Hoe je een proof of concept maakt (met voorbeelden)

Als je iets gaat verkopen dat impact heeft - en duur is - is het logisch dat de koper er absoluut zeker van wil zijn dat het werkt. Verkopers tonen casestudies, getuigenissen en demo's om de koper te overtuigen. Als er veel op het spel staat, is dat niet genoeg.

Kom met proof of concept. In deze blogpost onderzoeken we wat het is en hoe je het kunt gebruiken om je organisatiedoelen te bereiken.

Wat is een proof of concept?

Een Proof of Concept (PoC) is een kleinschalige implementatie van een groot programma om de haalbaarheid van een project of idee aan te tonen. Het is vaak de eerste stap naar het starten van een project .

Het is alsof je een steekproef van cupcakes bakt voordat je de catering voor een feestje toewijst. Zo kun je het recept testen, experimenteren met de presentatie, de verpakking en levering demonstreren en de smaak bevestigen zonder te investeren in een grootschalige inspanning.

Een goed uitgevoerde PoC biedt tal van voordelen voor teams die de levensvatbaarheid van nieuwe projecten overwegen. De belangrijkste zijn de volgende.

Validatie

Een PoC helpt ervoor te zorgen dat een idee technisch haalbaar is en de moeite waard om uit te voeren. Het helpt ervoor te zorgen dat het concept werkt zoals bedoeld voordat er aanzienlijke middelen aan worden toegewezen.

Inkoop door belanghebbenden

Een succesvolle proof of concept bouwt vertrouwen en ondersteuning op bij belanghebbenden, investeerders of clients. Het levert concreet bewijs dat het idee levensvatbaar is en de verwachte voordelen kan opleveren.

Risicobeheer

Met een PoC kunnen teams potentiële uitdagingen en limieten identificeren in een gecontroleerde omgeving. Dit minimaliseert het risico op onverwachte problemen tijdens de volledige implementatie.

Efficiënt gebruik van middelen

Met een PoC kunnen teams bepalen welke vaardigheden ze nodig hebben en deze nauwkeuriger extrapoleren voor het grotere project. Dit helpt bij het budgetteren, voorspellen en efficiënt toewijzen van middelen.

Innovatie

De PoC moedigt experimenteren en innovatie aan. Teams kunnen nieuwe ideeën testen met kortere tijdlijnen en kleine budgetten zonder bang te hoeven zijn om te falen.

Veel van deze voordelen worden ook geboden door prototypes en MVP's. Wat is dan het verschil tussen beide?

De verschillen begrijpen: Proof of Concept, prototype en MVP

In zekere zin zijn PoC's, prototypes en minimum viable products (MVP) manieren om iets kleins te bouwen om een groter idee te testen. Maar daar houden de overeenkomsten op.

In het productontwikkelingsproces dienen ze allemaal een uniek doel en worden ze in verschillende fases gebruikt. Het begrijpen van deze verschillen helpt teams om de juiste aanpak te kiezen om hun ideeën tot leven te brengen.

verschillen tussen proof of concept, prototype en MVP | Aspect | Proof of Concept (PoC)| | Prototype | Minimum Viable Product (MVP) | | ------------------ | -------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | | Doel: de haalbaarheid van een idee of concept voor een grootschalig project valideren; het ontwerp en de gebruikerservaring visualiseren en testen; een basisversie van het product op de markt brengen | Omvang | Smal, gericht op één gebruikersgroep, locatie of functie | Breed, omvat UX van verschillende functies en functionaliteit | Breed, omvat kernfuncties die nodig zijn voor vroege gebruikers | | Ontwikkelingsinspanning | Minimaal, net genoeg om de haalbaarheid aan te tonen | Matig, vereist het maken van een werkend model | Hoog, vereist een functioneel product dat klaar is voor gebruikers | | Doelgroep | Stakeholders en besluitvormers uit het bedrijfsleven | Teams uit het bedrijfsleven en geselecteerde gebruikers onder de doelgroep | Early adopters en echte gebruikers | | Risico | Identificeert potentiële technische uitdagingen in een vroeg stadium | Ontdekt problemen met ontwerp en bruikbaarheid | Valideert de marktvraag en de product-markt fit | | Soort feedback | Feedback over technische haalbaarheid | Feedback over ontwerp en bruikbaarheid | Feedback over markt en gebruiker | | Kosten | Laag | Matig | Matig tot hoog | | Tijdsbestek | Kort | Gemiddeld | Lang |

Gebruiken:

PoC om de haalbaarheid van een idee te valideren voordat u aanzienlijke middelen investeert

Prototype om het ontwerp en de gebruikerservaring van je product te verkennen en te verfijnen

MVP als je klaar bent om je product op de markt te brengen met net genoeg functies om early adopters aan te trekken en feedback van gebruikers te verzamelen

Aangezien u dit artikel over PoC's leest, gaan we ervan uit dat u de haalbaarheid van een idee moet valideren en de stappen daarvoor moet begrijpen.

De stappen om een betrouwbaar proof of concept te maken

Er zijn een aantal factoren die het succes van een proof of concept beïnvloeden. Je hebt dus een systematische aanpak nodig om er een te maken. Hier is een beproefd raamwerk voor het implementeren van een proof of concept proces, met behulp van een projectmanagement tool zoals ClickUp en een voorbeeld van een app voor het bijhouden van fitness.

1. Verklein het grotere programma

Een proof of concept is in wezen een kleine implementatie van een groter project abonnement . Om het juiste aspect te kiezen om het concept mee te bewijzen, moet je duidelijk zijn over je grotere visie. Begin groot en beperk je tot je PoC.

Wat : Definieer wat de PoC zal valideren (het helpt om alle mogelijkheden te documenteren in eensoftware voor ideeënbeheer en de meest geschikte te kiezen)

: Definieer wat de PoC zal valideren (het helpt om alle mogelijkheden te documenteren in eensoftware voor ideeënbeheer en de meest geschikte te kiezen) Waarom : Schets wat u met het PoC wilt bereiken

: Schets wat u met het PoC wilt bereiken Hoe : Stel succescriteria op voor haalbaarheid en prestaties; zorg voor SMART doelen die helpen bij het nemen van beslissingen

: Stel succescriteria op voor haalbaarheid en prestaties; zorg voor SMART doelen die helpen bij het nemen van beslissingen Wie: Neem belanghebbenden op die de beslissingen zullen nemen

Als je een app voor fitness bijhouden aan het bouwen bent, omvat deze stap het kiezen van het deel van de app dat gevalideerd moet worden, zoals een nieuw algoritme voor het bijhouden van trainingen.

2. Eerste onderzoek doen

Onderzoek het voorgestelde proof of concept om de kosten, tijdlijnen en benodigde middelen in te schatten.

Studie

Gebruik historische gegevens van vergelijkbare projecten om een haalbaarheidsstudie . De verschillende factoren begrijpen die van invloed zijn op het succes van een project.

Voorspellen

Het project opdelen in kleinere, beheersbare Taken om de kosten en tijdlijnen daarvoor in te schatten. Afhankelijkheid vaststellen en bijsturen.

Risicobeheer

Maak een lijst van potentiële risico's die van invloed kunnen zijn op de tijdlijn, budgetten of de oplevering zelf. Raadpleeg senior leden van het team die kunnen bijdragen aan het PoC voor diepere inzichten.

In het geval van de app voor fitness bijhouden, zou je het volgende kunnen doen productontdekking om de prestaties, de nauwkeurigheid van de sensoren en de limieten van gegevensverwerking van bestaande oplossingen te begrijpen.

3. Abonneer u op de PoC

Bepaal de reikwijdte van je proof of concept. Schets alles wat je gaat doen, zoals de functies die je gaat bouwen, kwaliteitscontrolemechanismen die je gaat implementeren, infrastructuur die je gaat leveren, enz.

Verdeel de PoC in taken

Schrijf gedetailleerde beschrijvingen van de functies die je gaat bouwen als onderdeel van de PoC

Voeg tijdsinschattingen toe voor elke Taak

Gebruik checklists om de acceptatiecriteria op te stellen

Wijs gebruikers aan die deze taken zullen voltooien

Voeg startdata en deadlines toe om bij te blijven

Gebruikaangepaste velden om andere informatie toe te voegen die uniek is voor uw POC

Denk er bij het abonnement op uw PoC aan om de reikwijdte te beperken tot functies die essentieel zijn voor het valideren van het concept.

Voor de fitness app zou je stap voor stap de ontwikkeling van het nieuwe algoritme schetsen en deze instellen op je projectmanagement tools met alle nodige details.

4. De PoC bouwen

Met een concreet abonnement in de hand is het tijd voor projectinitiatie en uitvoering. In deze fase helpt het ook om de informatie vast te leggen die nodig is om het succes van je PoC te evalueren.

Nodig gebruikers bijvoorbeeld uit om bij te houden hoeveel tijd ze nodig hebben voor elke Taak, wat je later kunt vergelijken met schattingen.

Benchmark

Vergelijk deze prestaties met eerdere projecten of industriestandaarden om het relatieve succes van de PoC te meten.

Bouw beslissingsondersteuning

Creëer rapportages waarmee belanghebbenden kunnen beslissen of ze doorgaan met de volledige ontwikkeling, wijzigingen aanbrengen of het idee helemaal laten varen.

Voor de fitness app PoC kunnen prestatie-indicatoren zijn: de nauwkeurigheid van het bijhouden van de training, de mate van betrokkenheid van de gebruiker en de verwerkingssnelheid.

Test de nauwkeurigheid en prestaties van het algoritme in verschillende soorten trainingen en omgevingen. Gebruik verschillende apparaten om ervoor te zorgen dat het algoritme goed werkt op verschillende hardware.

6. Documenteer bevindingen

PoC's zijn om twee redenen cruciaal: Om beslissingen te nemen over grote implementaties en om snel te leren over mogelijke uitdagingen. Voor beide doelen kan documentatie levensveranderend zijn.

Goede documentatie gedurende de hele levenscyclus van de PoC helpt ideeën te verduidelijken, uitdagingen te doordenken, mislukte oplossingen aan te tonen en herhaling van fouten te voorkomen.

Documenteer je bevindingen voordat je beslissingen neemt over het uitbreiden van je PoC. Zorg ervoor dat je het hele PoC-proces documenteert, met kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten. Voeg waar mogelijk visuele gegevensrepresentaties en specifieke feedback van belanghebbenden toe.

Voor de fitness app moet je de prestaties van het algoritme op verschillende apparaten documenteren, lessen trekken uit eventuele variaties, uitdagingen die je tegenkwam, oplossingen die niet werkten, waarom de uiteindelijke oplossing werkte, enz.

7. Beslissingen nemen

Als het algoritme goed presteert, maak dan een abonnement op de integratie in de volledige app en op de ontwikkeling van extra functies. Als het algoritme niet aan de criteria voor succes voldoet, overweeg dan alternatieve benaderingen of verder onderzoek naar projectontwerp . Als het algoritme niet in de buurt komt van je verwachtingen, laat het idee dan varen en bedenk iets anders.

Redactie van een concept in de echte wereld uitvoeren

Bij softwareontwikkeling wordt PoC gebruikt om de technische haalbaarheid van een nieuwe functie, technologie of architectuur te valideren voordat deze op grote schaal wordt geïmplementeerd. Het wordt gedaan door:

Zich te concentreren op de meest innovatieve of technisch meest uitdagende aspecten van het project

Een vereenvoudigde versie te ontwikkelen om de kernfunctie te testen

Grondig testen om ervoor te zorgen dat de PoC werkt zoals bedoeld

Het verzamelen van feedback van ontwikkelaars, testers en belanghebbenden om het idee te verfijnen en geïdentificeerde problemen aan te pakken

Resultaten documenteren en de inzichten gebruiken om de grotere implementatie beter te abonneren

PoC's zijn echter geen fenomeen van de software-industrie. Teams in verschillende branches en praktijken gebruiken PoC's als proefproject of om een sterke business case . In projectmanagement en bedrijfsontwikkeling wordt PoC om iets andere redenen gebruikt, zoals:

Snel en tegen lage kosten business waarde aantonen

Een oplossing implementeren voor een kleine groep testgebruikers voor de lancering in de hele organisatie

Processen verbeteren door een nieuwe tool voor projectmanagement of automatisering te gebruiken

Risico's beperken door ze vroeg te identificeren en oplossingen in te bouwen in de PoC zelf

Belanghebbenden overtuigen door de levensvatbaarheid van nieuwe ideeën te demonstreren aan investeerders om financiering en ondersteuning te ondersteunen

Door de haalbaarheid en het potentieel van nieuwe concepten aan te tonen, maken PoC's de weg vrij voor baanbrekende ontwikkelingen en succesvolle invoer op de markt. Het is geen wonder dat een aantal van 's werelds meest succesvolle organisaties proofs of concept met groot succes hebben gebruikt.

Hieronder bespreken we een aantal aansprekende voorbeelden van proof of concept die niet alleen hun respectievelijke industrieën hebben getransformeerd, maar ook nieuwe normen hebben gesteld voor innovatie en ontwikkeling.

Deze cases benadrukken het strategische belang van PoC's bij het omzetten van visionaire ideeën in realiteit, en laten zien hoe kleinschalige implementaties kunnen leiden tot significante, grootschalige successen.

Dropbox

In 2007 vergat Drew Houston, een student aan het MIT, steeds zijn USB-stick, waardoor hij in de steek werd gelaten als hij bestanden moest overbrengen.

Hij bedacht een oplossing waarbij hij geen fysiek apparaat hoefde te onthouden of mee te nemen. Dit idee leidde tot het concept van Dropbox: een cloud-gebaseerde opslagruimte voor bestanden en synchronisatieservice.

In de beginfase van cloud computing en online communicatie was dit idee volkomen nieuw. Hij moest medewerkers en investeerders visueel laten zien hoe dit werkt. Dus creëerde Dropbox een PoC in de vorm van een video walkthrough van de functie van hun dienst voor het delen van bestanden. Dit hielp bij het valideren van de rente uit de markt en het verzamelen van feedback van gebruikers, wat leidde tot een succesvolle productontwikkeling.

Slack

In 2011 ontwikkelden Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson en Serguei Mourachov een spel genaamd Glitch. Voor het agile team dat vaak samenwerkte, was hun interne communicatietool ineffectief.

Dus creëerden ze Slack als een intern hulpmiddel om hun eigen problemen op te lossen. Later, toen het spel Glitch niet van de grond kwam, besloot het team om over te stappen op de communicatietool.

De vroege versie van Slack die ze voor intern gebruik ontwikkelden, diende als proof of concept voor het miljardenproduct dat het nu is. Door de tool te testen en te verfijnen in een echte omgeving kon het team de effectiviteit en potentiële waarde voor de markt valideren.

Airbnb

In 2007 hadden huisgenoten Brian Chesky en Joe Gebbia moeite om de steile huurprijzen in San Francisco te betalen. Ze dachten erover om hun appartement te delen of onder te verhuren.

In die tijd merkten ze dat er een grote designconferentie naar de stad kwam. Hotels in de buurt van de conferentie waren volgeboekt of waanzinnig duur.

Daarin zagen ze een kans: waarom hun woonkamer niet verhuren aan deelnemers aan de conferentie? Hoewel het een geweldig idee leek, wisten ze niet zeker of iemand hun huis zou huren, laat staan ervoor zou betalen.

Om hun idee te testen, zetten Chesky en Gebbia een website op met de naam Air Bed & Breakfast. Ze boden luchtbedden aan in hun woonkamer en ontbijt voor conferentiegangers. De eerste gasten betaalden elk $80 om een paar nachten te blijven.

Deze versie van Airbnb diende als bewijs van een concept dat anders te fantastisch leek om te implementeren. Door een Airbnb in hun eigen huis op te zetten, bewezen ze dat er een markt is voor gastgezinnen.

