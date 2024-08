Github Copilot vs. ChatGPT: Wat is de beste tool voor ontwikkelaars?

De AI-revolutie schudt de wereld van softwareontwikkeling door elkaar en brengt veel tools met zich mee die beweren de beste vriend van de ontwikkelaar . Van het genereren van code tot het garanderen van topkwaliteit, deze AI-tools beloven het allemaal.

Maar zoals ze in Highlander zeggen: "Er kan er maar één zijn." Op het gebied van ontwikkelaars komt het vaak neer op een krachtmeting tussen GitHub Copilot en ChatGPT - een strijd om een winnaar te bepalen.

Dus, welke helpt meer bij het codeerproces? Welke produceert beter gegenereerde code en past je codeerstijl beter aan? Welke zorgt voor betere samenwerking bij complexere Taken en welke heeft de betere gebruikersinterface?

Maar wacht - is er een donker paard in deze race? Is er een derde speler klaar om de schijnwerpers te stelen op het gebied van softwareontwikkeling?

Bereid je voor, want we staan op het punt om ons te verdiepen in de details van GitHub Copilot vs. ChatGPT als we diep duiken in AI-gebaseerde codering en ontwikkeling.

Wat is GitHub Copilot?

Via GitHub GitHub Copilot is een van de beste productiviteitstools voor softwareontwikkeling met een reden. Het is een krachtig hulpmiddel dat code kan schrijven met relatief minimale inspanning. Als resultaat is het ook een geweldig hulpmiddel om te helpen kernontwikkelingsprocessen te verbeteren .

Zoals je zou verwachten van een provider als GitHub, is dit een geavanceerde software- en applicatieontwikkelingstool met veel geavanceerde functies. Laten we eens kijken naar de meest relevante functies.

GitHub Copilot functies

GitHub introduceerde Copilot eind 2021 en veranderde het snel in wat nu naar eigen zeggen de meest gebruikte AI-softwareontwikkelingstool is. Met de juiste prompts kan het zelfs de meest complexe code schrijven, dankzij de mogelijkheid om hele functies en klassen te maken op basis van eenvoudige prompts.

1. Code genereren

Via GitHub

Natuurlijk moet elke AI-technologie die is ontworpen voor codering eerst worden geëvalueerd op zijn vermogen om ontwikkelaars te helpen bij het genereren van code. Het is goed dat dit is waar GitHub Copilot schittert.

Laten we beginnen met de veelzijdigheid. Copilot biedt natuurlijke ondersteuning voor meerdere programmeertalen, waaronder een aantal van de belangrijkste, zoals Python, C#, C+ en JavaScript. De website beweert zelfs dat het "getraind is in alle talen die in openbare opslagplaatsen voorkomen"

De specialisatie in het genereren van code is een ander cruciaal voordeel. Alles in de tool is ontworpen voor het volgende codeerproject, waardoor ontwikkelaars geavanceerde functies kunnen vinden zoals code voltooien voor bestaande codefragmenten en zelfs code bouwen uit commentaar van ontwikkelaars.

Tegelijkertijd is het nog steeds gebaseerd op natuurlijke taalverwerking, wat betekent dat het reacties en steekproefsgewijze code kan genereren op basis van menselijke taal. Dat resulteert in een soepele codeerervaring en ontwikkelingsproces voor elke ontwikkelaar.

2. Samenwerking

Veel softwareontwikkeltools zijn ontworpen voor een geïsoleerd project. Het is een grotere uitdaging om opties te vinden die niet alleen helpen bij het schrijven van code, maar ook grotere teams helpen met verschillende Taken die verband houden met het grotere project.

Het bouwt deze functies voor samenwerking door middel van directe integratie met verschillende geïntegreerde ontwikkelomgevingen (IDE's) zoals Visual Studio, JetBrains en Azure Data Studio. Dat zorgt ervoor dat je altijd kunt samenwerken, waardoor je van een geïsoleerde codeeromgeving verandert in een krachtig samenwerkingssysteem waar het hele team gebruik van kan maken.

3. Gebruikersinterface

Via GitHub

Copilot's voorliefde voor het genereren van code snippets is bekend, maar hoe je daar komt is net zo belangrijk. Het verbeteren van de efficiëntie bij het coderen vereist een tool die het eenvoudig maakt om het op elk niveau te beheren.

Op zichzelf is dit geen sterk punt van de tool. Het wordt echter relevanter als je integraties overweegt. Als je bijvoorbeeld Visual Studio-code maakt met de extensie Copilot, kun je profiteren van de gebruiksvriendelijkheid van die tool zonder afbreuk te doen aan de krachtige functies die je krijgt bij het schrijven van code in Copilot.

En dan is er GitHub Copilot chatten, een onlangs gelanceerde functie die het nog makkelijker maakt om offertes te maken. Gebaseerd op een aangeboren vermogen om menselijke taal te begrijpen, zorgt de chat functie voor een natuurlijker gesprek om query's te beantwoorden en mensachtige antwoorden te creëren. Je kunt zelfs steekproefsgewijze stukjes code geven en vragen om evaluatie of voorbeelden uit de praktijk van de code die je probeert te maken.

4. Werkstroom integraties

Copilot probeert te integreren in een breder bereik van functies buiten het genereren van code. Naast de IDE-integraties werkt het op natuurlijke wijze samen met de uitgebreidere suite van GitHub tools, waaronder GitHub Codespace, een van de beste code editors op de markt.

Laten we duidelijk zijn: Copilot is niet een van de tools die het hele softwareontwikkelingsproces ondersteunt. Het bevat geen functies zoals het beheren van taken of beveiligde databases om gevoelige gegevens te beschermen. Maar het probeert op zijn minst een ecosysteem van codeertools te creëren om je proces vanaf de eerste fases te optimaliseren.

GitHub Copilot prijzen

Copilot Individueel: $10 per maand

$10 per maand Copilot Business: $19/maand per gebruiker

Wat is ChatGPT?

Via ChatGPT Je kent ChatGPT misschien als de tool die AI de mainstream in heeft geholpen. Maar naast het vermogen om verrassend menselijke antwoorden te geven op bijna elke query, zijn de antwoorden van ChatGPT ook goed genoeg om een plek te verdienen op de lijst van de beste.. AI code tools .

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een volledig op chatten gebaseerde interface. De prestaties van ChatGPT hangen volledig af van de query's, prompts en vervolgvragen die je stelt. Die opzettelijk brede aanpak maakt de antwoorden van ChatGPT een perfect hulpmiddel voor alles van het schrijven van artikelen tot broncode.

Functies van ChatGPT

Door de brede lijst van mogelijke toepassingen, en in tegenstelling tot Copilot, gaan de functies van ChatGPT veel verder dan coderen. Dat heeft voor- en nadelen ten opzichte van andere, meer code-specifieke tools. In deze gids richten we ons specifiek op de functies die relevant zijn voor het vergelijken van Copilot en ChatGPT.

1. Code genereren

Via ChatGPT

Voor een tool die niet gericht is op het genereren van code of het voltooien van code, is ChatGPT verrassend krachtig op beide gebieden. Het geeft antwoorden in verschillende programmeertalen, waaronder Python, Java en JavaScript.

Van cruciaal belang is dat ChatGPT, dankzij zijn begrip van natuurlijke taal, ook helpt om diep in te gaan op de uitleg achter de code. In tegenstelling tot veel andere codeertools kun je gewoon vragen wat een willekeurige code snippet betekent, en je krijgt direct achtergrondinformatie. Als je code snippets aanlevert, kan deze tool ook helpen om je te wijzen op eventuele fouten of inefficiënties waardoor het niet correct werkt.

Niet dat de code altijd te vertrouwen is. Onjuiste antwoorden van ChatGPT zijn een beetje een programmeursmeme geworden, vooral omdat de tool zijn antwoorden niet op kwaliteit controleert. Na het genereren van code is altijd een andere menselijke blik nodig.

2. Samenwerking

ChatGPT integreert naadloos met elk extern softwareplatform via de open API. We verwachten ook aangepaste integraties met samenwerkingstools zoals Slack die het makkelijker maken om met anderen samen te werken.

Maar in de kern is dit nog steeds een eenvoudige chatbot voor een krachtige AI-engine.

Op zichzelf vind je geen samenwerkingsmogelijkheden. Dat kan ook een probleem worden in zijn integraties, omdat ChatGPT de neiging heeft om zich na verloop van tijd aan te passen aan je query's - om meer gewend te raken aan je codeerstijl en zijn output dienovereenkomstig aan te passen. Input van meerdere gebruikers of frequente veranderingen in codeerstijl kunnen de tool verwarren.

3. Gebruikersinterface

Zoals bij veel tools die specifiek ontworpen zijn voor één soort gebruik (in dit geval de functie chatten), is de gebruikersinterface van ChatGPT eenvoudig. Er zijn niet veel plaatsen waar je de fout in kunt gaan als je een code invoert.

De standaard donkere modus is prettig voor het oog en direct vertrouwd voor codeurs. Bovendien is het gemakkelijk te gebruiken op mobiele apparaten, waardoor een natuurlijke ervaring ontstaat tijdens het schrijven, wijzigen, dubbelchecken of voltooien van code.

4. Werkstroom integraties

De enige manier waarop ChatGPT integreert met grotere workflows is via de API, hoewel dit een zeer krachtige optie is. Enkele van de grootste merken ter wereld, van Microsoft tot Salesforce, maken gebruik van die integratie om de functie van hun eigen tools te verbeteren.

Maar op zichzelf integreert ChatGPT niet op natuurlijke wijze in je grotere werkstroom. Elke verbinding moet handmatig worden gemaakt, waardoor deze krachtige codeertool net iets moeilijker te integreren is in het grotere proces van softwareontwikkeling.

Prijzen van ChatGPT

Free

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

GitHub Copilot vs. ChatGPT: Vergelijkde functies

Beide zijn krachtige tools die meerdere programmeertalen kunnen ondersteunen. Laten we eens kijken hoe GitHub Copilot en ChatGPT zich tot elkaar verhouden als het aankomt op specifieke functies zoals het bouwen van code, samenwerking, UI en integratie van werkstromen.

1. Code genereren

Via GitHub

In wat misschien wel de belangrijkste categorie op deze lijst is, is het moeilijk om een winnaar te kiezen. Beide potentiële oplossingen hebben hun voordelen, van bredere taalondersteuning voor Copilot tot meer context en de duidelijke taalstijl van ChatGPT.

Eén gebied waar Copilot zich onderscheidt, is maatwerk. De tool biedt uitstekende aanpassingsopties voor codering, waardoor het vermogen om complexe projecten te ondersteunen betrouwbaarder is dan ChatGPT.

Uiteindelijk zitten ChatGPT en Copilot op hetzelfde niveau wat betreft hun kerncapaciteiten voor codering.

2. Samenwerking

Copilot wint op dit gebied dankzij de uitgebreide integraties met de populairste IDE's. De mogelijkheid om prompts en antwoorden aan te passen helpt ook bij complexere, collaboratieve projecten. In tegenstelling tot Copilot is ChatGPT meer specifiek ontworpen voor geïsoleerde codeeroefeningen die geen input van meerdere bronnen vereisen.

3. Gebruikersinterface

Via ChatGPT

Het is moeilijk om de gebruiksvriendelijkheid van ChatGPT in deze ruimte te weerleggen. Copilot probeert zijn functies rechttoe rechtaan te houden, maar schiet uiteindelijk tekort in vergelijking met de eenvoudige ChatCPT UI die alles aankan, van nieuwe stukjes code tot unit tests en zelfs de mogelijkheid om bugs te vinden in bestaande code.

4. Werkstroom integraties

Als je het prettig vindt om in het grotere GitHub ecosysteem te blijven, zul je blij zijn met de workflow integratie van Copilot. Voor al het andere is ChatGPT's open en ongecompliceerde API waarschijnlijk de betere keuze en betrouwbaarder in vergelijking met het gesloten systeem binnen GitHub.

GitHub Copilot vs. ChatGPT op Reddit

Tijd voor echte gebruikers om deze twee AI codeertools te vergelijken. Zoeken op ChatGPT vs. GitHub Copilot op Reddit, en je zult gebruikers vinden die een genuanceerde benadering kiezen waarbij de winnaar afhangt van je behoeften:

"Github Copilot werkt heel goed als je het vanaf het begin van het project gebruikt, het kan snel functies invullen, variabelenamen toewijzen, algoritmen voor sorteren en selectie oppikken en een algemeen idee hebben van hoe je code ... ChatGPT is meer een AI-assistent waarbij je het een stuk code kunt geven en het kunt vragen om het te optimaliseren."

Een gebruiker wees erop dat het gebruik van de twee niet per se overbodig is:

"Ik denk dat ChatGPT en Copilot elkaar aanvullen. Als je code schrijft, wil je niet heen en weer gaan tussen je IDE en ChatGPT. Maar als je met ideeën komt en verschillende mogelijke implementaties of architecturen verkent, is ChatGPT een veel betere interface die het soort gesprekken emuleert dat je zou hebben met een collega, met als bijkomend voordeel dat je er ook blokken voorbeeld code uit kunt halen om te gebruiken als startpunt voor daadwerkelijke ontwikkeling."

Andere gebruikers zijn het eens met de mogelijkheid om code te genereren:

"Ze vullen elkaar aan, sluiten elkaar niet uit. Het ene werkt in je IDE met je bestaande code als context en met het andere kun je vragen stellen in het Engels en vervolgvragen stellen. Totaal verschillend."

Ontmoet ClickUp-Het beste alternatief voor GitHub Copilot en ChatGPT

ClickUp's alles-in-één software voor projectmanagement is een nuttige aanvulling op codeersoftware

Wat als je AI-codebehoeften niet hoeven te worden gelimiteerd door Copilot of ChatGPT?

Wat als een uitgebreid productiviteitsplatform met beide zou kunnen concurreren?

ClickUp is een van de beste opties voor kwaliteitsborging en projectmanagement op de markt - daarover later meer. Het is toevallig ook een robuust AI-platform dat perfect zou kunnen zijn voor uw codebehoeften.

Een uitgebreide AI-tool om software te ontwikkelen

Organisaties kunnen ClickUp AI gebruiken om materiaal voor elk project te bewerken, samen te vatten, te vereenvoudigen of te parafraseren

Het draait om ClickUp Brein is een AI-functie die verbindingen legt tussen taken, documenten, mensen en bedrijfskennis. Nog beter: de functie kan helpen bij elk onderdeel van softwareontwikkeling, van het schrijven van nieuwe code tot het waarborgen van de samenwerking binnen uw team en het bijhouden van het project. Je kunt automatisch sjablonen maken om de meest complexe projecten en processen te vereenvoudigen.

Van het schrijven van code tot werkstroomintegratie

ClickUp Docs bieden dynamische functies voor het maken van documenten, lijsten, kalenders en codedocumentatie

Met dit platform hoeft u niet te stoppen bij het coderen. In plaats daarvan, ClickUp Documenten is de perfecte start om die code te integreren in uw grotere werkstroom, door alles te maken van SOP's tot wiki's die uw team helpen om tijdens het hele proces op dezelfde pagina te blijven.

En dat is nog voordat we het hebben over IT sjablonen ontworpen om die werkstroom na verloop van tijd te stroomlijnen. Voeg dit alles samen en je krijgt een uitgebreid ontwikkelingsplatform dat helpt bij elk onderdeel van het proces.

Geavanceerde integraties, inclusief GitHub

Bent u op zoek naar een meer toegewijd codeerplatform? Daarvoor hoeft u ClickUp niet te verlaten. Het brede bereik van ClickUp integraties bevat GitHub, waardoor je gebruik kunt maken van de mogelijkheid van Copilot om code te genereren binnen je favoriete productiviteitssoftware.

GitHub is immers niet voor niets immens populair onder ontwikkelaars en programmeurs. Het combineren van het beste van beide werelden is nog een reden om voor je ontwikkelproces over te stappen op ClickUp.

Geavanceerd projectmanagement voor agile teams

Last but zeker not least kunnen we het niet over ClickUp hebben zonder op zijn minst de krachtige mogelijkheden voor projectmanagement te vermelden. ClickUp's Agile projectmanagement aanpak is op maat gemaakt voor ontwikkelingsteams die hun processen en werkstroom willen verbeteren.

Van Sprint rapportage tot Kanban-borden en van geautomatiseerde workflow tot geïntegreerde interne chatten, alles aan ClickUp is gebouwd voor efficiëntie. Voeg toe sjablonen voor softwareontwikkeling en sjablonen voor techniek als onderdeel van het standaardaanbod, en u kunt nog sneller beginnen met het optimaliseren van uw proces.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Verbeter uw softwareontwikkeling met ClickUp

De kans is groot dat u meer nodig hebt dan alleen een chatten-interface zoals GitHub Copilot en ChatGPT om een paar regels code te bouwen. Als u op zoek bent naar een uitgebreider platform voor codeer- en ontwikkelingsoptimalisatie, dan is ClickUp misschien wel de juiste keuze. Maak vandaag nog uw gratis account aan en begin met het testen van de software die een revolutie zou kunnen veroorzaken in de manier waarop u software bouwt.