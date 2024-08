Hoe managers van millennials onze manier van werken veranderen

A TikTok video titel "POV: Je hebt een Millennial manager" ging een paar maanden geleden viraal.

De sketch toont een chille manager die een werknemer vraagt om niet te werken als hij ziek is en die ervoor pleit om persoonlijke tijd te gebruiken voor boodschappen. Hij benadrukt ook het belang van aandacht voor mentale en fysieke gezondheid om een burn-out te voorkomen.

De video leidde tot veel discussie online (bijna een week lang!) toen kijkers millennial managers prezen voor hun rente voor het creëren van een betere werkomgeving.

Hoewel het natuurlijk een komische overdrijving is, belicht de sketch een aantal eigenschappen van millennial managers.

Wat dwingt respect en bewondering af bij millennials in leidinggevende posities? Welke nieuwe elementen introduceren ze in banen die oudere generaties misschien nog niet onder de knie hebben?

Dit artikel onderzoekt hoe millennial managers de werkcultuur veranderen. Laten we beginnen!

Kenmerken van millennial managers

millennials willen niet verteld worden wat ze moeten doen

"Millennials hebben het te druk met hun bijbaantjes om zich druk te maken over de 9-tot-5."

millennials hebben een gevoel van aanspraak

Elke week brengt een nieuwe kijk op de generatie die naar verwachting 75% van de beroepsbevolking zal uitmaken in 2025 .

Ondanks dit alles komen steeds meer millennials (geboren tussen 1981 en 1996) in managementrollen binnen organisaties. En ze leiden niet alleen het personeelsbestand van hun generatie en de Gen-Z leeftijdsgroep; ze leiden ook Gen-X werknemers en babyboomers.

De invoer van millennials in managementfuncties heeft de werkplek zeker interessanter gemaakt. Ze brengen hun unieke waarden en kennis mee naar het management, misschien wel meer dan welke andere generatie dan ook.

Een millennial-manager beschrijft zijn managementstijl als volgt.

2. Leid met een 'gratis om te experimenteren'-aanpak

Het uitoefenen van autonomie op het werk speelt in op de ambities van de werknemers van vandaag. De rol van een manager in dit scenario is om obstakels uit de weg te ruimen en te zorgen voor begeleiding en aanmoediging, niet om te micromanagen. Teams zelf de leiding laten nemen over hun projecten stimuleert hun wil om resultaten te boeken. Een team versterken om zelf oplossingen te vinden, leidt vaak tot meer trots en een gevoel van eigendom over het werk. In plaats van directe antwoorden te geven, moedigt het delen van ervaringen werknemers aan om lessen zelfstandig toe te passen. Deze aanpak kan verrassende en innovatieve resultaten opleveren.

3. Waardeer en beloon uw team

Om het moreel hoog te houden, moeten de inspanningen van het team worden erkend en gevierd. Een manier om dit te doen is door duidelijke doelen in te stellen en voortgang bijhouden .

Gelukkig, sjablonen voor instellingen van doelen kunnen een manier zijn om doelstellingen te definiëren, zodat het voor elk lid van het team duidelijk is hoe succes eruitziet. Ze stellen managers in staat om specifieke, meetbare doelen te stellen en de voortgang naar die doelen bij te houden

Deze sjablonen kunnen helpen bij het schetsen van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) en mijlpalen, zodat managers kunnen zien wie hun targets haalt en waar verbeteringen nodig zijn. Deze duidelijkheid helpt bij het monitoren van prestaties, waardoor het makkelijker wordt om de inspanningen en prestaties van het team te erkennen en te belonen.

4. Zorg voor duidelijke carrièrepaden

Help teamleden professioneel te groeien door duidelijke en haalbare carrièredoelen in te stellen. Bespreek hun loopbaanambities en bepaal hoe ze kunnen worden afgestemd op de doelstellingen van het team.

Wanneer de ontwikkelingsdoelen zijn vastgesteld, controleer dan regelmatig met de leden van het team hoe het gaat en bied ondersteuning. Dit zorgt ervoor dat het team dezelfde doelen nastreeft.

Gebruik tools om meetbare targets te maken met duidelijke tijdlijnen en voortgang automatisch bij te houden. Met functies zoals numerieke, monetaire en waar/onwaar targets kunt u succes op specifieke manieren meten.

Pro tip: Probeer sjablonen voor carrièrekaarten om je team te helpen persoonlijke doelen voor leren en professionele groei te identificeren en bij te houden.

5. Deel het grotere geheel

Als millennial manager is het cruciaal dat je de grotere visie naar het team of de afdeling communiceert. Benadruk de betekenisvolle impact die het bedrijf wil creëren, of het nu gaat om maatschappelijke bijdragen, innovatieve producten of het creëren van waardevolle mogelijkheden binnen het bedrijf.

Deze acties zullen helpen om de doelen van de organisatie af te stemmen op de waarden van jongere generaties die in hun carrière belang hechten aan zingeving. Dit begint met gezamenlijk brainstormen.

Gebruik digitale whiteboards om ideeën te brainstormen, in realtime samen te werken met het team, werkstromen te verbinden en snellere innovatie te faciliteren. Voeg bestanden, taken en documenten toe om ideeën om te zetten in actie. Hierdoor voelt het team zich betrokken en worden ze gestimuleerd om zich op de grotere visie te richten.

6. Cultiveer een sterke teamcultuur

Om een cultuur van open communicatie op te bouwen, creëert u een omgeving waarin elk lid zijn of haar zorgen kan uiten zonder bang te hoeven zijn voor een oordeel. Houd regelmatig sessies om voortgang, uitdagingen en nieuwe ideeën te bespreken. Zorg ervoor dat deze vergaderingen gestructureerd zijn, maar toch open genoeg om groepsdiscussies gratis te laten verlopen.

Directe, kleinere acties ondernemen kan ook een groot verschil maken.

Stel de verwachting dat je op een redelijk tijdstip uitlogt en moedig je team aan hetzelfde te doen - want iedereen verdient een leven buiten het werk! Stimuleer praktijken zoals 'Meeting-Free Mondays' en moedig je team aan om, wanneer nodig, gratis mentale gezondheidsdagen op te nemen. Sjablonen voor bedrijfscultuur kunnen helpen bij het schetsen van een effectieve bedrijfscultuur. Het helpt managers de activiteiten, verwachtingen en waarden van hun teams te visualiseren en op elkaar af te stemmen.

Begin met het brainstormen over de waarden van het bedrijf en maak een lijst van de belangrijkste kenmerken. Identificeer vervolgens doelen en initiatieven om deze waarden te cultiveren en implementeer ze. Dit helpt bij het bevorderen van een cultuur van vertrouwen en motivatie op de werkplek.

💡Pro tip: U kunt ook gebruik maken van documenten om het bedrijfsbeleid te schrijven.

Hoe millennials de werkcultuur ten goede veranderen?

Millennial-managers weten dat koffiemachines en pingpongtafels in de pauzekamer de werktevredenheid of de motivatie van werknemers niet vergroten. Bij deze generatie draait het om het doel en de voortgang, niet alleen om extraatjes.

Jonge werknemers willen dat het beleid, de waarden en de ontwikkelingsprogramma's van het bedrijf overeenkomen met hun visie, idealen en de mooie toekomst die ze voor ogen hebben. Dus hoewel een cappuccino-apparaat leuk is, is het de carrièregroei die millennials echt een boost geeft!

Enkele opmerkelijke manieren waarop millennials een generatiewisseling op de werkplek introduceren zijn:

1. Door waarde gedreven leiderschap boven ouderwets management

Traditionele leiders legden de nadruk op winstmarges en resultaten, soms ten koste van het welzijn van werknemers of de impact op de samenleving. Millennials herdefiniëren de werkcultuur met een op waarden gebaseerd leiderschap team leiderschapsstijl gericht op doelgerichtheid, authenticiteit en transparantie.

Ze maken een betekenisvol verschil in de volgende aspecten:

Doel boven winst

Bedrijven die geleid worden door millennials implementeren vaker groene initiatieven of ondersteunen sociale doelen. Millennials stellen zakelijke doelen die verder gaan dan winstmarges, met als doel een positieve maatschappelijke impact te hebben. Dit blijkt duidelijk uit hun ondersteuning van ESG (Environmental, Social, and Governance) investeringen, die duurzame en ethische bedrijfspraktijken bevorderen.

Authenticiteit en transparantie

Door open te zijn over uitdagingen en successen creëren millennial managers een cultuur van verantwoording en ondersteuning, waarbij ze hun teams aanmoedigen om net zo eerlijk en betrokken te zijn.

Volgens Deloitte's 2024 Gen Z en Millennial onderzoek is milieuduurzaamheid een topprioriteit voor millennials.

2. Samenwerking boven concurrentie

Vroeger stimuleerden werkplekken onbedoeld competitie door de nadruk te leggen op individuele prestatiecijfers en ranglijsten. Dit leidde tot een silo-mentaliteit en kantoorpolitiek, waarbij afdelingen of werknemers meer van plan waren om elkaar te overtreffen dan om aan gezamenlijke doelen te werken.

Millennials veranderen de teambeheer door op de werkplek samenwerking en inclusie boven concurrentie te stellen.

De echte waarde van diversiteit

Voor millennials is diversiteit niet alleen een modewoord; het is een echt voordeel. Een duizendjarige manager weet dat het samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en meningen kan leiden tot creatievere en effectievere oplossingen. In plaats van bazig te zijn, zal een millennial manager eerder optreden als een facilitator, die zijn diverse teams helpt samen te werken en werklast beheren soepel.

Inclusief leiderschap

Millennial leiders worden van nature beschouwd als inclusief. Ze hechten waarde aan ieders inbreng en streven ernaar een omgeving te creëren waarin alle stemmen worden gehoord. Deze inclusiviteit helpt bij het bouwen van sterkere, meer samenhangende teams. Door iedereen te betrekken bij discussies en besluitvormingsprocessen zorgen ze ervoor dat het team profiteert van een breed bereik aan inzichten en ervaringen.

3. Continue feedback in plaats van jaarlijkse evaluaties

In het verleden werd feedback van de baas of andere leden meestal gegeven tijdens jaarlijkse evaluaties, wat intimiderend kon zijn en vaak te laat om veranderingen teweeg te brengen. Tegenwoordig, met de verschuiving naar plattere en meer teamgerichte structuren, geven millennials de voorkeur aan constante communicatie op de werkplek.

Het belang van regelmatige feedback

Omdat millennials zijn opgegroeid met instant messaging en sociale media, waarderen ze de waarde van tijdige feedback. Dat komt omdat ze zich willen blijven verbeteren en ervoor willen zorgen dat hun werk aansluit bij de doelen van het bedrijf.

De communicatiekloof overbruggen

Millennials waarderen regelmatige check-ins en duidelijke prestatiedoelen, met behulp van managementmethoden zoals KPI's (Key Performance Indicators) en Objectives and Key Results (OKR's). Ze geloven ook in open dialoogsessies, die een transparante werkomgeving creëren.

4. Productiviteit boven werktijd

Millennials promoten nieuwe concepten van evenwicht tussen werk en privéleven en meer flexibiliteit op het werk. De pandemie versnelde de overgang van de traditionele 9-tot-5 werkdag naar flexibele werktijden, een verschuiving waar millennials al eerder naar streefden.

Voor hen draait productiviteit niet om het inklokken van lange uren op kantoor, maar om het creëren van een flexibele werkomgeving die de prestaties daadwerkelijk kan verbeteren.

Navigeren door het nieuwe normaal

Millennials nemen het voortouw in het promoten van modellen voor werken op afstand en hybride werken. Ze beweren dat deze regelingen niet alleen stress verlichten, maar ook bijdragen aan een evenwichtigere levensstijl. Een dergelijke aanpak geeft werknemers, vooral werkende bovenliggend, meer flexibiliteit om hun persoonlijke en professionele leven te managen.

23% van de millennials zegt dat remote en hybride werk zorgt voor een betere productiviteit omdat ze zich kunnen concentreren op werk zonder de afleiding van een kantooromgeving. Bovendien denkt 69% van de bovenliggende millennials dat hybride werken hun mentale gezondheid verbetert.

Het optimaliseren van productiviteit en welzijn

Managers van millennials zijn sterke voorstanders van een evenwicht tussen productiviteit en welzijn van werknemers. Ze geven prioriteit aan geestelijke gezondheid en ondersteunen initiatieven die een positieve werkomgeving bevorderen. Programma's gericht op welzijn en betrokkenheid worden steeds populairder.

Technologie gebruiken

Technologie omarmen is een sleutelonderdeel van de millennial benadering van management. Millennials zijn snel met het invoeren en integreren van nieuwe technische hulpmiddelen, waaronder generatieve AI, om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Hun bereidheid om geavanceerde technologie te gebruiken stroomlijnt werkstromen en helpt betere resultaten te behalen.

5. Vaardigheden boven starre kantoorregels

_Wie maakt zich druk om dress codes als de echte focus moet liggen op talent en bijdrage?

Millennial managers nemen afstand van rigide dress codes en leggen de nadruk op vaardigheden en de kwaliteit van het werk. Het maakt hen niet uit of iemand een pak of een spijkerbroek draagt; waar het om gaat is de waarde die iemand voor het team heeft.

Persoonlijke expressie aanmoedigen

Millennial leiders geloven in medewerkers toestaan om zichzelf uit te drukken door middel van hun keuzes. Of iemand nu de voorkeur geeft aan een blazer, een casual trui of zelfs iets onconventionelers, deze managers begrijpen dat persoonlijke expressie het zelfvertrouwen en de werktevredenheid kan vergroten.

De gendernormen uitdagen

Deze vooruitstrevende managers doorbreken ook de traditionele genderverwachtingen op de werkvloer door transparantie en een beter beleid te stimuleren, zoals menstruatieverlof en vaderschapsverlof.

