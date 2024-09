10 beste beoordelingsinstrumenten voor werving en selectie in 2024

Vindt u het moeilijk om de juiste kandidaten te vinden in een zee van cv's? U bent niet de enige.

Het wervingsproces kan overweldigend zijn, vooral wanneer u toptalent snel en efficiënt probeert te vinden. Dat is waar tools voor werving en talentbeoordeling van pas komen.

Ze stroomlijnen uw wervingsproces en helpen u om kandidaten nauwkeurig te beoordelen en datagestuurde beslissingen te nemen.

In dit artikel geef ik u een overzicht van de beste recruitment assessment tools, waarbij ik de functies belicht die uw wervingsproces soepel en effectief kunnen laten verlopen. Klaar om het beste talent voor uw organisatie te vinden? Laten we beginnen.

Wat moet je zoeken in een rekruteringshulpmiddel?

Bij het kiezen van rekruteringstools moet je je richten op functies die een uitgebreide beoordeling van het profiel van kandidaten mogelijk maken.

Hier zijn de sleutelmogelijkheden die je moet zoeken in de ideale tools voor het beoordelen van kandidaten:

Aanpasbare assessments: Zoek naaronline assessmenttools die aanpasbare assessments bieden. Hierdoor kunt u evaluaties op maat maken voor specifieke rollen, zodat kandidaten worden getest op relevante vaardigheden

Integratiemogelijkheden: Kies een assessmenttool voor werving en selectie die gemakkelijk integreert met uw bestaande assessmenttool HR-technologie om tijd te besparen en fouten te verminderen

Gegevensgestuurde inzichten: Kies een tool die robuuste analyses biedt om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen over het aannemen van personeel, endiversiteit bij het werven te bevorderen *Gebruiksgemak: Kies voor assessmenttools die aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk zijn voor kandidaten om toegang te krijgen tot een grote talentenpool

Taak automatisering: Focus op online assessment tools die het wervingsproces automatiseren door het delen van assessment taken met kandidaten, het toevoegen van toegewezen personen om taken te beoordelen en feedback te geven, en het plannen van interviews

Hier zijn de beste assessmenttools voor werving waaruit je kunt kiezen:

1. ClickUp (Beste voor wervingsbeheer)

Gebruik ClickUp's HR Management Platform om aanwerving te vereenvoudigen en toptalent aan te trekken

Als HR-manager wordt u al snel moe van het beheren van de verschillende fases van aanwerving via verschillende platforms.

Stelt u zich eens voor dat u één plaats hebt waar u alles kunt afhandelen wat met aanwerving te maken heeft, van het plaatsen van vacatures tot het inwerken van nieuwe werknemers. Dat is wat ClickUp doet. ClickUp's HR-beheerplatform organiseert kandidaten, sollicitaties en bereik op één plaats voor een naadloze wervingservaring.

Met ClickUp-taak kunt u taken maken voor elke stap van het wervingsproces, zoals het plaatsen van een vacature en het screenen van kandidaten, sollicitatiegesprekken plannen en het beoordelen van testopdrachten - en deze toewijzen aan de juiste leden van het team.

stroomlijn het wervingsproces door taken aan teamleden toe te wijzen _met ClickUp-taak ClickUp Kanban Weergaven is perfect voor het visualiseren van de wervingspijplijn. U kunt kolommen maken voor elke fase van het aanwervingsproces, zoals 'Gesolliciteerd', 'Taak gedeeld', 'Taak ingediend', 'Taak in beoordeling' en 'Taak goedgekeurd'

Beweeg de kaarten met kandidaten door deze fasen naarmate u de verschillende fasen van het wervingsproces doorloopt. Deze visuele aanpak brengt u dichter bij het vinden van de beste kandidaat en maakt het beoordelingsproces overzichtelijker en efficiënter.

visualiseer het beoordelingsproces voor werving en selectie met ClickUp Kanban View_

Een andere functie die het wervingsbeoordelingsproces verbetert is ClickUp Brein , een krachtige AI-assistent. U kunt Brain gebruiken om tests te maken voor verschillende rollen.

taken voor wervingsevaluatie maken met ClickUp Brain_

ClickUp Brain automatiseert ook action items en biedt beoordelingssamenvattingen. Zo krijgt u snel een overzicht van de feedback op de Taken voor elke kandidaat en kunt u betere aanwervingsbeslissingen nemen.

Wervingstaken automatiseren met ClickUp Brain

ClickUp heeft ook een uitgebreide bibliotheek van sjablonen voor aanwerving die het wervingsproces verder vereenvoudigen.

Met dit sjabloon kun je:

Een shortlist maken van de beste kandidaten met behulp van aanpasbare beoordelingsschalen

Checklists voor aanwerving, deadlines en andere herinneringen maken

Sollicitanten vergelijken met bijhouden en interactieve tabellen

Gebruik ClickUp's sjabloon voor het aannemen van kandidaten voor moderne aanwervingen en het efficiënt bijhouden van sollicitanten

ClickUp beste functies

Visualiseer beoordelingsresultaten: Creëer een aanpasbaar dashboard om de algehele prestaties van sollicitanten bij te houden en slimme aannamebeslissingen te nemen metClickUp Dashboards *Creëer unieke beoordelingstaken: Sleep kandidaten door verschillende fases, werk in realtime samen met uw team en brainstorm over beoordelings- en aanwervingsstrategieën metClickUp Whiteboards *Stel wervingsdoelen: Verkort de time-to-hire, verbeter de ervaring van kandidaten en vergroot de diversiteit bij aanwerving door doelen in te stellen en de voortgang in realtime te meten metClickUp Doelen

Creëer en bijhoud wervingsdoelen met ClickUp Goals

Beheer interviewschema's: Houd sollicitatiedeadlines gemakkelijk bij met behulp vanClickUp Kalender Weergave. Deze functie biedt een duidelijk overzicht van uw volledige tijdlijn voor aanwerving, zodat u planningsconflicten kunt vermijden en alle kandidaten op tijd kunt antwoorden

Houd sollicitatiedeadlines gemakkelijk bij met behulp vanClickUp Kalender Weergave. Deze functie biedt een duidelijk overzicht van uw volledige tijdlijn voor aanwerving, zodat u planningsconflicten kunt vermijden en alle kandidaten op tijd kunt antwoorden Automatiseer beoordelings- en wervingsprocessen: Vereenvoudig het beoordelings- en wervingsproces door Taken te automatiseren metClickUp Automatiseringen. U kunt triggers en action items aanpassen. Als een toegewezen persoon bijvoorbeeld een beoordelingstaak goedkeurt, gaat de kaart van de kandidaat automatisch naar de aanwervings- of interviewfase

Vereenvoudig het beoordelings- en wervingsproces door Taken te automatiseren metClickUp Automatiseringen. U kunt triggers en action items aanpassen. Als een toegewezen persoon bijvoorbeeld een beoordelingstaak goedkeurt, gaat de kaart van de kandidaat automatisch naar de aanwervings- of interviewfase Kandidaatgegevens centraliseren: Vereenvoudig het beoordelingsproces door informatie, taken, deadlines en feedback van kandidaten op één plek te beheren metClickUp mappen. U kunt gegevens ook sorteren en filteren met aangepaste velden

ClickUp limieten

Het kan een steile leercurve hebben door een verscheidenheid aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

2. Codility (Beste voor online codeertests en technische interviews)

via Codiliteit Codility is speciaal ontworpen voor technische aanwerving. Het is een assessmenttool voor het afnemen van online codetests voor het aannemen van software-engineers en -ontwikkelaars.

Wat ik het meest waardeer aan Codility is hoe het het evaluatieproces stroomlijnt door vooraf gemaakte codeertaken aan te bieden voor verschillende programmeertalen en vaardigheidsniveaus. In de realtime codeeromgeving van de tool kunt u kandidaten tijdens hun werk observeren, waardoor u een duidelijk beeld krijgt van hun probleemoplossende aanpak.

De functie voor geautomatiseerde codeanalyse van Codility levert gedetailleerde rapportages over de prestaties van elke kandidaat, zodat ik de ideale kandidaten voor mijn team kan aannemen.

Codility beste functies

Toegang tot een breed bereik van vooraf gemaakte codeertaken in verschillende programmeertalen om verschillende technische vaardigheden te evalueren

Voer live technische interviews met real-time samenwerking om kandidaten te observeren en met hen te communiceren terwijl ze coderen

Aangepaste testsjablonen om beoordelingen af te stemmen op de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de rol

Codility limieten

Het richt zich voornamelijk op technische codeervaardigheden, waardoor het niet geschikt is voor rollen die een breder bereik van competenties vereisen, zoals zachte vaardigheden of design thinking

Codility prijzen

Starter: $1200, jaarlijks gefactureerd

$1200, jaarlijks gefactureerd Schaal: $5000, jaarlijks gefactureerd (of $500 per maand)

$5000, jaarlijks gefactureerd (of $500 per maand) Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Codility beoordelingen en recensies

Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (690+ beoordelingen)

3. Vervoe (Beste voor op vaardigheden gebaseerde aanwerving)

via Vervoe Vervoe is mijn eerste keuze voor op vaardigheden gebaseerde werving. Het helpt bij het beoordelen van de praktische vaardigheden van kandidaten in echte scenario's door middel van taaksimulaties. Het platform biedt taken op de werkplek, waardoor het gemakkelijker is om te beoordelen hoe kandidaten zullen presteren in de echte rol.

Wat Vervoe onderscheidt is het AI-gestuurde beoordelingssysteem, dat het beoordelingsproces automatiseert en me talloze uren bespaart terwijl het onbevooroordeelde resultaten garandeert.

De tool biedt verschillende aangepaste assessments voor verschillende rollen, van klantenservice tot softwareontwikkeling. Het helpt bij het in één keer evalueren van soft skills en technische vaardigheden en biedt een uitgebreide weergave van de capaciteiten van elke kandidaat.

Vervoe beste functies

Kies uit meer dan 300 sjablonen van top I/O-psychologen, voor rollen van grafisch ontwerp tot verkoop

Filter ongekwalificeerde kandidaten met geautomatiseerde voorafgaande vragen

Houd kandidaten tijdens het hele proces op de hoogte met in-app berichten, waardoor het gemakkelijk is om ze uit te nodigen voor assessments en ze op de hoogte te houden van hun voortgang

Zorg voor een eerlijke en nauwkeurige beoordeling met de functie Anti-Cheating

Vervoe beperkingen

Het is moeilijk om commentaar of feedback van sollicitanten bij te houden

Vervoe prijzen

Free: $0

$0 Betaal als je gaat: $300 voor 10 kandidaten

$300 voor 10 kandidaten Aangepaste prijzen

Vervoe beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4. Toggl Hire (Beste voor het bijhouden van sollicitanten)

via Toggl huren Toggl Hire is een uitgebreid wervingsplatform dat het wervingsproces vereenvoudigt. Het heeft alles wat je nodig hebt, van het bijhouden van sollicitanten tot het voeren van video-interviews en het maken van aangepaste beoordelingen, waardoor het gemakkelijk is om gekwalificeerde sollicitanten te vinden.

Ik heb Toggl Hire vooral nuttig gevonden voor de eerste screenings en het testen van de technische vaardigheden van kandidaten. U kunt tags, aantekeningen, beoordelingen en testscores voor elke sollicitant toevoegen om het beoordelingsproces te standaardiseren.

Toggl Hire beste functies

Automatisering screening van kandidaten met AI om een voorafgaande vaardigheidstest uit te voeren

Feedback geven aan kandidaten om hen op de hoogte te houden van hun status in het wervingsproces

Aanpasbare assessments maken om de vaardigheden en kennis van kandidaten te evalueren voor een specifieke functie

Integreer met andere populaire HR-tools om de efficiëntie van de workflow te verbeteren

Toggl Hire limieten

Offline gegevens worden niet gesynchroniseerd tussen apparaten, waardoor het moeilijk is om altijd toegang te hebben tot informatie

Prijzen van Toggl verhuur

Free: $0/maand

$0/maand Premium: $535/maand

$535/maand Business: $670/maand

Toggl Verhuur beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. HackerRank (Beste voor technische aanwerving)

via HackerRank HackerRank is een geweldig hulpmiddel voor het aannemen van sollicitanten in de technologiesector. Het beoordeelt de coderingsvaardigheden van een kandidaat aan de hand van een bereik van echte uitdagingen.

Het platform biedt een uitgebreide bibliotheek met codeer- en programmeertests in verschillende programmeertalen, zodat ik de vaardigheid van een kandidaat nauwkeurig kan beoordelen.

Wat ik het meest waardeer is dat de beoordelingen van HackerRank een gedetailleerd inzicht geven in het probleemoplossend vermogen van een potentiële kandidaat, zodat ik weloverwogen beslissingen kan nemen bij het aannemen van personeel.

HackerRank beste functies

Taken van beheerders stroomlijnen door het afspelen van code en het benchmarken van interviewers te integreren, zodat al uw aantekeningen voor het interview op één plaats worden georganiseerd

Evalueer de unieke vaardigheden van een ontwikkelaar met bijhouden van kopiëren/plakken, controleer het wisselen van tabbladen met tab proctoring en controleer het solo afleggen van tests met beeldanalyse

Beoordeel ontwikkelaars in een flexibele, realistische testomgeving met aanpasbare IDE-installaties en geautomatiseerde scores voor snelle, nauwkeurige evaluaties

HackerRank limieten

De interface van HackerRank heeft regelmatig vertragingen en haperingen

HackerRank prijzen

Starter: $100/maand per gebruiker

$100/maand per gebruiker Pro: $450/maand per 5 gebruikers

$450/maand per 5 gebruikers Aangepaste prijzen

HackerRank beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (50+ beoordelingen)

6. iMocha (Beste voor beoordeling van technische en zachte vaardigheden)

via iMocha iMocha is een geavanceerd assessmentplatform voor vaardigheden dat uitblinkt in het evalueren van zowel technische als zachte vaardigheden. Het heeft een uitgebreide bibliotheek met meer dan 2.500 kant-en-klare assessments voor verschillende domeinen, waaronder IT en financiën.

Ik vond iMocha vooral waardevol vanwege de realtime codeersimulaties en rolspecifieke assessments die de echte taken van de baan nabootsen.

De AI-ondersteunde proctoring van het platform garandeert de integriteit van de assessments, wat mij het vertrouwen geeft om AI te gebruiken bij werving en selectie. iMocha biedt ook gedetailleerde analyses en analyses van vaardigheidstekorten, waardoor het een uitgebreide oplossing is voor datagestuurde wervingsbeslissingen.

iMocha beste functies

Integreer iMocha eenvoudig met toonaangevende systemen voor het bijhouden van sollicitanten, waaronder Taleo, Pearson, iCIMS, Workday, Jobvite, Workable, Bullhorn en meer

Toegang tot 200+ gebenchmarkte, aanpasbare tests om bekwame kandidaten aan te nemen

Maak gebruik van innovatieve tools zoals AI LogicBox, AI Speaking, AI Writing en andere om de wervingstijd te stroomlijnen en te verkorten

iMocha beperkingen

Het wordt geleverd met veel tools, wat nadelig kan zijn omdat het leidt tot verwarring en een steilere leercurve

iMocha prijzen

Aangepaste prijzen

iMocha beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30 beoordelingen)

7. ThriveMap (Beste voor aanwerving op basis van scenario's uit de praktijk)

via VaardighedenOnderzoek SkillSurvey helpt bij het beoordelen van sollicitanten via referentiecontrole en verificatie van zachte vaardigheden voor een inzichtelijke werving. Het helpt bij het verzamelen van openhartige feedback van de referenties van een kandidaat door middel van geautomatiseerde enquêtes.

Het platform levert gedetailleerde rapportages die de sterke punten en gebieden voor ontwikkeling van een kandidaat benadrukken, allemaal gebaseerd op feedback van mensen die direct met de kandidaat hebben gewerkt.

SkillSurvey garandeert ook vertrouwelijkheid, wat eerlijkere antwoorden van referenties aanmoedigt en een extra laag van betrouwbaarheid aan de gegevens toevoegt.

SkillsSurvey beste functies

Feedback over kandidaten stroomlijnen met een configureerbaar, gebruikersvriendelijk systeem voor het bijhouden van sollicitanten dat snelle feedback van belanghebbenden mogelijk maakt

Video-interviews en taaltests van iCIMS integreren in het ATS of tools van derden gebruiken voor aanvullende beoordelingen en achtergrondonderzoeken

Nieuwe medewerkers naadloos inwerken en hun voortgang bijhouden met de iCIMS Onboarding Software

SkillsSurvey limieten

Vertrouwt op referenties voor de beoordeling van kandidaten, wat kan leiden tot bevooroordeelde aanwerving

SkillsSurvey prijzen

Aangepaste prijzen

SkillsSurvey beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

9. TestGorilla (Beste voor integratie met andere HR-software)

via TestGorilla TestGorilla is een veelzijdige online assessment tool die pre-employment tests aanbiedt, van cognitieve vaardigheden tot persoonlijkheidskenmerken.

Een functie die ik waardeer is de mogelijkheid om rol-specifieke testbundels te maken, zodat ik meerdere competenties in één keer kan evalueren. De anti-cheatmechanismen van het platform, zoals webcambewaking en getimede tests, zorgen ervoor dat de resultaten betrouwbaar zijn.

TestGorilla biedt ook directe scores, wat de besluitvorming versnelt en helpt om snel de meest gekwalificeerde kandidaten te vinden.

TestGorilla beste functies

Real-time beoordelingsresultaten en statistieken over de voortgang en recente activiteit van kandidaten weergeven

Direct kandidaten vergelijken door beoordelingsresultaten te sorteren op beoordeling, alfabetische volgorde, laatste activiteit of aangepaste antwoorden

Voer diepgaande kandidaatbeoordelingen uit door gedetailleerde rapportages te bekijken, gepersonaliseerde video's te bekijken en testscores te bekijken. Privé aantekeningen toevoegen om bruikbare inzichten vast te leggen

TestGorilla limieten

Het brede bereik van tests kan overweldigend zijn, waardoor het moeilijk is om de beste kandidaten voor specifieke rollen te kiezen

TestGorilla prijzen

Free: $0/maand

$0/maand Starter: $75/maand voor 1-15 werknemers, jaarlijks gefactureerd

$75/maand voor 1-15 werknemers, jaarlijks gefactureerd Pro: $115/maand voor 1-15 werknemers, jaarlijks gefactureerd

TestGorilla beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

4.5/5 (1000+ beoordelingen) GetApp: 4.2/ 5(200+ beoordelingen)

10. Wonderlic (Beste voor cognitieve capaciteitstests)

via Wonderlic Wonderlic is een talentbeoordelingstool voor cognitieve capaciteitstests. Het helpt bij het evalueren van het probleemoplossend vermogen en het beslissingsvermogen van kandidaten.

U kunt Wonderlic ook gebruiken om snel het leervermogen van een kandidaat tijdens het werk te meten.

Het platform biedt persoonlijkheidstests die dieper inzicht geven in hoe een kandidaat in een team past of omgaat met uitdagingen op de werkvloer.

Wat ik het leukst vind aan Wonderlic is de snelheid - de resultaten zijn bijna onmiddellijk beschikbaar, waardoor je sneller beslissingen kunt nemen zonder aan nauwkeurigheid in te boeten.

Wonderlic beste functies

Voorspel het succes van een kandidaat door de capaciteiten, motivatoren en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat te beoordelen

Aangepaste interviews om te focussen op de relatieve sterke punten en groeimogelijkheden van de kandidaat

Voer persoonlijkheidsbeoordelingen uit voor een goed afgerond kandidaatprofiel

Wonderlic limieten

De test is sterk gericht op cognitieve tests, die de praktische vaardigheden of functiespecifieke expertise van een kandidaat mogelijk niet volledig weergeven

Wonderlic prijzen

Aangepaste prijzen

Wonderlic beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

4.3/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

Uw wervingsproces verbeteren met ClickUp

Rekrutering hoeft geen hoofdpijn te zijn. Met ClickUp kunt u uw wervingsproces van begin tot eind stroomlijnen.

Met tools zoals Whiteboards, Doelen en Kalenderweergave kunt u alles beheren, van het bijhouden van sollicitanten tot het plannen van sollicitatiegesprekken, waardoor uw wervingsworkstroom soepeler verloopt en uw teams nog efficiënter kunnen werven.

Met de talentbeoordelingssoftware van ClickUp kunt u zich concentreren op wat belangrijk is - het juiste talent vinden - terwijl de administratieve Taken voor u worden afgehandeld.

