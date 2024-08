Anyword vs. Jasper: Welke AI-schrijfassistent is het beste?

Anyword en Jasper zijn beide AI-tools voor copywriting, maar wat is de beste optie in een krachtmeting tussen Anyword en Jasper?

In deze gids vergelijken we de twee om erachter te komen welke de beste is als het gaat om het genereren van content, brand voice en marketingcampagnes. Ontdek welke de betere AI-schrijver en marketingtool voor jou is - of dat onze bonussuggestie jouw ideale match is. 🎉

Wat is Anyword?

Anyword is een AI-prestatieschrijfplatform dat is ontworpen met marketingleiders en -bureaus in gedachten. De tool leunt zwaar op het concept van het verbeteren van marketingcampagnes door middel van kunstmatige intelligentie - of het nu gaat om het aanmaken van content of om redactie.

Via Elk woord Deze tool voor het aanmaken van content is een uitstekende keuze voor teams die zich willen richten op leadgeneratie, contentmarketing of zoekmachineoptimalisatie (SEO). 🔍

Functies van Anyword

De functies van Anyword omvatten een intuïtieve blog editor, zoals je zou verwachten van een AI-schrijftool . Daarnaast heeft het platform ook een data-driven editor die helpt bij het maken van digitale advertenties, een website copy tool en een copy intelligence tool die je meer op maat gemaakte en merkrelevante output geeft.

Laten we de belangrijkste elementen van Anyword eens nader bekijken, zodat we ze kunnen vergelijken met het aanbod van Jasper.

1. AI-generatie van content

Anyword heeft marketingteams en SaaS-bedrijven veel te bieden op het gebied van AI-contentgeneratie.

Gebruik de datagestuurde editor functie van Anyword om je doelen en marketinggegevens te gebruiken om impactvollere marketingteksten te maken. Krijg voorspellende prestatiescores voor je Facebook-advertentie, landingspagina en Instagram-onderschrift en gebruik de AI-gestuurde suggesties om ze aantrekkelijker te maken voor je target.

Maak alle soorten content met Jasper-van blogberichten en promo e-mails tot Instagram bijschriften

Teams kunnen Jasper gebruiken om content en kopij te produceren voor een bereik van toepassingen, waaronder websiteteksten, blogcontent en bijschriften of kopij voor sociale media. Gebruik de ingebouwde document editor om teksten te schrijven en te bewerken.

Analyseer je long-form content ten opzichte van concurrenten met de optionele SurferSEO-integratie en gebruik de plagiaatcontrole om ervoor te zorgen dat je tekst niet te veel lijkt op die van anderen.

Jasper AI is ook een geweldig hulpmiddel om content voor andere kanalen te maken. De meeste AI-schrijftools worden geleverd met beperkte sjablonen. Met deze tool kun je echter kiezen uit meer dan 50 sjablonen om content te maken voor je marketing e-mails, Google advertentiecampagnes, social media posts en landingspagina's.

Gebruik de one-click editor om de toon van je tekst aan te passen en verbeteringen aan te brengen terwijl je schrijft.

2. Merkstem

Je tone of voice en merkpersoonlijkheid behouden in copy is cruciaal, en Jasper Brand Voice kan dat proces vereenvoudigen.

Krijg een snelle weergave van al uw verbonden Subpagina's en relaties op ClickUp Docs om georganiseerd te blijven en werk verbonden te houden

Werk in realtime samen met uw teamleden en freelancers en tag ze om hun aandacht te krijgen. Laat opmerkingen achter, wijs actiepunten toe en zet tekstregels om in taken die u in de loop van de tijd kunt bijhouden.

Maak ClickUp Docs onderdeel van uw werkstroom en stroomlijn uw hele marketingproces. Schrijf content, sla ideeën op, werk samen met anderen en organiseer al uw bedrijfsmiddelen op één plaats.

3. ClickUp Taken

Naast het organiseren van uw middelen en het gebruik van ClickUp AI om winnende content te creëren, is ClickUp uitstekend in het bijhouden van uw team. Gebruik ClickUp-taak om iedereen verantwoordelijk te houden en het gemakkelijker te maken om uw campagne doelen te bereiken. ✅

ClickUp-taak zorgt ervoor dat organiseren moeiteloos gaat. Plan, organiseer en werk samen aan verschillende projecten met onze software voor taakbeheer die kan worden aangepast om perfect aan uw behoeften te voldoen. Gebruik onze GTD-sjablonen en productiviteit hacks om georganiseerd te blijven en efficiënter te werken.

Voeg meerdere toegewezen personen toe, delegeer opmerkingen en maak berekeningen met aangepaste velden, allemaal vanuit uw ClickUp-taak

Maak taakbeheer collaboratief met ingebouwde threads voor opmerkingen en meerdere toegewezen personen. Zet opmerkingen om in actie-items en voorkom verwarring door deelbare schermafbeeldingen toe te voegen die teamleden kunnen bekijken.

Verander die grote marketingcampagnetaken in kleinere, meer haalbare taken die u kunt afvinken naarmate u voortgang boekt. Maak taken en subtaken en gebruik afhankelijkheden om structuur en afhankelijkheid te bevorderen sneller te werken binnen je project. Voeg terugkerende taken toe voor herhaalbare acties en gebruik het hele systeem om de manier waarop je als marketingteam werkt te stroomlijnen.

Jasper vs. Anyword evalueren is niet eenvoudig. Beide tools voor het aanmaken van content hebben iets te bieden voor teams die hun marketinginspanningen willen opschalen, waarbij data en intelligentie centraal staan. Anyword heeft iets meer datagestuurde functies, terwijl de functies van Jasper het gemakkelijk maken om in enkele ogenblikken middelen te creëren en in te zetten.

Met zoveel softwaretools op de markt is het niet simpelweg een kwestie van Anyword versus Jasper. Misschien is het tijd om een van de beste AI-gestuurde concurrenten van beide tools voor het aanmaken van content, ClickUp, in overweging te nemen.

Met functies zoals ClickUp AI en alle tools voor project- en campagnebeheer die je nodig hebt, is dit misschien wel het platform dat je zoekt. Probeer ClickUp gratis uit vandaag nog uit en ontdek hoe het uw AI-machine kan worden. ✨