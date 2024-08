10 beste programmabeheerprogramma's & software 2024

Ooit kwamen programmamanagers samen in kamers met pen en papier, whiteboards, plakbriefjes en een overvolle koffiepot. Urenlang smeedden ze ideeën uit, beraadslagend over programmamanagementtools, tactieken, projectresultaten, KPI's planning en dergelijke.

Achteraf gezien was het niet mooi, maar het klaarde de klus. Programmabeheer is de laatste tien jaar sterk geëvolueerd. Het draagt een ander gezicht. Teams plannen nu briljante programma's zonder persoonlijke vergaderingen, urenlange Zoom-gesprekken of plakbriefjes die geen tweede keer worden bekeken. (Je weet waar we het over hebben.)

Programmamanagementsoftware heeft alles veranderd.

Dankzij deze tools zijn teams nu in staat om projecten met ongekende perfectie uit te voeren. Ze zijn in staat om workflows in te stellen, de deliverables vast te leggen, zich aan het budget te houden en individuele projecten op tijd uit te voeren, elke keer weer.

Maar we lopen op de zaken vooruit. Laten we eerst uitzoeken wat programmamanagement is, wat goede programmamanagementtools zijn en de beste opties belichten om je te helpen de juiste te kiezen.

Programmamanagement houdt in dat een tool of software wordt gebruikt om een programma met meerdere, gerelateerde projecten te organiseren, uit te voeren en te overzien. Het doel is om de uitvoering van programma's te automatiseren en projecten beter af te stemmen op het overkoepelende project onderneming en bedrijfsdoelstellingen .

Laten we eerlijk zijn: het handmatig in kaart brengen, definiëren en bijhouden van alle afhankelijke projecten binnen een programma stinkt (met een hoofdletter S).

Software voor projectmanagement verwijdert knelpunten uit het hele proces en zorgt ervoor dat uw projecten gedurende hun hele bestaan binnen planning en budget blijven.

Maar let op: programmamanagement en projectmanagement zijn niet hetzelfde.

Terwijl programmamanagement inhoudt dat de doelen en doelstellingen van een programma en hoe het de business zal beïnvloeden projectmanagement omvat het beheren van de activiteiten van een individueel project binnen een programma.

Als je dat simpele feit eenmaal begrijpt, ben je al een heel eind op weg om je doelen op het gebied van winstgevendheid te halen.

Waarom een programmamanagementtool gebruiken?

Als u meerdere projecten tegelijk uitvoert en ze allemaal wilt volgen zonder gedoe, is programmabeheersoftware een no-brainer.

Hier zijn een paar noemenswaardige voordelen van zo'n tool:

Eenvoudige planning van projecten : Geen van uw projecten zal ooit door de mazen van het net vallen

: Geen van uw projecten zal ooit door de mazen van het net vallen Verbeterde samenwerking tussen teams : De tool voorziet je team van beproefde methoden en geautomatiseerde workflows om samen te werken aan projecten door het bespreken van taken, afhankelijkheid, tijdlijnen, openstaand werk, enz.

: De tool voorziet je team van beproefde methoden en geautomatiseerde workflows om samen te werken aan projecten door het bespreken van taken, afhankelijkheid, tijdlijnen, openstaand werk, enz. Real-time budgetbeheer : Met een softwaretool van dit kaliber krijgt u een financieel beeld van elk project op basis van de sleutelcijfers, kunt u de geplande en werkelijke uitgaven bijhouden en ziet u waar u geld verdient of verbrandt

: Met een softwaretool van dit kaliber krijgt u een financieel beeld van elk project op basis van de sleutelcijfers, kunt u de geplande en werkelijke uitgaven bijhouden en ziet u waar u geld verdient of verbrandt Verbeterde productiviteit : Wanneer u elke individuele taak of project kunt bijhouden vanuit één enkel platform, kunnen u en uw team beter geïnformeerde beslissingen nemen en productiever zijn. Tools voor programmabeheer doen precies dat

: Wanneer u elke individuele taak of project kunt bijhouden vanuit één enkel platform, kunnen u en uw team beter geïnformeerde beslissingen nemen en productiever zijn. Tools voor programmabeheer doen precies dat Minder vergaderingen voor teams: Ongeplande vergaderingen zijn nooit leuk - u weet dat, wij weten dat, iedereen weet dat. Software voor projectmanagement helpt bij het schrappen van die onnodige, tijdrovende vergaderingen en houdt de communicatie onder controle

Laten we dit vooropstellen: niet alle programmamanagementsoftware is gelijk. Gelukkig kun je de duizenden softwareoplossingen beperken tot een paar die de moeite waard zijn!

Nu je het een en ander weet over de mooie wereld van programmamanagement, gaan we snel schakelen en kijken naar de beste programmamanagementtools die er zijn.

1. ClickUp

Toegang tot ClickUp op elk apparaat, overal en altijd ClickUp is een gratis oplossing voor projectmanagement waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al het werk onder één tool kan brengen. Of u nu nieuw bent met projectmanagement apps of een echte power user bent, ClickUp's aanpassingen kunnen worden aangepast aan elke grootte van het team - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

Dit betekent:

Samenwerking en communicatie tussen project teams

Eenvoudig, on-the-fly projectmanagement

Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface

Bijhouden van statistieken en prestaties

Werkstroom aangepast

Tijdsregistratie

Hoe beheer je nu precies een programma op ClickUp? Blij dat u dat vraagt!

Voel u vrij om te kiezen tussen de Tijdlijn weergave kalenderweergave en weergave Gantt Grafiek. ClickUp's Gantt Grafiek weergave kunt u uw projecten visualiseren met een snelle sortering onderweg, zodat u de workflow van een volledig programma in kaart kunt brengen. Vervolgens kunt u trapsgewijze weergaven maken om gemakkelijk te zien welke belangrijke projecten de volgende zijn.

Meer items weergeven zoals toegewezen personen, deadlines en meer in de zijbalk van de weergave van Gantt

Wil je je projecten op een voltooide tijdlijn plannen of visuele routekaarten maken? Probeer de tijdlijn weergave!

Maar als je deze projecten liever organiseert op een flexibele kalender die iedereen op dezelfde pagina houdt, ClickUp's kalender weergave is voor u!

Dat is nog niet alles. Hier zijn nog meer functies die de status van ClickUp als de onbetwiste kampioen van programmabeheertools bewijzen:

Mindmaps : Of u nu een abonnement op een project maakt, ideeën organiseert of projectstructuren visualiseert, gebruikMindmaps in ClickUp om gedachten op grote schaal te structureren

: Of u nu een abonnement op een project maakt, ideeën organiseert of projectstructuren visualiseert, gebruikMindmaps in ClickUp om gedachten op grote schaal te structureren Prioriteiten : Organiseer werk op belangrijkheid zodat uw team weet welke projecten dringend zijn en welke een flexibele tijdlijn hebben

: Organiseer werk op belangrijkheid zodat uw team weet welke projecten dringend zijn en welke een flexibele tijdlijn hebben Tijdregistratie : Abonneer u slimmer en sla uw planning in de wind met krachtige inzichten in tijdsregistratie *Werklastweergave: Plan, meet, ende capaciteit van je team bewaken gebaseerd op uren, taken en punten

: Abonneer u slimmer en sla uw planning in de wind met krachtige inzichten in tijdsregistratie *Werklastweergave: Plan, meet, ende capaciteit van je team bewaken gebaseerd op uren, taken en punten Taak afhankelijkheid : Koppeling vergelijkbaarprojecten en taken aan elkaar om gemakkelijk tussen verwant werk te springen

: Koppeling vergelijkbaarprojecten en taken aan elkaar om gemakkelijk tussen verwant werk te springen Doelen bijhouden: Stel mijlpalen in om aan te geven wanneer een belangrijke fase in het programma is voltooid

💸 ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement : Het beste voor persoonlijk gebruik

: Het beste voor persoonlijk gebruik Beperkt abonnement : Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

: Het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business-abonnement: Het beste voor middelgrote of meerdere teams ($12/lid per maand)

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt voor uw Enterprise werklasten en processen, helpen we u graag met de instelling op succes! Ga naar contact op met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ beoordelingen)

2. Microsoft SharePoint

via Microsoft SharepointMicrosoft SharePoint is een geweldige tool voor programmabeheer waarmee u moeiteloos en veilig kunt samenwerken met leden van het team op verschillende apparaten, afdelingen en werkruimten. U kunt het gebruiken om de efficiëntie van uw programma te verhogen door gemeenschappelijke toepassingen en bronnen te delen op portals en startpagina's.

Maar het nadeel is dat het beperkte integraties heeft buiten het Microsoft ecosysteem. Dus als je met meerdere apps werkt, moet je misschien op zoek naar andere programmabeheerprogramma's waarmee je dat kunt doen.

🔑 De belangrijkste functies van Microsoft SharePoint

SharePoint mobiele apps waarmee u en uw team op de hoogte blijven met gepersonaliseerd, target nieuws

Dynamische en productieve teamsites voor elk programmateam, elke afdeling en elke divisie

SharePoint's content management functie maximaliseert de snelheid van kennis

Dashboard voor weergave van alle programmaworkflows en statistieken

💸 Microsoft SharePoint prijzen

Het abonnement voor deze programmamanagementsoftware begint bij $5 per maand

💬 Microsoft SharePoint beoordelingen van klanten

G2: 4/5 (7.711 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (3.522 beoordelingen)

3. Oracle Primavera

via Oracle Primavera Met Oracle Primavera kunt u grootschalige programma's en individuele projecten onderweg plannen en beheren. Met de softwareoplossing kunt u verborgen risico's in uw programmaschema identificeren voordat ze een doorn in het oog van uw team worden.

U kunt echter niet projecten rangschikken op belangrijkheid dit betekent dat je team nooit zal weten welke projecten dringender zijn en welke op de lange baan geschoven moeten worden.

🔑 Oracle Primavera sleutel functies

Out-of-the-box benchmarks stellen u in staat om huidige projecten te vergelijken met eerder geleverde projecten

Oracle Intelligence Cloud Service laat je proactieve, AI-ondersteunde beslissingen nemen

Interfaces voor teamleden voor het verzamelen van statusupdates

Aanpasbare weergaven

💸 Oracle Primavera prijzen

Het abonnement voor deze softwaretool begint bij $2.570 per jaar

💬 Oracle Primavera beoordelingen van klanten

G2: 4,4/5 (360 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (151 beoordelingen)

4. Smartsheet

via Smartsheet Iedereen die wel eens in het blok voor programmamanagement heeft gezeten, kent waarschijnlijk Smartsheet. Het is een hulpmiddel dat teams gebruiken om de werklast van projecten te beheren, de samenwerking te verbeteren en processen te stroomlijnen in een heel programma.

Smartsheet belooft ook om al je programmabeheerbehoeften onder één dak te brengen, en dat doet het ook. Het zal echter extra moeite kosten om te vinden wat je nodig hebt, omdat hun interface moeilijk te navigeren is.

🔑 De belangrijkste functies van Smartsheet

Intelligente werkstromen om productiviteit in teams te verhogen

Samenwerkingstools om teams op één lijn te houden

End-to-end oplossingen voor resourcebeheer

💸 Prijzen van Smartsheet

De prijzen voor deze programmamanagementtool beginnen bij $14 per maand, jaarlijks gefactureerd

💬 Beoordelingen van Smartsheet klanten

G2: 4.4/5 (5.340 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (2.223 beoordelingen)

5. Wrike

via Wrike Deze software heeft veel te bieden voor programmamanagementteams die hunkeren naar automatisering, van de intuïtieve interface tot aanpasbare workflows tot eenvoudig te gebruiken rapportage tools . Wrike biedt ook robuuste Gantt grafieken om teams te helpen deadlines te verschuiven en eenvoudig tijdlijnen van programma's aan te passen.

Dat gezegd hebbende, zou het veel betere software zijn geweest met integraties en mogelijkheden om doelen bij te houden.

🔑 De belangrijkste functies van Wrike

Tools voor tijdsregistratie waarmee teams elke minuut optimaal kunnen benutten

Biedt flexibele Kanban-borden om alle projecten onderweg te visualiseren

Aangepaste grafieken voor naadloze weergaveportfoliobeheer* Teams kunnen risico's beoordelen in gedeeldeRAID-logboeken 💸 Wrike prijzen

Wrike biedt een gratis abonnement. Betaalde abonnementen beginnen bij $9,80/gebruiker per maand

💬 Beoordelingen van Wrike klanten

G2: 4.2/5 (2.343 beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (1.697 beoordelingen)

6. LiquidPlanner

via LiquidPlanner Het idee van LiquidPlanner is dat terwijl de software zich richt op het maken van flexibele programmaschema's, je team met ongekend vertrouwen meer Klaar kan krijgen.

Via het robuuste dashboard brengt LiquidPlanner al je belanghebbenden op dezelfde pagina. Vervolgens staan je projecten niet meer op zichzelf door de vele integraties die het ondersteunt.

Echter, de interface, samen met het overduidelijke gebrek aan projectmanagement voor ondernemingen mogelijkheden, maken LiquidPlanner onhaalbaar voor de meeste programmamanagement teams.

🔑 De belangrijkste functies van LiquidPlanner

Biedt automatische resource-leveling om overbelasting te elimineren en verbeterenresourcegebruik* Intelligente inzichten om sleutelbeslissingen tijdens de gehele programmalevenscyclus te ondersteunen

Slim schatten voor voltooien van risicobeperking

💸 LiquidPlanner prijzen

Deze programmamanagementtool biedt een gratis versie met beperkte functies. Het betaalde abonnement begint bij $15 per maand

💬 LiquidPlanner beoordelingen van klanten

G2: 4.2/5 (226 beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (633 beoordelingen)

7. Monday

via Monday Deze tool voor programmabeheer, vernoemd naar de meest stressvolle dag van de week, is geliefd om zijn intuïtieve functie en een breed bereik aan essentiële integraties. Met Monday kun je al je projecten in één werkruimte beheren. Nog beter, de tool wordt geleverd met tientallen gratis sjablonen voor programmabeheer voor het bijhouden van portfolio's, teamtaken en meer.

Je denkt waarschijnlijk dat er ergens een addertje onder het gras zit, en je hebt gelijk!

Er is een probleem met Monday: de afhankelijkheid van taken is beperkt. De enige manier om ze in te stellen is met datums, waardoor ze minder dan functioneel zijn voor veel toepassingen in de echte wereld.

Teams voor programmamanagement die worden aangetrokken door de intuïtieve gebruikersinterface en de aantrekkelijke prijs vinden zichzelf al snel terug in de markt op zoek naar meer.

🔑 Monday belangrijkste functies

Biedt ingebouwde mogelijkheden voor tijdsregistratie om de hele tijdslijn van projecten tot op de minuut nauwkeurig te volgen

Mogelijkheid om gegevens in kaart, tabel, kalender, tijdlijn, Kanban en meer weer te geven

Talloze automatiseringen om het repetitieve werk in seconden te automatiseren

Aanpasbare sjablonen voor een snelle en eenvoudige instelling van programma's

💸 Monday prijzen

Deze tool voor programmabeheer biedt een gratis Forever-abonnement voor maximaal 2 zetels. Het betaalde abonnement begint bij $8/zetel per maand, jaarlijks gefactureerd

💬 Monday beoordelingen van klanten

G2: 4,7/5 (3.219 beoordelingen)

Capterra: 4,6/7 (2.515 beoordelingen

8. Celoxis

via Celoxis Deze software is een grote naam op het gebied van programmabeheer. Aan de ene kant van de beoordelingen staan klanten die tevreden zijn met de sleutel tot succes, namelijk middelenbeheer en problemen bijhouden.

Celoxis is gespecialiseerd in het helpen van teams bij het oplossen van complexe problemen op het gebied van projectmanagement met zorgvuldige engineering, ongeëvenaarde eenvoud en een prachtige gebruikersinterface.

De grootste kracht van Celoxis is echter ook de grootste zwakte. Aangezien het team alles heeft gegeven aan het bijhouden van problemen, schiet de software tekort in andere aspecten van programmabeheer, zoals werklastbeheer en tijdsregistratie, om er een paar te noemen.

🔑 Celoxis sleutel functies

Ondersteunt realtime zichtbaarheid in budgetuitgaven, vorderingen en winstgevendheid voor afzonderlijke projecten

Functie voor projectplanning voor het maken van abonnementen die naadloos aansluiten op veranderende doelen van het programma

Projectverzoeken bijhouden voor het verzamelen van programmaverzoeken uit verschillende bronnen

Biedt aanpasbare portfolio dashboards

💸 Celoxis prijzen

De prijzen voor deze programmamanagementtool beginnen bij $25/gebruiker per maand

💬 Celoxis beoordelingen van klanten

G2: 4.3/5 (63 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (245 beoordelingen)

9. Planview Klarizen

via Planview Klarizen De volgende stap is Planview Clarizen, een tool waarmee programmamanagers de effectiviteit van projecten kunnen verhogen, doelgericht kunnen samenwerken en focus kunnen aanbrengen in de gehele programmalevenscyclus.

Bovendien biedt het een 360-graden weergave van alle programmamiddelen, planningen en taken, voltooid met volledige context en realtime inzichten.

De interface laat echter veel te wensen over en er is een behoorlijke leercurve voor nodig voordat u en uw teams het volledig begrijpen.

🔑 Planview Clarizen sleutel functies

Krachtige functies voor projectmanagement voor beknopte abonnementen en snelle programma-uitvoering

Een all-action dashboard voor projectoplevering dat uw teams in een perfect ritme brengt

Volledig geautomatiseerde workflows waarmee u uw werk kunt doen zoals u dat wilt

💸 Planview Clarizen prijzen

De prijzen voor deze programmamanagementtool beginnen bij $45/gebruiker per maand

💬 Planview Clarizen beoordelingen van klanten

G2: 4.1/5 (516 beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (162 beoordelingen)

10. Asana

via AsanaAsana stelt u in staat om de zichtbaarheid van programma's te vergroten en tegelijkertijd follow-ups en feedback te vereenvoudigen.

Je teams zullen het echter moeilijk vinden om verliefd te worden op Asana - of misschien worden ze er helemaal niet verliefd op.

De tool heeft te weinig functies voor echt alles-in-één programmabeheer! Checklists voor taken, slimme notificaties en tijdsregistratie zijn slechts enkele functies die duidelijk ontbreken in Asana.

🔑 Asana sleutel functies

Grafieken, grafieken en realtime-inzichten waarmee u problemen kunt herkennen voordat ze problemen veroorzaken

Volwaardige, gebruiksvriendelijke dashboards waarmee u alles vanaf één plaats kunt beheren

Uitnodigingsfunctie waarmee u onderweg vertrouwde teamgenoten kunt uitnodigen

Krachtige portfolios voor een scherp inzichtprojecten bijhouden 💸 Asana prijzen

Asana heeft een gratis versie die beschikbaar is voor teams tot 15 personen. De premium abonnementen beginnen bij $10,99/gebruiker per maand

💬 Beoordelingen van Asana klanten

G2: 4,3/5 (7.923 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (10.245 beoordelingen)

Wat maakt een goede programmabeheersoftware?

Bij het kiezen van een uitstekende programmabeheertool zijn hier zes functies waar je op moet letten:

Project bijhouden: De software van uw keuze moet nieuwe en bestaande projecten naadloos combineren op één platform en zorgen voor een bedrijfsbrede weergave van de voortgang Resource planning: Een tool die zijn gewicht in goud waard is, moet eenWerklastweergave en mooie visuals waarmee je knelpunten in de bronnen kunt vinden en waarmee je de werklast van iedereen tijdens het werk in de gaten kunt houden. Het is niet eens een debat Dashboards: Een dashboard biedt een specifieke weergave op hoog niveau van hoe je programma presteert, zodat je niet van het ene project naar het andere hoeft te springen Rapportage: Een degelijke rapportage zorgt ervoor dat u altijd de juiste beslissingen neemt. Geen giswerk meer. Geen wishful thinking meer Urenregistratie: Zonder deze functie krijg je geen volledige zichtbaarheid in de dagelijkse activiteiten van je team, laat staan in hun werkelijke uren om individuele projecten af te werken. Het wordt chaos na chaos na chaos Portfolios: "Programmamanagementtools zouden geen portfolio's moeten hebben", zei niemand ooit. Goede software bevatportfolio's-wat je krijgt is een weergave in vogelvlucht van de voortgang van al je projecten en je kunt ook inzoomen op meer details om risico's aan te pakken

Welke programmamanagementsoftware spant de kroon?

We zetten ClickUp op positie #1 omdat het de enige echte programmamanagementsuperheld is - de Professor X van dit rijk, de crème del a crème van alle bestaande programmamanagementtools.

Hoe concurrerend goed andere programmasoftware ook is, ze zijn niet geschikt genoeg om de laarzen van ClickUp te rijgen als het gaat om werklastbeheer , doelen bijhouden prioriteiten controleren en meer.

Al deze functies zijn ongelooflijk belangrijk voor programmabeheer. Instance, zonder projecten te organiseren op belangrijkheid, kun je niet zien welke op korte termijn de moeite waard zijn. Je bent dan alleen maar cirkels in het donker aan het tekenen en laten we eerlijk zijn, dat is geen manier om een programma te beheren.

De beste tijd om ClickUp te gebruiken als uw tool voor programmabeheer was gisteren; de op één na beste tijd is nu.

Waar wacht u nog op? Ontvang ClickUp vandaag nog gratis en open de deur naar superieure programma's van topkwaliteit.