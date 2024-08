Hoe automatische doorsturing instellen in Gmail?

Beheer je meerdere e-mailaccounts tegelijk en mis je soms belangrijke e-mails?

De strijd van het voortdurend wisselen tussen tabbladen en het niet op tijd ontvangen van e-mailmeldingen is echt.

Zou het niet geweldig zijn als je al je belangrijke e-mails in één inbox kunt beheren en de overbelasting kunt verminderen? Schakel automatisch doorsturen van Gmail in, de perfecte methode om al je e-mails op één plek te krijgen.

Gmail doorsturen stuurt inkomende e-mails van één Gmail-adres automatisch door naar een ander adres. Het zorgt ervoor dat je inbox soepel blijft werken, zelfs als je er niet actief mee bezig bent.

Lees verder om te leren hoe je automatisch doorsturen in Gmail instelt!

Voordelen van het automatisch doorsturen van e-mails

E-mail doorsturen leidt inkomende berichten om met behulp van e-mailservers. Wanneer je dit instelt, geef je het oorspronkelijke e-mailadres en het doel e-mailadres op. De e-mailserver ontvangt inkomende berichten van het bron e-mailadres en stuurt ze door naar het doeladres.

Dit proces zorgt ervoor dat je direct alle inkomende e-mailberichten van verschillende accounts ontvangt op één Gmail-adres. Enkele van de opmerkelijke voordelen van automatisch doorsturen zijn:

1. Gemak en betere organisatie

We willen allemaal een georganiseerde inbox, maar slechts een handjevol mensen kan de inbox Nul effectieve strategie. Inbox zero betekent het opruimen van je e-mail door het archiveren, verwijderen, beantwoorden, uitvoeren of delegeren van taken totdat je totale aantal ongelezen e-mails, je raadt het al, nul is. Stel je voor dat je dit voor meerdere inboxen doet.

Automatisch e-mail doorsturen bespaart je het gedoe van het doorsturen van alle belangrijke e-mails naar je primaire inbox. Het maakt inboxbeheer eenvoudig door u te helpen e-mails te sorteren met behulp van filters en labels.

2. E-mail filteren

Het instellen van een automatisch doorstuurfilter in Gmail kan e-mailbeheer soepeler maken door niet-productieve, spam of schadelijke e-mails te filteren en naar de map met ongewenste e-mail te sturen. Dit houdt uw Postvak IN schoon, zodat u zich beter kunt concentreren op berichten met een hoge prioriteit.

3. Snelle toegang tot belangrijke informatie

E-mail doorsturen helpt u om gemakkelijk toegang te krijgen tot e-mails van meerdere accounts in één inbox. U kunt eenvoudig elke thread of e-mailbijlage controleren, zelfs als u een apparaat met een ander e-mailaccount gebruikt.

Hoe e-mails automatisch doorsturen in Gmail?

Hier is de stapsgewijze handleiding voor het instellen van automatisch doorsturen in Gmail:

Stap 1: Log in bij Gmail

Open Gmail in de browser en log in bij de account van waaruit je berichten wilt doorsturen.

Stap 2: Instellingen openen

Klik op Instellingen (tandwielpictogram) in de rechterbovenhoek en selecteer Alle instellingen bekijken.

Ga naar Doorsturen en POP/IMAP.

Stap 3: Een doorstuuradres toevoegen

Klik in het gedeelte 'Doorsturen' op Een doorstuuradres toevoegen.

Voer het ontvangstadres in waarnaar u berichten wilt doorsturen en klik vervolgens op Volgende, Doorgaan en OK.

Stap 4: Het doorstuuradres verifiëren

Je krijgt een verificatielink met een bevestigingscode voor het opgegeven doorstuuradres. Klik op de verificatielink.

Stap 5: Ga naar het tabblad doorsturen en POP/IMAP

Ga terug naar de instellingenpagina en ververs uw browser. Ga terug naar het tabblad Forwarding en POP/IMAP.

Stap 6: Opties voor doorsturen instellen

Selecteer in het gedeelte Doorsturen Een kopie van inkomende e-mail doorsturen naar.

Stap 7: Kies een actie voor de Gmail-kopie

Selecteer wat er gebeurt met de Gmail-kopie van je e-mails. Je kunt het originele bericht in je inbox op vier manieren behandelen.

Mijn kopie in de inbox houden: U krijgt een kopie van de e-mails in uw oorspronkelijke Gmail-account

U krijgt een kopie van de e-mails in uw oorspronkelijke Gmail-account Mijn kopie markeren als gelezen: Het verschijnt niet als nieuw bericht in uw Gmail-account

Het verschijnt niet als nieuw bericht in uw Gmail-account Mijn kopie archiveren: Hiermee verplaatst u de e-mail uit uw hoofdinbox

Hiermee verplaatst u de e-mail uit uw hoofdinbox Gmail-kopie verwijderen: Als u de kopie helemaal niet wilt bewaren

Stap 8: Wijzigingen opslaan

Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen voor automatisch doorsturen in Gmail toe te passen.

Hoe specifieke Gmail-berichten filteren en doorsturen?

Dus je hebt al je e-mails doorgestuurd naar een andere account en nu verzuipt het in de berichten? Filters schieten te hulp! Je kunt een filter toepassen als je alleen bepaalde soorten e-mails wilt doorsturen. Zo doe je dat:

Stap 1: Open Gmail

Open uw Gmail-account via een browser.

Stap 2: Zoekopties openen

Ga naar de bovenkant van de pagina en klik op de knop Toon zoekopties in het veld Zoekmail.

Stap 3: Filtercriteria opgeven

Definieer uw filtercriteria. Of je nu filtert op afzender, trefwoorden of onderwerpen, Gmail filters kunnen het allemaal sorteren. Eenmaal geconfigureerd, klik op Filter maken.

Stap 4: Het doorstuuradres instellen

Op de volgende pagina vinkt u het vakje voor Doorsturen naar aan en selecteert u de e-mailgroep of het adres waar u specifieke berichten naartoe wilt doorsturen.

Stap 5: Maak een filter

Klik op Maak filter, en voila! Uw e-mail doorsturen op maat is klaar.

Hoe automatisch doorsturen uitschakelen?

Automatisch doorsturen in Gmail kan je workflow vergemakkelijken, maar je weet nooit wanneer je het moet uitschakelen. Misschien heb je niet langer e-mails nodig die naar een ander account worden doorgestuurd, of misschien ben je de beveiliging aan het aanscherpen.

Wat je reden ook is, hier zijn de stappen om automatisch doorsturen in Gmail uit te schakelen:

Stap 1: Log in bij Gmail

Open het Gmail-account van waaruit u het doorsturen van berichten wilt stoppen.

Stap 2: Open instellingen

Klik rechtsboven op Instellingen en selecteer Alle instellingen bekijken.

Stap 3: Ga naar doorstuurinstellingen

Selecteer het tabblad Doorsturen en POP/IMAP op de instellingenpagina.

Stap 4: Schakel doorsturen uit

Schakel doorsturen uit in het gedeelte 'Doorsturen'.

Stap 5: Wijzigingen opslaan

Tik op Wijzigingen opslaan om automatisch doorsturen in Gmail uit te schakelen.

Hoe beheert u doorstuurberichten in Gmail?

Het is prima als u een doorstuurbericht in uw Postvak IN ziet nadat u het doorsturen van e-mails hebt ingesteld. Maar als u deze melding ziet en u heeft het doorsturen niet ingesteld, dan kan er iets mis zijn. Dit is wat u onmiddellijk moet doen:

Veilig je account: Verander je wachtwoord om ongeautoriseerde toegang tot je Gmail-account te blokkeren

Verander je wachtwoord om ongeautoriseerde toegang tot je Gmail-account te blokkeren Schakel doorsturen uit: Gebruik de bovenstaande stappen om doorsturen uit te schakelen

Deze maatregelen beschermen je account en voorkomen dat onbevoegden je e-mails doorsturen.

Geweldig! Je kunt nu elk e-mailbericht doorsturen en uw Gmail-inbox beheren zonder problemen.

Gebruikssituaties van e-mail doorsturen

E-mail doorsturen is niet alleen handig, het verandert ook de manier waarop u uw e-mails beheert. Dit is hoe het u helpt uw e-mailworkflow te optimaliseren en verhoog de efficiëntie:

1. Efficiënte e-mailmarketing

Als je team meerdere e-mails gebruikt om gepersonaliseerde marketingcampagnes te versturen, kan automatisch doorsturen je helpen om alle campagnes vanaf een centrale plek te volgen en controleren. Zo kunt u onmiddellijk reageren op vragen en verzoeken van klanten eenvoudig afhandelen.

Probeer de ClickUp E-mail Marketing Sjabloon om campagnebeheer te stroomlijnen. Het helpt je moeiteloos je e-mails te plannen, in te plannen en bij te houden. Je kunt ook automatisch e-mails versturen op basis van gebruikersgedrag en gerichte berichten op het juiste moment versturen.

Gebruik functies zoals aangepaste statussen om de voortgang van campagnes bij te houden en aangepaste velden om essentiële details te beheren voor eenvoudige toegang en organisatie.

Efficiënte e-mailmarketing

2. Integratie met CRM en verkoopsoftware

E-mail forwarding werkt naadloos samen met Customer Relationship Management (CRM)-systemen en verkoopsoftware door teams te helpen bij het maken van gedeelde inboxen voor effectieve samenwerking.

Door het instellen van doorstuurregels zorg je ervoor dat belangrijke e-mails van klanten automatisch naar je CRM of verkoopsoftware gaan. Dit helpt je om leads efficiënter te beheren, klantgesprekken bij te houden en je verkoopprocessen te stroomlijnen.

Automatisch doorsturen leidt de inkomende e-mail onmiddellijk naar de juiste persoon of het juiste systeem. Dit betekent snellere reactietijden, een betere leadconversie en een algehele verhoging van de verkoopefficiëntie.

3. Integratie met marketingsoftware en automatisering

Door marketinggerelateerde e-mails naar de juiste teams door te sturen, kunt u uw marketinginspanningen verbeteren. Het wordt eenvoudiger om campagnes te beheren en marketingcijfers bij te houden.

Hoe kan ClickUp uw e-mails automatisch doorsturen en workflows stroomlijnen?

Hoewel automatisch doorsturen in Gmail helpt om alle e-mails op werkplekken te volgen, moet u nog steeds threads filteren en sorteren. Sommige e-mails kunnen verloren gaan door de shuffle, waardoor u belangrijke discussies mist.

Probeer ClickUp een van de beste Google Werkruimte alternatieven om e-mailoverbelasting te voorkomen en de efficiëntie te verbeteren. ClickUp is software voor productiviteit, samenwerking en projectbeheer waarmee u doelen kunt stellen, taken kunt toewijzen, de voortgang kunt bijhouden en ideeën kunt brainstormen - alles op één plek.

De ClickUp E-mail Project Management Oplossing helpt u uw e-mails rechtstreeks binnen ClickUp te beheren. U kunt e-mails ontvangen, antwoorden verzenden, e-mails aan taken koppelen en e-mails aan taken koppelen.

beheer al uw e-mails op één plaats met de ClickUp oplossing voor e-mailprojectbeheer_

Eenvoudig taken aanmaken

Het beste deel is dat u zelfs taken kunt aanmaken en toewijzen via e-mails en uw team automatisch op de hoogte kunt brengen. Gebruik de ClickUp Gmail-integratie om e-mails met sterretjes toe te voegen als taken in ClickUp.

Om e-mail te gebruiken voor het maken van taken, gaat u naar een willekeurige taak in ClickUp:

Klik op het ellipsis ... pictogram

pictogram Selecteer E-mail verzenden naar taak

Kopieer het linkadres en stel het in als doorstuuradres in Gmail (zoals hierboven getoond in stap 3)

Creëer en beheer taken via e-mail met ClickUp Gmail-integratie

Voeg eenvoudig opmerkingen toe en beantwoord taakgerelateerde berichten via e-mails, zodat u al uw communicatie en bijlagen op één plaats hebt. Gebruik e-mail in ClickUp om gefocust te blijven en zo min mogelijk afgeleid te worden door meldingen direct in uw e-mail te beantwoorden.

Meldingen instellen en e-mails bijvoegen

Voeg e-mails toe aan taken om volledige conversaties in uw ClickUp werkruimte te brengen. U kunt ook taken plannen door start- en vervaldatums rechtstreeks vanuit uw inbox in te stellen, zodat u nooit een deadline mist.

E-mail automatisering

Automatiseer e-mails voor naadloos workflowbeheer met de E-mail automatisering met ClickUp sjabloon .

Het helpt u het hele automatiseringsproces te visualiseren, te organiseren en e-mailtaken beheren om ervoor te zorgen dat alles op het juiste spoor zit, en automatisch e-mails te triggeren op de optimale tijdstippen, zodat u minder handmatig hoeft te doen. Je kunt e-mailcampagnes ook volgen door aangepaste velden in te stellen, zoals 'onderwerpregels voor e-mails' en 'ontvangers'

E-mail automatisering

Zo kun je de sjabloon gebruiken:

Automatisering instellen: Koppel uw e-mailaccount, maak triggers aan en breng in kaart welke e-mails u wilt verzenden

Koppel uw e-mailaccount, maak triggers aan en breng in kaart welke e-mails u wilt verzenden E-mails opstellen: Personaliseer elk bericht en voeg relevante inhoud en afbeeldingen toe

Personaliseer elk bericht en voeg relevante inhoud en afbeeldingen toe E-mails plannen: Plan wanneer uw e-mails moeten worden verzonden met de kalenderweergave

Plan wanneer uw e-mails moeten worden verzonden met de kalenderweergave Monitor en pas aan: Volg de prestaties van e-mailcampagnes door te kijken naar statistieken zoals open rates, click-through rates en unsubscribes

Overwegingen en beste praktijken voor automatisch doorsturen van e-mail

Bij het instellen van automatisch doorsturen in Gmail is het belangrijk om de juiste e-mailbeheerstrategieën zodat u e-mail doorsturen als een pro kunt gebruiken:

1. Voorzorgsmaatregelen voor privacy en gegevensbeveiliging

E-mail doorsturen is superhandig. Maar raad eens? Het is nog handiger voor hackers. Als je berichten doorstuurt, kun je je gevoelige informatie blootstellen aan onbevoegde gebruikers.

Als cyberinbrekers toegang krijgen tot je e-mailaccount, kunnen ze de doorstuurinstellingen wijzigen om deze e-mails naar zichzelf te sturen, wat kan leiden tot mogelijke gegevensschendingen. Wees dus voorzichtig en houd uw e-mailaccount veilig als u berichten wilt doorsturen.

Gelukkig kunnen de volgende stappen uw veiligheid garanderen:

Regelmatige controles en scans: Controleer regelmatig de regels voor automatisch doorsturen om ongeautoriseerde of verdachte configuraties te herkennen en te verhelpen. Gebruik tools om beveiligingsrisico's te detecteren, zoals ongebruikelijke doorstuurbestemmingen of grootschalige doorstuuractiviteiten

Controleer regelmatig de regels voor automatisch doorsturen om ongeautoriseerde of verdachte configuraties te herkennen en te verhelpen. Gebruik tools om beveiligingsrisico's te detecteren, zoals ongebruikelijke doorstuurbestemmingen of grootschalige doorstuuractiviteiten Proactieve detectie: Stel realtime tracering in om ongebruikelijk automatisch doorstuurgedrag snel te identificeren en aan te pakken. Maak waarschuwingen voor beveiligingsteams om onmiddellijk te reageren op potentiële bedreigingen

Stel realtime tracering in om ongebruikelijk automatisch doorstuurgedrag snel te identificeren en aan te pakken. Maak waarschuwingen voor beveiligingsteams om onmiddellijk te reageren op potentiële bedreigingen Gevoelige informatie versleutelen: Implementeer versleuteling voor gevoelige informatie. Hierdoor moet een potentiële bedreiger een privécertificaat en een versleutelingssleutel verkrijgen voordat hij een bericht kan ontsleutelen

Implementeer versleuteling voor gevoelige informatie. Hierdoor moet een potentiële bedreiger een privécertificaat en een versleutelingssleutel verkrijgen voordat hij een bericht kan ontsleutelen E-mail doorsturen uitschakelen: Schakel de functie automatisch doorsturen uit als u deze niet meer nodig hebt

2. Automatisch doorgestuurde e-mails bewaken en beheren

Zodra je automatisch doorsturen van e-mails hebt ingesteld, is het essentieel om het proces goed te bewaken en te beheren om te voorkomen dat je belangrijke berichten mist. Hier wordt uitgelegd hoe u automatisch doorgestuurde e-mails kunt controleren en beheren:

Uitgebreid testen van regels voor het doorsturen van e-mail:

Wanneer je automatisch doorsturen voor het eerst instelt in Gmail, en telkens wanneer je de instellingen wijzigt, test alles dan grondig. Stuur testmails vanaf verschillende accounts metGmail-sjablonenen controleer of ze de beoogde adressen bereiken

Beheer uw primaire e-mailaccount actief. Negeer uw hoofdinbox niet - dit kan leiden tot gemiste berichten als het doorsturen wordt onderbroken

Controleer uw primaire account regelmatig en stel meldingen in als back-up

Handelen van dubbele e-mails bij doorsturen

Stel je doorsturen zo in dat e-mails als bijlagen worden verzonden in plaats van als tekst. Dit voorkomt dat de e-mailinhoud wordt gedupliceerd in een nieuwe berichttekst

Schakel de optie uit om een kopie van doorgestuurde e-mails in je oorspronkelijke postvak te bewaren. Hierdoor krijg je geen twee kopieën van elke e-mail

Zorg ervoor dat je niet meerdere doorstuurregels hebt die e-mails naar hetzelfde adres sturen. Verwijder overbodige regels om duplicaten te voorkomen

Vraag ontvangers om hun spammappen te controleren op extra kopieën van e-mails, omdat dubbele e-mails soms als spam worden gemarkeerd

Als u deze stappen volgt, blijft uw Postvak IN overzichtelijk en ontvangt u slechts één kopie van elke e-mail.

3. Internet Message Access Protocol en Post Office Protocol begrijpen

IMAP (Internet Message Access Protocol) en POP (Post Office Protocol) zijn e-mailprotocollen die ontworpen zijn om e-mails van de server op te halen.

E-mails bestaan uit twee delen: de e-mailclient (een app op je computer of smartphone) en de e-mailserver. Om deze twee delen goed te synchroniseren, moeten ze dezelfde taal of hetzelfde protocol spreken.

Dat is waar POP en IMAP om de hoek komen kijken. Dit zijn de gemeenschappelijke standaarden waarmee e-mailclients en servers elkaar kunnen begrijpen.

IMAP en POP spelen een cruciale rol bij het automatisch doorsturen van e-mail door te bepalen hoe e-mails worden geopend en opgeslagen:

Internet Message Access Protocol

Met IMAP hebt u toegang tot uw e-mails vanaf meerdere apparaten omdat e-mails op de server worden bewaard. Wanneer u automatisch doorsturen van e-mail instelt, zorgt IMAP ervoor dat doorgestuurde berichten consistent zijn op al uw apparaten, zodat u uw Postvak IN gemakkelijk kunt beheren, waar u ook bent.

Post Office Protocol

POP downloadt e-mails naar uw apparaat en verwijdert ze daarna meestal van de server. Als u POP met automatisch doorsturen gebruikt, hebt u mogelijk alleen doorgestuurde e-mails op het apparaat waar u het hebt ingesteld. Dit kan de toegankelijkheid vanaf andere apparaten beperken.

Door te begrijpen hoe IMAP en POP werken, kunt u een automatische e-maildoorsturing instellen die perfect bij u past. Het zal ervoor zorgen dat e-mails consistent en handig worden beheerd op al je apparaten.

Taken automatisch aanmaken via e-mails met ClickUp

En daar heb je het! Nu weet je hoe je e-mails in Gmail zowel handmatig als automatisch kunt doorsturen. Het is een game-changer voor het beheren van je inbox zonder de vervelende taak van het kopiëren, plakken of individueel doorsturen van elk bericht.

Voor beter projectbeheer integreer je ClickUp met Gmail. Door actie-items een ster te geven, kunt u automatisch nieuwe taken aanmaken in ClickUp, zodat alles op één plek georganiseerd blijft. Aanmelden bij ClickUp om automatisch e-mail doorsturen in te stellen en uw workflow te stroomlijnen!