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ Bekijk enkele voordelen van het sjabloon ClickUp Interne Communicatiestrategie en Actieplan:

Bevordert duidelijke, gestructureerdeteamcommunicatie voor betere afstemming

Biedt een strategische benadering vaninterne communicatie met vaste doelstellingen en sleutelboodschappen

Zorgt voor consistente, productieve feedback op alle afdelingen

Integreert communicatiedoelen in team workflows

Organiseert feedback voor nieuwe processen, projectbeoordelingen en samenwerking tussen afdelingen

Maakt formele actieplannen met tijdlijnen en mijlpalen voor tijdige, bruikbare feedback

Beste praktijken voor het geven van feedback

Bij het geven van feedback met behulp van het SBI feedbackmodel, zijn er een aantal sleutelprocedures waar u rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat het effectief is en goed wordt ontvangen.

✅ Wees op tijd

Wacht niet te lang met het geven van feedback. Hoe sneller u het gedrag aanpakt nadat het heeft plaatsgevonden, hoe relevanter en effectiever de feedback zal zijn.

✅ Richt u op het gedrag van de persoon, niet op de persoon zelf

Het is gemakkelijk om feedback de schuld te geven of persoonlijk te maken, maar het SBI feedbackmodel moedigt je aan om je strikt te richten op het gedrag. Dit helpt emoties onder controle te houden en defensiviteit te vermijden.

✅ Gebruik een positieve toon

Zelfs als u opbouwende kritiek geeft, houd de toon dan positief en ondersteunend. Het doel is om de werknemer te helpen zich te verbeteren, niet om hem of haar het gevoel te geven dat hij of zij wordt aangevallen.

✅ Moedig een tweerichtingsgesprek aan

Uit een onderzoek bleek dat 41% van de werknemers waarschijnlijk zijn baan zullen opzeggen als ze zich niet gehoord voelen .

Feedback moet een dialoog zijn, geen monoloog. Moedig de werknemer aan om zijn/haar perspectief te delen, vragen te stellen en bij te dragen aan de discussie.

SBI feedback voorbeelden in verschillende scenario's

Laten we eens kijken hoe het SBI feedbackmodel in de praktijk werkt:

Voorbeeld 1: Eén-op-één vergaderingen

💡 Situatie: "In onze een-op-een vorige week..." ➡️ Gedrag: "Je kwam 15 minuten te laat en had je updates niet voorbereid."

🎯 Impact: "Hierdoor hadden we minder tijd om je voortgang te bespreken en konden we een aantal sleutel problemen niet bespreken."

Voorbeeld 2: Teamprojecten

💡Situatie: "Tijdens onze laatste projectevaluatie..." ➡️ Gedrag: "Je gaf gedetailleerde feedback die hielp om de volgende stappen te verduidelijken."

🎯 Impact: "Dit heeft het proces echt gestroomlijnd en het team kon vol vertrouwen verder."

Voorbeeld 3: Functioneringsgesprekken

💡 Situatie: "Tijdens je jaarlijkse functioneringsgesprek vorige week..." ➡️ Gedrag: "Je zorgde voor een doordachte zelfevaluatie en stelde realistische doelen voor verbetering."

🎯 Impact: "Dankzij deze proactieve aanpak konden we een duidelijk actieplan voor je groei ontwikkelen en ik ben ervan overtuigd dat het je zal helpen om het volgende niveau in je carrière te bereiken."

Voorbeeld 4: Presentaties voor clients

💡 Situatie: "Tijdens de client presentatie afgelopen dinsdag..." ➡️ Gedrag: "Je gebruikte te veel technische termen die de client niet helemaal begreep."

🎯 Ampact: "Als resultaat leken ze verward en moesten we na de vergadering extra tijd besteden aan het verduidelijken van punten."

Voorbeeld 5: Afdelingsoverschrijdende samenwerking

💡 Situatie: "Tijdens de laatste vergadering tussen verschillende afdelingen..." ➡️ Gedrag: "Je onderbrak consequent andere afdelingshoofden als ze aan het woord waren."

🎯 Impact: "Dit verstoorde de werkstroom van de vergadering en maakte het voor het team moeilijker om efficiënt tot beslissingen te komen."

Door deze voorbeelden van feedback en door de bovenstaande stappen te volgen, kun je inzichten delen die de prestaties verbeteren en de communicatie en het vertrouwen binnen je team versterken.

En met tools zoals ClickUp is feedback integreren in je werkstroom nog nooit zo eenvoudig geweest.

Verbeter uw feedbackmechanisme met ClickUp

Het beheersen van de kunst van feedback is een van de meest waardevolle vaardigheden die een HR-professional, manager of teamleider kan ontwikkelen. Het SBI feedbackmodel biedt een eenvoudige, effectieve manier om duidelijke, bruikbare feedback te geven die de prestaties verbetert en uw medewerkers sterker maakt teamdynamiek .

Focussen op specifieke situaties en gedragingen en hun impact kan open communicatie en voortdurende verbetering binnen uw organisatie bevorderen. Maar waarom zou u het hierbij laten? Door het SBI feedbackmodel te combineren met ClickUp kan uw feedbackproces van goed naar uitzonderlijk worden getransformeerd.

Met functies als chatten, opmerkingen, vermeldingen en aanpasbare sjablonen kunt u met ClickUp feedback stroomlijnen, voortgang bijhouden en een cultuur van transparantie en groei creëren.

Klaar om uw feedbackproces efficiënter en effectiever te maken? Probeer ClickUp vandaag nog en begin met het bouwen van sterkere, meer op één lijn zittende teams met de kracht van gestructureerde feedback. Meld u nu aan voor uw gratis ClickUp account! 🙌