레거시 도구에서 마이그레이션하는 팀에게 적합한 AI 스택은 무엇인가요?

레거시 시스템은 한계에 다다랐습니다. 그 누구보다도 여러분이 가장 잘 알고 계실 겁니다.

기존 도구는 속도가 느리고, 오늘날 흐르는 방대한 양의 데이터를 처리할 수 없으며, AI와의 통합을 위해 설계된 것도 아닙니다.

말처럼 쉽지 않습니다. 수년간 축적된 핵심 데이터와 프로세스를 포함한 모든 것을 운영에 차질 없이 이전해야 합니다.

이 블로그에서는 레거시 도구에서 전환하는 팀에게 적합한 AI 스택을 공유합니다. 기본 개념부터 기술 스택 구축 방법까지 다룹니다.

레거시 시스템에서 벗어나기 위한 과제

레거시 시스템은 10년 전만 해도 '빠름'의 대명사였을지 모릅니다. 하지만 오늘날에는 느린 성능, 깨진 워크플로우, 효율성 저하, 데이터 사일로, 열악한 사용자 경험과 동의어입니다.

기존 도구에서 벗어나려는 결정은 옳지만, 마이그레이션 과정에는 주요 과제가 산재해 있습니다:

귀사 팀은 기존 업무 방식에 익숙합니다

진행 중인 프로젝트에 대한 잠재적 중단 가능성

현대 AI 시스템과의 호환성 문제

전환 과정 중 생산성 저하에 대한 우려

새로운 워크플로우에 대한 문화적 저항

그러나 AI 도구로의 전환을 주저하지 마십시오. 운영 현대화, 시스템 보안 강화, 민첩성 극대화를 위한 최적의 기회로 삼으십시오.

사실, 올바른 AI 도구는 마이그레이션을 단순화합니다. 팀이 모든 것을 재구축하도록 강요하지 않습니다.

기존 워크플로우를 간편하게 플러그 앤 플레이하고, 레거시 데이터 소스를 연결하며, 수동 작업을 자동화하고, 부서 간 통합된 가시성을 확보하세요.

레거시에서 AI로의 전환 예시

다양한 산업 분야의 기업들이 레거시 시스템에서 현대적인 AI 스택으로 성공적으로 전환한 사례를 살펴보겠습니다:

1. 건설: CEMEX

주요 건설 자재 기업인 CEMEX는 내부 마케팅 에이전시인 CEMEX 콘텐츠 스튜디오를 설립했습니다. 그러나 마케팅 팀은 서로 연결되지 않은 도구, 수동적인 업무 인수인계, 프로젝트 요청에 대한 표준 프로세스 부재로 인해 업무 속도가 저하되었습니다.

이를 해결하기 위해 CEMEX의 50명 전체 마케팅 팀은 ClickUp의 통합 AI 스택으로 전환했습니다. 프로젝트 접수 자동화, 크로스펑셔널 업무 연결, 실시간 대시보드를 도입해 프로젝트 가시성을 완벽히 확보했습니다.

🎯 결과: 시장 출시 시간 15% 단축; 프로젝트 인수인계 시간 수 시간에서 수 초로 단축

CEMEX의 마케팅 프로젝트 관리 담당자인 오스카 아길라르의 말입니다:

오스카는 이렇게 말합니다. "ClickUp에서 팀 전체가 매일 할당된 작업을 추적할 수 있어서 정말 좋습니다. 자동화 이전에는 카피라이터가 작업을 완료할 때마다 상위 관리자에게 카피가 준비되었다는 사실을 수동으로 전달해야 했습니다. 그 과정만 36시간이 걸리기도 했죠."

2. 소매: 맥도날드

레거시에서 AI로의 전환에서 가장 중요하고 가시성이 높은 예시는 맥도날드의 메뉴 및 주문 시스템 현대화일 것입니다.

모바일 앱과 매장 키오스크에 AI를 통합한 맥도날드는 고객이 메뉴와 상호작용하는 방식을 분석할 수 있습니다. 즉, 고객이 클릭하는 위치, 멈춰 보는 항목, 주문 과정을 어떻게 탐색하는지 파악할 수 있습니다.

이들은 이러한 통찰력을 활용해 레이아웃을 개선하고 제품 배치를 최적화하며 관련 애드온을 제안함으로써 주문 경험을 훨씬 더 빠르고 직관적으로 만들었습니다.

🎯 결과: 디지털 주문량 20% 증가

3. 의료: 클리블랜드 클리닉

클리블랜드 클리닉은 AI 통합을 통해 구식 컴퓨터 시스템을 현대화함으로써 원격의료 서비스를 성공적으로 확장했습니다.

의료 기관들은 레거시 시스템에 흩어져 있던 환자 데이터를 통합하고 통일하기 위해 AI 기반 tools를 도입했습니다. 이를 통해 의료 제공자는 가상 진료 시에도 포괄적인 환자 기록을 안정적이고 즉시 볼 수 있게 되었습니다.

🎯 결과: 원격의료 도입률 25% 증가

AI 스택이란 무엇이며, 마이그레이션 과정에서 왜 중요한가?

레거시 시스템을 벗어나려 할 때, 새롭게 등장하는 AI 기술의 소음 속에서 길을 잃기 쉽습니다.

모든 AI 도구가 필요한 것은 아닙니다. 운영을 강화하고 비즈니스 목표를 지원하기 위해 서로 잘 연동되는 몇 가지 도구만 있으면 됩니다.

AI 스택을 만나보세요.

AI 스택이란 워크플로우 자동화, 데이터 분석, 콘텐츠 생성, 커뮤니케이션 간소화를 위해 함께 작동하도록 신중하게 설계된 AI 기반 도구들의 집합을 의미합니다.

📚 자세히 알아보기: 15가지 비즈니스 프로세스 자동화 예시 및 템플릿

AI 스택 계층 이해하기

AI 스택은 샌드위치처럼 서로 다른 층으로 구성됩니다. 각 층에는 핵심 기능을 수행하는 도구와 프레임워크가 포함되어 있습니다.

AI 스택의 세 가지 핵심 계층은 다음과 같습니다:

데이터 계층: 데이터베이스, 파일, 고객 기록, 제품 정보 등 조직이 수년간 생성하거나 수집한 모든 것을 포함합니다. 데이터 파이프라인, 소스, 통합은 이 계층의 필수 구성 요소입니다.

지능 계층: 첫 번째 계층의 데이터를 예측 논리로 전환하는 AI 모델과 머신러닝 시스템을 포함합니다. 이들은 맥락을 해석하고 패턴을 식별하며 인사이트, 의사결정 또는 콘텐츠를 생성합니다. 자동화, 예측 분석, 모델 개발 및 AI 통합이 이 계층에서 이루어집니다.

애플리케이션 계층: 최종 사용자와 다른 시스템이 두 번째 계층에서 생성된 인텔리전스와 상호작용할 수 있게 합니다. 따라서 AI 코파일럿, 콘텐츠 생성기, 워크플로우 자동화, 대시보드, 채팅 인터페이스, 플러그인, 그리고 팀이 의존하는 모든 맞춤형 앱을 활용할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: Y2K 위기는 전 세계적인 공포였습니다. 사람들은 2000년이 되면 시스템이 '00'을 1900년으로 인식할까 두려워했습니다. 이는 프로그래머들이 메모리를 절약하기 위해 연도의 마지막 두 자리만 기록했기 때문이었습니다(예: 1998년은 단순히 98로 저장됨). via Torch 수십억 줄의 코드를 다시 작성하여 네 자리 연도(1998 > 1998)를 저장하는 대신, 기업들은 비용이 많이 드는 작업이 될 수 있는 이 문제를 해결하기 위한 빠른 해결책을 찾았습니다: 윈도잉(Windowing). 특정 기준 연도(예: 1950년)를 정하고 시스템에 간단한 규칙을 하드코딩했습니다: 두 자리 연도가 50 이상이면 세기를 20세기로 간주하고, 그렇지 않으면 21세기로 간주하는 방식입니다. 이 방법은 일시적으로는 효과가 있었지만, 2050년이 도래하면 시스템이 이를 1950년으로 인식하게 된다는 의미이기도 했습니다!

AI 스택이 기존 소프트웨어 스택과 어떻게 다른가

AI 스택과 기존 소프트웨어 스택의 차이점은 다음과 같습니다:

Aspect AI 스택 기존 소프트웨어 스택 핵심 기능 데이터로부터 학습하고, 적응하며, 예측을 수행하고, 의사 결정을 자동화합니다 개발자가 작성한 고정된 규칙을 따릅니다 핵심 구성 요소 데이터 웨어하우스, 데이터 파이프라인, 머신러닝 프레임워크, 생성형 AI tools 구조화된 데이터베이스, 규칙 기반 엔진, SQL 서버, 상용 소프트웨어(COTS) 데이터 사용 실시간 데이터를 지속적으로 수집합니다 정적 데이터 입력을 사용합니다 시간에 따른 진화 모델이 학습함에 따라 지속적으로 개선됩니다 개발자가 수동으로 개선하지 않는 한 변경되지 않습니다 복잡성 처리 다단계 동적 워크플로우 관리 선형적이고 규칙 기반의 워크플로우를 처리합니다 확장성 데이터와 사용량 증가에 따라 확장됩니다 더 많은 인프라를 통해 확장 가능

모듈형 AI 스택 도입의 이점

모듈형 AI 스택에서는 하나의 경직된 시스템에 의존하기보다 독립적인 구성 요소(또는 AI 도구)를 결합합니다.

이 시스템은 모든 것을 처음부터 다시 구축하지 않고도 tools를 교체, 업그레이드 또는 다운그레이드할 수 있어 확장성이 매우 뛰어납니다. 또한 특정 tools가 비용이 너무 많이 들거나 기능이 제한적일 경우, 전체 AI 설정을 방해하지 않고 해당 구성 요소만 교체할 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 35%가 기본적인 작업에 AI를 활용하고 있지만, 자동화(12%)나 최적화(10%) 같은 고급 기능은 여전히 많은 이들에게는 접근하기 어려운 수준입니다. 대부분의 팀은 앱이 표면적인 작업만 처리하기 때문에 'AI 초보자 수준'에 머물러 있다고 느낍니다. 한 도구는 콘텐츠를 생성하고, 다른 도구는 작업 할당을 제안하며, 또 다른 도구는 노트를 요약하지만, 이들 간에 맥락을 공유하거나 협업하지는 않습니다. AI가 이와 같이 고립된 영역에서 작동할 때는 결과물은 생성하지만 실질적인 성과는 내지 못합니다. 바로 이 때문에 통합된 워크플로우가 중요한 것입니다. ClickUp Brain은 내장된 지능형 기술을 통해 작업, 콘텐츠, 프로세스 맥락을 활용하여 고급 자동화와 자율적 워크플로우를 손쉽게 실행하도록 지원합니다. 단순히 프롬프트만 이해하는 것이 아닌, 여러분의 업무 자체를 이해하는 AI입니다.

레거시 스택에 AI 업그레이드가 필요한 신호

모든 레거시 시스템이 즉각적인 AI 업그레이드를 필요로 하는 것은 아닙니다. 일부 tools는 여전히 제 역할을 잘 수행하고 있으며, 부적절한 곳에 AI를 억지로 도입하면 가치보다 복잡성만 증가시킬 수 있습니다.

그렇다면, AI 시스템으로 반드시 전환해야 하는 확실한 신호들을 살펴보겠습니다:

빈번한 데이터 인수인계와 단절된 워크플로우

이것이 전형적인 증상입니다: 정보가 끊임없이 막히거나 서로 다른 시스템 간에 수동으로 전송되어야 합니다. 데이터를 실제로 활용하는 시간보다 데이터를 옮기는 데 더 많은 시간을 소비하게 됩니다.

느린 보고 또는 실시간 인사이트 부족

기본 보고서 생성에도 몇 시간에서 며칠까지 기다려야 합니다. 시스템이 유입되는 방대한 데이터를 신속하게 처리할 만큼 빠르지 않아, 중요한 의사 결정은 항상 오래된 정보를 바탕으로 이루어집니다.

부서 간 협업의 한도

마케팅은 마케팅 tools를, 영업 팀은 영업 tools를, 운영은 또 다른 tools를 사용하지만 이들 간에는 제대로 된 소통이 이루어지지 않습니다. 핵심 데이터에 대한 공유된 시각이 없다면 맥락을 놓치거나 일이 중복될 수밖에 없습니다.

예측적 통찰력 없이 수동으로 의사결정하는 방식

분석 담당자가 데이터 정리, 스프레드시트 조정, 수동 트렌드 식별에 몇 주씩 소요된다면, 해당 시스템은 비즈니스를 지원하지 않고 오히려 업무를 지연시키고 있습니다.

현대적인 AI 스택은 예측, 이상 탐지, 자동화된 추천 기능을 통합하여 의사 결정을 향상시킵니다.

기존 시스템을 유지하기 위해 맞춤형 수정, 지원 시간, 또는 특수 분야 전문가에게 지속적으로 비용을 지불하고 계신가요? 게다가 기존 tools는 최신 앱과의 연동이 어렵거나 업데이트 시마다 오류가 발생합니다.

패치 적용, 유지 관리, 수동 통합 설정으로 발생하는 지속적인 비용은 재정적으로 지속 불가능합니다.

🧠 재미있는 사실: 1958년 미국 국방부가 최초로 도입한 계약 관리 서비스 자동화 시스템(MOCAS)은 세계에서 가장 오래된 현역 소프트웨어 중 하나입니다. 현재까지도 가동 중이며, 1조 2천억 달러 규모의 국방 계약 관련 데이터 관리를 담당하고 있습니다.

마이그레이션을 위한 AI 스택 구축 방법

레거시 도구에서 AI 스택으로 마이그레이션하려면 체계적인 접근 방식이 필요합니다.

이를 위해서는 핵심 시스템 평가, 명확한 AI 목표 설정, 데이터 현대화 준비, 적합한 AI 기술 도입, 그리고 전체 전환 과정의 세심한 모니터링이 필요합니다.

이제 이 모든 단계를 자세히 살펴보겠습니다.

1단계: 레거시 시스템 점검

먼저 레거시 시스템이 일상 일을 어떻게 처리하는지 평가해 보세요.

현재 생태계를 세 부분으로 나누세요:

도구: 각 레거시 앱의 기능, 사용 팀, 동일한 작업을 수행하기 위해 여러 팀이 서로 다른 도구를 사용하는지 여부를 파악하세요. 도구의 도입 시기, 총 비용, 최신 API와의 연결 용이성을 문서화하세요.

워크플로우: 수동 인계 과정, 프로세스 완료 시간, 오류율, 그리고 일반적인 마찰 지점에 세심한 주의를 기울이세요. 병목 현상과 수동적인 "단조로운 작업"이 많을수록 신속한 자동화의 필요성은 더욱 커집니다.

데이터: 현재 비즈니스에서 데이터를 어떻게 저장하는지 파악하세요. 데이터가 도구와 데이터베이스 전반에 걸쳐 일관되게 저장되고 있나요? 특정 팀만 접근 가능한 데이터(예: 영업 팀이 볼 수 없는 회계 데이터)가 있나요? 마지막으로, 레거시 시스템이 충족하지 못하는 모든 데이터 보안 및 규제 요건을 기록하세요.

🎥 보너스: 이 짧은 비디오를 시청하여 여섯 가지 프로세스 매핑 전략과 각 전략에 ClickUp을 활용하는 방법을 알아보세요:

2단계: AI 목표 정의하기

기존 워크플로우 전반에서 발견된 모든 문제를 감사 결과를 바탕으로 목록화하십시오.

관련 카테고리로 그룹화하세요. 예를 들어: 보고 및 분석, 팀 커뮤니케이션, 프로젝트 관리 등이 될 수 있습니다.

각 카테고리에 대해 명확하고 측정 가능한 목표를 설정하세요. 즉, 해당 워크플로우 부분에 자동화나 지능을 도입할 때 어떤 개선을 이루고자 하는지 정의하십시오.

보고 및 분석이 하나의 범주라면, 다음과 같은 AI 목표를 설정할 수 있습니다: 보고서 생성 시간을 10분 미만으로 단축 또는 대시보드는 15분마다 자동으로 새로 고침되어야 함. 마찬가지로 팀 커뮤니케이션의 경우 정보 검색에 소요되는 시간을 50% 감소와 같은 목표를 설정할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: 처음부터 전면적인 개편을 시도하면 혼란과 도입 지연으로 이어집니다. 쉬운 부분부터 시작하세요. 팀원들에게 가장 큰 불편을 주는 1~2개 분야를 선정하세요. 이것이 바로 시범 운영 워크플로우입니다. AI와 자동화를 도입하여 점진적인 전환을 시작할 첫 번째 영역이죠.

3단계: 마이그레이션 프로세스를 위한 데이터 준비

현재 시스템에서 변경이 필요한 부분을 파악했다면, 이제 데이터를 분류하고 정리하며 체계화할 때입니다.

단계별 워크플로우 안내:

단계 관련 내용 수집 스프레드시트, 데이터베이스, 공유 드라이브, 이메일 첨부 파일, 내보낸 보고서, 고객 기록 등 구형 시스템에 흩어져 있는 모든 데이터를 위치해 보세요 분류 고객, 재무, 법무, 마케팅과 같은 명확한 범주로 데이터를 분류하고, 각 범주를 보고서, 계약서, 프로젝트 개요, 크리에이티브 자산과 같은 유형별로 세분화하세요. 정리하기 중복 파일, 구 버전, 불필요한 문서, 사용되지 않는 파일을 제거하고 장기 보존이 필요한 중요한 자료만 아카이빙하세요 표준화 불일치하는 파일 이름을 수정하고, 오래되거나 불완전한 필드를 업데이트하며, 팀 간 핵심 문서 구조화를 위한 표준 형식을 생성하세요

이제 모든 파일이 정렬되어 마이그레이션 경로를 따라 이동할 준비가 되었습니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 작업을 활용해 소유한 모든 데이터를 관리하고 추적하세요. 방법은 다음과 같습니다:

각 데이터 범주별 작업 목록 생성 : 재무, 법무, 마케팅, 영업, 제품 등 최상위 작업 추가

각 카테고리를 하위 작업으로 세분화하세요 : 스프레드시트, 폴더, 보고서, 내보내기 파일, 공유 드라이브, 고객 기록 등 특정 자산별로 하위 작업을 추가하세요.

사용자 지정 필드로 핵심 세부사항 추적: 데이터 소스, 위치, 소유자, 검토 상태 필드를 추가하여 모든 정보를 체계적으로 관리하세요

소유자 및 마감일 지정 : 팀원 배정과 타임라인 설정을 통해 모든 작업과 하위 작업에 대한 책임 소재를 명확히 하세요

상태별 정리 워크플로우 구축 : 발견됨, 분류됨, 정리됨, 표준화됨, 내보내기 준비 완료와 같은 상태를 생성하여 각 자산이 동일한 라이프사이클을 거치도록 합니다.

업데이트는 작업 코멘트로 관리하세요 : 진행 상황을 가시적으로 유지하기 위해 작업 내부에 결정 사항, 관찰 내용 또는 장애 요인을 기록하세요

목록 또는 보드 보기에서 진행 상황 확인: 발견 단계부터 정리 단계까지 진행 중인 모든 작업을 한눈에 확인하고, 신속하게 주의가 필요한 부분을 파악하세요.

AI를 활용해 작업 우선순위를 자동으로 지정하고 적절한 담당자에게 배정하세요

📚 더 알아보기: 디지털 파일을 효율적으로 정리하는 방법

4단계: AI 기능 및 자동화 통합

AI 도구를 평가할 때는 시범 운영 워크플로우를 고려하세요. 추후 마이그레이션할 다른 프로세스들도 플랜에 포함하는 것을 잊지 마십시오.

임시적이거나 미완성된 솔루션에 투자할 때 발생하는 기술적 부채를 피하는 것이 중요합니다. 이를 고려하여 현대적인 기술 스택에 도입할 만한 기본적인 인공지능 기능들을 소개합니다:

지능형 작업 배정: AI를 활용하여 우선순위, 팀 용량, 개인별 작업량, 기술 수준을 기반으로 작업을 자동으로 할당합니다.

생성형 AI 지원: 생성형 AI 모델로 콘텐츠를 더 빠르게 제작하세요. 이메일 초안 작성, 마케팅용 크리에이티브 자산 생성, 아이디어 브레인스토밍, 기술 문서 작성을 신속하게 수행할 수 있습니다.

AI 코파일럿: 이러한 tools는 워크플로우 내에 직접 위치하여 팀원들에게 단계별 안내를 제공하고 다음 작업을 제안합니다. 예를 들어, 이러한 tools는 워크플로우 내에 직접 위치하여 팀원들에게 단계별 안내를 제공하고 다음 작업을 제안합니다. 예를 들어, GitHub Copilot은 코드를 자동으로 검토하고 버그를 식별하며 더 나은 코드를 제안함으로써 코드 분석을 지원합니다.

컴퓨터 비전: AI를 활용하여 이미지 내 텍스트 자동 판독, 오브젝트 식별, 스캔 파일 정보 추출, 시각적 자산 분류를 수행합니다.

하나의 플랫폼에서 다양한 AI 기능을 제공하는 사용자 친화적인 솔루션을 선택하세요. 이는 비용 절감 효과를 높이고 팀의 학습 곡선을 최소화합니다.

예를 들어 ClickUp Brain을 살펴보세요. 다양한 AI 작업을 하나의 시스템에 통합하므로, 마이그레이션 워크플로우 구축을 위해 별도의 tools가 필요하지 않습니다.

Brain을 통해 다음과 같은 것이 가능합니다:

운영 문서 작성 및 편집 : SOP(표준 운용 절차), 프로세스 가이드, 마이그레이션 노트, 기술 설명, 변경 로그를 처음부터 시작하지 않고도 생성하세요

시스템 업그레이드 시 감사 및 연구 가속화 : 복잡한 개념을 분해하고, 시스템 기능을 비교하며, 긴 문서를 요약하고, 다양한 출처에서 신속하게 인사이트를 수집하세요

레거시 정보의 신속한 요약 생성 : 긴 티켓, 과거 문서, 이메일 체인, 요구사항 추적 기록 또는 회의록을 핵심 결정사항과 다음 단계를 강조한 간결한 요약으로 변환합니다.

현대화 노력과 연계된 업무 관련 질문을 하세요: 스프린트 내 마감 예정 작업, 미해결 마이그레이션 장애 요소, 시스템 요구사항, 최근 업데이트 또는 의존성을 작업 공간 컨텍스트에서 바로 확인하세요

이를 통해 Teams는 복잡한 기술 스택에 파편화된 AI 도구를 추가하지 않고도 정리, 준비, 마이그레이션 과정을 더 빠르게 진행할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능과 연동하여 강력한 에이전트형 AI로 일상적인 관리 업무를 처리하세요. "작업이 '제출됨' 상태로 이동하면 검토자를 자동 추가하고 알림을 전송한다"와 같은 자동화 규칙을 설정하세요.

ClickUp의 AI 에이전트는 AI 통합과 자동화를 한 단계 업그레이드합니다. 작업 공간을 지속적으로 모니터링하고 데이터 기반 결정을 내리며, 사용자가 부재 중일 때도 비즈니스 연속성을 보장하기 위해 행동을 조정합니다.

5단계: 모든 것을 하나로 연결하는 통합 작업 공간 구축

업무 분산은 현실이며, 팀이 AI 투자 효과를 제대로 누리지 못하는 가장 큰 원인 중 하나입니다.

팀원들이 단일 작업을 완료하거나 파일을 찾기 위해 여전히 다섯 개의 플랫폼을 오가야 한다면, AI 스택이 충분히 효과적이지 않은 것입니다. 현대화 노력을 최대한 활용하려면 AI 스택의 모든 구성 요소와 기존 시스템 간의 원활한 통합을 보장하십시오.

기존 기술 스택의 핵심 시스템(예: CRM 소프트웨어나 마케팅 플랫폼)에 직접 연결 가능한 클라우드 네이티브 AI 도구를 찾아보세요. 또한 강력한 API 지원, 네이티브 통합 기능, 노코드 자동화를 우선순위로 삼으세요. 이는 중단 시간과 마이그레이션 복잡성을 최소화합니다.

ClickUp BrainGPT가 이를 해결합니다. 이 AI 슈퍼 앱은 모든 작업, 문서, 목표, 화이트보드, 대시보드, 프로젝트, AI 및 외부 앱을 하나의 연결된 플랫폼으로 통합합니다.

ClickUp Enterprise AI 검색을 통해 ClickUp 및 통합된 타사 앱 서비스를 포함한 전체 통합 작업 공간에서 파일, 작업 또는 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다.

ClickUp의 Enterprise AI 검색으로 전체 작업 공간의 모든 콘텐츠를 즉시 활용하세요

👀 알고 계셨나요? ClickUp은 강력한 크로스 플랫폼 지원을 위해 1000개 이상의 네이티브 통합 기능을 제공합니다. 일에 필요한 도구를 선택하고, 토글한 후, 순식간에 ClickUp 작업 공간에 연결하세요. 기존 시스템의 레거시 코드를 변경하거나 개발자를 고용할 필요가 없습니다. ClickUp 통합 기능을 활용하여 통합된 AI 기술 스택을 구축하세요

6단계: 진행 상황 측정 및 마이그레이션 확장

(2단계에서) 정의한 측정 가능한 목표를 추적하여 AI 스택의 성능을 확인하세요.

기존 레거시 기준치와 새로운 수치를 비교하여 성과가 가장 두드러지는 부분과 조정이 필요한 부분을 파악하세요.

다음으로 파일럿 운영의 안정성을 확보하세요. 점진적으로 기업 운영의 더 많은 부분을 새로 구축된 지능형 시스템으로 이전하십시오. 이는 완전한 디지털 전환의 기반을 마련합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 대시보드로 혼란스러운 스프레드시트 기반 보고에서 자동화된 성과 모니터링으로 전환하세요.

완료율 진행률 표시줄, 워크플로우 병목 현상 히트맵, 업무량 분배 원형 차트, 프로젝트 예측 가능성 속도 차트 등 대시보드 위젯을 활용해 핵심 메트릭을 시각적으로 추적하세요.

ClickUp 대시보드를 통해 마이그레이션된 워크플로우에 대한 AI 기반 업데이트를 받아보세요

AI 카드는 실시간 데이터로부터 동적 요약, 예측 및 실행 항목을 제공하는 Brain 기반 고급 분석을 대시보드에 직접 내장합니다. 예시: AI 카드는 경영진에게 마이그레이션 계획의 전반적인 상태, 주요 진행 상황 및 즉각적 위험 요소를 간결하게 업데이트할 수 있습니다.

📚 더 알아보기: 변화 관리 체크리스트 작성 방법

아래 AI 스택 예시를 통해 다양한 AI 도구를 병합하고 팀의 가치를 극대화하는 방법을 확인해 보세요:

1. 고객 지원팀을 위한

ClickUp 작업 + Brain → 에스컬레이션을 적절한 소유자에게 전달, 문제 자동 태그 지정, 긴 스레드 요약, 답변 제안, 후속 작업 생성 Zendesk → 티켓 접수, 고객 이력 추적, CSAT(고객 만족도) 측정, 다중 채널 받은 편지함 ClickUp 대시보드 → 이탈 고객 알림, 헬스 스코어링, 고객 감정 분석, 사용 트렌드 분석, NPS 인사이트 Gong → 통화 기록을 자동으로 분석하고, 불만 고객 통화를 표시하며, 자주 발생하는 제품 불만 사항을 식별하고, 상담원의 공감 능력을 자동으로 평가합니다.

2. 소프트웨어 개발 팀을 위한

ClickUp 작업 + Brain → 버그 보고 우선순위 지정, 긴 코드 리뷰 스레드 요약, 오류 로그 기반 작업 생성 자동화, 프로젝트 상태 업데이트 생성 GitHub Copilot → 코드 자동 완성, 구현 제안, 단위 테스트 생성, 기능 리팩토링, 레거시 코드 설명 Datadog → 애플리케이션 성능 모니터링, 비정상적인 시스템 오류 탐지, 근본 원인 분석, 서버 리소스 사용량 모니터링 ClickUp 문서 → 제품 요구사항, 기술 사양, API 문서, 릴리스 노트 생성

3. 재무 팀을 위한

ClickUp 작업 + Brain → 예산 요청 접수 자동화, 복잡한 재무 보고서 요약, 감사 요건 추적, 주간 재무 업데이트 생성 QuickBooks → 트랜잭션 기록, 지출 분류, 은행 피드 조정, 손익 계산서 생성, 청구서 관리 Anaplan → 재무 모델 구축, 다중 시나리오 예측 생성, 팀 간 예산 동인 조정, 법인별 플랜 통합 Tipalti → OCR로 송장 캡처, 다중 통화 지급 처리, 제재 대상 스크리닝, 중복 또는 의심 송장에 대한 알림 제공

4. 마케팅 및 영업 팀을 위한

ClickUp 작업 + Brain → 캠페인 브리프 생성, 후속 이메일 초안 작성, 노트를 활용한 리드 우선순위 지정, 디스커버리 콜 요약, 회의 요약에서 작업 목록 생성 ClickUp Docs → 브랜드 가이드라인 기록, 메시징 프레임워크 유지, 페르소나 문서 저장 HubSpot → 리드 확보, 거래 단계 추적, 자동화된 시퀀스 발송, 이메일 열람 기록, 리드 점수화 Canva → 소셜 크리에이티브 디자인, 광고 변형 제작, 영업 팀 프레젠테이션 제작

AI 스택으로 마이그레이션할 때 흔히 저지르는 실수

레거시 애플리케이션에서 마이그레이션할 때 많은 조직이 직면하는 일반적인 AI 도입 과제와 실용적인 해결책을 살펴보겠습니다:

흔히 저지르는 실수 솔루션 레거시 시스템 전반에 걸쳐 심층적인 감사를 수행하지 않음 레거시 애플리케이션, 워크플로우, 데이터베이스를 시각적으로 지도하세요. 이를 통해 격차를 정확히 파악하고 구체적이며 측정 가능한 AI 목표를 설정하여 시작할 수 있습니다. 모든 것을 한꺼번에 업그레이드하려는 시도 1~2개의 고효율 워크플로우로 시작하세요. 가치를 입증하고 프로세스를 개선한 후 점진적으로 확장하세요. 한 번에 너무 많은 AI 도구를 추가하는 것 도구 통합을 최우선으로 하고 단일 플랫폼 내에서 다양한 AI 기능을 제공하는 소프트웨어를 선택하세요. 이를 통해 기능 중복과 AI 확산을 방지할 수 있습니다. 파일럿 운영 중 피드백 수집 실패 신규 워크플로우를 시험 중인 사용자와 정기적인 점검 회의를 설정하여 제품 채택률을 높이세요. 모든 사용자가 편안하게 사용할 수 있게 된 후에야 마이그레이션을 확대하십시오.

AI 기반 스택으로의 마이그레이션 혜택

AI 기반 스택이 제공하는 부인할 수 없는 전략적 이점은 다음과 같습니다:

경쟁적 민첩성: AI 스택의 모듈식 구조로 시장 변화에 즉각 대응할 수 있습니다. 비즈니스 로직을 유지한 채 며칠 만에 새로운 AI 기능을 신속하게 테스트하고 배포할 수 있습니다.

생산성 향상: AI는 대량, 복잡하고 반복적인 작업을 자동화하여 팀원들이 자동화할 수 없는 전략적 업무에 집중할 수 있도록 합니다

선제적 위험 완화: AI 기반 분석 및 데이터 플랫폼은 워크플로우의 미세한 이상 징후를 지속적으로 모니터링하고, 즉각적인 경보를 발령하며, 최소한의 위험을 위한 자동화된 예방 조치를 트리거합니다.

더 나은 의사 결정: 리더와 관리자는 기업 프로젝트에 대한 실시간 데이터 기반 인사이트를 확보합니다. 이를 통해 직감과 느린 보고에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.

강화된 팀 협업: AI 통합은 통합된 진실의 보기를 제공하고 모두가 동일한 방향으로 일하도록 함으로써 부서 간 장벽을 허물어줍니다.

👀 알고 계셨나요: " 자동화의 역설 " 원칙에 따르면, 자동화 시스템의 성능이 우수할수록 인간 운영자는 드물게 발생하는 장애 상황에 대비하지 못하게 됩니다. 자동화는 일상적인 작업에서 인간을 배제함으로써, 결국 치명적이고 비일상적인 오류가 발생했을 때 이를 해결해야 하는 담당자가 성공적인 개입에 필요한 핵심 운영 기술을 상실하게 만듭니다.

ClickUp으로 혼란스러운 현대화 과정을 명확하게 전환하세요

디지털 전환은 오늘날 모든 비즈니스의 기본 요건입니다.

중대형 기업에게 이는 종이 기반 시스템에서 벗어나기뿐만 아니라 AI를 완전히 통합하여 원하는 비즈니스 성과를 달성하는 것을 의미합니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 현대적인 AI 스택 역할을 합니다. 생성형 AI, 에이전트형 AI, 대화형 AI를 포함한 완전한 AI 통합을 확장하여 기업 운영 전반을 강화합니다.

ClickUp Brain, 자동화 기능, 통합 AI 작업 공간이 함께 제공되는 원활하고 지능적인 시스템으로 현대화로의 길을 가속화하세요.

레거시 시스템에서 벗어나 미래를 대비한 스택을 구축할 준비가 되셨나요? 지금 ClickUp에 가입하여 시작하세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 스택은 데이터 시스템, AI 모델, 애플리케이션이 계층적으로 구성된 체계로, 이를 통해 워크플로우 자동화, 지능형 지원 제공, 생산성 향상을 실현합니다. 레거시 시스템에서 마이그레이션할 때 잘 구축된 AI 스택은 워크플로우 확장성 확보, 업무 중단 최소화, 크로스 플랫폼 지원 구현, 비즈니스 로직 보존을 가능하게 합니다.

레거시 시스템 현대화는 기존 시스템이 야기하는 구체적인 문제점을 파악한 후, 각 문제에 대한 해결책이 되는 AI 기능을 매칭하는 것에서 시작됩니다. 기존 생태계와 통합되고, 향후 확장성을 지원하며, 다양한 기능을 한곳에서 제공하는 tools를 선택하세요. 이를 통해 스택을 집중적이고 단순하며 유지보수가 용이하게 유지할 수 있습니다.

주요 도전 과제로는 레거시 시스템에 대한 심층적인 점검을 생략하는 것, 모든 것을 한꺼번에 업그레이드하려는 시도, 기능이 중복되는 AI 도구를 지나치게 많이 도입하는 것, 시범 운영 중 피드백을 수집하지 않는 것 등이 있습니다.

ClickUp은 커뮤니케이션, 작업, 문서를 하나의 hub에 통합하면서 강력한 AI 통합 기능을 제공합니다. 내장형 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain은 지능형 작업 라우팅, 생성형 AI 지원, 텍스트 요약, 지식 관리 등의 기능을 제공합니다. ClickUp Automations는 작업 생성, 업무 할당, 진행 상황 공유, 주간 보고서 작성 등 일상적인 관리 업무를 자동화합니다.

규제 산업에서는 마이그레이션 중 데이터 보안 확보가 필수입니다. 이를 위해 먼저 데이터를 민감도에 따라 분류하고, 어떤 데이터도 이동하기 전에 적절한 접근 제어를 정의하세요. 새로운 AI 도구를 연결할 때는 안전한 통합, 암호화, 역할 기반 권한을 사용하십시오. 마지막으로 모든 제3자 AI 정책을 검토하고, 누가 어떤 데이터에 접근하는지 모니터링하세요.