Hoe organiseer je een effectieve lunch voor je team?

Wat is een coole manier om het leren van je team te bevorderen, die boeiend is en de algemene ontwikkeling van je werknemers stimuleert?

Een lunch en leer evenement!

Lunch and Learn-sessies moedigen mensen aan om over nieuwe onderwerpen te praten, vaardigheden bij te schaven en de deur te openen voor natuurlijke interacties en team socializing. Het is een ontspannen manier om leren te combineren met lunchen, waardoor het plezierig en leerzaam is voor je werknemers.

Hoewel deze programma's een informele en gemakkelijke manier van leren bieden, kan het lastig zijn om werknemers betrokken te houden tijdens de lunchpauze. Om het interessant te houden, moet u ervoor zorgen dat de inhoud relevant blijft, dat de sessies interactief zijn en dat u rekening houdt met verschillende leerstijlen.

In dit artikel duiken we in de Lunch and Learn-strategie - we pakken de voordelen uit, pakken de uitdagingen aan en geven je de basis voor het organiseren van een succesvol programma.

Wat is lunchen en leren?

Een Lunch and Learn (ook bekend als een Brown Bag-evenement) is een informele bijeenkomst op de werkplek waar werknemers vrijwillig samenkomen tijdens hun lunchpauze om te leren over een specifiek onderwerp. Het is een slimme manier om professionele vaardigheden te ontwikkelen, kennis over te dragen, informatie te delen en uw team te binden - en dat allemaal tegelijk!

Bij de Lunch and Learn-strategie combineer je het plezier van een gratis lunch met collega's met een levendige leerervaring. Je kunt er een eenmalig, maandelijks of driemaandelijks evenement van maken, afhankelijk van de behoeften van je team.

Vergeet niet dat een Lunch and Learn programma niet beperkt is tot bedrijfszaken. Het is een kans om je te verdiepen in zelfontwikkeling en welzijnsonderwerpen zoals mentale en fysieke gezondheid, levensvaardigheden en omgaan met werkgerelateerde stress en angst.

Hoewel Lunch and Learn evenementen meestal persoonlijk plaatsvinden, hebben veel bedrijven de afgelopen jaren sessies op afstand uitgeprobeerd.

Of het nu persoonlijk is of op afstand, het belangrijkste is om een ruimte te creëren waar werknemers vrijuit kunnen praten over wat hen bezighoudt. De vrijheid om te kiezen en te uiten (samen met lekker eten) bevordert de onbelemmerde groei van werknemers en stimuleert de bedrijfscultuur. Uiteindelijk leidt dit tot een aanzienlijke groei van uw bedrijf.

De voordelen van lunch-en-leer evenementen

Lunch and Learn evenementen helpen jou en je team samen te laten groeien . Laten we eens kijken naar de voordelen van een geweldige Lunch and Learn sessie:

Een positieve leeromgeving creëren

Lunch and Learn programma's openen de tafel voor diverse discussies die normaal gesproken niet plaatsvinden in gesprekken op de werkplek. Zie het als een teamforum waar iedereen ideeën kan delen, problemen kan bespreken en kennis kan uitwisselen in een ontspannen ruimte.

Dankzij deze gedeelde ruimte kunnen teamleden dingen bespreken die ze normaal niet bespreken, zoals geestelijke gezondheid of financiën.

Ontwikkeling van werknemers

Van april 2021 tot april 2022, 41% van de werknemers gaf volgens McKinsey aan dat ze hun baan hadden opgezegd omdat ze geen carrièremogelijkheden zagen. Het vervangen van een geschoolde werknemer kan de kosten verhogen met wel 200% van hun jaarsalaris.

Hoewel uitgebreide trainingsprogramma's waardevolle inzichten bieden voor de ontwikkeling van werknemers, kunnen ze ook leermoeheid en desinteresse veroorzaken. Aan de andere kant biedt een Lunch and Learn-sessie de ideale omstandigheden om nieuwe vaardigheden, tools of software te introduceren en tegelijkertijd je team betrokken te houden.

Deze korte en ontspannen trainingsevenementen helpen je team zich te verbeteren door verschillende software te gebruiken, creatieve ideeën te ontwikkelen en strategische benaderingen toe te passen. Bovendien dragen ze bij aan algemene professionele groeidoelstellingen, zoals het stimuleren van persoonlijke productiviteit, teams leiden beter worden en leiderschapsvaardigheden aanscherpen.

Deze sessies bieden mensen ook een praktische manier om essentiële leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen bij het presenteren van ideeën, het houden van voordrachten en het leiden van discussies.

Tijdens de Lunch and Learn-sessies creëren collega's ook een vriendelijke sfeer waarin ze ongedwongen kletsen, essentiële punten bespreken en vrijelijk nuttige suggesties geven.

Interne communicatie aanmoedigen

Volgens onderzoek van Gartner, 70% van de fouten van een bedrijf komen voort uit gebrekkige communicatie.

Lunch en Learn programma's zorgen ervoor dat uw team elkaar ook buiten hun professionele rol leert kennen, waardoor persoonlijke contacten worden aangemoedigd.

Teambuildingoefeningen kunnen ongemakkelijk aanvoelen en soms lijken het alsof het hoger management te hard zijn best doet. Lunch and Learn evenementen combineren teambuilding op een natuurlijke manier met het leren van werknemers.

Hoe organiseer je een lunch en leer evenement?

Hier is een stap-voor-stap handleiding om je te helpen bij het plannen van een Lunch and Learn evenement:

1. Stel een doel

Stel een duidelijk doel voor je Lunch and Learn sessie zodat je niet op een zijspoor raakt tijdens het organiseren of leiden ervan. Gefocust blijven is de sleutel.

Wat is het primaire doel van jullie lunch-en-leer initiatief?

Wil je je werknemers bijvoorbeeld vertrouwd maken met een nieuw bedrijfsmodel of nieuwe software? Bespreek de implicaties voor de echte wereld met praktische voorbeelden, zodat ze die kunnen toepassen.

2. Vind het juiste onderwerp

Lunchen en leren gaat over vrijwillige deelname. Je onderwerp moet dus interessant genoeg zijn om mensen mee te krijgen.

Dus, in plaats van een gewoon onderwerp te kiezen zoals 'Nieuwe software-update', probeer te benadrukken wat de deelnemers eraan hebben. Probeer dit onderwerp eens: 'Hoe de nieuwe software-update X uur per week bespaart.' Uw werknemers zullen daarin geïnteresseerd zijn!

Beheer en werk samen aan uw documenten met ClickUp Docs

U kunt een toepassing voor gedeelde documenten gebruiken zoals ClickUp Documenten om uw teamgenoten ideeën te laten aandragen over de onderwerpen die u in gedachten hebt.

En als u nog steeds niet zeker bent over het onderwerp, kunt u altijd input vragen aan de deelnemers. Waardevolle feedback over hun voorkeuren kan een solide basis zijn om toekomstige sessies probleemloos te plannen.

3. Maak uw evenement afstandsvriendelijk

Vanaf 2023 doet ongeveer 12,7% van de voltijdse werknemers aan op afstand werken en 28,2% gebruikt een hybride werkmodel. Betrek je externe werknemers dus bij je Lunch and Learn-evenementen.

Gebruik virtuele evenementenplatforms en hulpmiddelen voor videoconferenties voor uw Lunch and Learn-sessies. Op deze manier kunnen werknemers gemakkelijk deelnemen aan de livestream, waar ze ook zijn.

Vergeet niet om de kalender en andere vergadergegevens online met elke potentiële deelnemer. De eenvoudigste manier om dat te doen is door gebruik te maken van een projectmanagementsysteem met opties voor kennisdeling zoals ClickUp.

Gebruik ClickUp Whiteboards voor discussies voorafgaand aan het evenement en het in realtime delen van ideeën tijdens het evenement. ClickUp's kalenderweergave helpt u bij het delen en communiceren van uw planning, waardoor het risico op miscommunicatie wordt geëlimineerd.

4. Kies een inspirerende ruimte

Gewoonlijk worden lunch- en leersessies voor het gemak van iedereen op kantoor gehouden. De uitdaging is dat er niet altijd ruimtes beschikbaar zijn, en zelfs als die er zijn, bieden ze misschien niet de ideale leeromgeving.

Kies een rustige vergaderruimte zonder telefoons, verkeer of gepraat van buitenaf. Op die manier worden je deelnemers niet gestoord en stoor jij andere medewerkers of afdelingen niet. Overweeg een plek te reserveren in een café of restaurant in de buurt dat inspireert tot brainstormen, discussiëren en leren.

5. Zorg voor een goede lunch

Zorg voor lekker en aantrekkelijk eten. Huur een goede cateringservice in, of als je eigen cateraars geweldig zijn, vraag hen dan om iets speciaals te maken om het wat pittiger te maken.

Houd rekening met het maximum aantal deelnemers en bestel overeenkomstig. Je kunt lunchbonnen genereren voor deelnemers op afstand en deze delen via een samenwerkingstool zoals ClickUp Chat .

Gebruik ClickUp Chat om de communicatie met uw team te vereenvoudigen

Zorg ervoor dat uw gasten blij vertrekken en graag terugkomen, zodat de energie en opkomst hoog blijven.

6. Gebruik een facilitator

Voor een succesvolle Lunch and Learn heb je een bekwame leider nodig. Belast je deelnemers niet met de verantwoordelijkheid om het evenement te leiden.

Overweeg in plaats daarvan om een expert in te schakelen die de leiding neemt en de discussies leidt.

Een ervaren leider zorgt voor een soepel verloop van de discussies en brengt waardevolle inzichten, expertise en een frisse blik. Hun expertise kan de aandacht van het publiek trekken, waardoor de leerervaring boeiend en informatief wordt.

Bovendien kunnen deelnemers zich dankzij een externe expert concentreren op het leren in plaats van op het organiseren en leiden van de sessie. Door deze verandering kunnen deelnemers meedoen, vragen stellen en weggaan met waardevolle inzichten, waardoor het Lunch and Learn-evenement uiteindelijk een succes wordt.

7. Respecteer de tijd van mensen

Geef prioriteit aan effectief tijdbeheer en zorg ervoor dat je Lunch and Learn-sessies maximaal één uur duren. Houd rekening met de werktijd van je collega's en doe je best om de sessie binnen de lunchpauze af te ronden.

Als je toch langer gaat, communiceer dan duidelijk dat er geen dringende noodzaak is voor de deelnemers om snel weer aan het werk te gaan. Het doel is om ervoor te zorgen dat deelnemers geïnspireerd vertrekken in plaats van onder druk gezet te worden om tijdoverschrijding te compenseren.

8. Laat ruimte voor discussie

Ook al zijn de lunchpauzes beperkt in de tijd, geef uw team toch voldoende tijd en een stimulerende omgeving voor open discussies achteraf.

Probeer uw segment in 40 minuten af te ronden, zodat u minstens 20 minuten overlaat voor uw werknemers om de sessie te bespreken en een band op te bouwen.

Als discussies langer duren dan gepland, is haast niet nodig. Houd de vergaderzaal een uur langer gereserveerd of laat het videogesprek lopen tot iedereen klaar is.

Geef uw deelnemers de tijd om de informatie in zich op te nemen en te verwerken. Dit verhoogt de kans dat ze de kennis onthouden en toepassen, waardoor ze eerder geneigd zullen zijn om toekomstige sessies bij te wonen om er echt voordeel uit te halen.

Stimuleer teamwerk door je team toegang te geven tot de ClickUp samenwerkingsdetectie platform. Het is een ruimte waar ze vrijelijk ideeën kunnen uitwisselen, zorgen kunnen uiten en van elkaar kunnen leren.

Plan meerdere projecten, beheer afhankelijkheden en prioriteer taken met de samenwerkingsfuncties van ClickUp

9. Welkom feedback

Vraag aan het einde van elke sessie om feedback - dit is cruciaal om te verbeteren en om uw werknemers te laten zien dat hun mening ertoe doet belangrijk doel van het initiatief Lunchen en Leren.

Communiceer dat u open staat voor open en eerlijke feedback en bied uw werknemers een eenvoudige manier om hun gedachten te delen.

Maak het formulier van uw dromen en verbeter uw intakeproces met de aanpasbare formulierfunctie van ClickUp

Maak een gebruiksvriendelijk online formulier waar teamgenoten hun mening over uw programma kunnen geven. Gebruik de ClickUp Formulierweergave zodat collega's ideeën en initiatieven voor toekomstige evenementen kunnen voorstellen of interesse kunnen tonen om meer betrokken te raken.

De rol van lunch en leren in personeelsbehoud

Elke maand alleen al in de VS, 3 tot 4,5 miljoen werknemers gestopt.

Binnen zes maanden houdt een derde van de nieuwe werknemers ermee op. Talent drain is een groot probleem voor veel bedrijven omdat, laten we eerlijk zijn, iedereen meer wil. Het is normaal dat werknemers een hoger loon willen voor hun harde werk.

Volgens een PwC-rapport uit 2021, 77% van de werknemers is bereid om nieuwe vaardigheden te leren of bijscholing te volgen. Slechts een op de drie vindt echter dat hun huidige werkgever mogelijkheden voor bijscholing biedt.

Laura Baldwin, voorzitter van O'Reilly Media, wijst op iets groots: 70% van de werknemers zou overwegen van bedrijf te veranderen als ze wisten dat het nieuwe bedrijf meer investeert in de ontwikkeling van zijn mensen. 94% van de werknemers zal bij het bedrijf blijven als hun huidige werkgever investeert in hun langetermijnleren.

Dus, als je een klein tot middelgroot bedrijf runt, hoe zorg je er dan voor dat je toptalent niet weggekaapt wordt door grotere bedrijven?

Het antwoord is dan heel eenvoudig.

Geef je werknemers open en boeiende leermogelijkheden om hun persoonlijke groei te stimuleren terwijl ze langer bij je bedrijf blijven. Lunchen en leren is een van de beste manieren om dit te bereiken.

Lunchen en leren als opleidings- en ontwikkelingsinstrument

Hoewel het formeel onderwijzen van essentiële onderwerpen cruciaal is, is het Lunch and Learn programma een handige hulpmiddel voor training en ontwikkeling. Hoewel een lunch-en-leerprogramma misschien niet cruciaal is, draagt het bij aan de professionele ontwikkeling van werknemers en de algehele groei van het bedrijf.

Een formele en rigide training is niet geschikt voor alle perspectieven.

Hier zijn enkele informele onderwerpen die perfect zijn voor uw Lunch and Learn-sessies:

Gezondheid en welzijn van werknemers

Ontwikkeling van levensvaardigheden

Zachte vaardigheden

Ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden

Training in inclusiviteit, diversiteit en emotionele intelligentie

Nieuwe bedrijfsmodellen

Cross-training initiatieven tussen verschillende teams en afdelingen

Kennismaking met nieuwe producten

Cursussen timemanagement

Optionele coderings- en andere technische cursussen

Zelfhulp cursussen

Planning loopbaanontwikkeling

Informeel zijn in deze situaties geeft je een voorsprong op de gebruikelijke formele communicatie. De onderwerpen die we voorstellen hebben een paar dingen gemeen: ze zetten aan tot discussie, stimuleren betrokkenheid en zijn persoonlijk, zodat ze op elk individu van toepassing zijn.

Zelfs in informele sessies is het essentieel om een goed doordacht plan op te stellen en te delen met je teamgenoten. Gebruik sjablonen voor trainingsplannen om op tijdlijnen gebaseerde plannen te maken om het evenement te sturen. Ze besparen ontelbare uren omdat ze vooraf zijn gemaakt.

ClickUp's Training Framework Template is ontworpen om u te helpen ideeën vast te leggen, wijzigingen in het ontwerp te beheren en de voortgang te volgen.

Uitdagingen bij het organiseren van lunchen en leren en het overwinnen ervan

Lunch and Learn evenementen maken werknemers gelukkig. Maar als je er een organiseert, is het cruciaal om je bewust te zijn van de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Laten we er een paar bespreken:

1. Planning en tijdsbeperkingen

Lunchtijd is het moment waarop uw werknemers even op adem komen. De sessie moet waardevol zijn zodat ze die tijd met u willen doorbrengen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Je wilt niet de hele lunchpauze opslokken; het doel is om je werknemers weer aan het werk te laten gaan zonder zich opgejaagd te voelen.

Plan uw vergaderingen in een oogwenk opnieuw via de sleep-en neerzetfunctie in ClickUp Calendar View

Als u een sessie organiseert waarbij verschillende afdelingen betrokken zijn, moet u communiceren en bevestiging krijgen van meerdere teams. Dat is een heel gedoe, hoe groot uw organisatie ook is.

Verhoog de aanwezigheid door deze sessies proactief te plannen via ClickUp's kalenderweergave . De functie Herinneringen zorgt ervoor dat uw teamgenoten weten wanneer het evenement is en nooit een sessie missen.

Beheer uw werk in ClickUp met naadloze taaksortering op status, prioriteit, toegewezene en meer

2. Externe en hybride teams

Het 'lunch' gedeelte van het Lunch and Learn programma klikt niet helemaal voor werknemers op afstand. Er zijn dus niet veel redenen om een grote menigte aan te trekken. Maar vergeet niet dat het doel niet alleen cijfers zijn; het gaat om het stimuleren van persoonlijke en professionele groei.

Zorg er daarom voor dat elke sessie toegankelijk is voor alle teamleden, zelfs als ze er niet persoonlijk bij kunnen zijn. Sommigen willen misschien wel, maar kunnen niet komen vanwege tijdgebrek.

Het is niet genoeg om je discussies online te zetten. Neem sessies op met een tool zoals ClickUp Clip en deel ze met alle werknemers voor toekomstig gebruik. Zo blijft iedereen op de hoogte.

Kies ervoor om uw hele scherm, een app-venster of een browsertabblad op te nemen met Clip van ClickUp en te delen met het team vanuit een taak

Houd de discussies van hoge kwaliteit zodat ze staan te popelen om aan de volgende deel te nemen. Voeg een paar verleidelijke foto's van heerlijke, gezonde snacks toe!

3. Beperkte of oninteressante onderwerpen

Het is een uitdaging om vanuit het niets een aanlokkelijk onderwerp te bedenken, vooral een onderwerp dat ervoor zorgt dat deelnemers meedoen en zich actief inzetten.

Als je je hersenen niet genoeg kunt pijnigen om iets echt inspirerends te ontwikkelen, kun je je wenden tot het brein van de toekomst.. generatieve kunstmatige intelligentie .

Verbeter de efficiëntie door automatisch samenvattingen van vergaderingen, commentaar threads, en projectstatussen met ClickUp Brain ClickUp's brein komt hier tussen en helpt u bij het genereren van Lunch and Learn-ideeën en een volledig tijdgebonden overzicht voor de hele sessie.

Meng deze onderwerpsuggesties met een snelle werknemersenquête met behulp van ClickUp's Formulierweergave voor een menselijker tintje. Krijg een idee van de onderwerpen waar uw werknemers zich echt in willen verdiepen.

Lunchen en leren met ClickUp

Lunchen en leren gaat niet alleen over eten, het is ook een slimme manier om uw werknemers te informeren je team te ontwikkelen verbeter de communicatie en behoud uw toptalent. De beloning? Je bedrijf groeit gestaag, waardoor het gemakkelijker wordt om op te schalen.

Gebruik ClickUp's kalenderweergave en herinneringen om sessies proactief in te plannen, zodat u verzekerd bent van een optimale aanwezigheid zonder dat uw lunchpauzes in het gedrang komen. Voor externe of hybride teams kunt u sessies toegankelijk maken via online platforms en discussies opnemen met ClickUp Clip voor toekomstig gebruik.

Meld u gratis aan bij ClickUp en geniet van uw Lunch and Learn-evenement!

Veelgestelde vragen

1. Hoe maak je een lunchpresentatie en hoe leer je?

Om een succesvolle lunchpresentatie te organiseren, moet je duidelijke doelen stellen, boeiende onderwerpen kiezen die werknemers aanspreken, zorgen voor toegankelijkheid op afstand en een inspirerende ruimte bieden.

Gebruik ClickUp voor het efficiënt plannen, verzamelen van feedback en genereren van onderwerpen. Maak uw discussies boeiend en zorg voor een uitstekende lunch!

2. Hoe organiseer ik een virtuele Lunch and Learn?

Kies een gebruiksvriendelijk online platform zoals Zoom of Microsoft Teams om een virtuele Lunch and Learn te organiseren waarbij de deelnemers hun eigen lunch kunnen meebrengen. Plan de sessie zo dat deze samenvalt met de lunchpauze en houd het kort om de tijd van de deelnemers te respecteren.

Kies een relevant en boeiend onderwerp en zorg ervoor dat het aansluit bij de interesses en behoeften van je team. Om een interactieve omgeving te behouden, moedig je actieve deelname aan door middel van polls, vraag- en antwoordsessies of breakout discussies.

Deel details via projectmanagementsystemen zoals ClickUp, zodat ze ook toegankelijk zijn voor teams op afstand. Neem sessies op voor toekomstig gebruik, zodat de inclusieve en collaboratieve geest van typische Lunch and Learn-evenementen behouden blijft, terwijl er toch een virtuele setting is.

3. Wat is een andere manier om Lunch and Learn te zeggen?

Een andere manier om 'Lunch and Learn' te zeggen zou 'Brown Bag Session' of 'Lunchtime Workshop' kunnen zijn Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt om sessies te beschrijven waarbij werknemers tijdens de lunch samenkomen om te leren en verschillende onderwerpen te bespreken.