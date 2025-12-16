창의성과 생산성을 높이는 최고의 빙 AI 프롬프트 50선

아마도 여러분도 이런 경험이 있을 겁니다. 빙 AI가 자신감 넘치고, 잘 형식화된 답변을 제시하며 심지어 출처까지 제시하지만, 어쩐지 여러분이 필요로 했던 핵심을 놓치는 순간 말이죠.

그러다 보면 프롬프트를 수정하고, 맥락을 추가하거나 제거하며, 문장을 다시 쓰게 되죠. 결국 빙이 제 의도를 이해해주길 바라는 마음뿐입니다.

사실, 그 차이는 거의 빙 자체에서 비롯되지 않습니다. 프롬프트에서 비롯됩니다.

명확하고 체계적인 프롬프트는 빙 AI를 강력한 연구 및 추론 엔진으로 변모시켜 정확히 원하는 결과를 제공합니다.

이 가이드에서는 연구, 콘텐츠 생성, 분석, 일상적인 생산성에 활용할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 빙 AI 프롬프트와 전문가 팁을 함께 살펴보겠습니다.

보너스로, 더 깊은 맥락, 더 나은 정확도, 그리고 실제 워크플로우를 이해하는 AI를 원하는 팀들에게 ClickUp이 최고의 대안으로 떠오르는 이유도 살펴보겠습니다. 😄

Bing AI 이해하기

Bing AI는 Microsoft Bing 검색 엔진에 통합된 AI 기반 어시스턴트입니다. 답변 요약, 이미지 및 비디오 생성, 콘텐츠 개발, 코드 작성, 보고서 큐레이션, 쇼핑과 같은 작업 수행에 활용할 수 있습니다.

Bing은 고급 대규모 언어 모델인 GPT-4와 Microsoft의 독자적인 프로메테우스 모델을 기반으로 구축되었습니다. 웹 전반에 걸쳐 실시간 검색을 실행할 수 있으며 텍스트, 음성, 이미지 입력을 활용한 다중 모드 상호작용을 지원합니다.

Bing Chat Enterprise는 상업적 데이터 보호 기능을 갖춘 업무용 AI 기반 채팅을 조직에 제공합니다.

빙 AI 프롬프트란 무엇인가요?

Bing 프롬프트는 Bing에게 원하는 도움을 요청하는 방법입니다. 일련의 단서, 질문 또는 매우 상세한 지시사항을 통해 전달할 수 있습니다.

"이메일을 작성해줘", "이 코드의 버그를 분석해줘", "우주에서 길을 잃은 강아지 SF 이미지를 생성해줘"와 같은 명령어는 모두 빙에게 수행할 작업을 지시하는 프롬프트입니다.

그러나 모든 AI 및 대규모 언어 모델(LLM)의 경우와 마찬가지로, 빙의 응답 품질과 깊이는 프롬프트의 구체성과도 직접적으로 연관됩니다.

🧠 재미있는 사실: 프롬프트 배틀은 실제 존재하는 이벤트입니다. 참가자들이 무대 위에서 실시간으로 AI 프롬프트를 작성하면 관객들은 그 결과를 즉석에서 지켜봅니다. 참가자들은 창의성, 결과물의 품질, 그리고 프롬프트가 AI를 얼마나 효과적으로 이끌어 예상치 못한 결과나 인상적인 결과물을 만들어내는지에 따라 평가받습니다. 프롬프트 작성은 이제 공식적으로 관중이 즐기는 이벤트가 되었습니다.

AI 프롬프트 활용의 장점

AI 모델은 사용자의 의도를 알지 못합니다. 사용자가 프롬프트를 입력할 때마다 모델은 의도, 제약 조건, 원하는 형식, 맥락, 품질 기대치에 대한 단서를 얻습니다.

또한 AI 모델은 문맥에 민감할 뿐, 문맥을 인지하지는 못합니다. 사용자가 직접 알려주지 않는 한 비즈니스, 대상 고객, 워크플로우, 창의적 스타일을 이해하지 못합니다.

잘 구성된 프롬프트의 장점은 다음과 같습니다:

효율적인 연구 : 명확하게 정의된 프롬프트는 계층적 검색 실행, 출처 비교, 인사이트 추출을 통해 수동 탐색보다 빠르게 연구 품질과 속도를 향상시킵니다.

맞춤형 콘텐츠 생성 : 구체적인 프롬프트는 콘텐츠 개요와 브랜드 목소리에 부합하는 활용 가능한 초안을 생성합니다.

더 나은 이미지 출력 : 설명적인 프롬프트로 창의적인 비전에 부합하는 이미지를 생성하세요

시간 절약 : 명확한 지침으로 수정 작업과 반복적인 확인 절차를 최소화합니다. 잘 구성된 하나의 프롬프트가 여러 번의 모호한 시도와 좌절을 대체합니다.

상황별 작업 수행 : 프롬프트에 배경 정보를 제공하면 AI가 일반적인 조언이 아닌 특정 상황에 맞는 답변을 제공합니다.

위험 감소 : 신중하게 설계된 프롬프트는 AI 출력물의 잠재적 오류나 편향을 식별하고 완화하는 데 도움을 줍니다.

추론 경로에 영향을 미치세요: 빙 AI 프롬프트에 구조를 부여하면 모델의 내부 사고 과정을 형성하여 더 논리적이고 일관된 결과를 도출할 수 있습니다.

⭐ 보너스: 빙 AI와 ChatGPT의 차이점은 무엇인가요?

데이터 접근성, 추론 방식, 일상적 활용 측면에서 ChatGPT와 빙 AI의 차이점을 한눈에 비교해 보세요.

기능 빙 AI ChatGPT 개발자 Microsoft OpenAI 핵심 접근법 실시간 웹 기반, 실시간 검색 데이터, 인용문 및 사실 확인을 중심으로 구축되었습니다. 웹 접속 없이도 심층적 추론, 창의성, 다단계 문제 해결을 위해 설계되었습니다. 어조와 스타일 검색 중심, 간결함, 출처에 집중 대화형이며 적응력이 뛰어나고, 장문의 서사나 기술적 깊이까지 표현 가능합니다. 추론 능력 검색 내부에 통합된 DALL·E 모델로 빠른 시각적 생성 최적화 구조화된 추론, 논리 중심 작업, 코딩, 창의적 생성 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 데이터 접근 Bing 검색과 직접 연결되어 실시간 결과 및 출처 인용이 가능합니다. 기본적으로 학습된 지식에 의존하며, 브라우징 기능이 활성화된 경우에만 해당됩니다. 창의성 수준 검색 결과와 사실적 한계에 더 제약받음 아이디어 구상, 탐색, 추상적 문제 해결을 더욱 자유롭게 수행하세요 이미지 생성 텍스트 프롬프트로 시각적 콘텐츠를 생성하기 위해 OpenAI의 DALL-E 모델을 활용합니다. ChatGPT 내장 이미지 모델을 통해 더 다양한 스타일로 이미지를 생성합니다. 파일 및 텍스트 처리 웹페이지 및 실시간 소스 요약에 신뢰할 수 있으나, 심층적인 다중 파일 워크플로우에는 적합하지 않습니다. 문서, 혼합 미디어, 코드 및 긴 컨텍스트 창을 강력한 연속성으로 처리합니다. 가장 적합한 분야: 실시간 조사, 비교 분석, 사실 확인 및 신속한 인용 심층적 추론, 창의적 작업, 기술적 작업, 플랜, 코딩, 상호작용적 문제 해결

효과적인 빙 AI 프롬프트 작성법

좋은 프롬프트를 만드는 요소를 이해한다면, AI에게 질문하는 방법을 배우는 것은 습득 가능한 기술입니다.

효과적인 빙 프롬프트 작성법은 다음과 같습니다:

명확하고 구체적인 목표부터 시작하세요

빙은 거의 모든 질문에 답해줍니다. 핵심은 구체적이고 명확하게 질문하여 실질적으로 도움이 되는 상세하고 미묘한 답변을 얻는 것입니다. 예시:

❌ 프롬프트: 주요 마케팅 트렌드 리스트를 제공해 주세요

✅ 프롬프트: 올해 주목할 만한 B2B 마케팅 트렌드 세 가지를 예시와 함께 요약해 주세요.

💡 전문가 팁: 목표를 행동으로 표현하세요. "요약하다", "비교하다", "생성하다", "디버깅하다" 같은 동사를 사용해 작업 유형을 즉시 알리세요.

관련된 맥락을 제공하세요

맥락이 관련성을 결정합니다. 그 맥락은 다음과 같을 수 있습니다:

회사 배경 정보

브랜드 음성 가이드라인

참고용 기존 콘텐츠

대상 고객의 인구통계학적 특성 및 주요 고민 사항

산업별 전문 용어 또는 전문 용어

현재 프로젝트 목표 또는 캠페인 목표

예산, 타임라인, 플랫폼 한도와 같은 조건

모방하거나 피해야 할 경쟁사 예시들

원하는 형식, 길이 또는 구조

❌ 프롬프트: 신제품 출시를 위한 이메일 시퀀스를 작성하세요.

✅ 프롬프트: 원격 팀을 위한 프로젝트 관리 tool을 출시합니다. 대상 고객은 비동기 커뮤니케이션에 어려움을 겪는 50~200명 규모의 기업 운영 관리자입니다. 친근하지만 전문적인 어조로 세 가지 이메일을 작성하세요: 티저 이메일, 주요 기능 소개 이메일, 기간 한정 혜택 이메일. 각 이메일은 150단어 이내로 작성하십시오.

💡 프로 팁: 브랜드 가이드라인 문서를 작성하세요. 여기에는 브랜드의 목소리, 어조, 대상 고객 정보, 핵심 메시지를 포함합니다. 팀이 여러 캠페인을 진행 중이라면 이 가이드가 생명줄이 될 것입니다. 새 프로젝트 시작 시 Bing에 업로드하면 컨텍스트를 기억합니다.

역할을 부여하세요

역할을 지정하면 빙 AI에 초점을 제공합니다. AI가 관련 패턴에 집중하고 연관 지식을 우선시하도록 합니다. 복잡한 문제를 단순화하거나 커뮤니케이션 작업을 지원하도록 빙을 활용할 때 유용합니다.

❌ 프롬프트: 컨텍스트 엔지니어링이란 무엇인가요?

(이것은 개념에 대한 폭넓은 이해를 제공합니다.)

✅ 프롬프트: AI 개발자 역할을 하며 컨텍스트 엔지니어링이 무엇인지 설명해 주세요.

(이 프롬프트를 통해 빙은 대상 조정과 개념적 깊이가 필요함을 인지합니다.)

👀 알고 계셨나요? 컨텍스트 윈도우는 AI의 단기 기억 기능을 합니다. 윈도우가 가득 차면 이전 명령이 밀려납니다. 토큰이 넘치면 모델은 컨텍스트를 잃게 되는데, 이는 주의 메커니즘이 자연스럽게 최근 정보를 우선시하기 때문입니다.

복잡한 작업 분해

복잡한 다단계 작업은 AI를 혼란스럽게 합니다. 작업을 더 작고 순차적인 프롬프트로 분할하면 더 나은 품질의 결과물을 얻을 수 있습니다.

❌ 프롬프트: 경쟁사 조사, 전략 분석 및 보고서 작성

✅ 프롬프트: 친환경 포장 산업의 주요 경쟁사 5곳을 목록으로 작성하세요. 이후 분석 단계로 넘어가 최종적으로 보고서 형식을 요청하세요.

프롬프트 체이닝으로 알려진 이 접근법은 결과물의 품질을 크게 향상시킵니다.

📚 더 알아보기: 프롬프트 엔지니어가 되는 법

정제하고 반복하세요

빙의 응답을 출발점으로 삼으세요. 사실 확인, 어조 조정, 세부 사항 맞춤화, 주제에 미묘한 뉘앙스 추가 등을 요청하여 응답을 발전시킬 수 있습니다.

모든 AI는 작동 방식이 다릅니다. 실험을 거듭할수록 실제로 효과가 있는 방법을 더 잘 파악하게 됩니다.

AI에게 질문하는 방법을 빠르게 시작하고 싶으신가요? 이 비디오를 확인하세요.

📚 자세히 알아보기: 프롬프트 엔지니어링 완벽 가이드

다양한 사용 사례를 위한 50가지 최고의 빙 AI 프롬프트

레시피 제공부터 복잡한 코드 디버깅, 팟캐스트 생성, 연구 보고서 작성에 이르기까지 빙 AI가 도움을 줄 수 없는 분야는 없습니다.

특정 사용 사례에 활용하거나 영감을 얻을 수 있는 프롬프트를 모아봤습니다.

마케팅 및 콘텐츠 작성 프롬프트

이 AI 글쓰기 프롬프트에서 영감을 얻어 빙으로 이메일을 작성하거나, 블로그 글을 구성하거나, 가치 제안을 다듬거나, 마케팅 카피를 생성해 보세요.

마케팅 및 콘텐츠 작성 시 Bing AI 활용 사례

1. 콘텐츠 전략가로서 마케팅 팀이 콘텐츠 재활용에 실패하는 이유에 관한 LinkedIn 게시물을 작성 중입니다. 150단어 이내로, 과감한 주장으로 시작하여 두 가지 실수를 공유하고 참여 유도 질문으로 마무리하세요.

2. 비기술적 소기업 소유자를 대상으로 API 통합을 설명하는 90초 분량의 스크립트를 작성하세요. 간단한 비유를 사용하고 시간 절약, 도구 연동성 등의 이점에 집중하세요. 구조: 도입부, 문제점, 설명, 행동유도문구(CTA).

3. 지속가능한 패션 브랜드의 신규 오가닉 코튼 라인에 대한 Instagram 캡션을 작성하세요. 인도 농촌 지역의 장인들에 관한 짧은 이야기를 담고, 윤리적 생산 가치를 자연스럽게 녹여내며, 마지막에 구매 유도 문구(CTA)로 마무리하세요. 180단어 이내로 작성해 주세요.

4. AI 고객 서비스 플랫폼을 위한 2,500만 달러 규모의 시리즈 B 투자 유치 발표 보도자료 작성. 강력한 헤드라인, 핵심 사실이 담긴 서두 문단, 성장 플랜에 대한 CEO 인용문, 자금 사용 플랜(제품 개발, 시장 확장), 표준 회사 소개를 포함하세요. 400단어 이내로 작성하십시오.

5. 민감성 피부를 위한 DTC(소비자 직거래) 스킨케어 브랜드를 구축 중입니다. 브랜드 목소리를 정의하는 데 도움을 주세요. 동일한 메시지("저희 제품은 피부과 전문의 테스트를 거쳤습니다")를 우리 브랜드의 목소리로 전달하는 방법과 경쟁사들이 표현할 수 있는 방식의 차이점을 세 가지 예시로 제시해 주세요. 주의사항도 포함해 주세요.

6. "재무 분석가를 위한 고급 엑셀" 웨비나 프로모션용 랜딩 페이지에 사용할 헤드라인 10가지 변형을 작성해 주세요. 경력 발전을 원하는 중급 분석가에게 어필할 수 있는 헤드라인을 우선순위로 삼으세요. 호기심, 혜택 중심, 놓칠까 봐 두려움, 구체성, 질문형, 긴급성 등 다양한 각도를 테스트하고 각 헤드라인은 15단어 이내로 유지하세요.

7. 성인 학습자 대상 온라인 학습 플랫폼의 신학기 프로모션을 위한 창의적인 캠페인 테마 개발. 캠페인명, 태그라인, 학습자의 두려움과 동기를 다루는 세 가지 핵심 메시지, 시각적 무드보드 방향성 제안, 이메일·소셜미디어·유료 광고에 적용 가능한 테마 변형 아이디어가 필요합니다. 감성적 공감을 불러일으키며 동기를 부여하는 방향으로 구성해 주세요.

8. 밀레니얼 세대를 대상으로 하는 개인 금융 앱을 위한 Instagram 콘텐츠 아이디어 10개를 생성하세요. 각 아이디어에는 콘텐츠 유형, 주제, 핵심 메시지, 시각적 방향이 포함되어야 합니다. 학자금 대출, 충동 소비, 투자 기초, 비상 자금 등을 다루세요.

9. "SaaS를 위한 이메일 마케팅 최고의 실행 방식" 키워드 상위 검색 결과(SERP)를 분석하세요. 콘텐츠 공백을 파악하고, Quora와 Reddit에서 소비자 감정을 분석한 후, 해당 공백을 효율적으로 메울 수 있는 블로그 글 개요를 작성하세요. 글 길이는 2500~3000단어를 목표로 합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 33%의 사람들이 여전히 멀티태스킹이 효율성과 동일하다고 믿습니다. 실제로 멀티태스킹은 컨텍스트 전환 비용만 증가시킵니다. 뇌가 탭, 채팅, 체크리스트 사이를 오갈 때 깊은 집중력이 가장 큰 타격을 입습니다. ClickUp은 필요한 모든 것을 한곳에 모아 의도적인 단일 작업 수행을 돕습니다! 작업 중 인터넷 검색이 필요하신가요? 음성으로 ClickUp BrainGPT에 요청하면 동일한 창에서 웹 검색을 수행합니다. 작업 중인 초안을 Claude와 채팅하며 다듬고 싶으신가요? ClickUp 작업 공간을 떠나지 않고도 가능합니다! 채팅, 문서, 작업, 대시보드, 다중 LLM, 웹 검색 등 필요한 모든 기능이 하나의 통합 AI 작업 공간에 모여 즉시 사용 가능합니다!

📚 더 읽어보기: 2025년 최고의 AI 글쓰기 보조 소프트웨어 10선

연구 및 데이터 분석

Bing AI 프롬프트로 연구 및 데이터 분석 역량을 강화하세요

10. 올해 부상하는 B2B 마케팅 트렌드 3가지를 실제 도입 기업의 예시와 함께 요약하세요. AI 도입, 계정 기반 마케팅(ABM)의 진화, 프라이버시 중심 어트리뷰션에 중점을 두십시오. 지원 데이터와 성공 메트릭을 포함하세요.

11. G2와 Capterra에 게시된 ClickUp의 최근 고객 리뷰 50개를 분석하세요. 피드백을 다음과 같은 주제로 분류하세요: 가격 관련 불만, 기능 요청, 지원 문제, 사용자 경험에 대한 칭찬. 상위 3가지 주요 문제점을 요약하세요.

12. 상위 5개 프로젝트 관리 도구(Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion)를 조사하세요. 가격대, 주요 기능, 사용자 한도, 연동 기능, 모바일 앱 평가를 보여주는 비교 테이블을 작성하세요.

13. 지난 6개월간 웹사이트에서 가장 높은 성과를 낸 블로그 게시물을 분석하세요. 주제, 길이, 형식, 헤드라인, 내부 링크에서 공통된 패턴을 파악하세요. 어떤 콘텐츠 유형이 가장 많은 자연 유입 트래픽과 전환을 유도하는지에 대한 인사이트를 도출하세요.

14. 지난 30일간 Twitter, 링크드인, 레딧에서 "원격 근무 생산성"에 관한 대화를 모니터링하세요. 주요 문제점, 자주 언급되는 도구, 새롭게 등장하는 해결책을 추출하세요. 감정과 논의 주제를 요약하세요.

15. 루이지애나 주 콘텐츠 마케팅 산업에 대한 상세한 연구 보고서를 원합니다. 보고서는 주요 트렌드, 주요 업체, 지역적 과제, 성장 기회를 포함해야 합니다. 현지 비즈니스의 콘텐츠 마케팅 활용 방식, 해당 주에서 활동하는 주목할 만한 에이전시 또는 프리랜서, 관련 통계나 사례 연구에 대한 통찰력을 포함해 주세요. 명확성과 구조를 보장하기 위해 적절한 헤더와 형식으로 보고서를 구성하십시오. 에이전시, 트렌드 또는 산업 데이터 비교에 도움이 되는 경우 테이블을 활용하십시오.

Bing AI를 활용하여 상세한 연구 보고서 생성

💡 프로 팁: 빙의 '연구 보고서 생성' 기능을 활용해 제품이나 시장에 대한 완전한 출처 표기가 포함된 심층 연구 보고서를 받아보세요. 이 보고서는 시장 진입 가정을 검증하는 훌륭한 출발점이 될 수 있습니다.

학습 및 역량 개발

복잡한 주제를 빙 AI로 학습하세요

16. 기본 대수학은 이해하지만 물리학 배경이 없는 고등학생에게 양자 컴퓨팅을 설명하세요. 일상적인 비유를 사용하고 전문 용어는 피하며, 암호화나 신약 개발처럼 그들이 흥미로워할 실용적인 응용 분야에 집중하세요.

17. 제품 관리자 역할을 위한 행동 기반 면접 질문 15개를 생성하고, STAR 기법 샘플 답변을 포함하세요. 우선순위 설정, 이해관계자 갈등, 실패한 출시, 데이터 기반 의사결정과 관련된 시나리오를 다루세요. 면접관이 무엇을 찾는지 팁도 포함하세요.

18. Google 애널리틱스 4 인증 시험을 위한 종합 학습 가이드를 작성하세요. 시험 주제별로 구성하고, 키 정의, 암기해야 할 수식, 흔히 빠지는 함정, 연습 문제 예시를 포함하세요. 명확한 섹션으로 구분하여 스캔하기 쉽게 만드세요.

19. 인기 있는 네 가지 프로젝트 관리 자격증(PMP, CAPM, 스크럼 마스터, PRINCE2)을 비교하세요. 비용, 시간 투자, 난이도, 경력 혜택, 각 자격증을 가장 중시하는 산업 분야를 분석하고, 경력 단계와 목표에 따라 추천하세요.

20. 기술 문서 작성 능력 향상을 위한 연습 문제를 작성하세요. 잘못 작성된 기술 문서(API 문서 또는 사용자 매뉴얼)를 제공하고, 다섯 가지 구체적인 문제를 지적한 후, 개선된 내용을 설명하며 각 섹션을 다시 작성하세요.

이 비디오를 통해 AI를 개인 비서로 활용하는 방법을 확인하세요 👇

👀 알고 계셨나요? Anthropic 연구진이 Claude 3.0 Sonnet에서 수백만 개의 기능을 성공적으로 추출하여, 현대적 생산 등급 대규모 언어 모델의 내부 구조를 최초로 상세히 분석했습니다. 이를 통해 AI가 인간의 이해 방식을 반영하는 방식으로 개념을 내부적으로 조직화하는 방식이 밝혀졌습니다.

코딩, 디버깅 및 데이터 분석

21. 의료 분야 기계 학습 적용에 관한 40페이지 분량의 연구 논문을 요약하세요. 주요 결과, 방법론, 한계점, 실무적 함의를 추출하십시오. 기계 학습 솔루션 투자 여부를 결정하는 비기술적 의료 관리자를 대상으로 작성하세요. 최대 500단어.

22. 10,000개 제품 오브젝트 배열을 필터링하고 정렬하는 이 JavaScript 기능을 검토하세요. 프론트엔드에서 느리게 실행됩니다. 성능 병목 현상을 파악하고, 최적화 방안을 제안하며, 시간 복잡도가 개선된 기능으로 재작성하세요. 개선 사항을 설명하십시오.

23. 당신은 Stripe 결제 API와 연동하기 위해 Python 코드를 작성하는 숙련된 개발자입니다. 고객을 생성하고, 99달러 결제 의도를 생성하며, 성공 또는 오류 응답을 처리해야 합니다. 적절한 오류 처리와 각 단계를 설명하는 주석을 포함하세요.

24. 1000개 오브젝트 배열을 필터링할 때 while 루프가 브라우저를 계속 멈추게 합니다: [코드 붙여넣기]. 무한 루프의 원인을 찾아주세요. 논리적 오류를 설명하고 올바르게 작동하도록 재작성하세요. 또한 더 효율적인 접근법을 제안해주세요.

25. 페이지 새로고침 후 사용자가 로그인을 유지할 수 없음: [인증 코드 붙여넣기]. JWT 토큰은 저장되지만 올바르게 읽히지 않습니다. 문제를 디버깅하고 토큰 검색 로직을 수정하십시오.

26. 내 앱이 일괄 업로드를 처리할 때 API 속도 제한(분당 100회 요청)에 걸립니다: [코드 붙여넣기]. 모든 요청을 처리하면서도 한도를 초과하지 않도록 요청을 조절하는 큐 시스템을 구현하세요. 사용자에게 진행 상황을 표시하세요.

💡 프로 팁: Copilot이 페이지를 분석하거나 콘텐츠를 요약하지 못할 경우, Microsoft Edge 설정의 사이드바 > Copilot 섹션에서 "모든 웹페이지 또는 PDF에 대한 액세스 허용"을 활성화하세요.

실시간 정보 및 웹 리서치

Bing AI를 활용하여 포괄적이고 최신 정보를 제공하는 답변을 얻으세요

27. 미국 전역에서 블랙 티타늄 색상, 256GB 용량의 아이폰 15 프로 최저가를 검색하세요. 중고 기기 보상 판매 혜택이나 특정 결제 방법에 대한 할인이 있는지 포함하고, 전체적으로 가장 비용을 절약할 수 있는 옵션을 계산하세요.

28. 텍사스주 오스틴 지역의 시니어 데이터 애널리스트 현재 급여 범위를 조사하세요. LinkedIn, Indeed, Glassdoor의 채용 목록을 확인하세요. 기업 크기별, 요구 경력 연수별로 분류하고 일반적으로 제공되는 복리후생을 포함하세요. 중간값 급여를 계산하세요.

29. 지난해 발표된 간헐적 단식이 대사 건강에 미치는 효과에 관한 동료 검토 연구 논문을 검색하세요. 최소 다섯 건의 연구를 찾아 각 연구의 방법론과 주요 결과를 요약하고, 연구 간 상충되는 결과가 있다면 이를 기록하세요.

30. 지난 3개월 동안 Notion이 출시한 신규 기능을 조사하세요. 블로그, 제품 업데이트 페이지, Twitter 공지사항, 사용자 포럼을 확인하십시오. 각 기능을 설명하고 구현 품질에 대한 초기 사용자 피드백을 찾아보세요.

31. 일본을 방문하는 미국 시민을 위한 현재 여행 제한 사항 및 비자 요건을 찾아주세요. 백신 접종 요건, 비자 신청 절차, 처리 시간, 그리고 지난 한 달 동안 발표된 최근 정책 변경 사항을 포함하세요.

32. 2024 MLS 시즌 동안 인터 마이애미 소속 리오넬 메시의 전체 경기 통계를 찾아주세요. 득점, 어시스트, 출전 경기 수를 포함하고, 그의 기록이 리그 내 다른 최고 득점자들과 어떻게 비교되는지 설명하세요. 그가 어떤 기록을 깼는지 확인해 주세요.

33. 뉴욕 메트로폴리탄 미술관의 현재 운영 시간을 확인하세요. 추수감사절 주간의 특별 휴일 운영 시간과 무료 입장일 제공 여부를 확인하십시오. 해당 정보가 최신 상태인지 확인하세요.

34. 지난 6개월 동안 시리즈 B 투자를 유치한 모든 기업을 찾아주세요. 미국의 기술 및 SaaS 분야에 집중하세요.

35. 지난 60일 동안 [산업 또는 지역]에 영향을 미치는 새로운 정부 규정, 규정 준수 업데이트 또는 법적 변경 사항을 확인하십시오. 출처 인용과 예상 영향을 포함한 간략한 요약문을 제공하십시오.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 개인 작업에 AI를 사용하지만, 50% 이상은 일에서 AI 사용을 꺼립니다. 주요 장벽 세 가지는? 원활한 통합 부족, 지식 격차, 보안 우려. 하지만 AI가 작업 공간에 내장되어 이미 안전하다면 어떨까요? ClickUp Brain, ClickUp의 내장형 AI 어시스턴트가 이를 현실로 만듭니다. 평이한 언어로 된 프롬프트를 이해하여 세 가지 AI 도입 우려를 모두 해결하는 동시에 작업 공간 전반에 걸쳐 채팅, 작업, 문서, 지식을 연결합니다. 클릭 한 번으로 답변과 통찰력을 찾아보세요!

생산성 및 작업 관리

Bing AI 프롬프트로 생산성을 높이세요

36. 신규 마케팅 팀원을 위한 포괄적인 온보딩 체크리스트를 작성하세요. 첫날(서류 작업, 계정 설정), 첫 주(교육 세션, 소개), 첫 달(초기 프로젝트, 피드백 점검)을 포함하세요. 각 작업의 담당자를 명시하세요.

37. 오늘 완료해야 할 12가지 작업이 있으며, 각 작업별 소요 시간과 우선순위가 다릅니다: [작업 목록]. 오전 9시부터 오후 6시까지 최적화된 일정을 생성해 주세요. 이 일정에는 제 생산성 최고 시간대(오전 10시~12시)를 반영하고, 여유 시간을 포함하며, 유사한 작업들을 그룹화해야 합니다.

38. 월요일부터 금요일까지의 스탠드업 회의 내용을 요약하세요: [노트 내용 붙여넣기]. 완료된 작업, 진행 중인 작업, 반복적으로 발생한 장애 요소, 지원이 필요한 팀원을 식별하세요. 관리자를 위한 간결한 보고서로 형식화하세요.

39. 5개 부서장과 진행하는 60분 분기별 비즈니스 리뷰 회의 아젠다를 작성하세요. 각 세션별 시간 할당, 결정이 필요한 논의 주제와 업데이트 사항 구분, 질의응답 시간을 포함시키세요. 핵심에 집중하고 실행 가능한 내용으로 구성하십시오.

40. 저는 주당 60시간 근무하며 번아웃 상태입니다. 현재 일정 검토: [일정 붙여넣기]. 업무를 줄일 부분, 연기하거나 위임할 작업, 휴식 시간, 프로젝트 지연 없이 회복 시간을 확보하는 방법을 제안해주세요.

41. 팀 커뮤니케이션 프로토콜 문서를 작성하세요. 이메일, Slack, 회의 사용 시점을 명시하고, 각 채널별 예상 응답 시간, 근무 시간 외 커뮤니케이션 경계, 긴급 문제 에스컬레이션 방법을 포함하세요. 업무와 삶의 균형을 존중하는 실용적인 내용으로 구성하십시오.

42. 집중 작업 시간을 보호하면서도 회의와 협업 작업을 수용할 수 있는 주간 달력 템플릿을 설계하세요. 글쓰기와 전략 수립을 위해 주당 최소 15시간의 방해받지 않는 시간이 필요합니다. 월요일부터 금요일까지의 일정을 구성하는 방법을 제시하세요.

⭐ 보너스: Bing AI 프롬프트로 작업 관리, 일정 계획, 워크플로우 효율화를 해왔다면, 앞으로 더 큰 기회가 기다립니다: 바로 AI 오케스트레이션입니다. AI 오케스트레이션은 연구용 빙 AI, 상황별 작업 실행용 ClickUp Brain, 반복 작업 자동화 등 여러 AI 시스템을 하나의 통합 워크플로우로 조율합니다. 각 도구를 별개의 보조 도구로 취급하는 대신, 오케스트레이션은 이들을 연결하여 프로젝트 전반에 걸쳐 통합된 지능 계층처럼 작동하게 합니다. ClickUp의 AI 오케스트레이션으로 다음을 수행할 수 있습니다: 작업 업데이트, 양식 제출 또는 작업 단계 이동 시 AI 작업을 자동으로 실행 하세요.

AI 에이전트 를 활용하여 일을 라우팅하고, 소유자를 지정하거나, 수동 개입 없이 장애 요소를 에스컬레이션하세요.

자동화 + 상황 인식 AI 를 결합하여 프로젝트 정확성, 의존성 및 우선순위를 유지하세요

연구, 기획, 문서화, 실행을 하나의 연결된 흐름으로 통합하세요

이미지 생성

AI 이미지 프롬프트를 살펴보기 전에, 'Bing 이미지 생성기'나 Copilot의 '이미지 생성' 옵션을 사용해 이미지를 생성할 수 있다는 점을 알아두세요.

💡 프로 팁: Microsoft 가이드라인에 따르면, 원하는 이미지 설명 시 묘사적 표현을 사용하세요. 실제로 이미지 생성 프롬프트 작성 시 다음 수식을 체크리스트로 활용하세요: 명확한 작업: 사실적인 이미지를 생성하세요

상세 주제: 장미, 하지만 묘사적으로 표현하세요 (새벽 이슬 방울로 덮인 벨벳 같은 꽃잎을 가진 진한 진홍색 장미)

특정 스타일: 매크로 클로즈업

장면 또는 설정: 부드러운 황금빛이 감도는 일출

추가 요소: 보케 배경, 빛을 받는 물방울, 작은 녹색 잎사귀 전체 프롬프트: 달레(Dall'e) 모드로 진홍색 장미의 초현실적 이미지를 생성하세요. 벨벳 같은 꽃잎에 아침 이슬 방울이 맺혀 있어야 합니다. 안개 낀 영국식 정원에서 해돋이 배경, 부드러운 황금빛 조명 아래 초근접 촬영으로 얕은 심도 효과를 구현하세요. 보케 배경, 빛을 반사하는 물방울, 작은 녹색 잎사귀, 그리고 낭만적인 분위기를 포함시켜 주세요. 이미지 처리를 위한 빙 AI 프롬프트 활용

43. 젊은 마법사가 절벽 가장자리에 서서 떠다니는 섬들로 이루어진 광활한 왕국을 내려다보는 에픽 판타지 책 표지를 그려주세요. 머리 위에는 어두운 폭풍 클라우드가 모여들고, 마법적인 빛나는 룬 문자들이 캐릭터 주위를 맴돌고 있습니다. 풍부하고 극적인 색상의 회화적인 스타일로 표현해 주세요.

44. 고급 가죽 백팩을 라이프스타일 설정으로 촬영하세요. 나무 커피 테이블 위에 노트북, 수첩, 수제 커피잔과 함께 배치합니다. 얇은 커튼 사이로 부드러운 아침 햇살이 스며들게 하세요. 따뜻한 어스톤과 얕은 심도로 고급스럽고 동경의 대상이 되는 분위기를 연출합니다.

45. Instagram용 현대적이고 플랫한 디자인의 인포그래픽 슬라이드를 제작하세요. 생산성 향상 팁 5가지를 보여주고, 핑크, 민트 그린, 크림색을 사용한 파스텔 톤 색상 팔레트를 적용하세요. 단순한 아이콘, 가독성 좋은 산세리프 폰트, 충분한 스페이스를 포함시키세요. 현대적이고 미니멀한 스타일로 제작하세요.

46. 광합성 원리를 설명하는 친근하고 다채로운 도표를 그려주세요. 만화체 나무를 묘사하고, 뿌리, 잎, 태양, 물방울을 가리키는 화살표에 각각 라벨을 붙이세요. 중학생에게 적합한 단순한 모양과 명확한 타이포그래피를 사용하며, 선명한 녹색, 노란색, 파란색을 활용하세요.

47. 우아한 버섯 아래에서 친근한 동물 캐릭터들(곰, 토끼, 여우)이 티 파티를 즐기는 환상적인 숲 장면을 묘사하세요. 부드럽고 둥근 모양에 따뜻하고 친근한 색상을 사용하세요. 부드러운 질감과 몽환적인 조명이 어우러진 동화책 수채화 스타일로 표현하세요.

48. 기술 스타트업을 위한 친근한 로봇 마스코트 캐릭터를 제작하세요. 로봇은 둥근 모서리, 빛나는 파란색 가슴 패널, 표현력 있는 LED 눈을 갖추고 손을 흔들며 인사하는 모습이어야 합니다. 그라데이션과 은은한 그림자를 활용한 현대적이고 친근한 디자인으로, 투명한 배경에 전신 보기를 표현하세요.

49. 대리석 카운터탑, 스테인리스 가전제품, 펜던트 조명, 도시의 전경을 볼 수 있는 대형 창문이 있는 고급스러운 현대식 주방의 사실적인 실내 렌더링을 생성하세요. 과일 그릇과 생화로 스타일링된 따뜻한 오후의 조명. 잡지 수준의 건축 사진 스타일로 표현해 주세요.

50. 3D 공간에 떠 있는 대시보드 인터페이스의 현대적인 아이소메트릭 보기를 표현하세요. 다채로운 차트, 그래프, 데이터 카드가 표시되어야 합니다. 진한 파란색에서 보라색으로 변하는 그라데이션 배경을 사용하세요. 은은한 광택 효과와 깔끔한 선 작업을 포함시키세요. 랜딩 페이지 히어로 섹션을 위한 첨단 기술적이고 세련된 스타일로 제작하세요.

이것이 방대하지만(완벽하지는 않은) 빙 AI 활용 사례와 프롬프트에 대한 우리의 종합 정리입니다.

👀 알고 계셨나요? AI 개발은 폐쇄적인 테스트에서 공개 실험으로 전환되었습니다. Microsoft Copilot Labs는 Copilot Vision 및 게이밍 경험과 같은 실험적 기능을 대중화되기 전에 사용자가 테스트할 수 있는 예시입니다. 이러한 '평가 플라이휠' 접근 방식은 팀이 신속하게 출시하고, 실제 피드백을 수집하며, 기존 개발 주기보다 빠르게 반복할 수 있게 합니다.

빙 AI 프롬프트 사용 시 피해야 할 흔한 실수들

빙의 결과물에 대한 불만족은 다음과 같은 프롬프트 오류 때문일 수 있습니다. 이를 피하기 위해 취할 수 있는 방법을 살펴보겠습니다:

오류 어떻게 진행되나요? 해결 방법은? 너무 모호하거나 일반적인 표현 빙은 표면적인 수준에 그친, 사용 불가능한 콘텐츠를 제공하며 사용자의 구체적인 요구사항을 해결하지 못합니다. 어조 기대치를 설정하고, 맥락을 제공하며, 성공 예시를 제시하고, 요청 사항을 상세히 기술하세요. 단일 프롬프트 과부하 빙은 여러 작업을 동시에 처리하려 시도하다가 불완전하거나 피상적인 결과물을 내놓을 수 있습니다. 요청을 더 작고 논리적이며 순차적인 프롬프트로 나누고, 빙이 제공하는 응답을 기반으로 확장하세요. 실시간 기능은 제외 속보, 가격, 트렌드, 최근 업데이트 같은 최신 데이터를 놓치고 있습니다 시간에 민감한 쿼리에는 빙을 활용하고, 웹에서 최신 정보가 필요함을 명시하세요 형식 사양 생략 간결한 비교 테이블이 필요했을 뿐인데, 결국 긴 에세이 형식의 답변을 받게 될 수도 있습니다. 명시적으로 형식을 지정하세요: "글머리 기호로 정리하기", "2~3줄 단락으로 작성하기", 또는 "테이블 생성하기" 단일 대화 모드 유지 필요에 맞지 않는 응답을 받게 됩니다 다양한 빙 모드(스마트(GPT-5), 빠른 응답, 심층 분석 등)를 토글하여 상황에 맞는 적절한 응답을 얻으세요.

알고 계셨나요? AI 도구 간 끊임없는 전환은 생산성에 악영향을 미칩니다. 맥락 재설명, 데이터 재포맷, 서로 다른 인터페이스 관리, 상충되는 결과 조정 등은 인지적 부담을 가중시켜 AI 사용이 수동 작업보다 더 어렵게 느껴지게 합니다. 실제로 응답자의 79.3%가 AI 프롬프트 작성에 드는 노력이 산출 가치에 비해 지나치게 높다고 보고했습니다.

빙 AI 사용의 한계점

빙은 향상된 검색 경험을 제공하면서 ChatGPT 같은 대규모 언어 모델(LLM)이 수행하는 작업도 처리합니다. 코드 작성, 콘텐츠 생성, 실시간 검색 실행, 보고서 개발, 심지어 팟캐스트 큐레이션까지 가능합니다. 거의 모든 것을 할 수 있다고 해도 과언이 아닙니다.

하지만 여기에는 한계가 존재하며, 다음과 같은 부분에서 여러분의 작업에 방해가 될 수 있습니다:

다중 세션 간 컨텍스트 유지 불가 : 빙은 여러 세션에 걸쳐 컨텍스트를 유지하지 않으므로, 유사한 유형의 프로젝트라도 매번 새로 시작할 때마다 지시를 반복해야 합니다.

허구적 응답 : 빙은 사실이 아닌 내용을 허구적으로 생성하여 완전히 다른 쿼리에도 모호한 아이디어를 제시합니다.

더 짧은 컨텍스트 창 : 창의적 모드에서 빙의 컨텍스트 창은 한도가 있습니다. 특정 토큰 수가 지정되진 않았지만, ChatGPT나 Claude 같은 : 창의적 모드에서 빙의 컨텍스트 창은 한도가 있습니다. 특정 토큰 수가 지정되진 않았지만, ChatGPT나 Claude 같은 AI 도구의 유지 창보다 상대적으로 작습니다.

안전 필터 및 차단 콘텐츠 : 민감한 주제, 특정 공인 인물, 안전 메커니즘을 트리거하는 콘텐츠를 포함한 요청은 즉시 거부됩니다. 이러한 필터 블록 기준은 다른 대규모 언어 모델(LLM)보다 더 엄격합니다.

한도 있는 깊이와 일관성 : 빙은 복잡하고 틈새적인 쿼리에서도 피상적인 결과물을 생성하며, 때로는 미묘한 뉘앙스와 맥락을 완전히 놓치기도 합니다.

AI 생성 이미지의 고정된 종횡비: 빙은 이미지 크기나 종횡비를 맞춤형으로 설정할 수 없게 하여 표준 1:1 또는 3:4 비율로 작업하도록 강제합니다.

⚠️ 주의: AI 과다 사용에 빠지지 않도록 주의하세요. Bing AI 같은 도구를 사용하면 검색, 글쓰기, 기획, 연구를 위해 여러 앱을 쌓아두기 쉽습니다. 각 AI 도구는 워크플로우의 한 부분을 해결합니다. 하지만 이러한 분산은 AI 확산을 초래하여 작업과 맥락이 탭, 채팅, 연결되지 않은 도구들 사이에 흩어지게 만듭니다. Bing이 과거 지시를 잊어버리거나 피상적이고 일관성 없는 결과를 내놓을 때마다, 여러분은 여러 tools를 오가며 수동으로 모든 것을 연결하는 방식으로 보완해야 합니다. 이는 팀의 속도를 높이기보다 오히려 늦추는 결과를 초래합니다. 상황이 악화되기 전에 이를 통제하는 방법은 다음과 같습니다.

탐색해볼 만한 최고의 빙 AI 대안들

워크플로우를 간소화할 수 있는 더 나은 빙 AI 대안을 소개합니다. 상세히 살펴보기 전에 간단한 비교를 확인해 보세요:

tool 가장 적합한 분야 주요 기능 가격* ClickUp 컨텍스트 기반 프로젝트 실행을 위한 통합 AI 작업 공간 컨텍스트 인식 AI(Brain), AI 노트테이커, 프롬프트 템플릿, BrainGPT(멀티모델), 기업 검색, 이미지 생성, 자동화, AI 에이전트, 심층 통합, 작업 및 문서 관리, 코드 생성 Free Forever; Enterprise 맞춤형 설정 가능 런웨이 ML 멀티미디어 콘텐츠 생성 및 편집 Gen-2/Gen-3 텍스트-투-비디오, 프레임 보간, 모션 추적, 디렉터 모드, Adobe Premiere 통합, 실시간 협업 무료; 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작 ChatGPT 콘텐츠, 코드, 연구를 위한 대화형 AI 음성 모드, 파일 업로드 및 분석, 메모리, 코드 해석기, 프로젝트/작업 공간 구성 무료; 유료 플랜은 월 $20부터 시작 Google Gemini Google 워크스페이스와 깊이 통합된 멀티모달 AI 네이티브 Google 앱 접근, 다중 모드 입력, 실시간 웹 데이터, 기기 수준 제어용 Gemini Nano 무료; 유료 플랜은 월 $19.99부터 시작합니다. 퍼플렉시티 AI 실시간 출처 인용 대화형 검색 실시간 웹 검색, 인라인 인용, 후속 질의응답, 다중 모드/다중 모델, 출처 핀 기능 무료; 유료 플랜은 월 $20부터 시작

1. ClickUp

통합된 ClickUp Brain으로 업무 프로세스를 간소화하세요

빙은 쿼리에 대해 요약, 콘텐츠, 이미지, 비디오, 심지어 연구 보고서 양식으로도 다양한 출력을 생성할 수 있습니다. 하지만 그게 전부입니다.

팀원에게 작업을 할당하거나 소통할 수 없으며, 프로젝트의 상태와 성공을 추적하지도 못합니다. 빙이 생성하는 결과물과 팀이 실제로 실행하는 작업 사이에는 괴리가 존재합니다. 이 괴리가 팀의 생산성을 떨어뜨리는 원인입니다.

팀이 필요로 하는 것은 실제 작업 공간에 통합되는 AI입니다. 프로젝트 개요를 작성할 뿐만 아니라 이를 마감일이 지정된 할당 가능한 작업으로 전환할 수 있는 AI입니다.

소개합니다: ClickUp.

여러 도구와 워크플로우를 단일 플랫폼에 통합한 세계 최초의 융합형 AI 작업 공간입니다. 프로젝트, 대화, 문서, 분석이 이 컨텍스트 기반 AI 플랫폼에서 함께 작동합니다.

이제 AI 기능을 자세히 살펴보겠습니다. 💬

작업의 전체 맥락을 이해하는 AI

ClickUp Brain (ClickUp의 기본 AI)은 작업 공간의 완전한 맥락을 이해합니다. 작업을 요청할 때 프로젝트 성격이나 채팅 맥락을 따로 설명할 필요가 없습니다.

이 AI는 당신과 당신의 일을 이해합니다.

Brain은 ClickUp 내 프로젝트를 기반으로 상황에 맞는 답변을 가져옵니다.

메시지 형성을 돕는 AI

ClickUp Brain은 ChatGPT나 Bing을 사용하는 것과 동일한 방식으로 활용 가능합니다. 개념 설명, 블로그 글 작성, 소셜 미디어 캠페인 기획, 스토리 초안 작성 등 거의 모든 것을 요청할 수 있습니다.

그러나 독립형 AI 도구와 달리, 이 AI 어시스턴트는 ClickUp 작업 공간 내에서 바로 작동합니다.

예를 들어 "AI가 업무 생산성을 어떻게 혁신하는가"라는 주제로 사고 리더십 글을 작성하고 싶다면, ClickUp Docs를 열고 ClickUp Brain에게 블로그 포스트 작성을 요청하기만 하면 됩니다.

ClickUp 문서 내 Brain 활용하기

팀원 누구나 참고할 수 있도록 ClickUp 문서에서 AI 프롬프트 템플릿을 직접 제작하고 저장할 수도 있습니다.

또는 이 사고 연쇄 프롬프트 방법을 사용하여 주제에 대한 보다 철저한 구조와 통찰력을 얻으세요:

상위 검색 결과 페이지(SERP) 블로그를 분석하고 키 섹션 및 논점을 포함한 개요를 생성하세요.

일반적인 생산성 조언에 도전하는 세 가지 반대 관점을 제안하세요.

독자를 사로잡는 놀라운 통계나 과감한 주장으로 시작하는 매력적인 소개를 작성하세요.

해당 필드의 전문가 대상 인터뷰 질문을 생성하세요

ClickUp BrainGPT를 통해 최신 프리미엄 AI 모델을 모두 활용하고, 브리핑, 심층 연구, 전략 수립, 창의적 글쓰기 등 다양한 작업에 필요한 모델을 자유롭게 토글할 수 있습니다.

ClickUp Brain으로 최신 AI 모델을 한곳에서 이용하세요

📌 이 AI 글쓰기 프롬프트를 저장하세요: 4분기 콘텐츠 달력 개요를 주간 테마와 게시물 아이디어와 함께 작성하세요.

[정책 변경/새로운 계획]에 관한 명확하고 격려적인 팀 공지문을 작성하세요.

마케팅 팀을 위한 브랜드 보이스 가이드라인 문서 작성을 도와주세요. 이 문서에 포함해야 할 내용을 제안해 주세요.

루이지애나 주 식당 소유자를 대상으로 작성할 수 있는 블로그 목록을 제공해 주세요.

웹 검색 및 노트 필기를 위한 AI

ClickUp BrainGPT에는 기업 검색 기능이 포함되어 있어 작업 공간, 연결된 앱 및 도구, 인터넷에서 문맥에 맞는 최신 정보를 즉시 제공합니다. 도구 전환 없이도 모든 것이 가능합니다.

예를 들어 팀이 다음 분기 마케팅 전략을 설계 중이며 최근 소비자 행동 트렌드에 대한 인사이트가 필요하다고 가정해 보세요. 여러 브라우저 탭을 열고 수동으로 정보를 종합하는 대신, Brain에 직접 프롬프트를 입력할 수 있습니다.

BrainGPT는 사용 중인 모든 앱을 가로질러 맥락에 맞는 답변을 검색합니다

Brain은 신뢰할 수 있는 출처에서 인사이트를 추출하고, 결과를 요약하여 ClickUp 문서 내에서 바로 이해하기 쉬운 형식으로 제시합니다.

실시간 협업을 위해 추가 ClickUp 기능을 활용하는 방법 몇 가지를 소개합니다.

기능 어떻게 되나요? 예시 회의 노트 + 문서 개인 문서에 대화록, 비디오, 요약본을 저장하세요 프로젝트 리더가 논의한 내용을 놓쳤거나 빠르게 복습하고 싶다면 키 요약만 확인하면 됩니다. 회의 노트 + 채팅 질문을 던지고 모든 회의 노트에서 종합된 답변을 받아보세요 브레인에 "지난 세 번의 회의에서 영업 팀이 가격 정책에 대해 제기한 우려 사항은 무엇인가요?"라고 질문하면 즉시 답변을 얻을 수 있습니다. 회의 노트 + 작업 목록 통화에서 나온 모든 실행 항목을 실행 가능한 작업으로 전환하세요 Brain은 "금요일까지 랜딩 페이지 문구를 확정해야 합니다"를 인식하고 마감일이 지정된 작업을 생성합니다.

💡 프로 팁: BrainGPT의 '말하기-텍스트 변환' 기능을 사용하면 떠오르는 생각을 즉시 기록할 수 있습니다. 키보드가 장벽이 되지 않도록 작업을 할당하거나, 사람을 멘션하거나, 창의성을 자유롭게 표현하세요. Talk to Text로 생각을 즉시 텍스트로 표현하세요

이미지 생성을 위한 AI

브레인은 작업 공간을 벗어나지 않고도 프로젝트에 필요한 마케팅 카피와 시각 자료를 생성할 수 있게 해줍니다.

예를 들어, 소셜 미디어 게시글을 작성 중이고 함께 사용할 멋진 시각 자료가 필요하다고 가정해 보세요.

별도의 디자인 도구를 사용해 각 단계를 수동으로 세분화하는 대신, ClickUp Brain은 귀하의 문구에서 맥락을 추출하여 ClickUp 화이트보드에 이미 작성한 내용을 바탕으로 놀라운 시각 자료를 생성합니다.

이미지 생성을 위해 ClickUp Brain + 화이트보드 조합을 활용하세요

이후 팀과 협업하여 시각적 요소를 세밀하게 조정할 수 있습니다.

자동화 + AI 에이전트 + 브레인이 힘든 작업을 대신해 드립니다

ClickUp의 자동화, AI 에이전트, 브레인 기능이 함께 작동하여 여러 도구를 직접 연결할 필요 없이 생각에서 실행으로 전환합니다.

Brain 은 작업 공간, 문서, 프로젝트 및 우선순위의 전체 맥락을 이해합니다.

자동화 기능으로 반복적이고 규칙 기반의 일을 수동으로 처리할 필요가 없습니다.

AI 에이전트는 사용자를 대신해 행동합니다. 맥락을 해석하고, 결정을 내리며, 일을 할당하고, 상태 업데이트를 수행하며, 장애 요소를 상급자에게 보고하고, 사용자가 오프라인 상태일 때도 프로젝트가 계속 진행되도록 합니다.

필요한 내용을 평이한 언어로 Brain에 전달하면, 지능형 에이전트 워크플로우를 제공합니다.

ClickUp에서 AI 에이전트를 구축하는 방법에 대한 더 많은 팁은 이 비디오를 시청하세요 👇

ClickUp 최고의 기능

통화를 명확한 실행 계획으로 전환: AI 노트테이커로 통화 및 회의 내용을 녹음, 요약, 텍스트로 변환하세요. 결정 사항을 포착하고 후속 조치를 작업 항목에 바로 할당합니다.

비정형 메시지를 활용 가능한 데이터로 변환: ClickUp AI 필드는 작업 내 직접 감정, 긴급도, 우선순위, 계정 상태 또는 요청 유형을 분류합니다.

기술 스택의 전체 맥락을 AI에 제공하세요: ClickUp 통합 기능을 통해 Google Drive, Slack, Figma, GitHub 등 다양한 도구를 연결하면, AI가 고립된 프롬프트 대신 실제 계정 기록에 접근할 수 있습니다. ClickUp 통합 기능을 통해 Google Drive, Slack, Figma, GitHub 등 다양한 도구를 연결하면, AI가 고립된 프롬프트 대신 실제 계정 기록에 접근할 수 있습니다.

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있나요?

ClickUp 사용자가 G2에 공유한 경험:

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 수준도 정말 마음에 듭니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각하도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 보유한 듯한 느낌입니다.

ClickUp Brain MAX는 제 워크플로우에 놀라운 보탬이 되었습니다. 여러 대규모 언어 모델(LLM)을 하나의 플랫폼에 통합한 방식 덕분에 응답 속도가 빨라지고 신뢰성도 높아졌으며, 플랫폼 전반에 걸친 음성 인식 기능은 시간을 크게 절약해 줍니다. 또한 민감한 정보를 다룰 때 안심할 수 있게 해주는 기업급 보안 수준도 정말 마음에 듭니다. […] 가장 두드러지는 점은 회의 요약, 콘텐츠 초안 작성, 새로운 아이디어 브레인스토밍 등 어떤 작업을 하든 잡음을 걸러내고 더 명확하게 생각하도록 도와준다는 것입니다. 마치 필요한 모든 것에 맞춰 적응하는 올인원 AI 어시스턴트를 보유한 듯한 느낌입니다.

⭐ 보너스: ClickUp University에는 AI 역량을 강화하는 데 도움이 되는 훌륭한 자료들이 있습니다.

2. 런웨이 ML

Via Runway ML

런웨이 ML은 멀티미디어 콘텐츠 생성 및 편집을 위해 개발된 빙 AI 이미지 생성기의 대안 플랫폼입니다. 배경 제거, 모션 추적, 로토스코핑, 프레임 보간 등 다양한 사용 사례를 위해 30개 이상의 AI 도구를 직관적인 단일 인터페이스에 통합했습니다.

런웨이의 Gen 2 모델은 처음부터 사실적인 비디오를 생성할 수 있습니다. 고급 AI 편집 옵션을 제공하며 실시간 협업을 지원합니다.

Adobe Premiere Pro 및 기타 전문 tools와 연동되어 독립 제작자부터 제작 스튜디오까지 모두 활용할 수 있습니다.

런웨이 ML 주요 기능

Gen-2 및 Gen-3 알파 모델 : 텍스트 프롬프트나 정지 이미지에서 최대 18초 길이의 짧은 사진 같은 클립을 생성할 수 있는 고급 텍스트-비디오 및 이미지-비디오 생성 기능

부드러운 슬로우 모션 : AI 생성 프레임 보간 기술로 일반 30fps 영상을 부드러운 120fps 슬로우 모션으로 변환하여 고속 카메라 효과를 구현합니다.

모션 추적 및 시각 효과 : 영상 속 움직이는 오브젝트에 시각적 요소를 첨부하여 고급 합성 및 창의적 효과를 구현할 수 있습니다.

디렉터 모드: 생성된 비디오 내에서 카메라 각도, Zoom, 모션 경로를 동적으로 제어할 수 있어 전문적인 제작 요구에 부합하는 세밀한 크리에이티브 디렉션을 제공합니다.

런웨이 머신러닝(ML)의 한도

복잡하거나 추상적인 프롬프트를 사용할 경우 비디오 생성 품질이 저하됩니다

런웨이 머신러닝 가격 정책

Free

표준 요금: $15/사용자/월

프로: $35/사용자/월

Unlimited: $95/ 사용자/월

런웨이 머신러닝 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

🌟 보너스: 이제 누구나 ClickUp의 Codegen 에이전트로 전문가처럼 코드할 수 있습니다. 어떤 작업에든 할당해 보세요: 전체 문맥 읽기

생산 환경에 바로 적용 가능한 코드 작성

PR 열기

모든 구성원에게 작업 현황을 업데이트하세요

3. ChatGPT

via ChatGPT

Bing의 대안인 OpenAI의 ChatGPT는 이미지 생성부터 코드 작성, 일일 플랜 계획까지 다양한 범위의 작업을 처리할 수 있습니다. 깔끔한 인터페이스로 학습 곡선 없이 즉시 시작할 수 있습니다.

더 넓은 컨텍스트 창, 긴 대화에서의 향상된 연속성, 메모리 및 코드 해석과 같은 내장 tools를 통해 ChatGPT는 더욱 일관되고 정확하며 고품질의 결과를 제공합니다.

ChatGPT의 최고의 기능들

음성 모드: ChatGPT에 자연스럽게 말하면 음성으로 답변을 받을 수 있습니다. 핸즈프리 워크플로우, 이동 중 브레인스토밍, 접근성 친화적 커뮤니케이션에 유용합니다.

파일 업로드: 문서(PDF, 스프레드시트, 텍스트 파일), 데이터 세트(CSV, Excel), 또는 코드를 업로드하세요. ChatGPT는 업로드된 내용을 분석, 요약, 시각화, 변환하거나 심지어 코드를 작성할 수 있습니다.

세션 간 기억 기능: 기억 기능을 켜면 ChatGPT가 선호도, 과거 대화 내용, 진행 중인 프로젝트 등 공유한 세부 사항을 기억할 수 있습니다.

프로젝트 및 작업 공간 구성: 공유 프로젝트 아래에서 채팅, 파일, 컨텍스트를 체계적으로 정리하세요.

ChatGPT의 한계점

무료 사용자는 혼잡 시간대에 더 느린 모델로 전환됩니다

ChatGPT 가격 정책

Free

추가 혜택: 월 $20

프로: 월 200달러

비즈니스: 사용자당 월 $30

Enterprise: 맞춤형 가격

ChatGPT 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (1,045개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (260개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ChatGPT에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰:

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤형 GPT 기능입니다. 이전에는 콘텐츠 생성 워크플로우에 대한 지침과 정보를 매번 설명하고 입력하느라 낭비하던 20시간을 절약해줬죠. 다른 AI 챗봇들도 마찬가지였습니다. 하지만 맞춤형 GPT를 사용한 후로는 매번 지침을 입력하고 설명할 필요가 없어졌습니다. 지침과 정보를 한 번만 입력하면, 이를 깊이 분석합니다. 이후 관련 작업을 원할 때마다 요청하기만 하면, 입력한 지침과 정보를 바탕으로 출력을 제공합니다.

ChatGPT에서 가장 마음에 드는 점은 맞춤형 GPT 기능입니다. 이전에는 콘텐츠 생성 워크플로우에 대한 지침과 정보를 매번 설명하고 입력하느라 낭비하던 20시간을 절약해줬죠. 다른 AI 챗봇들도 마찬가지였습니다. 하지만 맞춤형 GPT를 사용한 후로는 매번 지침을 입력하고 설명할 필요가 없어졌습니다. 지침과 정보를 한 번만 입력하면, 이를 깊이 분석합니다. 이후 관련 작업을 원할 때마다 요청하기만 하면, 입력한 지침과 정보를 바탕으로 출력을 제공합니다.

4. Google Gemini

via Gemini

Google Gemini는 Google 생태계에 깊이 뿌리내린 모든 사용자에게 유용한 Bing AI 대안입니다. Google의 방대한 검색 인덱스를 활용하며 Gmail, Drive, Google Docs와 직접 연결되어 정보 검색, 콘텐츠 초안 작성, 파일 분석을 손쉽게 수행할 수 있습니다.

다중 모드 기능이 주요 강점입니다—이미지, 비디오, 문서를 업로드하면 문맥을 고려한 응답을 즉시 얻을 수 있습니다.

Google Gemini의 최고의 기능들

Google Workspace와의 심층 통합: Gemini는 Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive 내에 내장되어 있어 워크플로우를 벗어나지 않고도 이메일 초안 작성, 문서 재작성, 스프레드시트 분석 등을 수행할 수 있습니다.

원생 다중 모드 이해: Gemini는 단일 모델 내에서 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오를 원생적으로 해석할 수 있습니다.

웹 기반 고품질 응답: Google 검색에 직접 접근하여 실시간 데이터를 추출하고, 출처를 인용하며, 결과를 비교하여 최신 답변을 제공합니다.

Gemini Nano를 통한 앱 및 기기 수준 제어: Android 기기에서 Gemini Nano는 오프라인 추론, 요약, 스마트 응답 기능을 지원합니다.

Google Gemini의 한도점

강력한 통합은 Google Workspace 전체를 활용하겠다는 커밋을 의미합니다

Google Gemini 가격 정책

Free

Google AI Pro: 월 $19.99

Google AI Ultra: 월 $249.99

Google Gemini 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (300개 이상의 리뷰)

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 Google Gemini에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰:

제미니의 가장 큰 장점은 일상적인 글쓰기나 연구 작업에서 보여주는 빠른 속도와 반응성입니다. 인터페이스가 간결하고 깔끔하며 사용하기 쉬워 간단한 질문부터 심층 작업까지 모두 훌륭하게 처리합니다. 또한 Google 생태계와의 완벽한 연동성도 높이 평가합니다. 문서, 지메일, 제미니 간 전환이 매우 원활해 워크플로우가 훨씬 매끄러워집니다. 콘텐츠 요약, 이메일 초안 작성, 아이디어 생성 기능은 엄청난 시간을 절약해 줍니다.

제미니의 가장 큰 장점은 일상적인 글쓰기나 연구 작업에서 보여주는 빠른 속도와 반응성입니다. 인터페이스가 간결하고 깔끔하며 사용하기 쉬워 간단한 질문부터 심층 작업까지 모두 훌륭하게 처리합니다. 또한 구글 생태계와의 완벽한 연동성도 높이 평가합니다. 문서, 지메일, 제미니 간 전환이 매우 원활해 워크플로우가 훨씬 매끄러워집니다. 콘텐츠 요약, 이메일 초안 작성, 아이디어 생성 기능은 엄청난 시간을 절약해 줍니다.

📚 더 읽어보기: 생산성 향상을 위한 최고의 Gemini AI 프롬프트

5. 퍼플렉시티 AI

via Perplexity

퍼플렉시티 AI는 검색 엔진과 대규모 언어 모델(LLM) 챗봇의 장점을 병합한 대화형 답변 엔진입니다. 링크 목록을 제공하는 대신 실시간으로 웹을 검색하여 간결하고 출처가 명확한 답변을 채팅 형식으로 직접 전달합니다.

최신 사실, 복잡한 주제의 요약, 신속한 연구가 필요할 때, 퍼플렉시티는 출처를 제시하고 정보를 쉽게 이해할 수 있는 답변으로 정제합니다.

실시간 웹 크롤링과 고급 언어 모델의 결합 덕분에, 연구 일에서 추적 가능성이 필요할 때 유용한 빙 AI 대안입니다.

퍼플렉시티 AI의 주요 기능

실시간 출처 기반 답변: 퍼플렉시티는 실시간 웹 검색을 수행하며 원본 출처에 대한 인라인 인용을 포함합니다

후속 질문 및 대화형 검색: 배경 정보를 반복하지 않고도 자연스럽게 후속 질문을 던지며 주제를 더 깊이 탐구하세요.

다중 모드 및 다중 모델 유연성: Perplexity는 다양한 기본 언어 모델을 지원하며, 빠른 웹 검색부터 심층 연구, 데이터 요약, 파일 분석, 혼합 미디어 쿼리에 이르기까지 다양한 콘텐츠 유형을 처리할 수 있습니다.

자주 참조하는 출처 핀하기: 후속 질문을 할 때 Perplexity는 핀된 출처를 자동으로 우선순위로 처리합니다.

퍼플렉시티 AI의 한계점

맞춤형 지침을 설정하거나 프로젝트별 응답 스타일을 맞춤화하기 위한 페르소나를 생성할 수 없습니다.

퍼플렉시티 AI 가격 정책

Free

프로: 월 20달러

최대: 월 $200

Enterprise 프로: 사용자당 월 $40

Enterprise 맥스: 사용자당 월 $325

퍼플렉시티 AI 평가 및 리뷰

G2: 평점 4.6/5 (70개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 퍼플렉시티 AI에 대해 어떻게 말하고 있나요?

한 사용자의 리뷰:

퍼플렉시티의 가장 큰 장점은 정보 검색 속도와 정확도입니다. AI 언어 모델의 성능과 실시간 웹 검색을 결합하여 최신 출처가 명시된 답변을 거의 즉시 제공합니다. 수많은 브라우저 탭에서 헤매지 않고도 빠른 조사, 사실 확인, 주제 탐색에 탁월합니다. 깔끔하고 방해 요소 없는 인터페이스와 출처를 투명하게 인용하는 방식도 마음에 듭니다.

퍼플렉시티의 가장 큰 장점은 정보 검색 속도와 정확도입니다. AI 언어 모델의 성능과 실시간 웹 검색을 결합하여 최신 출처가 명시된 답변을 거의 즉시 제공합니다. 수많은 브라우저 탭에서 헤매지 않고도 빠른 조사, 사실 확인, 주제 탐색에 탁월합니다. 깔끔하고 방해 요소 없는 인터페이스와 출처를 투명하게 인용하는 방식도 마음에 듭니다.

📚 더 알아보기: 최고의 퍼플렉시티 AI 대안

업무에 통합되는 AI와 함께 작업하세요

명확히 정의된 빙 프롬프트는 작업 수행 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 그러나 빙은 독립형 AI 도구로서 사용자의 아이디어를 작업이나 실제 결과물로 전환해 주지는 못합니다.

ClickUp을 통해 AI가 작업 공간에 통합됩니다. 출력을 생성하고 실행 가능한 작업으로 전환하며, 작업 인계를 자동화하고 팀과 협업할 수 있습니다. 또한 플랫폼 간 정보 복사나 도구 전환 없이 다양한 AI 모델 간 전환도 가능합니다.

모든 업무, 문서, 팀 채팅, 연결된 앱, 조직의 지식을 하나의 AI 기반 작업 공간에 통합하여 ClickUp은 업무 분산을 없애고 하루를 더 효율적으로 보낼 수 있도록 합니다.

ClickUp에 가입하고 프로젝트를 추진하는 AI와 함께 작업을 시작하세요.