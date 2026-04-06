ClickUp AI로 Gemini의 기능을 더욱 효과적으로 활용하세요

ClickUp과 Gemini 중 하나를 선택해야 할까요? 둘 다 선택할 수 있습니다.

귀사의 팀이 Google Workspace를 사용하고 있다면, Gemini가 이미 내장되어 있습니다. 이는 ClickUp의 가치를 더욱 높여줍니다.

Gemini는 Google의 생산성 앱을 위한 AI 레이어로, 더 스마트한 이메일, 향상된 문서, 회의 요약 기능을 제공합니다. ClickUp AI는 팀이 실제로 업무를 관리하는 방식, 즉 프로젝트, 스프린트, 대시보드, 팀 간 협업, 자율 에이전트를 위한 인텔리전스 레이어입니다.

Gemini는 결과물을 다듬습니다. ClickUp AI는 그 결과물이 활용되는 시스템을 조율합니다. 이 둘이 함께하면 모든 영역과 모든 사용자를 아우릅니다.

ClickUp AI를 통해 Gemini를 더욱 효과적으로 활용하는 방법을 알아보세요.

💡 ClickUp AI와 Gemini를 여러분의 워크플로우에 어떻게 적용할 수 있을지 고민 중이신가요?

ClickUp AI의 작동 원리

ClickUp AI는 팀이 이미 일을 관리하고 있는 플랫폼에 내장된 포괄적인 AI 기능 세트입니다.

ClickUp은 AI를 업무 맥락과 무관한 별도의 애드온으로 취급하는 대신, 세계 최초의 통합 AI 작업 공간을 제공합니다. 이곳에서 AI는 여러분의 작업, 문서, 대화를 깊이 있게 이해하여 워크플로우의 모든 단계에서 관련성 높고 맥락을 고려한, 시간을 절약해 주는 지원을 제공합니다.

일의 미래는 융합과 AI입니다

이를 가능하게 하는 요소는 다음과 같습니다:

ClickUp Brain

ClickUp Brain은 ClickUp 내에 내장된 인텔리전스 레이어입니다. 이를 통해 모든 사용자 및 연결된 모든 도구를 위해 전체 작업 공간을 더욱 스마트하게 만들어 줍니다.

작업 공간에서 필요한 모든 것을 단 몇 초 만에 찾아보세요. ClickUp Brain에게 물어보기만 하면 됩니다.

@멘션 Brain : Brain을 24시간 연중무휴로 대기하는 지능형 비서로 생각해보세요. 작업, 문서, 채팅 어디서든 팀원처럼 Brain을 태그하여 필요할 때 언제든지 도움을 받을 수 있습니다. : Brain을 24시간 연중무휴로 대기하는 지능형 비서로 생각해보세요. 작업, 문서, 채팅 어디서든 팀원처럼 Brain을 태그하여 필요할 때 언제든지 도움을 받을 수 있습니다.

Ambient Answers : ClickUp 내에서 AI가 채팅 및 댓글 스레드의 질문에 자동으로 응답하므로, 사용자가 맥락을 전환하여 직접 답변할 필요가 없습니다. : ClickUp 내에서 AI가 채팅 및 댓글 스레드의 질문에 자동으로 응답하므로, 사용자가 맥락을 전환하여 직접 답변할 필요가 없습니다.

컨텍스트 인텔리전스 : Brain의 : Brain의 컨텍스트 AI는 모든 일을 모니터링하여 지식 기반을 지속적으로 수집하고 업데이트합니다.

기업 검색 : 자연어 질문을 입력하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 얻을 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다. : 자연어 질문을 입력하면 작업, 문서, 채팅, 댓글, 첨부 파일에서 답변을 얻을 수 있습니다. 작업 공간 권한을 준수합니다.

AI 사용자 정의 필드: 작업 콘텐츠에 기반하여 자동으로 채워지는 필드: 감정 분석, 우선순위 점수, 카테고리 분류 및 요약. 별도의 프롬프트 요청이 필요하지 않습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 팀의 47%는 AI의 영향을 측정하지 않으며, 실제 메트릭을 통해 결과를 추적하는 팀은 10%에 불과합니다. 많은 경우 리더들은 AI 도구가 가치를 창출하고 있는지, 또 어디에서 가치를 창출하고 있는지 파악하지 못합니다. ClickUp Brain은 모든 작업, 업데이트, 결과물이 연결된 하나의 통합 작업 공간에 AI를 도입하여 이러한 상황을 변화시킵니다. 그 효과는 눈에 띄게 나타납니다. Booking.com, T-Mobile, 로지텍(Logitech), IBM, 포티넷(Fortinet)을 포함한 15만 개 이상의 기업이 ClickUp Brain을 활용해 가시적인 결과를 창출하고 있습니다. Brain은 수십 개의 서로 연결되지 않은 도구를 전체 워크플로우에서 작동하는 단일 AI로 대체함으로써, 팀들은 최대 88%의 비용 절감, 주당 1.1일의 시간 절약, 그리고 3배 더 빠른 작업 완료를 달성했다고 보고합니다.

📚 함께 읽어보세요: AI 프로젝트를 성공적으로 수행하는 방법: AI 전환 매트릭스

슈퍼 에이전트

ClickUp의 슈퍼 에이전트는 세계 최초의 인간 수준의 에이전트입니다. 이는 마치 인간처럼 복잡한 추론과 자율적인 작업 수행이 가능하다는 것을 의미합니다. 슈퍼 에이전트를 AI 팀원처럼 활용할 수 있습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트 빌더를 통해 지침, 트리거, 도구, 지식, 기억을 설정하여 구성해 보세요.

ClickUp의 노코드(No-code) 슈퍼 에이전트 빌더를 사용하여 몇 분 만에 나만의 맞춤형 에이전트를 실행해 보세요

작업 중인 화면에서 바로 태그를 지정하고, 작업을 할당하고, 채팅으로 메시지를 보내거나 @멘션할 수 있습니다. 팀원들은 할당된 작업을 완료하기 위해 필요한 단계를 스스로 취할 것입니다.

가장 큰 장점은 무엇일까요? 에이전트를 한 번 설정해 두면 매 단계마다 프롬프트를 입력할 필요가 없습니다. 또한 자연스럽게 채팅을 하며 결과물을 다듬을 수도 있습니다.

🎥 슈퍼 에이전트(Super Agents)를 구축하고 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보기 위해서는 이 비디오를 시청하세요:

ClickUp Accelerator를 통해 귀사의 모든 부서에서 바로 사용할 수 있는 사전 구축된 에이전트 팩을 제공합니다:

부서 에이전트 프로젝트 관리 인테이크 에이전트, 할당 에이전트, PM 에이전트, 라이브 답변 에이전트 마케팅 브리프 에이전트, 콘텐츠 에이전트, 브랜드 에이전트, 라이브 인텔 에이전트 제품 및 엔지니어링 PRD 에이전트, 트라이아지 에이전트, 코드젠 에이전트, 라이브 앤서즈 에이전트 인사 온보딩 에이전트, 펄스 체크 에이전트, 트레이너 에이전트, 라이브 답변 에이전트 리더십 목표 알림 에이전트, 협업 에이전트, 핵심 성과 에이전트, 상태 업데이트 에이전트 영업 팀 영업 워크플로우를 위한 맞춤형 에이전트

Bell Direct의 사례는 ClickUp을 활용하면 기술 팀 없이도 AI를 효과적으로 도입할 수 있음을 입증합니다.

팀은 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용해 코드를 작성하거나 새로운 도구를 추가하지 않고도 엔드투엔드(end-to-end) 접수 및 분류 워크플로우를 자동화했습니다.

결과:

🌟 운영 효율성 20% 향상📌 매일 800건 이상의 이메일을 실시간으로 분류✅ 정규직 직원 2명이 심도 있는 전략적 일에 전념할 수 있는 용량 확보

💡 팀에서도 이와 같은 효율성 향상을 원하시나요?

오토파일럿 및 앰비언트 에이전트

이 에이전트들은 프롬프트 없이도 백그라운드에서 항상 작동합니다. 예를 들어:

매일 아침 생성되는 대시보드 요약

별도의 확인 절차 없이 상태 업데이트 자동 전송

작업이 우선순위에 따라 자동으로 분류 및 배정됩니다

기한이 지난 항목 표시 및 상급자에게 보고

작업 공간 전반에 걸쳐 지속적으로 데이터가 보강됩니다

공인 에이전트

중요도가 높아 맞춤형 구축이 필요한 워크플로우의 경우, ClickUp의 현장 배치 엔지니어(Forward Deployed Engineers)가 귀사의 특정 프로세스에 맞춰 에이전트를 설계하고 배포해 드립니다. 인증된 에이전트( Certified Agents)를 이용하면 세심한 설정 지원과 함께 사용량 제한 없이 서비스를 이용할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? ClickUp의 인증 에이전트는 실행 준비가 완료된 프로젝트 플랜에 대한 직접 벤치마크 평가에서 100점 만점에 96점을 기록했습니다. 가장 근접한 경쟁사는 61점을 기록했으며, 나머지 대부분은 40~50점대에 머물렀습니다. 실질적으로 팀은 최소한의 수작업만으로도 아이디어 → 플랜 → 실행 단계를 한 번에 진행할 수 있습니다. 바로 이 점이 이번 벤치마크에서 Certified Agent를 돋보이게 하는 요소입니다.

AI 회의

ClickUp 달력과 AI 노트테이커를 활용하면 팀은 상황에 맞는 회의 일정을 잡고 자동으로 노트를 기록할 수 있습니다.

ClickUp AI가 회의 일정 잡기부터 회의록 작성 및 요약까지 모든 과정을 자동화해 드립니다.

자연어 명령어를 사용하여 팀 달력을 확인하여 일정을 확인하고 회의를 예약하세요

탭을 전환하지 않고도 ClickUp 내에서 바로 회의에 참여하세요

ClickUp 받은 편지함에서 발표자 라벨, 요약, 주요 주제 및 결정 사항이 강조 표시된 자동 회의 노트를 받아보세요

AI가 회의 노트에서 실행 항목을 추출하여 추적 가능한 ClickUp 작업으로 변환합니다

후속 조치 추적은 관련 프로젝트와 연결되어 있습니다

요약 내용은 관련 ClickUp 스페이스에 게시됩니다

모든 회의 참가자는 논의된 내용, 다음 단계로 수행해야 할 사항, 그리고 담당자의 가시성을 명확히 파악할 수 있습니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 회의를 ‘매우 비효율적’이라고 평가한 16%에 속하시나요, 아니면 회의를 ‘매우 효율적’이라고 생각하는 행운의 12%에 속하시나요? 대부분의 팀과 같다면 아마 중간에 속할 것입니다. 응답자의 35%는 회의에 5점 만점에 3점이라는 중립적인 점수를 주었는데, 이는 회의가 완전히 실패한 것은 아니지만 최대의 가치를 제공하지도 못한다는 것을 의미합니다. ClickUp은 모든 단계에서 회의 효율성을 혁신합니다! 협업형 아젠다로 계획을 세우고, AI 노트테이커로 의사결정을 기록하며 , 토론 내용을 실행 가능한 작업으로 전환하세요—이 모든 것을 하나의 플랫폼에서 해결합니다. 💫 실제 결과: ClickUp의 회의 관리 기능을 사용하는 팀들은 불필요한 대화와 회의가 무려 50%나 감소했다고 보고합니다!

하나의 플랫폼에서 다양한 AI 모델 선택 가능

ClickUp은 특정 모델에 구애받지 않습니다. 사용자는 플랫폼을 벗어나지 않고도 ClickUp 도구 모음에서 직접 ChatGPT, Claude(Opus 4.6 포함), Gemini 및 Google, OpenAI, Anthropic의 다른 14가지 주요 AI 모델을 토글할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 하나의 가격으로 다양한 AI 모델을 활용하세요

Brain은 이러한 모델을 작업 공간 인텔리전스에 활용하며, 슈퍼 에이전트는 사용 가능한 모든 모델을 활용할 수 있습니다. 관리자는 작업 공간별로 사용 가능한 모델을 제한할 수 있습니다.

즉, 팀은 ClickUp 내에서 Gemini의 지능을 비롯한 모든 최첨단 모델을 작업 그래프 전체(작업, 문서, 채팅, 대시보드, Clip, 목표, 양식)에 적용하여 활용할 수 있습니다.

📚 함께 읽어보세요: ClickUp에서 외부 AI 모델 사용하기

Google Gemini가 제공하는 가치

Gemini는 Google 생태계 전반에 통합된 강력한 AI 제품군으로, ClickUp과 함께 사용하면 Google Workspace를 주로 사용하는 팀에 실질적인 가치를 제공합니다:

Gmail의 Gemini : 답장 초안 작성, 이메일 스레드 요약, 답변 제안. 팀이 소통하는 곳에서 바로 작동하는 AI

Docs의 Gemini : 문서 작성, 요약 및 콘텐츠 생성을 도와줍니다. 문서 생성 속도를 높여줍니다.

시트(Sheets)의 Gemini : 수식 생성, 데이터 분석, 차트 작성. 수동 스프레드시트 일 감소

Meet의 Gemini : 회의 요약, 녹취록, 실행 항목 추출 기능을 활용하세요. 회의 내용을 정확히 기록합니다.

Gemini Code Assist/Jules : 개발자 사용 사례에 중점을 둔 IDE 내 : 개발자 사용 사례에 중점을 둔 IDE 내 AI 코드 지원 및 비동기 코딩 에이전트

NotebookLM: 업로드된 소스의 정보를 종합해 주는 연구 보조 도구

Gemini는 MCP를 통해 ClickUp과 연결할 수 있습니다. Gemini CLI(GitHub 별점 94.7K개, 로컬 및 원격 서버에 대한 완전한 MCP 지원)와 Gemini Code Assist(VS Code 내 MCP 지원 에이전트 모드)를 통해 개발자는 터미널과 IDE에서 ClickUp 데이터에 액세스할 수 있습니다. 또한 Google은 Jules(비동기 코딩 에이전트), Antigravity(에이전트 기반 개발 플랫폼), Workspace Studio(Gems 통합을 통한 Google 앱용 노코드 자동화)를 제공합니다.

이는 매우 긍정적인 변화입니다. ClickUp은 Gemini 기반 tools가 읽고 쓸 수 있는 맥락 시스템이 됩니다. ClickUp 고객들의 의견:

ClickUp과 Gemini를 함께 사용하면 더 좋은 4가지 이유

더 이상 AI와 실행 사이에서 선택할 필요가 없습니다. Gemini와 ClickUp은 통찰과 실행이 동시에 이루어지는 초고속 루프를 형성합니다. Gemini가 주변 환경을 분석하면, ClickUp이 이를 즉시 반영하여 최고의 아이디어가 생각만큼 빠르게 실행되도록 보장합니다.

방법은 다음과 같습니다:

1. Gemini로 다듬고, ClickUp으로 조율하세요

⭐️ Gemini는 개별 Google 앱의 사용 경험을 한층 더 향상시키는 데 탁월합니다: 더 깔끔한 이메일 초안, 요약된 문서, 완성도 높은 프레젠테이션 슬라이드. 이 모든 것은 세심하게 다듬어진 결과물입니다.

🧠 ClickUp은 이러한 작업 결과물을 일 시스템에 통합하는 곳입니다:

Gemini가 초안을 작성하는 데 도움을 준 이 이메일은 ClickUp에서 추적 중인 프로젝트에 관한 내용입니다.

이 문서는 마감일이 지정된 작업과 연결되어 있습니다

회의 요약은 담당자가 지정된 후속 작업을 생성합니다

이 슬라이드 데크는 대시보드에서 추적되는 캠페인에 반영됩니다

ClickUp에는 이미 이러한 기능 중 일부가 내장되어 있습니다. 이메일을 연결하여 ClickUp에서 직접 이메일을 보내고 받을 수 있으며, 작업 및 프로젝트와 연동되어 Brain에게 전체 프로젝트 맥락을 반영한 이메일 초안을 작성하도록 요청할 수 있습니다. 작업 공간 내에 저장되며 상위 작업의 맥락을 유지하는 ClickUp 문서를 작성하세요. AI 기반 회의록과 실행 항목을 받은 편지함으로 바로 받아볼 수 있는 회의를 진행하세요.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간을 통해 Gemini가 별도의 Google 앱에서 제공하는 다양한 기능을 ClickUp 내에서 바로 이용할 수 있습니다.

Gemini가 개별 콘텐츠의 품질을 높여준다는 것은 사실입니다. 하지만 ClickUp AI는 해당 콘텐츠를 둘러싼 업무 과정을 가시화하고, 추적 가능하며, 자동화합니다.

2. 통합된 업무 그래프 대 앱별 분리된 인텔리전스

⭐️ Gemini의 AI는 Google 앱 전반에 배포되어 있으며, 각 인스턴스는 자체적인 맥락 내에서 작동합니다. Gmail의 AI는 Google 스프레드시트의 AI에 대해 알지 못합니다. Meet의 회의 요약은 프로젝트와 자동으로 연결되지 않습니다.

🧠 ClickUp AI는 전체적인 상황을 파악합니다:

Brain은 작업, 문서, 채팅, 대시보드, Clip, 목표 및 양식 전반에 걸쳐 맥락을 파악합니다

슈퍼 에이전트는 작업 공간 내 어디서든 발생하는 변경 사항을 트리거로 감지하여 작동합니다

AI 사용자 정의 필드는 작업 공간 전반의 정보를 종합합니다

기업 검색은 ClickUp뿐만 아니라 연결된 앱, 심지어 Google Workspace까지 모든 데이터 유형을 아우릅니다.

한 사람이 Brain에게 “프로젝트 X의 상태는 어떻게 되나요?”라고 묻는다면, Brain은 모든 관련 소스에서 정보를 수집합니다. Gemini는 현재 사용 중인 Google 앱 내에서만 답변할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 작업 공간과 연동된 앱에서 핵심 인사이트, 후속 조치, 프로젝트 업데이트 및 진행 상황을 한눈에 확인하세요

3. 자율 에이전트 대 지원 기능

⭐️ 작업 공간의 Gemini는 주로 반응형입니다: 사용자가 무언가를 요청하면 그에 따라 실행합니다. “이 문서를 요약해 줘.” “이 이메일 초안을 작성해 줘.” “수식을 생성해 줘.” Google Workspace Studio는 기본적인 자동화 기능을 제공하지만, 이는 Google 앱의 트리거와 액션으로만 제한됩니다.

🧠 ClickUp AI는 능동적입니다:

오토파일럿 에이전트 는 별도의 요청 없이 연중무휴 24시간 가동되며, 대시보드 집계 정보, 상태 업데이트, 기한 초과 알림을 제공합니다.

슈퍼 에이전트 는 워크플로우 이벤트에 트리거됩니다. 상태 변경 시 에이전트가 실행되고, 마감 기한을 놓치면 에스컬레이션되며, 새로운 작업은 자동으로 분류됩니다.

인증 에이전트는 사람이 매번 수동으로 트리거할 필요 없이 지속적으로 작동하는, 복잡하고 중요한 워크플로우를 위해 설계되었습니다.

단일 작업 공간에서 다양한 유형의 AI 에이전트를 구축하고 배포하세요: ClickUp

누군가 직접 관리하지 않아도 작업 공간은 매시간 더 스마트해집니다.

4. 두 시스템을 모두 더 스마트하게 만드는 컨텍스트 흐름

ClickUp AI는 작업 공간을 지속적으로 강화합니다. Brain이 프로젝트를 요약하고, AI 사용자 정의 필드가 작업을 분류하며, 지식 기반이 자동으로 업데이트됩니다. 팀이 ClickUp과 함께 Gemini를 사용하면, 이렇게 강화된 맥락이 두 플랫폼 간에 자연스럽게 흐릅니다.

이것이 바로 시너지 루프입니다:

ClickUp 대 Gemini: 용도에 맞는 최적의 AI 도구

사용 사례 최고의 tool 왜 이메일 초안 작성 및 요약 Gmail의 Gemini 대화가 이루어지는 바로 그 자리에서, 맥락에 맞춰 문서 생성 Docs의 Gemini 글 작성, 요약, 서식 변경을 도와주세요 스프레드시트 수식 Sheets의 Gemini 자연어에서 수식 및 데이터 분석으로 회의록 Meet의 Gemini 회의 자동 캡처, 요약 생성 연구 종합 NotebookLM 다중 소스 분석, 오디오 개요 프로젝트 상태 업데이트 ClickUp AI 실시간 활동 데이터를 기반으로 항상 활성화되어 자동 생성됩니다 스프린트 계획 수립 및 추적 ClickUp AI 업무량 분배, 장애 요인 탐지, 대시보드 팀 간 협업 ClickUp AI 전체 일 그래프, 의존성, 목표 일 관련 질문 조직 전체에 공개되며, 작업 공간 수준에서 관리됩니다 작업, 문서, 채팅, 댓글에서 즉시 답변을 확인하세요 작업 배정 및 우선순위 분류 슈퍼 에이전트 이벤트 기반, 작업 공간 인식, 권한 범위 지정 회의 후속 작업 AI 회의 실행 항목이 프로젝트 내 추적 가능한 작업으로 전환됩니다 백그라운드 모니터링 오토파일럿 에이전트 연중무휴, 프롬프트 없이 항상 가동 중 중요한 업무용 맞춤형 워크플로우 공인 에이전트 특정 목적에 맞게 설계되었으며, FDE를 지원하고, 용량 제한이 없습니다 공유 팀 워크플로우 슈퍼 에이전트 조직 전체에 가시성이 있으며, 작업 공간 수준에서 관리됩니다

🔑 핵심 인사이트: Gemini는 Google Workspace 내의 앱 수준 인텔리전스를 처리합니다. ClickUp AI는 회사 전체의 업무 수준 인텔리전스를 처리합니다. 이 두 가지를 결합하면 모든 영역과 모든 사용자를 아우를 수 있습니다.

귀사에 미치는 의미

모든 팀 회원에게

Google 전용 설정이나 사용하는 이메일 클라이언트에 의존하지 않고, ClickUp을 여는 순간 바로 작동하는 AI입니다. Brain이 질문에 답하고, 에이전트가 반복적인 업무를 처리하며, 사용자 지정 필드가 작업을 자동으로 분류하고, 회의 노트는 추적 가능한 작업으로 전환됩니다.

Google Workspace 사용자분들께

Gemini는 Gmail, Docs, Sheets, Meet를 더욱 스마트하게 만들어줍니다. ClickUp AI는 이러한 도구에서 생성된 일 내용을 비즈니스 성과를 추적하는 프로젝트, 스프린트, 대시보드와 연결합니다. Gemini는 결과물을 다듬고, ClickUp AI는 이를 통해 실질적인 결과를 이끌어냅니다.

IT 및 경영진을 위한

ClickUp의 다른 서비스와 동일한 SSO, 권한, 규정 준수 체계를 갖춘 단일 거버넌스 AI 플랫폼입니다. AI 관리에 대한 ISO 42001 인증을 획득했으며, AI 파트너로부터 데이터를 전혀 보관하지 않고 중앙 집중식 관리 기능을 제공합니다. Gemini의 거버넌스는 Google Workspace 관리자와 연동됩니다. ClickUp AI의 거버넌스는 업무 관리 계층을 독립적으로 포괄합니다 .

AI 전략을 위해

ClickUp은 특정 모델에 구애받지 않으며, Gemini 3 Pro, GPT-5.2, Claude Opus 4.5, o3 및 Google, OpenAI, Anthropic의 14가지 AI 모델을 포함합니다. 귀사의 팀은 ClickUp 내에서 Gemini의 지능은 물론 그 밖의 모든 최첨단 모델을 이미 활용하고 있습니다. 각 작업에 가장 적합한 기본 모델이 무엇이든, AI 레이어는 일관된 성능을 유지합니다.

MCP를 통한 ClickUp과 Gemini의 연결 방식: 아키텍처

Gemini와 ClickUp AI로 인텔리전스를 실질적인 실행으로 전환하세요

Google Gemini는 생산성 앱을 위한 AI 레이어입니다. ClickUp AI는 조직 전체에서 일을 관리하고, 자동화하며, 가속화하는 방법입니다.

Brain은 내부에서부터 작업 공간을 더욱 스마트하게 만듭니다

슈퍼 에이전트는 모든 팀에 연중무휴 24시간 운영되는 AI 팀원을 제공합니다

Gemini는 팀이 이미 사용하고 있는 Google 앱을 더욱 강력하게 만들어 줍니다

이 두 가지가 결합되면 시너지를 발휘합니다

조직에 AI를 도입한다고 해서 반드시 ClickUp AI와 Gemini 중 하나를 선택해야 하는 것은 아닙니다. Gemini는 앱 인텔리전스를 담당하고, ClickUp AI는 일 인텔리전스를 담당합니다. 이 두 가지를 결합하면 '알기'와 '실행하기' 사이의 간극을 메울 수 있습니다.