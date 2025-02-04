Een checklist maken in Google Documenten

Werken met checklists is een uitstekende manier om de productiviteit en motivatie te verbeteren. Checklists helpen om foutloos werk te leveren door complexe taken op te splitsen in een reeks opeenvolgende stappen die gemakkelijk te volgen zijn.

Checklists zorgen ook voor consistentie en volledigheid in een taak. Het beste is dat ze deelbaar zijn, wat betekent dat iedereen die na jou de taak op zich neemt dezelfde begeleiding heeft om hem te voltooien.

Checklists zijn een geweldige manier om cruciale taken uit je hoofd te halen en op papier te zetten, zodat je niet vergeet ze Nog te doen.

Veel hulpmiddelen, waaronder checklist apps, Google Documenten, apps voor nog te doen lijsten en meer, zijn online beschikbaar om aangepaste checklists te maken.

Kies voor Google Documenten als je een hulpmiddel wilt waarmee je checklists kunt maken en delen met je team om je werkstroom te stroomlijnen en je productiviteit te verhogen.

Lees verder om te leren hoe je gemakkelijk checklists kunt maken op Google Documenten.

Hoe maak je een checklist in Google Documenten?

Checklists maken in Google Documenten helpt je team om te werken met bijgewerkte en consistente informatie. Dit zijn de soorten checklists die je op dit platform kunt maken.

Interactieve checklists : In deze checklists kun je selectievakjes invoegen bij items. De selectievakjes kunnen worden 'aangevinkt' wanneer een item op de checklist is voltooid. Dit item wordt dan doorgehaald op de pagina

: In deze checklists kun je selectievakjes invoegen bij items. De selectievakjes kunnen worden 'aangevinkt' wanneer een item op de checklist is voltooid. Dit item wordt dan doorgehaald op de pagina Checklists maken van lijsten met opsommingstekens: Als je een lijst met opsommingstekens uit een andere bron, zoals Google Spreadsheets of een Word-document, hebt geïmporteerd in Google Documenten, kun je deze direct omzetten in een checklist. Deze hoeft niet per se interactief te zijn, maar kan in plaats daarvan statische pictogrammen hebben.

Laten we eens kijken hoe je een checklist maakt in Google Documenten.

Hoe selectievakjes invoegen in Google Documenten

Hier volgt een stap-voor-stap handleiding voor het invoegen van selectievakjes in een beschikbare lijst met items in Google Documenten om checklists te maken. Met deze methode zien de items in uw lijst eruit als een checklist, maar ze blijven statisch.

Stap 1: Plaats je cursor op de plek waar je het nieuwe selectievakje wilt hebben.

Stap 2: Selecteer 'Invoegen' in de navigatiebalk van je Google Documenten.

Stap 3: Navigeer naar het item 'Speciale tekens' in de menubalk en klik erop.

Stap 4: Voer in het geopende dialoogvak een trefwoord in voor het gewenste speciale teken of teken het in het vak onder het tekstvak.

Stap 4: Typ 'vinkje' in het vak voor het trefwoord Je kunt ook een vinkje tekenen in het tekengebied.

Stap 5: Zodra de interface selectievakjes en vinkjes weergeeft, kunt u het speciale teken selecteren dat u in uw lijst wilt weergeven.

Denk eraan dat dit statische tekens zijn en dat je er geen interactie mee kunt hebben. Als je een dynamische checklist voor samenwerking wilt maken, laten we dan eens kijken hoe je een interactieve checklist in Google Documenten kunt maken.

Lees ook: 20 Gratis sjablonen voor sjablonen voor Nog te doen door ClickUp

Maak een checklist van lijsten met opsommingstekens

De stappen voor een lijst met opsommingstekens in Google Documenten verschillen enigszins van die voor het omzetten in een checklist. Hier lees je hoe je er een maakt:

Stap 1: Type de items op je checklist achter elkaar over, elk op een nieuwe regel (of als je een checklist in Excel hebt gemaakt importeer hem dan vanaf daar).

Stap 2: Selecteer al je tekst door de cursorknop ingedrukt te houden.

Stap 3: Navigeer naar het pictogram met de lijst met opsommingstekens op de werkbalk in de rechterbovenhoek van uw pagina en klik erop om uw tekst om te zetten in een nette lijst met opsommingstekens.

Stap 4: Navigeer nu weer naar hetzelfde pictogram met opsommingstekens en klik op de vervolgkeuzepijl ernaast.

Stap 5: Er verschijnt nog een vervolgkeuzemenu met de naam 'Checklist menu'-klik op de pijl ernaast.

Stap 6: Maak een selectie tussen doorhalen voor aangevinkte items en zonder, afhankelijk van je voorkeur. Klaar? Je lijst met opsommingstekens wordt omgezet in een interactieve checklist.

Stap 6: Je kunt de boxen aan- of uitvinken en de doorhaling verschijnt als je die optie hebt geselecteerd in de lijst van het menu Checklist.

Maak een checklist direct op de pagina

On-page is een snelle snelkoppeling om je lijsten met opsommingstekens direct en snel om te zetten in checklists op de pagina zelf. Deze methode werkt het beste als je ook een lange lijst met items met geneste items hebt.

Met de snelkoppeling kun je alles ter plekke doen zonder door de werkbalk te hoeven navigeren voor de juiste opties. Volg de onderstaande instructies:

Stap 1: Importeer je genummerde lijst of lijst met opsommingstekens in Google Documenten en zorg ervoor dat de nesting en bestelling van de genummerde lijst hieronder correct zijn.

Stap 2: Zodra u alles hebt vastgesteld, positioneert u uw cursor boven de bovenste opsommingsteken.

Stap 3: Dubbelklik nu op de opsommingsteken om alle opsommingstekens tegelijk te markeren.

Stap 4: Klik eenmaal met de rechtermuisknop op de bovenste bullet alle bullets zijn gemarkeerd. Er wordt een menu geopend op de pagina.

Stap 5: In deze menubalk zie je een selectievakje onder de opsommingstekens - klik erop.

Stap 6: U zult zien dat alle lijstitems onder de gemarkeerde opsommingstekens nu de nieuwe indeling van de checklist hebben.

Stap 7: Herhaal hetzelfde proces voor alle niveaus van geneste opsommingstekens in uw lijst om alles op de pagina om te zetten in één checklistitem.

Met deze methode maak je een interactieve checklist die je op de pagina kunt aan- of uitvinken.

Lees ook: Top 10 Dagelijkse Checklist Apps om Productief te blijven in 2024

Limieten van het maken van een Google Documenten checklist

Google Documenten is een uitstekend samenwerkingsplatform voor gebruikers van de Google Werkruimte. Het heeft echter beperkingen met betrekking tot checklists.

Checklists in Google Documenten voldoen niet aan de efficiëntienormen wanneer uw taken complex zijn en er meerdere mensen tegelijk aan het document werken. Hier zijn vijf sleutelgebieden waar checklists in Google Documenten tekortschieten.

Beperkte aanpassingen : De enige echte keuze is of je een doorhaling wilt voor de voltooide items. Verder zijn de stijlen van de checklists allemaal hetzelfde. Dit kan verwarring veroorzaken als je meerdere checklists in hetzelfde document hebt die een kleurcode moeten krijgen voor een beter begrip

: De enige echte keuze is of je een doorhaling wilt voor de voltooide items. Verder zijn de stijlen van de checklists allemaal hetzelfde. Dit kan verwarring veroorzaken als je meerdere checklists in hetzelfde document hebt die een kleurcode moeten krijgen voor een beter begrip Geen toewijzingen : Je kunt checklistitems niet afzonderlijk aan je teamleden toewijzen. Je kunt hun namen noteren bij de items waar ze verantwoordelijk voor zijn of ze taggen met hun ID's van gebruikers, maar dit is geen efficiënte manier om de aandacht van een deelnemer te vestigen op een item op de checklist. Vooral voor de grotere checklists waarbij meerdere mensen samenwerken, is een efficiënter systeem voor het toewijzen van taken nodig dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd met de checklist zelf

: Je kunt checklistitems niet afzonderlijk aan je teamleden toewijzen. Je kunt hun namen noteren bij de items waar ze verantwoordelijk voor zijn of ze taggen met hun ID's van gebruikers, maar dit is geen efficiënte manier om de aandacht van een deelnemer te vestigen op een item op de checklist. Vooral voor de grotere checklists waarbij meerdere mensen samenwerken, is een efficiënter systeem voor het toewijzen van taken nodig dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd met de checklist zelf Statische checklists : De visuals in Google Documenten zijn erg basaal. Ze zijn niet interactief genoeg (behalve het aan- of uitvinken van de vakjes) om ze boeiend te maken voor de gebruikers. Het is noodzakelijk om een vorm van gebruikersbetrokkenheid te bieden op de interface om ze gemotiveerd te houden om de checklist te doorlopen - dit is misschien moeilijk te doen in Google Documenten

: De visuals in Google Documenten zijn erg basaal. Ze zijn niet interactief genoeg (behalve het aan- of uitvinken van de vakjes) om ze boeiend te maken voor de gebruikers. Het is noodzakelijk om een vorm van gebruikersbetrokkenheid te bieden op de interface om ze gemotiveerd te houden om de checklist te doorlopen - dit is misschien moeilijk te doen in Google Documenten Lang proces om te delen of exporteren : Het aanvankelijke proces van het delen van een checklist met het hele team duurt lang. Dit komt omdat de interface vereist dat u de e-mail ID's van elk lid van het team invoert die u aan de checklist wilt laten werken. Stel je voor dat je 10 of 20 ID's van e-mail moet invoeren! Bovendien moet je voor elke persoon op de lijst de toegang en de rollen instellen. Dit is een zeer tijdrovend proces en gewoon niet ideaal voor checklists

: Het aanvankelijke proces van het delen van een checklist met het hele team duurt lang. Dit komt omdat de interface vereist dat u de e-mail ID's van elk lid van het team invoert die u aan de checklist wilt laten werken. Stel je voor dat je 10 of 20 ID's van e-mail moet invoeren! Bovendien moet je voor elke persoon op de lijst de toegang en de rollen instellen. Dit is een zeer tijdrovend proces en gewoon niet ideaal voor checklists Lang proces om checklists te initiëren: Google Documenten is bedoeld als documentplatform. Het is geen speciaal format voor checklists. Er is een bepaald proces wanneer je checklists wilt maken en het wordt ingewikkelder wanneer je een checklist met meerdere niveaus maakt. Je kunt niet meteen aan de slag met checklists in Google Documenten, want er is een lang inwerkproces dat tijd kan kosten

Daarom is werken met sjablonen voor checklists voor een snelle installatie en samenwerking is beter.

Checklists maken met ClickUp

Als u op zoek bent naar een efficiëntere en aantrekkelijkere manier om met checklists te werken, dan heeft ClickUp het juiste aanbod.

ClickUp biedt u een bereik van lijsten sjablonen die u kunt gebruiken om uw wekelijkse, dagelijkse, project, of taken Nog te doen . Deze checklists zijn samenwerkingsvriendelijk en kunnen onmiddellijk worden ingesteld.

Laten we eens kijken.

Wekelijkse checklist ClickUp

ClickUp's Wekelijkse Checklist sjabloon

Organiseer uw wekelijkse Taken effectief met de ClickUp Wekelijkse Checklist Sjabloon . Met dit sjabloon kunt u uw dagelijkse taken uitstippelen en uw week tot de laatste activiteit plannen.

Deze checklist is volledig aanpasbaar om je te helpen:

Aangepaste statussen instellen voor taken zoals Geannuleerd, Voltooid, In uitvoering, enz.

Aangepaste velden gebruiken zoals Taaktype, Streep of Goed Gevoel om de voortgang van taken op je checklist goed te visualiseren

Gebruik aangepaste weergaven zoals Weekkalender, Voltooide Taken, Nog te doen en meer om een beter inzicht te krijgen in hoe uw taken zich verhouden tot een tijdlijn

Gebruik de aanpassingen voor projectmanagement om waarschuwingen voor afhankelijkheid, automatisering van taken, threads voor opmerkingen en meer te integreren met uw checklist

Hoe gebruik je dit sjabloon?

Het is heel eenvoudig om dit sjabloon in ClickUp te gebruiken. Hier leest u hoe:

Maak een lijst van de taken die u in een week moet voltooien met behulp van ClickUp Documenten Stel prioriteiten in voor elk van deze taken met behulp van ClickUp Board Weergave om uw hele week te visualiseren en prioriteiten toe te wijzen

Gebruik ClickUp Tabel Weergave om een zeer aanpasbare checklist te maken om samen met uw team aan te werken

Houd de voortgang bij van de taken die in de checklist zijn gemaakt met behulp van ClickUp Kalender Weergave Deze checklist is de beste optie als je een aanpasbare checklist wilt die je naar wens kunt visualiseren en aanpassen, wat niet mogelijk is met Google Documenten.

ClickUp-taak checklists

maak eenvoudig checklists voor taken binnen een taak voor eenvoudige opdrachten met ClickUp-taak Checklist_ ClickUp-taak Checklists zijn speciale checklists binnen een taak in ClickUp-taak als een to-do lijst, die het gemakkelijker maken om de items op de aanklikbare checklist toe te wijzen aan verschillende leden van het team.

Gebruik deze checklists om:

Geneste lijsten te maken met zoveel sub-items als nodig is

Elk item op de checklist naar een nieuwe positie slepen en neerzetten, waardoor bewerking sneller gaat (in tegenstelling tot Google Documenten, waar items statisch zijn en een bewerking nodig hebben)

Wijs de items in deze checklist individueel toe aan je teamleden om samenwerking, verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor iedereen in het team te vergemakkelijken

Uw checklists omzetten in sjablonen die kunnen worden gebruikt als standaard format voor toekomstige lijsten

Hoe gebruik je deze checklist?

Zo opent u de checklists voor taken vanuit een ClickUp-taak:

Open de Taak waar u een checklist wilt maken

Scroll naar beneden naar het tabblad 'Acties items' en selecteer het

Klik op het '+'-pictogram om te beginnen met het maken van uw checklist

ClickUp Brein

gebruik de kracht van AI in ClickUp om dingen naadloos gedaan te krijgen_

Breng de kracht van 's werelds baanbrekende neurale netwerk naar uw taken, documenten en mensen om alles in uw digitale werkruimte te verbinden met ClickUp Brein . Met deze tool kunt u vragen stellen over uw werk, bedrijfswiki's, abonnementen en inzichten, producten en meer.

ClickUp Brain stelt u in staat om:

Uw voortgangsupdates, taken, stand-ups, actie-items, subtaken en hun planning automatiseren en gegevens automatisch invullen

Schrijven met de schrijftool die zich aanpast aan uw stijl en gelijkaardige concepten maakt. Je hebt zelfs toegang tot een ingebouwde spellingcontrole en kunt snel antwoorden genereren

Maak snel checklists en krijg hulp bij het toevoegen van actiepunten, het verbinden van de checklists met andere hulpmiddelen of mensen en het automatisch krijgen van voortgangsupdates. Deze functie is niet beschikbaar in Google Documenten, dat je alleen een basis checklist met zware limieten biedt

ClickUp Brain kan u helpen om nog meer te doen met uw vaardigheden voor taakbeheer wat je niet kunt doen met Google Documenten.

Hoe ClickUp Brain gebruiken voor checklists

ClickUp Brain helpt u bij het maken van door AI gegenereerde taken of documenten met vooraf ingevulde checklists volgens uw zakelijke behoeften. Er zijn twee manieren om dit te doen met ClickUp Brain:

1. Vanuit het AI-modaal venster op de werkbalk:

Klik op het pictogram 'AI' in de werkbalk. Als alternatief, als je een Windows besturingssysteem hebt, druk op 'Alt + K,' en als je een Mac hebt, 'Option + K'

Voer een prompt in en klik op 'Return' of 'Enter'

Eenmaal Klaar, bewerk de content via de opties zoals Kopiëren, Regenereren en Vertel AI wat hij hierna moet doen

Klik daarna op '+ Aanmaken' en kies 'Taak' of 'Document' om een van de modale vensters te openen

Voer een naam en andere vereiste informatie in

2. Vanuit het modale venster 'Items maken' op de werkbalk:

Klik op de knop '+ Nieuw'

Kies 'Taak' of 'Document' in het modaal venster Items maken

Selecteer de optie 'Schrijven met AI'

Voer uw prompt in het tekstvak 'Spreekpunten' in en selecteer uit de vervolgkeuzelijsten 'Stemtoon' en 'Creativiteit'

Klik op het tabblad 'Genereren

Zodra de tekst is gegenereerd, kunt u deze bewerken met Insert (Invoegen), Copy (Kopiëren), Regenerate (Opnieuw genereren) en Tell AI what to do next (Vertel AI wat hij hierna moet doen)

Klik op de optie 'Taak maken' of 'Document maken

Klik op 'Privé' om je taak of document openbaar te maken

Overal in uw werkruimte hebt u toegang tot ClickUp Brain, naast uw huidige werk.

Checklists dynamischer en interactiever maken e

Checklists zijn een integraal onderdeel van productiviteit en motivatie op de werkplek. Zelfs buiten de werkomgeving helpen checklists mensen om georganiseerd te blijven in hun dagelijkse klusjes en om dingen Nog te doen als onderdeel van hun leven software voor taakbeheer .

Maak gebruik van het scala aan checklists en tools dat ClickUp biedt om efficiënt taken uit te voeren in de vorm van flexibele, veelzijdige checklists. U kunt meer ClickUp oplossingen rechtstreeks op de website bekijken.

Als u vandaag nog wilt beginnen met checklists, aanmelden gratis op ClickUp.