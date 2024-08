Top 10 HR-software in Maleisië

Het runnen van een bedrijf van elke omvang vereist het uitvoeren van een groot aantal taken, zoals personeelsbeheer, salarisverwerking, prestatiebeheer en nalevingsbeheer. Het is niet eenvoudig om deze taken handmatig uit te voeren. Als je echter HR-software gebruikt om deze taken te beheren, worden fouten tot een minimum beperkt, bespaar je tijd en kun je je richten op je bedrijfsdoelen.

Ik heb veel tijd besteed aan het onderzoeken van verschillende HR-servicesoftware-opties die in Maleisië worden aangeboden om onze HR-activiteiten te optimaliseren. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen, observaties en evaluaties van de beste HR software aanbieders in Maleisië om je te helpen de beste HR software optie voor jouw bedrijf te vinden.

Wat moet je zoeken in HR-software in Maleisië?

Bij het kiezen van HR-software in Maleisië moet u rekening houden met een aantal belangrijke factoren om er zeker van te zijn dat de software aansluit bij de behoeften van uw organisatie en de wettelijke vereisten.

Reglementaire naleving : Zorg ervoor dat de software voldoet aan de Maleisische arbeidswetgeving op het gebied van arbeidscontracten, salarisadministratie, belastingen en andere wettelijke vereisten. Controleer bijvoorbeeld of er voorzieningen zijn voor MTD (Monthly Tax Deduction) en andere wettelijke inhoudingen zoals EPF (Employees' Provident Fund), SOCSO (Social Security) en EIS (Employee Insurance System)

: Zorg ervoor dat de software voldoet aan de Maleisische arbeidswetgeving op het gebied van arbeidscontracten, salarisadministratie, belastingen en andere wettelijke vereisten. Controleer bijvoorbeeld of er voorzieningen zijn voor MTD (Monthly Tax Deduction) en andere wettelijke inhoudingen zoals EPF (Employees' Provident Fund), SOCSO (Social Security) en EIS (Employee Insurance System) Integratiemogelijkheden : Kies HR-software die naadloos integreert met andere bedrijfsapplicaties, boekhoudsoftware, tools voor tijdregistratie en andere systemen om datasilo's te voorkomen en de productiviteit te verhogen

Beveiligingsmaatregelen : Zorg ervoor dat de software over robuuste functies voor gegevensbeveiliging beschikt om vertrouwelijke werknemersgegevens te beschermen tegen inbreuken of ongewenste toegang

Kosten en rendement op investering : Kies HR-software die binnen uw financiële mogelijkheden past en houd rekening met het potentiële rendement van de software. Denk bij de beoordeling van het rendement van HR-software aan tijdsbesparing, verhoogde productiviteit, lagere administratiekosten en een hoger personeelsbehoud

Gebruikersinterface : Ga op zoek naar een intuïtieve gebruikersinterface en uitgebreid trainings- en ondersteuningsmateriaal dat de adoptie bevordert en teams helpt om de software efficiënt te gebruiken. Controleer of ondersteuning en trainingsmateriaal in het Bahasa Malaysia worden aangeboden

Schaalbaarheid : Kies HR-software die kan meegroeien met de behoeften van je bedrijf. Of je nu een startup of een gevestigd bedrijf bent, de software moet aanpasbaar zijn om aan je veranderende eisen te voldoen

Veelzijdig en aanpasbaar: Kies aanpasbare HR-software die gemakkelijk kan worden aangepast aan de specificaties van uw bedrijf

10 Top HR-software in Maleisië voor gebruik in 2024

Dit is mijn uitgebreide evaluatie en diepgaande analyse van de beste HR-software in Maleisië. Ik leid je door de voordelen, beperkingen, belangrijkste kenmerken en prijzen van elke tool om je te helpen beslissen welke het meest geschikt is voor de vereisten van jouw bedrijf.

1. ClickUp (Beste voor HR projectmanagement)

stroomlijn het aannemen, inwerken en de groei van werknemers met het HR-beheerplatform van ClickUp_

ClickUp is een toonaangevend HR-managementplatform in Maleisië dat end-to-end HR-oplossingen biedt. Het is voornamelijk een projectbeheertool, maar biedt ook een robuuste suite voor personeelsbeheer die het aannemen, inwerken en volgen van werknemers vereenvoudigt. Met 1000+ integraties met bekende bedrijfsapplicaties en 100+ aanpasbare HR-functies, maakt ClickUp het beheer van activiteiten efficiënter voor een naadloze bedrijfsuitbreiding. ClickUp voor HR-team vereenvoudigt alledaagse HR-taken. Het verbetert het aanwervingsproces van werknemers met realtime aanpasbare formulieren, het bijhouden van prestaties en het beheer van roosters. Bovendien kunnen HR-managers de planning van sollicitatiegesprekken bijhouden met behulp van ClickUp Kalenderweergave .

bekijk uw ClickUp-taken en start vergaderingen rechtstreeks vanuit uw agendaweergave met behulp van tweewegsynchronisatie_ ClickUp Samenwerkingsdetectie stelt u in staat om de ideale workflow voor u en uw organisatie te ontwerpen door het organiseren, controleren en samenwerken aan elk project. U kunt documenten in realtime bewerken met teamleden en onmiddellijk feedback ontvangen.

Bovendien stellen de geavanceerde teamwork- en communicatiefuncties van ClickUp teams van elke grootte in staat om in realtime samen te werken, alle communicatie te centraliseren en werknemers te ondersteunen bij hun werk prestatiebeheer binnen één enkel platform en stimuleert teamverantwoordelijkheid. Bovendien biedt ClickUp kant-en-klare sjablonen, zodat u geen kaders vanaf nul hoeft te creëren.

Organiseer uw werknemersinformatie en nog veel meer met de Clickup Employee Directory-sjabloon

Neem bijvoorbeeld, de ClickUp Werknemersgids sjabloon die het inwerken van werknemers vergemakkelijkt, aangepaste spreadsheets maakt en automatische herinneringen mogelijk maakt. Deze sjabloon fungeert als een centraal punt voor al uw werknemersinformatie, zodat u snel toegang hebt tot alle informatie. Deze sjabloon downloaden

Gemakkelijk toegang tot essentieel HR-beleid met ClickUp's HR-kennissjabloon

Stroomlijn alle fundamentele HR-procedures, zoals resourceplanning , salarisverwerking, beoordelingen, onderhoud van databases en één-op-één gesprekken met de ClickUp HR Kennisbank sjabloon. Het biedt een gebruiksvriendelijk platform om al uw HR-informatie te beheren en op te slaan. Dit centraliseert alles wat uw team nodig heeft, waardoor updates, beheer van werknemersgegevens en toegang een fluitje van een cent worden. Deze sjabloon downloaden Wat ClickUp echt onderscheidt, is zijn suite van AI-tools- ClickUp Brein reageert op zoekopdrachten en verbindt uw projecten, documenten, mensen en bedrijfskennis. U kunt de tijd die u kwijt bent aan het zoeken naar relevante gegevens tot een minimum beperken. Door projectupdates en -overzichten te automatiseren, maakt de AI Project Manager tijd vrij om zich meer te concentreren op belangrijke HR-projecten dan op alledaagse meldingen.

ClickUp beste eigenschappen

Behandel HR-inzichten en -gegevens zoals aanwervingsschema's, vacatures en teamproductiviteit met behulp van meer dan 50 widgets metClickUp Dashboards Verzamel wervingsverzoeken, werknemersinput of beoordelingen metClickup Formulieren Verhoog de efficiëntie door te integreren met een verscheidenheid aan apps en services van derden, zoals bestandsopslagservices zoals Dropbox en Google Drive en berichtenplatforms zoals Slack en Microsoft Teams metClickUp integraties* Onmiddellijk e-mailsjablonen, SOP's en nog veel meer opstellen met ClickUp Brain's AI Writer

Houd de tijd bij, maak prognoses, annoteer uw gemeten tijd en controleer rapporten van de tijd die u hebt besteed vanaf vrijwel elke locatie metClickUp Project Tijdregistratie

plan enquêtes, opiniepeilingen en evaluaties met gepersonaliseerde formulieren. Controleer de responsgegevens van werknemers om weloverwogen beslissingen te nemen_

Beperkingen van ClickUp

Beginners kunnen problemen ondervinden bij het navigeren door ingewikkelde functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

2. PayrollPanda (Beste salarissoftware)

via swingvy Swingvy, een cloudgebaseerd HR-softwareplatform met een actieve aanwezigheid in heel Zuidoost-Azië, biedt bedrijven een allesomvattende oplossing voor effectief personeelsbeheer.

De functies van Swingvy, zoals salarisverwerking, tijdregistratie en aanwezigheidsmonitoring, onkostenbeheer en personeelsadministratie, stroomlijnen de workflow en minimaliseren administratieve taken.

Bovendien kunnen uw medewerkers via de selfserviceportal van Swingvy hun HR-gerelateerde verantwoordelijkheden direct overnemen. Ze hebben toegang tot hun persoonlijke gegevens, kunnen salarisstroken bekijken, verlof aanvragen en hun gegevens wijzigen.

Swingvy is effectief voor bedrijven van elke grootte en biedt een betrouwbaar en intuïtief HR-platform om hun HR-functies en -procedures efficiënt te beheren.

De beste kenmerken van Swingvy

Zorg voor een naadloze integratie met bekende bedrijfsapplicaties zoals Apple Calendar en Google Calendar, naast andere bedrijfskritische tools

Garandeert tijdige en accurate salarisadministratieprocedures die voldoen aan de wettelijke voorschriften van Maleisië

Medewerkers in staat stellen om zelfstandig hun online identiteiten te beheren, een cruciaal onderdeel voor kleine bedrijven die streven naar effectiviteit

Processen voor vergoedingen stroomlijnen, voor efficiënt financieel beheer

Papierwerk van werknemers en tijdige prestatiebeoordelingen vergemakkelijken om aangewezenHR-doelstellingen Swingvy beperkingen

Geen live chat of telefonische assistentie

Gebruikers hebben tekortkomingen in de implementatie genoemd

Lange wachttijden voor de conversie van salarisstroken

Toewijzing salarisstrook is niet geautomatiseerd

Swingvy prijzen

Premium: 14.70 MYR/maand per gebruiker

14.70 MYR/maand per gebruiker Payroll: 14.70MYR/maand per gebruiker

14.70MYR/maand per gebruiker Tijd: 8.8 MYR/maand per gebruiker

Swingvy beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. HREasily (Beste gemakkelijk te gebruiken cloudgebaseerd HRMS)

via EasyWork De EasyWork-app is een flexibele HR-productiviteitstool die is gemaakt om teamwerk te verbeteren en taakbeheer te versnellen. Het helpt gebruikers hun workflow effectief te beheren met tools voor prestatiebeheer, het aanmaken, toewijzen en volgen van taken.

De tool voor salarisbeheer is LHDN-compliant en stelt je in staat om alle wettelijke inhoudingen op één platform te beheren.

Ze hebben onlangs een nieuwe module toegevoegd om beloningen en erkenning van werknemers op hetzelfde platform te beheren. Teamleden werken gemakkelijker samen dankzij de toegang tot realtime communicatie en functies voor het delen van bestanden. De app zorgt ervoor dat taken en projecten op tijd worden afgerond door functies voor tijdbewaking en het bijhouden van deadlines.

EasyWork biedt analyse- en rapportagemiddelen om inzicht te geven in de teamproductiviteit en projectvoortgang.

EasyWork beste functies

Uitgebreide inkoopprocessen overzien en bewaken met de functie EasyWork Procurement Pro

Beheer betalingen in RM omdat de software de Maleisische valuta ondersteunt

Automatiseer effectief salarisbeheer volgens de Maleisische wetgeving

Stroomlijn de samenwerking door soepele communicatie mogelijk te maken via geïntegreerde functies voor het delen van bestanden en chatten

De betrokkenheid van werknemers verbeteren met een belonings- en erkenningsmodule

Prestaties van werknemers volgen met aanwezigheidsrapporten, geregistreerde werkuren en gezichtsherkenningstechnologie

EasyWork beperkingen

Onvoldoende integratie met andere apps wat leidt tot data silo's

Gebruikers hebben de gezichtsherkenningsfunctie als haperend ervaren

EasyWork prijzen

EasyReward Plan: 292.50 MYR/maand per gebruiker

292.50 MYR/maand per gebruiker EnterpriseReward Plan*: 702 MYR/maand per gebruiker

EasyWork beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Apploye (Beste tijdregistratiesoftware)

via aanvragen_ Apploye is een HR-software in Maleisië die populair is om zijn tijdregistratie en mogelijkheden om werknemers te volgen voor externe teams en freelancers. Het staat bekend om zijn nauwkeurigheid en gebruiksgemak, en het biedt kleine bedrijven en grote organisaties een sterk platform om hun human resources efficiënt te beheren en te maximaliseren.

Het is de perfecte optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een geïntegreerde benadering van werknemersmonitoring vanwege de vele functies, waaronder online urenstaten, facturatie en periodieke screenshots.

beste functies van Apploye

Toegang tot overzichtelijke diensten en aanwezigheidsgegevens van werknemers, dagelijkse prestaties en jaarlijkse kleurgecodeerde overzichten op één plek

Bekijk cumulatieve informatie van maandelijkse records van betrokkenheid, overgeslagen verschuivingen, en diensten gewerkt op een locatie

Exporteer dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse aanwezigheidsrapporten in PDF- en CSV-formaat voor naadloze archivering

Handhaving van voorschriften en adaptieve tijdregistratie en aanwezigheidscontrole op de werkplek met behulp van GPS-locatiecontrole en geofencing

Bekijk budgetten, gebruikte uren, resterende fondsen en het totaal uitgegeven bedrag op één locatie voor effectief projectbeheer

Duidelijke en georganiseerde projectinformatie mogelijk maken door verschillende tabbladen te gebruiken voor 'Actieve', 'Gearchiveerde' en 'Gebudgetteerde' projecten

Beperkingen toepassen

Het heeft een steilere leercurve, waardoor het een uitdaging is voor nieuwe gebruikers

Gebrek aan integratie met een paar essentiële apps

Gebruikers vonden de rapportage en dashboards niet indrukwekkend

Apploye prijzen

Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Elite: $7/maand per gebruiker

Apploye beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

8. PeopleHum (Betaalbare cloud-gebaseerde HR-oplossingen)

via krozdesk_ PeopleHum is een cloud-gebaseerde human capital management software die lof heeft geoogst voor zijn intuïtieve en kosteneffectieve mogelijkheden.

PeopleHum helpt de HR-afdeling van een organisatie up-to-date te blijven door gegevens te centraliseren en routinematige werving, onboarding en personeelszaken te automatiseren talentmanagement operaties.

Het maakt gebruik van AI en automatisering om verschillende people managementprocessen te stroomlijnen en genereert gegevensrijke inzichten voor managers om inzicht te krijgen in de trends en gevoelens van werknemers. De tool kan zelfs enquêtes over werknemersbetrokkenheid uitvoeren. Het vereenvoudigt ook het aanwezigheidsbeheer met biometrie en self-check-in.

De beste functies van PeopleHum

Automatiseer onboarding, papierwerk en oriëntatie van nieuwe medewerkers via een robuust wervingsbeheersysteem

Vereenvoudig het aannemen van personeel met een sollicitatietrackingsysteem dat helpt bij het beheren van sollicitaties, het screenen van kandidaten met behulp van sjablonen voor functiebeschrijvingen en het opzetten van sollicitatiegesprekken

Trainingsprogramma's, vaardigheidsevaluaties en geïndividualiseerde leertrajecten bieden om de ontwikkeling van medewerkers te ondersteunen

Bied een nieuw perspectief op de efficiëntie van medewerkers met geautomatiseerde beoordelingssessies, 360-graden input en aanpasbare, direct beschikbare beoordelingssjablonen

Patronen in het personeelsbestand ontdekken en tegelijkertijd gegevensgestuurde keuzes implementeren met AI-gestuurde HR-analyses

Synchroniseer gegevens en automatiseer workflows met andere bedrijfssystemen, zoals ERP en salarisadministratie

PeopleHum beperkingen

Gebrek aan aanpassingsmogelijkheden om aan de behoeften van de organisatie te voldoen

Er is geen flexibiliteit; voorgedefinieerde sjablonen passen mogelijk niet bij specifieke culturele nuances binnen het bedrijf

PeopleHum prijzen

Aangepaste prijzen volgens geselecteerde modules

PeopleHum beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (23+ beoordelingen)

4.6/5 (23+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (23+ beoordelingen)

9. GreatDay HR (Uitgebreide HRIS-software voor elke HR)

via google Play Store_ GreatDay HR is een volledig geïntegreerde cloud-gebaseerde human resource software in Maleisië waarmee werknemers moeiteloos elk facet van de levenscyclus kunnen afhandelen, inclusief salarisadministratie en belastingberekeningen, aanwezigheidsregistratie, verlofaanvragen en uitbetalingen. De HRIS-systeem biedt functies voor belastingnaleving in meerdere landen om loonberekeningen te versnellen en tijd te besparen.

De app-gebaseerde gebruikersinterface en eenvoudige integratiekenmerken maken GreatDay HR een populaire keuze onder HR-professionals voor een salarisadministratie- en opleidingsbeheersysteem.

De beste functies van GreatDay

Biedt uitgebreide aanwezigheidsgegevens die volledig geïntegreerd zijn in één systeem en direct gekoppeld zijn aan de salarisadministratiemodule. Dit is inclusief tijdstempels en GPS-kaartposities met de functie Geotags

Motiveer medewerkers met snelle autorisatie van verzoeken

Belastinggerelateerde activiteiten, belastingaangifte en belastingafdrachten voor verschillende groepen werknemers en leveranciers bijhouden

Maak in- en uitchecken gemakkelijker met gezichtsherkenningstechnologie

Aanwezigheidskaderintegratie en loonstrookdistributie automatiseren voor snelle en nauwkeurige loonberekening

Werkuren, activiteiten en tijd besteed aan specifieke taken bijhouden met een timesheetfunctie

GreatDay beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Uitdagingen op het gebied van schaalbaarheid, zoals het verwerken van meer gegevens

Gebrek aan ruimte voor uitbreiding om veranderende vereisten te ondersteunen

GreatDay-prijzen

Exclusieve pakketten: 5.62 MYR/maand per gebruiker

GreatDay beoordelingen en recensies

G2: Niet beschikbaar

Niet beschikbaar Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. BrioHR (Beste end-to-end HRMS software)

via BrioHR BrioHR is een leverancier van HR-technologie die zich richt op HRMS-systemen. Het is een gebruiksvriendelijk, kosteneffectief, flexibel HR-managementsysteem dat uitgebreide mogelijkheden biedt voor het digitaliseren en stroomlijnen van al uw HR-systemen en -procedures. Teams kunnen het gebruiken om salaris- en personeelsgegevens te beheren, prestaties bij te houden, onboarding, verlofbeheer en werving te vereenvoudigen, en nog veel meer.

De groep experts van BrioHR biedt HR-teams realtime hulp bij het aanpassen en instellen van de applicatie om eenvoudig aan hun specifieke eisen te voldoen.

BrioHR beste eigenschappen

Personeelsdossiers, professionele achtergrond, projecten, opleidingsmateriaal, apparatuur en papierwerk bijhouden met de rapporteringsmodule van BrioHR

Zorg voor aanpasbare rapportage, werktijdinstellingen, aangepaste goedkeuringsprocedures,tools voor feedback van werknemersen grondige beoordelingen van lopende opdrachten

Bied gepersonaliseerde onboarding-tracks en geef nieuwe werknemers specifieke toestemming om vertrouwelijke informatie in te voeren, bestanden te uploaden en bedrijfsmiddelen te gebruiken met de New Joiner Onboarding tool van BrioHR

van BrioHR Eenvoudige evaluatie van kandidaten en feedback op sollicitatiegesprekken vergemakkelijken en het aannameproces versnellen

Houd bij en evalueer de hoeveelheid tijd besteed aan opdrachten en activiteiten met de timesheetfunctie

Zorg voor aanpasbare rapportage, werktijdinstellingen, aangepaste goedkeuringsprocedures, projectbeheertools en grondige beoordelingen van lopende opdrachten

Beheer al uw wettelijke inhoudingen voor de Maleisische salarisadministratie binnen het platform

‍BrioHR beperkingen

Integratieproblemen met enkele applicaties

De mobiele app versie is trager dan de desktop versie

De functie voor salarisbeheer is slechts in een beperkt aantal landen beschikbaar

BrioHR prijzen

Essentials-bundel : Begint bij $3.50/maand/gebruiker

: Begint bij $3.50/maand/gebruiker Premium bundel: Begint bij $5/maand/gebruiker

BrioHR beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (26+ beoordelingen)

4.8/5 (26+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (57+ beoordelingen)

