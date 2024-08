10 beste GitBook alternatieven voor technische documenten in 2024

Als je het gevoel hebt dat je team een bibliotheek zou kunnen vullen met alles wat ze weten over je bedrijf en de producten, dan is dat waarschijnlijk omdat ze dat kunnen. 📚

En hoe sneller je die kennis uit de hoofden van mensen op een pagina krijgt, hoe beter je bedrijf af is. Het documenteren van de hard bevochten kennis van je team maakt het makkelijker om nieuwe werknemers in te werken, informatie te delen tussen afdelingen en klanten te leren over nieuwe functies van producten.

Maar een echte bibliotheek is waarschijnlijk niet de oplossing. In plaats daarvan heb je een digitale kennisbank (of wiki) nodig waar je team of klanten overal toegang toe hebben. GitBook is een van de populairste kennisbasesoftwareprogramma's, maar als je team zich niet bezighoudt met SaaS-productontwikkeling of als je de prijzen van GitBook niet kunt betalen, is het misschien niet de juiste oplossing voor jou.

Ontdek de 10 beste GitBook alternatieven voor teams van alle soorten, en begin met het bouwen van je eigen bedrijfswiki.

Wat is GitBook? Hoe werkt het?

GitBook is een kennisbank tool om technische teams te helpen documentatie te maken. De functies zijn gemaakt met ontwikkelaars en SaaS productontwerpers in gedachten, maar je kunt het ook voor andere soorten online documentatie gebruiken.

Je kunt GitBook gebruiken om interne en externe documentatie te maken - of je nu productdocumentatie publiceert voor je klanten of een kennisbank opzet voor bedrijfsvoorwaarden en -processen.

GitBook is flexibel genoeg om ontwikkelaars hun weg door de documentatie te laten coderen-met opties voor Markdown of WYSIWYG bewerking. Maar het biedt ook sjablonen en een drag-and-drop blok editor voor de niet-coders in je team. Je kunt je collega's taggen voor een betere samenwerking en je kunt pagina's nesten voor een betere organisatie.

Hoe kies je het beste GitBook alternatief?

Het beste GitBook alternatief voor jouw team hangt af van de behoeften en het budget van je bedrijf. Hier zijn wat dingen om te overwegen als je je opties afweegt:

Welke teams zullen het gebruiken? Als je een SaaS productbedrijf bent, dan wil je misschien een documentatieplatform dat meer gericht is op engineers en veel code-gebaseerde aanpassingsmogelijkheden heeft. Als marketing- en HR-afdelingen de belangrijkste gebruikers zijn, dan wil je iets dat codevrije formattering biedt

Als je een SaaS productbedrijf bent, dan wil je misschien een documentatieplatform dat meer gericht is op engineers en veel code-gebaseerde aanpassingsmogelijkheden heeft. Als marketing- en HR-afdelingen de belangrijkste gebruikers zijn, dan wil je iets dat codevrije formattering biedt Wie heeft toegang nodig? Sommige platforms zijn alleen intern (voor je team). Andere bieden alleen openbare kennisbanken (voor uw klanten). En weer andere bieden beide. Veel platforms hebben ook geavanceerde instellingen voor toestemming, zodat je kunt kiezen wie welke documenten mag bewerken, een essentiële functie voor grotere teams

Sommige platforms zijn alleen intern (voor je team). Andere bieden alleen openbare kennisbanken (voor uw klanten). En weer andere bieden beide. Veel platforms hebben ook geavanceerde instellingen voor toestemming, zodat je kunt kiezen wie welke documenten mag bewerken, een essentiële functie voor grotere teams Hoe wilt u naar informatie zoeken? Als uw kennisbank extreem groot wordt, kan het helpen om een AI-assistent de database voor u te laten doorzoeken. Maar je kunt ook programma's vinden met een balk om te zoeken, terwijl je met andere programma's kunt organiseren zoals in boeken, met referentiepagina's en een tabel met de inhoud

10 beste GitBook alternatieven in 2024

Maak je klaar om je volgende favoriete alternatief voor GitBook te vinden. Deze 10 opties hebben het allemaal. Je vindt software die reikt van "iedereen kan het doen" tot "codeerkennis vereist" En we hebben platforms opgenomen die zich richten op kennisbanken van klanten, interne kennisbanken of beide. U vindt dus zeker een programma dat aan uw kennisbehoeften voldoet.

Een pagina nesten binnen een pagina in ClickUp Docs

Als u interne processen documenteert, hebt u een app nodig die net zo snel is als uw team. ClickUp laat iedereen sneller samenwerken, waar ter wereld ze ook zijn. 🌎

Meerdere leden van het team kunnen hetzelfde document tegelijkertijd bewerken en u kunt tags en opmerkingen toevoegen om vragen te stellen over ontbrekende kennis en snel antwoorden te krijgen.

Het is de ideale app voor het maken van bedrijfswiki's en het documenteren van productfuncties, afdelingsprocessen en individuele rollen. Iedereen, van je engineers en je operationele team tot je HR-afdeling, krijgt precies wat ze nodig hebben via één app.

ClickUp is een recept voor betere communicatie, samenwerking en het delen van kennis. Dus je team kan aan de slag! 🧑‍🍳

ClickUp beste functies

ClickUp documenten zijn eenvoudig aan te passen, zodat u kopteksten, tabellen, banners, tags, opmerkingen, bladwijzers, afbeeldingen, video's en links naar externe bronnen of andere documenten in uw kennisbank kunt toevoegen

ClickUp AI kunt u content snel formatteren, schrijven, samenvatten en bewerken, zodat documenteren niet de hele dag in beslag neemt

ClickUp sjablonen stellen u in staat om te beginnen met het maken vanwiki'ssOP's, productdocumentatie,HR-kennisbankenen meer zonder installatietijd

Met de samenwerkingstools kunnen meerdere leden van een team tegelijk aan één document werken, items toevoegen of tekst omzetten in Taken

Zoekfuncties helpen u informatie te vinden in documenten of in uw kennisbank

Instellingen voor privacy, bewerkingscontroles en toestemming om te bepalen wie elk document mag bewerken en weergeven

ClickUp beperkingen

Er kan een leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Niet alle functies in de web app zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.795+ beoordelingen)

4.7/5 (8.795+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.805+ beoordelingen)

2. Samenloop

via Confluentie Onderdeel van het Atlassian ecosysteem, samen met Jira en Trello Confluence is een tool voor kennisbeheer en samenwerking. Het is ontworpen om betere interne communicatie te vergemakkelijken, zodat je hele team op dezelfde pagina zit. 📃

En soms bedoelen we dat letterlijk. Met de functies voor gezamenlijke bewerking kunnen de leden van je team gedeelde documenten maken en er samen aan werken in realtime, zonder dat ze op hetzelfde moment in dezelfde ruimte hoeven te zijn. Het is een goed hulpmiddel voor het brainstormen over nieuwe projecten en het documenteren van interne processen, vooral als je team Jira al gebruikt.

Confluence beste functies

Met versiebeheer kun je wijzigingen bijhouden en teruggaan naar oudere versies van documenten

Geneste content maakt het gemakkelijk om georganiseerd te blijven

Integraties metAI tools voor het aanmaken van contentzoals ChatGPT, Copywriter en Wordsmith helpen je snel content te maken, samen te vatten of te bewerken

Met toestemming voor content kunt u instellen wie elke pagina van een document mag zien en wie deze mag bewerken

Confluence beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om instellingen voor toestemmingen te beheren

Anderen rapporteren dat het organiseren van je documenten moeilijk kan zijn en dat de zoekfunctie niet altijd het document oplevert dat je zoekt

Confluence prijzen

Gratis

Standaard: $5.75/maand per gebruiker

$5.75/maand per gebruiker Premium: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Confluence beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.665+ beoordelingen)

4.1/5 (3.665+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.090+ beoordelingen)

3. Tettra

via Docusaurus Als je een productingenieur bent die van een schattig logo houdt, dan is dit documentatieplatform en zijn vierkante dino misschien iets voor jou. Als je echter geen codeerervaring hebt, is het tijd om deze dino te laten gaan. 🦖

Deze open-source statische site generator is gemaakt met ontwikkelaars in gedachten, en is het beste voor het maken van technische productdocumentatie. Hiermee kunt u snel een zelf gehoste statische website maken om de functies van uw product uit te leggen aan uw gemeenschap.

Bonus: Bekijk 10 Free sjablonen voor technische documentatie

Docusaurus beste functies

Schrijf uw documenten met MDX en Docusaurus converteert ze automatisch naar HTML

Breng verschillende versies van uw documentatie uit die overeenkomen met de versie van uw product

Vertaal uw documenten met git, Crowdin of een andere vertaalmanager

Uw layout aanpassen met interactieve React-componenten

Docusaurus beperkingen

Deze app vereist codeervaardigheden en een meer geavanceerde IT-infrastructuur

U moet uw eigen hosting voorzien en uw eigen veiligheid beheren

Docusaurus prijzen

**Gratis

Docusaurus beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. De documenten lezen

via Archbee Dit documentatieplatform richt zich op technische teams en is ideaal voor het maken van gebruikershandleidingen, gidsen voor ontwikkelaars of productdocumentatie. Maar je kunt het ook gebruiken om interne processen en SOP's te documenteren.

Je teams zullen beter in staat zijn om hun tijd beheren met een kennisbank waarmee ze de antwoorden op hun vragen kunnen vinden. En uw klanten zullen uw product gemakkelijker kunnen gebruiken met uitleg over de functies binnen handbereik. 👐

Archbee beste functies

Met de samenwerkingstools kunnen meerdere leden van het team tegelijkertijd aan hetzelfde document werken

Functies voor versiebeheer laten je wijzigingen bijhouden of teruggaan naar een oudere versie, vergelijkbaar met Google Documenten

Je kunt fragmenten van content invoegen op meerdere locaties terwijl je de content vanaf één plek bewerkt

Contextuele documentatie widget voegt interactieve, in-product hulp toe om functies uit te leggen wanneer je gebruikers ze tegenkomen

Archbee beperkingen

Meerdere gebruikers rapporteren dat dit programma buggy kan zijn, wat de toegang tot sommige functies kan beïnvloeden

Anderen wensen meer aangepaste opties voor lettertypes en opmaak

Archbee prijzen

Starter: Free

Free Groeien: $40/maand

$40/maand Schalen: $80/maand

$80/maand Enterprise: $400/maand

Archbee beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (105+ beoordelingen)

4.5/5 (105+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

7. BookStack

via Document360 Als het idee van het documenteren van al je processen je hoofd 360 graden doet draaien, dan is Document360 er met een vriendelijke gebruikersinterface die je hoofd rechtop houdt. 😵‍💫

Deze veelzijdige software voor kennisbeheer werkt voor technische documentatie, productdocumentatie en interne procesdocumentatie, zodat u alles kunt bijhouden, van HR-onboarding tot veelgestelde vragen van klanten.

Je documenten worden weergegeven op een website, zodat je klanten of leden van je team ze overal kunnen openen. Jij bepaalt of je ze openbaar of privé wilt houden, want de kennis is aan jou om te delen.

Document360 beste functies

De interne Knowledge Base Portal stelt uw team in staat om content te creëren met gebruiksvriendelijke functies voor contentbeheer en beoordeling

De externe Knowledge Base Website geeft uw documenten weer in een openbare database voor klantenservice of in een privé database voor leden van het team

Met de Knowledge Base Assistant kunt u een widget opnemen in uw website of product zodat gebruikers op elk gewenst moment naar antwoorden kunnen zoeken

Integraties verbinden je kennisbank met je favoriete apps, zoals Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus en meer

Document360 beperkingen

Dit programma staat geen gelijktijdige bewerking toe, wat de samenwerking tussen teams kan belemmeren

Om het ontwerp en de layout aan te passen, heb je aangepaste codering nodig

Document360 prijzen

Gratis

Standaard: $149/maand per project

$149/maand per project Professioneel: $299/maand per project

$299/maand per project Business: $399/maand per project

$399/maand per project Enterprise: $599/maand per project

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (365+ beoordelingen)

4,7/5 (365+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (185+ beoordelingen)

Vaarwel, GitBook

Kennis is macht. 💪

En nu je de beste GitBook alternatieven kent, ben je klaar om een krachtig platform voor het delen van kennis voor je team te kiezen.

Als je een interne kennisbank wilt creëren, is ClickUp een van de meest collaboratieve en gebruiksvriendelijke platforms die er zijn. Je hebt geen kennis van codering nodig en je kunt leden van je team taggen, tegelijkertijd werken en documenten aan Taken verbinden in je projectmanagement boards.

En omdat u het gratis kunt gebruiken, kunt u uw bedrijfskennis meteen documenteren. Probeer ClickUp om de kennis van je team naar een hoger niveau te tillen.