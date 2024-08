Top 10 GitHub-integraties voor gezamenlijke codeontwikkeling

GitHub is het paradijs voor ontwikkelaars. Ontwikkelaars bewaren en beheren hun broncode in verdeelde opslagplaatsen van GitHub, waardoor meerdere bijdragers tegelijkertijd aan het project kunnen werken. Deze samenwerking verbetert de productiviteit door GitHub versnelt het verhelpen van kwetsbaarheden met 7x en verkort de inwerktijd met 80%.

Als versiebeheersysteem stelt het ontwikkelaars in staat om wijzigingen bij te houden en te beoordelen, vertakkingen te beheren en code samen te voegen. Dit is mogelijk met functies zoals problemen bijhouden, pull-aanvragen, projectmanagement en meer.

Met zulke tastbare voordelen is het geen verrassing dat bijna 100 miljoen ontwikkelaars het webplatform gebruiken om meer dan 420 miljoen projecten te maken, te ontdekken en eraan bij te dragen. Hoewel het platform floreert, kun je de mogelijkheden nog verder uitbreiden met behulp van GitHub-integraties.

**Wat moet je zoeken in GitHub integraties?

Voordat we in onze lijst van de beste GitHub integraties duiken, zijn hier dingen waar je op moet letten bij het maken van je keuze. Deze zijn:

Compatibiliteit : Zorg ervoor dat de integratie compatibel is met de voorkeurstalen, frameworks en tools van je ontwikkelteam. Het moet naadloos integreren met de bestaande technische stack

Functionaliteit : Analyseer de functies die de integratie biedt. Afhankelijk van uw eisen kunt u specifieke functies nodig hebben, zoals tools voor code review, continue integratie, geautomatiseerd testen, continue implementatie, projectmanagement, enz

Gebruiksgemak : Ook al zijn GitHub integraties gericht op ontwikkelaars, ze moeten een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid bieden. Het moet eenvoudig in te stellen zijn en helpen om de ontwikkelingsworkflows te vereenvoudigen

Documentatie : Toegang tot de documentatie van het platform helpt ontwikkelaars om integraties eenvoudig, veilig en betrouwbaar in te stellen. Zoek naar opties die het volgende biedendocumentatie. Gelukkig zou het meeste beschikbaar zijn op de GitHub Marketplace

Ondersteuning van de gemeenschap : Aangezien GitHub een bloeiend gemeenschapsplatform is voor softwareontwikkelaars, wil je dat hetzelfde ook overslaat op de integraties. Verken integraties die een actieve community hebben. Dit aspect is handig als je ondersteuning, bugfixes en compatibiliteit met toekomstige updates van GitHub nodig hebt

Schaalbaarheid : Je wilt integraties instellen die meeschalen met je ontwikkelingsbehoeften. Zorg ervoor dat het grotere codebases kan hosten en samenwerking kan ondersteunen als je team groeit, zonder afbreuk te doen aan de prestaties

Veiligheid : Aangezien integraties vaak een kink in de kabel kunnen zijn, wilt u een robuuste veiligheid. Zorg ervoor dat het platform de beste integratiepraktijken ondersteunt voor toegangscontrole, gegevensbescherming, verificatie om gevoelige gegevens en code te beschermen

Aanpasbaarheid : De vereisten van uw ontwikkelingsteam zullen van project tot project veranderen. U hebt aanpassingsopties nodig om instellingen te configureren en aanpassingsvermogen in uw ontwikkelingsworkflows te injecteren

: De vereisten van uw ontwikkelingsteam zullen van project tot project veranderen. U hebt aanpassingsopties nodig om instellingen te configureren en aanpassingsvermogen in uw ontwikkelingsworkflows te injecteren Kosten: Sommige integraties helpen je gratis op weg en introduceren prijzen op hogere niveaus met geavanceerde functies. Andere vereisen een abonnement vanaf het begin. Beoordeel het prijsmodel op basis van uw budget en kies het model dat bij u past

De 10 beste GitHub integraties om te gebruiken in 2024

Zonder verder oponthoud, hier is onze lijst van de tien beste integraties die het accent leggen op softwareontwikkeling met behulp van GitHub:

1. ClickUp

De integratie van ClickUp is een perfecte match. ClickUp is een platform voor projectmanagement en productiviteit dat is geïntegreerd met GitHub om naadloze samenwerking mogelijk te maken en ontwikkeling te stroomlijnen.

Hier is een overzicht van de mogelijkheden die het geschikt maken voor integratie met GitHub:

Taakbeheer

taken effectief beheren met ClickUp_

ClickUp biedt robuuste mogelijkheden voor taakbeheer waarmee teams taken kunnen aanmaken, toewijzen en bijhouden via een gecentraliseerd dashboard. Deze functie is afgestemd op GitHub problemen en pull-aanvragen, waardoor het gemakkelijker is om ontwikkelingsactiviteiten te beheren en taken prioriteit te geven op basis van afhankelijkheid.

Real-time samenwerking

werk in realtime samen met ontwikkelteams met ClickUp_

Met functies zoals commentaar, vermelding en chatten, zullen ontwikkelteams het gemakkelijker vinden om in realtime te communiceren en samen te werken. Zelfs de functie voor het delen van documenten blijkt nuttig te zijn voor GitHub. Teams kunnen deze functies voor samenwerking gebruiken om wijzigingen in code te bespreken, codes te beoordelen, feedback te delen en activiteiten direct op ClickUp te coördineren.

ClickUp Universeel zoeken

vind alles vanaf elke locatie met de universele zoekfunctie van ClickUp_ Universeel Zoeken stelt gebruikers in staat om te zoeken, sorteren en filteren in het hele ontwikkelingsecosysteem. Van de documenten die zijn geüpload naar ClickUp, GitHub app, opslagplaatsen en daarbuiten. Het belangrijkste is dat de Universal Search functie zeer intuïtief is en uw zoekresultaten bij elke iteratie personaliseert om het zoeken gemakkelijker te maken!

Agile ontwikkeling

kanban-borden op ClickUp gebruiken voor effectieve sprintplanning_

ClickUp biedt functies zoals Kanban-borden en Sprint planning die agile methodologieën voor softwareontwikkeling ondersteunen. Met behulp van deze projectweergaven kunnen leden van het team problemen en taken op GitHub beheren en visualiseren om agile werkwijzen te combineren met DevOps om snel en betrouwbaar geüpgradede versies uit te brengen.

Werkstroom aangepast

verschillende bouwfasen definiëren via aangepaste werkstromen in ClickUp_

ClickUp stelt gebruikers in staat om aanpasbare workflows te bouwen die passen bij de ontwikkelingsstijlen en -processen van een team. Door deze flexibiliteit kan de integratie met GitHub werken volgens de unieke vereisten van het team of project.

Softwareontwikkelingssjablonen

Wijzigingslogboeken bijhouden met ClickUp sjablonen

Ontdek de rijke bibliotheek van ClickUp die een verscheidenheid aan configureerbare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties en industrieën bevat. Onder de verschillende opties, de sjablonen stellen je in staat om onmiddellijk te beginnen in plaats van alles vanaf nul op te bouwen.

De beste functies van ClickUp

Organiseer uw werkruimte in Ruimte, Map en Lijst om granulaire zichtbaarheid van uw project te krijgen

Taken aanpassen met 35+ ClickApps afhankelijk van de vereisten van het project, van Sprints tot automatisering

Visualiseer uw project in 15+ weergaven om er zeker van te zijn dat er niets tussenkomt

Routinematig en repetitief werk automatiseren met meer dan 50 acties, triggers en voorwaarden

Samenwerken via whiteboards, chats, commentaar, e-mail en meer

ClickUp beperkingen

Alleen eigenaren en beheerders kunnen werken met integraties, en gasten hebben geen toegang

Er kan een kleine overlap in functies zijn waardoor het moeilijk is om verantwoordelijkheden tussen ClickUp en GitHub af te bakenen

Prijzen voor ClickUp

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7 per lid per maand

: $7 per lid per maand Business : $12 per lid per maand

: $12 per lid per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5.0 (9.389 beoordelingen)

: 4.7/5.0 (9.389 beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (4.009 stemmen)

2. Jenkins

Jenkins dashboard via Jenkins Jenkins is een populaire open-source server voor automatisering. Het is vooral nuttig bij het automatiseren van het bouwen, testen, documenteren, verpakken, fasen, analyseren, implementeren en beoordelen van codes tijdens ontwikkelingscycli.

Zodra ontwikkelaars de broncode in de GitHub opslagplaats wijzigen, neemt Jenkins het automatisch over om volgende acties te triggeren om een stabiele codebase te bereiken.

De beste functies van Jenkins

Toegang tot 1800+ plugins om Jenkins uit te breiden en aan te passen op basis van projectvereisten

Gebruik flexibele en aanpasbare pijplijnen als code, zodat teams het hele CI/CD-proces kunnen beschrijven en versie kunnen maken

Weergave van project status, bouwgeschiedenis en andere kritieke informatie via een gecentraliseerd, real-time dashboard

Taken bouwen en testen op meerdere knooppunten of agents om taken te parallelliseren en tijdlijnen te verkorten

Deelnemen aan openbare vergaderingen die elke maand worden gehouden om Jenkins te verbeteren

Jenkins limieten

De architectuur met een enkele server die de middelen binnen een enkele computer, virtuele machine of container limiet

Het is niet cloud-gebaseerd, wat problemen oplevert met de toegankelijkheid, vooral in een ontwikkelomgeving op afstand

Jenkins prijzen

**Gratis

Jenkins beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5.0 (488 beoordelingen)

: 4.4/5.0 (488 beoordelingen) Capterra: 4.6/5,0 (552 beoordelingen)

3. Voortgang Chef

Chef Dashboard

Progress Chef is een tool voor configuratie-, compliance- en veiligheidsbeheer binnen het portfolio van Progress-producten. Het transformeert infrastructuur als code, die gebruikers kunnen automatiseren voor server configuratie, implementatie en beheer.

Teams kunnen de automatisering van de applicatie-infrastructuur stroomlijnen door Chef kookboeken en configuraties in GitHub's versiebeheer te pluggen voor consistentie, schaalbaarheid en traceerbaarheid tussen verschillende ontwikkelomgevingen.

De beste functies van Chef in voortgang

Definieer en beheer infrastructuurconfiguraties als code voor herhaalbare resource provisioning en intuïtieve automatisering

Maak een selectie uit een bibliotheek met kant-en-klare kookboeken, hulpmiddelen en integraties met andere systemen (naast GitHub) voor snelle implementatie

Schaf configuratiebeheer af en omarm compliancebeheer voor betere naleving

Auditeer ontwikkelingsworkflows en dwing naleving af van de geldende beleidsregels voor veiligheid en privacy van gegevens en wettelijke vereisten

Kies uit flexibele implementatieopties, op locatie, in de cloud of in een hybride omgeving

Vooruitgang Chef beperkingen

Master knooppunt op Chef is alleen configureerbaar op Linux/Unix, wat de implementatie belemmert, vooral in andere omgevingen

Steile leercurve en beperkte documentatie

Vooruitgang Chef prijzen

Aangepaste prijzen voor implementatiemodellen en marktplaatsen (Azure, AWS, enz.)

Progress Chef beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5.0 (87 beoordelingen)

: 4.2/5.0 (87 beoordelingen) Capterra: 4.3/5.0 (3 beoordelingen)

4. Drone.io

Drone dashboard

Drone.io is een container-native CI/CD-platform (continuous integration/continuous delivery) dat softwareontwikkelingspijplijnen automatiseert. Het maakt gebruik van containerisatie om consistente en reproduceerbare Taken voor het bouwen en implementeren van applicaties in geïsoleerde omgevingen te bouwen. De integratie met GitHub verbetert de CI/CD-pijplijn door automatisering en parallellisatie.

Drone.io beste functies

Werk op elk besturingssysteem of architectuur, inclusief Linux x64, ARM, ARM 64 en Windows x64

Gebruik elke taal, database of service die binnen de container werkt

Maak een selectie uit duizenden kant-en-klare plugins of draag bij aan de bibliotheek door je eigen plugins te maken en in te dienen

Pas de ontwikkelomgeving aan door toegangscontroles, goedkeuringsworkflows, YAML syntax extensies, geheimbeheer en meer op maat te maken

Integreer met GitHub of alternatieven zoals Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise,GitBook, Gogs, en meer

Drone.io beperkingen

Build logs hebben de neiging om enkele seconden of zelfs minuten achter te lopen op de build

Gebrek aan ondersteuning voor foutopsporing maakt het moeilijk om problemen te lokaliseren

Prijzen van Drone.io

Gratis : Open-Source Editie onder Apache2 licentie

: Open-Source Editie onder Apache2 licentie Aangepaste prijzen: Enterprise Editie onder Plyform Small Business licentie

Beoordelingen en beoordelingen van Drone.io

G2 : 4.3/5.0 (21 beoordelingen)

: 4.3/5.0 (21 beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (3 beoordelingen)

5. CloudBees CodeShip

cI-dashboard van_ CloudBees Codeship CloudBees CodeShip is een cloudgebaseerd CI/CD-platform dat de levenscyclus van softwareontwikkeling vereenvoudigt en automatiseert. Verbind het met GitHub om builds en deployments te triggeren als reactie op gebeurtenissen zoals pull-aanvragen, toewijzingen, enz. Dergelijke automatisering stroomlijnt de leveringspijplijn en versnelt de cyclus van ontwikkeling.

CloudBees CodeShip beste functies

Aanpasbare en flexibele pijplijnen definiëren om unieke projecten te bouwen en implementeren, afhankelijk van de vereisten

Communiceer via verschillende kanalen zoals Slack, e-mail, enz. om een collaboratieve werkomgeving te behouden

Automatisering en integratie met GitHub en andere projectmanagement tools instellen met behulp van de goed gedocumenteerde API

Automatisch resources schalen door de build-eisen bij te houden voor optimaal resourcegebruik

Verkrijg inzicht in de bouwprestaties en stel teams in staat om de CI/CD-pijplijnen te verfijnen en te re-engineeren

CloudBees CodeShip beperkingen

Het mist de grootte en ondersteuning van de community die de concurrenten te bieden hebben

Beperkte functies, zelfs in de betaalde versies

Prijzen voor CodeShip van CloudBees

CloudBees CodeShip Basic:

Starter : $49 per maand

: $49 per maand Essentieel : $99 per maand

: $99 per maand Power: $399 per maand

CloudBees CodeShip Pro:

Kleine Instance Performance : $75 per build per maand

: $75 per build per maand Medium Instance Performance : $149 per build per maand

: $149 per build per maand Grote Instance Performance : $299 per build per maand

: $299 per build per maand Huge Instance Performance : $599 per build per maand

: $599 per build per maand Massive Instance Performance: $1199 per build per maand

CloudBees CodeShip beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5.0 (15 beoordelingen)

6. Red Hat Codenvy

beheren rode Hoed_ OpenShift Dev Ruimtes 3.3

Red Hat Codenvy is een cloud-gebaseerde geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) gebaseerd op Eclipse Che. Het is een onderdeel van de Red Hat OpenShift Dev Spaces die gebruikmaken van Kubernetes en containers voor een gezamenlijke werkruimte gericht op het coderen, bouwen, testen en uitvoeren van apps.

Verbind je met GitHub, dan kun je de ontwikkelprocessen verder stroomlijnen door middel van geïntegreerd coderen, testen en implementeren in een consistente, veilige en zero-configuratie IDE.

De beste functies van Red Hat Codenvy

Maak gebruik van de gecontaineriseerdecode editors waarmee u zich kunt concentreren op de code en niet op de infrastructuur of de complexiteit van Kubernetes-beheer

Codeer, test of implementeer vanaf elke locatie met de webgebaseerde IDE die toegankelijk is voor geautoriseerde gebruikers

Definieer de ontwikkelomgeving als een code met behulp van devfile die de toewijzing van resources, containers, opslagplaatsen, enz. aanpast.

Gebruik hoogwaardige, gecertificeerde tools en technologieën uit de Red Hat-suite om apps van ondernemingsniveau te bouwen

Onboard ontwikkelaars in slechts twee minuten

Red Hat Codenvy beperkingen

Vereist een aanzienlijke bandbreedte voor naadloze implementatie, anders kan het traag en traag worden

De UI is nogal onhandig en verouderd, waardoor het moeilijk is om mee te werken

Prijzen voor Red Hat Codenvy

Open-source en gratis

Red Hat Codenvy beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5.0 (64 beoordelingen)

: 4.2/5.0 (64 beoordelingen) Capterra: 4.4/5.0 (465 beoordelingen)

7. Travis CI

Travis CI dashboard via Software Advies Travis CI is een cloudgebaseerde continue integratiedienst die het bouwen, testen en implementeren van IT-projecten automatiseert. Door het te integreren met versiebeheersystemen zoals GitHub, kun je automatisch builds triggeren als reactie op de wijzigingen in de opslagplaats. De integratie zorgt er ook voor dat de wijzigingen in de code worden getest op consistentie en betrouwbaarheid voordat ze worden samengevoegd met de hoofdcodebase.

Travis CI beste functies

Gebruik de meertalige Build Matrix voor parallelle uitvoering van builds om de tijdlijnen voor bouwen en testen te versnellen

Configureer aangepaste build fases, inclusief testen, uitrollen, etc., om ontwikkel cycli te definiëren afhankelijk van project eisen

Hergebruik eerder gedownloade pakketten en artefacten om afhankelijkheid in de cache op te slaan en bouwtijden te verkorten

Bouw en test pull-aanvragen met behulp van automatisering met één commando om alle codewijzigingen te beoordelen voordat ze worden samengevoegd met de hoofdcodebase

Gelijktijdig uitvoeren en testen op verschillende omgevingen en besturingssystemen

Travis CI limieten

De aanpassingsmogelijkheden zijn vrij beperkt, vooral in vergelijking met alternatieven zoals Jenkins

Hoewel het uitgebreide test- en debugrapportages biedt, zijn ze niet duidelijk of inzichtelijk

Travis CI prijzen

Starter : $69 per maand

: $69 per maand Core : $249 per maand

: $249 per maand Pro : $794+ per maand

: $794+ per maand Enterprise (Self-Hosted): $34+ per maand

Enterprise-abonnementen zijn ook beschikbaar tegen aangepaste prijzen.

Travis CI beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5.0 (90 beoordelingen)

: 4.5/5.0 (90 beoordelingen) Capterra: 4.1/5.0 (128 beoordelingen)

8. Cirkel CI

cirkel CI_ web app dashboard

Circle CI is een cloud-gebaseerd CI/CD-platform dat de levenscyclus van app-ontwikkeling automatiseert. Ontwikkelaars kunnen het gebruiken om code te schrijven of te bewerken, componenten te bouwen en te testen en wijzigingen in de code te implementeren terwijl ze gefocust blijven op snelheid en betrouwbaarheid. GitHub biedt een extra testlaag voor de implementatie om de kwaliteit van de code te behouden.

De beste functies van Circle CI

Gebruik herbruikbare configuratiepakketten genaamd orbs van het orb-register om de definitie van complexe bouw- en implementatieworkflows te stroomlijnen

Deel bestanden en mappen tussen jobs of projecten om een collaboratieve werkomgeving te vergemakkelijken door naadloze gegevensoverdracht en afhankelijkheid management

Gebruik YAML-configuratiebestanden om aangepaste bouw- en implementatieworkflows te definiëren voor meer flexibiliteit en versiebeheer

Versnel builds door geavanceerde caching van afhankelijkheden, artefacten en Docker-lagen

Behoud de veiligheid van de pijplijn via OpenID connect en geniet van toonaangevende bescherming die voldoet aan FedRAMP en SOC 2 Type II compliance

Cirkel CI limieten

De initiële installatie en bijbehorende leercurve zijn complexer dan bij andere tools

Zelfs de kleinste fout in de syntax kan ervoor zorgen dat de pijplijn mislukt en het wijzigen van taken is lastig

Prijzen van Circle CI

Gratis : $0

: $0 Prestaties : $15 per maand

: $15 per maand Schaal : $2000 per maand

: $2000 per maand Server (Zelf gehost): Aangepaste prijzen

Cirkel CI Beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5.0 (499 beoordelingen)

: 4.4/5.0 (499 beoordelingen) Capterra: 4.6/5.0 (90 beoordelingen)

9. Disbug

disbug_ integratie met GitHub

Disbug is een tool ontworpen om het debuggen van apps te vergemakkelijken. Het vermindert onnodig heen-en-weer gepraat tussen de eigenaar van de app, het QA team of de tester en de ontwikkelaar, omdat de eerste bugs kan vastleggen met behulp van schermopnames, opnames, console logs, netwerklogs en gebeurtenissen van gebruikers.

Vervolgens kunnen ze deze middelen rechtstreeks uploaden naar de tool voor projectmanagement om context en betekenis toe te voegen aan het probleem.

De beste functies van Disbug

Gebruik screencast en verhaal om het probleem visueel uit te leggen. Teken over het scherm tijdens het vertellen voor effectieve communicatie

Schermafbeeldingen vastleggen, annoteren en delen om het probleem uit te diepen

Verkrijg een holistische context van de bugrapporten met behulp van console logs, netwerk logs, acties van gebruikers, browser details, besturingssystemen en meer

Live bewerken van website content en ontwerpelementen om real-time feedback te krijgen over verschillende wijzigingen en ontwerpbeslissingen

Integreer met uitgebreide projectmanagement platforms zoals ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com en meer

Disbug beperkingen

Vrij opkomende tool, wat betekent dat het nog steeds werk in uitvoering is en het enige tijd zal duren voordat er een verfijnde versie uitkomt

Biedt geen gratis versie, waardoor het vrij prijzig is voor alleen debugging-activiteiten

Disbug prijzen

Startup : $49 per maand

: $49 per maand Business : $99 per maand

: $99 per maand Bureau : $249 per maand

: $249 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Disbug beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Jira

jira_ core dashboard

Jira is een populaire oplossing voor projectmanagement en het bijhouden van problemen, ontwikkeld door Atlassian. Het wordt veel gebruikt in de IT-industrie voor het plannen, bijhouden en beheren van projecten, taken en problemen.

De instelling van Jira met GitHub versterkt de samenwerking tussen het ontwikkelteam en het projectmanagement, omdat het eenvoudiger wordt om wijzigingen in code bij te houden, toewijzingen aan specifieke problemen te koppelen en workflows te stroomlijnen.

De beste functies van Jira

Problemen aanmaken, toewijzen en bijhouden met behulp van een uitgebreide set speciale tools om taken en projecten efficiënt te beheren

Scrum- en Kanban-borden gebruiken om Agile-methodologieën van iteratieve en incrementele ontwikkeling te implementeren

Tijdlijnen, mijlpalen en releases van projecten definiëren, weergeven en orkestreren met behulp van dynamische stappenplannen

Repetitieve en routinematige taken of workflows automatiseren door bedrijfsregels te definiëren om objectiviteit en consistentie te behouden en tegelijkertijd tijd te besparen

Bestanden, mappen en andere projectgerelateerde middelen vinden met krachtige zoek- en filtermogelijkheden

Jira limieten

Hoewel Jira automatisering van formulieren biedt, zijn de prestaties matig in vergelijking metJira alternatieven zoals ClickUp

Het heeft een merkbare prestatievertraging voor complexe projecten met een groot aantal Sprints en Taken

Prijzen voor Jira

Gratis

Standaard : $8.15 per gebruiker per maand

: $8.15 per gebruiker per maand Premium : $16 per gebruiker per maand

: $16 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5.0 (5.724 beoordelingen)

: 4.3/5.0 (5.724 beoordelingen) Capterra: 4.5/5.0 (13.926 beoordelingen)

Versiebeheer verbeteren door de juiste GitHub integratie

De hierboven besproken tools bieden iets unieks voor de cyclus van softwareontwikkeling. ClickUp en Jira voegen bijvoorbeeld robuust projectmanagement en levering toe aan het ontwikkelingsproces, waardoor het holistischer en voorspelbaarder wordt.

Maak uw keuze afhankelijk van uw specifieke projectvereisten. Sign Up en gebruik ClickUp met GitHub voor een dubbel voordeel!