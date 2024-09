14 Gratis Google Spreadsheets sjablonen voor projectmanagement

Het managen van meerdere projecten samen kan soms aanvoelen als een Sisyfus Taak. Als projectmanager probeer je alles georganiseerd te houden en te communiceren met belanghebbenden, maar toch lijkt alles in het honderd te lopen.

Als je deze waanzin echter niet met een methode aanpakt, kan dit een tol eisen van je productiviteit.

Dit is waar Google Spreadsheets van pas komt, met een interface waarmee je meerdere projecten op één plek kunt beheren. Maar wat als je iets zou kunnen doen om het proces nog beter te maken?

Wat als u toegang zou hebben tot vooraf ontworpen Google Spreadsheets die speciaal zijn gemaakt voor een soepel projectmanagementproces? Gelukkig zijn er de sjablonen voor projectmanagement van Google Spreadsheets.

In deze blog delen we gratis sjablonen voor projectmanagement (die uitstekend geschikt zijn voor beginners), zodat je meteen aan de slag kunt.

Wat maakt een goed sjabloon voor projectmanagement in Google Spreadsheets?

Een Google Spreadsheets sjabloon voor projectmanagement is een belangrijk hulpmiddel voor projectmanagers - veelzijdig, gebruiksvriendelijk en klaar om elke Taak aan te pakken.

De sjablonen bieden een duidelijke tijdlijn voor het project, eenvoudige functies voor het toewijzen van taken en een manier om de voortgang van de werkstroom efficiënt bij te houden.

Maar hoe maak je onderscheid tussen een goed sjabloon voor projectmanagement in Google Spreadsheets en een geweldig sjabloon? Hier zijn enkele richtlijnen om in gedachten te houden:

De beste sjablonen bevatten gesegmenteerde ruimtes voor projectdetails, deliverables en budgettering , terwijl ze visueel aantrekkelijk blijven (laten we eerlijk zijn - niemand wil de hele dag naar een zee van grijze cellen staren)

, terwijl ze visueel aantrekkelijk blijven (laten we eerlijk zijn - niemand wil de hele dag naar een zee van grijze cellen staren) Ze moeten aanpasbaar genoeg zijn voor meerdere projecten , maar gestructureerd genoeg om te voorkomen dat je team in een chaos van spreadsheets vervalt

, maar gestructureerd genoeg om te voorkomen dat je team in een chaos van spreadsheets vervalt Bonuspunten als het een project charter sectie bevat, hulpmiddelen voor het toewijzen van middelen en een eenvoudig sjabloon voor Gantt grafieken om tijdlijnen te visualiseren. De beste sjablonen helpen bij het bijhouden van projecten, afhankelijkheid van taken en statusupdates zonder gebruikers te overweldigen

Google Spreadsheets Projectmanagement sjablonen

Nu je weet wat je kunt verwachten, gaan we een aantal gratis sjablonen voor projectmanagement in Google Spreadsheets bekijken om je op weg te helpen.

Van Gantt grafieken tot voortgangsrapportages, we hebben een sjabloon voor de stoutste dromen van elke projectmanager.

Dit is het moment om uw projectplanning te vereenvoudigen - laten we aan de slag gaan!

1. Sjabloon voor projectplanning door HubSpot

Via HubSpot Als je aan projectmanagement denkt, denk je waarschijnlijk ook aan tijdlijnen en duur en deze sjabloon snapt dat echt.

De Sjabloon voor project planning door HubSpot is perfect voor projectmanagers die hun projectmanagement willen stroomlijnen.

Met aanpasbare secties voor details over taken, toegewezen personen en deadlines maakt deze sjabloon voor projectmanagement van Google Spreadsheets de voortgang van je project inzichtelijk. Het biedt meerdere weergaven om uw werk te visualiseren, waaronder een Google Spreadsheets Gantt grafiek weergave voor een duidelijke tijdlijn van een project.

De sjabloon organiseert projecttaken in een gebruiksvriendelijke lijstweergave met drag-and-drop functie. Het scheidt Voltooid en Lopende Taken en biedt een speciaal project charter gedeelte dat u helpt verantwoordelijk te blijven voor project doelen en deliverables.

2. Sjabloon voortgangsrapportage door HubSpot

via HubSpot Projectmanagement draait vaak om voortgangsrapportages en het Sjabloon Voortgangsrapportage van HubSpot sluit naadloos aan op deze behoeften.

Het sjabloon is het meest geschikt voor projectmanagers die belanghebbenden op de hoogte willen houden en projecten op schema willen houden. De aanpasbare secties voor projectdetails, voortgang van taken en sleutelcijfers brengen transparantie in de status van je project.

Net als een populaire software voor projectmanagement dit sjabloon biedt een professionele layout die gemakkelijk te navigeren is, of je nu meerdere projecten bijhoudt of je richt op één initiatief.

De sjabloon biedt ruimte voor mijlpalen in het project, uitdagingen en volgende stappen, waarbij geen belangrijke informatie over het hoofd wordt gezien. De sjabloon werkt naadloos samen met andere tools voor projectmanagement, waardoor het een veelzijdige toevoeging aan uw gereedschapskist is.

3. Sjabloon voor project door eFinancialModels

Via eFinancialModelsProjectmanagement en Google Spreadsheets gaan hand in hand, net als koffie en deadlines. Het gratis sjabloon Project Plan van eFinancialModels verbetert dit door de organisatie van Taken tot een fluitje van een cent te maken.

Met dit dynamische sjabloon kun je snel een projectplan ontwikkelen en visualiseren met een Gantt grafiek. Het is perfect voor projectmanagers die te maken hebben met complexe tijdlijnen en meerdere projecten.

Deze sjabloon wordt geleverd met een volledig aanpasbare lijst met taken, automatische tijdlijnplotting en eenvoudige koppeling van startdata, duur en einddata.

Je kunt onbeperkte taken invoeren, ze groeperen in subtaken en kijken hoe de grafiek automatisch wordt bijgewerkt. De mogelijkheid om het document tegelijkertijd te delen en bij te werken met leden van het team zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina blijft.

Hoewel het misschien even wennen is, vooral als je niet bekend bent met alle functies van Google Spreadsheets, kun je met deze sjabloon veel tijd besparen dankzij de intuïtieve functies.

4. Projectmanagement sjabloon van Template.net

Via Sjabloon.net Dit sjabloon voor projectmanagement in Google Spreadsheets is een geweldig startpunt voor projectmanagers. Het sjabloon voor projectmanagement is een veelzijdig sjabloon voor het bijhouden van meerdere projecten, het toewijzen van taken en het bewaken van de voortgang.

Met speciale secties voor project charters, tijdlijnen en de toewijzing van middelen, houdt het de leden van het team op één lijn en lopen projecten soepel.

Het sjabloon bevat ook:

Gantt grafiek voor het visualiseren van project planningen

Taaktabel voor gedetailleerde taakbeschrijvingen

Functie voor het rapporteren van de projectstatus om belanghebbenden op de hoogte te houden

Kleurgecodeerde fasen en sleutels voor de status van het project, zodat je in één oogopslag kunt zien hoe gezond het project is

5. Projectmanagement kalender sjabloon van sjabloon.net

Via Sjabloon.net Als je als projectmanager op zoek bent naar een handig hulpmiddel om de voortgang van je project in detail bij te houden, dan is het Sjabloon Projectmanagement Kalender een uitstekende keuze.

Deze veelzijdige sjabloon biedt een visuele tijdlijn voor je projecttaken, zodat je gemakkelijk de projectresultaten en deadlines in kaart kunt brengen. Met de gebruiksvriendelijke interface kun je snel taken toewijzen aan leden van je team en de voortgang bijhouden.

Het formaat van de kalender geeft duidelijk een overzicht van de planning van het project, zodat je mogelijke knelpunten kunt identificeren en tijdlijnen kunt aanpassen als dat nodig is.

Deze sjabloon voor projectmanagement is vooral handig voor het maken van werklastrapporten, het bewaken van afhankelijkheid van taken en het zorgen voor tijdige mijlpalen in het project.

Door projectinformatie te centraliseren, is dit kalender voor projectmanagement sjabloon houdt belanghebbenden op de hoogte en zorgt ervoor dat projecten van begin tot eind ononderbroken doorgaan.

6. Sjabloon voor het bijhouden van projecten door Template.net

Via Sjabloon.net Projectmanagement kan soms een hele jongleeract zijn, maar er is geen reden om er een show van te maken door je taken ongeorganiseerd te houden! Het sjabloon Project bijhouden is je geheime wapen om meerdere projecten op schema te houden.

Dit sjabloon bevat een kant-en-klare tijdlijn voor projecten, tools voor het toewijzen van taken en het bijhouden van de voortgang die zelfs beginnende spreadsheetgebruikers onder de knie kunnen krijgen.

Er is ruimte voor projectdetails, deliverables en budgettering, allemaal verpakt in een visueel aantrekkelijk pakket.

Met aanpasbare statussen en meerdere weergaven om je projectinformatie te visualiseren, verlies je je doelen nooit uit het oog. Het sjabloon bevat zelfs een eenvoudige Gantt grafiek om je projectplanning en afhankelijkheid van taken te visualiseren.

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor projectmanagement

Hoewel Google Spreadsheets en Google Documenten een verleidelijke gratis oplossing bieden voor projectmanagement, hebben ze vaak ook belangrijke nadelen.

Deze kunnen de efficiëntie van je team en het succes van je project op de lange termijn belemmeren.

Laten we eens duiken in de meest voorkomende limieten van het gebruik van Google Spreadsheets/Documenten voor projectmanagement:

Beperkte functies voor samenwerking: Realtime bewerking is geweldig, maar Google Spreadsheets mist specifieke toewijzing van taken, bijhouden van afhankelijkheid en geautomatiseerde notificaties, die cruciaal zijn voor teamcoördinatie

Realtime bewerking is geweldig, maar Google Spreadsheets mist specifieke toewijzing van taken, bijhouden van afhankelijkheid en geautomatiseerde notificaties, die cruciaal zijn voor teamcoördinatie Gebrekkige visualisatie: Het maken van Gantt grafieken entijdlijnen van projecten in Google Spreadsheets is omslachtig en tijdrovend. Dit maakt het moeilijk om een duidelijk overzicht te krijgen van de voortgang van het project

Het maken van Gantt grafieken entijdlijnen van projecten in Google Spreadsheets is omslachtig en tijdrovend. Dit maakt het moeilijk om een duidelijk overzicht te krijgen van de voortgang van het project Geen geavanceerde functies voor projectmanagement: Google Spreadsheets biedt geen specifieke tools voor het toewijzen van resources, risicobeheer en het balanceren van werklast over meerdere projecten

Google Spreadsheets biedt geen specifieke tools voor het toewijzen van resources, risicobeheer en het balanceren van werklast over meerdere projecten Problemen met schaalbaarheid: Naarmate projecten complexer worden, kan Google Spreadsheets onbetrouwbaar worden voor projectmanagers, vooral met een toenemend risico op gegevenscorruptie

Naarmate projecten complexer worden, kan Google Spreadsheets onbetrouwbaar worden voor projectmanagers, vooral met een toenemend risico op gegevenscorruptie Inefficiënte rapportage: Het genereren van gedetailleerde rapporten over de status van projecten en analyses is een handmatig, foutgevoelig proces in Google Spreadsheets. Ze missen vaak de geautomatiseerde inzichten die specifieke tools voor projectmanagement bieden

Het genereren van gedetailleerde rapporten over de status van projecten en analyses is een handmatig, foutgevoelig proces in Google Spreadsheets. Ze missen vaak de geautomatiseerde inzichten die specifieke tools voor projectmanagement bieden Zorgen over de veiligheid: Hoewel Google basisveiligheid biedt, voldoet het mogelijk niet aan de strenge eisen voor gevoelige projectgegevens, vooral in gereguleerde sectoren zoals de financiële sector

Alternatieve sjablonen voor projectmanagement in Google Spreadsheets

Hoewel Google Spreadsheets zijn verdiensten heeft, heb je soms een tool nodig met meer pit.

We hebben het over een speciale oplossing voor projectmanagement met één visie: al je apps vervangen door één tool met veel functies.

En het beste deel?

Het wordt geleverd met geweldige sjablonen voor al je behoeften op het gebied van projectmanagement.

Zeg hallo tegen ClickUp uw redder uit de chaos van spreadsheets!

1. ClickUp sjabloon voor projectmanagement

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-352.png ClickUp sjabloon voor projectmanagement https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1*y0vps4*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Coördineren bij complexe, cross-functionele projecten kan aanvoelen als iets uit een horrorfilm, maar de ClickUp sjabloon voor projectmanagement maakt het een peulenschil.

Dit gratis sjabloon zit boordevol functies die je helpen om je team bij te houden en je projecten soepel te laten verlopen. Je vindt alles van aanpasbare tijdlijnen tot tools voor afhankelijkheid van taken, allemaal verpakt in een gebruiksvriendelijk pakket.

De sjabloon biedt meerdere manieren om je project weer te geven.

Wil je een Gantt grafiek? Dat kan.

Liever een Kanban-bord? Geen probleem!

Bovendien kan je team dankzij de functies voor samenwerking in realtime moeiteloos samenwerken zonder te verdwalen in een doolhof van e-mails.

Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp Projectmanagement Portfoliosjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-52.jpeg ClickUp Projectmanagement Portfolio Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-90060515629&department=pmo&\1tgkt6f*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Projectmanagers gebruiken portfolio's om meerdere projecten te monitoren, en het hebben van een eersteklas beheersysteem is cruciaal voor succes! Uitstekend portfoliobeheer vereist ook een uitmuntende organisatie en de ClickUp Projectmanagement Portfoliosjabloon is ontworpen om elk project, tijdlijn en deliverable te behandelen - alles op één plek!

U hebt toegang tot zes aangepaste statussen voor de gezondheid van projecten, vijf weergaven inclusief grafieken en werklastrapporten en automatisering om uw projecten van begin tot voltooiing te volgen.

Dit sjabloon helpt u ook bij het bijhouden van de voortgang van projecten, het beheren van resources en het op de hoogte houden van belanghebbenden op alle afdelingen en in alle programma's.

Dit sjabloon downloaden

3. ClickUp Projectmanagement Rapport Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Management-Report-Template.jpg ClickUp Projectmanagement Rapport Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6143184&department=pmo&\_gl=1\*1tgkt6f\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Weet je nog dat we zeiden dat projectmanagement tools je werkstroom volledig kunnen transformeren? Dit is daar een goed voorbeeld van! De ClickUp projectmanagement rapportagesjabloon zal u helpen om op de top van uw communicatie te blijven terwijl u meerdere projecten en deadlines beheert.

Houd de voortgang van projecten, de toewijzing van middelen en de sleutelcijfers bij in een aanpasbaar en gemakkelijk te delen georganiseerd dashboard met dit sjabloon.

Je hebt alle tools en functies om het volgende te creëren gedetailleerde rapporten over de status van projecten te maken met meerdere statusopties en Aangepaste velden .

Met ClickUp's sjabloon voor projectmanagementrapporten kunt u veel sneller updates leveren aan uw belanghebbenden dan met de conventionele methode van e-mail taggen in Google Spreadsheets.

Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp Projectmanagement Draaiboek Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/project-management-playbook-1200.png Playbook sjabloon projectmanagement https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-110656904&department=pmo&\_gl=1*ma2kxe*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Playbook sjabloon voor projectmanagement biedt projectmanagers een gedetailleerd stappenplan om taken te organiseren, doelen te stellen en de voortgang in realtime bij te houden. Het helpt iedereen om op één lijn te blijven met de doelstellingen van het project.

Het sjabloon biedt aangepaste statussen zoals Geblokkeerd, Interne beoordeling en In uitvoering, zodat je de voortgang van elke taak goed in de gaten kunt houden. Je kunt cruciale projectgegevens eenvoudig visualiseren met aangepaste velden voor Budget, Deliverable en Delivering Team.

Het bevat ook vijf verschillende weergaven, zoals Samenvattende taak en Tijdlijn project, waarmee je taken effectiever kunt beheren.

Of je nu de voorkeur geeft aan Gantt grafieken voor tijdlijnen of prioriteit weergaven om de meest kritieke taken als eerste aan te pakken, dit sjabloon heeft alles wat je nodig hebt.

Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp Projectmanagement Taken Plan Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Project-Management-Tasks-Plan-Template.jpg Schermafbeelding van ClickUp's Projectmanagement Taken Plan Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-3338ukw&department=pmo&\_gl=1*13y8v7y*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Projectmanagement Taken Plan Sjabloon is uw ultieme hulpmiddel om projecten op schema en binnen het budget te houden.

Deze sjabloon is ontworpen om projectmanagers te helpen bij het organiseren van taken, het stellen van deadlines en het efficiënt bewaken van de voortgang. Met functies zoals aangepaste statussen en velden kun je projecten categoriseren en beheren met attributen zoals Projectteam en Voltooiingsstatus.

De sjabloon bevat verschillende weergaven, zoals Lijst, Gantt en Kalender, waardoor het eenvoudig is om de tijdlijn van je project te visualiseren en afhankelijkheid van taken bij te houden.

Wijs taken toe aan leden van het team, stel duidelijke deadlines in en gebruik de weergave Gantt grafiek om de voortgang te bewaken en de nodige aanpassingen te maken. Dit sjabloon zorgt ervoor dat alle projectinformatie op één plek staat, zodat teams op één lijn blijven en superproductief blijven.

Dit sjabloon downloaden

6. ClickUp Projectmanagement Kader Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-54.jpeg ClickUp Projectmanagement Framework Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200606389&department=pmo&\_gl=1\*1euz57g\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als je verantwoordelijk bent voor projectmanagement van elke grootte, dan is de ClickUp Projectmanagement Kader Sjabloon is een geweldige oplossing om dingen te organiseren.

Aangepaste statussen zoals Open en Voltooid stellen u in staat om de voortgang van elke taak gemakkelijk te controleren. Aangepaste velden helpen je taken te categoriseren en projectstappen te visualiseren, terwijl aangepaste weergaven, zoals het Framework en de Aan de slag-gids, je workstroom beter beheren.

U kunt tijdlijnen van projecten en afhankelijkheid van taken bijhouden met de weergave Gantt Grafiek.

Zelfs als je beperkte middelen hebt (of grote projecten aanpakt), voorziet deze sjabloon je van alle hulpmiddelen die je nodig hebt om de tijdlijnen van je projecten te beheren.

Dit sjabloon downloaden

7. ClickUp Projectmanagement Beoordelingssjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Project-Management-Review-Template-by-ClickUp.png Met het Project Management Review Sjabloon van ClickUp kunnen bedrijven de huidige status van het project beoordelen en teams helpen bepalen of het de moeite waard is om door te gaan met het project.

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6071788&department=engineering-product&\_gl=1\*t4pu8w\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als het gaat om het evalueren van het succes van een project en het identificeren van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, is de ClickUp Projectmanagement Beoordelingssjabloon is uw sjabloon.

Deze sjabloon is ontworpen om het beoordelingsproces te vereenvoudigen, zodat het gemakkelijker wordt om feedback van belanghebbenden te verzamelen en projecten efficiënt te organiseren.

Met aangepaste statussen en velden kun je de voortgang van projecten bijhouden en gegevens moeiteloos visualiseren. De sjabloon bevat meerdere weergaven zoals Lijst, Gantt en Kalender, zodat je taken en tijdlijnen effectief kunt beheren.

Om te beginnen voegt u de sjabloon toe aan uw ClickUp-werkruimte, nodigt u leden van uw team uit en begint u samen te werken.

Maak taken om de voortgang bij te houden, houd regelmatig vergaderingen om updates te bespreken en gebruik notificaties om op de hoogte te blijven.

Dit sjabloon downloaden

8. ClickUp Projectmanagement Eisen sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/fb782597-1000.png ClickUp Projectmanagement Eisen sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200549854&department=pmo&\*wxy0ar*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUHh5ZFhHWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

We kunnen deze lijst onmogelijk afsluiten zonder vermelding van de ClickUp Projectmanagement Eisen sjabloon .

Dit krachtige sjabloon wordt geleverd met vier aangepaste weergaven om u op weg te helpen:

Lijst met vereisten

Fase van goedkeuring

Gantt

Aan de slag

Zodra u uw projectgegevens hebt ingevoerd, kunt u uw werkruimte aanpassen met aangepaste velden zoals Goedkeuringsfase, Deliverable en Classificatie. Aangepaste statussen instellen - vergelijkbaar met de kleurgecodeerde fasen in Google Spreadsheets - om de voortgang van uw projecttaken weer te geven.

In uw lijst met vereisten kunt u ook taakbeschrijvingen, toegewezen personen, deadlines en meer opslaan. Je kunt zelfs automatisering instellen om herinneringen te sturen en de tijdlijn van je project bij te houden.

Met functies als tijdsregistratie, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailintegraties is deze sjabloon de droom van een projectmanager.

Het maakt niet uit of u met meerdere projecten tegelijk bezig bent of u richt op een complex nieuw project, met ClickUp's Projectmanagement Requirements Template zit u altijd goed.

Dit sjabloon downloaden

Waarom genoegen nemen met sheets? Upgrade naar ClickUp sjablonen

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt - werken aan projecten die een beetje uit de hand lopen, hopend op een magische spreuk om alles op zijn plaats te laten vallen. Hoewel magie u niet kan helpen met uw projectmanagement, zijn sjablonen het op één na beste waar u op kunt vertrouwen.

Hoewel Google Spreadsheets-sjablonen veel waarde hebben voor nieuwe gebruikers, kunnen ze vaak de voortgang beperken voor gebruikers die meerdere projecten met verschillende teams beheren.

Een speciale software voor projectmanagement zoals ClickUp kan helpen om de samenwerking binnen teams te verbeteren, taken efficiënt te beheren en tijdlijnen van projecten bij te houden via gebruiksvriendelijke interfaces.

Als u klaar bent om uw projectmanagement naar een hoger niveau te tillen, is het tijd om ClickUp eens te proberen. Aanmelden voor ClickUp probeer de gratis sjablonen uit en zie uw productiviteit stijgen!