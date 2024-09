10 Monte Carlo simulatiesoftware in 2024 (Free & Paid)

De Monte Carlo-simulatie is een wiskundige techniek die gebruik maakt van herhaalde willekeurige steekproeven om het bereik van mogelijke uitkomsten voor een onzekere gebeurtenis te voorspellen. Het staat ook bekend als de Monte Carlo-methode of een meervoudige waarschijnlijkheidssimulatie.

Veel softwareoplossingen passen deze methode toe om de impact van risico's vast te stellen met behulp van AI, bijvoorbeeld. Het wordt ook gebruikt om aandelenkoersen vooraf te evalueren en voor onder andere verkoopvoorspellingen, projectmanagement, financiƫle modellering, risicoanalyse en prijsbepaling.

šŸ‘€ Leuk weetje: De Monte Carlo simulatie is een andere product van na de Tweede Wereldoorlog , een techniek uitgevonden door John von Neumann en Stanislaw Ulam tijdens de oorlog om besluitvorming onder onzekere voorwaarden te verbeteren?

Het is vernoemd naar de stadstaat Monaco, een beroemde gokbestemming, omdat toeval en willekeurige uitkomsten centraal staan in deze modelleertechniek.

Na uitgebreid onderzoek heb ik een lijst samengesteld van de beste Monte Carlo simulatiesoftware op de markt. Laten we ze eens bekijken.

Wat moet je zoeken in Monte Carlo simulatiesoftware?

Naast het voorspellen van uitkomsten in onvoorspelbare situaties, zoek ik bij het beoordelen van Monte Carlo simulatiesoftware naar de volgende sleutel functies.

Zoek naar software waarmee je gemakkelijk gegevens uit spreadsheets of andere bronnen kunt importeren Ondersteunde verdelingen: De software voor het simulatiemodel moet een breed bereik aan kansverdelingen bieden om real-world scenario's nauwkeurig te kunnen modelleren. Gebruikelijke verdelingen zijn normaal, uniform en driehoekig

Nuttige visualisaties zoals histogrammen en spreidingsdiagrammen kunnen gebruikers helpen om de relaties tussen variabelen te begrijpen en de resultaten effectief te interpreteren Gevoeligheidsanalyse: Deze functie helpt me te bepalen welke invoervariabelen de grootste invloed hebben op de uitkomst

Hiermee kan de software simulaties verdelen over meerdere processoren voor snellere uitvoering Optimalisatie: Sommige programma's bieden hulpmiddelen om de optimale waarden voor de inputvariabelen te vinden

Zorg ervoor dat de software efficiƫnt werkt met grote en complexe modellen Gebruikersinterface: Een gebruikersvriendelijke interface met drag-and-drop functie of duidelijke wizards voor modelbouw kan tijd en frustratie besparen

De 10 beste Monte Carlo simulatiesoftware voor gebruik in 2024

We hebben onze checklist voor wat de software moet doen. Hier zijn de 10 beste die Monte Carlo simulatie gebruiken voor statistische analyse in verschillende zakelijke toepassingen.

Houd rekening met de grootte van je team, je zakelijke doelstellingen en het gebruik van geavanceerde functies om software te kiezen die het beste bij je budget past.

1. Excel

via Microsoft ondersteunen Ik begon mijn zoektocht met iets eenvoudigs. Dit is wat er tevoorschijn kwam: spreadsheets zoals Excel of Google Spreadsheets alternatieven om mijn gegevens te modelleren en Monte Carlo-simulaties uit te voeren.

Om de simulatie op te zetten, heb ik een Excel-sheet gemaakt met kolommen voor elke variabele en een kolom voor de berekende winst. Vervolgens voerde ik formules in voor variabelen in elke rij om willekeurige waarden te genereren voor vraag, verkoopprijs en kosten.

De volgende Taak was het berekenen van de afhankelijke variabele. Hiervoor vulde ik het in om meerdere scenario's te simuleren. Daarna analyseerde ik de resultaten en genereerde ik rapportages met visuele hulpmiddelen in Excel.

Ik bedacht dat met een basiskennis van formules en functies in Excel, je het kunt gebruiken voor Monte Carlo simulaties.

Het beste aan deze tool is dat het naast simulatie meerdere functies heeft, waardoor het geschikt is voor kleine bedrijven of starters. Omdat het cloud-gebaseerd is (via Microsoft 365), kan iedereen het overal en vanaf elk apparaat gebruiken.

Excel beste functies

Functies gebruiken zoals RAND() en RANDBETWEEN() voor het genereren van willekeurige nummers, een kernelement van Monte Carlo simulaties

Een breed bereik aan kansberekeningsfuncties gebruiken, zoals NORM.INV() voor normale verdelingen, LOGINV() voor lognormale verdelingen, enzovoort, om verschillende scenario's uit de echte wereld te modelleren

Complexe formules bouwen die verschillende variabelen en kansverdelingen bevatten, om zo uw simulaties aan te passen

VBA-scripts binnen Excel gebruiken om automatiseringen en aanpassingen te maken voor complexe Monte Carlo-simulaties

Excel limieten

Kan omslachtig worden voor complexe simulaties met veel variabelen of ingewikkelde formules

Excel biedt enkele visualisatietools, maar deze zijn niet zo geavanceerd of aanpasbaar als speciale simulatiesoftware

Handmatige invoer van formules in Excel verhoogt het risico op fouten en heeft invloed op de nauwkeurigheid van de simulatie

Excel-prijzen

Voor 1 pc of Mac: $ 159,99

$ 159,99 Excel met Microsoft 365:begint bij $6,99/maand

Excel beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.700+ beoordelingen)

4.7/5 (2.700+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (18.000+ beoordelingen)

2. Google Spreadsheets

via Google Werkruimte Als het op gemak aankomt, is Google Spreadsheets moeilijk te verslaan. Een geweldig Excel-alternatief ik vond het een andere goede optie voor eenvoudige Monte Carlo simulaties.

Om een Monte Carlo simulatie op te zetten, begin je met het identificeren van het model. Kies vervolgens de betrokken variabelen en hun kansverdelingen (normaal, uniform, enz.).

Ik heb functies voor het genereren van willekeurige nummers gebruikt om verschillende scenario's te simuleren door formules met willekeurige variabelen te maken en deze over meerdere rijen en kolommen te kopiƫren.

En klaar is je simulatie! Als je net begint en niet wilt investeren in een simulatietool, dan is Google Spreadsheets een goede optie.

Het blinkt uit in real-time samenwerking. Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd aan dezelfde simulatie werken, waardoor het ideaal is voor teams.

Google Spreadsheets beste functies

Deel en werk in realtime samen met anderen aan het gekozen model

Integreren met andere Google-producten, zoals formulieren voor gegevensverzameling

Een breed bereik aan formules gebruiken om verschillende scenario's te modelleren

De basis leren van Monte Carlo simulaties met direct beschikbare bronnen en add-ons zoals Risk Solver

Google Spreadsheets beperkingen

Kan traag worden bij grote datasets of veel iteraties

Niet ideaal voor zeer ingewikkelde modellen met veel variabelen of geavanceerde formules

Mist de diepgaande functies voor statistische analyse van speciale simulatiesoftware

Google Spreadsheets prijzen

Gratis voor persoonlijk gebruik

voor persoonlijk gebruik Zakelijke standaard: $12 per gebruiker/maand (jaarlijks gefactureerd)

Google Spreadsheets beoordelingen en recensies

Niet genoeg beoordelingen

3. GAMS

via GAMS In tegenstelling tot de meeste optimalisatiesoftware die vertrouwt op eigen scripttalen, gebruikt GAMS Algebraic Modelling Language (AML). Ik heb gemerkt dat het een hoge mate van leesbaarheid biedt en lijkt op gewone wiskundige notatie. Dit maakt het makkelijker voor gebruikers met een sterke wiskundige achtergrond om modellen te schrijven en te begrijpen, waardoor er minder uitgebreide programmeerkennis nodig is.

GAMS gaat ook niet alleen over het oplossen van eenmalige problemen, en het beperkt je niet tot Ć©Ć©n oplosser. Het werkt als een modelleeromgeving die kan interfacen met verschillende oplossers van derden, elk met hun sterke en zwakke punten. Je hebt ook toegang tot de ingebouwde bibliotheek van oplossers voor verschillende optimalisatieproblemen.

GAMS beste functies

Gebruik algebraĆÆsche taal, waardoor het een intuĆÆtieve en efficiĆ«nte ervaring is om te bouwenvoorbeelden van diagrammen als modellen

Verwerk ingewikkelde modellen met een groot aantal variabelen en beperkingen, waardoor dit gereedschap ideaal is voor het aanpakken van grootschalige optimalisatieproblemen

Importeer en exporteer gegevens uit verschillende databronnen om te werken met real-world datasets voor de modellen

GAMS beperkingen

Biedt geen functies zoals ingebouwde generatie van willekeurige nummers en visualisatiehulpmiddelen voor het analyseren van simulatieresultaten

Het begrijpen van de algebraĆÆsche modelleertaal en het effectief gebruiken van de functies vereist meer tijd en training

Beperkte visualisatiemogelijkheden voor gegevens

GAMS-prijzen

Basismodel: begint bij $ 3500

begint bij $ 3500 Oplosmiddelen en Solver-koppelingen: begint bij $1750

begint bij $1750 Aangepaste prijzen

GAMS beoordelingen en reviews

Niet genoeg beoordelingen

4. Kristallen bol professioneel

via Oracle kristallen bol De leden van mijn team en ik lanceerden een nieuwe marketingcampagne voor een topproduct, maar het voorspellen van het succes was lastig. Er waren te veel onbekende factoren: hoe zouden klanten reageren op de campagne? Wat als onze concurrent iets soortgelijks lanceerde?

Ik voegde al onze gegevens - grootte van het doelpubliek, potentieel marketingbereik en zelfs enkele historische verkoopcijfers - in mijn spreadsheet. Crystal Ball liet me duizenden verschillende scenario's simuleren, rekening houdend met de onzekerheden in elke factor. Het was alsof we de campagne duizend keer opnieuw uitvoerden voordat we een cent uitgaven!

Crystal Ball gaat verder dan eenvoudige Monte Carlo simulaties. Het biedt geavanceerde functies zoals Latin Hypercube Sampling, waarmee een meer representatieve steekproef van mogelijke uitkomsten binnen de simulatie wordt verkregen.

Je kunt het integreren met populaire spreadsheets zoals Microsoft Excel om gebruik te maken van bestaande gegevens en werkstromen.

Crystal Ball Professional beste functies

Gebruikmaken van een bereik aan voorspellingstechnieken, waaronder tijdreeksanalyse, om toekomstige trends te helpen voorspellen en te anticiperen op potentiƫle problemen

Analyseer de impact van verschillende factoren op het model en verken verschillende 'wat als'-scenario's om potentiƫle risico's en kansen te begrijpen

Bevindingen en inzichten effectief communiceren met duidelijke en aanpasbare visualisaties zoals grafieken en grafieken

Crystal Ball Professional limieten

Hoewel de gebruikersinterface is ontworpen om toegankelijk te zijn, kunnen sommige gebruikers met geavanceerde statistische behoeften de functies beperkt vinden in vergelijking met gespecialiseerde software

Het maakt delen van gegevens en samenwerking mogelijk, maar biedt mogelijk niet dezelfde samenwerkingsfuncties als sommige cloud-gebaseerde simulatieplatforms

Crystal Ball Professional prijzen

Gratis

Kleine bedrijven: Vanaf $39 voor drie gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Vanaf $39 voor drie gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Pro: Vanaf $79 voor vijf gebruikers (jaarlijks gefactureerd)

Vanaf $79 voor vijf gebruikers (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Crystal Ball Professional beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

5. Minitab

via Minitab Minitab blinkt uit wanneer je complexe gegevens moet analyseren en het grotere geheel moet begrijpen. Het legt sterk de nadruk op tools en functies die gericht zijn op Six Sigma methodologieƫn en initiatieven voor kwaliteitsverbetering.

Wat mij opviel toen ik Minitab gebruikte, is de ingebouwde assistent die contextgevoelige hulp en begeleiding biedt tijdens het analyseproces, waardoor ik gemakkelijker door de software kon navigeren.

De uitgebreide bibliotheek met aanpasbare grafieken en visualisaties, zoals histogrammen, boxplots en scatterplots, is ook indrukwekkend.

Minitab beste functies

Toegang tot een uitgebreide reeks statistische tools voor hypothesetests, regressieanalyse en ANOVA (variantieanalyse)

Verkrijg tools die specifiek zijn ontworpen voor Six Sigma methodologieƫn, een gegevensgedreven aanpak om kwaliteitscontrole te verbeteren

Stroomlijn het proces van het ontwerpen van experimenten om verschillende variabelen en hun invloed op een uitkomst te testen

Minitab limieten

Mogelijk niet ideaal voor taken zoals het opschonen en manipuleren van gegevens of geavanceerde tekst mining, waarvoor meestal extra tools of programmeervaardigheden nodig zijn

Minder functies voor samenwerking dan veel cloudgebaseerde gegevensanalyseplatforms, waardoor het minder ideaal is voor real-time samenwerking aan projecten

Basisfuncties voor machinaal leren, maar het is niet vergelijkbaar met gespecialiseerde software voor machinaal leren voor complexe taken zoals deep learning of neurale netwerken

Minitab prijzen

Aangepaste prijzen

Minitab beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

4.6/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

6. Simul8

via Simul8 Ik gebruik Simul8 al een tijdje om bedrijfsprocessen te simuleren en te optimaliseren.

Hiermee kan ik binnen mijn simulatie direct een beroep doen op de machine learning-bibliotheek van mijn voorkeur (R of Python). Dit stelt de simulatie in staat om te leren en zich aan te passen op basis van gegevens uit de echte wereld, waardoor de simulatie dynamischer wordt en beter aansluit bij scenario's uit de echte wereld.

Met andere simulatietools kun je datasets trainen of resultaten optimaliseren, maar met Simul8 kun je direct in de simulatie zelf gebruik maken van machine learning.

Het heeft herbruikbare componenten voor het opslaan en toevoegen van veelgebruikte werkstromen, apparatuur en middelen aan elke simulatie. Dit is erg handig voor gewone gebruikers en bespaart hen tijd.

Simul8 beste functies

Gebruik een drag-and-drop interface voor het bouwen en uitvoeren van simulaties

Simuleer en experimenteer met elk business element zonder code

Creƫer met ƩƩn klik directe simulaties met Process Mining, BPMN, Microsoft Visio en andere import functies

Creƫer geavanceerde model functies met een twee-weg interface met Visual Basic

Simul8 limieten

Kan beperkingen hebben in geavanceerde statistische analyse in vergelijking met speciale statistieksoftware

Animatiemogelijkheden, hoewel nuttig voor visualisatie, zijn misschien niet zo high-end of visueel aantrekkelijk als sommige gespecialiseerde simulatiesoftware met geavanceerde 3D-graphics

Prijzen van Simul8

Project: ~$416/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

~$416/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Business: ~$500/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

~$500/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Tweeling: ~$582/gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Simul8 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

4.1/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

7. FlexSim

via FlexSim FlexSim is een krachtig hulpmiddel voor simulatie van discrete gebeurtenissen dat u helpt complexe bedrijfsprocessen aan te pakken.

FlexSim limiet je niet tot voorgedefinieerde objecten of processen. Het gebruikt een objectgeoriƫnteerde aanpak, waardoor je aangepaste objecten en gedragingen kunt definiƫren met de ingebouwde FlexScript-taal. Ik vond vooral deze flexibiliteit erg prettig, omdat je hiermee complexe en unieke systemen kunt modelleren die andere software misschien niet gemakkelijk weergeeft.

Sommige gebruikers waarderen ook de regelmatige software-updates en de ondersteuning van het forum.

FlexSim beste functies

Gebruik een 3D-omgeving om het systeem weer te geven zodat het intuĆÆtiever te begrijpen en te analyseren is dan traditionele, platte spreadsheetmodellen

Bouw modellen eenvoudig op met de drag-and-drop functie en gebruik een duidelijke programmeertaal om het aanmaken te stroomlijnen

Toegang tot uitgebreide documentatie, online gemeenschappen met deelname van ontwikkelaars en snelle technische ondersteuning

FlexSim beperkingen

Vereist een aanzienlijke investering in vergelijking met andere simulatiesoftware

Hoewel er educatieve licenties zijn, wordt FlexSim mogelijk niet zo breed toegepast op universiteiten in vergelijking met andere software

FlexSim prijzen

Aangepaste prijzen

FlexSim beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (120+ beoordelingen)

8. Software voor getuigenis-simulatie

via Getuige Simulatie Software Witness Simulation Software is perfect voor het aanpakken van de complexe uitdagingen in snelbewegende industrieƫn zoals de gezondheidszorg, productiemagazijnen, drukke straten en bouwplaatsen.

Het kan zowel discrete gebeurtenissen (zoals een product dat over een transportband beweegt) als continue werkstromen (zoals vloeistof in een pijp) in hetzelfde model verwerken. Hierdoor kun je complexe systemen met beide soorten processen simuleren.

Tijdens het testen van de tool vond ik het handig om mijn simulatie in 2D op te bouwen en te bewerken voor efficiƫntie en vervolgens over te schakelen naar een visueel aantrekkelijke 3D weergave voor presentaties of zelfs VR onderdompeling.

Getuige Simulatie Software beste functies

Overstijg statische modellen door een visueel aantrekkelijke 3D-omgeving te creƫren die echte systemen nabootst

Integreer willekeurigheid en variabiliteit, zodat simulaties de complexiteit van werkelijke processen weerspiegelen en potentiƫle problemen helpen identificeren voordat ze zich voordoen

Verbinding maken met externe databronnen om informatie uit de echte wereld te integreren, waardoor de nauwkeurigheid en bruikbare inzichten uit simulaties worden verbeterd

Witness Simulation Software limieten

De focus van de tool op ingewikkelde modellen en geavanceerde functies suggereert dat het risico bestaat dat er te complexe simulaties worden gemaakt

Het aanmaken van complexe modellen of geavanceerde functies kan voor sommige gebruikers speciale leertijd vereisen

Prijzen van Witness Simulatiesoftware

Aangepaste prijzen

Getuigenis Simulatie Software beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

9. ExtendSim

via ExtendSim Mijn kennis, een professor gespecialiseerd in supply chain management, vertrouwt sterk op ExtendSim om complexe logistieke concepten tot leven te brengen. Het is meer dan simulatiesoftware: het is een krachtig leermiddel waarmee studenten kunnen experimenteren met scenario's uit de echte wereld in een veilige, virtuele omgeving.

Traditioneel kan het uitleggen van supply chain dynamiek via colleges en casestudies abstract aanvoelen. Maar met ExtendSim is het eenvoudig om dynamische modellen te maken die complete logistieke netwerken visueel weergeven. We hebben het over magazijnen, distributiecentra, transportroutes, enzovoort.

ExtendSim-software onderscheidt zich door het gebruik van pictogrammen die de functie en het gedrag van elk blok in het model weergeven. Dit maakt de structuur en de werkstroom van het model direct begrijpelijk voor de bouwer en iedereen die het weergeeft. Dit zorgt voor een snellere samenwerking, validatie en een beter begrip van de simulatie.

ExtendSim beste functies

Experimenteer en verken verschillende realtime scenario's om het gedrag van je systeem beter te begrijpen

Gebruik een blok-gebaseerde aanpak binnen het systeem, wat modulariteit en efficiƫntie in modelbouw bevordert

Verwerkt zowel kleine, gerichte modellen als grootschalige simulaties die complexe systemen omvatten

Creƫer dynamische interfaces door sleutel parameters en resultaten te klonen

ExtendSim limieten

Er is een zekere leercurve, vooral wanneer je je waagt aan geavanceerde functies of het aanmaken van complexe modellen

In tegenstelling tot concurrenten die 3D modelleeromgevingen aanbieden, gebruikt deze software voornamelijk een 2D interface. Dit kan een nadeel zijn voor gebruikers die de voorkeur geven aan een meer visueel aantrekkelijke weergave van hun systemen

ExtendSim prijzen

Aangepaste prijzen die variƫren op basis van licentietype

ExtendSim beoordelingen en reviews

G2: 3.9/5 (10+ beoordelingen)

10. Vensim

via Vensim Vensim is industriƫle software voor het bouwen van systeemdynamische modellen en is zeer geschikt voor academisch gebruik. Het automatiseert multivariate Monte Carlo simulaties, waardoor ik snel en nauwkeurig de onzekerheid in geselecteerde uitvoervariabelen kan analyseren.

Het blinkt uit in het vastleggen van oorzaak-en-gevolgrelaties binnen complexe systemen, waarbij feedbacklussen worden gebruikt om weer te geven hoe veranderingen in het ene element een ander element beĆÆnvloeden.

De krachtige abonnementstaal van de software helpt me om gedetailleerde modellen te maken die verbonden zijn met granulaire gegevens, waardoor het eenvoudig is om complexe systemen te hanteren en sleutelvariabelen te identificeren. Ik ben vooral blij met de Monte Carlo gevoeligheidsanalyse en optimalisatiemogelijkheden van Vensim, die me helpen om de meest kritieke inputs te identificeren en de prestaties van het model te optimaliseren.

Vensim beste functies

Gebruik het voor continue simulaties - ideaal voor het modelleren van systemen die geleidelijk in de tijd evolueren, zoals populatiegroei of voorraadschommelingen

Gebruik gegevens uit de echte wereld voor modelkalibratie, zodat de simulatie het werkelijke gedrag van het systeem dat we bestuderen weerspiegelt

Ingebouwde tools zoals Reality Check gebruiken om systematisch de logica van een model te testen en ervoor te zorgen dat het overeenkomt met het begrip van het systeem

Rapporten, grafieken en andere output genereren om simulatieresultaten effectief te communiceren

Vensim limieten

Is meer geschikt voor gebruikers met een technische achtergrond

Het heeft geen 3D interface maar legt de nadruk op robuuste modelbouw en diepgaande analyse

Prijzen van Vensim

Commercieel gebruik: Vanaf $50 per gebruiker

Vanaf $50 per gebruiker Publiek onderzoek: Vanaf $50 per gebruiker

Vanaf $50 per gebruiker Academisch gebruik: Gratis en betaalde functies

Vensim beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

Terwijl ik Monte Carlo-simulaties uitvoer, wil ik dat mijn team samenwerkt aan taken, doelen bijhoudt, rapporten genereert en handmatige taken automatiseert terwijl ze communiceert om de transparantie te behouden. ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n software voor projectmanagement die ervoor zorgt dat mijn team en ik bij elke stap op Ć©Ć©n lijn zitten. Het biedt tools om Taken te beheren, productiviteit te verhogen en doelen te visualiseren van concept tot lancering.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-343.png ClickUp Taken /%img/

Taken maken, teamleden toewijzen, notificaties instellen, aangepaste statussen automatiseren en meer met ClickUp-taaken

ClickUp kan een centrale hub zijn voor het organiseren van alle taken met betrekking tot uw Monte Carlo simulatieproject. U kunt ClickUp-taak om het model in te stellen, simulaties uit te voeren, resultaten te analyseren en rapportages te delen - in feite het beheren van de hele levenscyclus.

Ik zal u laten zien hoe ik het heb gedaan. Ik begon met het instellen van een speciale lijst met Taken voor elk Monte Carlo simulatieproject om alle Taken met betrekking tot die simulatie in onder te brengen. Daarna heb ik het simulatieproces opgedeeld in fasen. Vervolgens heb ik subtaken gemaakt voor het definiƫren van de parameters van het model, het uitvoeren van simulaties in de door mij gekozen software, het analyseren van de resultaten en het genereren van rapportages.

Je kunt relaties aan Taken toevoegen om gemakkelijk naar verwant werk te springen en afhankelijkheid te creƫren om een duidelijke bestelling tussen Taken te maken. Met de functie Taken kun je ook de werklast van je team beoordelen aan de hand van tijdsinschattingen. Je kunt de schattingen testen en verfijnen met een stopwatch om de productiviteit effectief te meten.

Van wekelijkse vergaderingen tot dagelijkse herinneringen, je kunt er bovenop blijven zitten met terugkerende Taken. Ze zijn in een paar seconden in te stellen en kunnen je uren besparen door steeds dezelfde herinnering in te stellen.

Als je een uitgebreid rapport wilt genereren voor je Monte Carlo simulaties en gegevens wilt visualiseren in staafdiagrammen en cirkeldiagrammen, overweeg dan het gebruik van ClickUp Dashboards .

Krijg een duidelijk beeld van de voortgang van projecten voor uw team en bedrijf met ClickUp Dashboards

U kunt volledig aanpasbare Dashboards maken om uw werk te prioriteren, projectprestaties te verbeteren en Sprints en Teams te beheren. U kunt ook widgets toevoegen uit de relevante Lijsten, zoals het Kanban-bord voor de huidige fase van elke simulatie of een lijstweergave gefilterd om voltooide simulaties te tonen.

Het helpt om je productiviteit te visualiseren met een gepersonaliseerd dagelijks dashboard. Je kunt Taken prioriteren, voortgang bijhouden en je richten op wat het belangrijkst is. Het fungeert als uw commandocentrum voor een efficiƫnte, georganiseerde werkstroom.

ClickUp beste functies

Monte Carlo Simulatie Taken en subtaken delegeren en de voortgang van elk doel bijhouden

ClickUp-taak gegevens exporteren (in Taken, Aangepaste velden, enzovoort) naar een spreadsheetprogramma zoals Google Spreadsheets of Microsoft Excel voor verdere analyse en het genereren van rapporten

ClickUp Dashboards gebruiken om een overzicht te krijgen van de voortgang van het team en rapporten genereren om te delen met relevante belanghebbenden

Gebruik 15+ aanpasbare weergaven (inclusief deTabel Weergave)) om werk bij te houden en te organiseren

ClickUp integreren met spreadsheet-apps van uw voorkeur, zoals Google Spreadsheets en Excel

ClickUp beperkingen

De mobiele versie mist een aantal functies die beschikbaar zijn op de desktop versie

Voor nieuwe gebruikers kunnen de vele functies van het platform overweldigend zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen ClickUp Brainis beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $7 per lid per werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Gemakkelijk Monte Carlo simulaties uitvoeren

Monte Carlo simulatie biedt een krachtige lens voor het analyseren van risico's, onzekerheid en mogelijke uitkomsten in verschillende scenario's. Je hebt meerdere softwareopties om hier gebruik van te maken. Ik heb 10 robuuste simulatiesoftwareprogramma's onderzocht, die elk aan specifieke behoeften voldoen en unieke functies bieden.

Maar de reis eindigt niet bij de software zelf. Efficiƫnt projectmanagement is cruciaal voor een soepel simulatieproces. Hier stapt ClickUp in. Hoewel ClickUp de simulaties niet zelf uitvoert, fungeert het als een commandocentrum dat het project organiseert, de taken bijhoudt en de communicatie werkstroom houdt. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog!