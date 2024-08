10 beste HIPAA-conforme software in 2024

Heb je het gehoord? De

HIPAA Journal meldde

dat het grootste datalek in de gezondheidszorg van 2023 meer dan 11 miljoen personen betrof. Het is verontrustend om te weten dat mijn gezondheidszorggegevens in de verkeerde handen terecht kunnen komen.

Met het toenemende aantal inbreuken elk jaar, is het complexer dan ooit om patiëntgegevens veilig te houden. Het beheren van het gebruik, de overdracht en de veilige opslag is niet alleen een uitdaging; het is een ontmoedigende taak.

Door nieuwe regelgeving en de toename van elektronische dossiers vragen we ons af: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat praktijken in de gezondheidszorg blijven voldoen aan de HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) en toch soepel blijven werken?

Na veel onderzoek kwamen we erachter dat het antwoord wel eens zou kunnen liggen in gespecialiseerde software.

We hebben tien van de beste HIPAA compliance software-opties in 2024 op een rijtje gezet, ontworpen om gegevensbeveiliging en het beheer van zorgpraktijken te vereenvoudigen.

Maar voordat we dat doen, moeten we eerst begrijpen wat je moet zoeken in HIPAA-compliant software.

Wat moet je zoeken in HIPAA-conforme software?

HIPAA is een federale wet die nationale normen vastlegt om gevoelige gezondheidsinformatie over patiënten te beschermen. De Amerikaanse overheid heeft deze wet aangenomen om de rechten van patiënten te beschermen en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun gezondheidsinformatie te waarborgen.

Naleving van de HIPAA-voorschriften is ononderhandelbaar voor zorgverleners, omdat overtredingen ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals hoge boetes en reputatieschade. Het kan echter overweldigend zijn om te zoeken naar software die voldoet aan de voorschriften.

Hier is mijn overzicht van de belangrijkste mogelijkheden die u kunnen helpen uw zoektocht te beperken:

Veiligheid: Zoek naar sterke versleuteling voor gegevens in rust en tijdens het transport. Multi-factorauthenticatie, waarbij extra stappen de identiteit van een gebruiker verifiëren, is ook een pluspunt

Zoek naar sterke versleuteling voor gegevens in rust en tijdens het transport. Multi-factorauthenticatie, waarbij extra stappen de identiteit van een gebruiker verifiëren, is ook een pluspunt Toegangscontrole: HIPAA vereist dat de toegang tot patiëntgegevens wordt beperkt op basis van functie. Met de software moet u toestemmingsniveaus voor medewerkers kunnen instellen, zodat alleen bevoegd personeel bepaalde informatie kan bekijken

HIPAA vereist dat de toegang tot patiëntgegevens wordt beperkt op basis van functie. Met de software moet u toestemmingsniveaus voor medewerkers kunnen instellen, zodat alleen bevoegd personeel bepaalde informatie kan bekijken Audit logging: Een goed systeem registreert wie welke gegevens heeft geopend en wanneer. Dit controlespoor helpt bij het handhaven van compliance en het identificeren van mogelijke beveiligingslekken

Een goed systeem registreert wie welke gegevens heeft geopend en wanneer. Dit controlespoor helpt bij het handhaven van compliance en het identificeren van mogelijke beveiligingslekken Hulp bij naleving: Biedt de software hulpmiddelen of ondersteuning om u te helpen de HIPAA-voorschriften te begrijpen en te implementeren? Dit kan u tijd besparen en ervoor zorgen dat u op het juiste spoor zit

Biedt de software hulpmiddelen of ondersteuning om u te helpen de HIPAA-voorschriften te begrijpen en te implementeren? Dit kan u tijd besparen en ervoor zorgen dat u op het juiste spoor zit Gebruiksgemak: Zelfs de veiligste software komt tekort als deze te complex is voor uw team. Zoek naar gebruiksvriendelijke interfaces en functies die naadloos aansluiten op uw bestaande workflows

Zelfs de veiligste software komt tekort als deze te complex is voor uw team. Zoek naar gebruiksvriendelijke interfaces en functies die naadloos aansluiten op uw bestaande workflows Schaalbaarheid: Als uw praktijk groeit, moet uw software dat ook doen. Kies een oplossing die zich kan aanpassen aan uw veranderende behoeften zonder dat een complete revisie nodig is

Door prioriteit te geven aan deze belangrijke functies kunt u HIPAA compliance-oplossingen vinden die patiëntgegevens beschermen, workflows vereenvoudigen en u gemoedsrust geven.

De 10 beste HIPAA-conforme software voor gebruik in 2024

Ik heb de volgende lijst samengesteld van de tien beste HIPAA-conforme software en

projectbeheer voor de gezondheidszorg

tools die u in 2024 kunt gebruiken:

1. ClickUp: Beste tool voor projectbeheer in de gezondheidszorg

Bescherm patiëntgegevens en projectbeheer in de gezondheidszorg met ClickUp Software voor gezondheidszorgprojectbeheer

ClickUp is een

GDPR-compliant projectmanagement platform

ontworpen om te voldoen aan de HIPAA-normen voor organisaties in de gezondheidszorg.

Met ClickUp kunnen teams in de gezondheidszorg vol vertrouwen werken met beveiliging van wereldklasse. ClickUp is SOC 2-compliant en het Enterprise Plan is HIPAA-compliant.

HIPAA-compliance vereist het beperken van de toegang tot patiëntgegevens op basis van functierollen. Wij gebruiken

ClickUp's software voor gezondheidszorgprojectbeheer

om gedetailleerde controle te krijgen over gebruikersrechten om precies te definiëren welke informatie elk teamlid kan zien en wijzigen.

Ik kan bijvoorbeeld artsen volledige toegang geven tot patiëntendossiers, terwijl ik receptionisten kan beperken tot het bekijken van alleen de basisgegevens van afspraken. Deze fijnmazige aanpak minimaliseert het risico op ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie.

Het begrijpen en implementeren van HIPAA-voorschriften kan een complexe taak zijn. Ik kan de middelen en ondersteuning van ClickUp gebruiken om door deze vereisten te navigeren.

Dit omvat toegang tot uitgebreide documentatie, FAQ's of zelfs directe ondersteuning van mijn team. Door deze hulpmiddelen direct beschikbaar te hebben, bent u nooit alleen bij het navigeren door de HIPAA-voorschriften, bespaart u kostbare tijd en zorgt u ervoor dat uw praktijk op het juiste spoor blijft wat betreft HIPAA-compliance.

De meest opvallende functie voor mij is

ClickUp's veiligheidsbeleid

dat het beste in zijn klasse is. Ze gebruiken versleuteling volgens de industrienorm, zowel in rust als in transit, waardoor patiëntgegevens worden vervormd, zowel wanneer ze worden opgeslagen op hun servers als tijdens de overdracht.

via

Updox

Updox is een bekend communicatie- en complianceplatform voor de gezondheidszorg. Met Updox kun je veilig chatten met collega's, patiënten en andere belangrijke mensen. Het is alsof je een privéchatroom hebt waar alleen de juiste mensen toegang toe hebben, zodat gevoelige informatie, zoals medische dossiers, niet in het zicht van nieuwsgierige ogen komt.

Documenten beheren met Updox was alsof ik mijn eigen archiefkast in de cloud had. Ik kon medische dossiers, toestemmingsformulieren en labresultaten op één veilige plaats bewaren, waardoor het een fluitje van een cent was om te vinden wat ik nodig had en alles in overeenstemming met HIPAA bleef.

Updox beste eigenschappen

Vertrouwelijk communiceren met versleutelde berichten

Faxen digitaal verzenden en ontvangen met bit-encryptie voor extra beveiliging, zodat HIPAA-naleving gegarandeerd is

Verminder gemiste afspraken met automatische herinneringen

Eenvoudig veilige virtuele afspraken maken

Updox beperkingen

Het kan tijd kosten voor het personeel om zich aan te passen aan het nieuwe systeem, wat kan leiden tot tijdelijke onderbrekingen in de efficiëntie van de workflow

Updox prijzen

Prijzen op maat

Updox beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (110+ beoordelingen)

4. Weven: Beste communicatiemiddel

via

Weven

Door een telefoonsysteem van wereldklasse te integreren met een reeks communicatiemiddelen biedt Weave een gecentraliseerd platform voor het beheren van interacties met patiënten, het plannen van afspraken en het afhandelen van administratieve taken.

Consolidatie vermindert de noodzaak voor ongelijksoortige systemen en minimaliseert het risico op HIPAA-overtredingen die geassocieerd worden met gefragmenteerde gegevensopslag, naar mijn mening.

Of u nu vragen van patiënten behandelt, herinneringen voor afspraken verstuurt of feedback verzamelt, u kunt vol vertrouwen communiceren in de wetenschap dat uw interacties worden beschermd door robuuste encryptieprotocollen, die voldoen aan de HIPAA-vereisten voor de bescherming van elektronisch beschermde gezondheidsinformatie (ePHI).

Van het uitvoeren van risicobeoordelingen tot het beheren van beleidsdocumentatie en trainingsinitiatieven, de automatiseringsfuncties van Weave vereenvoudigen het nalevingsproces, verminderen de administratieve last voor uw zorgpersoneel en zorgen voor consistentie in de naleving van de HIPAA-voorschriften.

Weave rust u uit met tools voor een snelle respons op incidenten en uitgebreide rapportage, zodat u de gevolgen van inbreuken kunt beperken en tegelijkertijd kunt voldoen aan uw verplichtingen volgens de HIPAA-vereisten voor kennisgeving van inbreuken.

Weave beste eigenschappen

Vereenvoudigenkliniekbeheer en afspraken maken

Versnel factureringscycli door betalingsverwerking te integreren in het communicatieplatform

Vergemakkelijken van het verzamelen van beoordelingen van patiënten door middel van geautomatiseerde prompts en herinneringen

Weave beperkingen

De traditionele SMS-berichten die door Weave Messages worden gebruikt, zijn mogelijk niet geschikt voor alle communicatie vanwege een gebrek aan encryptie tijdens de doorgifte

Weave prijzen

Essentials: Prijzen op maat

Prijzen op maat Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Elite: Aangepaste prijzen

Weave beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (250+ beoordelingen)

4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (450+ beoordelingen)

5. TigerConnect: De beste tool voor instant messaging in de gezondheidszorg

via

TigerConnect

De kern van elke interactie in de gezondheidszorg is een menselijke connectie - een patiënt die zorg zoekt, een zorgverlener die ondersteuning biedt en een team dat samenwerkt voor betere resultaten. TigerConnect is een hulpmiddel dat u kan helpen uw gezondheidszorgpraktijken en -processen meer mensgericht te maken.

Tijdens het testen van deze tool kon ik moeiteloos berichten, afbeeldingen en bestanden delen, zodat belangrijke informatie op het juiste moment in de juiste handen komt. Deze vloeiende uitwisseling van informatie versnelt de besluitvorming en versterkt de band tussen zorgverleners, waardoor een cultuur van teamwerk en ondersteuning ontstaat.

TigerConnect beste eigenschappen

Bescherm gevoelige gegevens met end-to-end encryptie en robuuste beveiligingsmaatregelen

Vereenvoudig communicatieworkflows en bevorder naadloos teamwerk met het Clinical Collaboration Platform

Foutief verzonden berichten terughalen en gegevens veilig wissen van zoekgeraakte apparaten

Verbinding maken met gezondheidszorgtoepassingen en gebruikersidentiteiten verifiëren

Gebruikersinteracties volgen en compliance en beveiliging garanderen door voortdurende monitoring

TigerConnect beperkingen

Kan beperkte flexibiliteit hebben om zich aan te passen aan zeer gespecialiseerde of unieke communicatiebehoeften binnen bepaalde zorgomgevingen

TigerConnect prijzen

Prijzen op maat

TigerConnect beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (190+ beoordelingen)

4.5/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (40+ beoordelingen)

6. Jotform: Beste hulpmiddel voor online formulieren voor de gezondheidszorg

via

Jotform

JotForm helpt u met HIPAA-conforme formulieren. Dat betekent dat wanneer uw patiënten online een formulier invullen, hun informatie van begin tot eind in veilige handen is en ze zich geen zorgen hoeven te maken dat ze in de verkeerde handen terechtkomen.

De gegevens van uw klanten worden niet zomaar het luchtledige ingestuurd; ze worden goed beveiligd met SSL-encryptie. JotForm laat u beslissen wie wat te zien krijgt.

Moet je verbinding maken met andere hulpmiddelen voor de gezondheidszorg? JotForm hielp me naadloos te integreren met cloudopslag, CRM-platforms en meer, terwijl ik toch HIPAA-conform bleef. Het hield ook een gedetailleerd logboek bij van alle formulieractiviteiten, zodat ik precies wist wie, waar en wanneer toegang had tot gegevens.

Jotform beste functies

Bespaar tijd met kant-en-klare sjablonen

Formulieren aanpassen aan je exacte behoeften, zodat alles precies goed verloopt

Automatische herinneringen instellen voor formulierverzendingen, zodat u op tijd reageert

Jotform-beperkingen

JotForm versleutelt gegevens, maar er kunnen aanvullende beveiligingseisen zijn, afhankelijk van uw specifieke behoeften

HIPAA compliance functies zijn alleen beschikbaar in de Gold en Enterprise plannen

Jotform prijzen

Starter: Gratis

Gratis Brons: $39/maand

$39/maand **Zilver:49/maand

Goud: $129/maand

$129/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jotform beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3000+ beoordelingen)

4.7/5 (3000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1800+ beoordelingen)

7. Google Workspace: Beste hulpmiddel voor productiviteit in de gezondheidszorg

via

Google Werkruimte

Google Workspace bestaat uit een reeks productiviteits- en

samenwerkingstools

zoals Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Sheets en Google Meet.

Deze tools zijn naadloos geïntegreerd. Hierdoor kon ik moeiteloos wisselen tussen taken.

Je kon een videovergadering starten via Google Meet om patiëntenzaken in realtime te bespreken, samenwerken aan behandelplannen met behulp van Google Docs en Sheets en patiëntendossiers veilig opslaan op Google Drive - allemaal binnen hetzelfde platform.

Deze integratie verhoogt de productiviteit doordat het minder vaak nodig is om tussen verschillende applicaties te schakelen. Het zorgt er ook voor dat gevoelige gezondheidsgegevens en patiëntinformatie beschermd blijven tijdens het samenwerkingsproces.

De beste functies van Google Workspace

Garandeer gegevensversleuteling, zowel onderweg als in rusttoestand

Toegang tot gevoelige gegevens beheren via robuuste controlemechanismen voor identiteits- en toegangsbeheer

Gedetailleerde auditlogs bijhouden van gebruikersactiviteiten

Naadloze communicatie tussen zorgprofessionals mogelijk maken en tegelijkertijd vertrouwelijkheid garanderen

Google Workspace-beperkingen

Google ondertekent geen Business Associate Agreements (BAA's) voor zijn services voor consumenten, maar biedt HIPAA Business Associate Agreements voor Google Workspace, zodat het voldoet aan de HIPAA-vereisten wanneer het op de juiste manier wordt gebruikt

Prijzen van Google Workspace

Business Starter: $6/gebruiker per maand

$6/gebruiker per maand Zakelijk Standaard: $12/gebruiker per maand

$12/gebruiker per maand Zakelijk Plus: $18/gebruiker per maand

$18/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Google Workspace beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (40.000+ beoordelingen)

4.6/5 (40.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15.000+ beoordelingen)

8. TrueVault: De beste privacytool voor gezondheidszorggegevens

via

CareCloud

Tijdens het testen heeft CareCloud laten zien dat

maatregelen voor gegevensbeveiliging

die me gemoedsrust gaven in de wetenschap dat patiëntgegevens beschermd bleven tegen mogelijke inbreuken.

De intuïtieve interface van CareCloud vereenvoudigt administratieve taken, van het veilig beheren van patiëntendossiers tot het waarborgen van encryptie van gevoelige gegevens. Zo maakt u kostbare tijd vrij en kunt u zich richten op wat echt belangrijk is: het bieden van uitzonderlijke patiëntenzorg.

CareCloud vergemakkelijkt ook naadloze communicatiekanalen en zorgt tegelijkertijd voor naleving van de HIPAA-regelgeving, zodat u efficiënt kunt samenwerken zonder de privacy van de patiënt in gevaar te brengen.

CareCloud beste functies

Voeg een extra beveiligingslaag toe met multifactorauthenticatie

Regelmatige beveiligingsaudits uitvoeren om mogelijke kwetsbaarheden te identificeren en aan te pakken

Gegevensintegriteit behouden met robuuste back-up- en herstelmechanismen

Beperkingen van CareCloud

Gestandaardiseerd aanbod voldoet niet altijd aan de unieke eisen van elke organisatie

Prijzen CareCloud

Prijzen op maat

CareCloud beoordelingen en reviews

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 3.5/5 (100+ beoordelingen)

10. Axcient: Beste tool voor bedrijfscontinuïteit en disaster recovery

via

Axcient

Met de uitgebreide back-up- en noodhersteloplossingen van Axcient kon ik snel verloren gegevens herstellen, de impact van de aanval beperken en de continuïteit van de zorg voor patiënten behouden.

Axcient's toewijding aan HIPAA-compliance gaat verder dan alleen gegevensbeveiliging. Door uw praktijken af te stemmen op de HIPAA-voorschriften, zorgt Axcient ervoor dat de privacy van patiënten in elke fase van het gegevensherstelproces wordt gewaarborgd.

Deze toewijding aan naleving van de regelgeving beschermt gevoelige informatie en bevordert het vertrouwen tussen u en uw patiënten.

Axcient zorgt ervoor dat de gegevens van uw organisatie en patiënten veilig zijn, zodat u zich kunt richten op het leveren van uitzonderlijke zorg zonder bang te hoeven zijn dat de privacy of naleving van de regelgeving in het gedrang komt.

Axcient beste eigenschappen

Strikte toegangscontroles implementeren, zodat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot gevoelige patiëntgegevens

Het nalevingsproces vereenvoudigen door uitgebreide rapporten te genereren die audits kunnen versnellen en documentatie kunnen vereenvoudigen

Aangepaste noodherstelplannen ontwikkelen om de uitvaltijd te minimaliseren en de continuïteit van de activiteiten te garanderen in het geval van een datalek of ramp

Training en hulpmiddelen bieden aan het personeel over best practices voor HIPAA-compliance, om een cultuur van beveiligingsbewustzijn binnen de organisatie te bevorderen

Axcient-beperkingen

Het implementeren en configureren van Axcient's oplossingen voor back-up en disaster recovery kan veel tijd en middelen vergen

Axcient prijzen

Prijzen op maat

Axcient beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

4.5/5 (140+ beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Zorg voor naleving van HIPAA met de juiste software

Of u nu een zorgverlener, verzekeraar of technologieliefhebber bent, deze tien beste oplossingen bieden betrouwbaarheid, veiligheid en compliance bij het beveiligen van gevoelige patiëntgegevens.

Maar als u dat ene platform wilt dat alles kan, dan is mijn topaanbeveling - ClickUp - de ultieme keuze.

Met zijn uitgebreide functies, waaronder robuuste beveiligingsmaatregelen, naadloze integratiemogelijkheden en een intuïtieve interface, biedt ClickUp een ongeëvenaarde veelzijdigheid.

Aanmelden voor ClickUp

nu gratis en ervaar efficiëntie, compliance en gemoedsrust met ClickUp als uw vertrouwde HIPAA compliance softwareoplossing.