Bedrijven transformeren in Singapore: Mijn top 10 CRM-tools voor 2024

In de loop van mijn carrière heb ik met verschillende CRM-systemen (Customer Relationship Management) gewerkt en deze beoordeeld. Eén ding dat ik consequent heb waargenomen in alle sectoren is dat wanneer bedrijven de juiste CRM-tools kiezen, ze enorme verbeteringen ervaren op het gebied van verkooppijplijnoptimalisatie en klantinteracties.

Of je nu sterke klantrelaties wilt opbouwen voor je groeiende bedrijf of klantbeheerstrategieën wilt verbeteren voor grote bedrijven, een betrouwbare CRM-oplossing biedt aanzienlijke voordelen.

In deze blog bespreken we de beste CRM-software in Singapore, gekozen op basis van persoonlijke ervaringen van mensen die in Singapore hebben gewerkt en grondig onderzoek door het ClickUp-team. Deze aanbevelingen zijn samengesteld om bedrijven te helpen bij het aanpakken van een reeks uitdagingen die specifiek zijn voor deze regio, zoals het naleven van de Personal Data Protection Act 2012 (PDPA).

Wat moet u zoeken in betrouwbare CRM-software in Singapore?

De juiste CRM-oplossing biedt veel voordelen voor kleine en middelgrote bedrijven, maar het vinden van de juiste oplossing kost tijd. Verschillende leveranciers op de markt bieden een reeks producten met verschillende functies, waaronder branchespecifieke opties.

Hier zijn enkele factoren die u in overweging moet nemen voordat u een beslissing neemt:

Elk CRM-systeem leunt zwaar op contactbeheer, wat essentieel is voor bedrijven om uitgebreide informatie over potentiële klanten en huidige klanten te verzamelen en te organiseren.

CRM-software biedt een 360-graden overzicht van interacties, wat helpt bij het r het opbouwen van relaties en het behouden van klanten . Zorg ervoor dat de CRM-software eenvoudig te gebruiken is en de belangrijkste meetgegevens bevat.

2. Workflowautomatisering

Geautomatiseerde CRM-workflows vereenvoudigen de activiteiten. Zoek naar software met aangepaste regels en verkoopteamautomatisering. Workflowautomatisering helpt om uw CRM-activiteiten te strategiseren zoals het routeren van berichten, het verzenden van vooraf ingestelde reacties, het opvolgen van leads, het loggen van communicatie en naadloze rapportage.

3. Marketingautomatisering

De verkoop-CRM-software van uw keuze moet marketingtaken automatiseren en inzichten bieden voor gepersonaliseerde berichten. Het moet in staat zijn om leadtrackinggegevens vast te leggen om meer leads te converteren en de ROI van campagnes te analyseren om toekomstige inspanningen te verbeteren.

4. Aanpassing

De beste CRM biedt aanpassingsmogelijkheden om te voldoen aan unieke bedrijfsbehoeften. Kies oplossingen die functieselectie, aangepaste rapporten en integratie met bestaande tools via API's en plugins mogelijk maken.

5. Integraties met derden

Kies een CRM-systeem dat kan worden geïntegreerd met essentiële bedrijfssoftware. Populaire platforms bieden integraties met tools als QuickBooks en Mailchimp. Belangrijke integraties zijn e-mailclients, kassasystemen en gegevensback-updiensten.

6. Gepersonaliseerde interacties

Singaporese klanten waarderen gepersonaliseerde ervaringen. CRM's met functies als klantsegmentatie en gerichte communicatie kunnen bedrijven helpen om tegemoet te komen aan individuele klantbehoeften.

7. Omnichannel betrokkenheid

De Singaporese markt legt de nadruk op interactie met klanten via meerdere kanalen. Kies een CRM dat kan integreren met verschillende communicatiekanalen, zoals sociale media, e-mail en berichtenplatforms, zodat u klanten naadloos kunt betrekken bij verschillende contactmomenten.

De 10 beste CRM-software in Singapore voor gebruik in 2024

Het vinden van de perfecte CRM-software in Singapore kan een belangrijke ommekeer betekenen voor je bedrijf in 2024. Ik heb de 10 beste beschikbare oplossingen grondig getest om je de juiste te kunnen bieden.

Bekijk ze allemaal zorgvuldig en kies er een die past bij jouw persoonlijke behoeften:

1. ClickUp: beste alles-in-één CRM projectmanagementsysteem

volg betrokkenheid en beheer taken met ClickUp's CRM voor klantensucces om ervoor te zorgen dat uw klanten altijd tevreden zijn_

ClickUp staat bekend om zijn grote verscheidenheid aan projectorganisatiefuncties en hoge kwaliteit CRM-kenmerken . De aanpasbare dashboards bieden real-time inzicht in klantbetrokkenheid, nieuwe leads, en andere belangrijke statistieken. U kunt deze gegevens filteren en groeperen om rapporten te genereren die specifiek zijn voor uw behoeften.

ClickUp biedt ook functies zoals het stellen van doelen en mindmapping die helpen bij het plannen en visualiseren van uw CRM workflow. Zo kunt u brainstormen over ideeën, complexe outreachactiviteiten opsplitsen in kleinere taken en ervoor zorgen dat uw team tijdens het hele proces op één lijn blijft.

Bovendien is de CRM-sjablonen van ClickUp kunnen worden aangepast aan verschillende bedrijfsbehoeften. Het is een effectieve manier om klantrelaties en verkoopcampagnes te beheren.

Wat onderscheidt ClickUp's CRM tool is de naadloze integratie met projectbeheertools, waardoor een samenhangend platform ontstaat voor zowel taak- als klantbeheer.

De beste functies van ClickUp

Aanpasbare pijplijnen Salesforce is een bekende naam in de CRM-branche. Het biedt robuuste en veelzijdige oplossingen die ideaal zijn voor elke bedrijfsgrootte.

Met de ingebouwde AI, Salesforce Einstein, heb je toegang tot slimmere verkoopprognoses, lead scoring en opportunity management.

Daarnaast biedt deze CRM-software uitgebreide functies, aanpassingsgemak en naadloze integratie met andere systemen. Specifiek voor Singapore biedt Salesforce opties voor gegevensresidentie, zodat u uw klantgegevens binnen Singapore kunt opslaan en mogelijk tegemoet kunt komen aan lokale zorgen over gegevensprivacy.

De beste functies van Salesforce

Biedt diepgaande inzichten via aangepaste dashboards en rapporten

Automatiseert workflows en goedkeuringsprocessen om de efficiëntie te verhogen

Geeft toegang tot vele apps van derden, waardoor de functionaliteit met duizenden wordt uitgebreid

Maakt gebruik van kunstmatige intelligentie, die helpt bij het maken van toekomstige verkoopvoorspellingen met behulp van verzamelde gegevens uit het verleden

Een volledig functionerende CRM-software voor smartphones die het beste werkt voor een mobile-first personeelsbestand zoals in Singapore, met85% van de bevolking geïdentificeerd als technisch onderlegd

Beperkingen van Salesforce

Complexiteit : Het kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies

: Het kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers vanwege de uitgebreide functies Kosten : Hogere prijzen in vergelijking met sommige concurrenten, wat een barrière kan vormen voor kleine bedrijven

: Hogere prijzen in vergelijking met sommige concurrenten, wat een barrière kan vormen voor kleine bedrijven Aanpassing: Vereist technische expertise voor geavanceerde aanpassingen en integratie

Salesforce-prijzen

Essentials : $25 per gebruiker/maand voor basis CRM-functies

: $25 per gebruiker/maand voor basis CRM-functies Professioneel : $75 per gebruiker/maand met volledige CRM-mogelijkheden

: $75 per gebruiker/maand met volledige CRM-mogelijkheden Enterprise : $150 per gebruiker/maand voor geavanceerde CRM-functies

: $150 per gebruiker/maand voor geavanceerde CRM-functies Unlimited: $300 per gebruiker/maand voor de volledige suite van Salesforce-mogelijkheden

Salesforce-beoordelingen en -beoordelingen

G2 : 4.3/5 uit meer dan 12.000 beoordelingen

: 4.3/5 uit meer dan 12.000 beoordelingen Capterra: 4.4/5 uit meer dan 17.000 beoordelingen

3. HubSpot: Het beste voor afstemming tussen marketing en verkoop

via HubSpot Het Hubspot CRM-platform wordt steeds populairder vanwege de intuïtieve interface en talloze marketing-, verkoop- en serviceopties. Naast de belangrijkste CRM-functies biedt het een landing page builder om landingspagina's met hoge conversie te ontwerpen die leads vastleggen en hen door de verkooptrechter leiden.

Het komt ook met geïntegreerd beheer van sociale media, waarmee je content direct vanuit HubSpot kunt plannen en publiceren. Door de naadloze integratie van verschillende functies blijkt dit alles-in-één platform uitzonderlijk voordelig te zijn voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het platform biedt functies zoals Service Hub en Content Hub om lokale bedrijven te helpen bij het leveren van gestroomlijnde, gepersonaliseerde klantervaringen, die 80% van de lokale bedrijven ziet als de sleutel tot bedrijfsgroei in Singapore.

HubSpot beste eigenschappen

Uitgebreid gratis plan met essentiële CRM-functies

Verbindt marketingtools voor onder andere e-mailmarketing en social mediamarketing

Automatiseert verkoopprocessen en houdt prestaties bij

Beheert klantenservicetickets en verbetert de ondersteuning

Sluit naadloos aan op talloze toepassingen van derden

HubSpot beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : De aanpassingsmogelijkheden zijn minder uitgebreid in vergelijking met andere CRM-software

: De aanpassingsmogelijkheden zijn minder uitgebreid in vergelijking met andere CRM-software Geavanceerde functies kosten : Voor geavanceerde marketing- en verkoopfuncties zijn hogere abonnementen nodig

: Voor geavanceerde marketing- en verkoopfuncties zijn hogere abonnementen nodig Gegevenslimieten: Bepaalde gegevens- en contactlimieten zijn van toepassing op lagere abonnementen

HubSpot-prijzen

Gratis plan : Basis CRM-functies met onbeperkt aantal gebruikers

: Basis CRM-functies met onbeperkt aantal gebruikers Starter : $50/maand voor meer geavanceerde tools

: $50/maand voor meer geavanceerde tools Professioneel : $800/maand met verbeterde automatisering en analyses

: $800/maand met verbeterde automatisering en analyses Enterprise: $3.200/maand voor uitgebreide aanpassingen en geavanceerde functies

HubSpot beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 uit meer dan 7.000 beoordelingen

: 4.4/5 uit meer dan 7.000 beoordelingen Capterra: 4.5/5 uit meer dan 9.000 beoordelingen

Singaporese bedrijven worstelen om te voldoen aan de vraag naar multi-channel content, waarbij 82% aangeeft behoefte te hebben aan tools die helpen bij het remixen van content van het ene format of kanaal naar het andere. Singapore is ook het land dat het vaakst een toenemend aantal kanalen als pijnpunt noemt (40%).

De bevindingen van HubSpot Asia Pacific's Wereldwijde Onderzoeken

4. HaloCRM: Beste voor optimalisatie van klantenservice

via haloCRM_ HaloCRM is een bedrijf dat zich richt op klantenondersteuning en servicemanagement. Het biedt een selfserviceportaal waarmee klanten antwoorden kunnen zoeken, toegang hebben tot kennisbankartikelen en gemakkelijk tickets kunnen indienen.

Het biedt ook sentimentanalyse, die inzicht geeft in het klantsentiment door interactieanalyse met je supportteam. Hiermee kunt u verbeterpunten identificeren en de klantervaring personaliseren.

Met het platform kun je vragen beheren via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, sociale media en chat. Dit is vooral gunstig voor klantenwerving in Singapore waar veel klanten verschillende platforms gebruiken om in contact te komen met bedrijven.

HaloCRM beste eigenschappen

Beheer en prioriteer tickets voor klantenondersteuning

Biedt omnichannelondersteuning voor naadloze klantinteractie via e-mail, chat, sociale media en meer.

Stroomlijnt supportprocessen met behulp van automatisering

Maakt communicatie via e-mail, chat en sociale media mogelijk

Helpt bij het leveren van rapporten over het prestatieniveau van klanttevredenheid en ondersteuningsefficiëntie

HaloCRM-beperkingen

Gebruikersinterface : Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief in vergelijking met concurrenten

: Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief in vergelijking met concurrenten Integratiemogelijkheden : Beperkte integratiemogelijkheden met applicaties van derden

: Beperkte integratiemogelijkheden met applicaties van derden Aanpassingsmogelijkheden: Minder aanpassingsmogelijkheden vergeleken met andere CRM-software

HaloCRM prijzen

Basis : $15 per gebruiker/maand met essentiële ondersteuningsfuncties

: $15 per gebruiker/maand met essentiële ondersteuningsfuncties Pro : $35 per gebruiker/maand met geavanceerde automatisering en analyse

: $35 per gebruiker/maand met geavanceerde automatisering en analyse Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote organisaties met uitgebreide behoeften

HaloCRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 uit meer dan 500 beoordelingen

: 4.5/5 uit meer dan 500 beoordelingen Capterra: 4.6/5 uit meer dan 400 beoordelingen

5. Maandag CRM voor verkoop: Het beste voor visueel project- en verkoopbeheer

via maandag CRM_ Monday Sales CRM-software staat bekend om zijn visueel intuïtieve interface en flexibele projectbeheermogelijkheden. Het stelt het verkoopteam in staat om verkooppijplijnen en klantrelaties met gemak te beheren door gebruik te maken van visuele workflows en automatisering.

Monday Sales CRM gaat verder dan de basis met functies zoals tijdregistratie om verbeterpunten te identificeren en de workflow te optimaliseren. Het biedt ook een form builder om leadgegevens direct in het platform vast te leggen, waardoor het verzamelen van gegevens wordt gestroomlijnd.

De beste functies van Monday Sales CRM

Intuïtieve en aanpasbare visuele dashboards

Biedt naadloze integratie met populaire apps zoals Slack, Google Drive en Outlook

Traceert eenvoudig verkooppijplijnen en -fasen

Teams kunnen eenvoudig samenwerken met de geïntegreerde communicatietool

Automatiseert terugkerende taken om de efficiëntie te verbeteren

Vermaandag CRM-verkoopbeperkingen

Complexe installatie: Eerste installatie is tijdrovend vanwege uitgebreide aanpassingsopties

Leercurve: Gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om te wennen aan de visuele interface

Kosten: duurdere plannen worden duur voor kleine teams

Prijzen voor maandag Sales CRM

Individueel : Gratis voor maximaal 2 gebruikers met basisfuncties

: Gratis voor maximaal 2 gebruikers met basisfuncties Basis : $8 per gebruiker/maand met essentiële CRM-functies

: $8 per gebruiker/maand met essentiële CRM-functies Standaard : $10 per gebruiker/maand met verbeterde automatisering en integraties

: $10 per gebruiker/maand met verbeterde automatisering en integraties Pro : $16 per gebruiker/maand met geavanceerde CRM-mogelijkheden

: $16 per gebruiker/maand met geavanceerde CRM-mogelijkheden Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote organisaties

Monday Sales CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 uit meer dan 2.000 beoordelingen

: 4.6/5 uit meer dan 2.000 beoordelingen Capterra: 4.5/5 uit meer dan 1.500 beoordelingen

6. GreenRope: Beste voor geïntegreerde verkoop en marketing

via groene Touw Het GreenRope CRM-systeempakket biedt een breed scala aan tools voor verkoop, marketing en automatisering. Het is ontworpen om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen en biedt geavanceerde e-mailmarketing met automatiseringsservices, naadloos beheer van evenementen en registraties en uitgebreide analyses en rapportage.

GreenRope biedt ook social listening om merkvermeldingen en klantsentiment te monitoren, en website tracking om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag en inhoud te optimaliseren voor betere conversies. Gezien de hoge penetratie van sociale media in Singapore (85%), kan de social listening-functie van het platform van pas komen bij het opstellen van lokale bereikstrategieën.

De beste eigenschappen van GreenRope

Bestaat uit modules voor klantrelatiebeheer voor verkoop, marketing en klantenservice

Opties voor meer geavanceerde e-mailmarketing met automatiseringsservices

Beheert evenementen en registraties naadloos

Biedt uitgebreide analyse en rapportage

Automatiseert processen om bedrijfsprestaties te verbeteren

De beperkingen van GreenRope

Interface : Sommige gebruikers vinden de interface ouderwets en niet zo gemakkelijk

: Sommige gebruikers vinden de interface ouderwets en niet zo gemakkelijk Leercurve : Het is moeilijk te gebruiken omdat het complex is en te veel functionaliteiten heeft

: Het is moeilijk te gebruiken omdat het complex is en te veel functionaliteiten heeft Klantenondersteuning: Beperkte opties voor klantenondersteuning bij lagere plannen

GreenRope prijzen

Starter : $99/maand voor maximaal 1.000 contacten

: $99/maand voor maximaal 1.000 contacten Pro : $199/maand voor maximaal 10.000 contacten

: $199/maand voor maximaal 10.000 contacten Premium : $299/maand voor maximaal 50.000 contacten

: $299/maand voor maximaal 50.000 contacten Enterprise: Aangepaste prijzen voor uitgebreidere behoeften

GreenRope beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 uit meer dan 200 beoordelingen

: 4.3/5 uit meer dan 200 beoordelingen Capterra: 4.4/5 uit meer dan 300 beoordelingen

7. Pipedrive: Beste voor verkooppijplijnbeheer

via pipedrive_ Pipedrive is een uitstekende software voor klantenrelatiebeheer op maat van het verkoopteam van je bedrijf. Het is uitgerust met gebruiksvriendelijke interfacemogelijkheden en tools die handig zijn bij het beheren van pijplijnen.

Het automatiseert repetitieve verkooptaken en biedt communicatiefuncties voor naadloze e-mailinteracties met klanten. Door de integratie met populaire communicatietools zoals WhatsApp en Facebook Messenger zorgt Piperdrive voor gestroomlijnde communicatie met Singaporese klanten op de platforms van hun voorkeur.

Pipedrive bevat ook goed toegelichte verkoopdocumenten en een mobiele app met alle functies die nodig zijn voor verkoopbeheer onderweg. Deze software is dus een uitstekende keuze voor kleine tot middelgrote bedrijven in Singapore die hun verkoopproductiviteit willen verbeteren.

De beste functies van Pipedrive

Visuele en gebruiksvriendelijke verkooppijplijn

Automatiseert terugkerende verkooptaken

Communiceert harmonieus met e-mailklanten

Biedt goed toegelichte en uitgebreide verkoopdocumenten

Mobiele software met alle denkbare functies voor verkoopbeheer buiten kantoor

Pipedrive beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden : In vergelijking met andere CRM's zijn de aanpassingsmogelijkheden beperkt

: In vergelijking met andere CRM's zijn de aanpassingsmogelijkheden beperkt Basis marketingtools : Beperkte marketingfuncties, meer gericht op verkoop

: Beperkte marketingfuncties, meer gericht op verkoop Kosten voor uitbreidingen: Extra functies kunnen de totale kosten verhogen

Pipedrive prijzen

Essential : $12,50 per gebruiker/maand voor basisfuncties

: $12,50 per gebruiker/maand voor basisfuncties Geavanceerd : $24,90 per gebruiker/maand met uitgebreide mogelijkheden

: $24,90 per gebruiker/maand met uitgebreide mogelijkheden Professioneel : $49,90 per gebruiker/maand voor geavanceerde tools

: $49,90 per gebruiker/maand voor geavanceerde tools Enterprise: $99 per gebruiker/maand voor volledige toegang tot functies

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2 : Gewaardeerd 4.2/5 uit meer dan 2.000 beoordelingen

: Gewaardeerd 4.2/5 uit meer dan 2.000 beoordelingen Capterra: Gewaardeerd 4.5/5 uit 1.200+ beoordelingen

8. Freshsales: Beste voor AI-aangedreven verkoop

via Versverkoop Freshsales, een belangrijk onderdeel van de Freshworks-suite, is gericht op het verbeteren van de efficiëntie van verkoopprocessen door gebruik te maken van AI-gestuurde analyse en automatisering.

Het platform automatiseert verkoopprocessen om de productiviteit te verbeteren en maakt een betere follow-up mogelijk met functies zoals het openen van e-mails en het volgen van klikken. Freshsales biedt ook een mobiele app voor het beheren van verkoopactiviteiten vanaf elke locatie.

Het staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en sterke functionaliteiten die speciaal zijn ontworpen voor verkoopteams.

De beste functies van Freshsales

Gebruikt AI om praktische ideeën of oplossingen voor te stellen

Scores toekennen aan leads op basis van hun interactieniveau Verkoopprocessen automatiseren om de productiviteit te verbeteren

Betere follow-upfuncties in e-mails om klikken bij te houden Verkoopactiviteiten overal beheren met een mobiele app

De beperkingen van Freshsales

Integratiebeperkingen : Beperkte integraties in vergelijking met sommige concurrenten

: Beperkte integraties in vergelijking met sommige concurrenten Complexiteit : Sommige gebruikers vinden geavanceerde functies complex om in te stellen

: Sommige gebruikers vinden geavanceerde functies complex om in te stellen Support: Beperkte klantenondersteuning bij lagere plannen

Vernieuwde verkoopprijzen

Gratis plan : Basisfuncties voor kleine teams

: Basisfuncties voor kleine teams Groei : $15 per gebruiker/maand met essentiële CRM-tools

: $15 per gebruiker/maand met essentiële CRM-tools Pro : $39 per gebruiker/maand met geavanceerde functies

: $39 per gebruiker/maand met geavanceerde functies Enterprise: $69 per gebruiker/maand voor uitgebreide CRM-mogelijkheden

Freshsales beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 uit meer dan 900 beoordelingen

: 4.6/5 uit meer dan 900 beoordelingen Capterra: 4.6/5 uit meer dan 500 beoordelingen

9. Zoho CRM: Beste voor maatwerk en betaalbaarheid

via Zoho CRM Zoho CRM biedt bedrijven van alle groottes een verscheidenheid aan aanpassingsmogelijkheden en betaalbare oplossingen. Het automatiseert workflows en routinetaken en maakt communicatie mogelijk via verschillende kanalen, zoals email, sociale media en chat.

Zoho CRM integreert met verschillende tools van derden, zoals QuickBooks boekhoudsoftware, marketingautomatiseringsplatforms en productiviteitsapps. Hierdoor kunnen Singaporese bedrijven Zoho CRM verbinden met hun bestaande tech stack voor een uniforme workflow.

Lees hoe Zoho CRM heeft geholpen Displaywetenschap uit Singapore om haar activiteiten uit te breiden en tegelijkertijd te voldoen aan de PDPA Act.

De beste eigenschappen vanZoho CRM

Zia AI biedt voorspellende verkoopanalyses en inzichten

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden voor modules en velden

Automatiseert workflows en routinetaken

Verstuur e-mails, communiceer via sociale media en neem deel aan chats via verschillende kanalen.

Hulpmiddelen van derden zoalsSignpass zijn soepel geïntegreerd in Zoho apps om eenvoudige processen in Singapore te vergemakkelijken

Zoho CRM beperkingen

Gebruikersinterface : Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief

: Sommige gebruikers vinden de interface minder intuïtief Leercurve : Deze kan steil zijn door de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

: Deze kan steil zijn door de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden Support: De klantenondersteuning kan worden verbeterd voor gratis en lagere plannen

Zoho CRM prijzen

Gratis plan : Basisfuncties voor maximaal 3 gebruikers

: Basisfuncties voor maximaal 3 gebruikers Standaard : $12 per gebruiker/maand met essentiële CRM-systeemtools

: $12 per gebruiker/maand met essentiële CRM-systeemtools Professioneel : $20 per gebruiker/maand met geavanceerde functies

: $20 per gebruiker/maand met geavanceerde functies Enterprise : $35 per gebruiker/maand voor uitgebreide mogelijkheden

: $35 per gebruiker/maand voor uitgebreide mogelijkheden Ultimate: $45 per gebruiker/maand voor volledige toegang tot alle functies

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4.0/5 uit meer dan 1.700 beoordelingen

: 4.0/5 uit meer dan 1.700 beoordelingen Capterra: 4.2/5 uit meer dan 2.000 beoordelingen

10. Eber: Beste voor loyaliteitsprogramma-integratie

via Eber Eber is ontworpen om CRM te integreren met klantloyaliteitsprogramma's, waardoor het ideaal is voor bedrijven die hun klantenbinding en -betrokkenheid willen verbeteren.

Het biedt functies voor het genereren en beheren van loyaliteitsprogramma's, het classificeren van klanten voor gerichte marketing, het automatiseren van loyaliteits- en marketingcampagnes en inzicht krijgen in klantgedrag en programmaprestaties.

Daarnaast integreert Eber met populaire Singaporese kassasystemen, waaronder Lightspeed Retail en Shopify voor een samenhangend data-ecosysteem.

Eber beste eigenschappen

Moeiteloos loyaliteitsprogramma's voor klanten genereren en beheren

Classificeer klanten op basis van hun behoeften voor doelgerichte marketing

Helpt bij het automatiseren van loyaliteits- en marketingcampagnes

Geeft inzicht in klantgedrag en prestaties van loyaliteitsprogramma's

Kan worden geïntegreerd met kassasystemen en andere zakelijke tools

Eber beperkingen

Feature diepte : Beperkte CRM-functies vergeleken met speciale CRM-platforms

: Beperkte CRM-functies vergeleken met speciale CRM-platforms Schaalbaarheid : Schaalt mogelijk niet goed voor zeer grote ondernemingen

: Schaalt mogelijk niet goed voor zeer grote ondernemingen Aanpassingen: Minder aanpassingsmogelijkheden voor niet-loyaliteitsfuncties

Eber prijzen

Starter : $29/maand voor basisfuncties loyaliteitsprogramma

: $29/maand voor basisfuncties loyaliteitsprogramma Professioneel : $69/maand met geavanceerde campagnetools

: $69/maand met geavanceerde campagnetools Zakelijk : $129/maand voor uitgebreide loyaliteits- en CRM-functies

: $129/maand voor uitgebreide loyaliteits- en CRM-functies Onderneming: Aangepaste prijzen voor grote organisaties

Eber beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 uit meer dan 150 beoordelingen

: 4.5/5 uit meer dan 150 beoordelingen Capterra: 4.6/5 uit meer dan 100 beoordelingen

Snel het succes van uw startup met de juiste CRM

We hebben in Singapore een hele reeks software voor klantrelatiebeheer gezien, elk met zijn eigen unieke kenmerken om te voldoen aan verschillende bedrijfsvereisten.

Van de uitgebreide mogelijkheden van Salesforce tot de afstemming van marketing en verkoop van HubSpot en de integratie van projectbeheer van ClickUp, er is een CRM voor elke behoefte. Evalueer deze opties om de beste oplossing voor uw organisatie te vinden.

Als je op zoek bent naar een allesomvattende CRM-oplossing, met functies zoals aanpasbare pijplijnen, workflowautomatisering, naadloze integraties en uitgebreid taakbeheer, dan is ClickUp je beste keuze. Klaar om uw klantenrelatiebeheer te transformeren?

Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog!