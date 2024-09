Beste Gratis Google Spreadsheets Inventarisatie Sjablonen

Netstocks Rapportage voorraadbeheer suggereert dat 80% van de kleine en middelgrote bedrijven worstelt met te grote voorraden en onvoldoende voorraadplanning. Om deze problemen aan te pakken, investeren veel bedrijven nu in voorraadbeheersoftware.

Investeren in technologie kan echter duur zijn. Voor degenen die niet klaar zijn om een aanzienlijke financiële toewijzing te doen, zijn de Google Spreadsheets inventarisatiesjablonen een goed startpunt voor het stroomlijnen van inventarisatieprocessen.

Om je op weg te helpen, hebben we een lijst samengesteld met de meest effectieve Google Spreadsheets sjablonen voor inventarisatie . Deze sjablonen zijn ontworpen om uw voorraadbeheer zonder dure software. En als bonus hebben we ook enkele alternatieve sjablonen opgenomen die bonusfuncties bieden.

Wat maakt een goed Google Spreadsheets inventarisatiesjabloon?

Met Google Spreadsheets inventarisatiesjablonen kun je uitgebreid bijhouden wat de voorraadcategorieën, waarde en voorraadniveaus zijn. Je kunt berekeningen automatiseren, regels voor gegevensvalidatie toevoegen om onjuiste invoer van gegevens te voorkomen en rapporten maken om voorraaditems, bestellingen, verkoopfacturen, enz. te visualiseren.

Een goed Google Spreadsheets sjabloon voor inventarisatie moet het volgende bevatten:

Item details : Gedetailleerde itembeschrijving voor snelle referentie, zoals namen van inventarisitems, barcode, Stock Keeping Unit (SKU)-nummer (een uniek nummer dat wordt toegewezen aan producten om de huidige voorraadniveaus intern bij te houden), eenheidsprijs, verkoopprijs, bestellingstijd, minimale bestelhoeveelheid en meer

: Gedetailleerde itembeschrijving voor snelle referentie, zoals namen van inventarisitems, barcode, Stock Keeping Unit (SKU)-nummer (een uniek nummer dat wordt toegewezen aan producten om de huidige voorraadniveaus intern bij te houden), eenheidsprijs, verkoopprijs, bestellingstijd, minimale bestelhoeveelheid en meer Overzichtelijke layout : Georganiseerde kolommen voor eenvoudige invoer van gegevens en navigatie

: Georganiseerde kolommen voor eenvoudige invoer van gegevens en navigatie Geautomatiseerde berekeningen : Ingebouwde formules om handmatige berekeningen en fouten te verminderen

: Ingebouwde formules om handmatige berekeningen en fouten te verminderen Inventaris bijhouden : Voorraadniveaubewaking voor het instellen van nabestellingsniveaus en het bijhouden van bewegende voorraden

: Voorraadniveaubewaking voor het instellen van nabestellingsniveaus en het bijhouden van bewegende voorraden Aanpassing en voorwaardelijke opmaak : Makkelijk bewerkbare velden om te voldoen aan specifieke business behoeften en formattering om kritieke informatie te markeren voor een betere zichtbaarheid

: Makkelijk bewerkbare velden om te voldoen aan specifieke business behoeften en formattering om kritieke informatie te markeren voor een betere zichtbaarheid Leveranciersinformatie : Tabbladen om informatie over leveranciers en voorraden op één plaats te bewaren

: Tabbladen om informatie over leveranciers en voorraden op één plaats te bewaren Rapportages: Geautomatiseerde functie voor rapportage via grafieken voor een overzicht van voorraadtrends

Google Spreadsheets Inventarisatie Sjablonen

Gebruiksklare Google Spreadsheets inventarissjablonen maken het leven gemakkelijker. U kunt ze aanpassen aan de behoeften van uw business om tijd en moeite te besparen.

Hier zijn de beste Google Spreadsheets inventarissjablonen die je een kosteneffectieve manier bieden om je inventaris efficiënt te beheren en te organiseren:

1. Inventaratiesjabloon met verhuislijst door Coëfficiënt

via Coëfficiënt Het is gemakkelijk om je inventaris bij te houden wanneer je deze van het ene magazijn naar het andere verplaatst. Een sjabloon voor een verhuisinventarislijst zorgt voor een georganiseerde verhuizing door je te helpen bij het bijhouden van de details van de verhuisinventaris, inclusief verpakkingskosten, bron en bestemming en transportgegevens. Sjabloon verhuislijst inventaris van coëfficiënt is een eenvoudig sjabloon om bij te houden welke items waar naartoe verhuizen. Het heeft kolommen voor het nummer van het item, de beschrijving, de hoeveelheid, de voorwaarden van het item (gebruikt, werkend, nieuw of intact), de locaties van herkomst en bestemming en aantekeningen voor extra informatie.

Volg deze stappen om het sjabloon te gebruiken:

Downloaden > Aangepaste velden > Voer voorraadgegevens in > Bereken automatisch hoeveelheden > Analyseer itemtrends om effectieve strategieën te abonneren

Wat kun je doen met het sjabloon voor verhuisinventaris van Coefficient?

Trends in items analyseren

Items in de verhuisinventaris organiseren

Formules implementeren om itemtellingen te tellen en kostenramingen te berekenen

Aangepaste velden om details bij te houden

2. Sjabloon voor voorraadbeheer by Wise

via Wijze Gratis Google Spreadsheets van Wise Sjabloon voor voorraadbeheer heeft verschillende tabbladen voor inventaris en lijsten met leveranciers. Op het tabblad met de inventarislijst kun je grondstoffen bijhouden met hoeveelheid en prijs, waarde per item, nabestellingsniveaus, nabestellingshoeveelheid en meer. Bovendien heeft het een ingebouwde formule om de huidige waarde van je inventaris te berekenen.

De lijst met leveranciers bevat velden voor het vastleggen van namen van leveranciers, contactpersonen, e-mails, websitelinks, productbeschrijvingen en kosten. De sjabloon heeft ook een voorbeeld van een inventarislijst om je te helpen uitzoeken hoe je deze kunt gebruiken.

**Wat kun je doen met het sjabloon voor inventarisbeheer van Wise?

Duidelijke zichtbaarheid krijgen in de positie en kosten van de inventaris

Gedetailleerd bijhoudenlijsten met leveranciers en inventarislijsten op één plaats

De waarde van de totale inventaris automatisch berekenen

Nabestellingsniveaus bijhouden om stockouts te voorkomen

3. Sjabloon voor voorraadbeheer door TradeGecko

via TradeGeckoTradeGecko's sjabloon voor voorraadbeheer heeft specifieke tabbladen voor het registreren van productgegevens, verkopen en aankopen, evenals het genereren van rapporten voor snelle voorraadinformatie.

Gebruik het tabblad 'producten' om itemnamen, SKU, oorspronkelijk voorraadniveau, herbestelpunt, kostprijs, opwaardering en andere details in te voeren. Het berekent automatisch _'_voorraad bij de hand', 'voorraad wachtend op ontvangst' en 'bestellingen die uitgevoerd moeten worden'

De tabbladen 'Inkoop' en 'Verkoop' registreren de data van inkoop- en verkooporders, leveranciers/klanten, deadlines voor voorraad/verzenddata, hoeveelheid, kosten, enzovoort. Het beste deel? Deze tabbladen halen relevante informatie op van het tabblad 'Producten', zodat je het niet twee keer hoeft in te voeren.

Het tabblad 'Rapportage' genereert inventarisatierapporten met minimale inspanning. Gebruik de vervolgkeuzelijst om specifieke productnamen en tijdsbestekken te kiezen om de totale aankopen, verkopen en meer weer te geven.

Tot slot heeft het sjabloon een tabblad 'exporteren naar TradeGecko' om de gegevens van het sjabloon naar TradeGecko te verplaatsen en verder te analyseren voor meer gedetailleerde inzichten.

Wat kunt u doen met TradeGecko's voorraadbeheer sjabloon?

Automatiseer berekeningen zoals totale verkopen, bestellingen, voorraad, etc.

Bijhouden van de voorraad met minimale handmatige inspanning

Genereer automatische inkoop- en verkooprapporten om bestsellers te identificeren

4. Sjabloon voor winkelinventarisatie Google Spreadsheets by Coupler

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/retail-inventory-template-1-1400x766.png Winkelinventarisatie sjabloon Google Spreadsheets by Coupler /%img/

via koppelaar_ Heb je ooit bestellingen ontvangen voor producten die niet op voorraad zijn omdat je online winkel niet is bijgewerkt met de nieuwste informatie? Dit gebeurt wanneer eCommerce voorraadbeheer gaat fout. Sjabloon voor winkelinventaris van Coupler kan je helpen bij het beheren van de winkelinventaris door een uitgebreide database te maken. Het tabblad 'voorraaddetails' slaat alle voorraadrecords op. Het tabblad 'dagelijkse verkoop' is het blad waarop je regelmatig terugkomt om de verkoop bij te houden, en het tabblad 'rapport' wordt gebruikt voor de weergave van geconsolideerde verkoopgegevens aan het einde van de maand.

**Wat kun je doen met het sjabloon voor winkelinventaris van Coupler?

Automatisch de eindprijs van producten berekenen

Gedetailleerde inzichten krijgen in de dagelijkse verkoop

Extra inventaris/productdetails toevoegen om niets te missen

Filter productdetails eenvoudig

5. Voedsel Inventarisatie Werkblad Sjabloon by Template.NET

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Template.NET.png Voedsel Inventarisatie Sjabloon Google Spreadsheets by Template.NET /$$img/

via Template.NET Volgens de Nationale Restaurantvereniging heeft 96% van de restaurants in 2021 en 2022 te maken gehad met tekorten aan items voor eten en drinken. Je kunt met soortgelijke problemen te maken krijgen als je geen goede voedselvoorraad en bestellingbeheer proces. Sjabloon.NET's sjabloon voor voedselinventarisatie is een eenvoudig document waarmee restaurantmanagers voedselvoorraden kunnen bijhouden. Je kunt aangepaste categorieën maken om je inventaris en item kosten te organiseren voor budgetcontrole. Het helpt je ook om de voorraadniveaus te controleren om voedseltekorten te voorkomen.

**Wat kun je doen met Template.NET's sjabloon voor voedselvoorraad?

De bestelling, levering en voorraad van maaltijden verbeterencapaciteit plannen* Houd de status van voorraden nauwkeurig bij met automatische updates

Neem weloverwogen beslissingen met inzicht in voorraadinformatie

6. Inventarisatie sjabloon voor kleine bedrijven by Template.NET

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Small-Business-Inventory-Template-by-Template.NET.png Inventarisatie sjabloon voor kleine bedrijven Google Spreadsheets by Template.NET /$$img/

via Sjabloon.NET Voor eigenaren van kleine bedrijven is het bijhouden van voorraden - van grondstoffen tot eindproducten - een uitdaging. Je moet de dagelijkse bestellingen, verkopen, aankopen, retouren, hangende leveringen enzovoort bijhouden, meestal met een kleine staf.

De Inventarisatie sjabloon voor kleine bedrijven Google Spreadsheets is een geweldig hulpmiddel om verspreide inventaris-, budget-, inkoop- en verkoopinformatie op één plek te verzamelen. Het helpt bij het schetsen van strategische bedrijfsdoelen, het bijhouden van mijlpalen, het toewijzen van middelen, het optimaliseren van budgetten en het effectief plannen van inventarisatie- en logistiek beheer .

**Wat kun je doen met Template.NET's sjabloon voor inventarisatie voor kleine bedrijven?

Budgetten maken en voorraadbehoeften voorspellen met ingebouwde formules

Voorraad, verkoop en aankopen bijhouden met grafieken en staafdiagrammen

💡Pro Tip: Als u een klein bedrijf bent en langdurige relaties met leveranciers wilt opbouwen, voorkom dan geschillen door het onderhouden van Aantekeningen van ontvangen goederen .

Beperkingen van het gebruik van Google Spreadsheets voor sjablonen voor inventarisatie

Hoewel Google Spreadsheets sjablonen een geweldig startpunt zijn voor voorraadbeheer, zijn ze niet noodzakelijkerwijs de beste beschikbare optie. Hier zijn een paar nadelen van het gebruik van sjablonen in spreadsheets:

Vatbaar voor fouten

Google Spreadsheets zijn niet helemaal nauwkeurig omdat ze handmatige invoer vereisen. Het is altijd mogelijk om het verkeerde nummer in te voeren of een extra nul toe te voegen aan de productprijs. Bovendien wordt het risico op fouten verdubbeld als veel mensen aan één sjabloon werken.

Beperkte capaciteit voor berekeningen

Verschillende producten kunnen verschillende prognosemodellen of budgetteringsbenaderingen vereisen. Stel dat u meerdere producttypes hebt die in verschillende mate worden verkocht, afhankelijk van de locatie, waarbij sommige items een seizoensgebonden verkoop kennen en andere een consistente vraag gedurende het hele jaar. Hier heb je een specifiek model nodig voor elk productsegment om efficiënt te kunnen bijhouden. Het is moeilijk om zulke ingewikkelde berekeningen in Google Spreadsheets te doen.

Voor snelle voorraadbeslissingen moet je op de hoogte blijven van plotselinge marktveranderingen, stijgingen in de vraag of vertragingen tussen updates. Helaas bieden de voorraad sjablonen in Google Spreadsheets geen real-time updates, wat leidt tot mogelijke vertragingen en onnauwkeurigheden in voorraadbeheer.

Beperkte samenwerkingsmogelijkheden

Werken aan Google Spreadsheets inventarissjablonen met uw team kan moeilijk zijn. Er is een voortdurende cyclus van uploaden, downloaden en bijlagen per e-mail die het team snel kan frustreren. Bovendien hebt u geen zichtbaarheid op de dagelijkse activiteiten van uw teamleden.

Alternatieve sjablonen voor inventarisatie

Als uw klantenlijst groeit en u worstelt met het beheren van de inventaris met Google Spreadsheets sjablonen, dan hebben wij de ideale sjabloon Google Spreadsheets alternatief voor u.👇

1. Sjabloon voor voorraadbeheer door ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Management-Template-by-ClickUp.png Sjabloon voor voorraadbeheer door ClickUp

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor voorraadbeheer houdt u op de hoogte van inventaris, omzet en andere belangrijke statistieken. Gebruik dit sjabloon om de beschikbaarheid, beweging, kostenwijzigingen, enz. van uw voorraad bij te houden. Stel start- en deadlines in voor elke inventarisatietaak om ervoor te zorgen dat bestellingen op tijd worden geleverd.

Je kunt taken instellen met aangepaste statussen zoals onderweg, op voorraad en uit voorraad om de huidige positie van je voorraad bij te houden. Pluspunten, ClickUp Automatiseringen verandert de status van voorraden automatisch op basis van magazijnen en verhuizingen.

2. Inventaris Sjabloon by ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Template-by-ClickUp.png Sjabloon voor inventaris door ClickUp

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's inventaris sjabloon is ontworpen om de dagelijkse uitdagingen van voorraadbeheerders aan te pakken - bestellingen bijhouden, betalingen, leveranciers opvolgen, voorraad verplaatsen vanuit magazijnen, ontbrekende items identificeren, enzovoort.

Met dit sjabloon voor inventarisatie kun je zendingen bijhouden op meerdere locaties in magazijnen. Je kunt bestellingen en voorraden in realtime beheren, voorraadtrends analyseren voor effectieve voorraadbeheer, enzovoort analyse van de waardeketen en middelen organiseren voor een betere toewijzing en voorraadplanning.

Gebruik de aangepaste velden, zoals locatie van leverancier, opgevraagd door, herbestelpunt, hoeveelheid, kosten per eenheid, enz. om dieper inzicht te krijgen in voorraadtrends. U kunt ook inventaris/voorraadtellingen vastleggen met schermopname voor latere controle en referentie.

3. Sjabloon voor inventarisatieverslag door ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Inventory-Report-Template-by-ClickUp.png Sjabloon voor inventarisrapportage door ClickUp

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Inventarismanagers vinden rapporten vaak zowel nuttig als frustrerend - ze waarderen het dat ze alle informatie in één oogopslag hebben, maar hebben een hekel aan de moeite die het kost om ze te maken. Als u er net zo over denkt, ClickUp's sjabloon voor inventarisrapporten is voor u.

Gebruik dit sjabloon om de tijd en moeite te besparen die nodig zijn om uitgebreide inventarisrapporten vanaf nul op te stellen. Hiermee kun je productcategorieën organiseren, informatie bijwerken zonder code in te voeren en informatie op voorraadniveau visualiseren.

Gebruik deze sjabloon om rapporten te maken door automatisch de informatie die je nodig hebt uit verschillende bronnen te halen. Je kunt ook inzicht krijgen in beheer van de toeleveringsketen en het bestelproces verbeteren door geïnformeerde besluitvorming.

4. IT Inventaris Sjabloon by ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/IT-Inventory-Template-by-ClickUp-1.png IT Inventarisatie sjabloon door ClickUp

Download dit sjabloon /$$$cta/

Als we het hebben over inventarisatie, is IT-inventarisatie meestal niet het eerste waar je aan denkt. Maar nu bedrijven steeds meer investeren in technologie, groeit de behoefte aan robuust IT-inventarisbeheer snel. ClickUp's sjabloon voor IT-inventarisatie is het perfecte hulpmiddel voor het beheren van uw IT-activa, van het bijhouden van software en hardware tot het beheren van licenties. Dit sjabloon biedt voltooide zichtbaarheid en controle over uw IT-inventaris, zoals laptops, printers, licenties, servers, intellectueel eigendom, etc., om efficiënte budgettering en toewijzing van middelen te garanderen.

U kunt in deze sjabloon ook zoeklabels gebruiken om snel relevante informatie te vinden. U kunt bijvoorbeeld tags toevoegen om hardware te vinden die onderhoud nodig heeft of licenties die vernieuwd moeten worden.

5. Sjabloon voor kantoorinventaris door ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Office-Inventory-Template-by-ClickUp.png Sjabloon voor kantoorinventaris door ClickUp

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Laat je team het je alleen weten als het briefpapier of de snacks op zijn? Dan, ClickUp's sjabloon voor kantoorinventaris is wat u nodig hebt.

Dit sjabloon helpt u bij het monitoren van kantoorkeukenbenodigdheden, planten, voorraadaankopen, gebruik, enz. Je kunt alle kantoorartikelen met kosten en voorraadniveaus registreren, bestellingen en verzendingen bijhouden en zichtbaarheid krijgen in de totale waarde van de kantoorvoorraad. Dit helpt bij het budgetteren en het abonneren op toekomstige aankopen.

Je krijgt ook realtime geautomatiseerde notificaties om waarschuwingen voor lage voorraden te ontvangen en verzendingen van kantoorvoorraden bij te houden.

6. Sjabloon voor restaurantinventaris

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Restaurant-Inventory-Template.png Sjabloon voor restaurantinventaris

Download dit sjabloon /$$$cta/ ClickUp's Restaurant Inventaris Sjabloon is voor elke eigenaar en manager van een restaurant die moeite heeft om bederf te voorkomen en verspilling te verminderen. Dit sjabloon helpt u om de voorraad op peil te houden en bestellingen vlot te beheren. U kunt de restaurantinventaris in realtime bijhouden, opslagruimte optimaliseren en bestellingen en leveringen snel organiseren.

Gebruik deze sjabloon om op de hoogte te blijven van de voedselkosten, de winst te maximaliseren, de houdbaarheid en opslagruimte van producten te optimaliseren, mogelijke diefstal of voedselverspilling op te sporen en items tijdig bij te bestellen om stock-outs te voorkomen.

7. Eenvoudig Business Inventaris Register Sjabloon by ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Simple-Business-Inventory-Register-Template-by-ClickUp.png Eenvoudige Business Inventaris Register Sjabloon door ClickUp

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het beheren van de juiste voorraadhoeveelheid op de juiste locatie kan een uitdaging zijn, vooral als je meerdere magazijnen hebt. ClickUp's Eenvoudige sjabloon voor inventarisregister voor bedrijven vereenvoudigt dit proces. Het houdt al uw items op één plaats bij, analyseert voorraadniveaus en prijstrends en zorgt voor budgettering en kostenbeheersing.

Het helpt ook bij uw inkoop proces door real-time zichtbaarheid te bieden in inventarisinformatie en -trends. Het sjabloon biedt een consistent format voor het bijhouden van voorraden op verschillende afdelingen met minimale handmatige invoer van gegevens.

Je kunt taken markeren als Actief, Inactief of Nieuwe producten om je inventaris te organiseren en inventarisgegevens te visualiseren met meer dan 15 aangepaste weergaven.

8. Inventarisatie sjabloon kantoorbenodigdheden by ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Office-Supplies-Inventory-Template-by-ClickUp.png Inventarisatie sjabloon kantoorbenodigdheden by ClickUp

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Bijhouden wat er op elk moment binnenkomt en uitgaat op kantoor is een uitdaging, maar wel belangrijk om kosten te besparen, de efficiëntie te verhogen en werkonderbrekingen te verminderen. Met ClickUp's sjabloon voor inventaris van kantoorbenodigdheden kunt u gemakkelijk alle benodigdheden op één plaats weergeven en beheren.

U krijgt automatisch notificaties wanneer de voorraad bijna op is, zodat u snel bestellingen kunt plaatsen. Het sjabloon helpt je ook bijhouden welke voorraden je team gebruikt en wanneer ze moeten worden aangevuld. Zo kun je verspilling voorkomen, je behoeften plannen en onnodige aankopen vermijden.

Beheer uw inventaris beter met ClickUp

Voorraadbeheer is cruciaal - mis een stap en uw bedrijfsresultaten lijden eronder. Daarom is het gebruik van sjablonen voor voorraadbeheer essentieel.

Sjablonen voor voorraadbeheer helpen u met alles wat met voorraadbeheer te maken heeft, of het nu gaat om het bijhouden van items, nabestellingen, bijhouden van leveranciersgegevens, verplaatsen van voorraden, enzovoort. Alle sjablonen op onze lijst zijn aanpasbaar en kunnen een enorme waarde toevoegen aan uw inventarisatieproces.

Het gebruik van een inventarissjabloon in Google Spreadsheets kan echter ingewikkeld zijn als je een groeiend bedrijf bent dat wil uitbreiden. Je kunt de sjablonen voor inventarisbeheer van ClickUp proberen voor geavanceerd bijhouden en rapporteren. Ze zitten boordevol functies om u te helpen uw voorraadbeheer te stroomlijnen, en ze zijn gratis. Gratis aanmelden op ClickUp en stroomlijn uw voorraadbeheerproces!