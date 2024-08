Hoe Scrum toepassen op persoonlijke projecten

de auteur, Tony Henderson, is eigenaar van een bedrijf in Chicago. Hij heeft Scrum door de jaren heen gebruikt om persoonlijke en zakelijke doelen te bereiken

Scrum is een zakelijke praktijk die is bedacht, ontworpen, toegepast en op de markt gebracht om bedrijfsactiviteiten soepeler te laten verlopen. Volgens Scrum.org scrum is "een raamwerk waarbinnen mensen complexe adaptieve problemen kunnen aanpakken, terwijl ze op productieve en creatieve wijze producten met de hoogst mogelijke waarde afleveren."

Het voelt voor ons ook als buzzword bingo, maar de ideeën zijn goed.

Meer dan 12 miljoen bedrijven gebruiken Scrum regelmatig. En hoewel Scrum teams helpt om een product op de markt te brengen, is het gemakkelijk aan te passen voor individuen en gezinnen om TE PLANNEN EN HUN EIGEN DOELEN TE BEREIKEN **Wat is Scrum precies? Scrum is een proces dat bedrijven kunnen toepassen op hun ontwikkelingsprocessen om projecten sneller te voltooien.

In de zakenwereld bestaat een Scrum team uit:

Een eigenaar van het product die verantwoordelijk is voor de eindresultaten en die al dan niet hoger staat dan de andere leden van het team

Het Scrum team, inclusief iedereen die direct betrokken is bij het produceren van de eindresultaten, maar niemand die er indirect bij betrokken is

Een Scrum master om het proces op de rails te houden vanwege hun expertise met het Scrum systeem

Deze werkers komen samen met een duidelijk doel voor ogen en werken dan naar dat doel toe via de volgende stappen:

De producteigenaar definieert de Taak zo duidelijk en precies mogelijk, inclusief waar het eindproduct op moet lijken

De producteigenaar en Scrum master selecteren de leden van het team

Het team komt bijeen om een Sprint te definiëren, een periode van één tot vier weken van gemeten werk. Voor taken die meer dan vier weken in beslag nemen, delen ze een deel van de taak op dat redelijkerwijs Voltooid kan worden

Voor elke Taak definieert het team de volgende stap en wie verantwoordelijk is voor het voltooien ervan

Iedereen gaat aan het werk

Eenmaal per dag komt het team gedurende 10 tot 15 minuten samen voor een dagelijkse vergadering Scrum vergadering waarin ze snel rapporteren over de voortgang, wegversperringen identificeren en de volgende stappen bepalen wanneer een bepaalde taak is Voltooid

Dit proces gaat door tot het einde van de Sprint wanneer een Sprint Review en een Sprint retrospectief bespreken wat er is gebeurd, wat er goed ging, wat er fout ging en hoe het de volgende Sprint nog beter te doen.

dat is Scrum in een notendop

Scrum werkt voor miljoenen bedrijven over de hele wereld, en met een paar kleine aanpassingen kan het ook werken voor je privé- en thuisleven.

Implementatie van Scrum

In je eigen leven begint het implementeren van Scrum met het identificeren van de producteigenaar en Scrum master. In bijna alle gevallen ben jij die rol. Het is jouw huishouden en jouw doelen, dus niemand anders zal er verantwoordelijkheid voor nemen.

Je verzamelt ook je team. Soms ben je een team van één persoon. Andere keren zijn het jij en je echtgenoot of jij, je partner en je kinderen. Je zou ook hulp van buitenaf kunnen inschakelen. Wat de samenstelling van je team ook is, houd het klein en zorg dat iedereen vanaf het begin meedoet.

Zodra je de sleutelpersonen hebt geïdentificeerd, is het tijd om verder te gaan met de Scrum stappen voor je thuis- en persoonlijke doelen.

Stap 1: Definieer de Taak

Hier definieer je wat je gedaan wilt krijgen, te beginnen met hoe het eruit ziet als het klaar is. Wees zo gedetailleerd en specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld, "In vorm komen" is geen goede definitie van een Taak. Probeer in plaats daarvan: "Val 30 kilo af en verlaag mijn wandeltempo van 20 minuten per mijl naar 15 minuten per mijl"

Houd het resultaatgericht en beschrijvend, zodat elke stap die je neemt om het te bereiken kan worden gecontroleerd aan de hand van de vraag of het echt het doel dient dat je voor ogen hebt. Voorbeeld:

Business Taak : Ontwikkel een gebruikersinterface voor een nieuw softwareplatform

: Ontwikkel een gebruikersinterface voor een nieuw softwareplatform Taak voor thuis : Maak de garage schoon en organiseer deze

: Maak de garage schoon en organiseer deze Persoonlijke Taak: $2500 aan schulden op kredietkaarten afbetalen

Stap 2: Een lijst met achterstallige taken maken

Elk projectmanagement omvat een stap waarbij je het eindresultaat opdeelt in kleinere, beheersbare Taken en projecten. In Scrum staat dit bekend als een backloglijst.

Noem alle dingen die je team moet doen om het gewenste resultaat te behalen. Wees zo voltooid mogelijk, zelfs als dat een intimiderende lijst oplevert. De rest van het Scrum-proces zal je helpen om die lijst in beheersbare stappen aan te pakken.

Business Taak : Het ontwikkelen van een gebruikersinterface zou tientallen grote en kleine backlog items met zich meebrengen, waaronderuitbestede projecten en overleg met andere afdelingen

: Het ontwikkelen van een gebruikersinterface zou tientallen grote en kleine backlog items met zich meebrengen, waaronderuitbestede projecten en overleg met andere afdelingen Startpagina : Je kunt het schoonmaken en organiseren van de garage opdelen in kleinere Taken. Deze kunnen bestaan uit het verdelen van de garage in secties, het verwijderen van afval en het opzij zetten van items voor donatie, het bouwen van nieuwe opslagruimtes, het kopen van opslagcontainers, alles opruimen en een gedetailleerde schoonmaak en poetsbeurt

: Je kunt het schoonmaken en organiseren van de garage opdelen in kleinere Taken. Deze kunnen bestaan uit het verdelen van de garage in secties, het verwijderen van afval en het opzij zetten van items voor donatie, het bouwen van nieuwe opslagruimtes, het kopen van opslagcontainers, alles opruimen en een gedetailleerde schoonmaak en poetsbeurt Persoonlijke Taak: Het afbetalen van schulden vereist wekelijks budgetteren, de voortgang bijhouden en de daadwerkelijke betalingen doen. Het kan ook nodig zijn om een aantal uren te werken aan een bijbaan om wat extra inkomen te verdienen

Stap 3: Afbetalen Sprint planning Sprint planning bestaat, zoals eerder vermeld, uit twee stappen. In de eerste stap identificeer je aan welke taken je de komende één tot vier weken gaat werken. Voor taken die je niet binnen dat tijdsbestek kunt afronden, breek je een deel van de taak af om tijdens deze Sprint af te ronden.

De tweede stap is bepalen wie verantwoordelijk is voor het voltooien van elke taak. Vaak ben jij dat of je partner, maar ook kinderen en leveranciers, zoals een koeriersbedrijf of babysitter, kunnen op dit punt deel gaan uitmaken van het team.

Business Taak : Een Sprint voor het ontwikkelen van de gebruikersinterface zou bestaan uit het instellen van specifieke, tijdgerelateerde mijlpalen voor elke stap van de ontwikkeling, waarbij elke mijlpaal wordt toegewezen aan het meest gekwalificeerde lid van het Scrum-team

: Een Sprint voor het ontwikkelen van de gebruikersinterface zou bestaan uit het instellen van specifieke, tijdgerelateerde mijlpalen voor elke stap van de ontwikkeling, waarbij elke mijlpaal wordt toegewezen aan het meest gekwalificeerde lid van het Scrum-team Taak : Je zou kunnen beslissen om een Sprint van een week te maken om de garage in zeven secties te verdelen en er elke dag één te triagen (alle objecten verdelen in weghouden, opbergen, weggooien of weggooien). Een groep huisgenoten of familie kan verschillende secties aan verschillende mensen toewijzen of iedereen een onderverdeling van elke sectie geven

: Je zou kunnen beslissen om een Sprint van een week te maken om de garage in zeven secties te verdelen en er elke dag één te triagen (alle objecten verdelen in weghouden, opbergen, weggooien of weggooien). Een groep huisgenoten of familie kan verschillende secties aan verschillende mensen toewijzen of iedereen een onderverdeling van elke sectie geven Persoonlijke Taak: Je kunt een Sprint van een maand duur instellen en je inspanningen in kaart brengen om deze te voltooien. Dit kan bijvoorbeeld vijf uur per week rijden voor Uber Eats zijn, elke week $100 minder uitgeven aan winkelen en uitgaan en elke woensdag een sessie waarin je je spaargeld en extra inkomsten bij elkaar optelt en vervolgens een betaling doet via je online portaal voor kredietkaarten. Omdat je niet alle $2500 in één maand kunt afbetalen, stel je als doel om het saldo met $800 te verminderen

Stap 4: Dagelijkse Scrum

De dagelijkse Scrum is een beknopte, informele en gestructureerde vergadering waar elk lid van het team rapporteert over zijn voortgang. Als ze op schema liggen, is dat deel Voltooid. Als ze niet op schema liggen, identificeren ze wat de voortgang blokkeert en komt het team met ideeën over hoe dit te deblokkeren.

Business Taak : een vergadering waarin iedereen naar een Whiteboard kijkt, 10 tot 15 minuten snel en systematisch met het proces bezig is en dan weer aan het werk gaat

: een vergadering waarin iedereen naar een Whiteboard kijkt, 10 tot 15 minuten snel en systematisch met het proces bezig is en dan weer aan het werk gaat Taak voor thuis : De groep roept misschien op tot een dagelijkse Scrum in de vroege avond. Elke deelnemende persoon demonstreert wat hij of zij heeft afgemaakt of legt uit wat hem of haar ervan weerhield om te slagen. Voor degenen die niet klaar zijn, kan het team ter plekke helpen om het af te maken

: De groep roept misschien op tot een dagelijkse Scrum in de vroege avond. Elke deelnemende persoon demonstreert wat hij of zij heeft afgemaakt of legt uit wat hem of haar ervan weerhield om te slagen. Voor degenen die niet klaar zijn, kan het team ter plekke helpen om het af te maken Persoonlijke Taak: Je zou een dagelijkse Scrum met jezelf kunnen houden, waarbij je je doelen voor die dag bekijkt en afvinkt of aantekent waarom je moeite had om een taak te voltooien. Voor onvolledige Taken maakt u een abonnement om de volgende dag succes te garanderen

Stap 5: Sprint Review

Bekijk de resultaten aan het einde van de Sprint. Vergelijk ze met de Taken die tijdens de Sprint zijn ingesteld Sprint planning stap en vieren wat goed ging.

Kijk vervolgens naar wat er fout ging, identificeer de redenen daarvoor en brainstorm over oplossingen voor de volgende Sprint.

Business Taak : Het bouwen van een nieuwe gebruikersinterface zou waarschijnlijk wat langere vergaderingen in twee discrete fasen omvatten. Je hoeft niet zo gedetailleerd of formeel te werk te gaan voor je thuis- en persoonlijke projecten.

: Het bouwen van een nieuwe gebruikersinterface zou waarschijnlijk wat langere vergaderingen in twee discrete fasen omvatten. Je hoeft niet zo gedetailleerd of formeel te werk te gaan voor je thuis- en persoonlijke projecten. Taak voor thuis : Dit zou kunnen eindigen met leden van het team die aan het einde van de week bij elkaar komen om te bevestigen dat alle zeven secties zijn getriaged. Zo ja, dan vieren ze dat. Zo niet, dan bepalen ze welke secties niet zijn getriaged, wie er verantwoordelijk was voor de tekortkomingen en wat ze kunnen veranderen zodat het werk nog klaar is.

: Dit zou kunnen eindigen met leden van het team die aan het einde van de week bij elkaar komen om te bevestigen dat alle zeven secties zijn getriaged. Zo ja, dan vieren ze dat. Zo niet, dan bepalen ze welke secties niet zijn getriaged, wie er verantwoordelijk was voor de tekortkomingen en wat ze kunnen veranderen zodat het werk nog klaar is. Persoonlijke Taak: Je logt in en kijkt of je je saldo met 800 dollar hebt verlaagd. Zo ja, vier dit dan en stem je volgende Sprint af op hoe gemakkelijk dit succes was. Zo niet, kijk dan naar de resultaten van je dagelijkse Scrums om te zien welk deel van het abonnement niet werkt.

Stap 6: Herhaal

Na je Sprint Review kan één van de volgende twee dingen gebeuren.

Als je Sprint eindigt met de Taak Voltooid, identificeer dan een nieuwe Taak vanaf het begin en pas de Scrum methode toe om het Nog te doen. Als je Sprint eindigt met een onvoltooide Taak, begin dan opnieuw in de fase van de instelling om de details vast te leggen voor een meer succesvolle tweede poging.

Eindgedachten: De Scrum Waarden

Scrum werkt het beste als je niet alleen het proces gebruikt, maar je ook houdt aan vijf kernwaarden. Nadenken over en proberen te leven naar deze waarden kan ervoor zorgen dat jij (en alle andere leden van het team) hun deel van de taken die je toewijst tijdens elke Sprint kunnen uitvoeren. Deze waarden zijn:

Courage om zwakke punten te identificeren, prestaties eerlijk te beoordelen en altijd het werk te doen

om zwakke punten te identificeren, prestaties eerlijk te beoordelen en altijd het werk te doen Focus om afleiding te vermijden en je oog gericht te houden op wat het bereiken van je doel zal doen om je leven te verbeteren

om afleiding te vermijden en je oog gericht te houden op wat het bereiken van je doel zal doen om je leven te verbeteren Opgave aan jezelf dat je je doelen zult bereiken en de vruchten ervan zult plukken

aan jezelf dat je je doelen zult bereiken en de vruchten ervan zult plukken Respect voor jezelf en je teamgenoten, vooral door jezelf niet te onderwerpen aan negatieve zelfpraat of door jezelf ervan te overtuigen dat je niet kunt slagen

voor jezelf en je teamgenoten, vooral door jezelf niet te onderwerpen aan negatieve zelfpraat of door jezelf ervan te overtuigen dat je niet kunt slagen Openheid voor nieuwe ideeën, nieuwe kansen en nieuwe manieren om dingen te doen

