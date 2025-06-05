10 alternatieven voor Excalidraw voor samenwerking via Whiteboard

Herinner je je die goede oude tijd nog, toen teams bijeenkwamen in vergaderruimtes, briljante ideeën bedachten en projecten bespraken op Whiteboards?

Met de opkomst van werken op afstand en hybride werken is realtime samenwerking verschoven van fysieke Whiteboards naar virtuele Whiteboards. Virtuele Whiteboards zoals Excalidraw zijn geweldige tools om je ideeën uit te drukken en te brainstormen met je teams.

Excalidraw is echter vanwege bepaalde limieten misschien niet voor iedereen geschikt. Zo kun je bijvoorbeeld maar één tekening tegelijk maken, wat de reikwijdte van de discussie beperkt. Sommige gebruikers vinden ook dat de tool tekortschiet op het gebied van integraties.

Dus als u op zoek bent naar een betrouwbaar alternatief voor Excalidraw, bent u hier aan het juiste adres. Laten we eens kijken naar de top 10 alternatieven voor Excalidraw en hun functies.

⏰ Samenvatting in 60 seconden Hier zijn 10 alternatieven voor Excalidraw, elk geschikt voor verschillende behoeften: ClickUp – Het beste voor alles-in-één projectmanagement en samenwerking Draw.io – De beste gratis, webgebaseerde tool voor het maken van diagrammen Mural – Het beste voor visuele samenwerking en brainstormen FigJam – Het beste voor teamsamenwerking en interactieve sessies Lucidchart – Het beste voor het maken van stroomdiagrammen, wireframes en mindmaps InVision App – Het beste voor het maken van ontwerpprototypes en wireframes Jamboard – Het beste voor integratie met Google Workspace Collaboard – Het beste voor veiligheid en privacygericht online Whiteboardgebruik Miro – Het beste voor uitgebreide online Whiteboards en werkstroomen voor teams DrawIsland – Het beste voor snelle schetsen en eenvoudige diagrammen

Waar moet je op letten bij Excalidraw-alternatieven?

Het gebruik van een online Whiteboard lijkt misschien eenvoudig. Maar als je er een kiest met een onhandige interface, kan dat je werk twee keer zo moeilijk maken. Hier zijn enkele belangrijke factoren waarmee je rekening moet houden bij het zoeken naar alternatieven voor Excalidraw:

Realtime samenwerking: Bekijk functies zoals gelijktijdige bewerking, mogelijkheid om te chatten, opmerkingen voor het toewijzen van taken en live cursorbewaking

Gebruiksvriendelijkheid: Kies een tool die intuïtief is en waarin je gemakkelijk kunt navigeren. Een gebruiksvriendelijke interface zorgt voor een efficiënte werkstroom en verkort de leercurve voor jou en je team

Aanpassing : Zoek naar alternatieven die aangepaste sjablonen, kleurenschema's en vormen bieden

Veiligheid en privacy: Geef de voorkeur aan tools die end-to-end-versleuteling bieden om uw gegevens te beschermen

Kosten: Evalueer de totale kosten van alternatieve tools door zowel eenmalige abonnementskosten als vooraf te betalen kosten voor extra functies mee te nemen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp

De 10 beste Excalidraw-alternatieven om te gebruiken

Laten we eens kijken naar de top 10 alternatieven voor Excalidraw voor betere samenwerking in de werkruimte. Van geavanceerde visualisatiefuncties tot snelle aangepaste aanpassingsopties: deze tools bieden alles wat uw team nodig heeft om ideeën in daden om te zetten.

1. ClickUp

Aan de slag met ClickUp Whiteboards

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement dat verspreide teams helpt efficiënt samen te werken, slimmer te werken en tijd te besparen. De Whiteboard-functie van ClickUp biedt een flexibele werkruimte voor brainstormen, plannen en het uitvoeren van projecten. Je kunt tekenen, ideeën met elkaar verbinden, aantekeningen maken en afbeeldingen en links toevoegen voor effectieve samenwerking.

Maar ideeën alleen zijn niet voldoende. Je moet gedachten omzetten in actiepunten. Hierbij helpen ClickUp mindmaps: ze brengen taken en ideeën op één lijn.

Vereenvoudig complexe projecten door werkstroomen en specifieke taken in kaart te brengen met ClickUp mindmaps

Je kunt mindmaps gebruiken om ideeën te bedenken, strategieën te ontwikkelen en roadmaps en agile werkstroomen te creëren. Dit helpt je taken te vereenvoudigen door complexe projectplannen op te splitsen en afhankelijkheden met elkaar te verbinden. De ClickUp Processes Map Whiteboard Template is bijvoorbeeld een kant-en-klare, aangepaste sjabloon die ook zeer geschikt is voor beginners. Hiermee kun je processen eenvoudig aan het team communiceren met een visuele weergave. Je kunt ook statussen, velden en zelfs weergaven aanpassen.

Geef werkstroomen visueel weer om knelpunten te identificeren en weg te werken met de Processes Map Whiteboard-sjabloon van ClickUp

Als je processen nog verder wilt vereenvoudigen, gebruik dan de ClickUp-sjabloon voor processtroomgrafieken. Deze helpt je dagelijkse processen te visualiseren en de voortgang van taken eenvoudig bij te houden.

Documenteer processen en los problemen snel op met de sjabloon voor processtroomgrafieken van ClickUp.

De beste functies van ClickUp

Realtime visuele samenwerking: deel ideeën en aantekeningen en houd de activiteiten van iedereen in het team bij om acties te coördineren

Koppel taken en ideeën: Plan en organiseer je ideeën en taken eenvoudig met Plan en organiseer je ideeën en taken eenvoudig met ClickUp Mind Maps . Je kunt mindmaps maken op basis van taken of knooppunten en je projecten eenvoudig ordenen door vertakkingen naar logische paden te slepen

Pas taakbeheer aan: Overbrug de kloof tussen idee en uitvoering door rechtstreeks vanuit je Whiteboards Overbrug de kloof tussen idee en uitvoering door rechtstreeks vanuit je Whiteboards ClickUp-taken aan te maken. Pas je werkruimte aan door verschillende conventies toe te voegen voor verschillende soorten taken

Deelbare links: Deel whiteboards met klanten of partners buiten je werkruimte, zelfs als ze geen ClickUp-account hebben

Gebruik kant-en-klare sjablonen: Probeer kant-en-klare Whiteboard-sjablonen voor het maken van werkstroomdiagrammen en stroomdiagrammen, conceptmapping, reverse brainstorming en brainwriting

Koppel je tech-stack: Krijg snel toegang tot informatie uit ClickUp, gekoppelde apps of je lokale schijf met de Krijg snel toegang tot informatie uit ClickUp, gekoppelde apps of je lokale schijf met de Universal Search-functie van ClickUp

Whiteboards formatteren: Maak interactieve Whiteboards door tekst op te maken met banners, koppen en markeringen. Voeg ook items zoals vormen en verbindingslijnen toe via de werkbalk

Limieten van ClickUp

Voor sommige gebruikers is er een leercurve om de ClickUp-Whiteboards te begrijpen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. Draw.io

Draw.io is een veelzijdige tool voor het maken van stroomdiagrammen en online ontwerpsoftware, die vooral wordt gebruikt in Atlassian-apps, zoals Confluence en Jira.

Je kunt netwerkdiagrammen, stroomdiagrammen en wireframes maken, en nog veel meer. De gebruiksvriendelijke interface, met veel vormen, pictogrammen en aangepaste opties, maakt het tot een van de populairste alternatieven voor Excalidraw.

De beste functies van Draw.io

Gebruik de zoekfunctie voor klassen om relevante diagrammen te vinden voor het visualiseren van werkstroomen

Sla je diagrambestanden op in elk cloudplatform

Werk in realtime samen met meerdere leden van het team met gedeelde cursors

Geef eenvoudig feedback door opmerkingen aan afbeeldingen toe te voegen

Beperkingen van Draw.io

Het kan zijn dat u problemen ondervindt bij het importeren van bepaalde bestandstypen

De software kan vertraging vertonen bij gebruik in de browser

Prijzen van Draw.io

Gratis: 30 dagen proefversie

Cloud: $ 20 per maand voor 20 gebruikers en $ 532,50 per maand voor 2000 gebruikers

Data Center: $ 6.000 voor 500 gebruikers en $ 10.000 voor 2000 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Draw.io

G2: 4,4/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

3. Mural

Mural is een virtueel canvas waarop je samen met je team in realtime kunt brainstormen, problemen kunt oplossen en ideeën visueel kunt ordenen.

Met deze tool kunt u verschillende elementen maken en bewerken, zoals plakbriefjes, afbeeldingen en tekeningen. Bovendien kunt u eenvoudig diagrammen schetsen om visueel samen te werken. Het biedt aangepaste whiteboardoplossingen voor ontwerp-, product-, engineering-, innovatie- en verkoopteams, waardoor er binnen de hele organisatie geen behoefte meer is aan meerdere samenwerkingsapps.

De beste functies van Mural

Voeg ideeën of actiepunten toe als plakbriefjes of tekstvakken

Beheer de toegang tot samenwerking met instellingen voor weergave, bewerking en facilitator

Wijzig de kleuren van tekst en aantekeningen om clusters te creëren en patronen te herkennen

Voeg pictogrammen, GIF's en afbeeldingen toe met Unsplash-integratie

Beperkingen van Mural

Misschien vind je de integraties met andere apps wat beperkend

Het bijhouden van opmerkingen tijdens het werk met meerdere teamleden kan overweldigend aanvoelen

Prijzen van Mural

Free Forever

Team+: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 17,99 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mural

G2: 4,6/5 (meer dan 1.365 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 120 beoordelingen)

4. FigJam

FigJam, ontwikkeld door Figma, is een ander alternatief voor Excalidraw waarmee teams kunnen brainstormen, diagrammen kunnen tekenen, strategieën kunnen ontwerpen en stroomdiagrammen en agile werkstroomen kunnen maken.

Het helpt bij het maken van projectroadmaps, customer journey maps en projecttijdlijnen. Je kunt realtime feedback geven via audiochat en livechat. FigJam biedt ook AI-integratie om projecttijdlijnen te automatiseren en actiepunten bij te houden.

De beste functies van FigJam

Voeg werkstroom-widgets zoals Jira-taken toe aan het Whiteboard

Personaliseer communicatie met aangepaste Bitmoji-avatars

Probeer AI-integratie om te brainstormen over ideeën of ontwerpcodes

Verzamel feedback door enquêtes te houden

Limieten van FigJam

U kunt geen updates uitvoeren zonder online te zijn

Met het gratis abonnement kun je externe leden uitnodigen voor maximaal 24 uur

Prijzen van FigJam

Free Forever

Professional: $ 3 per maand per gebruiker

Organisatie: $5 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van FigJam

G2: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (25 beoordelingen)

5. Lucidchart

Lucidchart is een cloudgebaseerd platform voor visuele samenwerking en intelligente diagrammen waarmee teams hun ideeën tot leven kunnen brengen via dynamische diagrammen, stroomdiagrammen en visualisaties.

U kunt cursors gebruiken voor live samenwerking, gegevens koppelen en statistieken over diagrammen heen leggen om alle belangrijke informatie op één plek te bekijken.

De beste functies van Lucidchart

Organiseer je diagrammen met behulp van containers of swimlanes

Voeg aantekeningen toe aan een vorm om anderen op de hoogte te houden

Integreer het met populaire tools voor de werkruimte zoals Google en Atlassian

Limieten van Lucidchart

Het kan lastig zijn om in bulk naar Visio te exporteren

Met het gratis abonnement kun je slechts 60 objecten per diagram maken

Prijzen van Lucidchart

Gratis: 7 dagen proefversie

Individueel: $ 7,95 per maand, jaarlijks gefactureerd

Team: $ 27 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Lucidchart

G2: 4,5/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

6. InVision-app

Freehand, het vlaggenschipproduct van InVision, is een virtueel whiteboard voor projectplanning, het bedenken van ideeën, teambuilding, brainstormen, presenteren en het beoordelen van ideeën.

Het biedt aangepaste sjablonen voor engineering-, ontwerp-, IT- en productteams. U kunt het intelligent canvas gebruiken om werkstroomdefinities te maken en projecten naadloos te beheren.

De beste functies van de InVision-app

Zet ideeën om in schermontwerpen met behulp van de vectorgebaseerde tekenfunctie en flexibele lagen van InVision

Maak prototypes, beheer, evalueer, verfijn en test digitale producten zonder te codeeren

Stroomlijn projectmanagement met meer dan 200 kant-en-klare sjablonen

Beperkingen van de InVision-app

Het importeren van tekengebieden uit Sketch kan vervelend zijn

Samenwerken in teamverband kan een uitdaging zijn

Prijzen van de InVision-app

Free

Freehand Pro: $ 4,95 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van de InVision-app

G2: 4,4/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

7. Jamboard

Als je in realtime met je team wilt samenwerken, kun je Jamboard gebruiken, een digitaal Whiteboard van Google. Je kunt het gebruiken op het Jamboard-apparaat (een 55-inch digitaal Whiteboard dat werkt met G Suite-services), in een browser of via de mobiele app.

Met Jamboard kun je schrijven en tekenen met de meegeleverde stylus en je schetsen omzetten in een verfijnde afbeelding. Jamboard wordt echter op 1 oktober 2024 stopgezet.

De beste functies van Jamboard

Voeg eenvoudig Google Drive-tools zoals Google Documenten, Google Spreadsheets en Slides toe aan een jam met behulp van een Jamboard-apparaat

Zoek op Google en voeg afbeeldingen of webpagina's toe

Beperkingen van Jamboard

Het is niet geschikt voor iOS

Het bijhouden van de bijdrage van elk lid aan het Jamboard is vervelend

Het biedt beperkte samenwerkingsfuncties in vergelijking met andere tools

Prijzen van Jamboard

$ 4.999 voor één Jamboard-display, twee stylussen, één wisser en één wandbevestiging

Jaarlijkse beheers- en ondersteuningskosten van $ 600.

Beoordelingen en recensies van Jamboard

G2: 4,3/5 (68 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (114 beoordelingen)

8. Collaboard

Collaboard is een creatief Whiteboard en samenwerkingsprogramma met een handgetekend gevoel. Het biedt tekenopties met stiften, pennen en penselen. Je kunt het gebruiken voor brainstormen of het vertellen van verhalen.

Hiermee kunt u de tekstkleur en het lettertype wijzigen, hyperlinks naar relevante bronnen toevoegen, documenten uploaden, afbeeldingen toevoegen en objecten met elkaar verbinden. Bovendien kunt u video's rechtstreeks op het bord plaatsen, de weergave aanpassen voor een betere leesbaarheid en aantekeningen maken voor snelle ideeën of suggesties.

De beste functies van Collaboard

Plan en navigeer snel door het Whiteboard naar specifieke gebieden via handige hyperlinks met behulp van het oneindige canvas

Brainstorm en vertel verhalen met behulp van verschillende vormen en kleuren

Schakel over naar de donkere modus voor een betere leesbaarheid

Beveilig uw content door wachtwoorden toe te voegen

Beperkingen van Collaboard

Misschien vind je de gebruikersinterface niet aantrekkelijk voor gebruikers

Het biedt geen soepele mogelijkheid om externe media in te sluiten

Prijzen van Collaboard

Gratis proefversie van 7 dagen

Geavanceerd: $ 10 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Onderneming: Aangepaste prijs

Beoordelingen en recensies van Collaboard

G2: 4,7/5 (92 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (114 beoordelingen)

9. Miro

Het geavanceerde whiteboard van Miro maakt schaalbare productplanning, mindmaps, procesmapping, customer journey mapping en strategie- en planning mogelijk.

Met Miro kunt u uw team een visuele, schaalbare en veilige werkruimte voor innovatie bieden door deze te verbinden met meer dan 130 apps. Het maakt soepele samenwerking en beheer mogelijk door automatisch gegevens uit spreadsheets en andere apps in de tech stack te integreren.

De beste functies van Miro

Breng structuur aan in je ideeën met Miro Frames op het oneindige canvas van Miro

Deel ideeën anoniem

Voeg documentatie, enquêteresultaten, video's en live gegevens uit verschillende apps toe voor digitale samenwerking

Beperkingen van Miro

Je kunt geen aangepaste sjablonen opslaan om later opnieuw te gebruiken

Het heeft een limiet aan lettertypeopties voor plakantekeningen

De interface kan verwarrend zijn

Prijzen van Miro

Free

Starter: $10 per maand per gebruiker

Business: $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2: 4,8/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

10. DrawIsland

DrawIsland is een online tekentool waarmee je jezelf creatief kunt uitdrukken via digitale kunst. Je kunt GIF's maken, tekst aan afbeeldingen toevoegen, verschillende vormen gebruiken om schetsen te maken en kleuren en lettertypen aanpassen.

Het heeft ook een intuïtieve interface en biedt verschillende tekengereedschappen, waaronder penselen, pennen en vormen. Je kunt direct online aan de slag met DrawIsLand, zonder dat je een aanmelding hoeft te doen of iets hoeft te installeren.

De beste functies van DrawIsland

Kies standaard uit vier verschillende groottes (200200, 400400, 800400, 1024768 pixels) en een aangepaste optie om de grootte zelf te bepalen

Animaties genereren met behulp van afbeeldingen

Importeer eenvoudig afbeeldingen om hun grootte te veranderen of tekst aan toe te voegen

Limieten van DrawIsland

Animaties kunnen worden gegenereerd met maximaal 10 frames

Je kunt afbeeldingen alleen opslaan in .png-format

Het ondersteunt het delen van afbeeldingen op sociale media niet

Prijzen van DrawIsland

Free

Beoordelingen en recensies van DrawIsland

G2: NA

Capterra: n.v.t.

Gebruik ClickUp voor betere samenwerking

Virtuele whiteboards kunnen dankzij hun visualisatiefuncties de samenwerking bij brainstormen en creatief werk aanzienlijk verbeteren. Ze spelen ook een cruciale rol bij het opsplitsen van complexe taken en werkstroomen, waardoor u het totaalbeeld beter kunt overzien.

Als Excalidraw op deze punten niet aan je verwachtingen voldoet, is het tijd om je tech stack te upgraden met ClickUp! Stap over op ClickUp Whiteboard, het beste alternatief voor Excalidraw, en zet je ideeën om in actieplannen door taken direct vanuit je brainstormsessies aan te maken en toe te wijzen.

