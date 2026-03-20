무료 휴먼-인-더-루프 워크플로우 템플릿 10가지

맥킨지의 연구에 따르면, AI를 사용하는 조직의 응답자 중 51%는 자사가 이미 AI로 인해 적어도 한 가지 이상의 부정적인 결과를 경험했다고 답했으며, 약 3분의 1은 AI의 부정확성과 관련된 문제를 보고했습니다. 이로 인해 업무 인계 지점의 중요성이 훨씬 더 커졌습니다.

왜냐하면 어려운 부분은 워크플로우 자체를 구축하는 것이 거의 아니기 때문입니다. 어려운 부분은 인간의 판단이 개입해야 할 단계를 결정하고, 업무 인계 시 어떤 맥락 정보를 전달해야 하며, 지연을 초래하지 않으면서 프로세스를 원활하게 진행할 방법을 찾는 것입니다.

이 글에서는 10가지 무료 휴먼-인-더-루프 워크플로우 템플릿을 살펴보고, 각 템플릿이 어떤 구조를 구축하는 데 도움이 되는지, 그리고 팀에 적합한 설정을 선택하는 방법을 알아보겠습니다.

한눈에 보는 최고의 휴먼-인-더-루프 워크플로우 템플릿

휴먼-인-더-루프 워크플로우란 무엇인가요?

휴먼-인-더-루프 워크플로우는 자동화나 AI가 업무의 일부를 수행하지만, 중요한 순간에 사람이 개입하여 검토, 승인, 수정 또는 다음 단계를 안내하는 프로세스입니다. 즉, 시스템이 완전히 자동 모드로만 운영되는 것이 아니라, 정확성, 안전성, 품질 또는 책임성이 중요한 부분에서는 사람의 판단을 위해 일시 중지됩니다.

실제로는 대개 다음과 같은 모습입니다:

해당 결정에 따라 워크플로우가 계속 진행됩니다

시스템이 결과물 또는 권장 조치를 생성합니다

사람이 이를 확인하고, 편집하거나, 승인/거부합니다

📌 일반적인 HITL 시나리오에는 다음이 포함됩니다: 고객 문의 에스컬레이션: 1단계 지원 문의는 봇이 처리하고, 복잡하거나 민감한 문제는 인간 상담원이 직접 처리합니다.

콘텐츠 검토: AI가 초안을 작성하고, 게시 전에 사람이 이를 승인합니다.

품질 보증: 자동화 시스템이 잠재적 결함을 표시하면, 담당자가 이를 확인하거나 해당 표시를 무시합니다.

경비 승인: 시스템은 일정 금액 이상의 요청을 자동으로 관리자에게 전달하여 검토를 받도록 합니다.

팀을 위한 10가지 휴먼-인-더-루프 워크플로우 템플릿

이 휴먼-인-더-루프 워크플로우 템플릿은 품질 관리와 디자인 검토부터 프로세스 감사 및 콘텐츠 달력에 이르기까지 다양한 사용 사례를 포괄합니다. 각 템플릿은 무료로 제공되며 사용자 정의가 가능하고, 워크플로에 필요한 지점에 정확히 사람에 의한 점검 단계를 삽입할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿들은 모두 ClickUp 내에 존재하므로, 강력한 자동화 기능 및 AI와 연결하여 더 스마트하고 빠른 워크플로우 조정을 실현할 수 있습니다.

자, 한번 살펴보겠습니다:

1. ClickUp 품질 관리 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 품질 관리 체크리스트 템플릿을 사용하여 AI 산출물을 검토하고, 승인 또는 재작업 결정을 전달하세요.

AI, 자동화 또는 1차 처리 시스템이 초기 처리를 수행할 때, ClickUp 품질 관리 체크리스트 템플릿은 인간 검토자가 결과물을 검사할 수 있는 공간을 제공합니다. 또한 검토자는 문제를 분류하고, 비고를 기록하며, 통과 여부, 추가 승인 필요 여부, 또는 추가 조치가 필요한지 여부를 결정할 수 있습니다.

한 프로젝트에 검토 사항이 많고 각 항목마다 별도의 판단이 필요한 경우에 유용합니다. 상위 프로젝트 아래에서 체크리스트 항목을 추적하고, 항목 및 프로젝트 수준에서 진행 상황을 모니터링하며, 검토 중인 문제에 최종 결정을 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

중요도 기반 검토: 문제를 '중요(Critical)', '주요(Major)', '경미(Minor)'로 분류하여 즉각적인 사람의 개입이 필요한 사항과 기다릴 수 있는 사항을 구분하세요.

명확한 승인 흐름: '승인 대기', '승인됨', '신규 승인'과 같은 '승인 대기', '승인됨', '신규 승인'과 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 사용하여 검토 단계부터 최종 승인까지의 과정을 명확하게 파악하세요.

내장된 검토 기록: 진행 상황, 승인 날짜, 비고 및 결과를 동일한 체크리스트에 기록하여 후속 조치와 책임 소재를 훨씬 쉽게 파악할 수 있습니다.

✅ 적합 대상: 최종 승인 또는 출시 전에 AI가 표시한 결과를 검토하는 QA 책임자 및 운영 팀.

🧠 재미있는 사실: DeepMind는 57개의 아타리 2600 게임 전 종목을 인간 기준 점수보다 높게 기록한 AI 에이전트를 개발했습니다. 네, 57개 전 종목입니다. 이 에이전트의 이름은 Agent57로, 기술적이면서도 아케이드 게임의 정수를 담고 있는 듯한 이름입니다.

2. ClickUp 디자인 검토 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디자인 검토 템플릿을 사용하여 한 곳에서 피드백, 수정 및 승인을 거쳐 디자인 자산을 처리하세요.

크리에이티브 팀은 종종 이메일이나 Slack 스레드 속에서 피드백이 묻혀버리는 문제로 어려움을 겪으며, 이로 인해 수정 주기가 복잡해지고 승인 절차가 지연되곤 합니다. ClickUp 디자인 검토 템플릿은 디자인 자산을 체계적인 피드백 및 승인 단계를 거쳐 처리하며, 초기 검토, 수정 요청, 최종 승인까지 한 곳에서 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿이 유용한 이유:

체계적인 검토: 검토 내용, 상태, 목표, 초안 링크, 작업 배경을 하나의 검토 내용, 상태, 목표, 초안 링크, 작업 배경을 하나의 ClickUp 문서에 정리하여 모든 팀원이 동일한 기준점을 바탕으로 작업할 수 있도록 하세요.

명확한 피드백 소유권: ClickUp의 '할당된 댓글' 기능을 사용하여 특정 댓글을 담당 디자이너, 검토자 또는 승인자에게 할당하세요.

가시적인 의사결정 단계: '할 일', '진행 중', '검토 대기', '수정 필요', '완료' 단계로 업무를 진행하며, 각 단계에서 사람의 검토 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

✅ 적합한 대상: 최종 승인 전에 AI가 지원한 초안을 검토하는 크리에이티브 리더 및 디자인 운영 팀.

🚀 ClickUp의 장점: 생각이 떠오르는 순간 아이디어가 떠올랐나요? 'Talk-to-Text' 기능을 사용하여 자연스럽게 말하면, 대충 녹음한 음성 노트를 다듬어진 텍스트로 변환하여 ClickUp AI가 바로 실행할 수 있도록 준비하세요! ClickUp Brain MAX 음성 인식 텍스트 변환 이 템플릿을 사용하면 타이핑으로 일 속도가 느려질 때 아이디어를 빠르게 기록하고, 업데이트 초안을 작성하며, 일 진행을 원활하게 유지할 수 있습니다.

3. ClickUp 사용자 수용 테스트 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사용자 수용 테스트 체크리스트 템플릿을 사용하여 출시 전에 요구 사항과 UX를 검증하세요.

자동화 테스트는 코드 회귀 현상을 포착하는 데는 탁월하지만, 새로운 기능이 사용자에게 자연스럽게 느껴지는지 여부는 판단할 수 없습니다. ClickUp 사용자 수용 테스트 체크리스트 템플릿을 사용하면 소프트웨어가 출시되기 전에 요구 사항을 충족하고 우수한 사용자 경험을 제공하는지 검증할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

사람 중심의 검증: 테스터들이 자동화 스크립트가 종종 놓치는 사용성, 극한 사례 및 실제 환경에서의 동작을 확인할 수 있는 체계적인 환경을 제공합니다.

명확한 테스트 기록: 테스트 케이스, 예상 결과, 실제 결과, 테스터 배정 및 상태를 하나의 워크플로우에서 추적하여 팀이 신속하게 검토할 수 있습니다.

더 빠른 버그 에스컬레이션: ClickUp 자동화 기능을 사용하여 실패한 테스트를 엔지니어링 트라이아지로 전달하면, 업무 인계가 원활하게 이루어지고 불필요한 수동 단계가 제거됩니다.

✅ 적합한 대상: 기능 출시 전 최종 사용자 승인 검사를 수행하는 제품 팀.

👀 알고 계셨나요? PwC가 설문조사한 경영진의 88%는 에이전트형 AI의 등장으로 인해 AI 관련 예산을 늘릴 계획이라고 답했습니다.

4. ClickUp 프로세스 및 절차 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 및 절차 템플릿을 사용하여 내장된 검토 및 승인 기능을 통해 표준 운용 절차 (SOP)를 작성하세요.

SOP를 최신 상태로 유지하고 쉽게 접근할 수 있게 하는 것은 끊임없는 과제입니다. 하지만 구식 문서는 규정 준수 문제나 업무의 일관성 저하로 이어질 수 있습니다!

ClickUp 프로세스 및 절차 템플릿을 사용하면 내장된 검토 및 승인 단계를 통해 표준 운영 절차를 체계적으로 정리할 수 있습니다. 기본적으로 AI가 초안을 생성하면, 해당 초안은 여러 부서의 승인 단계를 거쳐 담당자에게 전달됩니다. 이를 통해 문서가 항상 최신 상태로 정확하게 유지됩니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

명확한 문서화 단계: 각 프로세스를 '조사', '문서화', '승인 대기', '수정 대기', '실행' 단계로 진행하며, 검토 상태를 한눈에 확인할 수 있습니다.

내장된 승인 구조: 워크플로우 내에서 직접 이해관계자와 승인자를 지정하여, 문서화되는 정확한 프로세스에 대한 사람의 검토를 첨부 파일로 첨부할 수 있습니다.

부서별 구성: HR, 지원, 공급망 등 팀별로 절차를 그룹화하여 방대한 문서 작업을 보다 쉽게 관리할 수 있습니다.

✅ 적합 대상: 검토 작업이 많은 워크플로우를 문서화한 후 팀 전체에 배포하려는 운영 관리자 및 프로세스 소유자.

🎥 AI 에이전트를 활용해 나만의 휴먼-인-더-루프 워크플로우를 구축하고 싶으신가요? 이 비디오를 통해 방법을 확인해 보세요.

5. ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 흐름도 템플릿을 사용하여 워크플로우, 의사 결정 지점 및 사람 점검 지점을 시각화하세요.

새로운 자동화 워크플로우를 설계할 때, 어디서 문제가 발생할지 또는 어디에 사람의 개입이 필요한지 파악하기 어려울 수 있습니다. 이 시각적인 ClickUp 프로세스 흐름도 템플릿을 사용하면 워크플로우, 의사 결정 지점, 업무 인계 과정을 매핑하여 사람의 점검 지점을 어디에 배치해야 할지 명확하게 파악할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

예외 상황 대비 강화: 워크플로우가 가동되기 전에 거절 경로, 에스컬레이션 지점 및 대체 경로를 명확히 지정하여 향후 발생할 수 있는 예기치 못한 상황을 줄이세요.

시각적 워크플로우 매핑: 모든 단계, 브랜치, 업무 인계가 한눈에 파악되는 모든 단계, 브랜치, 업무 인계가 한눈에 파악되는 ClickUp 화이트보드 (AI 기반 시각적 보드)에서 전체 프로세스를 구축하세요.

역할별 업무 분담 명확화: 팀이나 이해관계자 간 책임을 명확히 구분하여 워크플로우의 각 체크포인트를 누가 담당하는지 정확히 파악할 수 있습니다.

✅ 적합한 대상: 여러 단계의 업무 이관 및 승인 절차가 포함된 휴먼-인-더-루프 워크플로우를 구축하는 프로세스 설계자.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 36%는 신뢰 및 보안 문제가 AI 에이전트 사용을 더 주저하게 만드는 주된 이유라고 답했습니다. 대부분의 경우, 사용자는 에이전트가 어디에 위치하는지, 어떤 리소스에 접근할 수 있는지, 또는 실행 중일 때 그 동작이 어떻게 제어되는지 알지 못합니다. 슈퍼 에이전트는 관리되는 작업 공간 내에서 최상위 사용자로 구축됩니다. 팀과 동일한 사용자 수준 권한을 상속받으므로, 첫날부터 명확하고 통제된 접근 권한이 보장됩니다. 사용자가 수행하는 모든 작업은 실시간으로 기록되며, 중요한 결정의 경우 승인을 위해 사람이 지속적으로 관여합니다. 지능형 시스템은 팀이 보안과 책임성을 위해 의존하는 기준을 확고히 준수하면서 더 빠르게 작동할 수 있습니다.

6. ClickUp 프로세스 감사 및 개선 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로세스 감사 및 개선 템플릿을 사용하여 워크플로우를 감사하고, 병목 현상을 파악하며, 개선 사항을 추적하세요.

기존 워크플로우를 검토하여 병목 현상을 찾아내는 작업은 대개 수작업으로 진행되며 시간이 많이 소요되어 끝없이 미뤄지기 일쑤입니다. 다행히도 ClickUp 프로세스 감사 및 개선 템플릿은 프로세스를 감사하고, 비효율적인 부분을 파악하며, 개선 조치를 추적할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

ClickUp 대시보드와 함께 사용하면 감사 동향, 미해결 문제 및 후속 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

명확한 감사 평가: 발견 사항을 '준수', '개선 필요' 등으로 분류하여 우선순위를 한눈에 파악할 수 있도록 하세요.

감사 영역별 분류: 프로세스, 자원, 관리 항목별로 문제를 검토하여 팀이 실제 문제가 어디에 있는지 파악할 수 있도록 지원합니다.

후속 조치를 위해 설계됨: ClickUp 작업을 사용하여 각 발견 사항에 소유자와 마감일을 지정하고, 개선 작업을 원래 감사 내용과 연계하세요.

✅ 적합한 대상: QA 관리자 및 운영 팀으로, 사람이 직접 검토한 워크플로우를 검토하고 감사 후 시정 조치를 추적하는 데 적합합니다.

🎥 보너스: 실제 팀원처럼 행동하는 AI를 원하시나요? ClickUp 슈퍼 에이전트는 설계상 '휴먼-인-더-루프' 방식을 유지합니다. 이 템플릿은 사용자의 권한 범위 내에서 작동하며, 사용자가 접근 권한을 부여한 도구와 지식만을 사용합니다. 또한 워크플로우에 판단이나 승인이 필요한 경우 담당자를 검토 과정에 참여시킬 수 있습니다. 따라서 직원들에게 조사, 업무 위임 또는 작업 수행을 요청하더라도, 업무가 원활하게 진행되는 동안에도 사용자는 통제권을 유지할 수 있습니다.

7. ClickUp 효율적인 프로세스 생성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '효율적인 프로세스 생성' 템플릿을 사용하여 명확한 역할, 의존성 및 승인 단계를 갖춘 새로운 프로세스를 설계하세요.

명확한 프레임워크 없이 새로운 프로세스를 처음부터 설계하는 것은 역할이 모호해지고 도입 과정이 혼란스러워질 수밖에 없습니다. 하지만 ClickUp의 '효율적인 프로세스 생성' 템플릿을 사용하면 그렇지 않습니다. 이 템플릿은 새로운 프로세스를 설계하는 과정을 안내하며, 실제 운영에 들어가기 전에 필요한 모든 단계, 역할, 의존성 및 승인 단계를 체계적으로 정리할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

다중 뷰 계획: 워크플로우가 구체화됨에 따라 프로세스 개요, 간트 차트, SIPOC 다이어그램, 프로세스 지도와 같은 워크플로우가 구체화됨에 따라 프로세스 개요, 간트 차트, SIPOC 다이어그램, 프로세스 지도와 같은 ClickUp 뷰를 자유롭게 전환해 보세요.

명확한 의존성 매핑: ClickUp 작업 의존성 기능을 사용하여 이전 작업으로 인해 차단된 단계를 확인하고 배포 순서를 유지하세요.

더 탄탄한 초안 작성: ClickUp Brain을 사용하여 초기 프로세스 단계를 생성하고, 설명을 다듬으며, 대략적인 노트를 더 활용도 높은 초안으로 완성하세요.

✅ 적합한 대상: 실행을 위해 전달하기 전에 새로운 워크플로우를 설계하는 프로세스 소유자.

8. ClickUp 소프트웨어 통합 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소프트웨어 통합 템플릿을 사용하여 요구 사항을 중앙 집중화하고, 작업, 테스트 및 출시 승인을 구축하세요.

소프트웨어 통합 프로젝트를 관리한다는 것은 종종 여러 tools를 넘나들며 기술적 요구 사항, 개발 작업, 이해관계자의 승인을 처리해야 함을 의미합니다. ClickUp 소프트웨어 통합 템플릿은 요구 사항 및 개발 추적부터 테스트 관리 및 가동 승인에 이르기까지 전체 프로세스를 한곳에 통합합니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

명확한 인간 개입 지점: '입력 필요'와 같은 상태를 사용하여 사람이 다음 단계를 검토, 확인 또는 승인해야 하는 정확한 지점을 표시하세요.

통합 유형별 프로세스 가시성: 데이터, 시스템 및 프로세스 워크플로우를 분리하여 적절한 문제를 적절한 팀으로 쉽게 전달할 수 있습니다.

단계별 업무 인계 추적: 공급업체 선택, 구매 확인, 결제 요청과 같은 순차적인 작업을 여러 tool에 분산시키지 말고 하나의 목록에 모두 기록하세요.

✅ 적합한 대상: 승인 단계, 예외 사항 확인, 팀 간 업무 인계가 포함된 통합 워크플로우를 구축하는 구현 관리자.

9. ClickUp 템플릿을 활용한 이메일 자동화

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 자동화 템플릿을 사용하여 명확한 사람 검토 체크포인트가 포함된 이메일 워크플로우를 구축하세요.

'ClickUp 이메일 자동화 템플릿'을 사용하면 명확한 인간 검토 단계가 포함된 이메일 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 이 템플릿을 활용하여 이메일이 발송되는 트리거, 포함되는 데이터, 그리고 민감한 정보가 발송되기 전에 팀원이 검토, 승인 또는 업무를 인수해야 하는 정확한 시점을 문서화하세요.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

검토 단계 내장: 자동화를 실행하기 전에 승인(문안, 수신자, 시기)을 위한 명확한 단계를 추가하세요.

예외 처리 정의: 고객이 답장할 경우, 양식 제출 내용이 위험해 보일 경우, 또는 요청을 상급자에게 전달해야 할 경우 어떻게 처리할지 구체적으로 명시하세요.

반복 가능한 설정 체크리스트: 정확한 구축 단계(트리거, 조건, 변수 필드)를 기록하여 팀원들이 자동화 프로세스를 일관되게 재현할 수 있도록 하세요.

✅ 적합한 대상: 승인 및 수동 후속 조치가 필요한 온보딩 및 갱신 이메일을 설정하는 고객 성공 운영 관리자.

📚 함께 읽어보세요: AI가 규정 준수 및 감사 업무를 어떻게 변화시키고 있는지

10. ClickUp 편집 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 편집 달력 템플릿을 사용하여 검토 단계와 게시 일정이 포함된 콘텐츠 관리 프로세스를 운영하세요.

AI는 콘텐츠 아이디어나 초안을 생성하는 데 탁월하지만, 에디터는 품질을 검토하고 최종 버전을 승인하며 브랜드 전략에 맞춰 콘텐츠 일정을 조정하는 등 중요한 인간적 손길을 더해줍니다. ClickUp 편집 캘린더 템플릿에는 콘텐츠 파이프라인 단계(아이디어 → 초안 → 검토 → 게시), 담당자 필드, 마감일 및 게시 달력이 포함되어 있습니다.

이 템플릿이 마음에 드실 이유:

상태 기반 편집 흐름: 각 자산을 '처리 예정', '조사 중', '초안'과 같은 단계로 이동시켜 AI에서 사람으로의 업무 인계 과정을 가시성 있게 만드세요

내장된 콘텐츠 메타데이터: 게시 날짜, 채널, 콘텐츠 유형, 작성자, 에디터 및 키워드를 모든 항목에 첨부하여 게시 날짜, 채널, 콘텐츠 유형, 작성자, 에디터 및 키워드를 모든 항목에 첨부하여 검토 과정을 더욱 체계적으로 관리하세요

명확한 게시 관리: 연구, 초안 작성, 편집, 게시 대기 중인 내용을 하나의 공유 보기에서 한눈에 확인하세요

✅ 적합한 대상: AI 지원 초안 작성과 사람의 편집 검토를 결합한 다중 채널 편집 워크플로우를 운영하는 콘텐츠 운영 관리자.

⚡️ 템플릿 아카이브: 시간을 효율적으로 관리할 수 있는 무료 월간 달력 템플릿

ClickUp에서 휴먼-인-더-루프 워크플로우를 구축하는 방법

그렇다면, ClickUp에서 휴먼-인-더-루프 워크플로우를 실제로 어떻게 구축할 수 있을까요?

자, 한번 살펴보겠습니다:

워크플로우를 파악하세요: 먼저 프로세스 중 자동화가 가능한 부분과 승인, 검토 또는 상급자 보고를 위해 사람의 개입이 필요한 부분을 파악하는 것부터 시작하세요. 작업 단계 설정: ClickUp 맞춤형 상태를 사용하여 자동화 단계부터 "승인 필요" 또는 "수정 요청"과 같은 인간 검토 단계에 이르기까지 워크플로우의 각 단계를 반영하는 시각적인 파이프라인을 만드세요. 승인 단계 추가: 중요한 시점에 워크플로우를 일시 중지하는 ClickUp 자동화 기능을 설정하세요. 예를 들어, 작업의 상태가 "검토 필요"로 변경되면 자동화 기능을 통해 해당 작업을 적절한 담당자에게 자동으로 할당할 수 있습니다. ClickUp Brain 연결: 초안 작성, 요약, 업무 분류와 같은 번거로운 작업은 AI에 맡기세요. 그런 다음 자동화 기능을 사용하여 AI가 생성한 결과물을 담당자에게 전달해 최종 결정을 내리도록 하세요. 추적 및 개선: ClickUp 대시보드를 사용하여 HITL 워크플로우를 실시간으로 볼 수 있습니다. 병목 현상을 모니터링하고, 승인 소요 시간을 추적하며, 처리 중인 예외 건수를 파악하여 프로세스가 성숙해짐에 따라 ClickUp 대시보드를 사용하여 HITL 워크플로우를 실시간으로 볼 수 있습니다. 병목 현상을 모니터링하고, 승인 소요 시간을 추적하며, 처리 중인 예외 건수를 파악하여 프로세스가 성숙해짐에 따라 프로세스 개선을 위한 조정을 할 수 있습니다.

ClickUp을 사용하여 워크플로우에 사람 점검 단계를 구축하세요

휴먼-인-더-루프 워크플로우는 가장 중요한 부분에 판단력을 더함으로써 효과를 발휘합니다.

하지만 이는 프로세스가 명확하고 실행하기 쉬울 때만 효과적입니다.

ClickUp을 사용하면 템플릿을 실제 운영 시스템으로 전환할 수 있습니다. 워크플로우를 문서화하고, 검토 지점을 지정하며, 반복적인 단계를 자동화하고, 모든 업무 인계 과정을 한곳에서 가시적으로 파악할 수 있습니다. 또한 작업 공간 내 AI를 통해 맥락을 요약하고, 승인 절차를 준비하며, 사람의 개입을 놓치지 않으면서도 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp을 무료로 사용해 보세요!

자주 묻는 질문

두 방식의 주요 차이점은 사람의 개입 여부입니다. HITL(Human-in-the-Loop) 워크플로우는 주요 단계에서 사람이 직접 참여하여 AI의 산출물을 검토, 승인, 수정 또는 상급자에게 보고하도록 함으로써, 위험도가 높거나 미묘한 차이가 있는 일에 더 적합합니다. 반면 완전 자동화 워크플로우는 사람의 개입 없이 시스템이 처음부터 끝까지 작업을 완료하도록 하여 속도는 빠르지만, 위험도가 낮고 규칙에 기반한 프로세스에 가장 적합합니다.

창의적인 판단, 규정 준수 검토, 예외 처리 또는 맥락이 중요하고 자동화만으로는 위험이 큰 중대한 의사결정이 필요한 모든 프로세스에는 HITL 워크플로우를 사용해야 합니다.

네, ClickUp Brain은 휴먼-인-더-루프 워크플로우를 지원합니다. Brain은 일상적인 영어로 자동화 규칙을 설정할 수 있으며, ClickUp의 승인 및 자동화 기능을 통해 팀은 검토를 위해 작업을 일시 중지하고, 작업을 적절한 승인자에게 전달하며, 다음 단계로 진행하기 전에 승인을 받을 수 있습니다. 즉, Brain은 작업을 생성, 요약하거나 트리거하는 데 도움을 주며, 중요한 검토 단계에서는 사람이 직접 통제할 수 있습니다.