In mijn vroege carrière als projectmanager had ik vaak moeite met het maken van gedetailleerde projectplannen en het samenbrengen van alle teamleden onder één dak. Dit weerhield me ervan om duidelijke doelen te stellen en de voortgang te meten, wat leidde tot veel vertragingen en een slechte kwaliteit van het werk.

Maar door de juiste projectmanagementtools aan boord, kon ik mijn team helpen het beste werk te leveren in alle projectfasen, van planning en uitvoering tot realisatie en productiviteit.

Wil je projectplanning en samenwerking vereenvoudigen en tegelijkertijd de productiviteit van je team verhogen? Dan ben je hier op de juiste plek.

In dit artikel bespreken we de 10 beste projectmanagementsoftware in Australië, waarmee je de planning, planning, samenwerking en taakdelegatie kunt verbeteren.

Wat moet je zoeken in projectmanagementsoftware in Australië?

Veel Australische bedrijven voegen geavanceerde projectmanagementsoftware toe aan hun technische stack om de samenwerking te stroomlijnen, potentiële risico's te identificeren, kansen te maximaliseren, projectdocumenten te beheren en de productiviteit te verhogen.

De Australische editie van het State of Project Management Report biedt enkele unieke inzichten in deze verschuiving naar projectmanagementsoftware:

De tijdige oplevering van projecten is de afgelopen twee jaar afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van tekorten aan vaardigheden, verstoringen in de toeleveringsketen en andere economische beperkingen. Metrics voor oplevering in lijn met bedrijfsdoelen zijn stabiel, wat getuigt van veerkracht en doorzettingsvermogen in uitdagende tijden."

Het rapport over de staat van projectmanagement in Australië editie 2022

Gezien de unieke uitdagingen in de Australische regio, zoals onderbrekingen in de toeleveringsketen, kun je je verward voelen over welke projectmanagementtool je moet gebruiken en hoe.

Ik heb ook ooit in jouw schoenen gestaan en weet hoe vervelend dat is. Daarom wil ik een aantal essentiële aspecten belichten waarmee je rekening moet houden als je projectmanagementsoftware kiest voor uw bedrijf:

End-to-end zichtbaarheid: Een robuuste projectmanagementtool biedt gecentraliseerde teamcommunicatie en een enkele teamwerkruimte om eventuele uitdagingen in een vroeg stadium in de gaten te houden

Een robuuste projectmanagementtool biedt gecentraliseerde teamcommunicatie en een enkele teamwerkruimte om eventuele uitdagingen in een vroeg stadium in de gaten te houden Aanpassingsopties: Een goede projectmanagementsoftware biedt uaanpasbare sjablonen, aangepaste velden en verschillende weergaven om het werk te visualiseren

Een goede projectmanagementsoftware biedt uaanpasbare sjablonen, aangepaste velden en verschillende weergaven om het werk te visualiseren Gebruiksgemak: U moet een projectmanagementtool kiezen die u snel kunt invoeren en implementeren in uw organisatie zonder uitgebreide training

U moet een projectmanagementtool kiezen die u snel kunt invoeren en implementeren in uw organisatie zonder uitgebreide training Schaalbaarheid en prijsplannen: Biedt het platform flexibele of voorspelbare prijsplannen? Zo ja, dan is dat een groot pluspunt

Biedt het platform flexibele of voorspelbare prijsplannen? Zo ja, dan is dat een groot pluspunt Gegevensbeveiliging : Kijk voordat je de projectmanagementtool kiest naar beveiligingsfuncties zoals beheercontroles, gegevensversleuteling, compliance en privacymachtigingen, zodat je beter kunt voldoen aan wetgevingen zoals de Privacy Act 1988 (Privacywet)

: Kijk voordat je de projectmanagementtool kiest naar beveiligingsfuncties zoals beheercontroles, gegevensversleuteling, compliance en privacymachtigingen, zodat je beter kunt voldoen aan wetgevingen zoals de Privacy Act 1988 (Privacywet) Integratie met bestaande tools: Controleer altijd of de software die u kiest kan worden geïntegreerd met populaire apps en diensten zoals Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox of andere apps die u gebruikt

De beste 10 projectmanagementsoftware in Australië voor gebruik in 2024

Als je jongleert met meerdere projecten, taken en mensen, kan een geschikte projectmanagementsoftware helpen. De tool moet echter wel afgestemd zijn op je unieke bedrijfsdoelen en -behoeften.

Om het besluitvormingsproces te vergemakkelijken, heb ik een lijst samengesteld van de beste projectmanagementsoftware in Australië op basis van hun belangrijkste functies, nadelen, prijzen en klantbeoordelingen:

1. ClickUp: Het beste voor projectplanning en samenwerking

Ontwikkel een efficiënte workflow met ClickUp Project Management-oplossingen om de communicatie te vergemakkelijken en de productiviteit te verhogen

Met ClickUp's Project Management oplossing kunt u uw workflow aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. Met de aangepaste velden kunt u de voortgang bekijken, werk sorteren en filteren volgens de behoeften van uw team. Zo weet u wie goed presteert en wie feedback nodig heeft om zich te verbeteren.

Een andere goede reden om ClickUp te gebruiken als projectmanagementsoftware in Australië is dat het het hele team samenbrengt met zijn verbonden workflows- waaronder ClickUp Documenten , ClickUp Whiteboards , ClickUp Chatweergaven en ClickUp Dashboards .

Zodra iedereen verbonden is, kunt u eenvoudig taken aanmaken en toewijzen aan team leden. Andere functies voor taakbeheer van ClickUp zijn threads voor opmerkingen, subtaken op basis van projectomschrijvingen, vervaldatums voor taken en meer.

Connect veroorzaakt de juiste problemen met ClickUp Whiteboards

ClickUp beste eigenschappen

Mobiele apps: Gebruik de iOS- en Android-apps van ClickUp om naadloos samen te werken, taken bij te werken, dashboards te openen, opmerkingen te beantwoorden en nog veel meer

Gebruik de iOS- en Android-apps van ClickUp om naadloos samen te werken, taken bij te werken, dashboards te openen, opmerkingen te beantwoorden en nog veel meer Realtime samenwerking: Toegang tot ClickUp's Dashboards om al uw teamleden te volgen, te brainstormen, notities toe te voegen en uw beste ideeën in realtime te delen

Toegang tot ClickUp's Dashboards om al uw teamleden te volgen, te brainstormen, notities toe te voegen en uw beste ideeën in realtime te delen Aangepaste dashboards: Creëer een dashboard om uw projecten om te zetten in flexibele gegevens, grafieken, diagrammen en lijsten op maat van uw bedrijfsdoelstellingen

Creëer een dashboard om uw projecten om te zetten in flexibele gegevens, grafieken, diagrammen en lijsten op maat van uw bedrijfsdoelstellingen Taken en projecten stroomlijnen: Krijg direct nauwkeurige antwoorden op basis van de context metClickUp Breindat Agile methodologieën gebruikt om taken, documenten, mensen en alle kennis van uw bedrijf met AI te verbinden

Krijg direct nauwkeurige antwoorden op basis van de context metClickUp Breindat Agile methodologieën gebruikt om taken, documenten, mensen en alle kennis van uw bedrijf met AI te verbinden Save filters: Krijg een optie om filters op te slaan die een hoge prioriteit hebben en te laat zijn. Het mooiste is dat je de weergave-instelling van deze filters kunt wijzigen in 'Ik' of 'Team'

Polijst je communicatie en bespaar tijd met ClickUp Brain

ClickUp beperkingen

Gasten kunnen geen Dashboards en Dashboardweergaven maken

U vindt dit platform onoverzichtelijk en moeilijk te navigeren, met honderden medewerkers

ClickUp prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9500+ beoordelingen)

4.7/5 (9500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4100+ beoordelingen)

Pro tip: Niet zeker waar te beginnen? Gebruik ClickUp's Projectstatusrapport sjabloon om efficiënt updates te geven over de status van uw projecten, zodat alle belanghebbenden goed geïnformeerd zijn.

Maak een gedetailleerd en gemakkelijk te volgen projectstatusrapport met ClickUp's Projectstatusrapportsjabloon

Dit sjabloon downloaden Met onze sjabloon kunt u:

1. Uw dag-tot-dag organiseren met labels, filters en taakweergaven

2. Bewaak de voortgang met behulp van geautomatiseerde grafieken en diagrammen

3. De laatste updates over taken, deadlines en budget delen

2. Kantata: het beste voor gegevensgestuurde strategische planning

via Kantata Kantata is een uitstekend platform dat alle verschillende onderdelen van je project op één plaats organiseert. Het zorgt ervoor dat je binnen het budget blijft en op het juiste spoor zit om betere resultaten te behalen voor je klanten.

Ik vind de project estimation and forecasting tools nuttig, omdat ik hiermee nauwkeurig kan plannen en risico's kan minimaliseren. Met alle projectportfolio-informatie in één dashboard kun je de activiteiten stroomlijnen en de toewijzing van resources verbeteren.

Kantata beste eigenschappen

Krijg realtime informatie over de werkelijke kosten van elk project met de projectboekhoudfunctie

Bekijk alle projectwijzigingen in real-time en laat de best passende matches zien voor een competentere personeelsbezetting

Genereer 60+ servicegerichte rapporten

Geef een compleet beeld van de verwachte vraag, verwachte inkomsten, marges en capaciteit van personeel

Kantata beperkingen

Het kan een uitdaging zijn om het aantal uren te zien dat besteed is aan factureerbare en niet-factureerbare taken op een project

Het geeft geen informatie over hoeveel uur een teamlid aan een project heeft besteed.

Kantata prijzen

Aangepaste prijzen op basis van bedrijfsgrootte en branche.

Kantata beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1400+ beoordelingen)

4.2/5 (1400+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (600+ beoordelingen)

3. Maandag.nl: Het beste voor het bijhouden van werkvoortgang

via maandag.nl_ Monday.com biedt een groot aantal projectsjablonen en tools om de bedrijfsvoering te optimaliseren, de voortgang van het werk bij te houden en de prestaties van elk teamlid te beoordelen.

Als je een visuele organisator bent zoals ik, zul je de borden en aanpasbare kolommen veel nuttiger vinden bij het scheiden van taken en het plannen van projecttijdlijnen. Met de functie voor slepen en neerzetten kun je eenvoudig en snel wijzigingen aanbrengen.

Bovendien biedt Monday.com gebruikers een intuïtieve, gecentraliseerde werkruimte voor de hele organisatie. U krijgt volledig inzicht in al uw projecten om bedrijfsdoelen te bereiken, betere resultaten te leveren en te zorgen voor algeheel projectsucces.

Monday.com beste functies

Krijg direct informatie over de projectstatus en beheer de teamresources die nodig zijn voor de voltooiing van het project

Gebruik samenwerkingstools zoals @mentions en commentaren om de communicatie binnen elke taak of project te centraliseren

Bouw aangepaste dashboards met diverse widgets, zoals de batterij-widget, voor een visuele weergave van je voortgang

Alles automatiseren, van taakopdrachten, meldingen en workflowintegraties met je favoriete tools, zoals Slack of GitHub

Maandag.nl beperkingen

Het onvermogen om bordinstellingen aan te passen voor verschillende gebruikersdemografie is een opvallend nadeel

Maandag.nl prijzen

Gratis: 14 dagen proberen

14 dagen proberen Basis ontwikkeling: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Standaard ontwikkeling: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Pro: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Enterprise-ontwikkeling: Neem contact op met het verkoopteam

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10.000+ beoordelingen)

4.7/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.700+ beoordelingen)

4. Freshbooks: Het beste voor het maken van facturen

via

Freshbooks

Freshbooks is een alles-in-één projectmanagement systeem exclusief ontwikkeld voor eigenaren van kleine bedrijven en hun teams om de productiviteit te verhogen.

Het biedt een webgebaseerde gecentraliseerde ruimte voor bestandsopslag. U hoeft dus niet meer door e-mailketens te graven om bijlagen te vinden.

Wat mij opviel zijn de samenwerkingsmogelijkheden met klanten. Met de tool kun je klanten eenvoudig toegang geven tot de bestanden door ze simpelweg uit te nodigen voor een project. Dit kan het feedbackproces makkelijker maken, vooral voor digitale marketingbureaus en soortgelijke kleine bedrijven.

Freshbooks beste functies

Gebruik de widget voor winstgevendheid om een overzicht te krijgen van inkomsten, kosten en niet gefactureerde uren

Controle over welke gegevens en bestanden je team kan inzien

Alle facturen en uitgaven voor een specifiek project bekijken

Stuur facturen automatisch volgens een schema; je hoeft geen tijd te verspillen aan het maken van soortgelijke facturen voor dezelfde klant

Freshbooks beperkingen

Extra kosten per maand om een nieuw teamlid toe te voegen

Het is niet geschikt voor grote bedrijven die het platform en de rapporten willen aanpassen

Freshbooks prijzen

Gratis: 30 dagen proberen

30 dagen proberen Lite: $12.00/maand

$12.00/maand Plus: $18.00/maand

$18.00/maand Premium: $25/maand

$25/maand Selecteer: Neem contact op met het verkoopteam

Freshbooks beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.300+ beoordelingen)

Wist u dat? Meer dan 44% van de Australische projectmanagers gebruikt AI om repetitieve taken te automatiseren. Van het samenvatten van vergaderingen en gesprekken tot het automatiseren van projectupdates, een AI-platform voor werkbeheer kan je helpen om productiviteit met maar liefst 40% verhogen .

5. Microsoft Project: Het beste voor het bijhouden van afhankelijkheid, kosten en complexiteit

via Microsoft Project Microsoft Project is een van de populaire platformen voor projectbeheer, waarmee complexe projecten gemakkelijker te beheren zijn. Het biedt dynamische planning waarmee je je projecten gemakkelijk kunt plannen op basis van de vereiste inspanning, de duur van het project en de toegewezen teamleden.

Ik hou van de interactieve dashboards, waarmee ik de algemene status en details van de projecten en programma's kan bekijken met behulp van Power-BI visualisatie.

Hoewel de visuele interface en sommige functies complex lijken in vergelijking met de alternatieven, is Microsoft Project een betrouwbare tool die het best geschikt is voor grootschalige of grootschalige projectplanning. Het kan gemakkelijk ingewikkelde afhankelijkheden bijhouden met behulp van de koppelingsfunctie.

Microsoft Project beste functies

Controleer opkomende deadlines, voortgang en wegversperringen met behulp van de Gantt-tijdlijnweergave

Gebruik de functie voor projectportfoliobeheer om projecten en portfolio-investeringen te plannen, prioriteren en beheren

Resources aanvragen en vastzetten zodat uw projecten altijd voldoende bemand zijn

Heat maps bieden, die kunnen worden gebruikt om snel over- en onderbezette resources te identificeren, zodat u ze dienovereenkomstig kunt optimaliseren

Microsoft Project beperkingen

Het is alleen geoptimaliseerd voor individuele projecten

Beperkte integraties buiten Microsoft

Prijzen voor Microsoft Project

Microsoft Planner: Inbegrepen in Microsoft 365

Inbegrepen in Microsoft 365 Planner Plan 1: $10,5/maand per gebruiker

$10,5/maand per gebruiker Planner Plan 3: $29.5/maand per gebruiker

$29.5/maand per gebruiker Planner Plan 5: $54/maand per gebruiker

Microsoft Project beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.600+ beoordelingen)

4/5 (1.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.800+ beoordelingen)

6. Confluence: Het beste voor open communicatie

via Samenloop Met Confluence kun je je team op één lijn houden wat betreft projectplannen van start tot lancering. Confluence whiteboards bieden teams een samenwerkingsruimte om te brainstormen, visualiseren en ideeën in realtime om te zetten in acties.

Dit op AI gebaseerde platform helpt je bij het vinden van contextuele, betrouwbare informatie en vertaalt of definieert bedrijfsspecifiek jargon en acroniemen.

Je kunt de Confluence mobiele app ook gebruiken om toegang te krijgen tot projectplannen, kennisartikelen, inzichten in de voortgang van projecten en nog veel meer.

Confluence beste eigenschappen

Biedt end-to-end projectmanagementfuncties die het gemakkelijk maken voorprojectmanagers informatie te delen en de voortgang in real-time te volgen

Gebruikers uitnodigen en machtigingen wijzigen zodat ruimtes en pagina's met de juiste mensen worden gedeeld

Teamleden in staat stellen om in realtime samen te werken door pagina's te maken en te bewerken en anderen te taggen

Integreer met Atlassian-producten, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart en Draw.io

Confluence beperkingen

De ingebouwde tijdregistratiefunctie is vrij eenvoudig

Het biedt geen Kanban-bord of budgetteringstools

Confluence prijzen

Gratis: Voor altijd voor 10 gebruikers

Voor altijd voor 10 gebruikers Standaard: $4.89/maand per gebruiker

$4.89/maand per gebruiker Premium: $8.97/maand per gebruiker

$8.97/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

Confluence beoordelingen en recensies:

G2: 4./1 (3.700+ beoordelingen)

4./1 (3.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.300+ beoordelingen)

7. Asana: Het beste voor visueel bijhouden van projecten

via asana_ Asana is een uitstekende tool die je projecten opdeelt in secties en subsecties, samen met dashboards zodat je de projectupdates in realtime kunt zien. Het is een veelzijdige tool die ontworpen is voor bedrijven van alle groottes en biedt tal van functies voor werkorganisatie, hulpmiddelen voor resourcebeheer en een aantrekkelijke interface.

Met deze tool kun je ook takenlijsten en herinneringen maken, zodat je nooit deadlines mist. Bovendien kun je aankomende deadlines, de namen van je collega's, instructies voor verschillende taken en opmerkingen over items toevoegen.

Ik hou vooral van de integratiefunctie van Asana, waarmee ik verzoeken kan aanmaken vanuit e-mails of communicatiekanalen zoals Slack en Microsoft Teams.

Asana functies

Aangepaste rapporten maken om direct te zien welke doelen op schema liggen of niet

Rapportagegegevens koppelen aan Salesforce om realtime updates over deals, leads en meer te zien

AI (Asana Intelligence) gebruiken om eenvoudig blokkades op te sporen en de meest efficiënte weg vooruit te vinden

Bereken hoe lang het werk gaat duren, zodat u initiatieven kunt nemen op basis van gegevens, niet op basis van giswerk

Asana-beperkingen

Het biedt geen functies voor tijdregistratie

Het platform staat alleen export van bestanden in JSON- en CSV-formaat toe.

Asana prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Startersprijs: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Geavanceerd: $24,99/maand per gebruiker

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

8. Begrip: Het beste voor het organiseren van al uw interne en klantgerichte werk

via Notie Met Notion kun je aan elk project een kalenderweergave toevoegen zodat je geen enkele vergadering of deadline mist. Dit platform stelt gebruikers in staat om hun eigen prioriteitslabels en statuslabels aan te maken, zodat elk team de perfecte workflow kan hebben zonder wegversperringen.

Deze tool biedt verschillende filters. Hiermee kun je alleen taken kiezen die aan jou zijn toegewezen of items die als urgent zijn gemarkeerd. De gebruiksvriendelijke interface maakt het naadloos voor creatieve teams om te brainstormen, uit te voeren, bij te houden en alles te organiseren vanaf één platform.

De sjabloonbibliotheken van Notions zijn vooral handig voor drukke projectmanagers zoals ik, die niet graag elke keer vanaf nul beginnen. Ik heb Notion AI ook geprobeerd om projectoverzichten en samenvattingen te genereren en het stelde niet teleur!

Notion beste eigenschappen

Gemakkelijk linken naar andere pagina's; je hoeft alleen maar @ te typen om je notities of roadmap in een document te linken

Houd inhoud automatisch bijgewerkt op meerdere plaatsen door de functie Gesynchroniseerde blokken te gebruiken, en de wijzigingen verschijnen overal

Met behulp van AI kan het in talloze talen schrijven, zoals Japans, Duits, Spaans en meer

Verberg of vergroot uitgebreide projectgegevens met de functie Inklappijlen

beperkingen van #### Notion

Met het gratis plan kun je afbeeldingen, video's en bestandsbijlagen uploaden tot 5 MB, wat minder is en een aantal van de volgende functies mistgeavanceerde functies voor projectbeheer* Exportopties zijn zeer beperkt

Notion prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Plus: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (15 beoordelingen)

"Australische bedrijven willen hun organisatie hervormen om de uitdagingen aan te gaan, waaronder digitale transformatie, tekort aan talent en een focus op ESG-inclusie. Er is een toenemende behoefte aan diensten voor complexe programma's, verandermanagement en organisatorische transformatie die sterk leiderschap en interpersoonlijke vaardigheden op het gebied van project- en programmamanagement ondersteunen en verbeteren." Angus Reynolds , Partner, Transformational Program Management, KPMG Australië

via Jira Jira is een overkoepelend platform dat Jira-software, Jira core en Jira-werkbeheer omvat. In combinatie biedt het ondersteuning voor werkbeheer voor bedrijven van elke omvang.

Met de tool kunnen teams workflows creëren en aanpassen op basis van hun specifieke behoeften.

De belangrijkste eigenschap van Jira is dat het teams in staat stelt om problemen tijdens het ontwikkelingsproces te prioriteren en bij te houden, met name bugs en andere fouten. Met de traceerfuncties kunt u beschrijvingen, bijlagen en opmerkingen toevoegen aan bugrapporten voor duidelijke communicatie en context.

Met behulp van de robuuste rapportage- en analysefuncties kunt u de gezondheid van het project visualiseren, trends identificeren en teamprestaties volgen.

Jira beste functies

Werk organiseren in een enkele lijstweergave waar je eenvoudig kunt bijwerken, sorteren en prioriteiten kunt stellen met de functie voor inline bewerken

Visualiseer werk in de tijd en projectdeadlines met de kalenderweergave van Jira

Projectborden gebruiken om de status van de taken van je teamleden in elke fase van de workflow te volgen

Analyseer de volgorde waarin het project moet worden uitgevoerd zodat je het probleem kunt leren kennen voordat het een wegversperring wordt met de functie Afhankelijkheidsbeheer

Jira beperkingen

Het heeft moeite om de watervalmethode te ondersteunen

Te veel maatwerk kan leiden tot complexe workflows, wat het gebruiksgemak beïnvloedt

Jira prijzen

Gratis: Voor altijd

Voor altijd Standaard: $7,16/maand per gebruiker

$7,16/maand per gebruiker Premium: $12,48/maand per gebruiker

$12,48/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met het verkoopteam

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (2.600+ beoordelingen)

4.1/5 (2.600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

10. Zoho Projecten: Het beste voor integraties en geavanceerde rapportagefuncties

via Zoho Zoho Projects is een van de beste projectmanagementsoftware in Australië waarmee je je projectworkflows kunt stroomlijnen met automatisering, aanpassing en integratie. Het kan projecten aan van alle groottes en complexiteitsniveaus.

Met de Gantt chart functie kun je grote projecten opdelen in kleine, beheersbare secties en uitvoerbare taken en takenlijsten maken om je te helpen grondiger te plannen. Het platform heeft ook een ingebouwde functie waarmee je elke minuut van je harde werk kunt opnemen, handmatig of met timers.

Ik hou van de ingebouwde chatfunctionaliteit genaamd de Discuss module, die alle projectgesprekken genesteld houdt binnen de verbonden werkplek, waardoor alle informatie verbonden blijft op één plek.

Zoho Projects beste functies

Gebruik Zoho Invoice om de projectduur vast te leggen en automatisch facturen te genereren vanuit je urenstaten

Gebruik de drag-and-drop interface om nieuwe automatisering gemakkelijker te visualiseren en implementeren

Definieer afhankelijkheden tussen taken en wijs ze toe aan de juiste mensen met Zoho Projects

Zoho Projects beperkingen

Zoho biedt geen toegang tot de meest benodigde software, waaronder Google en Microsoft

Beperkte aangepaste velden

Zoho Projects prijzen

Gratis: 10 dagen proberen

10 dagen proberen Premium: $3,5/maand per gebruiker

$3,5/maand per gebruiker Enterprise: $7,5/maand per gebruiker

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4.300+ beoordelingen)

Projectbeheer stroomlijnen met ClickUp

Door de beste projectmanagementsoftware in Australië te kiezen, kunt u de planning en uitvoering van projecten versnellen. Bovendien stellen deze tools bedrijven in staat om flexibel te werken, zelfs te midden van uitdagingen, zonder afbreuk te doen aan de productiviteit en communicatie binnen teams.

