10 Beste gewoonteboeken om duurzame gewoontes te leren en te ontwikkelen

Gewoontes zijn onzichtbare architecten die in stilte onze acties, gedachten en uiteindelijk ons leven vormgeven.

Door de kunst van gewoontevorming onder de knie te krijgen, kun je persoonlijke groei bereiken, een productieve mentaliteit en een bevredigend leven.

Of je nu je gezondheid een boost wilt geven, je creativiteit wilt verbeteren of ambitieuze doelen wilt bereiken, het juiste boek kan fungeren als je kompas op deze transformerende reis.

We hebben een lijst samengesteld van 10 boeken die je leren hoe je gezonde gewoontes kunt ontwikkelen om je leven te verbeteren.

10 beste gewoonteboeken om te lezen in 2024

Duik in deze 10 krachtige boeken, zorgvuldig geselecteerd om je te voorzien van praktische strategieën en inzichtelijke perspectieven op de kracht van het veranderen van gewoontes:

1. Atoomgewoonten door James Clear

via

A

mazon

Auteur: Jamеs Clear

Jamеs Clear Nr. pagina's: 270

270 Jaar van uitgave: 2018

2018 Geschatte leestijd: 3 uur en 55 minuten

3 uur en 55 minuten Ratings: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)



Wil je je leven ten goede veranderen maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is dit boek echt iets voor jou. Atomische gewoonten is een bestseller van de New York Times die de geheimen van gewoontevorming onthult op basis van baanbrekend onderzoek en voorbeelden uit het echte leven.

Clear's vier wetten van gedragsverandering-cue, craving, respons en beloning-en praktische tips maken dit boek een waardevolle bron voor iedereen die op zoek is naar blijvende verandering. Je zult ook het niet zo voor de hand liggende geheim ontdekken van hoe je kleine, stapsgewijze verbeteringen kunt aanbrengen die na verloop van tijd tot grote resultaten leiden.

Of je nu wilt afvallen, je productiviteit wilt verhogen, je relaties wilt verbeteren of een ander doel wilt bereiken, dit boek laat je zien hoe je de kracht van atomaire gewoonten kunt benutten.

Citaat uit het boek

Wanneer je verliefd wordt op het proces in plaats van op het product, hoef je niet te wachten om jezelf toestemming te geven gelukkig te zijn. Je kunt tevreden zijn wanneer je systeem maar draait._

Jamеs Helder

Atomic Habits belangrijkste aandachtspunten

Focus op kleine, duurzame veranderingen in plaats van drastische doelen

Maak je gewoontes makkelijk om mee te beginnen en moeilijk om mee te stoppen. Gebruik signalen en beloningen om je gedrag te triggeren en te versterken

Stapel goede gewoonten op bestaande gewoonten voor een gemakkelijkere implementatie

Wat lezers zeggen

het volgen van de eenvoudige stappen die in dit boek worden beschreven, hebben de manier verbeterd waarop ik doelen stel en bereik voor mijn bedrijf en persoonlijke transformatie, de manier waarop ik kijk naar dagelijkse activiteiten met betrekking tot mijn gezondheid en welzijn en mijn persoonlijke leven en deze uit te voeren."_

2. De 7 gewoonten van zeer effectieve mensen door Stephen R. Covey

via Amazon

Auteur: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Aantal pagina's: 464

464 Jaar uitgave: 1989

1989 Geschatte leestijd: 6 uur en 41 minuten

6 uur en 41 minuten Ratings: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Wat maakt sommige mensen succesvoller dan anderen? Hoe kun je je doelen bereiken en een zinvol leven leiden? Dit zijn enkele van de vragen die dit boek beantwoordt.

Deze klassieker over de kracht van gewoontes verkent tijdloze principes voor persoonlijke en professionele effectiviteit. Covey's zeven high-performance gewoonten, van onafhankelijkheid tot synergie, bieden een kader voor een bevredigend en productief leven.

Dit boek leert je hoe je werkgewoonten kunt ontwikkelen die je zullen helpen om meer proactief, onafhankelijk, onderling afhankelijk en synergetisch te worden. Je zult ook ontdekken hoe je je acties kunt afstemmen op je waarden, effectief kunt communiceren en problemen creatief kunt oplossen.

Citaat uit het boek

Zaai een gedachte, oogst een handeling; zaai een handeling, oogst een gewoonte; zaai een gewoonte, oogst een karakter; zaai een karakter, oogst een bestemming.

Stephen R. Covey

De belangrijkste punten van de 7 gewoonten van zeer effectieve mensen

Verander je paradigma's en principes. Neem een mentaliteit aan van verantwoordelijkheid, initiatief en visie

Omarm de karakterethiek. Bouw je karakter op universele en duurzame waarden, niet op oppervlakkige eigenschappen

De zeven gewoonten onder de knie krijgen om persoonlijke voldoening te bereiken, sterkere relaties op te bouwen en een zinvolle bijdrage te leveren aan gemeenschappen en organisaties

Wat lezers zeggen

"Ik raad dit boek zeker aan aan iedereen die probeert betere gewoontes aan te leren. Ze kunnen worden samengevat in slechts een of twee pagina's van dingen, maar het doornemen van het hele boek helpt echt om dingen in perspectief te plaatsen. Ik zou dit boek zeker aanraden aan iedereen die zijn leven wil verbeteren."

3. Overstappen: Hoe dingen veranderen als verandering moeilijk is door Chip & Dan Heath

via Amazon

Auteurs: Chip & Dan Heath

Chip & Dan Heath Aantal pagina's: 305

305 Jaar uitgave: 2010

2010 Geschatte leestijd: 5 uur en 40 minuten

5 uur en 40 minuten Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Verandering is moeilijk maar niet onmogelijk. Dat is de boodschap van dit boek, dat de psychologie van verandering onderzoekt en hoe je die kunt overwinnen. De auteurs gebruiken de metafoor van de ruiter en de olifant om de twee aspecten van onze geest te illustreren: de rationele en de emotionele.

Ze introduceren ook het concept van het Pad, dat staat voor de omgeving en de situatie. Inzicht in deze drie elementen leert je hoe je de Ruiter kunt leiden, de Olifant vorm kunt geven en het Pad kunt vrijmaken voor succesvolle verandering.

De auteurs bieden bruikbare strategieën om gewoonten te vormen, gedrag te veranderen en individuen en organisaties te motiveren om positieve verandering te omarmen.

Citaat uit het boek

Waarom zijn gewoonten zo belangrijk? Ze zijn, in essentie, gedrag automatische piloot.

Chip Heath

Switch belangrijkste aandachtspunten

De ruiter, de olifant en het pad: Begrijp de interne krachten die menselijk gedrag beïnvloeden

De ruiter leiden: Het rationele deel van je geest motiveren met feiten en gegevens

De olifant vormen: Emotionele weerstand aanpakken door positieve versterking en duidelijke richting

Wat lezers zeggen

switch" leert een specifiek proces om verandering door te voeren. Het is voornamelijk gericht op verandering binnen een organisatie, maar kan net zo goed worden toegepast op het leven in het algemeen. De auteurs hebben dit specifiek geschreven voor mensen met beperkte middelen en weinig autoriteit."_

4. Kleine gewoonten door B.J. Fogg

via Amazon

Auteur: B.J. Fogg

B.J. Fogg Nr. pagina's: 320

320 Jaar uitgave: 2019

2019 Geschatte leestijd: 5 uur en 55 minuten

5 uur en 55 minuten Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Denk je dat je gewoontes veranderen moeilijk is? Denk dan nog maar eens na. Dit boek leert je hoe je kleine gewoontes kunt creëren die je leven kunnen veranderen. Kleine gewoontes zijn kleine, gemakkelijke en specifieke acties die je in minder dan een minuut kunt uitvoeren.

Ze zijn gebaseerd op je bestaande gedrag en motivatie en vereisen weinig inspanning of wilskracht. Door het creëren van kleine gewoonten in de tijd, kunt u bereiken op lange termijn resultaten, zoals het verbeteren van uw gezondheid, het opbouwen van rijkdom, of het koesteren van hechte relaties.

Citaat uit het boek

Om succesvolle gewoonten te ontwerpen en je gedrag te veranderen, moet je drie dingen doen. Stop met jezelf te beoordelen. Neem uw aspiraties en breken ze in kleine gedragingen. Omarm fouten als ontdekkingen en gebruik ze om vooruit te komen.

B.J. Fogg

De belangrijkste tips van Tiny Habit

Begin met gewoontes die zo klein zijn dat ze bijna onmogelijk te weerstaan zijn

Focus op het plezierig en belonend maken van gewoontes

Koppel nieuwe gewoontes aan bestaande routines voor een eenvoudigere implementatie

Wat lezers zeggen

"Het boek 'Tiny Habits' is gebaseerd op het baanbrekende onderzoek naar gewoonten door Stanford Prof. BJ Fogg. Het boek biedt een diepgaand maar gemakkelijk te lezen begrip van de wetenschap achter gewoonten. Het gaat verder met het voorstellen van praktische strategieën en hulpmiddelen om een nieuwe gewoonte aan te leren of zich te ontdoen van een ongewenste gewoonte. Het boek is geschreven in een praatachtige stijl met veel voorbeelden uit het eigen leven van de auteur en van verschillende anderen die de Tiny Habits Methode hebben overgenomen. Ik ben blij dat ik het heb opgepakt."

5. De creatieve gewoonte: Leer het en gebruik het voor het leven door Twyla Tharp

via Amazon

Auteur: Twyla Tharp

Twyla Tharp Aantal pagina's: 256

256 Jaar uitgave: 2003

2003 Geschatte leestijd: 4 uur en 40 minuten

4 uur en 40 minuten Ratings: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Creativiteit is geen geschenk, het is een gewoonte. Dat is de premisse van dit boek, geschreven door een van de meest gevierde choreografen van onze tijd. Twyla Tharp onthult hoe zij haar creatieve gewoonte heeft ontwikkeld gedurende tientallen jaren artistiek werk en hoe jij hetzelfde kunt doen.

Dit inspirerende boek moedigt lezers aan om zelftwijfel te overwinnen, discipline te ontwikkelen en een groeimindset te omarmen. Je krijgt ook toegang tot tientallen oefeningen en uitdagingen die je zullen helpen om je creatieve potentieel op elk gebied aan te boren.

Citaat uit het boek

Lezen, gesprekken, omgeving, cultuur, helden, mentoren, de natuur - het zijn allemaal loten voor creativiteit. Kras erop en je zult ontdekken hoe groot de prijs is die je gewonnen hebt._

Twyla Tharp

De belangrijkste punten uit de Creatieve Gewoonte

Koester een dagelijkse routine die creativiteit prioriteit geeft

Omarm zelfdiscipline en overwin de angst om te falen

Zoek inspiratie uit verschillende bronnen en daag jezelf voortdurend uit

Wat lezers zeggen

"Er is misschien iets in jou dat je moet volgen en voeden. Twyla noemt het Creatief DNA en ik vraag me af of iedereen dat heeft. Het betekent dat je denkwijze is afgestemd op de ene of de andere kunstvorm. Als je een plaatje ziet en in gedachten verhalen begint te verzinnen, ben je misschien een schrijver. Als het plaatje je muziek laat horen in je gedachten, ben je een muzikant. Interessant concept.

Dit boek geeft ook tips over hoe om te gaan met de grotere en kleinere problemen van een kunstenaar, zoals een creatieve blokkade of wat te doen als het lichaam niet alles meer toelaat."

6. Dollars en Zin door Dan Ariely & Jeff Kreisler

via Amazon

Auteurs: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Dan Ariely & Jeff Kreisler Aantal pagina's: 288

288 Jaar gepubliceerd: 2017

2017 Geschatte leestijd: 5 uur en 15 minuten

5 uur en 15 minuten Ratings: 4.4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Dit boek gaat in op de psychologie van geld en onthult hoe onze vooroordelen en emoties financiële beslissingen beïnvloeden. Het onthult onze veelgemaakte fouten met geld, zoals te veel uitgeven, te weinig sparen en vallen voor kortingen.

Er wordt ook praktisch advies gegeven over hoe je betere financiële beslissingen kunt nemen en gezondere financiële gewoonten kunt ontwikkelen. Of je nu meer wilt sparen, minder wilt uitgeven of verstandig wilt beleggen, dit boek zal je helpen je geldgeest te begrijpen en je geldleven te verbeteren.

Citaat uit het boek

Wat zou jij kopen? Een overhemd dat $60 kost of hetzelfde overhemd dat $100 kost, maar "In de uitverkoop! 40% korting! Maar $60!"?

Dan Ariely

Dollars en Zin belangrijkste aandachtspunten

Tem de 'kortingsdraak' Vraag jezelf af of je het afgeprijsde artikel voor de volle prijs zou kopen en of je het echt nodig hebt. Bedenk wat je nog meer met dat geld zou kunnen doen

Maak je financiën klaar voor de toekomst. Vertel vrienden of familie over je financiële doelen om verantwoording af te leggen

Vereenvoudig je budget. Houd uitgaven bij op gebieden zoals huisvesting, voedsel en vervoer. Wijs 50% toe aan behoeften, 30% aan wensen en 20% aan sparen/schulden

Wat lezers zeggen

dollars and Sense is een uitstekend boek dat lezers helpt hun relatie met geld te onderzoeken en te ontdekken waarom ze de uitgaven doen die ze doen. Ruim 2/3 van het boek is gewijd aan het blootleggen van het gedrag achter onze bestedingsgewoonten en laat mensen zien hoe ze dit gedrag kunnen herkennen. Het laatste 1/3 van het boek is gericht op mogelijke oplossingen en veranderingen die we kunnen maken om beter met ons eigen geld om te gaan. Ik raad dit boek aan als je inzicht wilt krijgen in je eigen gewoonten en uitgavenpatronen."_

7. Jij bent niet je brein: De 4-stappen-controlemethode voor het herbedraden van je hersenen om slechte gewoonten te doorbreken en je leven te herprogrammeren door Jeffrey M. Schwartz

via Amazon

Auteur: Jeffrey M. Schwartz

Jeffrey M. Schwartz Aantal pagina's: 384

384 Jaar uitgave: 2011

2011 Geschatte leestijd: 6 uur en 41 minuten

6 uur en 41 minuten Ratings: 4.6/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



Heb je wel eens het gevoel dat je hersenen je tegenwerken? Worstel je met slechte gewoontes, negatieve gedachten of ongezond gedrag dat je maar niet lijkt te kunnen veranderen? Dit zijn enkele van de problemen die dit boek je zal helpen oplossen.

je bent niet je brein_ onthult hoe je brein je kan misleiden en je welzijn kan saboteren. Het laat je ook zien hoe je je geest en je leven weer onder controle kunt krijgen met behulp van een beproefde vierstappenmethode.

Citaat uit het boek

De ervaring van het leren herlabelen, herkaderen, heroriënteren en herwaarderen was een openbaring voor hen, omdat ze daardoor inzagen dat ze hun tijd beter konden besteden aan andere bezigheden en op gezondere manieren

Jeffrey M. Schwartz

Je bent niet je brein belangrijkste aandachtspunten

Herken de 'gewoontegeest' en zijn triggers. Identificeer de valse boodschappen en impulsen die je hersenen je sturen, zoals 'ik kan dit niet' of 'ik heb dit nu nodig'

Leren hoe je je hersenen kunt 'herbedraden' door middel van bewustzijn en mindfulness

Zelfcompassie en acceptatie ontwikkelen als onderdeel van het veranderingsproces

Nieuwe gewoonten creëren die je doelen en waarden ondersteunen

Wat lezers zeggen

het begrip uit wetenschappelijk onderzoek in dit boek heeft me in staat gesteld om snel te zien wanneer mijn hersenen berichten sturen die gewoon niet waar zijn in termen van mijn objectieve werkelijkheid, en maakt het veel gemakkelijker voor me om mijn aandacht te verleggen naar iets dat me kalmeert

8. Het wilskrachtinstinct: hoe zelfbeheersing werkt, waarom het belangrijk is en wat je kunt doen om er meer van te krijgen door Kelly McGonigal

via Amazon

Auteur: Kelly McGonigal

Kelly McGonigal Aantal pagina's: 290

290 Jaar uitgave: 2011

2011 Geschatte leestijd: 5 uur en 20 minuten

5 uur en 20 minuten Ratings: 4.6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)



Wil je meer wilskracht om verleidingen te weerstaan, uitstelgedrag te overwinnen en je doelen te bereiken? Dan is dit boek echt iets voor jou. het wilskrachtinstinct is een wetenschappelijk onderbouwde gids die onthult hoe wilskracht werkt en hoe je het kunt verbeteren.

Je leert hoe je de mythes en misvattingen over wilskracht kunt bestrijden, zoals het idee dat wilskracht een beperkte bron is die opraakt. Je ontdekt ook hoe je de kracht van positieve emoties, mindfulness, zelfcompassie en motivatie kunt gebruiken om je wilskracht en veerkracht te vergroten.

Citaat uit het boek

Een korte oefening die je elke dag doet is beter dan een lange oefening die je steeds uitstelt tot morgen.

Kelly McGonigal

De belangrijkste conclusies van het wilskrachtinstinct

Wilskracht is geen eindige bron, maar een vaardigheid die ontwikkeld kan worden

Stress en negatieve emoties putten wilskracht uit, terwijl positieve emoties deze juist versterken

Focus op het opbouwen van gewoontes en omgevingen die gezonde keuzes ondersteunen

Wat lezers zeggen

_"De auteur laat geen middel onbeproefd als ze studie na studie aanhaalt om uit te leggen waarom we wilskracht missen en hoe we er meer van kunnen krijgen. Een belangrijk thema in het boek is bewustwording - als we eenmaal begrijpen onder welke omstandigheden we er niet in slagen om wilskracht uit te oefenen, dan kunnen we beginnen met veranderingen aan te brengen

zoals de auteur aan het eind van het boek aangeeft, is alleen al het meer zelfbewust worden voldoende om verandering te brengen in het dagelijks leven van sommige mensen. Verwar dit echter niet met een boek vol academische theorie over wilskracht; elk hoofdstuk staat vol met 'experimenten' die duidelijke aanwijzingen geven over hoe je de theorie in je eigen leven in praktijk kunt brengen

9. De 8e gewoonte door Stephen R. Covey

via Amazon

Auteur: Stephen R. Covey

Stephen R. Covey Aantal pagina's: 432

432 Jaar uitgave: 2004

2004 Geschatte leestijd: 7 uur en 10 minuten

7 uur en 10 minuten Ratings: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



The 8th Habit is een vervolg op de bestseller 7 Habits of Highly Effective People van de auteur. Net als zijn voorganger verkent ook dit boek het vinden van je stem en het bijdragen aan een betere wereld.

Het leert je hoe je van een egocentrische denkwijze kunt veranderen in een doelgerichte denkwijze en hoe je een holistische kijk op jezelf en anderen kunt cultiveren. Je zult ook ontdekken hoe je je unieke talenten en passies kunt ontplooien en hoe je anderen kunt helpen hetzelfde te doen.

Citaat uit het boek

Het maakt niet uit hoe lang we het levenspad naar middelmatigheid hebben bewandeld, we kunnen er altijd voor kiezen om van pad te veranderen. Altijd. Het is nooit te laat. We kunnen onze stem vinden_

Stephen R. Covey

De 8e gewoonte

Verschuif van 'Effectiviteit' naar 'Grootheid' : Neem geen genoegen met goed zijn in wat je doet; streef ernaar geweldig te zijn in wat je leuk vindt

: Neem geen genoegen met goed zijn in wat je doet; streef ernaar geweldig te zijn in wat je leuk vindt Kweek een 'Whole-Person Paradigm' : Erken dat jij en anderen geen dingen zijn die je onder controle moet houden, maar menselijke wezens met vier dimensies: lichaam, geest, hart en ziel

: Erken dat jij en anderen geen dingen zijn die je onder controle moet houden, maar menselijke wezens met vier dimensies: lichaam, geest, hart en ziel Ontwikkel je in een veranderende wereld: Pas je aan nieuwe uitdagingen aan en omarm innovatie

Wat lezers zeggen

covey zegt dat hij een jaar heeft gewerkt om de bestseller 7 Habits of Effective People te maken en 5 jaar om de 8e Habit te maken. Ik geloof hem. Dit boek kan je leven veranderen - het veranderde het mijne."_

10. Beter dan vroeger: Wat ik heb geleerd over gewoontes maken en doorbreken door Gretchen Rubin

via Amazon

Auteur: Gretchen Rubin

Gretchen Rubin Nr. pagina's: 322

322 Jaar uitgave: 2015

2015 Geschatte leestijd: 6 uur en 15 minuten

6 uur en 15 minuten Ratings: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Worstel je met het veranderen van je gewoontes? Heb je het gevoel dat je alles hebt geprobeerd, maar niets blijft hangen? Zou je willen dat er een manier was om verandering gemakkelijker en aangenamer te maken?

Als je één van deze vragen met ja hebt beantwoord, dan moet je Better Than Before lezen. Dit is niet het typische zelfhulpboek met algemene adviezen en onrealistische verwachtingen. Dit boek helpt je jezelf beter te begrijpen en de beste strategieën voor jouw persoonlijkheid te vinden.

In Beter dan vroeger leer je over de vier 'gewoontepersoonlijkheden': Upholder, Rebel, Questioner en Obliger. Elk van hen heeft verschillende sterke en zwakke punten bij het vormen en doorbreken van gewoonten.

Het boek zit vol met relativerende verhalen en wetenschappelijk onderbouwde tips. Het is alsof je een ondersteunende vriend aan je zijde hebt, die je begeleidt om ongewenste gewoonten af te leren en een leven op te bouwen waar je echt van houdt, een leven dat is afgestemd op jou en je unieke persoonlijkheid.

Citaat uit het boek

De grootste tijdverspilling is om iets goed te doen wat we helemaal niet hoeven te doen

Gretchen Rubin

Beter dan voorheen belangrijkste punten

Begin klein en vier je vooruitgang

Gebruik beloningen en verantwoording om gemotiveerd te blijven

Creëer een ondersteunende omgeving en omring jezelf met positieve invloeden

Wat lezers zeggen

"Ik vond dit boek van Gretchen Rubin echt geweldig. Het is een zeer snel geschreven boek dat veel praktische suggesties geeft over hoe we gewoontes kunnen gebruiken voor ons welzijn en geluk op de lange termijn."

Bouw en onderhoud productieve gewoonten met ClickUp

Deze 10 gewoonteboeken zijn een geweldig startpunt voor het verbeteren van uw reis naar het opbouwen van gewoontes. Leren alleen is echter niet genoeg.

Het opbouwen van duurzame gewoontes vereist toewijding, maar de juiste hulpmiddelen kunnen de reis soepeler en aangenamer maken. ClickUp, een krachtig hulpmiddel voor taakbeheer kan je persoonlijke commandocentrum zijn voor succes in het opbouwen van gewoontes.

Hier zijn enkele manieren om ClickUp te gebruiken om gezonde gewoonten te ontwikkelen:

1. Organiseer uw gewoonten

Organiseer uw gewoonten op thema, doel of levensgebied. Gebruik ClickUp Ruimtes om aparte werkruimten te maken voor fitnessgewoonten, persoonlijke ontwikkelingsdoelen of creatieve bezigheden.

Bouw privé- en gedeelde ruimtes (bijvoorbeeld met uw accountabilitymaatjes) om gewoonten te organiseren met ClickUp Spaces

Verdeel elke gewoonte in kleinere, uitvoerbare stappen met behulp van flexibele ClickUp Taak Checklists . Maak dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse checklists om continue verbetering bij te houden en mijlpalen te vieren.

De checklist voor je fitnessdoel om 20 pond af te vallen zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

2x per week gewichten heffen

Elke week 20 mijl hardlopen

Koolzuurhoudende dranken opgeven

Maak en pas checklists aan voor het volgen van gewoontes met ClickUp Checklists

Voeg specifieke details toe aan uw gewoonten met ClickUp aangepaste velden . Herhalingen, bestede tijd, stemming of notities voor verbeterde productiviteit en aanpassingen. Deze functie helpt je concentreren op wat belangrijk is zodat je de gewoontelus niet doorbreekt.

2. Blijf op schema met herinneringen en automatisering

Via ClickUp's taakprioriteiten functie kunt u terugkerende taken instellen voor uw dagelijkse gewoonten, zodat ze consequent op uw takenlijst verschijnen. Met ClickUp kunt u de frequentie aanpassen en zelfs herinneringen opgeven om u aan te sporen wanneer het tijd is om actie te ondernemen.

Stel gewoonteherinneringen in, plan acties opnieuw en wijs prioriteiten toe in ClickUp om uw goede gewoonten te versterken

Bevrijd uw geest door terugkerende taken te automatiseren. Gebruik ClickUp Automatisering om gewoonten automatisch als voltooid te markeren bij het bereiken van een specifieke metriek of om herinneringen te triggeren op basis van locatie of tijd van de dag.

Bespaar tijd en concentreer u op wat belangrijk is met ClickUp Automation

3. Visualiseer vooruitgang en blijf gemotiveerd

Stel duidelijke doelen voor uw gewoonten en volg uw vooruitgang via ClickUp Taken . Met deze functie kunt u snel tussen verschillende taken navigeren om belemmeringen en vooruitgang in zelfverbetering bij te houden.

Krijg meer gedaan met ClickUp Taken

Aanpasbare ClickUp Dashboards helpen u ook uw vooruitgang in gewoontecategorieën bij te houden. Gebruik grafieken en diagrammen om uw strepen te zien, verbeterpunten te identificeren en prestaties te vieren.

Volg de voortgang van gewoontevorming in realtime met ClickUp Dashboards

Gebruik ClickUp's afhankelijkheden functie om voltooide gewoonten te koppelen aan beloningen. Trakteer uzelf op een filmavondje na een week gezond eten, of geniet van een ontspannend bad na het afronden van uw meditatieoefening. Gebruik add-ons zoals 'blokkeren' of 'wachten op' afhankelijkheden tussen taken om een duidelijke volgorde van taken in te stellen zodat u weet welke u eerst moet doen.

Gebruik afhankelijkheden in ClickUp om een willekeurig aantal taken met elkaar te verbinden om snel toegang te krijgen tot gerelateerde werkitems ClickUp's sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoonten helpt u uw persoonlijke doelen bij te houden en ervoor te zorgen dat u meerdere taken efficiënt en verantwoord beheert gedurende de dag.

Met deze sjabloon voor het bijhouden van gewoontes kunt u doelen stellen, slechte gewoontes doorbreken, de voortgang bijhouden om een nieuwe gewoonte onder de knie te krijgen, werkdruk afzetten tegen dagelijkse doelen en in realtime een snel overzicht krijgen van uw succes en falen.

Gezonde gewoonten creëren stap voor stap

Het creëren van gezonde gewoonten is geen kwestie van wilskracht of geluk, maar een proces van leren en oefenen.

Door de principes en strategieën uit deze gewoonte-vormende boeken te volgen, kun je ontdekken hoe je kleine, consistente, plezierige veranderingen kunt maken die na verloop van tijd tot grote resultaten leiden.

Als je je fysieke, mentale, emotionele of spirituele welzijn wilt verbeteren, kun je je doelen bereiken en een gelukkiger en gezonder leven leiden door gezondere gewoontes te creëren.

ClickUp is een veelzijdig hulpmiddel om ervoor te zorgen dat u bovenop uw doelen blijft. Vergeet niet om het te verkennen en aan te passen aan uw unieke behoeften en voorkeuren. Het heeft een gratis plan zodat u vandaag nog aan de slag kunt. Aanmelden bij ClickUp om stap voor stap aan uw gezonde gewoonten te werken.