Het 8-stappen-veranderingsmodel van Kotter onder de knie krijgen voor effectieve implementatie

Als er één ding is dat managers van bedrijven begrijpen, dan is het dit: Wat in het verleden werkte, werkt in de toekomst misschien niet meer.

En eerlijk gezegd kan het niet doorvoeren van veranderingen desastreuze gevolgen hebben, zelfs tot gevolg hebben dat bedrijven hun deuren moeten sluiten. Een goed voorbeeld? Alleen al in 2023, 3.200 privé-ondernemingen met durfkapitaal failliet gaan -zelfs met 27 miljard dollar aan financiering.

Hoewel het voor altijd gebruiken van dezelfde tools, technologie, organisatiestructuur of interne processen het werk (en het leven!) zeker gemakkelijker zou maken, is dat geen sterke weg naar succes. In plaats daarvan moeten bedrijfsleiders bereid zijn zich aan te passen aan de veranderende tijden en voortdurend potentiële verbeterpunten identificeren. 👊

Bedrijfsbrede veranderingen doorvoeren is nooit eenvoudig en daarom vertrouwen organisaties op beproefde modellen. Een van de meest gekozen methoden is het 8-stappen-veranderingsmodel van Kotter, dat werd ontwikkeld door Dr. John Kotter in 1995 en is sindsdien meerdere keren herzien.

Hieronder duiken we in elke stap van Kotter's model, de voor- en nadelen ervan en hoe je het model in jouw organisatie kunt implementeren.

Wat is Kotter's 8-stappenmodel van verandering?

Het stimuleren van verandering binnen een organisatie is een delicaat evenwicht. Als je veranderingen te snel doorvoert, is de kans groot dat je te maken krijgt met wegversperringen, tegenwerking en ontevreden werknemers. Maar als je verandering te langzaam doorvoert, is het mogelijk dat je je vergaderingen niet haalt.

Dit is precies waar het 8-stappen-veranderingsmodel van Kotter om de hoek komt kijken. 🙌

Het model werd ontwikkeld door John P. Kotter, een professor aan de Harvard Business School en auteur van meerdere verandermanagement boeken, waaronder Leading Change , Accelerate, en CHANGE.

Kotter baseerde zijn onderzoek op 100 organisaties die veranderingen ondergingen en observeerde welke strategieën werkten en welke niet. Zijn bevindingen resulteerden in een proces van acht stappen, dat organisaties helpt om met succes nieuwe processen te implementeren , technologie of andere veranderingen.

Het model van Kotter wordt beschouwd als een hulpmiddel voor verandermanagement, d.w.z. een raamwerk dat individuen en bedrijven helpt om veranderingen door te voeren. Net als andere modellen voor verandermanagement helpt het 8-stappen-veranderingsmodel van Kotter bij het implementeren van procesverbetering , bereidt werknemers voor en ondersteunt hen, en identificeert de noodzakelijke stappen naar verandering.

8 stappen in het verandermodel van Kotter

Het 8-stappenmodel van Kotter biedt een stap-voor-stap gids voor hoe bedrijven effectief veranderingen kunnen doorvoeren, of die nu te doen hebben met met leiderschap , hulpmiddelen en technologie, of productlijnen. De acht stappen omvatten het volgende.

1. Creëer een gevoel van urgentie

Een van de meest gehoorde zinnen in een bedrijfsomgeving is: "Nou, zo hebben we de dingen altijd gedaan." 🙅

Werknemers zijn mensen en mensen hebben de gewoonte om te doen wat comfortabel is. Om een hele organisatie aan te moedigen om serieuze veranderingen door te voeren, moet je nog veel overtuigingskracht aan de dag leggen. Als je je mensen moet inspireren om in actie te komen, overweeg dan de volgende acties:

Start een dialoog: Voer open, eerlijke gesprekken met belanghebbenden, leveranciers, klanten en werknemers over waarom verandering nodig is

Voer open, eerlijke gesprekken met belanghebbenden, leveranciers, klanten en werknemers over waarom verandering nodig is Stel nieuwe doelen: Creëer een duidelijke visie voor de toekomst, waarin u uitlegt welke kansen u te wachten staan aan de andere kant van de verandering

Creëer een duidelijke visie voor de toekomst, waarin u uitlegt welke kansen u te wachten staan aan de andere kant van de verandering Verzamel branchegegevens: Onderbouw uw argument over de noodzaak van verandering door zowel kwantitatieve als kwalitatieve metingen te verzamelen

2. Bouw een leidende coalitie op

Verandering kan niet Voltooid worden door één persoon. In plaats daarvan heb je een groep mensen nodig die toegewijd zijn aan je toekomstvisie om als veranderaar te dienen in je organisatie.

Zie change agents als de projectmanagers voor het doorvoeren van verandering. Zij zijn degenen die communiceren met alle belanghebbenden, Taken toewijzen, de buy-in krijgen van het executive team en ervoor zorgen dat items Nog te doen zijn op tijd. Kortom, zij begeleiden uw organisatie bij elke stap van het veranderingsproces.

Houd bij het kiezen van deze leiders rekening met het volgende:

Volg de hiërarchie van je organisatie niet: Soms is het zelfs het beste om de hiërarchie van je organisatie niet te volgeneen team op te nemen met 100% leidinggevenden. Neem in plaats daarvan mensen aan met verschillende ervarings- en senioriteitsniveaus

Soms is het zelfs het beste om de hiërarchie van je organisatie niet te volgeneen team op te nemen met 100% leidinggevenden. Neem in plaats daarvan mensen aan met verschillende ervarings- en senioriteitsniveaus Betrek alle afdelingen erbij: Om ervoor te zorgen dat de verandering werkt, moet u vertegenwoordigers van elke afdeling aantrekken, met verschillende vaardigheden en expertise

Om ervoor te zorgen dat de verandering werkt, moet u vertegenwoordigers van elke afdeling aantrekken, met verschillende vaardigheden en expertise Zoek naar passie: Soms zijn de beste veranderaars niet degenen met de meeste ervaring, maar degenen met een duidelijke passie voor uw veranderingsvisie

3. Formulier een strategische visie

Om een effectieve verandering teweeg te brengen, moet uw team zich achter één duidelijke visie scharen. (En ja, wanneer je aan het proces begint, zal je team overspoeld worden met ideeën en mogelijke doelen. Het is jouw taak om door de warboel heen te breken!)

Maak duidelijk hoe de toekomst zal verschillen van je eerdere initiatieven. En laat zien hoe deze nieuwe veranderingen de bedrijfscultuur, de verkoop of de dagelijkse processen ten goede komen. Om te beginnen kun je de volgende tips overwegen:

Bepaal je waarden: Bepaal met je leidende coalitie de kernwaarden voor het realiseren van verandering binnen het bedrijf

Bepaal met je leidende coalitie de kernwaarden voor het realiseren van verandering binnen het bedrijf Schrijf je visie op: Schrijf een korte en bondige visieverklaring van twee zinnen die duidelijkheid verschaft aan je hele bedrijf

Schrijf een korte en bondige visieverklaring van twee zinnen die duidelijkheid verschaft aan je hele bedrijf Controleer uw taalgebruik: Als u uw stakeholders zou vragen: "Wat is onze visie op verandering?", zou u dan heel verschillende antwoorden krijgen? Zorg ervoor dat je coalitie duidelijk is over de visie en dezelfde taal herhaalt aan andere leden van je team

4. Werf een leger van vrijwilligers

Zodra je je strategie en visie hebt vastgesteld, moet je die visie communiceren. En de beste mensen om de leiding te nemen zijn degenen die achter de toekomstige kans staan.

Een vrijwilligersleger is een groep mensen die samen gemeenschappelijke doelen nastreven. Deze mensen zijn verantwoordelijk voor:

Het communiceren van verandering: Zij zullen je strategie communiceren naar de grotere organisatie

Zij zullen je strategie communiceren naar de grotere organisatie Wegversperringen afhandelen: Je vrijwilligersleger zal alle zorgen en problemen van andere werknemers afhandelen

Je vrijwilligersleger zal alle zorgen en problemen van andere werknemers afhandelen Draaien wanneer nodig: Zoals elke veranderingsleider weet, is je initiële abonnement misschien niet perfect. Je vrijwilligersleger moet een systeem van prestatiebeoordelingen, vergaderingen en check-ins creëren om aanpassingen te maken als dat nodig is

5. Maak actie mogelijk door barrières te verwijderen

Elke organisatorische verandering - of het nu gaat om het aanpassen van je missie, je target doelgroep of je interne processen - zal te maken krijgen met wegversperringen. Daarom is het verwijderen van obstakels een kritieke stap in John Kotter's Veranderingsmodel in acht stappen.

Zodra je veranderingsstrategie is ingevoerd, moet je voortdurend controleren of er hindernissen zijn. Onderneem de volgende acties om ervoor te zorgen dat je veranderingsinspanningen succesvol zijn:

**Er zullen altijd leden van het team zijn die verbitterd raken over de implementatie van veranderingen. Houd één-op-één vergaderingen met deze mensen om geschilpunten te identificeren (en op te lossen)

Kijk ook buiten je veranderingsinitiatieven : Wegversperringen kunnen overal voorkomen. Overweeg om functiebeschrijvingen, compensatie- of beloningssystemen, collegiale toetsingen en de organisatiestructuur te herzien om het veranderingsproject vooruit te helpen

Wegversperringen kunnen overal voorkomen. Overweeg om functiebeschrijvingen, compensatie- of beloningssystemen, collegiale toetsingen en de organisatiestructuur te herzien om het veranderingsproject vooruit te helpen Verwijder barrières: Soms zul je gedwongen worden om potentiële bedreigingen voor verandering te verwijderen, of dat nu het verwijderen van mensen, systemen of hulpmiddelen en technologie is

6. Genereer winsten op de korte termijn

Het implementeren van een grootschalige veranderingsstructuur kan maanden (zo niet jaren) duren. Deze tijdlijn kan gevuld zijn met frustratie, hindernissen en tegenslagen - vergeet dus niet om elke overwinning te vieren.

Deel je grote veranderingsproject op in hapklare mijlpalen. Elke keer dat je van de ene fase van het project naar de volgende, vergeet dan niet om je hard werkende team te belonen. Overweeg de volgende stappen:

Beloon je teamleden : Creëer een systeem om werknemers te belonen voor hun toewijding en harde werk. (Het kan een vrije middag zijn, een extra vakantiedag of een cadeaukaart)

Creëer een systeem om werknemers te belonen voor hun toewijding en harde werk. (Het kan een vrije middag zijn, een extra vakantiedag of een cadeaukaart) Deel elke mijlpaal : Publiceer elke overwinning in het hele bedrijf. Overweeg mini-succesverhalen te maken en deel ze op een vergadering met alle werknemers

mijlpaal : Publiceer elke overwinning in het hele bedrijf. Overweeg mini-succesverhalen te maken en deel ze op een vergadering met alle werknemers Maak een vooraf bepaalde lijst met succesfactoren : Hoe ziet succes eruit (naast het voltooien van het hele project)? Als je een target hebt gehaald, vier dit dan met het bedrijf

7. Blijf versnellen

Hoe houdt u het momentum vast nadat u die overwinningen in de eerste fase hebt behaald?

Garandeer succes voor uw bedrijf door harder te drukken, d.w.z. niet op te geven op het gaspedaal in uw streven naar verandering. Bouw als onderdeel van het 8-stappenproces van Kotter voort op elk succes door het volgende te implementeren:

Sessies om te herzien en te evalueren: Sta na elke mini-overwinning even stil bij de zwakke punten in uw proces. Van daaruit kunt u uw abonnement op het project verbeteren

Sta na elke mini-overwinning even stil bij de zwakke punten in uw proces. Van daaruit kunt u uw abonnement op het project verbeteren Wissel van coalitie: Om ideeën fris te houden, bouw je aan een krachtige coalitie door te wisselen van change agent

Om ideeën fris te houden, bouw je aan een krachtige coalitie door te wisselen van change agent Revamp your decision-making process:Leer om snel te pivoteren door te kijken hoe u uw besluitvormingsproces kunt stroomlijnen

8. Instituutverandering

De laatste stap in het proces? Ervoor zorgen dat die veranderingen waar je zo hard voor gewerkt hebt ook echt blijven hangen

Onderneem de volgende acties om ervoor te zorgen dat de veranderingen deel blijven uitmaken van de organisatiecultuur:

Neem een top-down aanpak: Leidinggevenden en hoger management moeten werknemers herinneren aan organisatorische veranderingen tijdens één-op-één check-ins, bedrijfsretraites en vergaderingen met alle medewerkers

Leidinggevenden en hoger management moeten werknemers herinneren aan organisatorische veranderingen tijdens één-op-één check-ins, bedrijfsretraites en vergaderingen met alle medewerkers Vergroot uw succesverhalen : Maak mini-casestudy's van elke overwinning en herinner uw team eraan hoe ver u als organisatie bent gekomen

Maak mini-casestudy's van elke overwinning en herinner uw team eraan hoe ver u als organisatie bent gekomen Keer terug naar je waarden en visie: Om ervoor te zorgen dat elke verandering blijft hangen, keer je terug naar je visie. Op die manier vergeet je team nooit waarom je deze veranderingen hebt doorgevoerd

Voordelen en valkuilen van het gebruik van Kotter's 8-stappen-veranderingsmodel

Het 8-stappen model voor verandermanagement van Kotter heeft voor- en nadelen. Het is belangrijk om beide in overweging te nemen bij de beslissing of het model geschikt is voor uw organisatie.

Voordelen van het model van Kotter zijn onder andere:

Het model is relatief gemakkelijk te begrijpen

Het biedt een duidelijk, gestructureerd stappenplan voor het implementeren van verandering

Het model legt de nadruk op het verenigen rond lange termijn doelen en het vieren van korte termijn overwinningen onderweg

Het model richt zich op het verkrijgen van buy-in van je hele bedrijf, inclusief invloedrijke mensen en lager personeel

Er wordt veel nadruk gelegd op het inbedden van verandering in de bedrijfscultuur

De valkuilen van het verandermodel in acht stappen zijn onder andere:

Het is voornamelijk gebouwd voor grote bedrijven en is misschien niet geschikt voor eigenaren van kleine bedrijven

Het is typisch geschikt voor strikte hiërarchieën in organisaties

Het model is vrij rigide, wat misschien niet past bij de complexe aard van organisatorische veranderingen

Het model volgt een lineaire tijdlijn (terwijl verandering veel veranderlijker kan zijn met meerdere iteraties)

Het model gaat niet in op de psychologische en emotionele factoren die een rol spelen bij verandering, wat een uitdaging kan zijn voor leden van het team

Tips voor de implementatie Kotter's 8-stappen-veranderingsmodel

Voordat u organisatiebrede veranderingen kunt doorvoeren, hebt u de juiste hulpmiddelen nodig. Volg deze tips om ervoor te zorgen dat u een naadloos veranderingsproces creëert (en ervoor zorgt dat die veranderingen beklijven). 🤩

Wees niet bang om uw proces te herzien

Wat in het begin werkt, werkt misschien niet in de midden- of eindfase van uw project. Als dit in uw organisatie gebeurt, omarm het dan. Het is de perfecte gelegenheid om uw proces ten goede te herzien.

Begin niet vanaf nul met werken - kies kant-en-klare opties uit het Template Center of maak uw eigen sjabloon dat uw team kan gebruiken

Overweeg het gebruik van ClickUp's sjablonen voor procesverbetering om uw abonnement op het veranderingsproject te stroomlijnen.

Bepaal duidelijk de prioriteiten

Met ClickUp mijlpalen kunt u zelfs het meest intimiderende abonnement op een veranderingsproject omzetten in haalbare, hapklare brokken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-chart-with-milestones-in-clickup.png Kotters 8 stappen veranderingsmodel: Weergave van ClickUp's Gantt grafiek /%img/

Project mijlpalen visualiseren met de weergave Gantt in ClickUp

Kritieke Taken zijn herkenbaar aan vetgedrukte tekst en een diamantpictogram. Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit over wat de belangrijkste targets zijn.

U kunt ook weergeven hoe uw mijlpalen verbinding maken met en bijdragen aan de overkoepelende doelen van het project.

Verdeel uw project in meerdere fasen

De Agile methodologie is een veelgebruikte tactiek waarbij leidinggevenden een groot project opdelen in kleinere fasen, bekend als Sprints. Door deze strategie te implementeren kun je je team gemotiveerd houden en elke mini-overwinning blijven vieren.

Creëer de perfecte Agile werkstroom en bouw een flexibel Kanban-systeem om uw werk te visualiseren en projectmanagement te verbeteren met de Board weergave in ClickUp

Met de Board-weergave van ClickUp kunt u de Agile-methodologie implementeren door uw project op te delen in fasen of Sprints en een visuele werkstroom te creëren.

Creëer een visual voor uw processen

Met ClickUp's zeer coöperatieve en visuele tools voor het in kaart brengen van processen kan uw team tijdlijnen afspreken, de voortgang overzien en processen stroomlijnen.

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om teamideeën om te zetten in gecoördineerde acties ClickUp's Whiteboard functie is hier perfect voor. Het helpt uw team visueel te brainstormen, strategieën uit te stippelen en proceskaarten te maken. Bovendien kunnen jullie allemaal in realtime samenwerken op het bord.

Een hiërarchie maken

Met de hiërarchie van ClickUp kunt u de teams en projecten van uw bedrijf organiseren

Met ClickUp's hiërarchie het platform is ontworpen om u te organiseren van het grote geheel tot in de details. Dit betekent dat u met ruimtes, mappen en lijsten een gestructureerde weergave van teams en projecten kunt maken. Van daaruit kun je taken, subtaken, geneste subtaken en checklists toevoegen om het werk te organiseren en elke stap onderweg bij te houden en toe te wijzen.

Vergader uw team waar ze zijn

Verschillende leden van een team nemen informatie op verschillende manieren op. Gelukkig kunt u met ClickUp weergaven kunt u er zeker van zijn dat iedereen op de hoogte blijft van uw veranderingsbeheerprocessen.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

ClickUp Views biedt meer dan 15 manieren om informatie, taken en prioriteiten te verwerken. Werknemers kunnen de lijstweergave gebruiken om de taken van die dag te zien, een kalenderweergave maken om projecten aan de horizon te zien, of de bordweergave gebruiken om de fases van elk project te begrijpen.

Niet vanaf nul beginnen

De beginfasen van een veranderingsproces kunnen overweldigend zijn. Help de bal aan het rollen door gebruik te maken van ClickUp's sjablonen voor veranderingsbeheer .

Vereenvoudig en beheer veranderingen binnen uw organisatie met dit eenvoudige sjabloon voor gantt

Bijvoorbeeld met het Sjabloon voor wijzigingsbeheer door ClickUp kunt u organisatiebrede veranderingen plannen, bewaken en implementeren. Met een duidelijke tijdlijn, risicobeheeranalyse en een plan voor de communicatie met belanghebbenden, beschikt u over de hulpmiddelen die nodig zijn om kritieke veranderingen succesvol door te voeren.

Veel gestelde vragen

**1. Wat is het 8 stappen model van Kotter in de verpleging?

Het implementeren van veranderingen in de gezondheidszorg is een delicaat proces. Met het 8-stappenmodel van Kotter kunnen verpleegkundigen veranderingen doorvoeren in technologie, processen, procedures en taken.

**2. Hoeveel fasen zijn er in het verandermodel van Kotter?

Er zijn acht fasen in het verandermodel van Kotter: een gevoel van urgentie creëren, een leidende coalitie vormen, een strategische visie formuleren, een leger van vrijwilligers aantrekken, actie mogelijk maken door barrières te verwijderen, kortetermijnresultaten genereren, de versnelling in stand houden en de verandering doorvoeren.

**3. Waarom het 8-stappen-veranderingsmodel van Kotter gebruiken?

Het 8-stappen-veranderingsmodel van Kotter is een go-to raamwerk voor verandermanagement binnen organisaties. U kunt de stappen gebruiken om een diverse groep leden van een team samen te brengen om doelen te stellen, een strategie te ontwikkelen en noodzakelijke veranderingen of procesverbeteringen door te voeren.

Gebruik ClickUp om Kotter's 8-stappenmodel voor verandering te implementeren

Het 8-stappenmodel voor verandering van Kotter is een beproefde methode om organisatiebrede veranderingen door te voeren. Het model moedigt bedrijfsleiders aan om een duidelijke visie te bepalen, prioriteiten te stellen, gepassioneerde individuen aan te werven om de leiding te nemen en mini-mijlpalen te vieren.

Om ervoor te zorgen dat uw verandermanagement abonnement succesvol is, gebruikt u ClickUp. ClickUp is het alles-in-één productiviteitsplatform dat teams helpt efficiënter te werken. ClickUp wordt voltooid met onmisbare tools zoals mijlpalen, hiërarchiegidsen, aanpasbare weergaven en sjablonen voor het in kaart brengen van processen, zodat uw veranderingen beklijven. 👏👏

ClickUp wordt voltooid met duizenden sjablonen, honderden integraties en 100+ automatiseringen om van uw verandermanagement abonnement een succes te maken. Om te zien hoe, clickUp vandaag gratis uitproberen .