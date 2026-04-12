AI 네이티브 워크플로우가 실제 업무를 어떻게 변화시키는지

대부분의 팀은 AI 네이티브 워크플로우를 구축하고 있다고 생각하지만, 실제로는 예전부터 사용해 온 느리고 단편적인 프로세스 위에 단순히 AI 기능을 덧씌우고 있을 뿐입니다.

맥킨지의 2025년 글로벌 설문조사 결과 이 격차가 확인되었습니다. 조직의 88%가 적어도 한 가지 기능에서 정기적으로 AI를 사용하고 있지만, 기업 전체에서 AI를 확대 적용하기 시작한 곳은 약 3분의 1에 불과합니다.

이 가이드에서는 진정한 AI 네이티브 워크플로우가 어떤 모습인지, 그리고 평가 중인 tools에서 이를 어떻게 식별할 수 있는지 자세히 설명합니다.

또한 세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp이 어떻게 처음부터 AI가 실행을 담당하도록 설계되어, 여러분은 중요한 의사 결정에 집중할 수 있는지 알아보세요. 💫

AI 네이티브 워크플로우란 무엇인가요?

AI 네이티브 워크플로우란 처음부터 새로 구축된 워크플로우로, 초안 작성, 전달, 분석, 결정과 같은 기본 실행은 AI가 처리하고, 사용자는 이를 감독하고 승인하며 세부 사항을 다듬을 수 있습니다.

이는 사용자가 여전히 모든 힘든 작업을 직접 수행하고 AI는 단지 사이드바에서 가볍게 조언만 해주는 ‘AI 지원’ 방식과는 정반대입니다. 팀이 이미 AI 도구를 사용하고 있음에도 불구하고 수동적인 업무 인계, 상태 업데이트, 앱 간 복사 작업에 여전히 많은 시간을 낭비하고 있다면, 이러한 차이는 매우 중요합니다.

AI 네이티브 워크플로우에는 AI 에이전트 오케스트레이션 레이어가 있습니다. 이 레이어는 프로젝트, 팀의 이력, 목표를 파악하고 있으므로 행동할 수 있습니다. 이 접근 방식은 다음 다섯 가지 특징을 통해 모든 방식과 차별화됩니다:

에이전트 기반 실행: 에이전트 기술은 초안 작성, 기록 업데이트, 승인 절차 전달과 같은 다단계 작업을 스스로 수행합니다

상황 인식: 시스템은 프로젝트 이력과 팀 데이터를 활용하여 정보에 기반한 의사 결정을 내립니다

적응형 프로젝트 관리 : 워크플로우는 경직된 순서를 따르기보다 문제의 복잡성에 따라 유연하게 조정됩니다 워크플로우는 경직된 순서를 따르기보다 문제의 복잡성에 따라 유연하게 조정됩니다

자연어 상호작용: 메뉴를 일일이 클릭할 필요 없이, 필요한 내용을 평범한 영어로 시스템에 전달하기만 하면 됩니다

지속 메모리: 학습형 에이전트는 과거 상호작용을 바탕으로 학습하여 시간이 지날수록 더 정교해집니다

AI 지원 방식에서 AI 네이티브 방식으로의 전환은 기본 업무를 수행하는 주체를 변화시킵니다.

AI 네이티브로 전환하세요:

AI 네이티브 워크플로우 제품의 차별점은 무엇인가요?

요즘은 모든 도구가 홈페이지에 ‘AI 기반’이라는 문구를 내세웁니다. 하지만 직접 해볼 수 있는 간단한 테스트가 있습니다. 해당 제품은 AI가 먼저 일을 수행하는 것으로 시작하나요, 아니면 빈 화면에서 시작해 AI를 부가 기능으로 제공하는가요?

진정한 AI 네이티브 제품과 단순히 브랜드만 바꾼 레거시 도구를 구분하는 두 가지 디자인 패턴이 있습니다. 👀

레거시 도구에서는 빈 문서, 빈 보드 또는 빈 양식을 열고 처음부터 직접 만들어야 합니다. AI 네이티브 제품은 이와 정반대입니다. 프로젝트 유형, 과거 작업 내역, 명시된 목표 등 이미 파악된 맥락을 바탕으로 초안, 권장 구조 또는 미리 채워진 작업 공간을 생성해 줍니다.

다양한 업무 유형에서 이것이 어떻게 구현되는지 상상해 보세요. 브리핑 내용을 바탕으로 작업을 자동으로 채워주는 프로젝트 플랜. 프롬프트에 따라 다양한 옵션을 생성해 주는 디자인 레이아웃. 레포지토리의 기존 패턴을 반영하는 코드 스캐폴딩. 이 모든 경우에서 AI는 모든 워크플로우에서 가장 큰 걸림돌이 되는 순간, 즉 시작을 처리합니다.

이를 통해 여러분의 역할은 제작자에서 에디터로 전환됩니다. 어디서부터 시작해야 할지 고민하며 빈 페이지를 멍하니 바라보는 대신, 이미 존재하는 것을 다듬어 나가는 것입니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 단 12%만이 생산성 제품군에 내장된 AI 기능을 사용하고 있습니다. 이처럼 낮은 도입률은 현재 구현된 솔루션들이 사용자들이 선호하는 독립형 대화형 플랫폼에서 전환하도록 유도할 만한, 맥락에 맞춘 원활한 통합 기능을 갖추지 못하고 있음을 시사합니다. 예를 들어, AI가 사용자의 일반 텍스트 프롬프트를 기반으로 자동화 워크플로우를 실행할 수 있을까요? ClickUp Brain이라면 가능합니다! 이 AI는 채팅 스레드 요약, 텍스트 초안 작성 및 다듬기, 워크스페이스에서 정보 추출, 이미지 생성 등 ClickUp의 모든 측면에 깊이 통합되어 있습니다! 3개 이상의 앱을 업무용 올인원 앱인 ClickUp으로 대체한 40%의 고객과 함께하세요!

출력을 반복적으로 개선하고 다듬는 AI 에디터

초안을 완성했다면, 다음으로 고려해야 할 점은 제품이 수정 작업을 어떻게 처리하는지입니다. 레거시 도구들은 AI 콘텐츠 편집을 수동적이고 일방적인 과정으로 취급합니다. 반면 AI 네이티브 제품은 사용자가 피드백을 제공하고, AI가 이를 수정하며, 사용자가 만족할 때까지 이 과정을 반복하는 협업 루프를 구축합니다.

이것은 단순한 ‘다시 생성’ 버튼이 아닙니다. 훌륭한 반복 편집이란 AI가 사용자가 무엇을, 왜 변경했는지 기억한다는 것을 의미합니다. AI는 이러한 선호 사항을 향후 작업에 적용하고, 결과물을 확장하거나 새로운 형식으로 재구성할 수 있습니다.

최고의 AI 네이티브 에디터는 단순히 수정 주기당 소요되는 노력만 줄이는 것이 아니라, 수정 주기의 횟수 자체를 줄여줍니다. 여기에 빈 페이지 해결 기능을 결합하면 전체 워크플로우 타임라인을 간소화할 수 있습니다.

복잡한 작업을 자동화하세요:

AI 네이티브 워크플로우가 어떻게 진화할 것인가

현재 모든 AI 네이티브 도구는 각자 고유한 상호작용 모델을 개발하고 있습니다.

해당 분야가 성숙해짐에 따라, 에이전트가 플랫폼 간에 컨텍스트를 전달할 수 있게 해주는 MCP( Model Context Protocol )와 같은 공유 프로토콜이 등장할 것으로 예상됩니다. 즉, 프로젝트 관리 tool의 에이전트가 코드 저장소의 에이전트에게 정보를 전달할 수 있게 된다는 의미입니다.

인간과 AI의 경계도 더욱 명확해질 것입니다. 현재 팀들은 실험을 통해 '인간 개입(human-in-the-loop)' 점검 지점을 어디에 배치할지 모색하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 경계는 명확해지고, 역할 기반으로 정립되며, 감사 가능해질 것입니다. 인간과 AI 간의 명확한 업무 인계 지점을 설계하는 일은 사후 고려 사항이 아닌, 본격적인 전문 분야로 자리 잡을 것입니다.

환경은 이미 변화하고 있으며, 도구 자체의 기능도 점차 통합되고 있습니다. 결과를 내는 팀은 비즈니스 프로세스를 가장 빠르게 재설계하는 팀이 될 것입니다. 문화적 수용과 직원들의 업무 방식 변화를 위한 교육이야말로 진정한 걸림돌입니다.

🧠 재미있는 사실: 초기 AI 프로그램 중 하나인 '로직 시오리스트( Logic Theorist)'는 1955년부터 1956년 사이에 앨런 뉴웰(Allen Newell), 허버트 A. 사이먼(Herbert A. Simon), 클리프 쇼(Cliff Shaw)에 의해 개발되었습니다. 이 프로그램은 화이트헤드와 러셀의 『수학 원리(Principia Mathematica)』에 수록된 최초 52개 정리 중 38개를 성공적으로 증명했으며, 심지어 제2.85번 정리에 대해서는 더 우아한 증명을 찾아내기도 했습니다.

ClickUp이 AI 네이티브 워크플로우를 지원하는 방법

여러 AI 도구를 도입했음에도 불구하고 팀이 AI로부터 기대만큼의 성과를 얻지 못하고 있다면, 그 원인이 '컨텍스트 확산(Context Sprawl )' 때문일 수 있습니다. 그렇다면 ClickUp으로 전환해야 합니다.

ClickUp의 통합 AI 작업 공간은 프로젝트, 문서, 대화, 분석 기능이 모두 한곳에 모여 있는 단일하고 보안된 플랫폼입니다. 또한, 인텔리전스 레이어로 컨텍스트 기반 AI가 내장되어 있습니다.

ClickUp의 최고의 AI 기능 몇 가지를 살펴보겠습니다:

상황 정보를 즉시 잠금 해제하세요

AI 네이티브 워크플로는 맥락에서 시작되며, ClickUp Brain은 전체 작업 공간에 걸쳐 통합된 인텔리전스 레이어 역할을 합니다. 팀원들은 폴더, 스레드, 대시보드를 일일이 뒤지는 대신, 단순히 질문을 던지기만 하면 몇 초 만에 정확하고 맥락에 맞는 답변을 얻을 수 있습니다.

ClickUp Brain을 통해 워크플로우 전반에 걸쳐 더 심층적이고 강력한 추론 기능을 활용하세요

주요 영역별 작동 방식은 다음과 같습니다:

ClickUp 작업 : 작업 설명, 댓글, 담당자, 마감일 및 이력을 분석하여 실시간 업데이트나 요약 정보를 제공합니다 작업 설명, 댓글, 담당자, 마감일 및 이력을 분석하여 실시간 업데이트나 요약 정보를 제공합니다

ClickUp Docs : 문서, 표준 운용 절차 (SOP), 지식베이스에서 인사이트를 추출하여 프롬프트에 기반한 콘텐츠를 생성하고 편집합니다 문서, 표준 운용 절차 (SOP), 지식베이스에서 인사이트를 추출하여 프롬프트에 기반한 콘텐츠를 생성하고 편집합니다

ClickUp 채팅 : 스크롤할 필요 없이 과거 대화를 분석하여 결정 사항, 업데이트 및 관련 맥락을 보여줍니다 스크롤할 필요 없이 과거 대화를 분석하여 결정 사항, 업데이트 및 관련 맥락을 보여줍니다

예를 들어, 프로젝트 관리자가 이해관계자 회의를 준비하고 있다고 가정해 봅시다. 이 관리자는 ClickUp Brain에 "프로젝트 상태, 위험 요소, 그리고 대기 중인 승인 사항에 대한 요약 정보를 제공해 주세요"라고 요청하기만 하면 됩니다. 몇 초 만에 작업, 문서, 채팅에서 추출한 완벽하고 정확한 브리핑을 확인할 수 있습니다.

📌 예시 프롬프트: 이번 논의에서 도출된 실행 항목 목록

제품 출시를 가로막는 장애물은 무엇일까요?

이번 스프린트의 모든 기한이 지난 작업을 요약하세요

이 표준 운용 절차 (SOP)를 바탕으로 체크리스트 만들기

지난주 가격 변경에 대해 어떤 결정을 내렸나요?

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp AI 노트테이커를 통해 모든 대화를 기록하고 체계화하며, 즉시 실행으로 전환하세요. 이 도구는 작업 공간 내에서 핵심 내용을 자동으로 기록하고, 결정 사항을 추출하며, 실행 항목을 식별하고, 소유자를 지정해 줍니다.

의사 결정 역량 강화

상황 정보를 파악한 후, 다음 단계는 AI를 활용하여 추론하고, 분석하며, 의사결정을 안내하는 것입니다. ClickUp Brain MAX는 Brain의 기반 위에 종합 분석, 패턴 인식, 전략적 통찰력을 위한 더욱 진보된 기능을 추가하여 구축되었습니다.

ClickUp Brain MAX를 사용하여 최고의 AI 모델로 업무 앱과 웹 전반을 검색하세요

데스크톱 앱의 주요 기능은 다음과 같습니다:

음성 우선 워크플로우: ClickUp Talk to Text를 통해 생각, 작업, 쿼리를 자연어로 말하면 즉시 구조화된 텍스트 결과물로 변환해 줍니다 ClickUp Talk to Text를 통해 생각, 작업, 쿼리를 자연어로 말하면 즉시 구조화된 텍스트 결과물로 변환해 줍니다

통합 검색: ClickUp 작업 공간과 외부 소스를 포함한 모든 것을 한 곳에서 쿼리할 수 있습니다

다양한 AI 모델 활용: GPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델을 사용할 수 있어 상황에 맞는 최적의 모델을 선택함으로써 GPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델을 사용할 수 있어 상황에 맞는 최적의 모델을 선택함으로써 AI의 무분별한 확산을 방지할 수 있습니다

더 심층적인 추론 및 종합: 프로젝트 간 분석 및 요약 기능을 제공하며, 타임라인 전반에 걸친 패턴을 인식합니다

한 사용자가 ClickUp에 대해 남긴 후기:

예시로, 저는 Brain(Max)을 사용하여 모든 신규 프로젝트 목록을 구축합니다. 간단한 개요를 입력하면, Brain이 모든 마일스톤, 작업, 하위 작업 및 체크리스트를 생성해 줍니다. 또한 이들 간의 의존성을 설정하고 다양한 작업 속성을 지정해 줍니다. 15분간의 채팅만으로 100개가 넘는 작업을 처리할 수 있습니다. 예전에는 복잡한 맞춤형 프로젝트를 설정하는 것이 큰 작업이었고, 대개 번거로운 CSV 가져오기 기능을 사용해야 했습니다. .제대로만 사용한다면 정말 많은 일을 해낼 수 있습니다…말씀드리지 않았는데, 저희 회사 wiki도 ClickUp에 있으며 온갖 질문에 대한 답변을 찾는 데 아주 유용합니다.

예를 들어, 저는 Brain(Max)을 사용하여 모든 신규 프로젝트 목록을 작성합니다. 간단한 개요를 입력하면 모든 마일스톤, 작업, 하위 작업 및 체크리스트를 생성해 줍니다. 또한 이들 간의 의존성을 설정하고 다양한 작업 속성을 지정해 줍니다. 15분간의 채팅만으로 100개가 넘는 작업을 처리할 수 있습니다. 예전에는 복잡한 맞춤형 프로젝트를 설정하는 것이 큰 작업이었고, 대개 번거로운 CSV 가져오기 기능을 사용해야 했습니다. .제대로만 사용한다면 정말 많은 일을 해낼 수 있습니다…말씀드리지 않았는데, 저희 회사 wiki도 ClickUp에 있으며 온갖 질문에 답해 주는 데 아주 유용합니다.

예를 들어, 저는 Brain(Max)을 사용하여 모든 신규 프로젝트 목록을 구축합니다. 간단한 개요를 입력하면, 이 도구가 모든 마일스톤, 작업, 하위 작업 및 체크리스트를 생성해 줍니다. 또한 이들 간의 의존성을 설정하고 다양한 작업 속성을 지정해 줍니다. 15분간의 채팅만으로 100개가 넘는 작업을 처리할 수 있습니다. 예전에는 복잡한 맞춤형 프로젝트를 설정하는 것이 큰 작업이었고, 대개 번거로운 CSV 가져오기 기능을 사용해야 했습니다. .제대로만 사용한다면 정말 많은 일을 해낼 수 있습니다… 우리 회사 wiki가 ClickUp에 있다는 사실을 언급하는 걸 깜빡했는데, 온갖 질문에 답해 주는 데 아주 유용합니다.

반복적인 일 자동화

통찰력은 행동으로 이어질 때만 가치가 있습니다. ClickUp 자동화 기능은 패턴이나 규칙이 식별되면 사람의 개입 없이 즉시 실행될 수 있도록 보장합니다. 이 기능은 트리거 > 조건 > 작업이라는 간단한 논리에 따라 작동합니다.

AI 워크플로우 자동화 프로세스의 작동 방식:

트리거 는 자동화를 시작합니다(예: 작업 생성, 상태 변경, 마감일 도래).

조건 을 설정하여 자동화가 실행되어야 할 시점을 구체화할 수 있습니다(예: 우선순위가 높은 경우에만, 특정 목록에 대해서만).

액션은 다음에 수행될 작업을 정의합니다(예: 작업 할당, 알림 전송, 상태 업데이트).

번거로운 업무는 ClickUp 자동화 기능에 맡기세요

🧠 재미있는 사실: 1951년, 클로드 섀넌은 미로를 헤쳐 나가는 방법을 학습하고 올바른 경로를 기억할 수 있는 ‘ 테세우스’라는 로봇 쥐를 만들었습니다.

자율적인 워크플로우 구축

AI 네이티브 워크플로우의 궁극적인 진화는 자율성입니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀원 역할을 수행합니다. 이들은 상황 인식, 기억력, 적응력을 바탕으로 작동하며 수동 또는 자동으로 트리거될 수 있습니다. 이러한 AI 에이전트는 팀과 협업하며 피드백을 바탕으로 지속적으로 개선됩니다.

특정 사용 사례에 맞는 나만의 맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하세요

주요 기능:

작업 공간 및 외부 데이터를 활용하여 조사 수행

구조화된 결과물(브리핑, 보고서, 이메일) 생성

워크플로우를 모니터링하고 팀에 선제적으로 알림을 전송하세요

작업과 프로젝트 전반에 걸쳐 변화하는 맥락을 유지하세요

다단계 프로세스를 처음부터 끝까지 원활하게 실행하세요

예를 들어, 성장 중인 콘텐츠 팀이 여러 이해관계자를 아우르며 블로그, 소셜 미디어 게시물, 캠페인을 관리하고 있다고 가정해 봅시다. 이 경우 콘텐츠 운영 슈퍼 에이전트를 활용할 수 있습니다. 이 에이전트는 과거 문서 및 성과 데이터를 활용해 콘텐츠 아이디어를 체계적인 기획서로 전환할 수 있습니다. 또한, 가용성을 기반으로 작성자를 배정하고 자동으로 후속 조치를 수행합니다.

맞춤형 슈퍼 에이전트를 구축하는 가이드:

AI 네이티브 ClickUp 작업 공간이 준비되었습니다

AI 네이티브 워크플로우란 프로세스를 재구성하여 AI가 기본값 경로를 처리하고, 사용자는 판단이 필요한 부분을 담당하도록 하는 것입니다. 사소한 개선과 의미 있는 변화의 차이는 바로 이 점에 있습니다.

이 점에서 ClickUp은 차별화됩니다. ClickUp Brain을 사용하면 팀원들은 더 이상 정보를 검색할 필요가 없고, 대신 질문만 하면 됩니다. 게다가 ClickUp Brain MAX는 사용자를 대신해 사고하고, 검색하며, 추론합니다. ClickUp 자동화는 반복적인 협업 업무를 대신 처리해 주며, ClickUp Super Agents는 맥락, 기억력, 적응력을 바탕으로 다단계 워크플로우를 처리합니다. 이 두 가지가 결합되어 업무 흐름의 방식을 근본적으로 변화시킵니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

AI 네이티브 워크플로우에 관한 자주 묻는 질문

AI 지원 워크플로우와 AI 네이티브 워크플로우의 차이점은 무엇인가요?

AI 지원 워크플로우에서는 기존의 수동 비즈니스 프로세스에 AI 제안을 추가합니다. 반면, AI 네이티브 워크플로우에서는 처음부터 AI가 기본 실행을 담당하고 사람이 감독 및 승인을 수행하도록 설계되었습니다.

프로젝트 관리에서 AI 네이티브 워크플로우의 대표적인 예시는 무엇인가요?

일반적인 예시로는 자연어 브리핑을 바탕으로 작업과 타임라인을 자동으로 생성하는 프로젝트 관리 소프트웨어가 있습니다. 또한, 수동 분류 없이 들어오는 요청을 분류하고 전달하는 AI 에이전트나, 프로젝트 맥락을 바탕으로 AI가 초안을 작성하는 문서 작성 기능도 그 예시입니다.

AI 네이티브 워크플로우가 데이터 보안과 신뢰성을 어떻게 관리하나요?

대부분의 AI 네이티브 시스템은 Model Context Protocol(MCP)과 같은 프레임워크를 사용하여 엄격한 데이터 보안 조치를 적용한 상태에서 에이전트에게 모니터링된 액세스 권한을 부여하며, 중요한 의사결정을 위해 '인간 개입(human-in-the-loop)' 체크포인트를 내장하고 있습니다.