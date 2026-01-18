AI-influencers: volg degenen die het hebben over de nieuwste AI-trends

AI is het gesprek van de dag. Op de hoogte blijven van AI-ontwikkelingen is cruciaal als je niet achterop wilt raken.

En wat is een betere manier om op de hoogte te blijven dan de knapste koppen in de Business te volgen? Het wordt veel makkelijker om de trends bij te houden als je degenen volgt die ze zetten.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de top 10 AI-influencers: visionaire denkers die de AI-wereld vormgeven en het gesprek aangaan over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI.

Of je nu marketeer of socialemediadeskundige bent, of wilt leren van de echte kopstukken in de AI-wereld, deze lijst helpt je hun bijdragen goed te begrijpen.

Wat zijn AI-influencers?

AI-influencers zijn experts op het gebied van kunstmatige intelligentie – onderzoekers, technologen, ondernemers, docenten of opinieleiders* – die hun kennis en inzichten met anderen delen. Ze leggen de nuances, toepassingen en relevantie van AI voor de wereld in het algemeen uit.

AI-influencers dragen actief bij aan het begrip van technologische aspecten van AI en de ontwikkeling van AI-tools.

Deze populaire virtuele influencers zijn actief via verschillende kanalen, zoals sociale media, academische publicaties, conferenties en brancheforums, om hun expertise en visies op AI-gerelateerde onderwerpen te delen.

Kortom, zij helpen ons AI beter te begrijpen en te doorgronden hoe het ons leven in de toekomst kan veranderen.

10 AI-influencers die je moet volgen

Na het doorzoeken van talloze profielen hebben we zorgvuldig 10 opinieleiders en pioniers op het gebied van AI geselecteerd die belangrijke ontwikkelingen aansturen en je waardevolle inzichten en lessen zullen bieden.

Volg deze influencers om op de hoogte te blijven van AI:

via X

Samuel Harris Altman is de oprichter en CEO van OpenAI, een van de bekendste organisaties die voorop lopen in de AI-revolutie.

OpenAI heeft verschillende grote taalgebaseerde AI-modellen (LLM's), open-source AI-modellen en geavanceerde modellen voor het genereren van afbeeldingen (DALL•E 2, DALL•E 3) ontwikkeld. ChatGPT, een populaire generatieve AI en gratis te gebruiken chatbot-assistent, is ook gebaseerd op een AI-systeem dat door OpenAI is gebouwd.

Op achtjarige leeftijd begon Sam met programmeren, wat ertoe leidde dat hij in 2019 medeoprichter werd van Tools for Humanity. Dit is een organisatie die systemen ontwikkelt om de ogen van mensen te scannen voor verificatie en om bewijs van inkomen te verifiëren ter bestrijding van fraude. Van 2014 tot 2019 was hij tevens voorzitter van startup-accelerator Y Combinator.

Op dit moment heeft Sam maar liefst 2,5 miljoen volgers op X. Hij deelt actief updates over de voortgang van OpenAI en innovaties in AI-tools, terwijl hij bijdraagt aan zijn Apollo-projecten (Apollo is een fonds voor startende bedrijven dat investeert in ambitieuze projecten). Hij investeert fors in onderzoek naar AI-veiligheid om ervoor te zorgen dat krachtige AI-systemen onder controle blijven. Hij is een belangrijke stem die het beleid rond geavanceerde AI vormgeeft.

via X

Dr. Fei Fei Li is een AI-influencer, mededirecteur van het Stanford Institute for Human-Centered AI en de eerste Sequoia-hoogleraar aan de faculteit Informatica van Stanford University.

Ze was vicepresident bij Google en werkte als hoofdwetenschapper voor AI/ML bij Google Cloud.

Ze werd in 2020 benoemd tot onafhankelijk bestuurslid van X om de voortgang van sociale AI te leiden en het gebruik van AI-tools voor sociale media te beoordelen om toezicht te houden op het platform.

Met meer dan 445.000 volgers op X deelde Li onlangs haar aankomende boek, The Worlds I See, gebaseerd op de nieuwsgierigheid, verkenning en ontdekking aan het begin van AI.

Ze werd onlangs uitgeroepen tot 'peetmoeder' van AI als nationale pleitbezorger voor ethiek en diversiteit in STEM en AI.

Li heeft ook ImageNet en de ImageNet Challenge bedacht, een grootschalige dataset en benchmarking-initiatief dat bijdraagt aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI en deep learning.

via X

Dr. Andrew Ng, met 943.000 volgers op X, is de oprichter van DeepLearning.AI, de oprichter en CEO van Landing AI, en de voorzitter en oprichter van Coursera.

In 2011 leidde Andrew de ontwikkeling van het belangrijkste MOOC-platform (Massive Open Online Courses) aan de Stanford University, waardoor een cursus machine learning (ML) aan meer dan 100.000 online studenten op Coursera kon worden aangeboden. Zijn Coursera-cursussen hebben wereldwijd meer dan 3 miljoen studenten bereikt.

Als voormalig onderzoekswetenschapper bij Baidu en Google Brain is hij een autoriteit op het gebied van machine learning en AI-onderwijs. Hij is auteur van meer dan 200 onderzoeksartikelen op het gebied van robotica en ML, terwijl hij door zijn werk in AI talloze levens heeft veranderd.

In 2013 werd hij door Time 100 uitgeroepen tot 'de meest invloedrijke persoon ter wereld'.

Als adjunct-professor aan de afdeling Computerwetenschappen van Stanford University deelt hij zijn expertise en visie op AI-onderwijs en -toepassingen. Hij blijft baanbrekend onderzoek publiceren dat deep learning vooruithelpt.

via X

Kate Crawford, met ongeveer 83.000 volgers op X, is een vooraanstaande expert die onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie de samenleving beïnvloedt.

Haar werk bestrijkt twee decennia van AI-evolutie en richt zich op het begrijpen hoe big data, machine learning en AI van invloed zijn op geschiedenis, politiek, arbeid en het milieu.

Ze is een gerespecteerd wetenschapper bij Microsoft Research New York en USC Annenberg en levert bijdragen aan alom erkende wetenschappelijke tijdschriften zoals Nature en Science.

Kate's unieke projecten, zoals 'Anatomy of an AI System' en 'Excavating.ai', leverden prestigieuze prijzen en plekken in grote musea op. 'Anatomy of an AI System' ontleedt de volledige supply chain en datastroom achter een Amazon Echo-apparaat. Excavating. ai daarentegen is een etnografisch onderzoek dat de ideologieën, waarden en vooroordelen blootlegt die in AI-systemen zijn ingebed op basis van de wereldbeelden van AI-ontwikkelaars.

Beide projecten hebben een belangrijke rol gespeeld bij het blootleggen van de vaak verborgen menselijke elementen en ethische dimensies binnen AI-systemen. Crawfords werk, waaronder haar boek Atlas of AI, pleit voor meer transparantie en verantwoording over de manier waarop de waarden van degenen die AI ontwikkelen, de technologie vormen.

Als medeoprichter van het AI Now Institute richt Crawford zich op de maatschappelijke implicaties van AI, wat aansluit bij de zorgen van marketeers en socialemediaprofessionals die gebruikmaken van AI.

via X

Ian J. Goodfellow, een computerwetenschapper en ingenieur, heeft een aanzienlijke impact gehad in het veld van kunstmatige neurale netwerken en deep learning.

Goodfellow, die een aanzienlijke aanhang heeft in de AI-gemeenschap, kwam in 2014 tijdens een informele bijeenkomst met zijn baanbrekende idee. Tijdens een gesprek met vrienden bedacht hij een methode waarmee computers zelfstandig, zonder menselijke tussenkomst, beelden kunnen genereren. Dit leidde tot het aanmaken van GAN's, oftewel Generative Adversarial Networks.

Het belangrijkste idee achter GAN's is om twee neurale netwerken tegen elkaar uit te spelen om nieuwe, synthetische data te genereren die lijken op een trainingsdataset. De twee netwerken spelen een continu spel en verbeteren zichzelf totdat de gegenereerde Instances niet meer te onderscheiden zijn van echte data.

Goodfellow, momenteel onderzoekswetenschapper bij DeepMind, blikt terug op zijn onverwachte roem en vindt het enigszins onwerkelijk. Desondanks zet hij zich in om misbruik van zijn ontdekkingen tegen te gaan. Zijn visie is gericht op het waarborgen van ethisch gebruik van AI, een doel waarvoor hij zich hartstochtelijk inzet.

via LinkedIn

Allie Miller is een AI-ondernemer, adviseur en investeerder.

Met meer dan een miljoen volgers op LinkedIn levert ze een actieve bijdrage aan AI-onderwijs, spreekt ze wereldwijd over AI, adviseert ze over wereldwijd overheidsbeleid op het gebied van AI en ontwikkelt ze educatieve middelen waarmee bedrijven kunnen excelleren met AI. Ze is een populaire virtuele influencer die pleit voor AI-onderwijs op verschillende sociale mediaplatforms.

Voorheen gaf ze leiding aan Machine Learning Business Development voor startups en durfkapitaal bij Amazon (AWS).

Vanaf het begin heeft ze de Business binnen AWS opgebouwd door toonaangevende onderzoekers, oprichters en investeerders op het gebied van machine learning wereldwijd te adviseren en te ondersteunen.

Daarvoor bereikte Allie een mijlpaal als winnaar van nationale innovatiewedstrijden en werd ze de jongste vrouw die een AI-product ontwikkelde bij IBM.

Ze werd in 2019 door AIconic alom erkend als 'AI Innovator of the Year' en is al meerdere jaren LinkedIn Top Voice voor Technologie en AI. Volg haar voor nieuws, inzichten en carrièreadvies over kunstmatige intelligentie en technologie.

via X

Tabitha Goldstaub is een tech-ondernemer die zich richt op de impact van AI. Ze was medeoprichter van CogX, een online platform waar onderzoekers en beleidsmakers samenkomen om de ontwikkelingen op het gebied van AI te bespreken, en was voorzitter van de AI Council van de Britse regering.

Goldstaub heeft meer dan 15.000 volgers op LinkedIn en meer dan 14.000 volgers op X. Ze is actief betrokken bij organisaties als TechUK en het Alan Turing Institute, waar ze advies geeft over AI- en technologische kwesties.

Goldstaub deelde haar persoonlijke ervaringen en was auteur van How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by AI. Ze voorspelt AI-trends en helpt bedrijven AI op ethische wijze toe te passen via adviesdiensten.

Ze stond in 2012 op de '30 under 30'-lijst van Media Week. Bovendien veroverde ze in 2014 een plekje in de 'Silicon 60' van de krant London Evening Standard. Ook won ze de 'Amy Johnson Award' van de Society of Women’s Engineering.

via X

Yann LeCun, hoofd AI-wetenschapper bij Facebook en een gerespecteerd professor aan de New York University, heeft een aanzienlijk aantal volgers: 625.000 op LinkedIn en 641.000 op Twitter. Hij staat bekend om zijn expertise op het gebied van AI, machine learning, computervisie en robotica.

Eind jaren 80 stelde hij een architectuur voor om neurale netwerken te bouwen waarmee computers beelden konden herkennen. Dit baanbrekende werk had als resultaat de ontwikkeling van convolutionele neurale netwerken, die tegenwoordig op grote schaal worden gebruikt voor beeld-, video- en spraakherkenning.

Hij is ook een van de belangrijkste makers van de DjVu-beeldcompressietechnologie, die ervoor zorgde dat digitale afbeeldingen scherper werden en konden worden gecomprimeerd zonder kwaliteitsverlies.

Hij heeft prestigieuze onderscheidingen op zijn naam staan, waaronder de Turing Award (2019) en de titel van Chevalier (Ridder) in het Franse Legioen van Eer (2023), om er maar een paar te noemen.

Momenteel geeft hij leiding aan AI Research bij Facebook en is hij een uitgesproken voorstander van AI-technologie. Hij beweert dat “AI-doemdenken gedoemd is te mislukken.”

via X

Met een aanzienlijk aantal volgers van 165.000 op Twitter en 40.000 op LinkedIn doet Timnit Gebru, een computerwetenschapper uit Eritrea en Ethiopië, onderzoek naar kunstmatige intelligentie, waarbij ze zich richt op vooringenomenheid in algoritmen en datamining. Ze is de oprichter en uitvoerend directeur van het Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Ze behaalde een doctoraat aan Stanford University en deed een postdoc bij Microsoft Research in de FATE-groep (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), waar ze algoritmische vooringenomenheid bestudeerde in projecten die tot doel hadden inzichten uit data te halen.

Haar onderzoek bij Microsoft in 2017 bracht tekortkomingen in AI-gezichtsherkenning aan het licht en onthulde vooroordelen tegen vrouwen en mensen van kleur. Het liet zien dat de datasets die werden gebruikt om het algoritme te trainen, veel afbeeldingen van blanke mannen bevatten, maar zeer weinig van zwarte vrouwen. De resultaten dwongen IBM en Microsoft om hun datasets bij te werken.

Ze was medeoprichtster van ‘Black in AI’, dat diversiteit onder AI-onderzoekers bevordert. Gebru kreeg erkenning voor haar expertise op het gebied van ethische AI en veroverde een plekje in Fortune’s ‘World’s 50 Greatest Leaders’, Nature’s invloedrijke wetenschappelijke figuren en Time’s meest invloedrijke mensen in 2022.

Ze gaf ook leiding aan een divers AI-team bij Google, waarbij ze de normen in de sector ter discussie stelde en baanbrekend werk stimuleerde dat de AI-terminologie heeft hervormd.

via X

Rachel Thomas is computerwetenschapper en medeoprichter van fast.ai, dat AI-onderwijs toegankelijk maakt. Ze geeft cursussen over verantwoorde AI-ontwikkeling, zodat professionals schadelijke vooroordelen kunnen beperken. Haar gratis cursussen hebben haar lovende kritieken opgeleverd in publicaties als The Economist, MIT Tech Review en Forbes.

Ze is ook de oprichter en directeur van het Center for Applied Data Ethics aan de Universiteit van San Francisco en heeft 90.000 volgers op Twitter.

Ze heeft een doctoraat in wiskunde behaald aan Duke University. In het begin van haar carrière werkte ze als datawetenschapper en software-engineer bij Uber.

Thomas werd door Forbes erkend als een van de 20 'Incredible Women in AI' en werd opgenomen in het boek Women Tech Founders on the Rise. Haar toewijding aan data-ethiek, haar uitgebreide bijdragen aan het onderwijs op het gebied van deep learning en haar invloedrijke publicaties onderstrepen haar aanzienlijke impact op AI.

Haar invloed reikt ver en breed: haar artikelen bereiken meer dan een miljoen lezers, zijn vertaald in het Chinees, Spaans, Koreaans en Portugees, en hebben negen keer de voorpagina van Hacker News gehaald.

Geïnteresseerd in kunstmatige intelligentie? Maak kennis met ClickUp AI

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en te perfectioneren, e-mailreacties te genereren en nog veel meer

We hebben het gehad over menselijke influencers, hun impact en het toenemende gebruik van AI in verschillende sectoren. Als je op zoek bent naar manieren om AI dichter bij je te brengen en in je dagelijks leven te gebruiken, maak dan kennis met ClickUp AI.

ClickUp AI wil de manier waarop je werkt transformeren en je helpen om dingen sneller gedaan te krijgen, ongeacht je rol. Gebruik het als je virtuele AI-assistent om taken te organiseren, vergaderingen en discussies samen te vatten, alles te schrijven – van e-mails tot blogposts – en verbeteringen voor je dagelijkse werkstroom voor te stellen.

Hier zijn enkele topfuncties van ClickUp AI waarmee je je tijd optimaal kunt benutten:

Aangepaste AI-prompt aanbevelingen: Ontvang promptaanbevelingen, waardoor het schrijfproces intuïtiever en heeft meer productiviteit Ontvang promptaanbevelingen, waardoor het schrijfproces intuïtiever en heeft meer productiviteit

Live bewerkingsassistent: Maak door AI gegenereerde content met behulp van de tool als je realtime gids, met suggesties, inzichten en verbeteringen voor de bewerkingen

via ClickUp

Taakautomatisering: Automatiseer je routinetaken met kant-en-klare automatisering en vereenvoudig je werkstroom

Pas je de automatiseringen voor taaken aan met ClickUp

Samenvatting van documenten: Maak snel beknopte samenvattingen van lange documenten

Instantly summarize lengthy comment threads with a click of a button using ClickUp AI

Vertaling: Vertaal content naar meerdere talen, waardoor communicatie en samenwerking tussen diverse teams en doelgroepen wordt vergemakkelikt

Hoewel deze functies je werk gemakkelijker zullen maken, kun je nog meer verwachten. ClickUp AI bevindt zich nog in de beginfase, dus houd ons in de gaten voor spannende ontwikkelingen.

De toekomst van AI ligt in onze handen

Het valt niet te ontkennen dat AI zijn stempel heeft gedrukt en geen enkele sector onberoerd zal laten. Terwijl revolutionaire AI-systemen de krantenkoppen halen, moeten we niet vergeten dat de toekomst van AI in onze handen ligt.

De baanbrekende geesten die vandaag de dag AI-innovatie aansturen, zoals degenen die we hier hebben geprofileerd, hebben slechts de fase ingelopen waarin wat er nog komen gaat wordt aangekondigd. Het is aan ons allemaal om AI op een doordachte, ethische en creatieve manier naar zijn volledige potentieel te leiden.

Blijf dus nieuwsgierig. Blijf de grenzen van het mogelijke verkennen. Zoek naar nieuwe toepassingen voor AI-tools die de wereld meer vreugde, rechtvaardigheid en empowerment brengen. De enige echte limiet is de menselijke verbeelding.

En als je toch bezig bent, probeer ClickUp dan eens uit! De AI-functies, in combinatie met de vele tools voor projectmanagement en samenwerking, bieden je ongetwijfeld diverse mogelijkheden om je werk eenvoudiger en met meer productiviteit te doen. Of het nu gaat om schrijven, bewerking, meerdere aanpasbare sjablonen, verschillende weergaven of dashboards, ClickUp en zijn AI zullen je niet teleurstellen.

Meld je vandaag nog aan bij ClickUp!