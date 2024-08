Project- vs. Programma- vs. Portfoliomanagement: Het grote geheel decoderen

Hoewel project-, programma- en portfoliomanagement vaak gebruikt worden op de werkvloer, kan het onderscheid ertussen onduidelijk zijn.

Hoewel de termen identiek klinken en sommigen ze door elkaar gebruiken, vertegenwoordigen ze verschillende niveaus van planning, organisatie en uitvoering. Zie ze als verschillende managementlagen die met elkaar verbonden zijn.

Inzicht in de genuanceerde verschillen tussen project- vs. programma- vs. portfoliomanagement zal helpen bij het strategiseren van de toewijzing van middelen, het bereiken van doelen op lange en korte termijn en het maximaliseren van de waarde.

Daarom volgt hier een overzicht van deze termen, hun verschillen en hoe ze bijdragen aan het algehele succes van de organisatie.

**Wat is projectmanagement?

projecten hebben een duidelijk doel en tijdlijn, die u kunt bijhouden met tools zoals het ClickUp Dashboard_

Een project is een tijdelijke inspanning die wordt ondernomen om een briljant idee om te zetten in een levensvatbaar, uniek en succesvol product, dienst of resultaat dat in lijn is met de bedrijfsvisie. Projectmanagement omvat het coördineren van middelen en activiteiten en het managen van belanghebbenden om succesvolle projectresultaten te behalen.

Nog te doen maken projectmanagers gebruik van softwareoplossingen voor het plannen, organiseren, uitvoeren, bewaken, controleren en rapporteren van Taken binnen een project. Tegelijkertijd zijn projectmanagers ook verantwoordelijk voor het beheren van de rente en verwachtingen van belanghebbenden en het cultiveren van sterke relaties.

Het Project Management Institute (PMI) definieert projectmanagement als "de toepassing van kennis, vaardigheden, hulpmiddelen en technieken op projectactiviteiten om te voldoen aan projectvereisten."

Strategische doelstellingen van projectmanagement

De sleutel doelstellingen van projectmanagement zijn onder andere:

Het op tijd indienen van projectresultaten , volgens specificaties, binnen budget en binnen reikwijdte

, volgens specificaties, binnen budget en binnen reikwijdte Maximaliseren van gebruik van middelen en zorgen voor beschikbaarheid van middelen

en zorgen voor beschikbaarheid van middelen Anticiperen op, identificeren, beoordelen en beperken van projectrisico's

Maximaliseren van return on investment (ROI) en tegelijkertijd voldoen aan de verwachtingen van de klant of deze overtreffen

en tegelijkertijd voldoen aan de verwachtingen van de klant of deze overtreffen Cultiveren van een cultuur van teamwerk en samenwerking onder sleutel belanghebbenden

onder sleutel belanghebbenden Toezien op de naleving van best practices en kwaliteitsnormen terwijl je ook gebruikmaakt vanprojectmanagement hacks *De praktijken, processen en methodologieën van projectmanagement voortdurend verbeteren

De rollen en verantwoordelijkheden van een projectmanager

Een projectmanager is meestal betrokken bij:

Het definiëren en documenteren van het projectbereik , doelen, beperkingen en te leveren prestaties

, doelen, beperkingen en te leveren prestaties Het ontwikkelen en beheren van project abonnementen , schema's en budgetten en het nakomen van deze afspraken

, schema's en budgetten en het nakomen van deze afspraken Samenstellen en leiden van projectteams ,sleutelrollen toewijzen, verantwoordelijkheden en eigendom van taken

,sleutelrollen toewijzen, verantwoordelijkheden en eigendom van taken Toewijzen en beheren van projectmiddelen zoals talent, budget of tijd

zoals talent, budget of tijd Projectrisico's voorspellen, identificeren, beoordelen en beheren en proactieve risicobeperkende abonnementen opstellen

opstellen Naadloze communicatie en samenwerking tussen interne en externe belanghebbenden faciliteren

tussen interne en externe belanghebbenden faciliteren Bijhouden en beheersen van project voortgang en uitvoeren van noodzakelijke interventies

en uitvoeren van noodzakelijke interventies Ervoor zorgen dat de project deliverables en resultaten voldoen aan de voorgeschreven normen

en resultaten voldoen aan de voorgeschreven normen Periodieke projectevaluaties uitvoeren en verbeterpunten identificeren

identificeren Een project formeel afsluiten door de projectresultaten af te ronden, een projectevaluatie uit te voeren en overdrachten te organiseren na succesvol Voltooid te zijn

Vaardigheden en kwalificaties die vereist zijn voor projectmanagement

Hier volgen enkele vaardigheden en kwalificaties die je een goede projectmanager maken :

Leiderschap en interpersoonlijke vaardigheden om teams te inspireren, te motiveren en te leiden

en interpersoonlijke vaardigheden om teams te inspireren, te motiveren en te leiden Sterke schriftelijke en verbale communicatie vaardigheden om informatie over te brengen en conflicten te beheersen

vaardigheden om informatie over te brengen en conflicten te beheersen Organisatie en probleemoplossend vermogen om complexe projecten te beheren, oplossingen te innoveren en zich aan te passen aan veranderingen

om complexe projecten te beheren, oplossingen te innoveren en zich aan te passen aan veranderingen Tijdmanagement om deadlines te halen, prioriteiten te stellen bij taken en middelen toe te wijzen

om deadlines te halen, prioriteiten te stellen bij taken en middelen toe te wijzen Risicobeheer en risicobeperking om onvoorziene uitdagingen het hoofd te bieden

en risicobeperking om onvoorziene uitdagingen het hoofd te bieden Technische vaardigheden om gebruik te maken van projectmanagement platforms en onderliggendesjablonen voor projectmanagement *Certificaten, zoals PMP of PRINCE2, van het Project Management Institute

**Wat is programmamanagement?

groepeer projecten op basis van doelen in ClickUp om een programma te maken_ Programmabeheer is projectmanagement op een hoger niveau, waarbij je je richt op onderling gerelateerde projecten in plaats van op een specifiek product of dienst. Deze zijn gericht op organisatorische verandering.

Programmamanagement vraagt om het gecentraliseerde beheer van een groep gerelateerde projecten om strategische organisatiedoelstellingen te bereiken. Net als bij projectmanagement is de manager (een programmamanager, in dit geval) verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, uitvoeren, bewaken, controleren en afsluiten van een verzameling projecten, programma's dus.

Ze doen dit echter op grotere schaal en werken aan meerdere projecten in multifunctionele teams en met verschillende belanghebbenden. Programmamanagers zijn ook verantwoordelijk voor het groeperen van gelijksoortige of gerelateerde projecten met hetzelfde strategische doel om betere resultaten en winstgevendheid te leveren voor grotere bedrijfsdoelen.

Strategische doelstellingen van programmamanagement

Programmamanagement helpt bij het bereiken van strategische doelstellingen zoals hieronder opgesomd:

Afstemmen programmadoelen op bredere bedrijfsstrategie, -doelen en -doelstellingen

op bredere bedrijfsstrategie, -doelen en -doelstellingen Het onderhouden van coördinatie tussen verschillende teams van projecten en het vergemakkelijken van samenwerking of het delen van kennis

tussen verschillende teams van projecten en het vergemakkelijken van samenwerking of het delen van kennis De verdeling en toewijzing van middelen over meerdere projecten optimaliseren om een maximale ROI te bereiken

te bereiken Coördineren en beheren van projectinterdependenties en relaties tussen gerelateerde projecten die binnen het programma worden beheerd

en relaties tussen gerelateerde projecten die binnen het programma worden beheerd Het identificeren, meten en leveren van de verwachte waarde en voordelen van een programma ten opzichte van strategische bedrijfsdoelstellingen

Potentiële risico's proactief herkennen, beheren en beperken om de duurzaamheid van de business te garanderen

Op een gecoördineerde manier omgaan met veranderingsbeheer in processen, structuren en culturen om verstoringen tot een minimum te beperken

in processen, structuren en culturen om verstoringen tot een minimum te beperken Stroomlijnen van processen en elimineren van redundanties in alle projecten om de operationele efficiëntie te verbeteren

Verwachtingen van belanghebbenden managen en relaties verbeteren voor hogere tevredenheidsniveaus

Meten en controleren van programmaprestaties

Rol en verantwoordelijkheden van een programmamanager

Programmamanagers zijn grotendeels belast met de volgende items van werk:

Het definiëren van programmavisie en -strategie en het ontwikkelen van een realistische routekaart voor strategische uitvoering

en het ontwikkelen van een realistische routekaart voor strategische uitvoering Bouwen van een programmagovernance structuur door het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden om projectmanagers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen

structuur door het toewijzen van rollen en verantwoordelijkheden om projectmanagers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen Het illustreren van de gewenste resultaten en deze correleren met de organisatorische impact

Prioriteren en selecteren van projecten met een grote impact die bijdragen aan de vergadering over de programmadoelstellingen

en selecteren van projecten met een grote impact die bijdragen aan de vergadering over de programmadoelstellingen Afhankelijkheid en onderlinge relaties tussen projecten coördineren en potentiële conflicten identificeren

en onderlinge relaties tussen projecten coördineren en potentiële conflicten identificeren Toewijzen van middelen aan meerdere projecten en programma's om concurrentie tussen middelen te voorkomen en de waarde van de levering te maximaliseren

aan meerdere projecten en programma's om concurrentie tussen middelen te voorkomen en de waarde van de levering te maximaliseren Het leiden van organisatorische veranderingen die voortkomen uit het programma en zorgen voor succes bij de uitvoering

die voortkomen uit het programma en zorgen voor succes bij de uitvoering Het meten van de programmaprestaties aan de hand van vastgestelde sleutelprestatie-indicatoren en waar nodig aanpassingen doorvoeren

Vaardigheden en kwalificaties die vereist zijn voor programmamanagement

Om een succesvolle programmamanager te worden, hebt u de volgende vaardigheden en kwalificaties nodig:

Aantoonbaar succes in het managen van meerdere projecten met verschillende complexiteit

met verschillende complexiteit Certificeringen zoals PMP of PgMP, samen met ervaring in een specifieke branche of domein

zoals PMP of PgMP, samen met ervaring in een specifieke branche of domein Vaardigheid inprogrammabeheertools en praktische kennis vansjablonen voor programmabeheer Bewezen *leiderschapservaring om multifunctionele teams te leiden en ze te laten samenwerken

inprogrammabeheertools en praktische kennis vansjablonen voor programmabeheer Bewezen *leiderschapservaring om multifunctionele teams te leiden en ze te laten samenwerken Scherpe managementvaardigheden om de leiding te nemen over belanghebbenden, risico's, verandering, tijd en financiën

om de leiding te nemen over belanghebbenden, risico's, verandering, tijd en financiën Probleemoplossend en besluitvaardig om complexe problemen op te lossen en weloverwogen beslissingen te nemen

en besluitvaardig om complexe problemen op te lossen en weloverwogen beslissingen te nemen Praktijkervaring met veranderingsmanagement om organisatorische veranderingen te stimuleren

**Wat is portfoliomanagement?

beheer een verzameling projecten en programma's om een portfolio te maken in ClickUp_

Wanneer u verder uitzoomt, maken programma's plaats voor project portfolio's-een verzameling van programma's. Projectmanagement projectmanagement is het gecentraliseerde end-to-end beheer van programma's en projecten.

Eenvoudig gezegd is portfoliomanagement in wezen programma- en projectmanagement, maar dan op grotere schaal. Het gaat om het selecteren, prioriteren en controleren van alle lopende projecten en programma's en deze op elkaar afstemmen om de strategische doelstellingen van de organisatie als geheel te bereiken. Portfoliomanagers moeten met cross-functionele teams werken, risico's op portfolioniveau beheren, middelen zoals budget en tijdlijnen toewijzen en het gewenste resultaat maximaliseren.

Strategische doelstellingen van portfoliomanagement

Portfoliomanagers werken om de volgende doelstellingen te bereiken:

Het portfolio afstemmen op de overkoepelende business doelen en doelstellingen

en doelstellingen Optimaliseren van de middelentoewijzing aan projecten en programma's om de beschikbaarheid en uptime van middelen te handhaven

aan projecten en programma's om de beschikbaarheid en uptime van middelen te handhaven Projectportfolio's beheren om risico en rendement in balans te brengen voor maximale winstgevendheid

Selecteren en financieren van projecten of programma's met hoge prioriteit en grote impact in verschillende verticale segmenten en business units

in verschillende verticale segmenten en business units Het meten van portfolioprestaties met behulp van KPI's om de gezondheid van de portfolio te beoordelen en noodzakelijke aanpassingen door te voeren

Een innovatiecultuur bevorderen door de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten, processen of bedrijfsmodellen aan te moedigen en te belonen

Omgaan met de verwachtingen van belanghebbenden en de waarde en voortgang van het portfolio communiceren aan de betrokkenen

en de waarde en voortgang van het portfolio communiceren aan de betrokkenen Gegevensgestuurde beslissingen nemen en de levenscyclus van het portfolio stroomlijnen in de verschillende fasen: initiëren, plannen, uitvoeren, bewaken, controleren en afsluiten

Rollen en verantwoordelijkheden van een portfoliomanager

In de benadering van projectportfoliomanagement heeft een portfoliomanager de volgende rollen en verantwoordelijkheden:

Zorgen voor afstemming tussen portfolio en bedrijfsdoelstellingen

tussen portfolio en bedrijfsdoelstellingen Het ontwerpen van een portfoliokader voor het beheren van de benodigde middelen, het beperken van beperkingen en het zorgen voor tijdige oplevering

voor het beheren van de benodigde middelen, het beperken van beperkingen en het zorgen voor tijdige oplevering Een uitgebreid stappenplan ontwikkelen voor de implementatie van portfolio's en dit bewaken via een dashboard voor projectportfolio's * Projecten prioriteren en strategische investeringsbeslissingen nemen op basis van verwachte opbrengsten en resultaten in relatie tot de doelen van de Business

Projecten prioriteren en strategische investeringsbeslissingen nemen op basis van verwachte opbrengsten en resultaten in relatie tot de doelen van de Business Risico's op portfolioniveau identificeren, beoordelen en beperken

Prestaties van portfolio's meten aan de hand van voorgeschreven waarden van KPI's en zorgen voor een optimale gezondheid van portfolio's

Sterke relaties opbouwen met de belangrijkste belanghebbenden, hun ondersteuning verkrijgen en de belangrijkste details communiceren met de betrokken partijen

Opzetten en onderhouden van gestandaardiseerde kaders en processen voor portfoliogovernance en het ontwikkelen vansjablonen voor projectmanagement projectportfolio's Aansturen en beheren van grote *wijzigingen aan het portfolio als functie van de veranderende voorwaarden van het bedrijf of de markt

Vaardigheden en kwalificaties vereist voor portfoliomanagement

Succesvolle portfoliomanagers beschikken over de volgende vaardigheden en kwalificaties voor effectief portfoliomanagement:

Vermogen om te werken aansoftware voor projectmanagement van portfolio's en de verschillende functies ervan in te zetten

Strategisch denken om doelen van portfolio en organisatie op elkaar af te stemmen

om doelen van portfolio en organisatie op elkaar af te stemmen Financieel inzicht voor zorgvuldig budgetbeheer

voor zorgvuldig budgetbeheer Analytische capaciteiten om de gezondheid en prestaties van portfolio's te meten

om de gezondheid en prestaties van portfolio's te meten Onderhandelings-, communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden om samenhangende multifunctionele teams op te bouwen

Ervaring met het toepassen van projectmanagementmethoden in verschillende bedrijfstakken en sectoren

met het toepassen van projectmanagementmethoden in verschillende bedrijfstakken en sectoren Aantoonbare leiderschaps ervaring, met name tijdens het leiden van cross-functionele teams

ervaring, met name tijdens het leiden van cross-functionele teams Certificaten zoals PMP of PgMP

Sleutel verschillen tussen project-, programma- en portfoliomanagement

Ondanks de nauwe verwevenheid volgen project-, programma- en portfoliomanagement verschillende en goed gedefinieerde niveaus van planning en uitvoering. Je kunt ze weergeven als een set Russische poppetjes met projectmanagement genest in programmamanagement, dat is ingesloten in portfoliomanagement.

Laten we, om de correlatie en het verschil beter te begrijpen, eens kijken naar de sleutel kenmerken van project-, programma- en portfoliomanagement voor verschillende factoren.

Omvang

Over het algemeen heeft een project een goed gedefinieerde scope met specifieke deliverables en resultaten. Aangezien programma's een verzameling van onderling gerelateerde of gelijksoortige projecten zijn die bijdragen aan een gemeenschappelijk doel, is hun bereik groter dan dat van een project. Product portfolio's vertegenwoordigen het breedste bereik omdat ze alle projecten en programma's binnen de organisatie omvatten.

Focus

Projectmanagement richt zich alleen op de specifieke deliverables binnen de toegestane beperkingen, zoals voorzien in het scope document van het project. Programmamanagement houdt zich bezig met het bereiken van strategische bedrijfsdoelstellingen door een groep gerelateerde projecten te coördineren. Het portfolioniveau vertegenwoordigt een holistische weergave van de strategie en het rendement van de organisatie in relatie tot de totale investeringen.

Tijdschema

Projectmanagers werken met duidelijke start- en einddata en de duur tussen deze eindpunten is meestal kort. Tijdlijnen van programma's hebben een middellange termijn horizon die meerdere projecten overspant. Portfoliomanagement daarentegen vereist een lange termijn toewijding omdat het in lijn is met het strategische abonnement van de organisatie.

Levering van waarde

Projectmanagement levert een tastbaar resultaat, product of dienst. Programmamanagement levert zakelijke voordelen op die bedrijven in staat stellen te evolueren en zich aan te passen als reactie op een verandering. Portfoliomanagers zijn verantwoordelijk voor duurzame groei en bedrijfsontwikkeling terwijl ze waarde voor de aandeelhouders creëren door middel van geoptimaliseerde investeringen en toewijzing van middelen.

Organisatieniveau

Projectmanagement bestaat op operationeel niveau en richt zich op tactische uitvoering. Programmamanagers overbruggen de kloof tussen het operationele en strategische niveau door projecten af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie. Portfoliomanagement daarentegen opereert op strategisch niveau omdat het beslissingen over investeringen en de toewijzing van middelen omvat.

Complexiteit

De duidelijk gedefinieerde grenzen, te leveren prestaties en limieten maken projectmanagement minder complex. Programmamanagers hebben te maken met een gemiddelde complexiteit door de wisselwerking tussen verschillende projecten. Portfoliomanagers werken op het hoogste complexiteitsniveau omdat ze rekening houden met de strategische abonnementen en het projectmanagement van de hele organisatie.

Resourcetoewijzing

Als het gaat om het beheren van middelen, werken projectmanagers voornamelijk aan het toewijzen van specifieke middelen aan specifieke projectactiviteiten. Programmamanagers orkestreren het delen van middelen over meerdere projecten binnen het programma. De portfoliomanager is betrokken bij een meer strategisch abonnement op middelen, omdat hij het gebruik van middelen in de hele organisatie wil optimaliseren en tegelijkertijd de ROI wil maximaliseren.

Ter samenvatting volgt hier een tabel met de sleutelverschillen tussen project-, programma- en portfoliomanagement:

Projectmanagement Programmamanagement Portfolio Management Specifieke deliverable Groep van onderling gerelateerde projecten Verzameling van projecten en programma's Strategische initiatieven en resultaten Strategische afstemming en optimalisatie Korte termijn (weken of maanden) Middellange termijn (maanden of jaren) Lange termijn (jaren) Tastbare resultaten, producten of diensten Business voordelen en verandering Totale waarde van de organisatie Operationeel niveau Tussen operationeel en strategisch niveau Strategisch niveau Complexiteit Laag Matig Hoog Middelenallocatie Projectspecifieke middelen Gedeelde middelen over meerdere projecten Middelenoptimalisatie over het hele portfolio Risicobeheer Onmiddellijke risico's op laag niveau Risico's op middelhoog niveau met onderlinge afhankelijkheden Risico's op hoog niveau met proportionele opbrengsten Belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) Op tijd gebaseerdKosten gebaseerdScope gebaseerdKwaliteit gebaseerdBronnen gebaseerdBaten gerealiseerdTevredenheid van belanghebbendenEffectiviteit van veranderingsmanagementProgrammatische afstemmingPortfolio waardePortfolio balansTijd naar marktToewijzing van middelen EfficiëntieStrategische afstemming

