인도 마케팅 트렌드 2026: 디지털 성장을 주도할 요소들

인도의 디지털 경제는 2030년까지 1조 달러를 돌파할 전망이며, 신규 사용자 및 트랜잭션의 대부분은 2026년 이후에 집중될 것입니다. 이는 엄청난 수의 스마트폰과 인터넷 사용자, 그리고 잘못된 접근 시 광고를 외면할 수많은 사람들을 의미합니다.

기본이 바뀌고 있습니다.

타이핑이 지치게 만드는 시대, 음성 검색이 주류를 차지하고 있습니다. 2선 도시의 구매력은 대도시를 위협할 정도로 성장했습니다. 인플루언서 마케팅은 Instagram 유명인에서 이웃이 YouTube에서 휴대폰을 리뷰하는 수준으로 진화했습니다.

당신의 전략이 여전히 2년 전과 같다면, 이미 뒤처진 것입니다.

이 가이드는 인도의 디지털 마케팅 트렌드, 변화하는 요소, 그리고 이에 대응하기 위해 필요한 조치를 다룹니다. 또한 ClickUp이 마케팅 팀이 정신을 잃지 않고 업무를 수행하는 데 어떻게 도움을 주는지 살펴보겠습니다. 🎯

인도 소비자 행동의 변화는 무엇인가?

인도 디지털 소비자들은 빠르게 진화하고 있습니다. 현재 인도에서 약 8억 6백만 명이 인터넷을 사용하며, 이는 인구의 약 55.3%에 해당합니다.

5억 명에 가까운 인구가 소셜 미디어에서 활발히 활동하는 현실에서, 도달 범위, 영향력, 미디어 믹스에 대한 기존 가정은 반드시 재고되어야 합니다.

인도 소비자들이 제품을 발견하고, 평가하며, 구매하는 방식을 변화시키는 주요 동인들은 다음과 같습니다:

초디지털화, 연구 주도, AI 지원

인도 전자상거래는 급속히 성장하여 이제 구조적으로 디지털 중심이 되었습니다. 베인 앤드 컴퍼니는 세계에서 두 번째로 큰 온라인 쇼핑 고객 기반을 지원하여 인도의 전자상거래 GMV(총상품거래액)를 약 600억 달러로 추정합니다.

PwC 연구에 따르면 가격에 매우 민감한 소비자가 두드러지며, 가격, 리뷰, 할인 혜택, 고객 충성도 혜택이 지속적으로 구매 트리거로 작용합니다. 축제 기간 전자상거래 분석 결과, 2~4위 위치 소비자들이 성수기 온라인 매출의 약 80%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 이들은 상품 탐색 시에도 가격과 리뷰에 크게 의존하는 것으로 확인되었습니다.

베인 앤 컴퍼니의 또 다른 연구에 따르면, 생성형 AI 기반 대화형 여정이 메신저 앱에서 인도 소비자를 대상으로 제품 탐색, 문의 해결, 서비스 지원을 대규모로 지원하고 있음을 보여줍니다.

CMO들에게 이는 인도 소비자의 여정이 고도로 디지털화되었으며, 소셜 및 마켓플레이스 신호를 통해 강력하게 필터링되고, 결정 과정을 단순화하는 AI 어시스턴트와 채팅 인터페이스의 영향력이 점차 커지고 있음을 의미합니다.

🧠 재미있는 사실: 광고의 역사는 아주 오래되었습니다. 고대 이집트(기원전 3000년경)에는 보상이나 상품 광고를 담은 파피루스 공고문이 있었습니다. 초기 상인들은 이를 마치 오늘날 우리가 광고판이나 분류 광고를 사용하는 것처럼 활용했습니다.

지역적, 진정성 있고 가치 중심의 브랜드 선택

최근 시장 조사에 따르면 투명성을 전달하는 국내 브랜드에 대한 선호도가 뚜렷이 나타나고 있습니다.

루캄 캐피털을 위한 유고브 연구에서 보고된 내용에 따르면 인도 소비자의 58%가 지역 또는 소규모 비즈니스를 선호하며, 76%는 진정성 있는 소통과 혁신적인 솔루션을 핵심 충성도 요인으로 꼽았습니다.

이러한 가치와 신뢰에 대한 부합은 소매업에서도 나타납니다. 예시로, EY의 인도 미래 소비자 인덱스에 따르면 소비자의 52%가 자사 브랜드 제품으로 전환하고 있으며, 이들 브랜드의 품질이 개선되었다고 응답한 비율은 70%에 달합니다.

짧은 양식, 지역 중심, 그리고 바라트(인도) 우선 콘텐츠 습관

콘텐츠 소비는 짧은 형식의 비디오 콘텐츠와 지역 언어 형식으로 강력하게 이동했습니다. '바라트' 사용자층이 이 변화의 중심에 있습니다:

📮 ClickUp 인사이트: 팀의 47%는 AI의 영향을 측정하지 않으며, 실제 메트릭으로 성과를 추적하는 팀은 10%에 불과합니다. 많은 경우 마케팅 리더들은 AI 도구가 가치를 창출하는 지점을 전혀 파악하지 못하거나, 그 효과를 제대로 인지하지 못하는 경우가 흔합니다.

인도를 형성할 10대 마케팅 트렌드

WPP의 최신 '올해, 내년' 예측에 따르면 인도 광고 시장은 2026년 약 20억 루피 규모에 도달할 것으로 예상되며, 매년 약 10% 성장할 전망이다.

실제 행동 변화에 기반한 키 트렌드를 추적해야 할 핵심 사항들입니다. 📝

1. 리테일 미디어 광고가 가장 빠르게 성장하는 채널로 부상

Blinkit, Zepto, Swiggy Instamart 같은 퀵커머스 플랫폼들은 정교한 디지털 광고 인프라를 구축하여 현재 Google과 메타와 경쟁하고 있습니다.

브랜드는 밤 11시에 식료품을 검색하는 고객을 대상으로, 10분 이내에 배송되는 제품의 맞춤형 디지털 광고를 제공할 수 있습니다.

노출과 구매 사이의 연결 고리를 닫는 데 그 힘이 있습니다.

블링크잇 앱의 사폴라 광고

마리코가 사폴라 오츠 판매를 촉진하고자 할 때, 고객이 아침 식사 항목을 검색할 때 노출되는 블링크잇의 스폰서 제품 광고를 운영했습니다. 이 캠페인은 장바구니 추가부터 결제까지의 노출을 추적하여 SKU 수준에서 정확한 ROI를 보여주었습니다.

주요 도입 동인으로는 다음과 같은 장점이 있습니다:

인구통계학적 가정보다는 실제 구매 행동을 기반으로 한 목표 설정

어떤 제품이 전환을 이끌고 어떤 제품이 그렇지 않은지 보여주는 실시간 성과 데이터

재고 수준과 직접 연계된 프로모션 운영 능력

구매 의사가 높은 잠재 고객층이 이미 쇼핑 모드에 진입한 상태

브랜드 전략 은 리테일 미디어를 독립된 채널로 취급해야 합니다.

창의물은 작은 썸네일 형식에서도 효과적이어야 합니다. 전환 기간이 며칠이 아닌 몇 분 단위이므로 검색 광고와 입찰 전략이 다릅니다. 예산 배분은 이러한 플랫폼이 미래 구매를 위한 인지도 구축이 아닌, 지금 당장 구매할 준비가 된 고객에게 도달한다는 점을 반영해야 합니다.

2. Z세대의 영향력은 그들의 직접적인 소비를 훨씬 뛰어넘습니다

마마어스는 Z세대가 제품을 발견하는 방식을 이해함으로써 브랜드를 구축했습니다. 그들은 Instagram과 YouTube 제작자 파트너십에 집중 투자하여, 전통적인 광고를 운영하기보다는 인플루언서들이 제품을 진정성 있게 시연하도록 했습니다.

Z세대 소비자들은 신뢰하는 제작자들이 마마어스(Mamaearth)의 세안제나 헤어 오일을 사용하는 모습을 보자마자 해당 제품들을 가족 쇼핑 목록에 추가했습니다.

Via Modash

이 인구 집단은 구매 전 광범위하게 조사합니다. 노트북이나 스킨케어 제품을 선택하기 전에 YouTube 리뷰 5개를 시청하고, Instagram 댓글을 확인하며, 왓츠앱 그룹에서 친구들에게 묻고, 레딧 스레드를 읽습니다.

이러한 접점 전반에 걸쳐 일관된 메시지로 존재감을 드러내는 브랜드가 소비자의 선택을 이끌어냅니다.

Z세대는 또한 브랜드가 자신들이 중요하게 생각하는 문제에 대해 명확한 위치를 취할 것을 기대합니다.

봄베이 쉐이빙 컴퍼니가 그루밍 분야의 성별 고정관념을 깨는 캠페인을 론칭했을 때, 진정성 있는 태도가 공감을 불러일으켰습니다. 핵심은 초기 단계에서 진정한 관계를 구축하는 데 있습니다.

3. 지역 언어 콘텐츠가 2차 및 3차 시장을 잠금 해제합니다

미쇼(Meesho)는 11개 인도 언어로 전용 콘텐츠를 제작해 소도시 시장 성장의 열쇠를 쥐었습니다. 현지 문화를 이해하는 지역 콘텐츠 제작자를 채용하고, 지역 축제, 지역 특유의 유머, 문화적 맥락에 맞는 상황을 중심으로 캠페인을 구축했습니다.

이 전략은 광고를 넘어 확장됩니다. 지역 언어로 제공된 Zomato 앱 인터페이스는 2선 도시에서 측정 가능한 수준의 주문 빈도 증가를 이끌었습니다. 고객이 메뉴를 탐색하고, 리뷰를 읽고, 결제까지 모국어로 완료할 수 있게 되자 장벽이 사라졌습니다.

지역별 요구사항에는 다음이 포함됩니다:

캠페인 시기를 위한 지역 축제 및 문화적 순간 이해

지역별 선호도에 맞춰 제품 위치 조정하기

주요 언어 시장별 제작자 네트워크 구축

폰페이(PhonePe) 같은 결제 앱은 지역별 맞춤형 결제 혜택으로 이를 한 단계 발전시켰습니다. 오남(Onam) 축제 기간에는 케랄라(Kerala) 지역 사용자에게 전통 구매 카테고리에서 캐시백이 제공됩니다. 두르가 푸자(Durga Puja) 축제 기간에는 서벵골(West Bengal) 소비자에게 의류 및 보석류 할인 혜택이 제공됩니다. 이러한 지역화 전략은 문화적 행사 기간 동안 사람들의 소비 패턴을 반영함으로써 참여도를 높입니다.

4. 마이크로 및 나노 인플루언서가 측정 가능한 성과를 창출합니다

화장품 및 스킨케어 제품의 선도적 마켓플레이스인 Nykaa는 인플루언서 예산의 상당 부분을 유명인 광고에서 200명 이상의 뷰티 마이크로 인플루언서와의 파트너십으로 전환했습니다. 각 제작자는 스킨케어 루틴, 메이크업 튜토리얼, 제품 리뷰에 진정으로 관심 있는 1만~5만 명의 팔로워를 보유하고 있습니다.

방갈로르 기반의 마이크로 인플루언서가 습한 날씨에서의 파운데이션 사용 후기를 게시하면, 전국적으로 유명인의 일반적인 광고보다 그녀의 3만 명의 지역 팔로워들에게 더 큰 공감을 불러일으킵니다. 그녀는 자신의 청중이 가진 구체적인 고민을 이해하고 직접적으로 해결책을 제시합니다.

성과상의 이점은 다음과 같습니다:

목표 고객과 정확히 일치하는 오디언스 인구 통계

진정한 사용자 제작 콘텐츠: 제작자들이 실제로 제품을 매일 사용하기 때문입니다.

여러 제작자를 대상으로 동시에 다양한 메시지를 테스트할 수 있는 유연성

실행에는 다양한 접근 방식이 필요합니다.

via OnePlus

원플러스는 일회성 캠페인 게시물이 아닌, 개인이 연중 지속적으로 콘텐츠를 생성하는 제작자 프로그램을 구축하여 지속적인 가시성을 확보했습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 인플루언서 프로그램은 종종 수십에서 수백 명의 소규모 제작자를 포함하며, 각 제작자는 서로 다른 형식의 콘텐츠를 제작하고, 서로 다른 일정에 게시하며, 서로 다른 관객층을 끌어모읍니다. ClickUp 대시보드는 모든 데이터를 통합하여 팀이 성과를 신속히 비교하고 참여 패턴을 파악하며, 어떤 제작자가 가장 높은 투자 수익률(ROI)을 제공하는지 이해할 수 있도록 지원합니다. 인플루언서 협업이 연중 지속될 때, 대시보드는 지속적인 성과 분석 계층으로 기능합니다. 브랜드는 분산된 분석 자료를 일일이 검토하지 않고도 무엇이 효과적인지, 무엇이 조정 필요한지, 그리고 어떤 제작자가 실질적으로 전환율을 높이는지 명확히 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드에서 노출 수를 모니터링하세요 ClickUp 대시보드로 모든 제작자가 캠페인 성과에 기여하는 방식을 파악하세요

5. 숏폼 비디오가 사용자 관심을 장악하다

인도 Instagram 사용자의 대다수는 이제 짧은 비디오 콘텐츠를 통해 브랜드를 발견하며, 기존 게시물보다는 이 방식을 선호합니다. 이로 인해 기업들은 콘텐츠 전략을 완전히 재고해야 하는 상황에 직면했습니다.

Via Zomato

Zomato와 같은 브랜드들은 Reels를 중심으로 소셜 미디어 입지를 구축했습니다. 그들의 #EnjoyLargeMealsOnZomato 캠페인은 유튜버를 활용해 유머와 감성 스토리텔링을 결합한 공감 가는 재미있는 형식으로 음식 배달 서비스를 선보였습니다.

이 캠페인이 일한 이유는 사람들이 출퇴근길, 휴식 시간, 여유 시간에 휴대폰으로 콘텐츠를 소비하는 실제 방식과 일치했기 때문입니다.

Wakefit은 IPL 시즌 동안 차별화된 접근법을 시도했습니다. 유머러스한 릴스 캠페인을 제작하고 드류 힉스(Drew Hicks), 아구 스탠리(Agu Stanley) 등 힌디어에 능통한 서양 인플루언서들을 섭외해 수면 문제를 소재로 한 재미있는 콘텐츠를 제작했습니다.

글로벌 얼굴과 현지 언어가 결합된 이 콘텐츠는 수백만 조회수와 공유를 기록하며, 릴스가 기존 형식으로는 따라잡을 수 없는 창의적 실험을 가능케 하는 방식을 보여주었습니다.

다른 콘텐츠 유형과 형식 요건이 다릅니다:

첫 3초 안에 시청자를 사로잡지 못하면, 그들은 스크롤을 넘겨버립니다.

주의 지속 시간에 맞춰 비디오를 15초에서 60초 사이로 유지하세요

트렌딩 오디오를 전략적으로 활용하세요. '헤리예'나 '툼 캬 밀레' 같은 곡을 사용한 제작자들은 3배 높은 참여도를 기록했습니다

6. AI 기반 개인화는 기본적인 세분화를 넘어 확장됩니다

via IndiaAI

타타 클리크는 AI를 활용해 쇼핑객이 탐색하고 상호작용하는 대상을 분석한 후, 실제 구매 의도와 부합하는 제품을 추천합니다.

기술 관련 콘텐츠를 살펴보는 방문자에게는 딱 맞는 가젯으로 가득한 홈페이지가 표시됩니다. 패션에 깊이 빠져 있는 사람에게는 이전에 관심을 보였던 스타일을 중심으로 한 피드가 제공됩니다.

해당 기술은 시간대, 기기 유형, 과거 구매 내역, 장바구니 포기, 이메일 참여도, 브라우징 행동 등 수천 개의 데이터 포인트를 분석합니다.

via Swiggy

스위기의 AI는 음식 패턴을 파악하고 각 사용자에게 친숙하게 느껴지는 레스토랑 및 요리 추천으로 이를 활용합니다.

이러한 수준의 관련성은 참여도를 높이고, 특히 고객이 이미 구매 결정을 내릴 준비가 된 상태일 때 더 많은 고객이 주문하도록 유도합니다.

효과적인 적용 사례:

동적 이메일 마케팅 콘텐츠: 구독자별로 다른 제품 표시

고객이 검색하기 전에 제품을 제안하는 예측 기반 추천

특정 행동 신호에 의해 트리거되는 자동화된 캠페인

최고 성과를 내는 크리에이티브와 대상 고객에게 실시간 예산 배분

이를 위한 기반은 강력한 1인칭 데이터 수집입니다. 브랜드는 웹사이트, 앱, 이메일, 오프라인 상호작용에서 얻은 정보를 통합하기 위해 고객 데이터 플랫폼이 필요합니다. 이러한 인프라 없이는 AI가 효과적으로 맞춤형 개인화를 구현할 수 없습니다.

7. 커넥티드 TV, 케이블을 버리는 프리미엄 시청자층에 도달하다

마마어스는 디즈니+ 핫스타에서 우반 페이스 워시 CTV 캠페인을 진행했습니다. 실파 셰티 쿤드라가 출연한 30초 스토리 중심 광고로, 제품의 성분 이야기와 '샤디 왈라 글로우(결혼식 같은 빛나는 피부)'를 약속하는 모든 것을 강조했습니다.

성과는 빠르게 나타났습니다: 브랜드 인지도와 호감도가 약 9% 상승했으며, 구매 의향은 거의 19% 급증하여 일반적인 캠페인 기준을 뛰어넘었습니다.

시청 환경이 중요합니다. CTV 시청자들은 일반적으로 여러 가족 구성원과 함께 시청하여 인상에 미치는 가치를 배가시킵니다. 시청 경험이 보다 의도적이기 때문에 광고 중 채널을 돌릴 가능성이 낮습니다.

CTV의 장점은 다음과 같습니다:

시청 행동 및 인구통계학적 특성에 기반한 목표 설정

모바일 비디오 대비 현저히 높은 완료율

광고 노출로부터의 전환을 측정하기 위한 어트리뷰션 추적

광범위한 디지털 캠페인과의 통합을 통한 빈도 제한

🔍 알고 계셨나요? 캠페인이 그 어느 때보다 두 채널을 혼합하고 있음에도 불구하고, 마케터 중 단 32%만이 전통적 및 디지털 미디어 지출을 종합적으로 추적한다고 답했습니다. 이는 더 스마트하고 연결된 분석을 위한 여지가 얼마나 큰지 보여줍니다.

8. 음성 검색에는 대화형 콘텐츠 최적화가 필요합니다

업계 전망에 따르면 내년까지 인터넷 사용자의 50% 이상이 음성 비서를 사용할 것으로 예상됩니다.

이 변화가 중요한 이유는 음성 쿼리가 텍스트 검색과 근본적으로 다르기 때문입니다. 사람들은 자연스럽게 말하며, 더 긴 대화체 문장과 완전한 질문을 사용합니다. 음성 검색은 특히 다국어 환경에서 사용하기 쉽다는 점에서 유익합니다.

누군가는 'Mere paas me petrol pump kaha hai?'(힌디어로 '내 근처 주유소 위치'를 의미)라고 말할 수 있지만, '주유소 근처'라고 입력할 때는 다릅니다.

Google 어시스턴트와 지오사븐(JioSaavn) 같은 디지털 플랫폼은 인도식 억양과 지역 방언을 수용하기 위해 음성 기능을 맞춤화하고 있습니다. 다양한 발음 패턴의 더 많은 쿼리로부터 AI 모델이 학습함에 따라 이 기술은 지속적으로 발전하고 있습니다.

음성 최적화 요구사항은 다음과 같습니다:

사람들이 구두로 묻는 질문에 답하는 FAQ 콘텐츠 제작

자연스러운 말투에 맞춘 대화체 언어 사용

음성 비서가 읽어주는 추천 스니펫을 위한 콘텐츠 구성

많은 음성 쿼리가 위치 기반 의도를 지니므로 지역 검색 최적화

🔍 알고 계셨나요? ‘제품 중심’ 사고방식이 본격적인 추진력을 얻고 있습니다. 현재 41%의 기업이 제품을 최우선으로 삼고 있으며, 이는 31%에서 크게 증가한 수치입니다.

9. 왓츠앱을 통한 대화형 커머스 확대

인도는 8억 5,380만 명의 WhatsApp 사용자를 보유하여 전 세계 최대 시장으로 자리매김했습니다. 이 거대한 사용자 기반은 WhatsApp을 단순한 메시징 앱에서 상거래 플랫폼으로 변모시켰습니다.

대화형 커머스로의 전환은 행동 변화에 의해 주도됩니다. 고객들은 전화나 이메일보다 편리한 시간에 비즈니스와 메시지를 주고받는 것을 선호합니다.

Nykaa 세일 업데이트 - WhatsApp

예를 들어, Nykaa는 WhatsApp을 활용해 맞춤형 주문 추적 정보, 제품 관리 팁, 스타일 추천을 전송합니다. 이 접근 방식은 구매 후 커뮤니케이션을 단순한 트랜잭션 업데이트에서 지속적인 관계 구축으로 전환함으로써 효과를 발휘합니다.

다음 팁을 적용하여 상호작용이 도움이 되는 느낌을 주도록 하세요:

짧은 비디오와 캐러셀 같은 리치 미디어를 활용하여 의사 결정을 지원하세요.

장바구니 포기 같은 구매 의사가 가장 높은 순간에 한정 기간 프로모션을 공유하세요

고객이 질문하거나 추천을 요청할 수 있도록 편리한 양방향 대화를 허용하세요.

옵트인을 깔끔하고 의미 있게 유지하여 고객이 무엇을 받을지 알 수 있도록 하고 더 오래 참여하도록 하세요.

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp 문서에서 대화형 커머스 전략의 핵심을 구축하세요.

모든 메시지 템플릿, 회신 가이드라인, 제안 스크립트, 워크플로우 변형은 고객 대응 팀 전반에 걸쳐 일관성을 유지해야 하며, Docs는 모든 것을 한곳에서 체계적으로 관리합니다.

구조화된 섹션, 버전 기록, 내장된 자산을 통해 팀은 WhatsApp 커뮤니케이션 표준의 살아있는 라이브러리를 구축할 수 있습니다. 이를 통해 온보딩을 가속화하고, 실행을 원활하게 하며, 모든 접점에서 더욱 일관된 고객 경험을 지원합니다.

10. 프로그래매틱 광고, 대도시 관객을 넘어 확장

프로그래매틱 광고는 이제 대도시에만 가능했던 정밀도로 2·3선 도시를 목표로 삼을 수 있도록 진화했습니다.

플립카트는 지역 확장 전략을 통해 이를 입증합니다. 이 브랜드는 출범 초기부터 광범위한 네트워크를 구축하며 소비자 증가세가 강력하고 꾸준한 2·3선 도시에 집중했습니다.

플립카트 캠페인

예를 들어, '인도 패션의 수도(India Ka Fashion Capital)' 캠페인을 통해 플립카트는 YouTube에서만 첫 10일 만에 1억 명 이상의 사용자에게 도달했는데, 이전 캠페인들은 동일한 도달률을 달성하는 데 한 달이 걸렸습니다.

이 접근법이 효과적인 이유는 2·3선 도시를 목표로 하는 캠페인이 대도시 캠페인과는 다른 메시지를 필요로 하기 때문입니다.

타겟팅 정교화에는 다음이 포함됩니다:

도시 사용자를 대상으로 다양한 크리에이티브 운영, 속도와 프리미엄 제품 강조, 경제성과 현금 결제(COD)에 집중

초기 캠페인 주간의 오디언스 인사이트를 활용하여 후속 기간의 메시지를 개인화합니다.

친화성 기반 타겟팅을 활용하여 특정 관심 그룹에 도달하기

초기 관심을 보인 소비자와 재연결하기 위한 리타게팅 광고

🧠 재미있는 사실: 1620년대 네덜란드 신문에는 세계 최초의 인쇄 광고 수천 건이 실렸습니다. 1675년까지는 이미 6,000건 이상의 광고가 유통되었죠. 이는 당시 네덜란드 신문들이 17세기 '광고 네트워크'에 해당하는 역할을 했다는 의미입니다.

인도 마케터들이 직면할 수 있는 과제들

인도 전역의 마케팅 팀들은 빠르게 움직이고 있지만, 그들 아래의 기반은 더욱 빠르게 변화하고 있습니다. 이는 다가오는 한 해 동안 여러분이 마주하게 될 가장 큰 장애물들 중 일부입니다. 🗓️

도전 과제 그 의미 인도에서 중요한 이유 증가하는 고객 확보 비용 메타, Google, 마켓플레이스 전반에 걸쳐 경쟁이 심화되면서 유료 채널 비용이 상승하고 있습니다. 브랜드는 동일한 결과를 얻기 위해 더 큰 예산이 필요하며, 이는 수익성에 영향을 미칩니다. 데이터 파편화 고객 데이터는 CRM, 광고 플랫폼, 웹사이트, 마켓플레이스 및 오프라인 채널에 걸쳐 존재합니다. 통합된 고객 보기를 구축하고 정확한 기여도 분석을 수행하기 어렵습니다. 측정 및 기여도 분석의 격차 신호 손실, 제한된 추적, 일관성 없는 플랫폼 보고로 인해 전환을 주도하는 요소에 대한 명확성이 저하됩니다. 이는 비효율적인 지출과 약화된 성과 결정으로 이어집니다. 플랫폼 포화 모든 카테고리는 광고, 마켓플레이스, 소셜 플랫폼에서 과포화 상태입니다. 자연 유입 감소와 유료 성과 하락 속도가 가속화되고 있습니다 지역별 콘텐츠 복잡성 인도의 언어적·문화적 다양성은 현지화된 메시지를 요구합니다 여러 주를 대상으로 콘텐츠를 확장하는 것은 비용이 많이 들고 시간이 많이 소요됩니다. AI 기술 격차 팀들은 프롬프트 엔지니어링과 /AI 기반 캠페인 워크플로우에 대한 실무 경험이 부족합니다. 자동화 및 AI 주도 최적화 도입 속도 저하 진화하는 규정 준수 요구사항 데이터 보호, 동의 프레임워크, 플랫폼 정책이 더욱 강화되고 있습니다. 디지털 마케터는 규정 준수를 유지하고 위험을 줄이기 위해 워크플로우를 조정해야 합니다.

마케팅 팀이 준비할 수 있는 방법 (단계별 안내)

인도 마케팅 팀은 플랫폼 전환, 창의적 요구, 소비자 행동 변화라는 빠른 주기에 직면해 있습니다. 플랜은 분기마다 진화하며, 팀은 속도와 정확성을 모두 지원하는 시스템이 필요합니다.

ClickUp의 마케팅 프로젝트 관리 소프트웨어는 팀이 그 리듬을 만들 수 있도록 지원합니다.

세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로 업무 분산을 해소하여 목표, 아이디어, 작업, 문서가 지속적으로 연결됩니다. 이러한 연결성은 팀이 추진력을 잃지 않고 캠페인을 신속하게 실행하고 개선하는 데 기여합니다.

그것이 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다. 📁

1단계: 단일 정보 원천 구축

캠페인 성과, 콘텐츠 일정, 고객 피드백, 예산 데이터가 서로 다른 시스템에 존재할 때 마케팅 결정은 무너집니다. 최적화를 시작하기 전에 완전한 가시성이 필요합니다.

현재 마케팅 데이터가 존재하는 모든 플랫폼을 목록으로 작성하는 것으로 시작하세요:

유료 디지털 채널 및 유기적 마케팅 노력의 캠페인 분석

소셜, 이메일, 웹 채널 전반의 콘텐츠 성과

설문조사, 리뷰, 지원 티켓을 통한 고객 피드백

전환 패턴을 보여주는 영업 팀 파이프라인 정보

이니셔티브 전반에 걸친 예산 추적 및 자원 배분

이를 단일 작업 공간에 통합하여 팀이 실시간으로 성과를 볼 수 있도록 하세요. 데이터가 연결되면 분산된 시스템에서는 발견하기 어려운 패턴을 포착할 수 있습니다.

🚀 ClickUp의 장점: 대시보드에서 컨텍스트 전환 없이 캠페인 상태, 팀 용량, 성과 패턴을 추적하세요. ClickUp 대시보드의 맞춤형 카드를 활용해 마케팅 캠페인의 단일 정보 소스를 구축하세요

ClickUp의 맞춤형 카드를 통해 마케팅 팀은 데이터를 다음과 같은 명확하고 실행 가능한 보기로 구성할 수 있습니다:

라인 차트 카드: ROAS(광고 수익률) 또는 CTR(클릭률) 변화와 같은 시간 기반 마케팅 트렌드를 추적합니다.

막대 차트 카드: 채널, 캠페인 또는 대상 세그먼트를 나란히 비교합니다

원형 차트 카드: 예산 분배나 리드 출처와 같은 비율별 세부 내역을 보여줍니다.

배터리 차트 카드: 캠페인 또는 콘텐츠 제작 목표 달성 진행 상황을 시각화합니다.

계산 카드: 총계, 평균, 리드당 비용이나 지출 편차와 같은 수식을 계산합니다.

포트폴리오 카드: 여러 캠페인 또는 작업 흐름의 상태를 한눈에 요약하여 보여줍니다.

텍스트 블록 카드: 데이터 옆에 노트, 하이라이트 또는 서사적 맥락을 추가합니다

토론 카드: 대시보드 인사이트와 연계된 질문, 결정 사항, 의견을 기록합니다.

검색 카드: 긴급 작업, 검토 항목 또는 차단된 작업과 같은 대상별 목록을 추출합니다.

2단계: 워크플로우에 AI를 통합하세요

마케팅 담당자의 하루 대부분은 소셜 게시물 작성, 마케팅 플랜 분석, 고객 세분화, 경쟁사 모니터링에 소모됩니다.

인공지능은 이러한 업무를 신속하게 처리할 수 있으므로, 귀사의 팀은 전략 수립과 창의적인 일에 집중할 수 있습니다.

AI가 가장 큰 효과를 발휘하는 분야를 파악하세요:

콘텐츠 생성 기술이 이메일, 소셜 미디어 플랫폼, 블로그용 초안 작성을 가속화합니다.

성과 분석 은 최적화 기회를 자동으로 도출합니다

고객 세분화 는 접점 전반의 행동 패턴을 기반으로 이루어집니다.

경쟁사 모니터링은 수동으로 계속 확인할 필요 없이 새롭게 부상하는 디지털 마케팅 트렌드를 알려줍니다.

전략적 사고를 대체하는 곳이 아니라 인간의 생산성을 증대시키는 곳에 AI를 배치하십시오.

💡 전문가 팁: 컨텍스트 AI를 활용해 마케팅 업무를 원활하게 진행하세요.

ClickUp Brain을 활용한 콘텐츠 성과 분석으로 스마트한 리소스 및 소셜 미디어 관리

예를 들어, 콘텐츠 책임자가 ClickUp Brain에 다음과 같이 질문합니다: ‘지난달 가장 높은 트래픽과 참여도를 기록한 기사가 무엇인지 보여줄 수 있나요?’

AI 마케팅 도구는 작업 공간에 저장된 데이터를 분석하여 최고 성과 기사의 월간 조회수, 독자를 가장 오래 페이지에 머물게 한 게시물 등을 강조한 상세 분석을 제공합니다. 리더는 이 인사이트를 바탕으로 다음 스프린트에서 예산을 더 투입할 주제를 결정합니다.

3단계: 캠페인 개발에 체계적인 실험을 구축하세요

정적인 마케팅 전략은 역동적인 시장에서 사라집니다. 경쟁사들은 매주 메시지, 창의적 형식, 타깃 세분화, 채널 조합을 테스트합니다. 캠페인을 시작하고 좋은 결과를 기대하는 팀들은 빠르게 뒤처집니다.

모든 이니셔티브에 팀이 따를 테스트 프레임워크를 구축하세요:

고객 인사이트와 기존 캠페인 데이터를 기반으로 가설을 수립하세요.

출시 전 마케팅 KPI를 정의하여 모두가 성공의 기준을 명확히 이해하도록 하십시오.

특정 변수를 분리하는 통제된 환경을 조성하십시오.

각 테스트 종료 직후 결과를 문서화하십시오.

실시간으로 실험 성과를 추적하여 저성과 변형을 신속히 중단하고 승자 변형을 더 빠르게 확장하세요. 체계적인 실험은 조직의 지식을 축적하며, 검증된 통찰력을 바탕으로 팀이 더 나은 의사결정을 내릴 수 있게 합니다.

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp 대시보드의 AI 카드를 활용해 SaaS 확산 없이 인사이트를 도출하세요. 이 카드는 마케팅 팀이 ClickUp 내 실제 캠페인 활동과 연계된 성과 및 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 지원합니다. ClickUp 대시보드의 AI 카드를 통해 실시간 마케팅 인사이트를 확인하세요

다음 AI 카드 유형을 사용해 보세요:

AI 브레인 카드: 마케팅 질문에 맞춤형 AI 프롬프트 실행

AI 스탠드업™ 카드: 설정된 기간 동안의 최근 활동 요약

AI 팀 스탠드업 카드: 특정 개인 또는 Teams의 활동을 요약합니다.

AI 요약 카드: 최신 건강 및 상태 개요 생성

AI 프로젝트 업데이트 카드: 프로젝트 진행 현황을 간략히 요약하여 작성하십시오.

4단계: 캠페인 실행 속도를 늦추는 반복 작업을 자동화하세요

수동적인 업무 인계는 추진력을 저해합니다. 승인은 이메일에 표류하고, 상태 업데이트는 Slack 메시지와 후속 회의가 필요하며, 작업 배정은 스프레드시트로 이루어지고, 이해관계자에게 보내는 알림은 늦게 도착하거나 아예 잊혀집니다.

캠페인 전반에 걸쳐 반복적으로 발생하는 모든 수동 작업을 식별하세요. 승인 체인, 상태 업데이트 트리거, 할당 규칙 및 이해관계자 알림 시퀀스를 체계적으로 매핑하세요.

자동화는 이러한 마찰 지점을 제거하여 캠페인이 기획에서 출시까지 걸리는 시간을 절반으로 단축합니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 자동화 기능을 활용해 성장을 주도하는 전략적 계획에 집중할 수 있는 용량을 확보하세요. 규칙을 한 번 설정하면 조건이 발생할 때마다 ClickUp이 자동으로 실행합니다.

5단계: AI 활용으로 심층 분석 및 인사이트 도출

기본 AI는 표면적인 작업을 처리합니다. 고급 AI 역량은 복잡한 데이터 패턴을 심층 분석하고, 캠페인 결과를 예측하며, 정교한 고객 인사이트를 도출하고, 경영진 수준의 의사결정에 기여하는 전략적 권고안을 제공합니다.

미묘한 분석이 가장 중요한 곳에 고급 AI를 적용하세요. 예시:

예산 지출 전에 특정 메시지에 반응할 고객 세그먼트를 예측하세요.

크로스 채널 패턴을 파악하여 미개척 기회를 발견하세요

과거 성과와 최신 마케팅 트렌드를 기반으로 전략적 권장 사항을 도출하세요.

이러한 수준의 인텔리전스는 시장 변화에 대응하는 팀과 이를 예측하는 팀을 구분합니다.

🚀 ClickUp의 강점: 마케팅 팀은 일을 이해하는 전략적 AI가 필요합니다. ClickUp BrainGPT는 ClickUp 작업 공간을 넘어 일의 강력한 확장 기능이 됩니다. 데스크톱 앱과 Chrome 확장 프로그램으로 다음을 지원합니다: ClickUp, 연결된 앱(Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint) 및 웹 전반의 검색을 단일 쿼리로 통합하세요.

작업, 문서, 회의 및 연결된 tools의 컨텍스트를 활용하여 복잡한 질문에 답하세요.

ClickUp Talk to Text로 음성을 텍스트와 실행 항목으로 최대 4배 빠르게 변환하세요.

단일 인터페이스에서 다중 모델 AI(예: ChatGPT, Claude, Gemini)를 활용하여 심층적인 추론과 다양한 출력 스타일을 구현하세요.

기존 AI가 접근할 수 없는 파일 및 프로젝트 컨텍스트에서 인텔리전스를 추출하세요.

Chrome 확장 프로그램으로 브라우저 콘텐츠를 실행 가능한 요약이나 작업으로 전환하세요 ClickUp BrainGPT 페이지 분석을 통해 풍부한 맥락을 확인하세요

6단계: 콘텐츠 제작의 산업화

인도 시청자들은 YouTube, Instagram, WhatsApp 및 신흥 플랫폼에서 힌디어, 영어, 타밀어, 텔루구어 등 다양한 지역 언어로 된 콘텐츠를 동시에 요구합니다. 수동 제작으로는 이러한 수요를 충족시키기 어렵습니다.

속도와 브랜드 기준을 조화시키는 콘텐츠 시스템을 구축하세요:

각 콘텐츠 유형에 대한 소유권을 명확히 할당하여 워크플로우를 정의하세요.

일관성을 유지하는 승인 절차를 수립하세요

창의성을 해치지 않으면서 콘텐츠 생산성을 높이는 콘텐츠 달력 템플릿을 만드세요.

성과 메트릭을 모니터링하여 특정 세그먼트에 공감을 불러일으키는 요소를 파악하세요.

AI가 대규모 콘텐츠 생성을 가속화하는 동안 팀은 창의적 통제권과 전략적 방향성을 유지합니다. 고객 참여를 유도하는 형식과 주제에 집중하고, 성과가 저조한 콘텐츠 유형의 제작은 축소하세요.

🚀 ClickUp의 강점: 콘텐츠 팀은 그 어느 때보다 많은 작업을 생산하며, ClickUp Brain은 일관성을 잃지 않으면서 그 속도를 따라갑니다. 이미 귀사의 브랜드 가이드라인, 어조 규칙, ClickUp 작업 공간에 저장된 콘텐츠를 알고 있습니다. 이러한 맥락이 모든 제안을 형성하므로, 긴 편집 주기 없이도 결과물이 일관성을 유지합니다. ClickUp Brain으로 캠페인을 위한 고성능 카피를 작성하세요

콘텐츠 책임자가 축제 시즌 캠페인을 위한 자산을 준비 중이라고 가정해 보겠습니다. 그녀는 ClickUp Brain에게 이렇게 묻습니다: '우리 브랜드 톤과 지난해 이 스페이스에서 가장 높은 성과를 낸 카피를 활용해 디왈리 할인 제안에 대한 소셜 게시글 초안을 작성해 주세요.'

이는 짧은 LinkedIn 버전, 더 강렬한 Instagram 캡션, 그리고 이전에 높은 참여도를 이끌었던 스타일을 반영한 CTA를 생성합니다.

디지털 마케팅 확장을 위한 최고의 실행 방식

인도의 디지털 생태계는 신속하게 움직이면서도 현지 현실에 발을 딛고 있는 브랜드를 보상합니다. 여기서 확장하려면 다른 전략이 필요합니다. 적용할 수 있는 몇 가지 최고의 실행 방식을 소개합니다. 📋

2선 및 3선 도시에서 가격 실험을 테스트하세요

소도시 소비자들은 대도시 소비자들과 달리 가격 구조에 다르게 반응합니다. 할부 결제 옵션, 주간 결제 주기, 체험 기간 등 결제 모델에 대한 A/B 테스트를 실행하고 지역별 전환율을 추적하세요.

푸네와 파트나 간 가격 민감도는 극명하게 차이나므로, 현지 구매력과 결제 선호도를 반영한 가격 구조를 수립해야 합니다. 가정이 아닌 실제 데이터를 기반으로 조정하십시오.

🧠 재미있는 사실: 중세 유럽에는 '마을 선포자'가 걸어다니는 광고 네트워크 역할을 했습니다. 대부분의 사람들이 글을 읽지 못했기 때문에, 브랜드들은 선포자들을 고용해 번화한 거리에서 프로모션을 외치게 했습니다.

결제 행동에 따라 퍼널을 세분화하세요

결제 방법 선택은 연령대나 소득 수준 이상의 정보를 제공합니다. 지갑 사용자, UPI 사용자, 신용카드 사용자에 맞춰 각각 다른 전환 경로를 구축하세요.

월렛 사용자들은 캐시백과 즉시 할인을 추구합니다. UPI 사용자들은 속도와 간편함을 우선시합니다. 신용카드 사용자들은 리워드 포인트와 프리미엄 프레임에 반응합니다.

각 세그먼트별로 별도의 랜딩 페이지, 제안, 메시지를 설계하세요.

마케팅에서의 AI에 대한 명확한 이해를 위해 이 비디오를 시청하세요:

주거 밀집 지역에 초지역적 배송 hub 구축

배송 속도는 전환율과 재구매율에 직접적인 영향을 미칩니다. 방갈로르의 화이트필드, 뭄바이의 포와이, 하이데라바드의 가치보울리처럼 인구 밀도가 높은 지역을 파악하여 빠르게 소진되는 상품으로 채워진 소규모 물류센터를 구축하세요.

배송 시간을 24시간에서 2~4시간으로 단축하세요. 신속한 주문 처리로 아파트 단지 및 주거 단지 내에서 입소문 추천이 발생합니다.

🔍 알고 계셨나요? B2B 마케터의 35%가 현재 조직에서 AI 기반 애플리케이션을 사용 중이라고 답했지만, 도입 성숙도는 매우 다양합니다. 약 20%는 아직 탐색 단계이며, 48%는 활용 사례를 개발 중이고, 24%는 이미 워크플로우에 AI를 정착시켰습니다.

현지 검색 행동에 맞춰 크리에이티브 자산을 최적화하세요

인도인들은 지역 언어로 다르게 검색합니다.

힌디어 사용자들은 'shaadi ke kapde'(결혼 의상)라고 입력하지 'bridal wear'라고 입력하지 않습니다. 말라얄람어 사용자들은 오남 축제 기간 동안 'sadya recipes'(사디아 요리법)를 검색하지 'Kerala feast menu'(케랄라 축제 메뉴)를 검색하지 않습니다.

키워드 전략과 크리에이티브 자산을 지역별 실제 검색 방식에 맞춰 점검하세요. 번역 검증에는 현지 원어민을 활용하십시오. 문자 그대로의 번역은 문화적 맥락과 검색 의도를 놓치는 경우가 많습니다.

마지막 마일 신뢰 구축을 위한 현지 소매업체와의 협력

많은 지역에서 소비자들이 구매 전 제품을 직접 확인하는 것을 선호하기 때문에 전자상거래 보급률은 여전히 낮은 수준입니다.

동네 상점과 협력하여 픽업 지점이나 체험 센터로 활용하세요. 고객이 익숙한 매장에서 제품을 직접 만져보고 테스트하며 주문을 수령할 수 있도록 하십시오.

이 하이브리드 모델은 디지털 트랜잭션에 대한 회의론이 여전히 존재하는 시장에서 반품률을 낮추고 신뢰도를 구축합니다.

🧠 재미있는 사실: 1908년, 현재 '현대 광고의 아버지'로 불리는 영국 마케터 토머스 J. 배럿은 예술, 슬로건, 반복 노출을 활용한 영리한 캠페인을 통해 피어스 비누를 홍보했습니다. 그의 광고 중 하나는 빅토리아 시대 그림 '거품들(Bubbles)'을 재활용하여 비누를 가정적 안락함과 사회적 지위와 연관지었으며, 이는 브랜드 구축의 초기 예시로 꼽힙니다.

마케팅 템플릿으로 작업 속도를 높여보세요

고성과 마케팅 팀은 마케팅 캠페인 템플릿을 활용해 기획을 표준화하고 수동 설정을 줄이며, 시작부터 출시까지 모든 캠페인의 일관성을 유지합니다. 견고한 템플릿은 제작 시작 전 목표, 타임라인, 소유권 및 용량을 팀에 명확히 제시합니다.

다음은 몇 가지 옵션입니다. 🗒️

ClickUp 마케팅 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 실행 플랜 템플릿으로 언제든지 상위 플랜에서 부서별 세부 사항으로 전환하세요.

ClickUp의 마케팅 실행 플랜 템플릿은 마케팅 팀이 캠페인의 시작부터 실행까지 일을 설계하고, 체계화하며, 추적할 수 있는 신뢰할 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

다음과 같이 구성됩니다:

ClickUp 맞춤형 작업 상태: 차단됨 , 취소됨 , 완료됨 , 진행 중 , 계획됨

ClickUp 사용자 지정 필드( 출력 , 담당 팀 , 파일 , 목표 등)를 활용하여 각 작업에 명확성을 더하세요. 등)를 활용하여 각 작업에 명확성을 더하세요.

달력 보기, 행동 계획 목록 보기, 팀 보기, 시작하기 보기 등 다양한 내장 뷰를 제공합니다.

ClickUp 마케팅 타임라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 타임라인 템플릿으로 작업 용량과 플랜 간 의존성을 균형 있게 관리하세요.

ClickUp 마케팅 타임라인 템플릿은 복잡한 캠페인 일정을 명확한 시각적 순서로 전환합니다. 포함된 내용은 다음과 같습니다:

중단됨, 평가 중 , 진행 중 , 미시작 , 기획 중 과 같은 맞춤형 상태를 통해 과 같은 맞춤형 상태를 통해 창의적인 프로젝트 관리를 개선하세요.

작업 카테고리 , 노력 , 분기 , 마케팅 담당자 , 채널 을 포함한 사용자 지정 필드로 모든 활동에 체계성과 명확성을 부여하세요.

활동 보기, 파이프라인 보기, 마케팅 리드 용량 보기, 타임라인 보기, 시작 가이드 보기와 같은 빠른 보기 기능

다음 행보는 ClickUp으로 시작하세요

인도의 마케팅 트렌드는 빠르게 변화하며, 그 변화는 누구도 기다려주지 않습니다. 트렌드는 진화하고 플랫폼은 하룻밤 사이에 방향을 바꾸며, 소비자들은 새로운 경험을 접할 때마다 기대치를 높여갑니다.

그러나 선두를 유지하려면 꾸준한 관심과 유연한 실행이 필요하며, ClickUp이 이를 제공합니다.

대시보드는 성과, 용량, 캠페인 상태를 한눈에 보여줘 탭 전환 없이 신속한 의사 결정을 가능하게 합니다. 자동화는 반복적인 업무 이관을 제거하고 알림 추적 없이 캠페인을 지속 진행합니다. ClickUp Brain과 BrainGPT는 작업 공간 내에서 바로 맥락에 맞는 답변과 콘텐츠 지원을 제공하며 이러한 기반을 확장합니다.

복잡한 타임라인 관리에서 팀이 명확성을 필요로 할 때, 마케팅 템플릿은 소유권을 가시적으로 보여줍니다.

인도 디지털 환경에 맞춰 마케팅 일을 더욱 체계적이고 신속하게 진행하고 싶다면, ClickUp이 제공하는 기능으로 모든 캠페인을 자신감과 명확성 있게 운영하세요.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

브랜드들은 AI 생성 콘텐츠, 성과 기반 마케팅, 고객 유지 프로그램, 인플루언서 협업에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 지역별 콘텐츠와 숏폼 비디오 역시 대부분의 참여도를 주도하고 있습니다.

AI는 팀이 콘텐츠를 더 빠르게 제작하고, 캠페인을 개인화하며, 성과를 분석하고, 반복적인 작업을 자동화하는 데 도움을 줍니다. 인원을 늘리지 않고도 실험을 실행하고 캠페인을 확장하는 것이 더 쉬워집니다.

인플루언서 마케팅은 틈새 제작자, UGC 스타일 콘텐츠, 성과 연계 계약으로 진화하고 있습니다. 브랜드들은 팔로워 수보다 측정 가능한 성과에 더 집중하고 있습니다.

그렇습니다. 대부분의 신규 인터넷 사용자는 현지 언어로 된 콘텐츠를 선호하기 때문입니다. 지역적 맥락에서 고객과 대화하는 브랜드는 더 높은 신뢰도와 우수한 전환율을 보입니다.

마케팅 담당자는 고객 데이터 수집·저장·활용 방식을 재검토하고, 동의 흐름을 업데이트하며, 모든 파트너사가 동일한 기준을 준수하도록 해야 합니다. 명확한 데이터 정책은 위험을 줄일 것입니다.

팀은 캠페인, 데이터, 보고를 한곳에 통합하는 AI 콘텐츠 도구, CRM 플랫폼, 분석 도구, 광고 성과 대시보드, 마케팅 자동화 플랫폼의 혜택을 누립니다.