[연도] 워크플로우 자동화를 위한 최고의 Bardeen AI 대안 11선

Bardeen AI는 일상적인 작업을 위한 신뢰할 수 있는 노코드 자동화 플랫폼입니다. 앱 간 데이터 이동이나 반복적인 작업 정리처럼 빠른 성과를 내는 데 탁월합니다.

하지만 팀 규모가 커지면 자동화는 '있으면 좋은 것'에서 필수 인프라로 전환됩니다. 입력값이 변하고 프로세스가 100% 선형적이지 않더라도 일을 지속적으로 추진하는 지능형 자동화가 필요합니다.

그리고 바로 이 지점에서 팀들은 한도에 부딪히기 시작합니다: 충분히 깊이 통합되지 않는 시스템, 특수 사례에서 작동이 중단되는 자동화, 그리고 시스템 전반에 걸친 맥락을 실제로 이해하지 못하는 AI가 바로 그것입니다.

바로 그 이유로 저희가 최고의 Bardeen /AI 대안 리스트를 마련했습니다.

본문은 더 복잡한 워크플로우 처리, 플랫폼 간 안정적인 데이터 이동, 실제 운영 환경에서의 확장성(단순 개인 생산성 도구가 아닌)을 위해 설계된 tools들을 다룹니다.

자, 여러분의 팀에 딱 맞는 자동화 설정을 함께 찾아봐요! 🛠️

왜 바딘 AI 대안을 선택해야 할까요?

Bardeen AI는 반복적인 작업 자동화와 (대체로 신뢰할 수 있는) 스크래핑 기능으로 많은 팀의 사랑을 받고 있지만, 다른 사용자들은 팀과 도구 전반에 걸쳐 AI 워크플로우 자동화를 확장하는 데는 부적합하다고 느끼고 있습니다.

실제 리뷰에서 가장 자주 언급되는 몇 가지 한계점 목록은 다음과 같습니다:

페이지 조건 변화나 고급 'if-this-then-that' 논리에 의존하는 다단계 워크플로우 처리의 어려움

일관되지 않은 스크래핑 결과. 특히 비정상적인 구조의 페이지에서 일부 필드가 누락되거나 잘못 추출될 수 있습니다.

기본 통합 기능이 부족하고 특정 API가 지원되지 않아 사람들이 매일 사용하는 모든 tool 간 자동화가 어려워집니다.

일부 앱의 트리거가 불안정합니다. 예시로, Notion의 '페이지 생성'이나 '페이지 업데이트' 같은 트리거가 항상 안정적으로 작동하지 않습니다.

제한된 맞춤형 기능. 스크레이퍼 생성 후 변수 이름 변경, 템플릿 링크 수정, 예시 조정 등은 사용자가 원하는 만큼 유연하지 않습니다.

🔍 알고 계셨나요? 자동화 전문가의 81%가 자동화 프로젝트에서 AI 제품을 주당 최소 몇 차례 이상 사용합니다.

바딘 AI 대체 도구 한눈에 보기

최고의 Bardeen AI 대안과 각 제품이 제공하는 기능에 대한 간략한 개요는 다음과 같습니다:

tool 주요 기능 가장 적합한 가격* ClickUp AI 작업 공간 인텔리전스(ClickUp Brain), 자동화, AI 에이전트 + 슈퍼 에이전트, 대시보드, 검색, 원활한 통합 Teams that want internal productivity + task automation + AI agents inside the same work hub Free Forever; 맞춤형 설정 가능(Enterprise) Zapier 다단계 작업, 조건부 논리, 8,000개 이상의 연동 기능, 모니터링 + 로그, 캔버스 매핑, AI 에이전트 + 코파일럿 애드온 가장 방대한 통합 라이브러리와 체계적인 워크플로우를 원하는 중소기업 및 팀 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. 만들다 시각적 플로우차트 시나리오, 라우터 + 필터, 반복자, 강력한 데이터 변환, HTTP 모듈, AI 모듈 + 에이전트 시각적 자동화와 예산 친화적인 확장성을 원하는 개발자들을 위한 솔루션 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $10.59부터 시작합니다. n8n 자체 호스팅 제어, JS 내장 워크플로우, API 유연성, 재사용 가능한 하위 워크플로우/템플릿, AI 에이전트 오케스트레이션 제어권 확보, 자체 호스팅, 고급 자동화 로직을 원하는 기술 팀 유료 플랜은 월 24유로부터 시작됩니다 워크아토 Enterprise 레시피, 거버넌스, 감사 로그, 워크봇(Slack/Teams), AI, 지니, 엔터프라이즈급 커넥터 시스템 전반에 걸쳐 보안이 보장되고 통제된 자동화가 필요한 기업 맞춤형 가격 책정 Notion 자동화 데이터베이스 트리거, 템플릿 버튼, Notion AI 에이전트, API 및 통합 기능 Notion을 중심으로 작업하며 가벼운 자동화와 문서 + 작업 기능을 함께 원하는 팀 최대 100개 작업까지 무료; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. Integrately 1-클릭 자동화, SmartConnect 안내 설정, AI 빌더, 방대한 자동화 라이브러리 설정 노력 없이 빠른 플러그 앤 플레이 자동화를 원하는 초보자 최대 100개 작업까지 무료; 유료 플랜은 월 $29.99부터 시작합니다. UiPath UI 자동화를 위한 완전한 RPA, 기업 수준의 안정성, 강력한 생태계 + 구성 요소 API 도구 이상의 UI 자동화가 필요한 운영 중심 조직 유료 플랜은 월 25달러부터 시작됩니다. IFTTT 간단한 트리거 → 액션 애플릿, 사용자 친화적인 자동화, 쉬운 설정 빠르고 가벼운 자동화를 원하는 개인 및 스마트 홈 사용자 Free Plan 이용 가능; 유료 플랜은 월 $3.99부터 시작합니다. Tray. io 로우코드 iPaaS, API 중심 워크플로우, 임베디드 통합, Merlin AI 에이전트 빌더, 로그, 환경 프로모션 임베디드 자동화와 함께 기업 통합이 필요한 제품 및 엔지니어링 팀 맞춤형 가격 책정 Drift AI 채팅 에이전트, 플레이북, 라우팅, 실시간 인계, 업무 시간 외 캡처, 채팅 내 회의 예약 웹사이트 전환 자동화 및 즉각적인 회의 예약이 필요한 영업 및 수익 팀 맞춤형 가격 책정

사용하기 좋은 최고의 Bardeen AI 대안들

ClickUp의 소프트웨어 평가 방식 저희 편집팀은 투명하고 연구 기반이며 공급업체 중립적인 절차를 따르므로, 저희 추천이 실제 제품 가치를 바탕으로 한다는 점을 신뢰하실 수 있습니다. ClickUp에서 소프트웨어를 검토하는 방법에 대한 상세한 안내입니다.

자, 이제 바로 세부 사항을 살펴보겠습니다.

1. ClickUp (내부 팀 생산성 및 지능형 컨텍스트 인식 에이전트에 최적)

대부분의 팀은 다섯 개 또는 여섯 개의 서로 다른 AI 도구를 사용합니다. 콘텐츠 생성용 하나, 작업 자동화용 하나, 요약용 하나, 보고용 하나… 등등. 시간이 지남에 따라 이는 AI 확산이라는 거대한 문제를 야기합니다. 결국 서로 소통하지 못하는 AI 도구와 모델이 지나치게 많아지게 됩니다. 비용은 하룻밤 사이에 급증하는 반면, 맥락은 점점 더 파편화됩니다.

이것이 바로 ClickUp이 해결하는 문제입니다. ClickUp은 모든 작업, 문서, 대화, 프로젝트가 하나의 시스템에 통합되고, 그 기반 위에 AI가 직접 구축된 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다.

다음과 같은 이유로 Bardeen AI의 완벽한 대안이 될 수 있습니다:

여러분의 일을 이해하는 AI

ClickUp Brain은 작업, 타임라인, 리소스, 의존성, 팀 역량을 포함한 전체 작업 공간을 이해하는 컨텍스트 인식 AI 레이어입니다.

ClickUp Brain의 상황 인식 응답을 활용하여 작업 공간에서 실행할 작업을 우선순위화하세요.

Brain에 질문을 하면, 사용자가 수동으로 하나씩 열어야 하는 동일한 폴더, 목록, 프로젝트를 포함한 실제 작업 공간을 검색하여 답변을 제공합니다. ClickUp은 사용자의 작업 방식, 구성원 정보, 각 팀의 담당 사항, 적용되는 권한을 이미 파악하고 있으므로, 답변은 상황에 맞게 정확하며 권한을 고려합니다.

ClickUp Brain을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

대화를 실제 일로 전환하세요 토론, 노트, 아이디어를 적절한 맥락이 이미 첨부된 작업으로 변환하여

실시간 프로젝트 컨텍스트를 활용하여 더 현명한 의사결정을 내리세요 , 마감일, 소유자, 의존성 및 팀 업무량을 자동으로 고려합니다.

ClickUp 내에서 직접 일 생성 및 업데이트 : 문서 초안 작성과 댓글 달기부터 작업 상태 업데이트까지

현재 진행 중인 상황을 즉시 가시성으로 파악하세요: 블록된 항목, 변경된 내용, 오늘 주의가 필요한 사항 등에 대한 실시간 답변을 통해

뿐만 아니라, ClickUp Brain MAX (Brain의 데스크톱 동반자)는 ChatGPT, Claude, Gemini 등 다양한 AI 모델에 대한 접근도 제공합니다. 이러한 유연성 덕분에 Brain MAX는 AI 지원을 별도의 앱에 고립시키지 않고 일상 업무에 통합하고자 하는 팀에게 특히 강력합니다.

BrainGPT 기반의 ClickUp을 벗어나지 않고도 최고의 AI 모델 간 전환이 가능합니다.

⭐ 보너스: ClickUp Brain MAX의 Talk to Text 기능을 통해 자연스럽게 말하고 음성 지시를 즉시 텍스트 업데이트로 전환하세요. Zoom 통화 중 발언, 소리 내어 브레인스토밍, 빠른 업데이트 공유 등 어떤 상황에서도 음성이 ClickUp 내에서 바로 활용 가능한 일로 변환됩니다.

AI 프로젝트 요약으로 중요한 내용을 즉시 파악하세요

ClickUp Brain의 가장 실용적인 활용 사례 중 하나는 AI 기반 프로젝트 요약 기능입니다. Brain은 작업, 채팅, 댓글, 업데이트를 자동으로 스캔하여 명확한 프로젝트 요약문을 생성하므로, 프로젝트 상태의 수동 파악으로 인한 시간과 노력을 절약해 줍니다.

ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp 내 작업, 목록, 폴더, 스페이스 전반의 활동을 요약하세요.

AI 프로젝트 요약 기능을 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 진행 상황을 통합적으로 파악하세요 , 완료된 작업, 진행 중 작업, 지연 중인 작업을 한눈에 보여줍니다.

차단 요소와 위험 요소를 자동으로 노출 하여, 지연 및 의존성이 긴 댓글 스레드 속에 숨겨지지 않도록 합니다.

소유권과 책임 소재를 명확히 파악하세요 , 누가 무엇을 책임지고 다음에 어떤 사항에 주의를 기울여야 하는지 강조 표시됩니다.

새로운 이해관계자나 팀 회원을 더 빠르게 온보딩하세요, 그들이 몇 주간의 작업 이력을 읽도록 요구하지 않고도 가능합니다.

심지어 프로젝트 분석을 요청하여 작업 계획 및 실행 방식을 개선할 방법을 제안하도록 할 수도 있습니다.

워크플로우를 종단 간 자동화하세요

AI로 업무 업데이트를 받는 데 그칠 필요가 있을까요? 아예 업무를 위임해 보세요. ClickUp에서는 두 가지 방법으로 가능합니다: ClickUp 자동화 및 ClickUp 슈퍼 에이전트

ClickUp 자동화 기능은 트리거 → 조건 → 동작 구조를 기반으로 간단한 규칙을 실행하여 반복 작업을 자동화합니다. 작업 할당, 상태 업데이트, 후속 조치 등의 작업을 자동화하여 수동 노력 없이도 워크플로우를 더 효율적으로 만들 수 있습니다.

예를 들어, 콘텐츠 프로젝트를 관리 중이라면 다음과 같은 자동화를 설정할 수 있습니다: 작업이 '초안 준비 완료' 상태로 이동하는 즉시 ClickUp이 에디터에게 즉시 할당하고, 우선순위를 높이며, 다음 단계가 포함된 댓글을 추가합니다. 단, 작업에 이미 마감일이 설정된 경우에만 해당됩니다.

ClickUp Automations로 강력한 노코드 자동화를 시각적으로 생성하세요

💡 프로 팁: ClickUp의 노코드 빌더를 사용해 직접 자동화를 설정하거나, 원하는 내용을 평이한 영어로 ClickUp Brain에 설명하기만 하면 ClickUp이 규칙을 자동으로 구성해 줍니다.

그리고 가장 큰 장점은 모든 자동화 작업이 기록된다는 점입니다. 따라서 예상과 다르게 작동할 경우 정확히 어떤 일이 발생했는지 확인하고 세밀하게 조정할 수 있습니다.

이 비디오에서 실제 사용 모습을 확인하세요!

스스로 생각하는 자동화: ClickUp AI 슈퍼 에이전트

자동화가 많은 일을 덜어주지만, 자동화하려는 일 중 상당수는 판단력이 필요합니다. 바로 그 부분에서 ClickUp 슈퍼 에이전트가 빛을 발합니다.

ClickUp에서 AI 에이전트를 활용하여 스마트하고 상황 인식형 작업을 자동화하세요

이 AI 팀원들은 100% 주변 환경 인식이 가능합니다—작업 공간을 주시하며 발생하는 상황에 따라 자동으로 조치를 취합니다. 예시: 24시간 동안 업데이트되지 않은 고우선순위 버그가 있을 경우 에이전트가 자동으로 담당자에게 알림을 보내거나, 문제를 상위 단계로 에스컬레이션하거나, 심지어 담당자를 재지정할 수도 있습니다.

에이전트를 설정하여 기한 초과 작업, 미준수 SLA 또는 댓글 내 특정 키워드를 모니터링할 수 있습니다. 이들은 정기적으로 실행되거나 실시간으로 반응할 수 있으며, 작업 공간에 대한 무한한 기억력과 지식 덕분에 API를 통해 ClickUp과 다른 도구 모두와 상호작용할 만큼 지능적입니다.

인간 팀원과 마찬가지로 DM, @멘션, 슈퍼 에이전트에게 작업 할당이 가능합니다.

슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp의 방대한 기능 세트와 맞춤형 설정 옵션은 처음에는 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

한 만족한 사용자가 공유합니다:

내부 AI 기능은 매우 유용합니다. 요약, 작업 재배정, 작업 찾기 등에 도움을 주며 전반적으로 사소한 작업에 드는 시간을 절약해 줍니다. 자동화 기능도 강력해서 우선순위 지정 등 반복적인 작업을 크게 줄여주며, 이를 AI 에이전트로 대체할 수 있습니다. 이건 기본적으로 강화된 자동화라고 할 수 있죠.

👀 알고 계셨나요? 개발자의 52%가 AI 도구와 AI 에이전트가 생산성 향상에 도움이 된다고 답했습니다. 또한 16.5%는 이미 일 중 매일 AI 에이전트를 사용하고 있으며(주간/월간 사용자는 더 많음).

2. Zapier (다양한 앱 통합 및 비즈니스 워크플로우에 최적)

via Zapier

Zapier는 체계적인 다단계 워크플로우를 위해 구축된 가장 인기 있는 노코드 워크플로우 자동화 플랫폼 중 하나입니다. 작업을 연결하고 논리를 적용하여 워크플로우가 상황에 맞게 조정되도록 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래 크기에 따라 리드를 다르게 라우팅하거나, 다른 tool과 동기화하기 전에 데이터를 정리 및 보강하거나, 특정 조건이 충족되지 않을 경우 워크플로우를 완전히 중지할 수도 있습니다.

이 도구는 자동화를 위한 AI 에이전트와 AI 코파일럿도 제공합니다. 모든 단계를 수동으로 파악하는 대신, 원하는 내용을 평이한 언어로 설명하면 AI 에이전트가 앱 전반에 걸쳐 실행 방법을 결정합니다.

AI 코파일럿은 워크플로우 구축 시에도 유용합니다. 단계별 제안, 논리적 결함 지적, 작업 가속화를 지원하며, 특히 자동화 전문가가 아닌 경우에 효과적입니다. 권한 설정, 활동 로그, 민감한 작업에 대한 승인 방식 점검 등을 통해 통제력을 유지할 수 있으므로, 자동화가 민감한 데이터를 다룰 때도 안전하게 운영됩니다.

Zapier 최고의 기능

CRM, 마케팅, 재무, 지원, 분석 및 내부 tools를 아우르는 8,000개 이상의 앱을 연결하여 데이터 흐름이 자동으로 유지되도록 하세요.

Zapier Canvas 를 사용하여 워크플로우를 시각화하세요. 다이어그램처럼 자동화 흐름을 지도하고 구축하기 전에 전체 프로세스를 플랜할 수 있습니다.

공유 폴더, 역할 기반 접근 권한, 관리자 제어 기능, 버전 기록을 활용하여 실시간 자동화 중단 걱정 없이 협업하세요.

작업 기록, 로그, 오류 알림, 재시도 및 안정성 제어 기능을 활용하여 자동화 상태를 모니터링하세요.

Zapier의 한도

트리거가 예상보다 느리게 실행될 수 있으며, 특정 경우 워크플로우가 명확한 오류 메시지 없이 조용히 실패할 수 있습니다.

Zapier 가격 정책

Free

프로페셔널 : 월 $29.99부터 시작

팀 : 월 $103.50부터 시작

기업: 맞춤형 가격

Zapier 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zapier에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어의 의견:

Zapier는 다양한 도구를 연결하고 반복 작업을 자동화하는 것을 매우 쉽게 만들어줍니다. 소규모 코칭 기업으로서, 우리는 양식 제출, 클라이언트 온보딩 이메일, Google 스프레드시트, HubSpot, Google 캘린더 같은 앱 간 데이터 동기화를 자동화함으로써 매주 수 시간을 절약합니다. 신뢰할 수 있고 사용자 친화적이며 코딩 기술이 필요하지 않아, 우리처럼 작지만 성장하는 팀에 완벽합니다.

🤯 재미있는 사실: '자동화(Automation)'라는 용어는 1946년 포드 엔지니어들이 생산 라인에서 자동 장치와 제어 장치의 사용이 증가하는 현상을 설명하기 위해 자동차 산업에서 처음 만들어졌습니다.

3. Make (시각적 워크플로우 자동화에 최적화, 예산 친화적)

via Make

Make에서는 모든 자동화가 플로우차트로 구성되어 데이터가 앱 간에 어떻게 이동하는지 확인할 수 있습니다. 하나의 워크플로우를 여러 경로로 분할하고, 특정 조건이 충족될 때만 단계를 실행하며, 목록을 처리할 때는 항목을 하나씩 순차적으로 처리할 수 있습니다.

이 tool은 애그리게이터도 지원하여 여러 단계의 결과를 수집하고 앞으로 진행하기 전에 모든 것을 깔끔하게 통합하는 데 유용합니다. 에이전트 기반 자동화와 AI를 결합합니다. 모든 단계를 정의하는 대신 목표를 설명하면, 에이전트가 컨텍스트를 기반으로 다음 작업을 결정하도록 도와주어 워크플로우를 더 적응적이고 대규모로 관리하기 쉽게 만듭니다.

내장된 데이터 처리 기능을 통해 텍스트 정리, 날짜 처리 또는 데이터 재구성 작업을 워크플로우 내에서 바로 수행할 수 있어 실제 입력값을 훨씬 쉽게 다룰 수 있습니다.

최상의 기능 만들기

기본적인 트리거-액션 단계 대신 고급 엔드포인트, 맞춤형 API 호출 및 상세한 구성을 활용하여 더 깊은 앱 통합을 실현하세요.

외부 스크립트나 플러그인 없이 워크플로우 내에서 직접 데이터를 생성, 요약, 분류 또는 보강할 수 있는 드래그 앤 드롭 방식의 AI 모듈을 임베드하세요.

실행 로그와 오류 처리를 통해 워크플로우가 정확히 어디서, 왜 실패했는지 파악하여 생산 과정의 골칫거리를 줄이세요.

자연어 프롬프트를 활용한 워크플로우 설계로 시나리오 생성 속도를 높이고 복잡한 자동화 로직 구축에 필요한 노력을 줄이세요.

한도 확인

워크플로우가 확장될수록 오류 발생 가능성이 높아지며, 불분명하고 사람이 이해하기 어려운 오류 메시지는 디버깅을 어렵게 만듭니다.

가격 책정

Free

Core: 월 $10.59부터 시작

장점: 월 $18.82부터 시작

Teams: 월 $34.12부터 시작

Enterprise: 맞춤형 가격

평가 및 리뷰 작성

G2: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Make에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

레딧 리뷰어의 말:

Make는 훨씬 더 강력하며 시각적 워크플로우 빌더가 실제로 꽤 견고합니다. 다중 브랜치, 데이터 조작, 오류 처리가 필요한 복잡한 자동화에 훨씬 더 적합합니다. 대량 사용 시 Zapier보다 가격이 합리적입니다.

4. n8n (기술적 제어 기능을 갖춘 자체 호스팅 자동화에 최적)

via n8n

n8n은 자동화 실행 방식을 완전히 통제하고자 하는 팀에 이상적입니다… 모든 것을 블랙박스 자동화 도구에 맡기는 대신 말이죠. 노드, 브랜치, 조건, 루프를 활용해 시각적으로 워크플로우를 구축합니다. 원한다면 완전히 자체 호스팅할 수 있습니다. 즉, 자동화가 자체 서버에서 실행되며 데이터가 외부로 유출되지 않습니다.

이 tool을 사용하면 자바스크립트를 워크플로우에 직접 드롭하거나 원하는 API를 호출할 수 있으며, 필요 시 자체 노드를 구축할 수도 있습니다. 또한 AI 모델을 활용해 워크플로우를 능동적으로 안내할 수 있습니다. 다음 작업 결정, 도구 선택, 데이터 경로 설정 등을 AI가 주도합니다.

n8n 최고의 기능

입력을 이해하는 AI 에이전트를 구성하고, 적합한 AI 에이전트 tools를 선택하며, 대규모 언어 모델(LLM), API 및 내부 시스템을 활용하여 다단계 작업을 수행하세요.

실행 로그, 재시도, 단계별 디버깅, 대용량 작업량을 위한 큐 기반 처리를 통해 워크플로우를 확장하고 모니터링하세요.

워크플로우를 하위 워크플로우와 워크플로 템플릿으로 분할하여 자동화 로직을 재사용함으로써 팀 간 프로세스 표준화를 용이하게 합니다.

n8n의 한계점

사소한 구성 오류는 특히 루프나 스크래핑 워크플로우에서 과도한 실행이나 예상치 못한 비용을 트리거할 수 있습니다.

n8n 가격 정책

무료 체험판

스타터: 월 24유로(약 28달러)

프로: 월 60유로(약 70달러)

Business: 800€/월 (~$936/월)

Enterprise: 맞춤형 가격

n8n 평가 및 리뷰

G2: 4.8/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (40개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 n8n에 대해 어떻게 말하고 있나요?

Capterra 리뷰어가 n8n에 대해 이렇게 말했습니다:

n8n.io의 가장 큰 장점은 맞춤형 자동화 구축을 위한 놀라운 유연성입니다. 다양한 앱, 서비스 및 데이터 소스를 시각적으로 쉽게 설계할 수 있는 워크플로우로 연결할 수 있습니다. 특히 Apify 같은 tool과 결합할 때 반복적인 웹 스크래핑 작업과 데이터 관리 자동화에 완벽합니다.

5. Workato (대규모 기업용 통합 및 자동화에 최적)

via Workato

Workato의 자동화는 레시피를 중심으로 이루어집니다. 단일 레시피로 여러 단계, 조건, 병렬 경로, 승인 절차 및 적절한 오류 처리를 처리할 수 있습니다. 워크플로우 내에서 직접 데이터를 정리하고, 검증하며, 비즈니스 규칙을 적용하고, 레코드를 보강할 수 있으므로 속도보다 정확성이 더 중요한 프로세스에 이상적입니다.

워크아토의 코파일럿은 AI를 활용해 팀이 자동화를 더 빠르게 구축하고 관리하도록 지원하며, 워크플로우 설계 시 불완전한 입력값으로도 작업을 수행할 수 있도록 돕습니다. 워크아토의 AI 에이전트인 지니는 이벤트를 감시하고 다음 단계를 추론한 후 기업 규칙 내에서 다단계 작업을 실행할 수 있습니다.

또한 에이전트를 구축하고 관리할 수 있는 에이전트 스튜디오와 지니가 내부 정보에서 컨텍스트를 가져올 수 있도록 하는 에이전트 지식베이스를 제공합니다. 실행 로그와 재시도를 통한 강력한 모니터링 기능으로 문제를 조기에 발견하고 프로덕션 환경에서 자동화가 정상적으로 실행되도록 보장합니다.

워크아토 최고의 기능

강력한 커넥터와 양방향 API를 사용하여 기업 및 레거시 시스템과 통합하세요.

역할 기반 접근 제어, 감사 로그, 환경 분리 및 안전한 상황 인식 AI 실행을 위한 Enterprise 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 통해 자동화 및 AI 작업을 관리하세요.

Slack 또는 Microsoft Teams의 Workbot을 통해 워크플로우와 상호작용하여 AI 기반 자동화를 쉽게 트리거하고 최신 정보를 놓치지 마세요.

워크아토의 한계점

매우 큰 데이터셋이나 복잡한 맞춤형 코드 작업 시 제한적으로 느껴질 수 있으며, 특히 개발자 중심의 iPaaS 도구와 비교할 때 더욱 그러합니다.

워크아토 가격 정책

맞춤형 가격 책정

워크아토 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (80개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Workato에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Workato에 대해 이렇게 말했습니다:

워크아토(Workato)는 다양한 타사 애플리케이션과의 강력한 통합 기능으로 제 워크플로우를 크게 향상시켜 줍니다. 특히 매일 트리거를 설정하는 간편함이 인상적입니다. 이 기능은 데이터 가져오기 API 호출을 트리거하고 이를 데이터베이스로 전송하는 등 프로세스를 효율적으로 자동화하는 데 필수적입니다. 이러한 자동화는 시간과 노력을 절약해 생산성을 높이고 업무가 원활하게 진행되도록 합니다.

🚨 통계 알림: 맥킨지 'AI 현황 보고서'에 따르면, 기업의 23%는 이미 최소 한 분야에서 에이전트형 AI 시스템을 확장 중이며, 39%는 적극적으로 실험 중입니다.

6. Notion 자동화 (문서와 작업을 중앙 집중화하는 생산성 팀에 최적)

via Notion

팀이 이미 노트, 위키, 작업, 프로젝트 추적기를 위해 Notion을 사용하고 있다면, Notion의 API와 통합 기능 덕분에 프로젝트 관리 자동화가 자연스럽게 느껴집니다. 예를 들어, 양식 제출 내용을 작업 데이터베이스로 바로 전송하거나, 다른 도구에서 변경 사항이 발생하면 페이지를 업데이트하거나, 새 항목이 추가될 때 후속 조치를 트리거할 수 있습니다.

Notion에는 데이터베이스 자동화 기능도 있습니다. '페이지 생성 시' 또는 '속성 변경 시'와 같은 트리거를 설정하고, 소유자 지정, 상태 업데이트, 날짜 설정 또는 알림 전송과 같은 작업을 자동화할 수 있습니다.

연결된 데이터베이스, 관계 및 집계는 데이터를 자동으로 동기화하므로 동일한 정보를 여러 곳에 업데이트할 필요가 없습니다. Notion Agent는 한 번에 여러 페이지에 걸쳐 페이지 생성, 데이터베이스 업데이트, 작업 할당 및 콘텐츠 재정리를 도와줍니다.

Notion 자동화의 최고의 기능

단일 명령어로 페이지 생성, 편집, 정리, 업데이트가 가능한 Notion Agent를 활용해 Notion 내에서 다단계 일을 실행하세요.

요약, 초안 작성, 문서 분석, 작업 공간 기반 Q&A를 위한 Notion /AI로 사고와 글쓰기 속도를 높여보세요.

다른 도구와 데이터를 흐르게 할 필요가 있을 때 Notion API 및 통합 기능을 활용하여 워크플로우를 확장하세요.

Notion 자동화의 한계점

브라우저 액션이나 다중 시스템 워크플로우와 같은 복잡한 크로스 앱 자동화가 필요할 때는 외부 tools에 의존해야 합니다.

아직 Notion에서는 맞춤형 에이전트를 구축할 수 없습니다.

Notion 자동화 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $12/회원

비즈니스: 월 $24/회원

Enterprise: 가격 문의

Notion 자동화 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (9000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion 자동화에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

다음은 G2 리뷰어의 피드백입니다:

Notion이 모든 양식과 연결되는 자동화 및 수식 설정을 허용하여 필요에 따라 유연하게 조정 가능한 시스템을 제공한다는 점이 마음에 듭니다. 특히 시간 제약이 있을 때 다양한 프로젝트를 효율적으로 관리하고 연결하는 데 도움이 되는 이 기능은 매우 유용합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 업무 시간의 80% 이상을 반복 작업에 할애한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 답했습니다. 이는 업무 주간의 거의 절반(41%)이 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 할애된다는 의미입니다. ClickUp AI 에이전트가 이러한 번거로움을 없애줍니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트 작성, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로우 생성까지! 업무를 위한 올인원 앱 ClickUp으로 이 모든 것(그리고 그 이상)을 순식간에 자동화할 수 있습니다. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화 기능을 활용해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

via Integrately

Integrately는 2천만 개 이상의 사전 제작된 자동화 기능을 통해 앱 간 자동 연동을 지원하는 iPaaS 도구입니다. 대부분의 경우 원하는 작업을 검색하고, 제안된 자동화를 클릭한 후, 앱을 연결하고, 실행하기만 하면 됩니다.

SmartConnect가 단계별로 안내해 주기 때문에 설정 과정이 초보자도 쉽게 따라할 수 있습니다. 먼저 자동화 기능을 선택한 후 앱을 연결하고 설정을 검토한 뒤 활성화하면 됩니다. 대부분의 경우 도구가 필드를 미리 매핑해 주기 때문에 어떤 데이터를 어디에 배치할지 고민할 필요가 없습니다.

이 AI 자동화 빌더는 자연어로 자동화할 작업을 설명하면 해당 워크플로우를 생성해 줍니다. Shopify, WooCommerce, BigCommerce와 같은 도구와 호환성이 뛰어나며, 구형 또는 레거시 도구를 최신 SaaS 앱과 연결하는 데 탁월합니다. 깔끔한 API가 없는 구형 시스템과 새로운 클라우드 도구가 혼합된 환경이라면 확실한 선택지입니다.

Integrately 최고의 기능

CRM, 마케팅, 커뮤니케이션, 스프레드시트, 헬프데스크, 운영 tools 등 1400개 이상의 앱을 연결하세요.

생성형 AI를 워크플로우에 통합하여 텍스트 생성, 요약, 데이터 보강과 같은 AI 기반 단계를 추가하세요.

실시간 트리거에 반응하는 것뿐만 아니라 고정된 간격으로 실행되도록 워크플로우를 예약하세요.

통합성 한도

복잡한 다단계 자동화는 설정하기 까다로울 수 있으며, 특히 많은 사용자 지정 필드를 매핑할 때 더욱 그렇습니다.

Integrately 가격 정책

Free

스타터: 월 29.99달러 (2000개 작업)

프로페셔널: 월 49달러 (10,000개 작업)

성장: 30,000개 작업 기준 월 $124

비즈니스: 월 299달러 (150,000개 작업)

Integrately 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (700개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Integrately에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Integrately에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 한동안 Integrately.com을 사용해 왔는데, 이 덕분에 제 삶이 훨씬 수월해졌습니다. 내부 프로세스 자동화, 리드 관리, Google 스프레드시트를 활용한 데이터 작업 처리 등에 이 도구를 의존하고 있습니다. Integrately의 가장 큰 장점은 설정 과정이 매우 간단하다는 점입니다. 앱 간 연동을 위해 코딩을 직접 다룰 필요가 없습니다.

8. UiPath (로봇 프로세스 자동화 및 기업 IT 팀에 최적)

via UiPath

UiPath는 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 기반으로 구축되었습니다. 해당 봇들은 단순히 API를 통해 데이터를 전달하는 데 그치지 않습니다. 앱을 실행하고, 버튼을 클릭하며, 화면을 읽고, 파일을 다운로드하고, 정보를 이동시키는 등 인간과 똑같이 작동합니다.

UiPath Studio에서 자동화를 설계할 수 있습니다. 시각적이고 드래그 앤 드롭 방식이지만 조건, 브랜치, 재시도, 오류 처리까지 완벽하게 제어할 수 있습니다. 워크플로우가 준비되면 UiPath 로봇이 작업을 인수합니다. 보조 작업의 경우 사용자와 함께 실행되거나, 완전 무인 실행을 위해 백그라운드에서 완전히 자동으로 운영됩니다.

규모가 확장됨에 따라 UiPath Orchestrator를 통해 작업을 예약하고, 자격 증명을 안전하게 관리하며, 접근을 제어하고, 로그 및 실행 이력을 통해 모든 것을 모니터링할 수 있습니다.

UiPath의 주요 기능

문서 이해 기능을 통해 복잡한 문서에서 유용한 데이터를 추출하세요. 이 기능은 청구서, 양식, 이메일, 계약서를 읽고 불확실해 보이는 내용을 검토할 수 있게 해줍니다.

컴퓨터 비전을 활용하여 불안정하거나 레거시 인터페이스를 처리하세요. 이렇게 하면 선택기나 API가 작동하지 않을 때도 봇이 버튼과 필드를 '인식'할 수 있습니다.

대화형 에이전트와 자동 조종 기능을 통해 평이한 언어로 자동화와 상호작용하여, 마치 AI 어시스턴트와 함께 일하는 듯한 느낌을 경험하세요.

AI 센터를 활용해 머신러닝을 워크플로우에 통합하세요. 자동화 시스템이 고정된 규칙에만 의존하지 않고 데이터를 분류하고 예측을 수행하며 더 스마트한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

UiPath의 한도

UI 기반 자동화 및 에이전트형 워크플로우는 취약할 수 있습니다. 즉, 거버넌스와 유지보수가 적절히 처리되지 않으면 앱이나 레이아웃 변경으로 인해 워크플로우가 중단될 수 있습니다.

UiPath 가격 정책

기본: 월 25달러

표준: 맞춤형 가격

Enterprise: 맞춤형 가격

UiPath 평가 및 리뷰

G2: 4.6/5 (7000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 UiPath에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 생생한 후기:

UiPath는 자동화 프로세스를 신속하게 구축할 수 있는 구조를 제공합니다. 개발에 많은 코드가 필요하지 않습니다. 확장성과 맞춤화가 가능합니다. 학습 곡선이 짧아 큰 어려움 없이 익힐 수 있었습니다.

📌 알고 계셨나요? 세계경제포럼(WEF)의 '미래 일자리 보고서'에 따르면, 고용주들의 58%가 향후 5년 내 로봇공학과 자동화가 그들의 비즈니스를 변화시킬 것이라고 믿고 있습니다.

9. IFTTT (간단한 개인 작업 및 스마트 홈 자동화에 최적)

via IFTTT

IFTTT는 간단한 '하나의 트리거 → 하나의 액션' 자동화 설정으로 작동합니다. '집에 도착하면(GPS) 스마트 조명을 켠다'와 같은 자동화를 몇 분 만에 설정할 수 있습니다. 이러한 자동화를 애플릿(Applets)이라고 합니다.

이 도구는 방대한 사전 제작 애플릿 라이브러리를 보유하고 있어 대부분의 경우 검색하고 클릭한 후 계정을 연결하기만 하면 바로 실행됩니다. 소셜 업데이트 자동 게시, 알림 동기화, 시간/위치/기기 상태 기반 작업 실행, 다른 앱 내 변경 시 작업 생성/업데이트 등 다양한 애플릿을 활용할 수 있습니다.

AI 애플릿 메이커는 평범한 영어로 원하는 내용을 입력하면 자동으로 애플릿을 생성해 줍니다. 또한 IFTTT 자동화 어시스턴트 GPT를 통해 ChatGPT 스타일의 사용자 친화적인 인터페이스에서 자동화를 관리하거나 트리거할 수 있습니다. 고급 플랜을 이용 중이라면 필터 코드를 활용해 조건 및 시간 규칙 같은 논리를 추가하여 애플릿이 무분별하게 실행되지 않도록 할 수 있습니다.

IFTTT 최고의 기능

Alexa, Google Assistant, Philips Hue, 스마트 온도 조절기, Fitbit, Twitter/X, Dropbox 등 700개 이상의 서비스를 연결하세요.

AI 소셜 크리에이터(짧은 형식의 게시물), AI 콘텐츠 크리에이터(개요/블로그 같은 긴 형식의 초안), AI 요약기(회의록/기사 요약) 같은 내장 AI 도구를 활용하세요.

AI 프롬프트와 같은 강력한 기능을 통해 자동화 프로세스 내에 AI를 직접 내장하여, 트리거가 다음 단계가 실행되기 전에 자동으로 스마트한 응답/출력을 생성할 수 있도록 합니다.

IFTTT의 한도

일부 사용자는 애플릿이 무작위로 실패할 수 있으며, 그 원인을 파악할 수 있는 상세한 로그가 없다고 보고했습니다.

IFTTT 가격 정책

Free

프로: 월 $4.99

Pro+: 월 $14.99

IFTTT 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 IFTTT에 대해 어떻게 말하고 있나요?

G2 리뷰어가 IFTTT에 대해 이렇게 말했습니다:

특히 눈에 띄는 기능은 일상적인 사용자에게 제공하는 유연성입니다. 이메일 클라우드 스토리지 같은 간단한 작업부터 여러 플랫폼을 활용한 복잡한 자동화까지 모두 가능합니다. IFTTT는 모든 수준의 사용자를 지원하며 활용 가능한 다양한 애플리케이션과 옵션을 제공합니다.

🚨 통계 알림: SNS 인사이더가 보고한 내용에 따르면 미국 가정의 6,080만 가구(약 41.3%)가 스마트 홈 기술을 사용하고 있습니다.

10. 트레이.ai (유연한 API 통합이 필요한 개발자 및 엔지니어에게 최적)

Tray.ai는 단순한 앱 간 바로 가기가 아닌 자동화를 인프라로 필요로 하는 팀을 위해 구축된 기업급 로우코드 iPaaS입니다. 강력한 시각적 워크플로우 빌더를 제공하여 분기, 루프, 데이터 처리가 포함된 다단계 흐름을 구축할 수 있습니다.

이 도구는 임베디드 통합 및 AI 기반 빌드에 대한 강력한 지원을 제공하므로, 더 심층적인 워크플로우 자동화를 원한다면 좋은 선택입니다. Tray Embedded를 사용하면 Call Connector API를 통해 자체 제품 내에서 커넥터 액션을 실행할 수 있습니다. 따라서 사용자에게 이 도구를 다른 곳에 연결하라고 안내할 필요 없이, 제품 자체가 통합이 이루어지는 장소가 됩니다.

Merlin Agent Builder는 컨텍스트를 이해하고 다음 행동을 결정하며 다양한 도구에서 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트 구축을 지원합니다. 단일 모델에 얽매이지 않고 다양한 대규모 언어 모델(LLM)을 활용해 워크플로우에 AI를 통합할 수도 있습니다. 또한 Merlin Build는 워크플로우 구축 속도를 높이기 위해 워크플로우 문서를 자동 생성하고, 워크플로우가 확장됨에 따라 최고의 실행 방식을 제안합니다.

트레이.ai의 최고의 기능

상세한 로그로 문제를 손쉽게 추적하여 워크플로우가 정확히 어디서 실패했는지, 그 원인이 무엇인지 파악하세요.

버전 기록 및 개발 → 스테이징 → 프로덕션 환경 설정을 통해 워크플로우 변경 사항을 관리하고 내보내기/가져오기 기능을 활용하세요.

재시도 및 오류 처리로 워크플로우를 안정적으로 유지하여 자동화가 중간에 중단되지 않도록 하세요.

트레이.ai의 한계점

복잡한 워크플로우 관리가 더 어렵습니다—커넥터가 구식일 수 있으며 강력한 버전 관리/가시성이 부족합니다

트레이.ai 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Tray.ai 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

Tray.ai에 대해 실제 사용자들은 어떤 평가를 내리고 있을까요?

G2 리뷰에서 직접 발췌:

Tray.io는 훌륭한 도구입니다. UI가 놀라울 정도로 직관적이며 이해하기 쉽습니다. 다양한 목적의 워크플로우를 생성할 수 있고 특정 API용 커넥터와 통합할 수 있습니다. 별도의 탭에서 즉시 로그를 확인할 수 있으며, 프로덕션 지원 측면에서 워크플로우 내 상황을 파악하는 것이 매우 직관적입니다.

11. Drift (AI 기반 챗봇 및 영업 자동화에 최적)

via Salesloft

Drift(현재 Salesloft의 일부)는 리드 생성을 위해 설계된 웹사이트 채팅 + 영업 자동화 tool입니다. 작동 방식은 다음과 같습니다: 누군가 귀사 사이트(특히 가격/제품 페이지)를 방문하면 Drift가 대화를 시작하고 몇 가지 스마트한 질문을 던진 후, 귀사 팀이 수동으로 추적하지 않아도 해당 방문자를 다음 단계로 이동시킵니다.

이 기능의 핵심 엔진은 Drift의 AI 챗 에이전트입니다. 구조화된 방식으로 채팅을 운영하며 방문자를 분류하고, 그들의 요구를 파악한 후 다음 조치를 결정합니다. Drift는 이러한 흐름을 제어하기 위해 플레이북을 사용하므로, '가격 페이지에 30초 이상 머무르는 방문자에게 도움 메시지를 표시하고 데모 예약을 제안하라'와 같은 규칙을 정의할 수 있습니다.

URL, 유입 경로, 심지어 CRM 신호까지 기반으로 목표 설정을 할 수 있습니다. 또한 영업 팀 담당자가 온라인 상태일 경우, Drift는 실시간 채팅 인계를 원활하게 수행하여 해당 방문자를 적절한 담당자에게 연결합니다. 방문자가 다음 단계로 진행할 준비가 되면, Drift Meetings를 통해 채팅 내에서 직접 데모를 예약할 수 있어 번거로운 이메일 교환을 없앨 수 있습니다.

Drift의 주요 기능

채팅 리드를 HubSpot, Salesforce 같은 CRM에 동기화하여 영업 팀이 맥락을 잃지 않고 후속 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.

팀이 오프라인 상태일 때도 AI 채팅을 통해 영업 시간 이후에도 잠재 고객을 확보하여 구매 의사가 높은 방문자를 놓치지 마세요.

자연어 기반의 자유로운 텍스트 대화를 통해 질문에 답변하고 고객 상호작용이 실제 사람과 대화하는 듯한 느낌을 유지하세요.

Salesloft 워크플로우를 통해 이메일 및 비디오 후속 조치를 자동으로 실행하여 채팅 종료 후에도 대화가 지속되도록 하세요.

Drift의 한도

워크플로우 구축은 지루하게 느껴질 수 있으며, 플레이북 전반에 걸쳐 블록을 재사용하기보다는 동일한 블록을 재창조하는 경우가 많습니다.

Drift 가격 정책

맞춤형 가격 책정

Drift 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (1000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (150개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Drift에 대해 어떻게 평가하고 있나요?

레딧 사용자의 Drift에 대한 평가를 읽어보세요:

방문객뿐만 아니라 직원들에게도 사용하기 쉽고 편리하기 때문에 효과가 있습니다. 이는 직원들이 더 자주 사용하고 신속하게 응답하도록 유도합니다. 게다가 연결된 통화처럼 작동합니다. 이미 잠재 고객과 대화를 나누고 있으며 전화 연결 실패를 피할 수 있습니다. 챗봇도 훌륭합니다. 사무실에 아무도 없는 야간에도 가동됩니다.

