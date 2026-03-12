교정 기능이 포함된 크리에이티브 팀을 위한 최고의 PM 소프트웨어 10선

창작 작업은 가장 좋은 의미로 복잡합니다. 아이디어는 Slack 메시지로 날아들고, 피드백은 긴 이메일 스레드 속에 숨어 있습니다. 버전명은 "Final_v7_ReallyFinal"처럼 끝없이 길어지다가, 어느 순간 디자이너가 잘못된 파일을 수정하고 있죠.

크리에이티브 팀을 이끌고 있다면 이미 그 과정을 잘 알고 계실 겁니다.

기존 팀조차도 협업이 여전히 중앙 집중식 시스템 외부에서 이루어지기 때문에 어려움을 겪습니다. 포브스에 따르면 현재 크리에이티브 협업의 75%가 원격으로 이루어집니다. 검토, 편집, 승인이 여러 tools에 흩어져 있으면 불일치가 불가피해집니다. 워크플로우 자체가 지연과 비용이 많이 드는 재작업을 초래하기 시작합니다.

교정 기능이 내장된 프로젝트 관리 소프트웨어가 모든 검토, 코멘트, 승인이 실제로 이루어지는 공간이 된다면, 여러분의 기준을 완전히 높일 수 있습니다. 디자인, 비디오, 랜딩 페이지, PDF에 대해 산발적인 코멘트 없이 프레임 단위로 정확한 피드백을 제공할 수 있도록 도와줍니다.

이 가이드에서는 창의적인 팀의 작업 방식을 실제로 이해하는 10가지 프로젝트 관리 도구를 소개합니다.

크리에이티브 팀을 위한 PM 소프트웨어(교정 기능 포함)란 무엇인가요?

교정 기능을 갖춘 크리에이티브 팀용 프로젝트 관리 소프트웨어는 작업 추적, 크리에이티브 워크플로우 관리, 내장형 검토 도구를 결합한 협업형 작업 관리 시스템입니다. 이러한 플랫폼을 통해 초기 크리에이티브 브리핑부터 최종 납품까지 프로젝트를 관리하면서 시각적 자산에 대한 피드백을 직접 수집할 수 있습니다.

이 도구는 정보가 분산된 tools에 걸쳐 조각나면서 팀이 시스템 전반에서 업데이트, 승인, 파일을 찾아야 하는 '정보 분산' 문제를 겪는 크리에이티브 팀에게 가장 유용합니다.

👀 알고 계셨나요? 기업의 82%가 프로세스 복잡성과 플랫폼 간 단절로 인한 디지털 혼란을 우려한다고 보고합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92%가 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 포착하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 핵심 비즈니스 인사이트는 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 필요 없습니다. 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에 대한 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

크리에이티브 팀을 위한 PM 소프트웨어 (교정 기능 포함) 한눈에 보기

핵심만 알고 싶다면, 교정 기능을 갖춘 크리에이티브 팀을 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어를 간단히 소개합니다:

Tool name 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp AI 기반 교정 및 작업 관리 기능을 갖춘 올인원 크리에이티브 워크플로우. 팀 규모: 개인부터 기업까지 직접 이미지/PDF/비디오 주석 달기 위한 ClickUp 교정, AI 기반 피드백 요약 기능의 ClickUp Brain, 승인 경로 자동화를 위한 ClickUp Automations Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 monday. com 화려하고 직관적인 보드를 원하는 비주얼 크리에이티브 팀. 팀 크기: 소규모부터 중규모 팀 크리에이티브 자산 관리, 승인 자동화, 리소스 계획 수립을 위한 작업량 보기 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 14달러부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Wrike 고급 교정 기능을 갖춘 Enterprise 크리에이티브 운영. 팀 크기: 중견 기업부터 대기업까지 30개 이상의 파일 형식 교정, 맞춤형 승인 워크플로우, AI 기반 위험 예측 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 10달러부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Asana 기본적인 교정 기능과 깔끔한 작업 관리가 필요한 크로스-기능 팀. 팀 크기: 중견 기업부터 대기업까지 교정 통합, 워크플로우 자동화를 위한 AI 스튜디오, 포트폴리오 관리 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작; 기업 맞춤형 가격 책정 팀워크 클라이언트 대상 에이전시에서 크리에이티브 프로젝트 및 청구 가능한 작업을 관리하는 경우. 팀 규모: 중소 규모 에이전시 내장된 교정 기능, 시간 추적, 클라이언트 권한 관리, 프로젝트 템플릿 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.99부터 시작; 기업 맞춤형 가격 책정 Ziflow 전용 Enterprise급 교정 워크플로우가 필요한 팀. 팀 크기: 중견 기업부터 Enterprise 크리에이티브 팀까지 자동화된 검토 라우팅, 버전 비교, 규정 준수 준비 완료된 감사 추적 기록 Free Plan 제공; 유료 플랜 월 $249부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Filestage 콘텐츠 검토 및 승인을 위한 중앙 집중식 시스템이 필요한 마케팅 팀. 팀 크기: 중소형 마케팅 팀 다양한 형식의 교정, 자동 알림, 외부 검토자 접근 권한 Free Plan 제공; 유료 플랜 월 $249부터 시작; 기업 맞춤형 가격 책정 Hive 유연한 보기와 교정 기능을 원하는 신속한 크리에이티브 팀. 팀 크기: 소규모부터 중규모 팀 내장형 교정 기능, 작업 템플릿, 리소스 관리 대시보드 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $1.50부터 시작 Notion 경량 프로젝트 추적과 함께 문서화를 중시하는 크리에이티브 팀. 팀 크기: 스타트업부터 중규모 팀까지 유연한 데이터베이스, 콘텐츠 생성을 위한 Notion AI, wiki 스타일 지식 베이스 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작 ProofHub 내장된 교정 기능을 갖춘 직관적인 프로젝트 관리를 원하는 팀. 팀 크기: 소규모부터 중규모 팀 온라인 교정 tool, 주석 표시, 파일별 토론 스레드 유료 플랜은 월 $50부터 시작합니다

교정 기능을 갖춘 크리에이티브 팀용 PM 소프트웨어 선택 시 고려사항

일반적인 작업 추적을 위해 설계된 tool 안에서 크리에이티브 워크플로우는 종종 어려움을 겪습니다. 차이는 세 가지로 요약됩니다:

소프트웨어가 시각적 피드백을 관리하는 방식

버전 관리 방식

승인 경로 설정 방식

이를 제대로 평가하려면 다음 키 기준에 집중하세요:

기본 제공 교정 및 주석 기능: 플랫폼 내에서 직접 이미지, PDF, 비디오에 주석을 달 수 있는 기능은 필수입니다. 디자인에 간단한 코멘트를 남기기 위해 타사 tools가 필요해서는 안 됩니다.

버전 관리 및 비교: 병렬 버전 보기를 지원하는지 확인하세요. 이를 통해 검토자는 반복 작업 간 변경 사항을 정확히 파악할 수 있어, 오래된 문제에 대한 피드백을 방지할 수 있습니다.

체계적인 검토 단계 : 소프트웨어는 자산을 명확히 정의된 : 소프트웨어는 자산을 명확히 정의된 승인 워크플로우 자동화를 통해 자동으로 전달해야 합니다. 이를 통해 모든 이해관계자가 자신의 의견이 필요한 시점을 정확히 파악할 수 있습니다. 예를 들어, 디자이너가 작업을 "검토 준비 완료"로 표시하면 해당 이해관계자에게 자동으로 알림이 전송됩니다.

외부 검토자 접근 권한: 클라이언트나 외부 관계자가 별도의 계정 생성 없이도 원활하게 피드백을 제공할 수 있어야 합니다. 이를 위해 게스트 권한 또는 공유 가능한 링크가 필수적입니다.

AI 기반 지원: 지식 근로자의 약 75%가 이미 업무에서 생성형 AI를 활용해 생산성을 높이고 있습니다 . 주요 기능으로는 긴 피드백 스레드 요약, 댓글을 구조화된 작업으로 전환, 크리에이티브 브리프 초안 생성 등이 포함됩니다.

크리에이티브 도구 연동: 프로젝트 관리 소프트웨어는 팀이 이미 사용하는 디자인 소프트웨어(예: Adobe Creative Cloud, Figma) 및 Google Drive 같은 저장소와 연결되어야 합니다. 강력한 연동은 프로젝트 관리 소프트웨어는 팀이 이미 사용하는 디자인 소프트웨어(예: Adobe Creative Cloud, Figma) 및 Google Drive 같은 저장소와 연결되어야 합니다. 강력한 연동은 도구 과다 사용을 방지합니다.

자산 연계 협업: 모든 코멘트와 논의는 참조하는 특정 자산 및 작업과 바로 연결되어 프로젝트 작업 공간 내에서 모든 코멘트와 논의는 참조하는 특정 자산 및 작업과 바로 연결되어 프로젝트 작업 공간 내에서 중앙 집중화된 커뮤니케이션을 구현합니다. 이로써 이메일 체인이나 Slack 채널을 뒤져서 단 하나의 피드백을 찾는 일은 이제 끝입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈이죠. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. ClickUp 브레인은 몇 초 만에 필요한 문서, 대화, 작업 세부사항을 찾아 즉시 인사이트와 답변을 제공합니다. 검색은 그만두고 업무에 집중하세요. 💫 실제 결과: QubicaAMF 같은 팀은 ClickUp을 통해 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 주당 5시간 이상 (1인당 연간 250시간 이상) 을 되찾았습니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

교정 기능이 포함된 크리에이티브 팀을 위한 최고의 PM 소프트웨어 10선

교정 기능이 강력한 크리에이티브 팀을 위해 설계된 최고의 소프트웨어 플랫폼 10리스트를 엄선하여 소개합니다:

ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 벤더 중립적인 프로세스를 따릅니다. 따라서 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 함을 믿으셔도 됩니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

1. ClickUp (디자인 기획, 생성, 검토를 하나의 작업 공간으로 통합하는 데 최적)

ClickUp을 무료로 사용해 보세요 ClickUp 교정으로 작업 항목 내에서 직접 이미지, 비디오, PDF에 주석을 달아 버전별 정확한 피드백을 수집하세요.

팀이 작업 관리, 파일 저장소, 교정을 위해 서로 다른 도구 사이를 오가야 할 때 창의적인 작업은 느려집니다. 추가되는 탭 하나하나가 마찰을 일으킵니다. 디자이너는 최신 코멘트를 쫓아다니게 되고, 이해관계자들은 오래된 버전을 검토하며, 중요한 피드백은 간과되거나 긴 스레드 속에 묻히게 됩니다.

ClickUp은 계획, 자산, 검토를 하나의 연결된 작업 공간으로 통합하여 이러한 단절을 해소합니다. ClickUp 교정을 사용하면 플랫폼을 벗어나지 않고도 이미지, PDF, 비디오에 직접 주석을 달 수 있습니다. 각 코멘트는 즉시 실행 가능한 할당된 작업으로 전환되므로 피드백이 전달 과정에서 누락되는 일이 없습니다.

ClickUp 자동화 기능과 결합하여 강력한 승인 워크플로우를 구축하세요. 자산을 검토 단계별로 자동으로 전달하고, 이해관계자에게 의견이 필요할 때 알림을 보냅니다. 피드백이 길거나 복잡해지면 전체 댓글 스레드를 요약하고, 프로젝트 요구사항에서 크리에이티브 브리프를 생성하며, ClickUp Brain으로 다음 단계 제안을 받아보세요.

ClickUp Brain을 통해 작업 공간 내에서 AI로 브리프 생성, 댓글 스레드 요약, 토론 내용을 실행 항목으로 전환하세요.

흩어진 코멘트를 일일이 분류하도록 팀원들을 강요하는 대신, AI 기반 지원이 피드백을 즉시 명확하게 정리해 주어 집중적인 창작 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 합니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp 교정 기능: 작업 내 직접 이미지(PNG, GIF, JPEG, WEBP), PDF, 비디오(MP4, WEBM, Ogg)에 주석을 달 수 있습니다. 이해관계자는 파일 어디든 클릭해 의견을 추가할 수 있으며, 이는 파일에 표시되고 작업의 활동 섹션에 게시됩니다. 이러한 의견을 팀 회원에게 할당하여 피드백이 추적 가능한 작업 항목으로 전환되도록 할 수 있습니다.

ClickUp Brain: 이해관계자가 길거나 상충되는 의견을 남길 때 피드백 스레드를 즉시 요약합니다. 간단한 프로젝트 설명으로 크리에이티브 브리프를 생성하고, 마감일을 기반으로 작업 우선순위를 제안하며, 과거 프로젝트에서 관련 맥락을 도출해 여러 캠페인을 관리하는 정신적 부담을 줄일 수 있습니다.

ClickUp 자동화: 작업이 검토 단계를 자동으로 진행하도록 맞춤형 승인 워크플로우를 구축하세요. 예시: 작업 상태가 "검토 준비 완료"로 변경되면 자동으로 크리에이티브 디렉터에게 작업을 할당하고 마감일을 설정하는 트리거를 생성할 수 있습니다.

ClickUp 문서: 모든 크리에이티브 브리프, 브랜드 가이드라인, 프로젝트 사양서를 작업 항목과 함께 생성하고 저장하세요. 모든 크리에이티브 브리프, 브랜드 가이드라인, 프로젝트 사양서를 작업 항목과 함께 생성하고 저장하세요. ClickUp 문서는 실시간 협업, 중첩 페이지, 임베디드 미디어를 지원하여 모든 프로젝트 컨텍스트를 한곳에서 손쉽게 관리할 수 있게 합니다.

ClickUp 화이트보드: 캠페인 컨셉을 브레인스토밍하고, 창의적인 워크플로우를 설계하며, 팀 및 이해관계자와 시각적으로 협업하세요. 캠페인 컨셉을 브레인스토밍하고, 창의적인 워크플로우를 설계하며, 팀 및 이해관계자와 시각적으로 협업하세요. ClickUp 화이트보드의 모든 오브젝트를 작업으로 전환하여 아이디어를 실행 가능한 프로젝트 플랜으로 매끄럽게 전환할 수 있습니다.

🎥 보너스: 크리에이티브 팀을 위한 시각적 협업 tools를 찾고 계신다면, 이 비디오에서 ClickUp이 인기 있는 화이트보드 대안들과 어떻게 비교되는지 확인해 보세요. 여러분의 워크플로우 요구사항에 가장 적합한 플랫폼을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.

ClickUp 장단점

장점:

단일 플랫폼에서 작업, 문서, 교정, 커뮤니케이션을 통합하여 SaaS 확산 (창의적 워크플로우를 분열시키는 컨텍스트 전환)을 줄이세요.

다양한 작업 스타일에 맞춘 유연한 보기: 시각적 추적을 위한 시각적 추적을 위한 ClickUp 칸반 보드 , 타임라인 계획을 위한 ClickUp 간트 차트 , 세부적인 작업 관리를 위한 목록 보기 사이를 전환하세요.

전반에 AI 기능 내장: 별도의 AI 도구 없이도 ClickUp Brain이 콘텐츠 생성 및 피드백 요약 작업을 지원합니다.

단점:

신규 사용자는 플랫폼 기능의 깊이를 완전히 파악하는 데 시간이 필요할 수 있습니다

모바일 앱 경험은 데스크탑 기능과 약간 다릅니다

맞춤형 자동화는 팀의 특정 워크플로우에 완벽히 부합하도록 초기 설정 시간이 필요합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기 공유:

ClickUp은 뛰어난 협업 기능도 제공합니다. 태그 멘션, 댓글 할당, 이미지에 대한 중앙 집중식 피드백(교정) 기능을 통해 모든 커뮤니케이션을 한곳에 모아두고 누가 어떤 업무를 담당하는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

2. monday.com (구조화된 승인 열과 상태 기반 검토 추적이 필요한 시각적 워크플로우 빌더에 최적)

가시성이 가장 큰 병목 현상이라면, monday.com이 이를 먼저 해결합니다. 색상 코드화된 보드가 캠페인 진행 상황을 즉시 보여줘, 상태 업데이트를 쫓지 않고도 여러 크리에이티브 결과물을 쉽게 추적할 수 있습니다.

이 플랫폼의 워크 OS 모델을 통해 팀은 특정 크리에이티브 워크플로우에 맞춤화된 체계적인 승인 열, 콘텐츠 달력, 인테이크 파이프라인을 구축할 수 있습니다. 파일 업로드 시 코멘트 기능이 지원되지만, 고급 온-애셋 주석 기능이 필요한 팀은 일반적으로 전용 교정 도구를 연결합니다.

monday.com 최고의 기능

시각적 보드 맞춤 설정: 자산 유형, 검토 단계, 담당자 배정 등을 위한 맞춤형 열로 창의적 워크플로우에 맞춘 보드를 생성하세요.

작업량 관리: 프로젝트 전반에 걸친 팀의 용량을 시각화하여 과도한 업무 배정과 번아웃을 방지하세요

자동화 빌더: 상태 업데이트, 알림, 작업 할당을 자동화하는 "이 경우, 그러면 저렇게" 규칙 설정

monday.com 장단점

장점:

창의적인 팀을 위한 직관적인 고도로 시각적인 인터페이스

일반적인 크리에이티브 워크플로우를 위한 방대한 템플릿 라이브러리

디자인 및 커뮤니케이션 tools와의 강력한 연동

단점:

기본 교정 기능은 한도가 있으며, 고급 주석 기능은 타사 tools가 필요합니다.

팀 크기 요건이 모든 조직에 적합하지 않을 수 있습니다

복잡한 자동화 설정은 시간이 많이 소요될 수 있습니다

monday.com 가격 정책

Free

스탠다드 : 사용자당 월 14달러

프로: $24/사용자/월

기업: 맞춤형 가격

monday.com 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 monday.com에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자가 장단점을 모두 공유합니다:

모든 가능한 옵션을 통해 작업을 관리하고, 팀원에게 일을 할당하며, 프로세스 내 핵심 단계를 정의할 수 있다는 점이 마음에 듭니다…다만 자동화 기능이 가끔씩 제대로 작동하지 않는 것 같습니다. 성능이 개선되길 바라며, 연결이 끊어질 때마다 관리자에게 알림이 전송되어 각 문제를 관리할 수 있으면 좋겠습니다.

모든 가능한 옵션을 통해 업무를 관리하고, 팀원에게 작업을 할당하며, 프로세스 내 핵심 단계를 정의할 수 있다는 점이 마음에 듭니다…다만 자동화 기능이 가끔씩 제대로 작동하지 않는 것 같습니다. 성능이 개선되길 바라며, 연결이 끊어질 때마다 관리자에게 알림이 전송되어 각 문제를 관리할 수 있으면 좋겠습니다.

3. Wrike (복잡한 접수 양식, 다단계 승인, 감사 추적을 처리하는 마케팅 부서에 최적)

via Wrike

기업의 크리에이티브 작업이 법무, 규정 준수, 경영진 검토를 거칠 때 Wrike는 모든 단계를 간소화합니다. 이러한 수준의 감독을 위해 설계되었습니다. 교정 기능과 체계적인 거버넌스를 결합하여 문서화 및 승인 추적이 중요한 조직에 적합합니다.

교정 tool은 30개 이상의 파일 형식을 지원하며, 상세 주석 추가, 병렬 버전 비교 기능을 제공하고, 다단계 승인을 위한 구성 가능한 워크플로우를 통해 승인 단계를 추적합니다.

Wrike의 주요 기능

30개 이상의 파일 형식을 지원하는 고급 교정 기능: 플랫폼 내에서 직접 이미지, 비디오, PDF, HTML 파일까지 검토하고 주석을 달 수 있습니다.

맞춤형 승인 워크플로우: 프로젝트 유형이나 이해관계자 요구사항에 따라 자동으로 전달되는 다단계 승인 프로세스를 구축하세요.

워크 인텔리전스 AI: 역사적 데이터를 기반으로 프로젝트 위험 및 타임라인 지연에 대한 AI 기반 예측을 제공합니다.

Wrike 장단점

장점:

거의 모든 파일 형식을 위한 포괄적인 교정 기능

기업급 보안 기능으로 규정 준수 요구사항 충족

Adobe 클라우드와의 심층 연동

단점:

기업 PM tools를 처음 사용하는 팀에게는 학습 곡선이 가파릅니다

인터페이스가 복잡하고 부담스럽게 느껴질 수 있습니다

고급 기능은 종종 추가 구매가 필요합니다

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 10달러

비즈니스: 사용자당 월 25달러

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 평가:

전반적으로 Wrike 사용 경험은 확실히 3점입니다. 강력하고 분명히 능력이 있지만 사용감이 필요 이상으로 무겁게 느껴집니다. 학습 곡선이 가파르고, 이해한 후에도 일상적인 사용이 다른 플랫폼만큼 직관적이지 않습니다.

전반적으로 Wrike 사용 경험은 확실히 3점입니다. 강력하고 분명히 능력이 있지만 사용감이 필요 이상으로 무겁게 느껴집니다. 학습 곡선이 가파르고, 이해한 후에도 일상적인 사용이 다른 플랫폼만큼 직관적이지 않습니다.

4. Asana (크로스-기능적 이해관계자 간 크리에이티브 작업 조정이 필요한 캠페인 중심 팀에 최적)

via Asana

크로스 기능적 크리에이티브 제작이 광범위한 캠페인 목표와 일관성을 유지해야 할 때 Asana는 빛을 발합니다. 개별 작업을 전사적 이니셔티브와 연결하여 각 자산이 더 큰 목표에 어떻게 기여하는지 이해관계자에게 명확하게 보여줍니다.

이미지와 PDF를 업로드하여 검토할 수 있으며, 피드백은 파일에 직접 남길 수 있습니다. 주석 기능이 핵심 요구사항을 충족하는 반면, Asana의 강점은 워크플로우 자동화에 있습니다. 이를 통해 팀은 기술적 복잡성 없이 체계적인 승인 흐름을 구축할 수 있습니다.

Asana의 주요 기능

이미지 및 PDF 교정: 크리에이티브 자산의 특정 영역에 핀된 코멘트로 피드백 수집

AI 스튜디오 워크플로우 빌더: 코딩 없이도 승인 경로 설정 같은 작업에 맞춤형 자동화 생성

포트폴리오 관리: 단일 보기에서 여러 크리에이티브 캠페인의 상태, 마감일, 자원 배분을 한눈에 확인하세요.

Asana 장단점

장점:

새 팀 회원도 쉽게 익힐 수 있는 깔끔하고 직관적인 인터페이스

강력한 목표 추적 기능으로 작업을 회사 목표와 연결하세요

강력한 보고 및 대시보드 기능

단점:

교정 기능은 기본적이며 비디오 주석 기능이 부족합니다

팀 크기 요건이 소규모 조직에는 적합하지 않을 수 있습니다

고급 워크플로우 설정은 복잡할 수 있습니다

Asana 가격 정책

Free

스타터: $13.49/사용자/월

고급: $30.49/사용자/월

기업: 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어에 따르면:

목록, 보드, 타임라인 등 다양한 시각적 보기로 우선순위와 마감일을 한눈에 파악하세요. 자동화 및 연동 기능으로 수동 노력을 최소화하고 모든 작업이 동기화되도록 지원합니다…. 타임라인, 목표 관리, 보고 기능 등 고급 도구는 고가 플랜에서만 이용 가능하여 팀 규모 확대 시 비용이 증가할 수 있습니다.

목록, 보드, 타임라인 등 다양한 시각적 보기로 우선순위와 마감일을 한눈에 파악하세요. 자동화 및 연동 기능으로 수동 노력을 최소화하고 모든 작업이 동기화되도록 지원합니다…. 타임라인, 목표 관리, 보고 기능 등 고급 도구는 고가 플랜에서만 이용 가능하여 팀 규모 확대 시 비용이 증가할 수 있습니다.

5. Teamwork (자산 피드백 주기와 함께 청구 가능한 작업 추적이 필요한 클라이언트 대상 에이전시에 최적)

via Teamwork

크리에이티브 작업과 클라이언트 청구 사이에서 균형을 맞추는 에이전시를 위해, Teamwork는 운영 관리와 피드백 관리를 통합합니다. 클라이언트 서비스 환경을 위해 설계된 단일 시스템에서 교정, 시간 추적, 권한 설정을 결합합니다.

클라이언트는 백엔드 전체 접근 권한 없이도 파일에 주석을 달 수 있어 협업이 간편합니다. 시간 입력이 작업과 직접 연결되어, 청구 가능한 시간 추적이 별도의 프로세스가 아닌 제작 워크플로우의 일부가 됩니다.

팀워크 최고의 기능

클라이언트 접근이 가능한 내장형 교정 기능: 간단한 링크로 클라이언트를 초대해 자산을 검토 및 승인받으며, 모든 피드백을 중앙 집중화하세요

통합 시간 추적: 정확한 청구 및 수익성 분석을 위해 특정 작업 및 프로젝트별 시간 기록

프로젝트 템플릿: 브랜드 캠페인이나 웹사이트 리디자인 같은 일반적인 크리에이티브 프로젝트를 위한 표준화된 워크플로우를 생성하세요.

팀워크 장단점

장점:

에이전시를 위해 특별히 설계된 클라이언트 관리 및 청구 기능 제공

교정 기능으로 일반적인 크리에이티브 파일 형식 처리 가능

마일스톤 추적은 결과물 기반 프로젝트 관리를 지원합니다

단점:

더 현대적인 tools에 비해 인터페이스가 다소 구식처럼 느껴질 수 있습니다

고급 보고 기능은 업그레이드된 접근 권한이 필요합니다

일부 디자인 도구와의 기본 통합 기능은 한도입니다

팀워크 가격 정책

Free

제공: $13.99/사용자/월

성장: $25.99/사용자/월

규모: 맞춤형 가격 정책

팀워크 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (1,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Teamwork에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 멘션:

Teamwork.com은 예산 관리, 추적, 교정 등 프로젝트 관리에 핵심적인 요소들을 풍부하게 제공합니다. 맞춤형 템플릿을 통해 역할 조정이 가능하며, 새로운 목표를 설정하여 비즈니스의 지속 가능성과 생산성을 높일 수 있습니다.

Teamwork.com은 예산 관리, 추적, 교정 등 프로젝트 관리에 핵심적인 요소들을 풍부하게 제공합니다. 맞춤형 템플릿을 통해 역할 조정이 가능하며, 새로운 목표를 설정하여 비즈니스의 지속 가능성과 생산성을 높일 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 포레스터 웨이브™: 협업형 업무 관리 tools, 2025년 2분기 보고서에 따르면, 최고 성능 tools는 크로스-기능적 실행을 얼마나 효과적으로 조정하고 운영적 지연을 줄이는지로 평가됩니다. 이러한 차별화는 특히 크리에이티브 운영 분야에서 중요합니다. 지연은 디자인 작업 자체에서 비롯되는 경우가 드물고, 승인 과정, 가시성 부족, 우선순위 불일치에서 발생하기 때문입니다. 교정 및 프로젝트 관리 tools를 평가할 때 다음을 제공하는 플랫폼을 찾으세요: 모든 캠페인, 자산 또는 출시를 수익, 파이프라인 및 성장 KPI와 연계하여 크리에이티브 작업이 비즈니스 성과와 분리되지 않도록 하세요.

마케팅, 디자인, 법무, 경영진 간 실시간 공유 상태 보기로 "진행 상황은?" 확인을 없애세요.

사전 정의된 워크플로우, 버전 관리, 자동화된 라우팅으로 승인을 구조화하여 수정 루프를 줄이고 이해관계자의 재작업을 방지하세요.

6. Ziflow (측면별 버전 비교 기능을 통한 공식적인 다단계 교정 프로세스를 운영하는 팀에 최적)

via Ziflow

Ziflow는 체계적인 교정 환경을 위해 특별히 설계되었습니다. 광범위한 프로젝트 관리 시스템으로 기능하기보다는, 검토의 정확성과 규정 준수 문서화에 깊이 집중합니다.

이 플랫폼은 다양한 파일 형식을 지원하며, 고급 마크업 tools를 제공하고, 자산을 사전 정의된 검토 단계를 통해 자동으로 처리합니다. 버전 비교 및 감사 추적 기능은 규제 산업이나 대규모 마케팅 운영에 특히 유용합니다.

Ziflow의 주요 기능

자동화된 검토 워크플로우: 다단계 승인 프로세스를 구성하여 자산을 자동으로 적절한 검토자에게 전달하세요.

고급 버전 비교: 버전을 나란히 또는 겹쳐서 비교하여 반복 작업 간 변경 사항을 정확히 확인하세요

규정 준수 준비 완료된 감사 추적: 모든 검토 작업은 책임 소재를 위해 타임스탬프와 사용자 정보와 함께 기록됩니다.

Ziflow 장단점

장점:

대부분의 일반적인 PM tools를 뛰어넘는 심층적인 교정 기능

자동화된 워크플로우로 수동 전달 및 후속 작업 감소

감사 추적 기능으로 규제 산업의 규정 준수 요건 충족

단점:

교정에 특화된 tool이므로, 작업 관리를 위한 별도의 PM tool이 필요합니다.

간단한 요구사항을 가진 소규모 크리에이티브 팀에게는 과한 기능일 수 있습니다

Ziflow 가격 정책

Free

스탠다드: 월 $249

프로: 월 399달러

기업: 맞춤형 가격

Ziflow 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (9300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Ziflow에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어에 따르면:

저는 Ziflow를 사용해본 경험이 좋습니다. 어떤 브라우저에서든 피드백을 관리하면서 사용자, 방문자, 그룹과 간단하고 안전하게 제안을 교환할 수 있었습니다. Ziflow는 마킹업 및 코멘팅을 위한 실시간, 팀 기반, 사용자 친화적인 tools를 제공합니다.

저는 Ziflow를 사용해본 경험이 좋습니다. 어떤 브라우저에서든 피드백을 관리하면서 사용자, 방문자, 그룹과 간단하고 안전하게 제안을 교환할 수 있었습니다. Ziflow는 마킹업 및 코멘팅을 위한 실시간, 팀 기반, 사용자 친화적인 tools를 제공합니다.

via Filestage

클라이언트나 외부 관계자에게 정기적으로 피드백을 요청해야 한다면, Filestage가 그들의 검토 과정을 거의 마찰 없이 만들어 드립니다.

검토자가 계정 생성이나 새로운 시스템 학습 없이도 이미지, 비디오, PDF에 직접 코멘트를 남길 수 있는 간편한 링크를 공유하세요. 이러한 낮은 진입 장벽은 승인을 가속화하고 로그인 문제나 도구 혼란으로 인한 지연을 줄여주며, 핵심 팀 외부에서 피드백이 들어올 때 특히 유용합니다.

Filestage 최고의 기능

다중 형식 교정: 이미지, 비디오, 문서를 모든 파일 유형에 걸쳐 일관된 주석 도구로 검토하세요.

외부 검토자 접근: 계정 생성 없이도 피드백을 제공할 수 있는 클라이언트와 검토 링크를 공유하세요

자동화된 검토 알림: 피드백 마감일을 설정하면 플랫폼이 지연된 관계자에게 자동으로 알림을 보냅니다.

파일스테이지 장단점

장점:

외부 검토자가 사용하기 매우 간편합니다

자동화된 알림으로 수동 후속 작업 감소

교정에 집중된 깔끔한 인터페이스

단점:

제한된 프로젝트 관리 기능; 작업 계획에는 별도의 도구가 필요합니다

완전한 PM 플랫폼에 비해 디자인 도구와의 연동 기능이 적음

Filestage 가격 정책

Free

스타터: 월 249달러

비즈니스: 월 399달러

Enterprise: 맞춤형 가격

파일스테이지 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (240개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Filestage에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 리뷰어는 Filestage 사용 경험을 이렇게 설명했습니다:

Filestage.io에서 특히 마음에 드는 점은 비디오의 특정 지점에 바로 코멘트를 남길 수 있다는 것입니다. 에디터로서 한 지점에서 다음 지점으로 단계별로 일할 수 있어 수정 과정을 크게 간소화합니다. 표시된 지점을 시각적으로 강조해 주기 때문에 어떤 코멘트도 놓치지 않습니다.

Filestage.io에서 특히 마음에 드는 점은 비디오의 특정 지점에 바로 코멘트를 남길 수 있다는 것입니다. 에디터로서 한 지점에서 다음 지점으로 단계별로 일할 수 있어 수정 과정을 크게 간소화합니다. 표시된 지점을 시각적으로 강조해 주기 때문에 어떤 코멘트도 놓치지 않습니다.

8. Hive (협업형 작업 보기와 파일 내 마크업 기능을 동시에 원하는 팀에 최적)

via Hive

팀원들은 Hive에서 작업을 확인하는 방식을 단일 방식으로 고수할 필요가 없습니다. 프로젝트 요구사항에 따라 칸반 보드, 간트 차트, 달력 뷰, 테이블 간 전환이 가능합니다.

이미지와 PDF에 대한 주석 기능이 작업 내부에 직접 구현되어 피드백이 별도 tool로 분산되지 않고 실제 결과물에 연결됩니다. 통합 교정 기능을 포기하지 않으면서도 시각화 유연성을 원하는 팀에 적합합니다.

Hive 주요 기능

네이티브 교정: 작업 항목 내에서 직접 이미지 및 PDF에 주석을 달고, 특정 위치에 핀된 코멘트를 추가하세요

유연한 프로젝트 보기: 칸반 보드, 간트 차트, 달력 보드 간 전환으로 다양한 작업 스타일에 대응하세요

작업 템플릿: 몇 번의 클릭만으로 배포할 수 있는 일반적인 크리에이티브 프로젝트를 위한 표준화된 워크플로우를 생성하세요.

Hive 장단점

장점:

탄탄한 PM 기능과 네이티브 교정 기능을 간소화된 패키지로 결합

다양한 작업 스타일에 맞춰 유연한 보기를 제공합니다

리소싱 기능으로 디자이너의 번아웃을 방지하세요

단점:

교정 기능은 전용 도구보다 덜 발전되었으며 비디오 주석 기능이 부족합니다

사용자 커뮤니티가 작을수록 이용 가능한 템플릿도 적습니다

Hive 가격 정책

Free

스타터: 월 $1.50/사용자

Teams: 사용자당 월 $5

기업: 맞춤형 가격

하이드 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (650개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Hive에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 멘션 :

자동화된 작업 및 프로젝트 템플릿 할당을 통해 뛰어난 워크플로우를 조성하여 생산성을 크게 향상시킵니다. 실시간 채팅, 댓글 등을 통한 탁월한 팀 협업을 가능하게 합니다.

자동화된 작업 및 프로젝트 템플릿 할당을 통해 뛰어난 워크플로우를 조성하여 생산성을 크게 향상시킵니다. 실시간 채팅, 댓글 등을 통한 탁월한 팀 협업을 가능하게 합니다.

9. Notion (단일 작업 공간에서 브리프, 가이드라인, 간결한 피드백을 관리하는 크리에이티브 운영 팀에 최적)

via Notion

문서화를 창의적 프로세스의 일부로 여기는 팀을 위해, Notion은 브리프, 브랜드 시스템, 캠페인 플랜, 프로젝트 트래커를 연결할 수 있는 고도로 맞춤 설정 가능한 작업 공간을 제공합니다.

정확한 워크플로우를 반영한 관계형 데이터베이스를 구축하고, 연결된 프로젝트를 표시하며, 페이지 내에 파일을 삽입해 맥락에 맞는 코멘트를 남길 수 있습니다. 고급 주석 tools는 제공하지 않지만, 하나의 체계적인 환경에서 지식과 실행을 조직화하는 데 탁월합니다.

Notion 최고의 기능

유연한 데이터베이스: 자산 유형이나 검토 상태 등 크리에이티브 워크플로우에 맞춤화된 속성을 가진 맞춤형 프로젝트 추적기를 구축하세요.

Notion AI: AI 지원으로 크리에이티브 브리프 생성, 회의 노트 요약, 프로젝트 문서 초안 작성

wiki 스타일 지식 기반: 브랜드 가이드라인과 프로세스 워크플로우를 위한 상호 연결된 문서 생성

Notion 장단점

장점:

극도의 유연성으로 필요한 작업 공간을 정확히 구축하세요

강력한 문서화 및 지식 관리 기능

단점:

기본 교정 또는 주석 기능 없음; 타사 tools가 필요합니다

복잡한 작업 공간 설정을 위한 가파른 학습 곡선

매우 큰 데이터베이스에서는 성능이 저하될 수 있습니다

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 12달러

비즈니스 : 사용자당 월 24달러

Enterprise: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 사용자의 후기 공유:

캠페인 아이디어, 클라이언트 노트, 일정을 한곳에 저장해 스프레드시트 문서와 막판 혼란을 없앨 수 있었습니다… 복잡한 페이지가 초보자를 부담스럽게 할 수 있다는 점과, 단순한 tools들에 비해 온보딩 과정에 더 많은 논의가 필요하다는 점이 마음에 들지 않습니다.

캠페인 아이디어, 클라이언트 노트, 일정을 한곳에 저장해 스프레드시트 문서와 막판 혼란을 없앨 수 있었습니다… 복잡한 페이지가 초보자를 부담스럽게 할 수 있다는 점과, 단순한 tools들에 비해 온보딩 과정에 더 많은 논의가 필요하다는 점이 마음에 들지 않습니다.

10. ProofHub (통합 파일 교정 및 승인 기능이 포함된 정액제 프로젝트 관리가 필요한 팀에 최적)

via ProofHub

비용 통제는 기능만큼이나 소프트웨어 선택에 영향을 미칩니다. ProofHub의 정액제 요금제는 사용자당 비용 증가 문제를 해소하여 팀 규모가 커질수록 예산 계획을 더 예측 가능하게 만듭니다.

이미지와 PDF를 업로드하여 마크업하고, 각 자산별 스레드형 토론을 관리하며, 동일한 시스템 내에서 승인을 추적할 수 있습니다. 내장된 교정 기능과 함께 직관적인 프로젝트 관리가 필요하지만 기업 수준의 복잡한 설정은 원치 않는 팀에 적합합니다.

ProofHub의 주요 기능

온라인 교정 도구: 검토를 위해 이미지와 PDF를 업로드하세요. 주석이 참조하는 정확한 위치에 첨부되는 마크업 도구로 작업합니다.

토론 스레드: 특정 파일이나 작업의 맥락 내에서 피드백 대화를 체계적으로 관리하세요

확장 가능한 팀 접근성: 조직이 성장함에 따라 워크플로우 중단 없이 팀 회원을 추가하세요

ProofHub 장단점

장점:

간결한 가격 구조로 다양한 크기의 팀에 적합합니다

기본 주석 기능은 내장된 교정 기능으로 해결됩니다

사용자 친화적인 인터페이스로 온보딩 시간을 단축하세요

단점:

교정 기능은 전용 도구보다 덜 발전되었으며 비디오 주석 기능이 부족합니다

대형 플랫폼 대비 디자인 도구 연동 기능이 제한적입니다

ProofHub 가격 정책

에센셜: 월 $50

궁극의 제어: 월 99달러

ProofHub 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (110개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (140개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ProofHub에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어의 의견:

ProofHub 도입 전에는 중요한 정보가 이메일과 채팅에 흩어져 있었습니다. 이제 모든 정보가 중앙 집중화되어 필요할 때 검색 가능하고 쉽게 접근할 수 있습니다.

ProofHub 도입 전에는 중요한 정보가 이메일과 채팅에 흩어져 있었습니다. 이제 모든 것이 중앙 집중화되어 필요할 때 검색 가능하고 쉽게 접근할 수 있습니다.

피드백을 쫓는 일을 멈추고 스마트하게 창작을 시작하세요 ✨

결국 크리에이티브 팀에게 필요한 것은 더 많은 프로젝트 관리 도구나 교정 도구가 아닙니다. 대신 작업을 체계적으로 정리하고 피드백의 가시성을 높이고 실행 가능한 형태로 유지해주는 올인원 워크플레이스 도구가 필요합니다.

이 리스트의 옵션을 검토할 때 기능만 보지 마세요. 스스로에게 물어보세요:

이것이 마찰을 줄여줄까요?

이것이 승인을 더 빠르게 할까요?

이것이 팀이 피드백의 한가운데서 막히는 대신 흐름을 유지하는 데 도움이 될까요?

그리고 작업, 타임라인, 코멘트, 승인, 크리에이티브 교정까지 하나의 연결된 작업 공간으로 통합하는 플랫폼을 원하신다면, ClickUp이 바로 그 역할을 위해 만들어졌습니다.

디자인을 작업에 직접 첨부하고, 검토 중인 정확한 버전에 대한 피드백을 수집하며, 명확한 승인 단계를 할당하고, 어색한 후속 조치 없이 진행을 지연시키는 담당자를 확인할 수 있습니다. 결과적으로 여러 도구에서 업데이트를 쫓아다니는 대신, 팀은 모든 것이 가시적이고 책임감 있게 진행되며 앞으로 나아가는 하나의 공유 공간에서 작업합니다.

ClickUp으로 무료로 시작하여 크리에이티브 팀이 얼마나 많은 시간을 되찾을 수 있는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

교정은 전체 검토 및 승인 워크플로우를 의미하는 반면, 주석 달기는 파일에 코멘트를 표시하는 구체적인 행위입니다.

승인 워크플로우는 자산을 검토 단계별로 자동화하여 수동 이관을 없애고 프로세스 초기에 피드백을 포착합니다.

많은 팀에게 내장된 교정 기능만으로도 충분합니다. 그러나 복잡한 규정 준수 요구사항이 있거나 대량의 비디오 작업이 필요한 팀은 PM 플랫폼과 통합된 전용 tool을 활용하는 것이 여전히 유리할 수 있습니다.

교정 기능은 클라이언트 피드백을 크리에이티브 자산에 직접 통합하여, 흩어진 이메일 스레드의 혼란을 없애고 피드백이 올바른 버전에 연결되도록 보장합니다.