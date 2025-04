10 Beste software voor Release Aantekeningen in 2025

Het is van cruciaal belang om de sleutelelementen van klantbehoeften en productvisie op elkaar af te stemmen. Productreleases moeten een goede balans vinden tussen beide. De meest doordacht geplande release zou onopgemerkt kunnen blijven zonder duidelijke en gedetailleerde release notes. Het schrijven van goede release notes is een kunst, maar release notes software kan het proces vereenvoudigen.

Met deze tool kun je details over een productrelease vastleggen en delen door gebruik te maken van functies als gecentraliseerde documentatie en samenwerking. Het stroomlijnt de communicatie, bespaart tijd en zorgt ervoor dat iedereen, inclusief de sleutelpartijen, op dezelfde pagina zit.

Het is niet eenvoudig om de voor- en nadelen van verschillende tools tegen elkaar af te wegen en de tool met de meeste functies te kiezen die het beste bij je team past.

Hier is een lijst met de beste software voor aantekeningen bij releases om je te helpen de software te kiezen die voor jou werkt.

**Wat moet je zoeken in software voor release notes?

Software voor release notes is van onschatbare waarde hulpmiddel voor productbeheer teams om hen te helpen bij het documenteren van de nieuwste software-updates, nieuwe functies, bugfixes, functieverbeteringen en meer. Het zorgt ervoor dat iedereen in het team op de hoogte is van nieuwe wijzigingen in softwareproducten.

Overweeg bij het kiezen van software voor release aantekeningen de volgende functies voordat je een investering doet:

Gebruikersvriendelijke interface: Kies voor een release notes tool met een intuïtief dashboard en toegankelijke functies voor eenvoudige navigatie en documentatie van gegevens

Kies voor een release notes tool met een intuïtief dashboard en toegankelijke functies voor eenvoudige navigatie en documentatie van gegevens Geautomatiseerde notificaties: Zoek naar tools die geautomatiseerde platform- en e-mailnotificaties van sleutelwijzigingen naar teamleden en belanghebbenden sturen

Zoek naar tools die geautomatiseerde platform- en e-mailnotificaties van sleutelwijzigingen naar teamleden en belanghebbenden sturen Geoptimaliseerd beheer van release aantekeningen : Kies voor software die het aanmaken, beheren en verdelen van release notes automatiseert

: Kies voor software die het aanmaken, beheren en verdelen van release notes automatiseert Feedbackverzameling: Kies software waarmee gebruikersfeedback kan worden verzameld om continue voortgang en gebruikerstevredenheid over het product te bevorderen

Kies software waarmee gebruikersfeedback kan worden verzameld om continue voortgang en gebruikerstevredenheid over het product te bevorderen Integraties: Zorg voor compatibiliteit met platforms van derden om de communicatie en samenwerking te verbeteren

Zorg voor compatibiliteit met platforms van derden om de communicatie en samenwerking te verbeteren Aanpassingsopties: Zoek een tool voor release notes met aanpasbare functies om het proces van release notes aan te passen en sjablonen aan te passen aan de specifieke behoeften van je team

Zoek een tool voor release notes met aanpasbare functies om het proces van release notes aan te passen en sjablonen aan te passen aan de specifieke behoeften van je team Samenwerkingstools: Geef de voorkeur aan platforms die robuuste samenwerkingstools bieden om het teamwerk te verbeteren en de communicatie te stroomlijnen

Ook lezen:_ Essentiële sjablonen voor productmanagers De 10 beste software voor Release Aantekeningen om te gebruiken in 2024

Hier is onze zorgvuldig samengestelde lijst met de meest impactvolle software voor release notes die elk productteam moet bekijken:

1. ClickUp

ClickUp is een krachtig hulpmiddel voor projectmanagement, efficiënter werken en teams helpen om georganiseerd te blijven. Deze softwareoplossing voor release notes consolideert verschillende activiteiten voor een ontwikkelteam, van het afhandelen van Taken tot het mogelijk maken van gestroomlijnde communicatie en samenwerking. ClickUp's projectmanagement oplossing voor software teams biedt naadloos beheer, van het plannen, prioriteren en ontwerpen van het product tot het vrijgeven ervan en de rapportage over projecten.

Een van de opvallendste functies van dit product is de mogelijkheid om uitgebreide integraties aan te bieden (meer dan 1000 en meer) die helpen om de samenwerking te stroomlijnen en de productiviteit van teams en gebruikers te verbeteren.

Ontwikkelteams die hun proces voor release aantekeningen willen stroomlijnen, kunnen gebruik maken van de speciale ClickUp sjabloon voor release notes om effectief te communiceren met klanten, partners en belanghebbenden over productupdates. Deze sjabloon biedt een duidelijke en beknopte manier om wijzigingen, verbeteringen en meer samen te vatten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Release-Notes-Template.png Zorg ervoor dat uw team op dezelfde pagina blijft met het sjabloon voor ClickUp Release Notes https://app.clickup.com/login?template=1737m-78653&department=engineering-product&\_gl=1\*1ai3hfb\*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Dit volledig aanpasbare Docs sjabloon geeft u dezelfde structuur die ClickUp's productteams gebruiken om release aantekeningen te maken en intern en extern te delen.

Maak een project voor elke release note en wijs tijdgebonden taken toe aan specifieke eigenaren. Brainstorm ideeën voor de content van de release note en maak deze zelf of met behulp van de geïntegreerde AI-schrijver voor werk . Het kan automatisch de perfecte aantekeningen maken op basis van de gespreksonderwerpen en toon die u wilt gebruiken. Je kunt dan de rich text editor in Docs gebruiken om de aantekening te formatteren en nuttige metagegevens toe te voegen als annotaties.

Met versie bijhouden, ingebouwde spelling- en grammaticacontroles en AI die stand-by staat als je hulp nodig hebt bij het verbeteren van zinnen, hoef je niet langer moeite te doen om aantekeningen te maken.

ClickUp Brain stelt u in staat om sneller te schrijven, aantekeningen te maken, uw kopij op te poetsen, e-mail te beantwoorden en meer

Naast automatisering van technische documentatie door aantekeningen over releases te maken met ClickUp, kunnen teams ook andere kernfuncties gebruiken om de productiviteit van het personeel te verhogen.

Beste functies van ClickUp

Noteer discussies tijdens vergaderingen, werk aan abonnementen voor ontwikkelingsprojecten en maak documenten over vereisten met ClickUp documenten . Bewerk bestanden samen met collega's in realtime met geavanceerde functies voor bewerking en handhaaf visuele updates om iedereen op de hoogte te houden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif live samenwerken bij bewerking in ClickUp Docs /%img/

ClickUp Docs maakt collaboratieve live bewerking voor je team mogelijk om sneller een aantrekkelijke release aantekening te maken

Toegang tot een bereik vanClickUp sjablonen en kies de sjablonen die passen bij de vereisten van uw team. Ze bieden vooraf gedefinieerde structuren voor verschillende projecttypes, taken of documenten zoals release aantekeningen. Elimineer de noodzaak om alles vanaf nul op te bouwen met aanpasbare sjablonen - bespaar tijd en moeite

Verbeter de samenwerking tussen teams, brainstorm samen over ideeën en annoteer ze, ongeacht geografische barrières, met ClickUp Whiteboards . Consolideer alle creativiteit van uw team op een interactief canvas

ClickUp biedt vereenvoudigde samenwerking op whiteboards

Structureer ontwikkelingsprojecten en strategiseer concepten gemakkelijk met ClickUp mindmaps . Breng verbindingen tot stand tussen de ideeën en de Taken door functies voor slepen en neerzetten te gebruiken. Maak nieuwe werkstromen, pas bestaande aan en verbeter de projectorganisatie

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image9.gif Uw ClickUp mindmap aanpassen /%img/

ClickUp biedt aanpassing van werkstroom met behulp van mindmaps

Verhoog de productiviteit en stroomlijn workflows voor uw ontwikkelingsteam door overbodige en reguliere taken te automatiseren. Kies uit een bereik van vooraf gebouwde ClickUp Automatisering of pas ze aan om routinetaken te vereenvoudigen, projectoverdrachten te optimaliseren en meer

Verhoog de productiviteit en stroomlijn workflows voor uw ontwikkelingsteam door overbodige en reguliere taken te automatiseren. Kies uit een bereik van vooraf gebouwde ClickUp Automatisering of pas ze aan om routinetaken te vereenvoudigen, projectoverdrachten te optimaliseren en meer Krijg een uitgebreid overzicht van ontwikkelingstaken en projecten met ClickUp's aanpasbare Kanban-borden . Beheer taken moeiteloos met de sleep-en neerzetfunctie, pas de sortering en filtering aan en optimaliseer uw Kanban-raamwerk voor naadloos projectmanagement

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10.gif Taken groeperen in bordweergave in ClickUp-taak /%img/

taken groeperen op status in bordweergave met het ClickUp Kanban-bord_

Beperkingen van ClickUp

Gebruikers kunnen de interface in de eerste dagen verwarrend vinden

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

4.7/5 (4000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

2. GitHub Releases

via gitHub_ GitHub Releases vereenvoudigt de lancering en verdeling van nieuwe softwareproducten voor ontwikkelaars. Het stelt programmeurs in staat om product release aantekeningen te schrijven en deze moeiteloos te delen. Deze tool maakt het ook mogelijk om versies bij te houden, wijzigingen te beheren en bijlagen van release notes en assets toe te voegen.

Met GitHub Releases kan je team handmatig release notes schrijven of ze genereren met behulp van een standaard sjabloon via automatisering. Hoewel ze meestal worden opgeslagen als tekst zonder afbeeldingen, kan dit ontmoedigend lijken voor niet-ontwikkelaars.

Niettemin is het een geweldig hulpmiddel om de samenwerking tussen de leden van het team te vergemakkelijken en updates van release notes te ontvangen. Het houdt een gedetailleerde projectgeschiedenis bij, waardoor het een goede optie is voor ontwikkelaars voor releasebeheer .

De beste functies van GitHub Releases

Samenwerken met meerdere mensen aan een project

Ontdek en analyseer kwetsbaarheden in code met tools voor rapportage en bijhouden

Gebruikmaken van robuust versiebeheer voor gestroomlijnde documentatie

Het proces van ontwikkelen, testen en lanceren van een product automatiseren

De beperkingen van GitHub zijn gelimiteerd

Bevat geen verklarende afbeeldingen in aantekeningen, waardoor het moeilijk is voor niet-technische gebruikers om alles te begrijpen

Ontbreekt een goede formele structuur voor het schrijven van release notes

GitHub Releases prijzen

Releases zijn inbegrepen in je GitHub abonnement. De prijzen voor GitHub zijn als volgt:

Free Forever

Teams: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $21/maand per gebruiker

GitHub geeft beoordelingen en recensies vrij

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5000+ beoordelingen)

3. Jira

via admiraal_ Jira is een zeer aanpasbare tool die favoriet is bij ontwikkelaars. Het is opmerkelijk in de industrie omdat het functies bevat om aantekeningen bij releases te maken, taken te organiseren en toe te wijzen en ondersteuningsteams te synchroniseren. In Jira wordt een release ook wel een versie genoemd.

Daarnaast biedt Jira andere robuuste mogelijkheden voor ontwikkelaars, zoals bijhouden, rapportage en analyse. Deze tools helpen u inzicht te krijgen in het ontwikkelingsproces van softwareproducten, de voortgang te bewaken en zo nodig wijzigingen aan te brengen in het nieuwe product

Jira heeft een gebruiksvriendelijke interface en bevat visuele hulpmiddelen (schermafbeeldingen, stukjes code en uitleg) in de release aantekeningen om je te helpen niet te verdwalen. En het beste deel? Het houdt je op de hoogte met e-mail notificaties van releases direct in de app zelf.

Jira beste functies

Release notes in verschillende formaten maken

Voeg ondersteunende documenten toe aan de release notes

Parallel werken met collega's aan verschillende projecten en releases

Alles probleemloos afhandelen, van het aanmaken tot de verdeling van release notes

Jira limieten

Ondersteunt het delen van configuraties tussen ontwikkelingsprojecten niet

Kan soms traag zijn en niet reageren

Aanpassing van de gebruikersinterface is niet altijd mogelijk

Prijzen voor Jira

Free Forever

Standaard: $7,16/maand per gebruiker

$7,16/maand per gebruiker Premium: $12,48/maand per gebruiker

$12,48/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (14000+ beoordelingen)

Ook lezen: 10 beste AI-tools voor aantekeningen maken in 2024

4. Samenloop

via admiraal_ Confluence kan worden gebruikt voor het maken van verschillende soorten content, waaronder aantrekkelijke release aantekeningen.

Je kunt ook multimedia en andere dynamische content toevoegen om je werk aandachttrekkend en professioneel te maken. Deel Office-documenten, afbeeldingen, PDF's en meer met geavanceerde samenwerkingstools.

Voor gestroomlijnd bestandsbeheer kun je met Confluence sjablonen aanpassen, direct previews bekijken, geautomatiseerd versiebeheer inschakelen, full-text zoeken uitvoeren en zelfs opmerkingen vastmaken.

De release notes in Confluence volgen een typische bullet-gerichte aanpak, waarbij de sleutelpunten worden benadrukt en waar mogelijk wordt gekoppeld aan relevante informatie.

Maar het interessante is dat de release notes een 'meer details' sectie bevatten. Als je daarop klikt, krijg je inzicht in het denkproces, de kleinste details die vertellen wat er op de achtergrond is gebeurd.

Confluence beste functies

Samenwerken en ideeën delen met teamgenoten met behulp van een whiteboard

Versiebeheer gebruiken om content naar behoefte te beheren

Organiseer grote hoeveelheden documenten en bekijk ze allemaal op één plek

Gebruik het bereik van sjablonen en macro's om sneller te werken

Bescherm documenten met aanpasbare toegangscontrole en toestemmingen

Confluentiebeperkingen

Het exporteren van documenten zoals PDF's kan haperen

Zoeken op tekst werkt niet optimaal

Confluence prijzen

Free Forever

Standaard: $4.89/maand per gebruiker

$4.89/maand per gebruiker Premium: $8.97/maand per gebruiker

$8.97/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.1/5 (3000+ beoordelingen)

4.1/5 (3000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3000+ beoordelingen)

5. GitLab Releases

via GitLab GitLab faciliteert het aanmaken en monitoren van releases, samen met release aantekeningen, ofwel via de gebruikersinterface of door het definiëren van release taken binnen een CI pijplijn. Dit systeem genereert moeiteloos Markdown-geformatteerde release notes, die alle veranderingen tussen de vorige en huidige release samenvatten.

Het is een allesomvattend DevOps-platform waarmee programmeurs naadloos door alle projecttaken kunnen navigeren, van het initiële productmanagement en het bijhouden van de broncode tot lopende veiligheidsmaatregelen.

GitLab stelt je team in staat om een kwaliteitssoftwareproduct te ontwikkelen door samenwerking tussen alle leden tijdens alle ontwikkelingsfasen mogelijk te maken, wat een aanzienlijk gemak is.

De beste functies van GitLab worden vrijgegeven

Gebruik functies voor rapportage, bijhouden, taakbeheer en samenwerking om de productiviteit te verhogen

Automatiseer het bouwen en testen van code via meerdere integraties met derden

Versiebeheer van releases toepassen om specifieke releases voorbehouden te houden aan bevoegde personen

GitLab Releases beperkingen

Bevat niet veel cruciale functies in het gratis abonnement

Late reactie van het ondersteuningsteam, zoals vermeld door sommige gebruikers

Interface is verwarrend en traag voor gebruikers die niet bekend zijn met versiebeheer

GitLab geeft prijzen vrij

Free Forever

Premium: $29/maand

$29/maand Ultimate: Neem contact op voor prijzen

GitLab Releases beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1000+ beoordelingen)

6. Bitbucket

via bitbucket Bitbucket is een platform dat is ontworpen voor softwareteams om code effectief en gestructureerd te beheren. De belangrijkste functies zijn ontwikkeld om samenwerking en integraties in teams te vergemakkelijken, de veiligheid te vergroten, schaalbaarheid te garanderen en meertaligheid te ondersteunen.

Een cruciale functie van Bitbucket is Git Changelog. Het automatiseert het genereren van release aantekeningen van de Bitbucket server. Het is AI-gestuurd, waardoor het analyseren van software-updates een fluitje van een cent wordt.

Het extraheert kritieke productontwikkelingsgerelateerde gegevens, zoals bugfixes, prestatieverbeteringen en functionele aanpassingen, en compileert deze in inzichtelijke release notes voor alle gebruikers.

Alsook lezen: Een goed foutenrapport schrijven . De tool helpt teams over geografische grenzen heen verbinding te maken en hun werk uit te voeren, waarbij alles van dagelijkse taken tot grotere projecten op één plek wordt beheerd.

Asana heeft geen native release generator, maar je kunt wel aI-prompts gebruiken om AI-gegenereerde samenvattingen en beschrijvingen van taken te maken en deze in een gecombineerd release notes document te stoppen.

Met de integratie van Asana voor Slack kunnen de samenvattingen van taken teams helpen om op de hoogte te blijven in Slack. Dit geeft hen een kort overzicht van de voortgang van taken (functie-updates, bugfixes, enz.) zonder hun Slack werkruimte te verlaten.

Lees ook:_ Slack effectief gebruiken: De ultieme gids voor gebruikers van Slack

De beste functies van Asana

Stroomlijn werkprocessen met behulp van meerdere integraties

Samenwerken en communiceren met teamgenoten in realtime

Taken van elke gebruiker op het bord bijhouden en bijwerken

AI-gegenereerde samenvattingen van taken maken voor release notes

De beperkingen van Asana

Bevat geen ingebouwde tijdsregistratie functie

Geen ingebouwde tool om aantekeningen aan te maken

Moeilijk aan te passen, zoals sommige gebruikers aangeven

Heeft beperkte klantenservice

Prijzen voor Asana

Free Forever

Starter: $13.49/maand per gebruiker

$13.49/maand per gebruiker Geavanceerd: $30.49/maand per gebruiker

$30.49/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise+: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Asana

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

9. Google Documenten

via Google Docs Google Documenten, onderdeel van Google Werkruimte, is nog een veelzijdig platform om toe te voegen aan onze lijst met tools voor het maken van release notes. Het maakt naadloze samenwerking voor je team in realtime mogelijk.

Met functies als tekstopmaak, ingesloten koppelingen en afbeeldingen kunnen ontwikkelaars nieuwe functies, productverbeteringen of bugfixes effectief communiceren in hun release notes.

het sjabloon voor releaseopmerkingen in Google Documenten vereenvoudigt het schrijfproces door informatie in categorieën te organiseren, wat voor duidelijkheid zorgt. Ontwikkelaars kunnen de sjabloon aanpassen aan specifieke projectbehoeften door titels, categorieën en beschrijvingen aan te passen.

Een andere cruciale functie van Google Documenten is het beheren van de versiegeschiedenis. Dit is een slimme functie waarmee gebruikers eerdere en huidige wijzigingen kunnen bijhouden en zelfs zo vaak als nodig naar oudere versies kunnen overschakelen.

Google Documenten beste functies

In realtime samenwerken met teamgenoten en documenten bewerken met rijke functies voor bewerking

Uw werk automatisch opslaan zonder zorgen over het verlies van content

Toegangscontroles en toestemmingen instellen om de toegang tot documenten aan te passen

Google Documenten beperkingen

Een beperkt aantal sjablonen om uit te kiezen

Tenzij u offline toegang inschakelt, werken de documenten alleen online

Geen desktop-app

Google Documenten prijzen

Free Forever (Ook inbegrepen in de Google werkruimte abonnementen)

Google Documenten beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (28000+ beoordelingen)

Ook lezen: 5 Sjablonen voor software release aantekeningen om de productervaring te optimaliseren voor jou!

Maak van ClickUp uw software voor release notes

We hebben de tien beste tools voor het maken van aantrekkelijke release notes besproken. Om je te helpen bij je onderzoek, hebben we een aantal van hun belangrijkste functies, limieten en relevantie uitgelicht op basis van betrouwbare beoordelingen van beoordelingsplatforms.

Het kan echter vermoeiend en tijdrovend zijn om elk hulpmiddel op zijn merites te beoordelen en te bepalen of het voldoet aan de behoeften van je team.

Wilt u dat overslaan? Probeer ClickUp!

ClickUp is een alles-in-één platform voor productontwikkeling en -beheer. Het helpt bij softwareontwikkeling, projectmanagement, het schrijven van release aantekeningen, marketing en nog veel meer.

Met ClickUp hoef je je geen zorgen te maken over het betalen voor onnodige tools alleen maar om release notes te genereren. Aanmelden bij ClickUp gratis om Taken te stroomlijnen en productiviteit te verhogen!