Monday vs. Asana vs. ClickUp: 중소기업 비용을 가장 많이 절감해주는 서비스는?

청구 페이지를 열자마자 잠시 멈칫합니다. 예상보다 금액이 높습니다. 큰 변화는 없었는데, 어쩐지 프로젝트 관리 도구 비용이 몇 달 전보다 더 비싸졌습니다. 신규 사용자가 몇 명 추가되었고, 필요한 기능이 상위 플랜에만 포함되어 있었으며, 프로세스를 재구성하는 것보다 업그레이드가 더 쉬워 보였기 때문입니다.

대부분의 중소기업이 tools에 과다 지출하게 되는 이유가 바로 여기에 있습니다. '단순히 작업 정리'로 시작한 것이 여러 구독 서비스, 기능 제한, 그리고 필요할 줄 몰랐던 항목에 대한 비용 지불로 이어집니다.

이 블로그 글은 Monday, Asana, ClickUp을 비교하여 최소한의 비용으로 최대의 가치를 얻을 수 있도록 도와드립니다. 🤩

Monday vs. Asana vs. ClickUp 가격 비교 한눈에 보기

각 플랫폼마다 가격 정책과 포함된 기능 세트가 다릅니다. 하나는 좌석당 요금제를 적용하고, 다른 하나는 최소 좌석 수를 요구하며, 또 다른 하나는 핵심 기능을 고가의 요금제에만 제공합니다.

각 서비스의 비교 정보를 간단히 살펴보세요. 👇

카테고리 ClickUp Monday.com Asana 무료 요금제 무제한 작업과 회원, 60MB 저장소를 제공하는 Free Forever 플랜 최대 2좌석까지 무료(한도 있는 기능 제공) 개인 플랜은 최대 2좌석까지 무료로 이용 가능합니다 기본 유료 플랜 Unlimited Plan with unlimited storage, 통합 기능, 채팅 메시지 사용자 좌석 한도가 없는 스타터 플랜 타임라인 보기와 워크플로우 빌더가 포함된 스타터 플랜 AI 요금 ClickUp Brain은 유료 플랜 전반에 걸쳐 애드온으로 이용 가능합니다. Asana AI는 상위 요금제에 포함됩니다 AI 기능 크레딧은 유료 플랜에 포함됩니다 팀 크기 개인부터 기업까지 확장 가능하며 좌석 최소 수 제한 없음 개인부터 기업까지 확장 가능 개인부터 기업까지 확장 가능 가격 모델 사용자당 월간/연간 요금; Free Forever 제공 버킷 가격 정책 (월간/연간) 사용자별 월간/연간 버킷 가격

ClickUp 개요

팀의 일은 여기저기에 흩어져 있습니다. 프로젝트 플랜은 한 도구에서, 문서는 다른 도구에서, 대화는 또 다른 앱에서 이루어집니다. 이것이 바로 업무 분산 현상입니다. 정보를 찾기 위해 끊임없이 맥락을 전환해야 하므로 생산성을 저해합니다.

서로 연동되지 않는 여러 tools에 대한 구독으로 인해 발생하는 이러한 분산은 비용을 증가시킵니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 프로젝트, 문서, 대화, 분석이 함께 존재하는 안전한 플랫폼입니다. 업무를 이해하고 진행을 돕는 지능 계층으로 컨텍스트 AI가 내장되어 있습니다.

다음은 주요 혜택입니다:

ClickUp은 강력하지만, 다양한 기능의 범위로 인해 가장 기본적인 작업 관리만 원하는 팀에게는 학습 곡선이 발생할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하 플랫폼으로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 단일 플랫폼에 통합하며 AI 기반 워크플로우를 제공합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 합니다.

ClickUp에서 비용 대비 어떤 혜택을 받을 수 있나요?

간단한 값 분석을 소개합니다:

Free Forever: 무제한 작업, 무제한 회원, 60MB 저장소, 필수 앱 전체 이용으로 시작하세요 Unlimited Plan: 무제한 저장소, 통합 기능, 대시보드를 잠금 해제하고, 권한을 부여한 게스트를 추가하며 무제한 저장소, 통합 기능, 대시보드를 잠금 해제하고, 권한을 부여한 게스트를 추가하며 ClickUp 양식을 생성하세요. 비즈니스 플랜: 고급 자동화, 작업량 관리, 맞춤형 내보내기 기능을 이용하세요. 기업: 고급 권한 설정, 화이트 라벨링, 전담 성공 관리자, 대규모 보안 및 지원을 위한 SSO/SAML을 제공합니다.

🚀 ClickUp의 장점: 일부 도구가 AI 기능을 최고 요금제에만 제한하거나 별도 제품으로 취급하는 것과 달리, ClickUp Brain은 모든 유료 플랜에 추가할 수 있습니다. 이는 중소기업이 AI를 가장 필요한 곳에 활용하기 위해 엔터프라이즈 플랜으로 전환할 필요가 없음을 의미합니다.

ClickUp Brain으로 작업 공간 컨텍스트를 즉시 파악하세요

예를 들어, 5인 규모의 소규모 마케팅 에이전시는 AI 도구를 활용해 일상 업무를 줄일 수 있습니다. Brain에게 다음과 같은 작업을 프롬프트로 요청하면 됩니다:

대략적인 노트, 채팅 내용 또는 아이디어를 작업, 체크리스트, 타임라인 및 요약으로 전환하세요.

프로젝트 개요, 표준 운용 절차 (SOP), 클라이언트 업데이트 등 업무 문서를 작성하고 업데이트하세요.

작업 공간과 연결된 도구 전반에서 답변을 찾으세요

반복적인 글쓰기 및 요약 작업 처리

Monday 개요

도구가 사용하기 어려우면 팀은 종종 포기하고 스프레드시트로 돌아갑니다. Monday.com은 직관적인 드래그 앤 드롭 보드로 사용 편의성을 강조하는 시각적 '워크 OS'로 이 문제를 해결합니다.

화려한 스프레드시트 스타일 인터페이스로 비기술 팀도 시각적으로 워크플로우를 구축하고 조정할 수 있도록 설계되었습니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:

직관적인 시각적 인터페이스: 드래그 앤 드롭 보드와 색상 코드 상태 표시를 제공하여 프로젝트 진행 상황을 한눈에 쉽게 파악할 수 있습니다.

다중 제품 생태계: CRM, 개발, 서비스 등 다양한 비즈니스 기능에 맞춰 별도의 제품을 제공하여 전문화된 워크플로우를 가능하게 합니다.

강력한 템플릿 라이브러리: 다양한 사전 구축된 템플릿의 범위를 활용하여 일반적인 프로젝트 및 사용 사례의 설정 과정을 가속화할 수 있습니다.

간편한 자동화 빌더: 반복 작업을 처리하기 위한 직관적인 '이 경우, 그러면 저렇게' 자동화 빌더를 포함합니다.

❗참고: Monday.com의 요금제는 모든 유료 플랜에 최소 3개의 사용자가 필요하며, 묶음 가격 정책을 적용해 5명, 10명, 15명 단위로 좌석을 구매해야 합니다. 즉, 6인 팀도 10명분의 요금을 지불해야 합니다. 타임라인 보기나 고급 자동화 같은 핵심 기능들도 더 비싼 요금제에서만 이용할 수 있습니다.

Monday.com 에서 비용 대비 어떤 혜택을 받을 수 있나요?

Monday.com 요금제 상세 분석

Free: 좌석 한도 2개 및 3개의 보드에 기본 기능만 제공됩니다. 기본: 무제한 보드와 AI 기능을 이용할 수 있지만, 타임라인 뷰나 자동화 기능은 사용할 수 없습니다. 스탠다드: 타임라인 및 달력 보기, 게스트 액세스, 월 250회 자동화 작업 한도 잠금 해제 프로: 개인 보드, 기본 제공 시간 추적, 수식 열, 월 최대 25,000건의 자동화 작업 이용 가능 Enterprise: 고급 보안 기능, 감사 로그, 프리미엄 통합 기능을 포함합니다.

🧠 재미있는 사실: 미국 주간 고속도로 시스템은 대규모로 관리된 최초의 초대형 프로젝트 중 하나였습니다. 드와이트 D. 아이젠하워가 주도한 이 프로젝트는 표준화된 타임라인 관리, 비용 추적, 주간 협조가 필요했습니다.

Asana 개요

via Asana

Asana는 기업용 작업 관리 플랫폼으로 포지셔닝하며, 작업, 프로젝트, 사람 간의 관계를 매핑하여 심층적인 인사이트를 제공하는 독자적인 '워크 그래프(Work Graph)' 데이터 모델을 제공합니다.

플랫폼이 제공하는 내용은 다음과 같습니다:

워크 그래프 데이터 모델: 이 독점 기술은 조직 전반에서 일이 어떻게 연결되는지 파악하여 더 나은 전략적 통찰력을 제공합니다.

유료 플랜에 포함된 AI: 스마트 필드와 AI 생성 상태 업데이트를 포함한 Asana AI는 추가 비용 없이 유료 플랜에 포함됩니다.

고급 계획 기능: 상위 요금제에서 포트폴리오 및 업무량 관리 기능을 활용하여 고급 상위 요금제에서 포트폴리오 및 업무량 관리 기능을 활용하여 고급 자원 계획을 수립할 수 있습니다.

강력한 기업 인정: 주요 애널리스트 기업들로부터 인정받는 선도 기업으로서의 상태는 대기업에 신뢰성을 보장하며 구매 절차를 간소화합니다.

❗참고: 단점으로는, Asana 유료 플랜은 최소 2개의 좌석을 요구하여 개인 사용자에게 비용 부담이 될 수 있습니다. 기본 시간 추적 및 포트폴리오 관리 같은 핵심 기능은 더 비싼 플랜(Advanced 및 엔터프라이즈 플랜)에서만 이용 가능합니다.

📘 함께 읽기: Asana 대신 ClickUp을 선택해야 하는 이유

Asana에서 비용 대비 어떤 혜택을 받을 수 있나요?

가격 옵션을 살펴보세요:

개인용(무료): 최대 2명의 팀원을 위한 기본 작업 관리 기능(리스트 및 보드 보기)

스타터: 타임라인 보기, 워크플로우 빌더, 양식, 무제한 자동화 기능 추가

고급: 포트폴리오 잠금 해제, 업무량 관리, 고급 보고 기능을 제공합니다.

Enterprise/Enterprise+: 고급 관리자 제어 기능, 데이터 내보내기 옵션, SAML, 맞춤형 브랜딩을 제공합니다.

🔍 알고 계셨나요? 1967년 우주비행사들이 사망한 아폴로 1호 화재 이후, NASA는 자사의 관리 및 안전 프로세스가 부적절하다는 사실을 깨달았습니다. 아폴로 204 검토 보드의 조사 결과 '고-피버'(안전보다 일정을 우선시하는 현상), 불충분한 문서화, 하청업체 통제 부재 등 심각한 문제가 드러났습니다. 이에 따라 위험 로그, 의존성 추적, 문서화된 워크플로우를 공식화했습니다.

ClickUp vs. Monday vs. Asana 가격 비교

Free Plan의 한도, 좌석 최소 수, AI 접근 권한은 시간이 지남에 따라 실제 지출 비용을 결정하는 핵심 요소입니다.

이 비교가 유용하도록, 본 섹션에서는 소기업 비즈니스 예산에 직접적인 영향을 미치는 세 가지 구체적인 영역으로 가격을 세분화합니다. 📊

티어 #1: Free Plan

Free Plan으로 tools를 사용하기 시작하면 사용자 제한, 누락된 기능, 갑작스러운 유료화 등으로 인해 조기 업그레이드나 완전한 전환을 강요받을 수 있습니다. 비교해 보세요:

ClickUp

Free Forever 플랜을 이용하면 무제한 작업과 무제한 회원 추가가 가능하므로 좌석 제한에 대한 걱정이 없습니다. 총 60MB 저장 공간, 리스트·보드·간트 등 모든 핵심 뷰, 앱 내 동영상 녹화 기능, 기본 협업을 위한 ClickUp Docs 접근 권한이 포함됩니다.

Monday.com Free Plan은 최대 2개의 사용자, 3개의 보드, 200개 이상의 템플릿으로 제한되어 팀 사용이 어렵습니다. 타임라인이나 달력 없이 기본 뷰만 제공하며, 자동화나 통합 기능도 포함되지 않습니다.

Asana

Asana의 개인용 플랜은 최대 2명의 팀원까지 무료로 이용 가능하며 무제한 작업과 프로젝트를 포함합니다. 다만, 목록 및 보드 보기만 제공되며 타임라인, 사용자 지정 필드, 포트폴리오 기능은 이용할 수 없습니다.

🏆 승자: ClickUp입니다! Free Plan에서도 인위적인 한도 없이 성장하는 팀을 지원하는 광범위한 기능을 제공합니다.

🚀 ClickUp의 장점: 추가 비용 없이 AI 기반 팀원인 ClickUp 슈퍼 에이전트를 활용하세요. 작업 공간 내에서 태스크, 문서, 채팅, 워크플로우 전반에 걸쳐 그들에게 업무를 할당할 수 있습니다.

반복 작업을 자동화하는 나만의 맞춤형 ClickUp 슈퍼 에이전트를 구축하세요

Asana와 Monday는 규칙 기반 자동화만 제공하는 반면, ClickUp은 행동을 취하고 규칙을 따르며 백그라운드에서 지속적으로 작동하는 AI 에이전트를 제공합니다. 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다:

클라이언트 스페이스 전반에 걸친 작업 마감일 모니터링

기한이 지난 일은 클라이언트 문제로 번지기 전에 표시하세요

실제 작업 활동에서 매주 상태 업데이트를 자동 생성 하세요.

작업이 막혔을 때 추가 질문하기

일 소유자가 변경될 때 위험 요소를 파악하고 인수인계 요약서를 준비하세요

티어 #2: 확장성을 위한 유료 티어 구조

무료 플랜을 벗어나면 가격 결정이 훨씬 더 중요해집니다. 최소 좌석 수, 번들 가격, 기능 제한 등이 예상보다 비용을 급격히 높일 수 있습니다. 유료 사용 시 이 세 tools의 가격 비교는 다음과 같습니다:

ClickUp

ClickUp 플랜은 사용자별로 확장되므로 필요한 좌석 수만큼만 결제하면 됩니다. 또한 비즈니스 플랜은 성장하는 팀을 위한 고급 기능을 제공합니다.

모든 유료 플랜은 최소 3개의 좌석을 요구합니다. 이후에는 5좌석, 10좌석, 15좌석 단위로 증가하는 계층별 가격 정책이 적용됩니다. 이는 실제로 사용하지 않는 추가 좌석 수에 대한 비용을 지불하게 되는 경우가 많습니다.

Asana

Asana 유료 플랜은 최소 2개 좌석이 필요합니다. 이후 가격은 사용자당 부과되지만, 포트폴리오 및 업무량 관리 같은 고급 기능은 고급(Advanced) 플랜에서만 이용 가능합니다.

🏆 승자: ClickUp이 승리합니다! 좌석 최소 수 제한이 없는 선형 가격 정책으로 팀이 성장함에 따라 예측 가능한 규모 확장이 가능합니다.

🧠 재미있는 사실: 프레더릭 윈슬로 테일러는 1800년대 후반 시간 및 동작 연구를 도입하여 일을 측정 가능하고 최적화된 시간 단위로 분할했습니다.

📘 함께 읽기: Monday에서 ClickUp으로 마이그레이션하는 방법

티어 #3: AI 애드온

모든 도구가 AI 기능을 제공한다고 주장하지만, 실제 비용이 얼마나 될지 궁금해집니다. 이러한 불확실성으로 인해 필요한 AI 기능이 부족한 도구를 선택하거나 예상치 못한 요금 청구서를 받게 되어 AI 스프롤 현상을 초래할 수 있습니다. 주요 개요를 간략히 살펴보겠습니다:

ClickUp

ClickUp Brain은 유료 플랜에 애드온으로 AI 기능을 제공합니다. 이를 통해 AI 기반 글쓰기 지원, 자연어 기반 작업 생성, 전체 작업 공간에 걸친 지식 검색을 이용할 수 있습니다. 더 고급 기능이 필요한 경우 ClickUp Brain MAX는 다중 LLM 접근 및 음성-텍스트 변환과 같은 기능을 제공합니다.

Monday의 AI 어시스턴트는 프로 및 Enterprise 플랜에만 포함되며, 베이직 또는 스탠다드 플랜에는 제공되지 않습니다. 작업 설명 생성 및 콘텐츠 요약에 도움을 줄 수 있습니다.

Asana

Asana AI는 스타터부터 기업까지 모든 유료 플랜에 기본 포함됩니다. 즉, 스마트 필드나 AI 생성 상태 업데이트 같은 기능들을 별도의 애드온 비용 없이 이용할 수 있습니다.

🏆 승자: Asana와 ClickUp이 공동 1위입니다! Asana는 유료 플랜에 AI 기능을 직접 포함하는 반면, ClickUp은 워크플로우 내 심층 AI 통합을 애드온 옵션으로 제공합니다.

🚀 ClickUp의 강점: AI에 크게 의존하는 중소기업이라면 ClickUp Brain MAX가 적합합니다. AI를 작업 공간에 통합하는 방식에 대해 더 많은 권한, 유연성 및 통제력을 원하는 팀을 위해 설계되었습니다.

ClickUp Brain MAX를 사용해 여러 AI 도구에 돈을 낭비하지 마세요

다음과 같은 혜택을 누리세요:

한 곳에서 다양한 LLM 접근: 작업에 따라 GPT, Claude, Gemini 등 서로 다른 AI 모델 간 전환 가능

고급 추론: 플랜, 분석, 의사 결정 중심 작업을 위해 데이터를 더 잘 이해하세요

음성 텍스트 변환: ClickUp Talk-to-Text 로 음성 메모를 즉시 스크립트, 노트, 작업으로 전환하세요

숨겨진 비용과 가격 정책 고려 사항

사용자당 비용은 계산하셨겠지만, 가격 페이지에 명시되지 않은 비용은 어떻게 될까요? 게스트 액세스, 저장소 한도, 교육 비용 등이 총 소유권 비용을 급격히 증가시킬 수 있습니다.

다음과 같은 숨겨진 비용에 주의하세요:

게스트 및 외부 협업자 비용: 외부 협업자에 대한 요금 부과 방식은 서비스마다 다릅니다. ClickUp의 경우 유료 플랜에서 특정 권한을 부여받은 게스트를 이용할 수 있습니다. 반면 외부 협업자에 대한 요금 부과 방식은 서비스마다 다릅니다. ClickUp의 경우 유료 플랜에서 특정 권한을 부여받은 게스트를 이용할 수 있습니다. 반면 Monday.com은 게스트 4명을 하나의 유료 좌석으로 간주하며, 이 한도를 초과하면 자동으로 업그레이드됩니다.

저장소 및 첨부 파일 한도: Free Plan은 대개 저장소가 제한적입니다. ClickUp은 Free Plan에서 60MB를 제공하며, 모든 유료 플랜에서는 무제한 저장소를 제공합니다.

교육 및 도입: 세 플랫폼 모두 학습 곡선이 존재하여 온보딩에 소요되는 시간이 발생합니다. 이러한 숨겨진 비용을 줄이기 위해 ClickUp University, Asana 및 Monday의 지원 페이지와 같은 무료 리소스를 활용하세요. 여기에는 팀의 빠른 적응을 돕는 과정 및 인증 프로그램이 제공됩니다.

🧠 재미있는 사실: 1971년 BBN에서 레이 톰린슨은 기존 프로그램 두 개(로컬 메시징용 SNDMSG와 파일 전송용 CPYNET)를 수정하여 ARPANET을 통해 컴퓨터 간 메시지 전송을 가능하게 했습니다. 그는 사용자 이름과 호스트 컴퓨터를 구분하기 위해 "@" 기호를 선택하여 전 세계적으로 여전히 사용되는 표준 "사용자@호스트" 형식을 만들었습니다. 서로 나란히 놓인 두 대의 컴퓨터 사이에서 전송된 첫 시험 메시지는 네트워크 이메일의 탄생을 알렸습니다.

팀 크기별 최적의 가성비

500명 규모의 기업에 최적화된 tool이 5인 스타트업에 적합하지 않습니다. 팀 크기에도 맞지 않는 tool을 선택하면 복잡한 시스템을 과도하게 구매하거나 몇 달 안에 역량에 맞지 않게 될 단순한 tool을 선택하게 됩니다.

이를 방지하기 위해 팀의 크기 및 요구사항에 맞춤화된 추천 사항을 제공합니다. ⚓

개인 사용자 및 프리랜서(1인): ClickUp의 'Free Forever' 플랜을 통해 개인 사용자에게 제공되는 모든 기능을 활용하세요.

소규모 팀(2~10명): 성장 중인 팀을 위한 강력한 기능을 원한다면 ClickUp의 Unlimited Plan을, 기본 기능과 쉬운 온보딩을 원한다면 Asana의 Starter 티어를 선택하세요.

중규모 팀(11~50명): 효율적인 확장과 고급 기능 이용을 위해 ClickUp 비즈니스 플랜을 선택하세요. Monday 프로 플랜과 Asana 어드밴스드 플랜도 여기서 이용 가능합니다.

기업(50명 이상): 세 플랫폼 모두 맞춤형 가격의 기업 등급을 제공합니다. ClickUp 기업은 고급 권한 및 SSO를 포함하며, 세 플랫폼 모두 맞춤형 가격의 기업 등급을 제공합니다. ClickUp 기업은 고급 권한 및 SSO를 포함하며, Monday.com의 기업 플랜은 보안 기능을 추가하고, Asana 기업+는 프리미엄 관리자 제어 기능을 제공합니다.

3A Composites의 IT 디렉터인 Brian McGary가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

Asana는 사용법을 아는 사람들에게는 효과적이었지만, 초기 도입 시 교육이 부족해 결국 사용자 채택률이 저조했습니다… ClickUp은 매우 경쟁력 있는 가격 정책을 갖추고 있으며, 각 기능 등급에서 경쟁사 대비 일반적으로 더 비용 효율적입니다.

Asana는 사용법을 아는 사람들에게는 효과적이었지만, 초기 도입 시 교육이 부족해 결국 사용자 채택률이 저조했습니다… ClickUp은 매우 경쟁력 있는 가격 정책을 갖추고 있으며, 각 기능 등급에서 경쟁사 대비 일반적으로 더 비용 효율적입니다.

팀에 가장 적합한 가격 정책을 제공하는 프로젝트 관리 도구는 무엇일까요?

모든 세부 사항을 확인했지만 여전히 분석 마비 상태에 빠져 계신가요? 팀이 가장 중요하게 생각하는 가치를 기준으로 프로젝트 관리 도구를 선택할 수 있도록 도와주는 간단한 프레임워크가 필요합니다.

이 프레임워크는 우선순위를 적합한 tool과 연결하는 데 도움이 될 것입니다.

다음과 같은 경우 ClickUp을 선택하세요:

모든 플랜에서 포괄적인 기능을 원하신다면

팀의 크기가 깔끔한 사용자 단위 패키지에 맞지 않습니다

문서, 채팅, 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼에 통합하여 tool 과다 사용을 줄여야 합니다.

업무와 직접 연결되는 AI는 우선순위입니다

다음과 같은 경우 Monday.com을 선택하세요:

시각적 단순성과 도입 용이성이 최우선 순위입니다

CRM, 개발 또는 서비스용 별도 제품이 필요합니다

팀 크기에는 좌석 번들 선택

다음과 같은 경우 Asana를 선택하세요:

기업 인지도와 애널리스트 검증은 구매 프로세스에 중요합니다

AI 기능은 플랜에 직접 포함되어야 합니다

워크플로우는 Work Graph 데이터 모델을 통해 향상될 수 있습니다

세 가지 tools를 모두 비교하여 완벽한 솔루션을 찾으세요:

어떤 프로젝트 관리 tool이 최고일까요?

가격 페이지, 기능 목록, 플랜 이름을 모두 제쳐두면, 이 도구들 간의 진정한 차이는 예측 가능성으로 귀결됩니다.

Monday와 Asana는 특정 사용 사례에 효과적이지만, 가격 정책으로 인해 예상보다 빨리 업그레이드가 필요할 수 있습니다. 이는 좌석 단위 묶음, 기능 제한, 상위 요금제 요구 등의 형태로 나타납니다.

ClickUp은 비용 문제가 발생하기 전까지 더 많은 운영 여력을 제공한다는 점에서 차별화됩니다. 사용자 제한 걱정 없이 무료로 시작할 수 있으며, 사용하지 않는 좌석에 대한 비용 없이 확장할 수 있고, 요금제 변경 없이 핵심 기능을 이용할 수 있습니다.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문

ClickUp의 'Free Forever 플랜'은 Monday와 Asana의 무료 요금제와 어떻게 비교될까요?

ClickUp의 'Free Forever' 플랜은 무제한 작업과 무제한 회원에 60MB 저장공간을 제공합니다. 이는 2개 좌석과 3개 보드를 제공하는 Monday의 무료 플랜, 그리고 최대 2명의 팀원을 지원하는 리스트 및 보드 보기의 Asana 개인용 무료 플랜보다 우수한 성능을 보입니다.

10명 이상의 사용자를 보유한 팀에게 ClickUp과 Asana는 어떻게 비교될까요?

ClickUp은 좌석 최소 수 제한이 없고 모든 요금제에 강력한 기능을 포함하여 팀이 강제 업그레이드 없이 필요한 기능을 이용할 수 있도록 지원하므로, 10명 이상의 팀에 적합합니다.

무료 플랜에서 유료 플랜으로 확장하는 스타트업에 가장 적합한 도구는 무엇일까요?

ClickUp은 스타트업에 원활한 확장 경로를 제공합니다. Free Forever 플랜은 사용자 수 한도가 없으며, Unlimited Plan은 모든 기능을 제공하여 팀이 예상치 못한 제약 없이 성장할 수 있도록 합니다.

ClickUp Brain과 Asana의 AI 기능은 어떻게 비교될까요?

ClickUp Brain은 작업 공간과 깊이 통합되어 플랫폼 전체에서 AI를 작업, 문서, 지식 검색과 연결합니다. 반면 Asana AI는 스마트 필드와 상태 업데이트에 더 중점을 둡니다.