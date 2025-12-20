Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents: 선택 방법

AI 도입에 관한 연구는 흥미로운 사실을 보여줍니다: 현재 88%의 조직이 최소 한 가지 비즈니스 기능에 AI를 활용하고 있습니다.

그러나 조직 전체에 AI를 완전히 확장한 기업은 7%에 불과합니다. 31%는 확장 중인 반면, 30%는 여전히 AI 계획의 시범 운영 단계에 머물러 있습니다.

분명히 많은 팀이 AI를 실험하고 있지만, 일상 업무에 완전히 통합된 단계에 이른 팀은 거의 없습니다.

따라서 팀이 일용 AI를 탐색하기 시작할 때, 선택지가 너무 많아 압도될 수 있습니다.

예를 들어, Google Workspace Studio는 Gmail, Docs, Google 스프레드시트에 AI 기능을 직접 통합합니다. 반면 ClickUp Agents는 작업 자동화, 프로젝트 관리, 크로스-기능적 협업 동기화를 위해 설계되었습니다.

둘 다 시간을 절약해 준다고 약속하지만, 여러분의 워크플로우에 적용되는 방식은 매우 다르게 보일 수 있습니다.

이 블로그 글에서는 Google Workspace Studio와 ClickUp Agents를 체계적으로 비교 분석합니다. 글을 마치면 AI를 시범 운영에서 실제 업무 수행 도구로 전환하는 방법을 명확히 이해할 수 있을 것입니다.

Google Workspace Studio vs. ClickUp Agents 한눈에 보기

Google Workspace Studio와 ClickUp Agents의 비교 내용은 다음과 같습니다.

측면 Google Workspace Studio ClickUp 에이전트 핵심 목적 이메일, 문서, 채팅 등 Google 앱에서 Gemini를 활용해 다단계 워크플로우를 자동화하세요. AI 기반 프로젝트 관리, 작업 자동화, 지식 관리 및 역할 기반 워크플로우 생성 방법 초보자용 자연어 프롬프트, 단계별 안내, 변수 지원; 코딩 불필요 모든 곳에 통합된 대화형 AI 기능, 프로세스와 팀을 위한 맞춤형 에이전트 트리거 및 자동화 시간/날짜, 특정 인물의 이메일; 요약하거나 라벨을 붙이는 등의 작업 연결 역사적 데이터를 분석하고 병목 현상을 예측하며, 우선순위 설정을 자동화하고 워크플로우를 적응시킵니다. 통합 Gmail, Drive, 채팅, 달력; Jira, Asana, Salesforce 같은 타사 서비스 1,000개 이상의 앱(Slack, GitHub, Zapier 포함) 지원; ClickUp 계층 구조(스페이스, 폴더, 리스트)에 원활하게 통합됩니다. AI 기능 감정 분석, 요약, 데이터 추출, 콘텐츠 생성 AI 검색, 문서 작성, 요약, 녹취록, 라벨 생성, 고급 보고, 사전 대응형 인사이트 사용 사례 이메일 답장, 스프레드시트 업데이트, 회의 요약, 이벤트 일정 관리 버그 우선순위 지정, 코드 검토, 스프린트 최적화, 마케팅 인사이트, 프로세스 개선 공유 및 협업 드라이브 파일, 팀 알림과 같은 에이전트 공유 상황 인식 채팅, 실시간 문서, 화이트보드, 게스트 접근 권한, 팀 전체 AI 활용 확장성 비즈니스/엔터프라이즈 플랜에서 이용 가능; 일반 제공 예정 대규모 팀(포춘 500대 기업) 지원; 복잡한 프로젝트를 위한 무제한 맞춤형 설정 장점 Google 중심 자동화에는 간편함; 작업 공간 전반에 걸친 실시간 동기화 탁월한 프로젝트 뷰, 자동화 기능 및 AI 심도를 갖춘 올인원 플랫폼

ClickUp이란 무엇인가요?

ClickUp으로 운영을 최적화하세요

ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로, AI 에이전트가 작업, 프로젝트, 워크플로우 내부에서 직접 운영됩니다.

서로 연결되지 않은 tools 사이를 오가거나 맥락 전환으로 시간을 낭비할 필요가 없습니다.

ClickUp 4.0을 사용하면 작업, 문서, 지식, 채팅 스레드, 회의 기록 및 모든 업무 관련 도구가 하나의 AI 기반 작업 공간에서 연결됩니다. 또한 분리된 워크플로우와 여러 앱으로 인한 업무 분산 없이 ClickUp 내에서 직접 코드 없이 AI 에이전트를 구축하고 배포할 수 있습니다.

ClickUp 주요 기능

통합 작업 공간 소프트웨어가 제공하는 기능을 자세히 살펴보겠습니다:

ClickUp 에이전트는 작업 공간에 내장된 자동화된 도우미로, 백그라운드에서 실행되며 반복적이거나 맥락이 중요한 작업을 처리합니다. 맥락을 인식하므로 작업, 문서, 채팅 등에 포함된 내용을 파악하고, 사용자가 매번 수동으로 트리거하지 않아도 자동으로 동작합니다. 게다가 구축 과정에 코딩이 전혀 필요하지 않습니다!

즉시 활성화하여 사용할 수 있는 사전 구축된 에이전트 세트를 제공합니다. 이는 일반적인 워크플로우를 위해 설계된 템플릿 또는 '즉시 사용 가능한' 에이전트로, 별도의 구성이 필요하지 않습니다.

다음은 참고할 만한 훌륭한 예시들입니다:

Answers Agent 는 ClickUp 채팅 채널에서 작업 공간 컨텍스트를 기반으로 적절한 답변을 추출하여 응답합니다.

일일 또는 주간 보고서 에이전트 : 설정된 일정에 따라 스페이스, 폴더 또는 목록에 대한 정기 업데이트를 생성합니다.

StandUp 에이전트는 특정 시점의 팀 활동을 요약합니다.

최소한의 설정으로 표준 AI 워크플로우를 원할 때 이러한 사전 구축된 에이전트를 사용할 수 있습니다.

반면 ClickUp 맞춤형 에이전트는 코드 없이도 자동화 기능을 직접 구축할 수 있습니다. 이 기능은 더 유연하며 에이전트의 동작 방식, 실행 시점, 작업 공간과의 상호작용 방식을 맞춤 설정할 수 있습니다. 저희 팀의 예시를 소개합니다:

이 슈퍼 에이전트들은 다음과 같은 구성 요소로 정의됩니다:

트리거: 어떤 이벤트가 에이전트를 실행시키나요(예: 메시지 게시 또는 작업 업데이트)? 조건: 에이전트가 행동해야 할지 여부를 결정하는 규칙(예: 메시지에 명확한 질문이 포함된 경우에만 응답) 작업: 에이전트가 실제로 수행하는 작업(답변 게시, 작업 생성, 정보 요약 등) 지식과 도구: 에이전트가 접근할 수 있는 데이터와 실행을 위해 사용할 수 있는 tools

예를 들어, 지원팀이 채팅 채널에서 많은 문의를 받는다면 다음과 같은 기능을 가진 맞춤형 에이전트를 구축할 수 있습니다:

새 메시지가 도착할 때 트리거됩니다

질문으로 보이는 메시지에만 응답합니다

작업 공간의 문서 및 작업을 '지식 기반'으로 활용합니다.

학습된 맥락에 맞는 정확한 답변으로 회신했습니다.

기능 #2: AI 기반 생산성 제품군

ClickUp Brain은 작업 공간 내에 위치하여 작업, 문서, 채팅, 심지어 연결된 앱에서 맥락을 추출해 업무를 자동화합니다. 이 AI 생산성 도구는 사람, 프로젝트, 지식을 연결하는 '상시 가동' 네트워크입니다.

작업, 문서, 마감일, 의존성, 논의에 대한 즉각적인 상황별 답변을 제공합니다. 팀원들은 문서나 채팅 스레드를 일일이 검색하지 않고도 요구사항을 신속히 확인하거나, 결정 사항을 찾아내거나, 작업 상태가 변경된 이유를 즉시 파악할 수 있습니다.

📌 예시 프롬프트: API 통합 작업이 왜 '진행 중' 상태로 되돌아갔나요? 변경을 초래한 논의 내용을 요약하세요.

온보딩 흐름 업데이트 관련 요구사항을 연결된 모든 문서와 작업 항목에서 추출하세요.

기능 XYZ의 범위를 확정했던 회의의 위치를 찾아 결정 사항을 요약하세요.

게다가 ClickUp Brain은 반복적이고 시간이 많이 소요되는 프로젝트 관행을 자동화합니다. 긴 작업 스레드를 요약하고, 업데이트나 StandUp 회의를 생성하며, 문서나 프로젝트 플랜을 초안 작성할 수 있습니다.

가장 큰 장점은? 에이전트 구축도 도와준다는 점입니다. 자연어 프롬프트로 BrainGPT와 대화를 시작하기만 하면, BrainGPT가 안내해 줄 거예요!

ClickUp Brain을 활용하여 에이전트 구축을 지원받으세요

🚀 ClickUp의 장점: 분리된 AI 도구들의 조각난 조합을 단일한 상황 인식 생산성 엔진인 ClickUp BrainGPT로 대체하세요. 앱과 플랫폼 전반에 걸친 업무와 직접 연동되어 검색, 자동화, 콘텐츠 생성, 음성 기반 명령어를 통합합니다. ClickUp의 BrainGPT Chrome 확장 프로그램을 사용하면 모든 브라우저 탭에서 검색, 요약, 실행이 가능합니다 AI 확산을 방지하는 방법은 다음과 같습니다: 통합 AI 작업 공간 에서 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 프리미엄 AI 모델을 활용해 질문하고, 작업을 자동화하며, 콘텐츠를 생성하세요.

ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint, OneDrive 등 다른 앱을 아우르는 컨텍스트 기반 검색

음성 인식 텍스트 변환 기능으로 음성 중심 생산성 을 경험하세요. 아이디어, 업데이트, 작업 할당 또는 메시지를 음성으로 직접 워크플로우에 입력할 수 있습니다. 을 경험하세요. 아이디어, 업데이트, 작업 할당 또는 메시지를 음성으로 직접 워크플로우에 입력할 수 있습니다.

심층 + 웹 검색 및 인사이트를 통해 사려 깊고 맥락이 풍부한 답변을 얻으세요

기능 #3: 내장 협업 기능

ClickUp은 일반적으로 여러 앱에 흩어져 있는 대화, 업데이트, 의사결정을 한곳에 모읍니다. 이를 통해 팀은 일이 진행되는 단일 hub를 확보하며, 모든 맥락이 한데 모여 있기 때문에 에이전트들이 실제 상황을 파악할 수 있습니다.

모든 팀에는 끊임없이 오가는 소통이 있습니다: 요구사항을 명확히 하거나, 진행 상황을 확인하거나, 빠르게 스크린샷을 공유하거나, "누가 담당 중인가요?"라고 묻는 것 등이죠.

ClickUp에서는 ClickUp 채팅을 통해 관련 작업, 문서, 타임라인 바로 옆에서 대화가 이루어집니다. 작업과 멀리 떨어진 채널에서 중요한 내용이 사라지는 일은 없습니다.

채팅 기능이 워크플로우 내에 통합되어 있어 에이전트들은 실제 맥락을 파악한 상태에서 개입할 수 있습니다. 논의 중인 작업, 요구사항이 담긴 문서, 최신 업데이트 내용, 어제 SyncUp 회의에서 내려진 결정 사항, AI 노트테이커의 회의록까지 모두 확인할 수 있습니다.

에이전트는 작업 공간에서 정보를 추출하고, 쿼리에 답변하며, 작업을 지속적으로 진행시킬 수 있습니다.

대화 자체가 자연스럽게 작업 관리로 이어집니다. 명확한 메시지는 클릭 한 번으로 ClickUp 작업으로 전환됩니다.

ClickUp Docs는 이 흐름에 자연스럽게 통합됩니다. 사양서, 회의 노트, 프로세스 가이드, 브레인스토밍 내용을 포착하여 모두 작업과 대화와 연결됩니다. 팀원이 문서를 업데이트하면 에이전트가 이를 확인합니다. 요구사항이 변경되면 관련 대화를 나누는 모든 사용자가 이를 확인합니다. 누군가 댓글을 남기면 맥락을 잃지 않고 작업으로 전환될 수 있습니다.

그 결과, 더 빠른 의사 결정, 명확한 업무 인수인계, 그리고 일주일 내내 "그건 어디 있지?" 같은 혼란스러운 순간이 줄어듭니다.

ClickUp 가격 정책

실제 사용자가 ClickUp 사용 경험에 대해 남긴 후기는 다음과 같습니다:

ClickUp으로 전환하기 전에는 프로젝트 관리에 레드부스를 사용했는데, 두 플랫폼을 비교해보면 상당한 개선점을 확인할 수 있습니다. ClickUp의 자동화 기능과 AI 도구가 정말 마음에 듭니다. 대시보드는 매력적이며 시각적 디자인도 즐겁습니다. 할당된 작업, 완료된 작업, 고객 검토 중인 항목을 별도로 구분해 보여주는 기능이 가장 뛰어난 점 중 하나라고 생각합니다. 미디어 추가, 문서 생성, 백서 작업 기능 역시 ClickUp에서 가장 만족스러운 부분입니다. 전반적으로 업무 효율성을 높이는 데 확실히 도움이 되었습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 근로자의 32%는 자동화가 한 번에 몇 분밖에 절약해주지 못할 것이라고 생각하지만, 19%는 주당 3~5시간을 절약할 수 있다고 답했습니다. 사실은 아주 작은 시간 절약도 장기적으로 쌓이면 큰 차이를 만듭니다. 예를 들어, 반복적인 작업에서 하루에 단 5분만 절약해도 분기당 20시간 이상의 결과를 얻을 수 있으며, 이 시간을 더 가치 있고 전략적인 일에 재투자할 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 마감일 지정이나 팀원 태그 지정 같은 사소한 작업 자동화가 1분도 채 걸리지 않습니다. 자동 요약 및 보고를 위한 내장형 AI 에이전트가 제공되며, 맞춤형 에이전트는 특정 워크플로우를 처리합니다. 시간을 되찾으세요! 💫 실제 결과: STANLEY Security는 ClickUp의 맞춤형 보고 도구로 보고서 작성 시간을 50% 이상 단축했습니다. 이를 통해 팀원들은 형식 작업에 덜 신경 쓰고 예측 업무에 더 집중할 수 있게 되었습니다.

Google Workspace Studio란 무엇인가요?

Google Workspace를 통해

Google Workspace Studio는 Google Workspace 내의 노코드 플랫폼으로, 사용자가 Gemini 기반의 맞춤형 AI 에이전트를 생성할 수 있게 합니다. Gmail, Drive, Docs, Sheets, Chat 및 Microsoft 365와 같은 타사 도구를 포함한 다양한 앱 전반에 걸쳐 워크플로우를 자동화하는 데 도움을 줍니다.

자연어 설명을 통해 에이전트를 구축할 수 있으며, '이 경우라면, 그렇다면' 논리를 AI 추론으로 강화해 상황 인식 작업을 수행합니다. 에이전트는 상황에 적응하고 다단계 프로세스를 처리하며, 바로 가기 아이콘을 통해 작업 공간 앱에 직접 통합됩니다.

🧠 재미있는 사실: 1966년에 제작된 로봇 '셰이키(Shakey)'는 스스로 행동을 계획할 수 있는 최초의 로봇이 되었으며, 당시 공개된 데모 비디오는 너무나도 믿기 어려워 일부 사람들은 조작된 비디오라고 생각하기도 했습니다.

Google Workspace Studio 주요 기능

AI로 프로세스를 자동화할 수 있는 몇 가지 기능을 살펴보겠습니다:

주요 기능 #1: 노코드 에이전트

간단한 언어 명령어로 Google Workspace Studio에서 맞춤형 AI 에이전트를 구축하세요 ( 출처 )

Google Workspace Studio는 원하는 작업을 설명하기만 하면 AI 에이전트를 생성할 수 있습니다. 예시로 '재무팀 발신 이메일을 표시하고, 송장 금액을 추출하여 Google 스프레드시트에 추가한 후 채팅으로 알림을 보내주세요'라고 지시할 수 있습니다.

Gemini 3는 규칙 설정 없이도 이를 즉시 작동하는 자동화로 전환합니다. 또한 회의 후속 조치, 받은 편지함 요약, 메시지 태깅 등의 작업을 위한 사전 제작된 작업 관리 템플릿을 포함합니다. 모든 작업은 조직의 권한 설정을 따르므로 에이전트는 접근 권한이 있는 데이터만 처리합니다.

🧠 재미있는 사실: 1990년대에 연구진이 '징기스'라는 로봇을 개발했는데, 이 로봇은 층층이 쌓인 반사 신경만으로 험한 지형을 걸을 수 있었습니다. 일반적인 의미의 뇌는 없었지만 자율적인 생명체처럼 행동했으며, 이는 곤충에서 영감을 받은 에이전트 행동 연구에 대한 관심을 불러일으키는 계기가 되었습니다.

기능 #2: 에이전트 공유

보안 및 규정 준수를 유지하면서 Google Workspace 전체에서 에이전트를 공유하세요 ( 출처 )

Workspace Studio에는 팀이 템플릿을 확인하고 에이전트를 편집하며 활동을 추적하고 성과를 검토할 수 있는 중앙 대시보드가 포함됩니다. 모든 기능은 Workspace 사이드바에서 접근 가능하므로 도구를 전환할 필요가 없습니다.

Google 문서나 스프레드시트를 공유하듯 에이전트도 공유할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 협업하고, 워크플로우 자동화 예시를 재사용하며, 부서 전체에 이를 적용하기가 쉬워집니다.

🔍 알고 계셨나요? 자연에서 직접 차용한 집단 에이전트 행동 연구: 개미, 벌, 흰개미를 연구하는 과학자들은 기본적인 지역 규칙을 따르는 단순한 에이전트 집단이 매우 복잡한 집단 행동을 만들어낼 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 이 통찰력은 현대 다중 에이전트 및 군집 로봇 공학의 원동력이 되었습니다.

기능 #3: 협업형 에이전트 개발 및 Google Workspace 통합

채팅 계정 내에서 Workspace Studio 에이전트가 작동하도록 프롬프트하세요 ( 출처 )

이 에이전트들은 Gmail, 문서, Sheets, Drive, 채팅 전반에 걸쳐 작업을 조정합니다. 즉 다음과 같은 워크플로우를 자동화할 수 있습니다:

주간 보고를 위해 CRM 데이터를 스프레드시트로 가져오기

채팅 노트를 문서에서 형식이 지정된 제안서로 변환하기

온보딩 파일 정리 및 권한 자동 할당

자동화 tools는 텍스트, 첨부 파일 및 맥락을 이해하므로 경직된 규칙에 의존하지 않고 다양한 상황에 적응할 수 있습니다.

또한 작업 공간 자산처럼 작동하므로 팀원들은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

에이전트의 지침을 공동 편집하세요

에이전트를 복제하고 새로운 목적에 맞게 맞춤형 설정을 적용하세요

프로세스가 발전함에 따라 논리를 업데이트하세요

이를 통해 Teams 팀원들은 수십 개의 개별적인 개인 자동화 도구 대신 유용한 에이전트들로 구성된 공유 라이브러리를 구축하도록 장려됩니다.

📖 추천 읽기: Google 스프레드시트 자동화 아이디어

Google Workspace Studio 가격

14일 체험판

맞춤형 가격 책정

20분 이내에 첫 번째 AI 에이전트를 구축하세요!

ClickUp Agents vs. Google Workspace Studio: 기능 비교

비슷한 문제를 해결하고자 하지만, ClickUp과 Google Workspace Studio는 AI 자동화에 대해 매우 다른 접근 방식을 취합니다.

ClickUp은 프로젝트 관리, 문서화, 크로스-기능적 워크플로우에 AI를 직접 도입하는 데 중점을 둡니다. 반면 Workspace Studio는 Google 생태계 내 작업 자동화에 초점을 맞춥니다.

각 플랫폼의 작동 방식을 살펴보겠습니다:

기능 #1: 에이전트 기반 워크플로우

ClickUp

ClickUp AI 에이전트는 작업 플랫폼 내에서 직접 작동하며, 여기에는 이미 작업, 채팅, 문서 및 업데이트가 존재합니다.

모든 것이 한곳에서 연결되어 있으므로, 작업 업데이트, 채팅 게시, 진행 상황 요약 또는 반복 워크플로우 실행과 같은 정확한 조치를 취하는 데 필요한 맥락을 확보할 수 있습니다. 일반적인 요구 사항을 위한 사전 구축된 에이전트를 활성화하거나 코드 없이 구축할 수 있는 빌더로 맞춤형 에이전트를 만들 수 있으며, Brain과 같은 내장 AI 도구를 활용해 논리를 설계할 수 있습니다.

이 슈퍼 에이전트는 가독성 원칙에 대한 맥락적 이해를 바탕으로 가독성 점수 향상을 위한 확실한 제안을 제공합니다.

Google Workspace Studio

Google Workspace Studio를 사용하면 Gmail, Drive, Calendar, Chat과 같은 Workspace 앱 전반에 걸쳐 워크플로우를 자동화하는 AI 에이전트를 구축할 수 있습니다. 이 에이전트들은 이메일 초안 작성, 문서 처리, 정보 추출 또는 여러 Google 도구 간 단계 조정과 같은 크로스 앱 루틴에 강력합니다. Gemini의 추론 능력을 활용하지만, 단일 프로젝트나 작업 시스템에 고정되어 있지 않으며, 통합된 작업 환경이 아닌 개별 Workspace 앱에서 컨텍스트를 가져옵니다.

🏆 승자: ClickUp Agents. 프로젝트, 대화, 문서가 이미 연결된 통합 작업 공간 내에서 작동하기 때문입니다. 이를 통해 보다 심층적인 작업 단위 맥락을 파악하고, 더 구체적이고 워크플로우 중심의 작업을 수행할 수 있습니다. Google Workspace Studio 에이전트는 광범위한 크로스 앱 자동화에 강점을 보이지만, 별도의 도구에서 작동하며 구조화된 프로젝트 워크플로우에 대한 가시성이 낮습니다.

기능 #2: 프로젝트 관리의 깊이

다음은 두 프로젝트 관리 tools의 비교 분석입니다:

ClickUp

ClickUp은 복잡한 프로젝트를 운영하는 팀을 위해 설계되었습니다. 간트 차트, 칸반 보드, 타임라인 뷰, 달력, 마인드 맵 등 15가지 이상의 ClickUp 뷰를 제공하여 선호하는 방식으로 업무를 계획할 수 있습니다. 또한 업무를 작업, 하위 작업, 종속성, 스프린트, AI 기반 사용자 지정 필드로 세분화할 수 있어 다단계 또는 크로스 기능적 작업에 이상적입니다.

ClickUp 자동화 및 AI 에이전트는 팀이 수천 개의 작업에 걸쳐 인수인계, 업데이트, 알림, 상태 변경을 관리하도록 지원합니다.

실제 적용 방식은 다음과 같습니다:

Google Workspace Studio

Workspace Studio는 스프레드시트 템플릿, Gemini 생성 요약, 회의에서 도출된 실행 항목을 통해 기본적인 플랜 수립을 지원합니다.

그러나 작업 계층 구조, 의존성, 시간 추적과 같은 기본적인 프로젝트 관리 기능은 제공하지 않습니다. 팀은 종종 수동적인 스프레드시트, 애드온 또는 외부 도구에 의존하게 되며, 이는 프로젝트 규모가 커질수록 워크플로우 추적이 더 어려워질 수 있습니다.

🏆 승자: ClickUp - 특히 체계적이고 다단계 일을 관리하는 팀을 위한 보다 강력한 프로젝트 및 프로그램 관리 기능 제공.

기능 #3: AI 역량

두 플랫폼의 AI 기능 간 간략 비교:

ClickUp

BrainGPT는 작업, 문서, 채팅, 대시보드 등 전체 작업 공간에 걸쳐 AI 기능을 제공합니다. 작업 맥락에 기반한 질문에 답변하고, 업데이트나 스탠드업 미팅 내용을 생성하며, 긴 댓글 스레드를 요약하고, 프로젝트 플랜을 즉시 작성하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp AI 에이전트는 반복 가능한 워크플로우를 처리하는 반면, Brain MAX는 고성능 추론과 복잡한 작업에 탁월합니다. 또한 회의 내용, 실행 항목, 결정을 자동으로 기록하는 ClickUp AI 노트테이커도 제공됩니다. 어떤 작업에든 @brain 태그만 달면 즉시 도움을 받을 수 있습니다!

Google Workspace Studio

Workspace Studio는 Gmail, 문서, 시트, 회의 내에 Gemini를 내장합니다.

콘텐츠 초안 작성, 텍스트 요약, 회의록을 실행 항목으로 전환하거나 스프레드시트 데이터 분석에 신뢰할 수 있습니다. 그러나 의존성 매핑, 상태 추적 또는 예측과 같은 프로젝트 특화 AI 기능은 기본 제공되지 않습니다. 이러한 작업은 수동 작업이나 맞춤형 스크립팅이 필요합니다.

🏆 승자: ClickUp. 콘텐츠 생성뿐만 아니라 프로젝트 실행에 이상적인 내장형 AI 기능을 제공합니다.

기능 #4: 협업 및 커뮤니케이션

두 협업 도구 모두 여러분과 팀을 연결하는 다양한 기능을 제공합니다. 비교 내용은 다음과 같습니다:

ClickUp

작업 단위 채팅 스레드, 실시간 대화를 위한 ClickUp 채팅, 비디오 및 음성 통화, 실시간 편집이 가능한 문서, 브레인스토밍을 위한 ClickUp 화이트보드, 신속한 업무 인계를 위한 @멘션 기능을 통해 협업을 한곳에서 제공합니다.

비동기 커뮤니케이션을 위한 ClickUp Clips도 있습니다.

Google Workspace Studio

Google은 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션에서 실시간 공동 편집 기능도 뛰어납니다. Gmail, Meet, 채팅은 커뮤니케이션 요구를 잘 충족시킵니다. 팀원들은 익숙하고 원활한 협업 환경을 누릴 수 있습니다.

그러나 일이 여러 앱에 걸쳐 진행되기 때문에 작업과 논의가 서로 다른 플랫폼에 분산될 수 있습니다.

🏆 승자: 동점입니다! Google Workspace Studio는 실시간 편집과 익숙한 작업 공간을 제공하는 반면, ClickUp은 커뮤니케이션을 직접적인 실행과 연결하고 더 심층적인 프로젝트 관리 기능을 제공합니다.

레딧에서 ClickUp 에이전트 vs. Google Workspace Studio 비교

이 두 플랫폼을 비교하기 위해 우리는 레딧에서 리뷰를 찾아봤습니다.

Google Workspace Studio가 막 출시되었으며, 이에 대한 대화는 아직 형성 중인 단계입니다. 초기 사용자들은 실험을 진행하며 첫인상을 공유하고, 이 도구가 자신의 워크플로우에 어떻게 적용될지 파악하고 있습니다.

출시 직후 Studio가 서비스 중단을 경험했다는 점은 주목할 만합니다. 신규 사용자의 반응은 다음과 같습니다:

"Gemini" 액션을 사용할 때마다 "용량 초과 — 곧 다시 이용 가능합니다."라는 메시지가 표시됩니다. 또한 홈페이지에서 "Gemini에게 할당할 작업을 설명해 주세요"를 사용하려고 하면 다음과 같은 응답이 나타납니다: "요청 내용을 이해하지 못했습니다. 더 자세한 내용을 추가하거나 예시를 살펴보세요."

Google은 이후 해당 문제를 해결했습니다.

반면 ClickUp은 레딧에서 더 확고한 입지를 구축하고 있으며, 수년간 해당 플랫폼의 기능, 업데이트 및 AI 역량에 대해 논의해 온 커뮤니티를 보유하고 있습니다.

한 ClickUp 사용자는 AI 기능을 칭찬했습니다:

제가 가장 멋지다고 생각하는 기능은 AI 노트 작성기를 활용하는 것입니다. 녹취록을 AI 브레인에 입력하면 특정 Q&A 형식으로 출력됩니다. 이 결과물은 ClickUp 채팅에 게시되어 해당 정보를 찾는 에이전트가 자동으로 Q&A를 목록에 등록하게 되며, 모든 Q&A를 통해 동적인 플레이북 업그레이드가 이루어집니다.

다른 사용자는 프로젝트 관리 기능으로 ClickUp BrainGPT를 높이 평가했습니다:

한 곳에서 정기적인 AI 작업을 처리하는 것도 도움이 되었습니다. 팀원 각자에게 AI 기능을 제공하기 위해 비용을 지불하고 있기 때문에, 그 기능을 활용하도록 요청했는데, 이는 프로젝트 매니저에게 정말 큰 도움이 되었습니다. 그녀는 AI 프롬프트를 지속적으로 업데이트하여 8명의 크리에이티브 팀에 할당된 한 번에 100개가 넘는 주어진 작업을 완벽하게 관리하고 있습니다. AI가 개인 비서 역할을 하며 업무가 ClickUp으로 체계화되어 있다면, 각 팀원이 자신의 일을 정확히 이해하는 고급 지식을 바탕으로 지원해주는 개인 AI 비서를 보유하는 것은 매우 강력한 장점입니다.

어떤 AI 자동화 도구가 최고일까요?

결론이 나왔습니다! 🎉

Google Workspace Studio는 빠른 협업, 실시간 공동 편집, 그리고 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 내에서 Gemini AI의 강력한 기능을 필요로 할 때 효과적입니다. 익숙하고 매끄러운 사용감을 제공하며, 매일 Google 생태계 내에서 작업하는 팀에게 이상적입니다.

하지만 일을 단순히 논의하는 것이 아니라 실제로 운영하는 측면에서는 ClickUp이 선두를 달립니다.

ClickUp Brain MAX, AI 에이전트, AI 노트테이커, 채팅, 화이트보드, 회의, 그리고 종단간 프로젝트 뷰를 통해 팀은 아이디어를 실행으로 전환할 수 있습니다. 모든 논의는 작업으로, 모든 회의는 문서화되며, 모든 후속 조치는 추적 가능해집니다. 그럼, 무엇을 망설이시나요? 지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하세요! ✅