Sintra AI를 활용한 자동화 및 콘텐츠 생성 방법

미국인의 44%가 AI 에이전트를 개인 비서로 활용하고 있으며, Z세대의 경우 그 비율이 약 70%까지 상승하고 있습니다. 이러한 변화는 오늘날의 팀들이 AI를 통해 워크플로우의 대부분을 자동화하고 콘텐츠 제작 전 과정을 처리하기를 원한다는 신호입니다.

Sintra AI를 소개합니다: AI 에이전트와 어시스턴트를 기반으로 구축된 이 플랫폼은 반복적인 업무를 자동화하고 다양한 채널에 걸쳐 브랜드 정체성에 부합하는 콘텐츠를 제작합니다.

소셜 미디어 게시물 게시, 업데이트 요약, 리드 전달, 자산 생성 등 일상적인 업무 수행에 Sintra AI를 활용하는 방법을 모색 중이라면, 이 가이드에서 기존 시스템에 원활하게 통합되고 워크플로우에 맞춰 확장 가능한 실용적인 설정 방법을 단계별로 안내해 드립니다.

Sintra AI란 무엇이며 어떻게 작동하는가

Sintra AI는 공유된 Brain AI 지식 기반을 통해 작동하는 “헬퍼(helpers)”라고 불리는 전문 AI 에이전트를 중심으로 구축된 디지털 어시스턴트 플랫폼입니다.

이 시스템을 Sintra AI 봇들이 각자의 역할을 수행하는 hub로 생각해보세요. 지원 업무(Cassie), 데이터 분석가 같은 분석 업무(Dexter), 블로그 및 소셜 미디어 콘텐츠 생성(Penn)을 담당하는 봇들이 서로 맥락을 공유함으로써 일관된 결과물을 도출합니다.

이 AI 어시스턴트와 채팅하여 어조, 분량, 언어를 설정한 후, 복잡한 설정 과정 없이 일상적인 비즈니스 운영을 효율화할 수 있습니다. 이 도구는 프로젝트를 한 곳에서 관리하고 워크플로우를 자동화하고자 하는 중소기업, 에이전시, 프리랜서를 위해 설계되었습니다.

Sintra AI의 주요 기능

Sintra는 전문 AI 에이전트와 공유 지식 기반을 결합하여 다음과 같은 주요 기능을 통해 일상 업무에 체계성을 부여합니다.

참고 사항: Sintra AI는 플랫폼을 더 단순하고 빠르며 유지 관리가 용이하게 만들기 위해 레거시 Sintra 제품(Sintra Plus의 Sintra 프롬프트 포함)을 단계적으로 중단합니다. 2026년 2월 1일부터 레거시 제품은 지원이 종료되어 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.

Brain AI

비즈니스 컨텍스트를 위한 중앙 저장소. Brain AI를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

웹페이지, 미디어, 파일을 저장하여 응답이 브랜드 정체성과 사실에 부합하도록 하세요

최대 5개의 Brain 프로필을 생성하여 클라이언트 또는 비즈니스 부문을 구분할 수 있습니다

외부 플랫폼을 연결하여 헬퍼가 콘텐츠 생성 및 분석을 개인화할 수 있도록 하세요

지식을 검색, 편집 및 선별하여 결과물의 정확성을 유지하세요

AI 도우미

이메일 초안 작성, 블로그 작성, SEO 점검, 제품 아이디어 구상, 그리고 체계적인 인사이트를 제공하는 데이터 분석가 역할까지 수행하는 12가지 분야별 AI 어시스턴트(Sintra AI 봇)를 활용하세요.

각 헬퍼는 고유한 사용 사례를 갖추고 있으므로, 맥락을 잃지 않고 지원, 카피라이팅 또는 소셜 미디어 콘텐츠와 관련된 작업을 즉시 시작할 수 있습니다.

자동화

한 번 설정하면 백그라운드에서 자동으로 실행되는 독립형 워크플로우입니다. 업데이트 게시부터 자산 동기화에 이르기까지 반복적인 비즈니스 프로세스를 자동화하기 위해 다양한 통합 기능을 활용하므로, 팀원들이 수동으로 후속 작업을 처리하느라 묶여 있지 않아도 됩니다.

반복적인 보조 작업

프롬프트 기반 루틴을 일정표에 예약하고 Helpers가 이를 자동으로 실행하도록 하세요. 주간 요약, 콘텐츠 달력 또는 리드 육성 접점에 이상적이며, 이를 통해 사용자는 더 높은 가치를 창출하는 작업과 의사결정에 집중할 수 있습니다.

가격 (간략 안내)

Sintra는 무료 체험판을 제공하지 않지만, 세 가지 플랜 모두 14일 환불 보장을 제공합니다. 할인 적용 전 가격은 다음과 같습니다:

12개월 플랜 : $52

3개월 플랜 : $59

1개월 플랜: $97

프로모션 내용은 변경될 수 있으므로, 최신 가격 및 진행 중인 혜택은 해당 사이트에서 확인하시기 바랍니다.

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📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자 중 AI 애플리케이션으로 음성 어시스턴트(4%)나 자동화 에이전트(6%)를 사용하는 비율은 10%에 불과한 반면, 62%는 ChatGPT나 Claude와 같은 대화형 AI 도구를 선호합니다. 어시스턴트와 에이전트의 채택률이 낮은 이유는 이러한 도구들이 주로 핸즈프리 조작이나 특정 워크플로우와 같은 특정 작업에 최적화되어 있기 때문일 수 있습니다. ClickUp은 두 가지 장점을 모두 제공합니다. ClickUp Brain은 다양한 사용 사례에서 도움을 줄 수 있는 대화형 AI 어시스턴트 역할을 합니다. 한편, ClickUp 채팅 채널 내의 AI 기반 에이전트는 질문에 답변하고, 문제를 분류하며, 심지어 특정 작업을 처리할 수도 있습니다!

Sintra AI 시작하기

시작하는 방법은 간단합니다. 먼저 액세스 권한을 설정한 다음, Sintra를 맞춤 설정하여 AI 어시스턴트가 팀의 업무 방식에 맞춰 작동하도록 합니다. 그 후에는 별도의 설정 없이도 맥락을 연결하고 실제 비즈니스 운영을 시작할 수 있습니다.

1단계 — 계정 만들기

세 가지 플랜 중 적합한 플랜을 선택하면 결제 페이지로 이동합니다.

그런 다음 이메일 주소를 입력하고, 결제 방법을 선택한 후 청구지 주소를 추가한 뒤 '제출'을 클릭하세요. 이제 Sintra AI 계정 사용 준비가 완료되었습니다.

그런 다음 Sintra 로그인 페이지로 이동하여 결제 시 사용한 이메일 주소로 로그인하세요. 받은 편지함으로 6자리 일회용 인증 코드가 전송됩니다. 해당 코드를 입력하여 로그인하고 온보딩을 완료하세요.

그런 다음 이메일에서 확인 코드를 확인하세요.

처음 접속하신 후, 원활하게 일을 시작할 수 있도록 영구 비밀번호를 설정하세요. 인증 코드가 도착하지 않으면 플랫폼의 문제 해결 단계를 따라 이메일을 확인하고 재발송하세요.

접속이 완료되면 플랫폼에서 컨텍스트를 연결하고, 헬퍼를 구성하며, 초기 작업을 워크플로우에 매핑할 준비가 됩니다.

2단계 — Sintra 작업 공간 살펴보기

헬퍼를 열고 이름 옆의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 동작을 맞춤 설정하세요

어조(기본, 캐주얼, 전문가), 메시지 길이, 그리고 소셜 미디어 매니저, 가상 비서, 재무 지원 담당자 등 담당 분야를 선택하세요.

설정을 귀사의 프로세스에 맞춘 다음, Brain AI에 핵심 세부 정보를 입력하여 응답이 귀사의 브랜드와 지식 기반을 반영하도록 하세요.

헬퍼(Sintra AI 봇)를 개선해 나가면 더 관련성 높은 결과물과 원활한 업무 인계가 가능해지며, 이를 통해 더 심층적인 자동화와 일상 업무와의 매끄러운 통합을 준비할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 각 도우미에 대해 다양한 분위기와 언어 스타일을 실험해 보며 워크플로우에 가장 적합한 방식을 찾아보세요. 설정을 맞춤형으로 변경하면 모든 상호작용을 최적화할 수 있습니다.

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Sintra AI를 활용한 자동화 방법

Sintra AI를 자동화에 효과적으로 활용하려면, 각 어시스턴트가 주요 기능에 따라 어떻게 분류되는지 이해하는 것이 도움이 됩니다. 각 어시스턴트는 특정 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되어, 집중적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다.

버디 : 비즈니스 개발

캐시 : 고객 지원

코멘트 : 전자상거래

덱스터 : 데이터 분석가

에미 : 이메일 마케터

Gigi : 자기계발

밀리 : 영업 팀 매니저

펜 : 카피라이터

Scouty : 채용 담당자

Seomi : SEO 전문가

Soshie : 소셜 미디어 매니저

Vizzy: 가상 비서

3단계 — 첫 번째 AI 에이전트 만들기

먼저 Brain AI에 필요한 맥락을 제공해 보세요. 플레이북, 정책, 워크플로우 템플릿, FAQ, 최근 캠페인 문서를 추가하면 응답 내용이 귀사의 비즈니스 운영 방식을 반영하게 됩니다. 이를 살아있는 지식베이스처럼 활용하고 파일을 최신 상태로 유지하여 AI 어시스턴트가 브랜드 정체성을 지키며 정확한 정보를 제공하도록 하세요.

예시: 에이전트로 설정된 Emmie (이메일 마케터)

Emmie의 기능 : 수신함을 분류하고, 연락 문안을 작성 및 맞춤 설정하며, 답변을 다듬고, 갱신, 후속 조치 또는 지원 에스컬레이션과 같은 일반적인 상황에 맞는 템플릿을 불러올 수 있습니다.

연결 방식 : Sintra를 이메일과 원활하게 연결하여 Emmie가 발신자, 제목 또는 기간별로 메시지를 검색한 후, 별도의 외부 tools를 사용하지 않고도 답장을 작성하거나 예약할 수 있습니다.

주요 활용 분야: 어조, 속도, 정확성이 중요한 대량의 대기열 및 SLA 준수 여부가 중요한 스레드 처리에 도움이 됩니다.

4단계 — 자동화된 워크플로우 구축

상담원이 상황을 파악한 후에는 반복적인 작업을 일정대로 처리하도록 하여, 팀이 창의적인 작업에 집중할 수 있도록 하세요.

예시: 기간별로 게시물을 올리는 소셜 미디어 매니저 'Soshie'

주간 생성 기능을 활성화하면 Soshie가 브랜드의 목소리와 Brain AI의 맥락에 맞춰 게시물 초안을 작성하고, 첨부 파일로 미디어를 첨부하거나 직접 자산을 생성하도록 할 수 있습니다.

초안이 준비되면 수신함에서 알림을 받게 됩니다. 달력 보기를 열어 캡션, 날짜, 자산을 확인하고, 빠르게 편집한 후 승인하세요.

그 결과, 별도의 관리 없이도 꾸준한 게시를 유지할 수 있게 되며, 이는 캠페인, 콘텐츠 생성 파이프라인, 그리고 가상 비서가 관리하는 상시 운영 채널에 매우 유용합니다.

💡 전문가 팁: Sintra와 함께 ClickUp Brain MAX를 “프로젝트 브레인”으로 활용하면 콘텐츠와 자동화 작업이 별도 파일로 흩어지는 것을 방지할 수 있습니다: 한 번만 기록하면 어디서나 활용 가능: Sintra AI 어시스턴트가 초안이나 인사이트를 작성하는 동안, ClickUp Brain MAX Chrome 확장 프로그램에 간단한 업데이트 내용을 말로 전달하세요. 이 기능은 음성 메모를 적절한 ClickUp 리스트 내의 구조화된 작업, 하위 작업 또는 문서로 변환해 주며, 소유자, 마감일 및 우선순위도 함께 포함됩니다.

탭이 아닌 여러 도구를 아우르는 검색: ClickUp Brain MAX Enterprise Search는 “이번 주 Soshie에 예약된 소셜 게시물 을 보여줘” 또는 “최신 광고 아이디어 와 승인 내역을 가져와”와 같은 질문에 답변할 수 있습니다. 이 기능은 ClickUp은 물론 Google Drive, Slack과 같은 연동된 앱까지 검색하므로, Sintra의 결과물이 진행 중인 작업과 지속적으로 연결됩니다.

작업에 적합한 모델 선택: 초안 작성이나 추론 작업 시 Anthropic의 Claude, OpenAI의 GPT-4, 또는 Gemini 중에서 선택하세요. 그런 다음 ClickUp Brain MAX를 사용하여 생성된 결과를 할당 가능한 작업으로 변환하고, 대시보드에 통합하여 실제 진행 상황을 추적하세요. ClickUp Brain MAX Chrome 확장 프로그램을 설치하면 팀이 어디서 일하든 Sintra 옆에 이 프로젝트 콘솔을 항상 표시할 수 있습니다.

5단계 — 통합 기능 연결

주요 도구를 모두 연결하여 Sintra의 기능을 강화하세요. Google 드라이브, Gmail, LinkedIn, Facebook 및 달력을 연결하세요. 이러한 연동을 통해 헬퍼를 위한 추가 기능을 잠금 해제하고 자동화를 구현할 수 있습니다.

연결이 완료되면 모든 기능이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 각각을 테스트해 보아야 합니다. 이 단계를 거치면 업데이트, 메시지 또는 기회를 놓치지 않을 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: AI 에이전트 팀이라는 개념은 새로운 것이 아닙니다. MIT의 패티 메스 (Pattie Maes)는 1994년에 이미 일과 정보 과부하를 줄여주는 “소프트웨어 에이전트”에 대해 저술한 바 있습니다. 오늘날의 다중 에이전트 플랫폼은 마침내 그 비전을 실현해 나가고 있습니다.

콘텐츠 생성을 위해 Sintra AI를 활용하는 방법

다음은 다양한 부서의 비즈니스 프로세스를 자동화하는 Sintra AI의 대표적인 활용 사례입니다.

사용 사례: 블로그 콘텐츠

별도의 지도 없이도 브랜드 정체성에 부합하는 초안을 원하신다면, Sintra의 AI 어시스턴트 중 카피라이터인 Penn을 활용해 보세요. Penn은 Brain AI에 저장된 지식 기반과 브랜드 가이드라인을 일관되게 반영하면서 브리프를 개요, 헤드라인, 장문 기사, 웹 카피로 변환해 줍니다.

광고, 블로그 게시물, 웹사이트 등 다양한 용도로 설계되어 아이디어를 게시 가능한 콘텐츠로 빠르게 전환할 수 있습니다.

다음과 같이 사용해 보세요: 스타일 가이드와 과거 게시물을 Brain AI에 불러오면 → Penn이 브랜드 톤과 목표에 부합하는 블로그 개요와 초안을 생성하고, 채팅을 통해 섹션 수정 및 CTA(행동 유도 문구)를 반복적으로 다듬습니다.

사용 사례: 소셜 미디어 게시물

꾸준하고 정기적인 소셜 미디어 콘텐츠가 필요할 때는 Soshie를 활용하세요. 간단한 설정만 마치면 Soshie는 Brain AI의 컨텍스트를 기반으로 매주 게시물을 생성하고, 검토를 위해 알림을 보내며, 승인된 항목을 게시 달력에 반영해 줍니다. 이는 소셜 미디어 매니저의 워크플로우에 이상적입니다.

이 기능이 잠금 해제하는 이점: 달력 일정을 통한 정기적인 게시물 생성, 미디어 업로드 또는 AI 이미지 활용, 검토 → 승인 → 게시 프로세스, 그리고 탭을 전환하지 않고도 업무를 계속 진행할 수 있도록 도와주는 수신함 알림.

사용 사례: 이메일 작성

라이프사이클 관련 문구 및 캠페인 작업에는 Emmie를 활용하세요. '통합(Integrations)'에서 메일함을 연결하면, Emmie가 답장 초안을 작성하고, 맞춤형 연락을 보내며, Brain AI에서 관련 문서나 스니펫을 가져올 수 있습니다. 이는 Sintra를 벗어나지 않고도 고객 지원, 영업 후속 조치, 뉴스레터 발송에 유용합니다.

실무 흐름: 시퀀스를 생성하고 어조를 다듬은 다음, Emmie가 발신자/제목/시간별로 메시지를 검색하도록 설정하여, 분류 및 템플릿 응답과 관련된 반복적인 작업에 시달리지 않도록 하세요.

사용 사례: 조사 및 요약

간단한 브리핑이나 경쟁사 분석이 필요할 때는 Brain AI(그리고 필요 시 데이터 도우미인 Dexter)를 활용하세요. Brain AI는 링크와 파일을 저장하여 모든 채팅에서 검색할 수 있게 해줍니다. 도우미들은 이러한 맥락을 바탕으로 인사이트를 종합하고 핵심 내용을 추출하며 콘텐츠의 정확성을 유지합니다. 팀이나 제품별로 구분하기 위해 여러 개의 Brain 프로필을 생성하세요.

장점: 중앙 집중식 메모리(텍스트, 링크, 파일, 이미지, 비디오), 기본적으로 최대 5개의 Brain 프로필, 그리고 다양한 통합 기능을 통해 AI 도구(Penn, Soshie, Emmie)가 사실에 기반하여 글을 작성할 수 있습니다.

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Sintra AI 워크플로우의 실제 예시

다음은 세 명의 서로 다른 Sintra AI 직원의 실제 예시와 그들의 워크플로우입니다:

1. Vizzy 워크플로우 예시

다음은 Vizzy를 테스트하여 포괄적인 콘텐츠 재활용 워크플로우를 구축한 실제 예시입니다. 이 워크플로우는 YouTube 튜토리얼을 다양한 콘텐츠 형식으로 변환하여, 효율성을 유지하면서도 여러 플랫폼에서 도달 범위와 참여도를 극대화하는 데 도움이 됩니다.

2. Penn 워크플로우 예시

카피라이터인 Penn이 뉴스레터 제작 요청에 대응하는 또 다른 실제 예시와 함께 유용한 인사이트 및 사용하기 쉬운 템플릿을 소개합니다. 이미지 왼쪽에 보이는 빨간색 팝업 알림은 Penn이 귀하의 업무 필드와 관련된 아이디어를 제안하는 것입니다.

3. Milly 워크플로우 예시

두 번째 예시에서 보셨듯이, Sintra AI의 에이전트가 매일 어떻게 유용한 아이디어를 공유하는지 보여주는 또 다른 예시를 소개합니다. Milly는 비즈니스 혁신을 위한 AI 도입 사례 연구 템플릿을 만들고 개발할 수 있다고 제안하고 있습니다.

비즈니스들이 AI 도구를 활용해 운영을 성공적으로 혁신한 사례를 보여주는 포괄적인 사례 연구 템플릿.

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Sintra AI로 더 나은 결과를 얻는 팁

AI의 가치를 극대화하려면 적합한 AI 어시스턴트를 적절한 비즈니스 프로세스와 연결하고, 정확한 맥락 정보를 제공하며, 지속적으로 개선해 나가야 합니다. 혼란을 초래하지 않으면서 AI 기반 프로젝트 관리 결과를 한 단계 높이는 방법을 소개합니다.

작게 시작하여 점차 확대하세요 : 영향력이 크면서도 반복적인 작업 한두 가지(주간 요약, 받은 편지함 분류, 게시물 초안 작성)를 시범 운영해 보세요. 절약된 시간, 품질, 오류율을 측정하세요. 초기 성과가 안정적으로 나타날 때만 범위를 확대하세요.

자신의 상황에 맞는 도구를 선택하세요 : 여러 브랜드나 클라이언트를 동시에 관리하는 경우, 맥락이 혼동되지 않도록 별도의 Brain 프로필을 사용하세요. 업무 인계가 이루어질 때 자동화 프로세스가 중단되지 않도록 핵심 시스템과의 원활한 통합을 목표로 하세요.

데이터를 제품처럼 다루세요 : 지식 기반을 깔끔하게 유지하세요. 명확한 파일 이름, 일관된 형식, 최신 문서를 사용하세요. 데이터가 양호할수록 더 나은 초안이 작성되고, 수정 횟수가 줄어들며, 더 정확한 작업이 가능합니다.

결과를 염두에 두고 단계를 자동화하세요 : 먼저 "완료됨" 상태를 정의한 다음, 이를 달성하기 위한 워크플로우를 설계하세요(게시물 승인, 청구서 발송, 티켓 마감). 팀이 예외적인 사례를 검토하는 동안 자동화 시스템이 반복적인 업무를 처리하도록 하세요.

역량 강화에 투자하세요 : 예시 프롬프트, 어조 규칙, 그리고 “성공적인 결과의 기준”을 공유하세요. 간결한 가이드라인은 시행착오를 줄여주고, 비즈니스 이해관계자 모두가 안심하고 도입할 수 있도록 돕습니다.

검토 및 개선: 오류, 수동 개입, 지연 사항에 대해 매주 회고(retrospective)를 진행하세요. 프롬프트를 다듬고, 사용되지 않는 자동화 기능을 정리하며, 자동화로 해결할 수 있는 사항과 상급자에게 보고해야 할 사항을 문서화하세요.

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피해야 할 흔한 실수

AI 도입은 부담이 아니라 업그레이드와 같은 느낌을 줘야 합니다. 대부분의 실패는 팀이 설정을 서두르거나 변화 관리를 소홀히 할 때 발생합니다. 다음은 우리가 가장 자주 목격하는 함정들과, 추진력을 유지하면서 이를 피하는 방법입니다.

모델에 제공되는 컨텍스트 부족: 체계적이지 않거나 오래된 지식 기반은 모호한 초안과 잘못된 조치를 초래합니다. 출처를 선별하고, 파일에 라벨을 지정하며, 검토 소유자를 지정하세요.

첫날부터 과도한 자동화 피하기: 우선 영향력이 큰 흐름 한두 개부터 시작하고, 정확도, 예외 사항, 인계 과정을 측정한 후에야 자동화 범위를 확대하십시오.

안전 장치를 무시하는 경우: AI가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것(어조, 승인 절차, 데이터 범위)을 명확히 정의하십시오. 외부 소셜 미디어 콘텐츠나 고객 커뮤니케이션의 경우, '휴먼-인-더-루프(Human-in-the-loop)' 방식은 필수적입니다.

팀 역량 강화 단계 생략: 예시 프롬프트, 스타일 규칙, 그리고 “괜찮은 결과물 vs. 훌륭한 결과물”을 공유하여 팀원들이 일관된 결과를 재현할 수 있도록 하세요

피드백 루프 소홀히 하기: 매주 오버라이드, 오류 및 예외 사례를 추적하고, 프롬프트를 다듬고, 사용되지 않는 단계를 제거하며, 버전 변경 사항을 반영하여 Brain AI가 지속적으로 효과적으로 작동하도록 유지하십시오.

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Sintra AI의 한계

실제 사용자들의 최근 레딧 스레드를 살펴본 결과, 몇 가지 공통된 주제가 반복적으로 등장합니다. 이 중 어느 것도 모든 팀에게 절대적인 걸림돌은 아니지만, 도입 플랜을 수립할 때 고려해 볼 만한 사항입니다.

부하 시 발생하는 환각 현상

일부 사용자는 가상 비서 계층에서 과도한 약속을 하는 행동을 보인다고 보고합니다(예시: 프로필 간에 채팅을 이동했다고 말했지만 나중에 아무 일도 일어나지 않았다고 시인하는 경우 등).

작업이 여러 프로필, 긴 이력, 또는 범위가 모호한 지식베이스 작업을 아우를 때 이는 전형적인 LLM 환각 현상으로 보입니다. 가드레일과 구체적인 프롬프트가 도움이 되지만, 다중 프로필 작업 시에는 감독이 필요할 것으로 예상됩니다.

동력을 저해하는 UI 사용상의 불편함

자주 제기되는 불만 사항으로는 탐색의 불편함이 있습니다. 주요 프로필이 오버플로 메뉴 뒤에 숨겨져 있거나, 작업 환경을 전환하기 위해 불필요한 클릭이 필요하며, 기능을 찾기 어려운 경우가 있습니다.

빠르게 움직이는 팀의 경우, 이러한 미세한 지연이 누적되어 바쁜 날에는 “단일 플랫폼”이라는 약속의 효과를 떨어뜨릴 수 있습니다

시각적 워크플로우의 한도

이미지 작업이 많은 작업(예: 라벨이 붙은 견본과 정확한 CMYK/RGB 수식이 포함된 색상 팔레트 옵션)을 테스트한 사용자들은, 도구가 정확한 값이나 레이아웃의 정확성을 보장하지 못한 채 대략적인 결과만 산출한다는 사실을 발견했습니다.

콘텐츠 생성 과정에서 디자인 수준의 결과물이 필요한 경우, 별도의 전문 tools가 필요할 수 있으며, Sintra의 시각적 결과물은 최종 제작 자산이 아닌 초안으로 간주해야 합니다.

💡 전문가 팁: 여러 프로필에 걸친 작업 시에는 반드시 사람의 개입을 유지하고, 팀을 위해 UI 우회 방법을 문서화하며, 픽셀 단위의 정밀한 크리에이티브를 위해 Sintra를 전문 앱과 함께 사용하세요. 이렇게 활용하면 AI 어시스턴트가 반복적인 작업을 대거 처리해 주는 동시에, 중요한 부분에서는 품질을 유지할 수 있습니다.

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살펴볼 만한 최고의 Sintra 대안

앞서 언급한 한도를 피하기 위해 Sintra AI의 대안을 찾고 계신다면, 고려해 볼 만한 몇 가지 훌륭한 플랫폼을 소개합니다.

1. ClickUp (단일 플랫폼에서 AI 기반 작업, 프로젝트 및 팀 협업을 수행하기에 가장 적합)

ClickUp의 통합 AI 작업 공간에서 프로젝트, 작업, 문서, 커뮤니케이션을 한곳에 모아보세요

팀이 여러 AI 도구를 테스트하기 시작하면 일은 금세 분산됩니다. 콘텐츠 생성용 앱 하나, 요약용 앱 하나, 메트릭 분석용 앱 하나씩 따로 사용하게 되죠. 이러한 분산은 AI의 무분별한 확산으로 이어져 맥락이 단절되고 업데이트 속도가 느려집니다. ClickUp은 일이 이미 진행되는 곳에 AI를 직접 통합함으로써, 맥락과 실행을 한곳에 유지합니다.

ClickUp은 세계 최초의 통합 AI 작업 공간을 통해 차별화된 접근 방식을 취합니다. 기존 스택 위에 독립형 AI 도구를 덧씌우는 대신, ClickUp은 이미 일이 진행되는 작업 공간 내에 AI를 직접 통합합니다.

ClickUp 슈퍼 에이전트로 업무 효율화하기

Sintra AI의 'AI 슈퍼 에이전트'는 작업 공간 내에서 직접 활동하는 AI 기반 팀원입니다. 이들은 ClickUp 작업, ClickUp 문서 및 타임라인 전반의 활동을 모니터링하고, 정의된 규칙에 따라 조치를 취하며, 팀의 업무 흐름을 방해하지 않으면서도 적절한 시점에 필요한 정보를 제공합니다.

ClickUp의 슈퍼 에이전트를 활용해 워크플로우를 가속화하세요

ClickUp에서는 간단한 노코드 설정만으로 슈퍼 에이전트를 즉시 실행할 수 있습니다. 에이전트에게 모니터링할 항목(상태 변경, 마감일)과 수행할 작업(필드 업데이트, 할당, 일일 요약 게시)을 지정하고 '시작'을 클릭하기만 하면 됩니다. 이후 에이전트는 백그라운드에서 조용히 작동하며 자동화와 신뢰성을 높여줍니다.

📖 함께 읽어보세요: 비즈니스 효율성을 높여주는 AI 에이전트의 종류

직관적인 노코드 빌더를 사용하여 ClickUp에서 맞춤형 AI 슈퍼 에이전트를 생성하세요

💡 전문가 팁: 갱신 대상 계정이나 미해결 티켓이 가득한 긴 ClickUp 목록을 처리하고 계신가요? 목록을 열고, 상황 인식 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 실행한 다음, 작업 정리를 도와달라고 요청하거나 댓글을 읽어달라고 요청해 보세요. 단 몇 초 만에 고객 성과를 실질적으로 이끌어낼 수 있는 핵심 조치들을 찾아낼 수 있습니다.

ClickUp은 다음 기능을 통해 AI를 책임감 있게 평가, 시범 운영 및 확장할 수 있도록 지원합니다:

실험, 소유자, 입력 사항 및 결과를 추적할 수 있는 목록을 통해 시범 프로젝트가 보조 도구 속에서 묻히지 않도록 합니다

ClickUp 문서를 사용하여 실시간 협업 및 버전 이력을 통해 정책, 프롬프트, 평가 기준 및 의사 결정을 중앙 집중화하세요

ClickUp 대시보드를 활용하여 AI 활동을 가시적인 성과(사이클 시간, 업무량, 성과)로 전환하고, 이를 바탕으로 광범위하게 적용하기 전에 검증하세요

ClickUp 자동화를 통해 사람의 단계와 AI 동작을 연결하여, 안전 장치는 유지한 채 반복적인 작업을 줄이는 방법

ClickUp의 AI 에이전트는 업무 및 지식 기반과 동일한 작업 공간에 상주하므로 맥락이 그대로 유지됩니다. 따라서 도구 과다 사용으로 인한 혼란을 해결하는 데 드는 시간을 줄이고, 대규모 프로세스 개선에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

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2. Lindy AI (노코드 및 다중 채널 AI 에이전트에 최적)

이메일 관리, 달력 정리, CRM 업데이트 집계, 심지어 전화 통화까지, 귀찮은 업무를 대신 처리해 줄 “AI 직원”을 찾고 계신다면, Lindy는 코드 없이도 AI 에이전트를 구축할 수 있는 실용적인 AI 플랫폼입니다.

템플릿이나 에이전트 hub에서 시작하여 Gmail, 달력 및 기타 앱을 연결한 다음, 시각적 흐름에 단계를 연결합니다. 이는 에이전트가 읽고, 판단하고, 행동하도록 지시하는 지침입니다. 요금은 사용량 기반(작업당/분당 지불)이므로, 규모를 확장하기 전에 쉽게 시범 운영해 볼 수 있습니다.

3. n8n (세밀한 제어가 가능한 AI 워크플로우 자동화에 최적)

n8n은 오픈소스 기반의 공정한 코드 워크플로우 자동화 플랫폼입니다. 시각적인 노드 기반 인터페이스를 사용하여 애플리케이션과 서비스를 연결함으로써, 사용자는 복잡한 코딩 없이도 이들 간의 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다.

이 도구는 JavaScript를 활용한 맞춤형 스크립팅을 지원하며, 자체 호스팅하거나 클라우드 서비스를 통해 사용할 수 있습니다.

동일한 흐름 내에서 API, 데이터베이스, AI 에이전트를 통합하고, 안전 장치를 추가하여, 실제 운영에 적합한 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다.

4. Make (호스팅하거나 클라우드에서 실행할 수 있는 자동화에 가장 적합)

Make(구 Integromat)는 앱과 서비스를 연결하여 워크플로우와 프로세스를 시각적으로 자동화하는 노코드 자동화 플랫폼입니다.

사용자는 트리거와 액션을 통해 서로 다른 애플리케이션을 연결하는 “시나리오”를 생성함으로써, 코드를 작성하지 않고도 복잡한 자동화 프로세스를 구축할 수 있습니다.

Make를 사용하면 드래그 앤 드롭, 프롬프트 모드, AI 에이전트 워크플로우 애드온을 통해 빠르게 구축할 수 있으며, 클라우드 플랜을 통해 확장하거나 직접 운영하여 더 세밀한 제어가 가능합니다.

🔎 알고 계셨나요? NIST AI 위험 관리 프레임워크(AI RMF 1.0) 는 팀에게 AI 시스템을 관리하기 위한 실용적인 가이드라인을 제공합니다. 이는 민감한 데이터나 고객 워크플로우와 관련된 에이전트를 배포할 때 유용합니다.

5. Taskade AI (단일 작업 공간에서 AI 에이전트 및 자동화 기능을 구축하는 데 최적)

Taskade는 단순히 “이메일용 봇”이나 “보고용 봇”을 원하는 것이 아니라, 에이전트 기반의 전체 작업 공간을 설계할 수 있는 플랫폼을 원하는 팀을 위한 솔루션입니다.

작업 목록, 마인드 맵, 회의, AI 채팅을 위해 여러 도구를 번갈아 사용해야 하는 대신, Taskade는 이 모든 기능을 하나의 협업 캔버스로 통합합니다. 이를 통해 프로젝트, 노트, 대화 내용이 담당자 바로 옆에 배치됩니다.

이 캔버스 내에서 사용자만의 문서와 프로젝트 컨텍스트를 활용하여 콘텐츠 초안을 작성하거나, 데이터를 분석하거나, 워크플로우를 관리하는 맞춤형 AI 에이전트를 생성할 수 있습니다.

AI Project Studio는 간단한 개요나 시드 문서를 바탕으로 전체 프로젝트 플랜을 수립하는 데 도움을 주며, 자동화 기능은 Slack, Gmail, Google 스프레드시트와 같은 도구와 연결됩니다. 따라서 상담원은 단순히 제안을 하는 데 그치지 않고 실제로 후속 작업을 수행할 수 있습니다.

📖 함께 읽어보세요: 생산성 극대화를 위한 AI 워크플로우 자동화 활용 가이드

AI 에이전트만으로는 부족한 부분을 ClickUp이 보완하는 이유

콘텐츠 및 운영 업무를 가속화하기 위해 Sintra 스타일의 어시스턴트를 고려 중이라면, 진정한 성공은 일, 사람, 맥락을 연결하여 비즈니스 프로세스가 실제로 원활하게 진행되도록 하는 데 있다는 점을 기억하세요. 바로 이 점에서 ClickUp이 두각을 나타냅니다.

개별 솔루션을 억지로 결합하는 대신, 살아있는 지식베이스, 통합된 작업, 그리고 신뢰할 수 있는 간편한 자동화 기능과 연계된 단일 플랫폼에서 계획, 논의, 전달을 모두 수행할 수 있습니다. 그 결과, 이리저리 번거롭게 전환하며 일하는 일이 줄어들고, 업무 추진력이 강화되며, 여러 도구를 오가며 애쓰지 않고도 확장할 수 있는 여유가 생깁니다.

원활한 통합과 명확한 소유권을 원하는 팀을 위해 ClickUp은 실용적인 해결책을 제시합니다. 소규모로 시작하여 효과를 입증하고, 확신을 가지고 확장해 나가세요.

ClickUp을 무료로 체험해 보세요 — 작업 공간을 생성하고 팀이 얼마나 빠르게 협업의 흐름을 타는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문

Sintra AI의 대안으로는 어떤 것들이 있나요?

유력한 옵션으로는 ClickUp(작업 공간 + AI 에이전트), Zapier, n8n, Make, Lindy, CrewAI 등이 있습니다. 개발자 중심의 구축을 원한다면 LangChain이나 Microsoft를 고려해 보세요. 비즈니스 운영 및 거버넌스 요구 사항에 맞춰 선택하십시오.

Sintra AI는 무료인가요?

아니요. 이 플랫폼은 유료 서비스로, 단계별 플랜이 적용되며 14일 환불 보장이 제공됩니다. 요금은 기간별로 변경되므로, 해당 사이트에서 최신 요금을 확인하시기 바랍니다. 예상되는 AI 어시스턴트 사용량과 백그라운드 자동화를 고려하여 예산을 책정하면 예상치 못한 비용을 피할 수 있습니다.

Sintra AI로 소셜 미디어 게시물과 블로그 콘텐츠를 생성할 수 있나요?

네. 소셜 미디어 매니저나 카피라이터와 같은 지원 도구를 활용하면 소셜 미디어 콘텐츠, 캡션, 장문 콘텐츠 생성을 초안으로 작성할 수 있습니다. 이를 검토하고 어조를 다듬은 후, 내장된 자동화 기능을 통해 게시 일정을 설정하여 일관된 브랜드 콘텐츠를 제공할 수 있습니다.

Sintra AI는 초보자도 쉽게 사용할 수 있나요?

일반적으로 그렇습니다. 이 도구는 단계별 프롬프트, 초보자용 '도움말', 중앙 집중식 지식 기반을 통해 비기술 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 특히 다단계 비즈니스 프로세스를 자동화하려는 경우, 통합 및 권한 설정에 약간의 적응 기간이 필요할 수 있습니다.

Google 서비스(예: Google 드라이브, Google 캘린더, Gmail) 및 주요 소셜 플랫폼과 연결되어 게시물을 올릴 수 있습니다. Notion이나 Slack에 대한 지원 여부는 다를 수 있으므로, 원활한 연동을 위해 Sintra의 최신 연결 목록을 확인하시기 바랍니다.

Sintra는 ChatGPT나 ClickUp Brain과 비교했을 때 어떤가요?

OpenAI의 ChatGPT는 범용 AI 어시스턴트인 반면, Sintra는 특정 작업에 특화된 도우미와 자동화 기능을 제공합니다. ClickUp Brain은 작업, 문서, 대시보드 내에 AI를 통합하여, 단일 작업 공간 내에서 상황에 맞는 실행 및 보고가 필요한 경우에 더욱 유용합니다.