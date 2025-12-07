모든 촬영을 계획할 수 있는 무료 사진 촬영 리스트 템플릿

현재 마케터의 21%가 시각적 콘텐츠를 최우선 SEO 전략으로 활용해 체류 시간을 늘린다고 답했습니다. 이미지를 통해 사용자를 유인하고 유지할 수 있습니다. 그러나 훌륭한 콘텐츠는 세심한 관리와 플랜이 필요합니다.

이때 사진 촬영 샷 목록 템플릿이 도움이 됩니다. 체계적인 플랜을 세워 필요한 모든 샷을 체계적으로 촬영할 수 있게 해줍니다. 이를 통해 장면 번호, 샷 번호, 샷 유형, 특수 장비, 촬영 시간을 확인할 수 있습니다.

이 글에서는 최고의 사진 촬영 샷 목록 템플릿 옵션을 살펴보며 자신 있게 여러분만의 샷 목록을 구축할 수 있도록 안내합니다.

🔎 알고 계셨나요? '삼분할 법칙'은 사진이 아닌 18세기 회화에서 유래했습니다. 이 용어는 카메라가 발명되기 훨씬 전인 1797년, 영국 화가 존 토머스 스미스가 그림에서 명암 균형을 위해 구도를 세 부분으로 나누는 법을 기술하며 처음 등장했습니다. 사진 분야는 이후 이 아이디어를 빠른 구도 가이드로 채택했으며, 현재 카메라 앱에서 가장 흔히 볼 수 있는 '격자' 오버레이 중 하나가 되었습니다.

사진 촬영 목록 템플릿 한눈에 보기

이 블로그에 소개된 모든 ClickUp 및 기타 사진 촬영 샷 목록 템플릿을 요약한 테이블입니다:

📖 함께 읽기: ClickUp에서 체크리스트 만드는 방법

사진 촬영 목록 템플릿이란 무엇인가요?

사진 촬영 샷 목록 템플릿은 촬영 중 사진작가가 포착할 계획인 특정 사진을 개요로 제시하는 사전 제작된 체크리스트입니다. 촬영 카테고리, 필요한 각도, 포즈, 구도 및 클라이언트 요청 이미지의 체계적인 레이아웃을 제공합니다.

이를 통해 세션 중 모든 세부 사항이 기록되고 어떤 샷이나 앵글도 놓치지 않도록 보장합니다. 바쁜 촬영일에는 필수적인 요소인, 설정부터 마무리까지 팀원 모두가 동일한 정보를 공유하게 합니다.

다음은 주의해야 할 사항들입니다:

촬영 시간과 설정 시간 계획 수립을 지원 하여 스태프가 언제 어디에 있어야 하는지 알 수 있게 합니다

여러 대의 카메라와 다양한 각도를 지원 하면서도 개별 샷을 추적합니다.

생생한 촬영 기록 으로 변모하여, 후반 작업 시 모든 샷이 완료되었는지 확인할 수 있습니다.

조명, 위치, 특수 장비에 대한 명확한 계획 수립을 장려하여 급한 변경과 놓친 순간을 줄입니다.

좋은 사진 촬영 목록 템플릿의 조건은 무엇인가요?

좋은 사진 촬영 목록 템플릿은 그 의도를 실행 가능한 명확한 선택지로 전환합니다. 사용이 간편하고, 한눈에 파악하기 쉬우며, 초기 아이디어부터 최종 결과물까지 모든 관계자가 동일한 방향성을 유지할 수 있도록 구성되어야 합니다.

✅ 각 개별 샷을 클라이언트의 목표, 메시지, 대상 관객과 연계하여 플랜이 단순한 체크리스트가 아닌 하나의 스토리를 완성하도록 합니다.

✅ 팀이 한눈에 룩과 느낌을 맞출 수 있도록 분위기, 색상, 구도 노트 같은 시각적 참고 자료와 스타일 큐를 포함합니다.

✅ 사용 권한, 모델 동의서, 접근 및 허가 요건, 백업 위치, 날씨나 지연에 대한 비상 노트 등 실용적인 가이드라인을 포착합니다.

📖 함께 읽기: 최고의 작업 관리 소프트웨어 tools

최고의 사진 촬영 목록 템플릿 11선

사진은 찍는 것이 아니라 만드는 것이다.

사진은 찍는 것이 아니라 만드는 것이다.

안셀 아담스는 그의 명언을 통해 사진의 본질을 잘 포착했습니다. 하지만 촬영을 계획할 때 작업물은 한 곳에 머물지 않습니다. 스프레드시트의 샷 리스트 템플릿, PDF의 콜 시트, 무드 보드의 참고 자료, 채팅의 피드백, 그리고 노트나 캡션을 위한 별도의 AI 도구까지.

이러한 분산은 전형적인 업무 확산 현상으로, 작업, 파일, 업데이트가 서로 연결되지 않은 앱에 흩어져 있어 시간과 에너지를 낭비하게 만듭니다.

ClickUp은 이를 해결하기 위해 존재합니다. 모든 작업, 사진, 일정, 문서가 하나의 스페이스에 통합되는 최초의 AI 통합 작업 공간입니다.

ClickUp의 AI인 ClickUp Brain을 활용하면 프로젝트와 파일을 완벽히 이해한 상태에서 노트 요약이나 촬영 목록 정교화도 가능합니다 🧠.

통합 AI 작업 공간과 연동되는 11가지 사진 촬영 샷 목록 템플릿을 소개합니다. 본인의 스타일에 맞는 구조로 시작하여 ClickUp 기능을 추가하면 사진 촬영을 원활하게 진행할 수 있습니다.

1. ClickUp 사진작가 전략 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 사진작가 전략 플랜 템플릿을 활용하여 다양한 각도와 장비를 동원한 다일 촬영 일정의 브랜드 촬영을 조정하세요.

ClickUp 사진작가 전략 플랜 템플릿은 스튜디오의 목표, 캠페인, 촬영 일정을 한곳에 모아 관리할 수 있는 hub 역할을 합니다. 이로 인해 모든 캠페인에 대한 현실적인 사진 촬영 목록 템플릿을 쉽게 구축할 수 있습니다. 타임라인과 결과물이 동일한 작업 공간에 이미 존재하기 때문입니다.

작업 항목과 사용자 지정 필드를 맞춤 설정하여 장면 번호, 샷 번호, 샷 유형, 카메라 각도, 샷 크기, 촬영 시간 및 특수 장비를 포함시킬 수 있습니다. 목록, 간트 차트, 타임라인, 작업량 보기, 목표와 같은 보기를 통해 촬영 순서가 여러 촬영지와 스태프에 걸쳐 어떻게 배치되는지 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

스튜디오 목표, 촬영 캠페인, 상세 샷 목록을 하나의 ClickUp 스페이스에서 연결하세요

클라이언트, 위치 또는 날짜별로 촬영을 그룹화하여 동일한 스태프나 장비를 두고 경쟁하는 프로젝트를 확인하세요.

간트 차트와 타임라인 보기를 활용하여 모든 계획된 샷의 설정 시간, 촬영 시간 및 납품 일정을 매핑하세요.

촬영 일정을 중심으로 사진작가, 어시스턴트, 에디터의 작업량을 추적하여 균형 잡힌 스케줄을 유지하세요.

✨ 추천 대상: 동일한 ClickUp 작업 공간에서 비즈니스 목표와 상세한 촬영 목록을 함께 플랜하려는 스튜디오.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain으로 산만한 아이디어를 깔끔한 촬영 목록으로 전환하세요. 대략적인 노트, 클라이언트 이메일 또는 무드보드 코멘트를 ClickUp 문서나 ClickUp 작업에 드롭한 후, ClickUp Brain에게 "이것을 장면 번호, 샷 번호, 샷 유형, 위치 필드가 포함된 체계적인 사진 촬영 목록으로 변환해 주세요"라고 요청하세요. ClickUp Brain으로 길고 복잡한 노트를 이해하기 쉬운 체크리스트와 요약으로 전환하세요. ClickUp Brain은 긴 스레드를 요약하고 다음 단계를 제안하여 항상 따라하기 쉬운 실행 가능한 목록을 제공합니다. 작업, 문서, 화이트보드 전반에서 작동하므로 피드백이 들어올 때마다 동일한 촬영 목록을 계속 개선할 수 있어 처음부터 다시 시작할 필요가 없습니다.

🔎 알고 계셨나요? 골든 아워는 단순히 낭만적인 표현이 아닙니다. 이는 빛이 이동하는 거리를 문자 그대로 의미합니다. 해가 낮게 위치할 때 빛은 대기층을 더 길게 통과하며 확산되고 색상이 따뜻해져 부드러운 그림자와 은은한 하이라이트를 만들어냅니다. 이는 인물 사진과 풍경 사진에 이상적인 조건입니다. 그래서 많은 사진작가들이 특히 이른 아침과 늦은 오후 시간대를 중심으로 촬영 플랜을 세웁니다.

2. ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿으로 사운드 신호, 프레임 속도, 샷 유형을 이미지와 함께 표시하여 사진 및 비디오 촬영을 손쉽게 준비하세요.

ClickUp 크리에이티브 브리프 화이트보드 템플릿은 촬영 시작 전 목표와 참고 자료를 수집하는 데 도움을 줍니다. 분위기 이미지, 색상 참고 자료, 타이포그래피, 예시 프레임을 추가하여 촬영 샷 목록 템플릿을 만들기 전에 모두가 원하는 룩에 대해 합의하세요.

컨셉이 확정되면 포스트잇 노트나 모양을 작업 항목으로 변환하고, 장면 번호, 샷 번호, 샷 유형, 샷 크기, 카메라 움직임, 카메라 각도 등의 필드를 추가할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

공유 화이트보드에 각 개별 샷에 대한 시각적 참고 자료와 필기 노트를 수집하세요.

몇 번의 클릭만으로 보드 항목을 명확한 소유자, 마감일, 상세한 촬영 필드가 포함된 작업으로 전환하세요.

목록 및 타임라인 보기를 사용하여 장면, 위치 또는 시간대별로 특정 샷을 그룹화하세요.

클라이언트 피드백, 승인 사항, 수정된 프레임을 해당 샷과 직접 연결하여 관리하세요.

✨ 이상적인 대상: 깔끔하게 흐르는 공유 브리프를 원하는 크리에이티브 디렉터, 브랜드 팀, 사진작가, 프로듀서.

📖 함께 읽기: 일 우선순위 설정 방법

3. ClickUp 프로젝트 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 프로젝트 체크리스트 템플릿으로 모든 촬영을 자신 있게 완성하세요.

기본 사항을 소홀히 하면 촬영이 무너집니다: 배터리가 충전되지 않았거나, 백업 드라이브를 누가 관리하는지 아무도 기억하지 못하는 경우처럼요. 간단한 체크리스트가 이를 방지할 수 있지만, 팀이 이미 일하는 공간에 위치해야만 가능합니다. ClickUp 프로젝트 체크리스트 템플릿은 촬영 준비를 간편하게 참조할 수 있는 체크리스트로 바꿔줍니다.

노트나 이메일에 흩어진 할 일 목록 대신, 사전 제작, 촬영 당일, 사후 제작 단계별로 명확한 소유자와 일정이 지정된 체계적인 작업 목록을 확보하세요. 리스트, 간트 보기, 달력, 작업량 보기 기능을 통해 여러 크루, 촬영지, 결과물이 겹치는 시점을 파악하고 촬영 전 미리 재조정할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

다음 프로젝트를 사전 제작, 촬영일, 사후 제작 단계로 나누어 진행 상황을 체크하세요.

작업 항목에 브리프, 로케이션 지도, 콜 시트를 바로 첨부하면 파일을 찾아 헤매는 일이 없습니다.

위치, 조명 설정 또는 스태프별로 체크리스트 항목을 그룹화하여 각기 다른 앵글 간 재설정 시간을 줄이세요

간트 보기와 달력 보기를 활용하여 계획된 모든 촬영 블록에 충분한 시간이 확보되었는지 확인하세요.

✨ 이상적인 대상: 단계별 체크리스트이자 추적 가능한 촬영 목록으로 활용할 수 있는 도구를 원하는 사진작가 및 프로듀서.

🎥 모든 작업을 완료하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp의 이 간단한 비디오 설명을 확인해 보세요:

4. ClickUp 이벤트 기획 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 기획 템플릿으로 명확한 촬영 시간 블록과 참고 노트를 활용하여 구역을 이동하세요.

실시간 이벤트는 빠르게 진행되며 이상적인 시나리오대로 흘러가지 않아, 물류와 촬영 목록이 분리되어 있으면 중요한 순간을 놓치기 쉽습니다. ClickUp 이벤트 기획 템플릿은 공급업체, 타임라인, 위치를 사진 작업과 연계하여, 촬영 목록이 이벤트 운영 플랜과 동일한 위치에 위치하도록 합니다.

이벤트 각 구간별 작업을 생성하고 개별 촬영 시퀀스에 대해 장면 번호, 샷 번호, 촬영 유형, 카메라 위치 등 사용자 지정 필드나 하위 작업을 추가할 수 있습니다. 또한 목록, 보드, 달력, 타임라인 보기를 통해 스태프의 공간 이동 시점과 주요 신호 사이의 설정 시간을 한눈에 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 시간표와 소유자를 통해 의식, 연설, 공연, 전환을 체계적으로 계획하세요.

평면도, 좌석 배치도, 조명 배치도를 첨부하여 촬영 계획이 실제 스페이스를 반영하도록 하세요

크루의 중복 배치를 방지하면서 여러 방에 걸쳐 다중 각도와 다중 카메라를 조정하세요.

달력 및 타임라인 보기를 활용하여 주요 촬영 시점과 팀 배치 위치를 시각화하세요

✨ 이상적인 대상: 이벤트 기획자, 사진 담당자, 브랜드 팀으로, 물류 및 촬영 목록을 하나의 공통 소스에서 관리하고자 하는 분들.

📮ClickUp 인사이트: 지식 근로자들은 정보와 맥락을 찾기 위해 하루 평균 25개의 메시지를 보냅니다. 이는 이메일과 채팅에 흩어진 대화를 스크롤하고, 검색하고, 해석하는 데 상당한 시간이 낭비되고 있음을 의미합니다. 😱 작업, 프로젝트, 채팅, 이메일을 (AI까지!) 한곳에서 연결해주는 스마트 플랫폼이 있다면 얼마나 좋을까요? ClickUp이 바로 그 해답입니다!

5. ClickUp 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 리스트 템플릿을 활용해 사운드, 프레임 속도, 편집 작업 인계를 조정하세요.

대부분의 촬영은 아이디어의 흐름으로 시작됩니다: 마음에 드는 위치와 클라이언트의 필수 요소를 여러 파일에 적어두는 식이죠. ClickUp 리스트 템플릿은 이러한 아이디어를 명확한 사진 촬영 샷 목록 템플릿으로 전환하는 데 도움을 줍니다. 여기서 각 개별 샷은 추적 가능한 작업으로 변환됩니다.

목록, 보드, 간트, 달력 보기를 전환하여 동일한 정보를 일정, 칸반 보드 또는 간단한 체크리스트 형태로 확인할 수 있습니다. 촬영 현장에서 노트를 추가하고 각 프레임을 촬영할 때마다 작업을 완료로 표시하면, 후반 작업 시 참고할 수 있는 깔끔한 촬영 로그를 남길 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

일관된 필드와 상태로 원하는 모든 샷을 하나의 목록에 담아보세요

위치, 주제 또는 시간대별로 필터링하여 다음 작업 블록에 집중하세요

여러 각도의 샷을 단일 장면 아래 그룹화하여 설정이 변경될 때 혼란을 방지하세요.

촬영 리스트를 클라이언트나 스태프와 공유하여 모든 사람이 촬영 범위에 대해 동일한 이해를 유지하도록 하세요.

✨ 적합 대상: 모든 프로젝트에 맞춰 맞춤형으로 커스터마이징할 수 있는 직관적인 촬영 목록 템플릿을 원하는 사진작가, 스튜디오 코디네이터, 크리에이티브 팀.

💡 전문가 팁: ClickUp Brain MAX로 음성으로 촬영 장면을 기록하세요. 촬영 현장에서는 장면이 바뀌는 동안 모든 세부 사항을 입력할 시간이 거의 없습니다. ClickUp Brain MAX의 '말하기-텍스트 변환' 기능을 사용하면, ClickUp 데스크톱 앱의 마이크 아이콘을 탭하고 촬영 장면을 소리 내어 설명하기만 하면 됩니다("장면 4, 샷 7, 검은 배경 위 제품 클로즈업, 85mm, f/2, 히어로 앵글"). 그러면 ClickUp Brain MAX가 이를 적절한 필드가 포함된 작업이나 체크리스트 항목으로 자동 변환해 줍니다. 고정밀 음성 인식 기술은 자연스러운 말투와 채움말을 처리하도록 설계되어 수동적이고 반복적인 작업에 소요되는 시간을 줄여줍니다.

🔎 알고 계셨나요? 현존하는 최초의 사진은 수 시간의 노출 시간이 필요했습니다. 조제프 니에프스 니에프스의 르 그라스 창밖 풍경 (1826–1827년경) 은 프랑스 자택의 카메라 옵스쿠라에서 역청 코팅 판을 수 시간 노출시켜 제작된, 현존하는 가장 오래된 사진으로 널리 인정받고 있습니다.

6. ClickUp 달력 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 프로젝트별로 촬영 리스트 템플릿을 생성하고 ClickUp의 달력 플래너 템플릿을 활용해 주요 항목을 달력에 배치하세요.

촬영을 하나씩 플랜하다 보면, 편집 작업과 신규 문의가 달력에 쌓여가는 것을 눈치채지 못한 채 일정을 과도하게 잡기 쉽습니다. ClickUp 캘린더 플래너 템플릿을 사용하면 촬영 일정과 관련 샷 목록을 주 단위, 월 단위로 한눈에 확인할 수 있어 실제로 지킬 수 있는 일정에만 커밋할 수 있습니다.

각 촬영에 대한 작업을 생성하고 상세한 샷 리스트를 첨부한 후, 촬영 시간, 콜 타임, 설정 시간을 위한 필드를 활용해 현실적인 블록을 계획하세요. 요약, 타임라인, 월간 플래너 보기를 통해 과도하게 예약된 날짜, 긴 공백, 또는 완충 시간이 필요한 연속 세션을 쉽게 파악할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

촬영 일정, 편집 세션, 납품 일정을 팀 전체가 확인할 수 있는 공유 달력에 계획하세요.

출근 시간, 설정 시간, 촬영 시간 등 시간 기반 세부 사항을 추가하여 일정이 혼동되지 않도록 하세요.

촬영 목록, 콜 시트, 위치 노트를 달력 이벤트에 바로 첨부하세요

타임라인 및 요약 보기를 활용하여 모든 일을 한 주말에 몰아넣지 말고 주간별로 분배하세요.

✨ 추천 대상: 일정과 촬영 목록을 완벽하게 동기화하고자 하는 프로듀서, 사진팀 리더, 스튜디오 매니저.

7. ClickUp 칸반 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 칸반 템플릿으로 작업을 원활하게 진행하여 스태프가 촬영에 집중할 수 있도록 하세요.

ClickUp 칸반 템플릿은 사전 제작, 촬영 현장, 편집, 납품과 같은 단계를 거치는 카드로 촬영 진행 상황을 추적할 수 있도록 도와줍니다.

각 카드는 장면, 위치 또는 결과물을 나타낼 수 있으며, 작업 설명이나 체크리스트 내에 자체 미니 촬영 목록을 포함합니다. 이는 특히 여러 프로젝트를 동시에 진행할 때 촬영 목록 템플릿을 시각적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다.

장면 번호, 촬영 범위, 위치, 스태프 정보를 위한 사용자 지정 필드를 추가한 후, 특정 샷이 촬영 및 승인될 때마다 카드를 열 열로 드래그하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

일을 '기획', '촬영', '편집', '완료'와 같은 간단한 열로 정리하세요.

각 카드에 상세한 촬영 목록, 참고 이미지, 콜 시트를 첨부 파일로 첨부하세요

클라이언트, 제작, 또는 일별로 카드를 그룹화하여 진행 상황을 한눈에 파악하세요

진행 중인 작업을 한도로 설정하여 팀이 한 번에 너무 많은 장면에 분산되는 것을 방지하세요

✨ 이상적인 대상: 촬영 및 관련 샷 목록 관리를 위해 보드 보기를 선호하는 시각적 플래너.

🎥 AI는 기술 전문가만을 위한 것이 아닙니다—바로 여러분의 새로운 개인 비서입니다. 이 비디오에서 저는 반복적인 작업을 처리하고, 새로운 아이디어를 브레인스토밍하며, 프로젝트를 계획대로 진행하기 위해 AI를 활용하는 방법을 정확히 보여드리겠습니다. 일정 관리, 리서치, 프로젝트 관리, 콘텐츠 재활용에 AI를 활용하는 예시를 확인하실 수 있습니다. 마무리 시점에 여러분은 다음을 알게 될 것입니다: ✅ AI에게 즉시 맡길 수 있는 5가지 작업 ✅ 바쁜 전문가를 위한 최고의 AI 개인 비서 도구 ✅ AI가 백그라운드에서 작동하도록 간단한 워크플로우 설정 방법

📖 함께 읽어보세요: Free 무드보드 템플릿

8. TemplateLAB의 워드 웨딩 촬영 목록 템플릿

TemplateLAB 제공

결혼식 날은 감동과 작지만 마법 같은 순간들로 가득합니다. 하지만 그 속도감 때문에 놓칠 수 있는 것들을 생각할 여유가 거의 없습니다.

TemplateLAB의 워드 웨딩 촬영 리스트 템플릿은 인쇄 가능한 체계적인 레이아웃을 제공하여, 약속한 모든 샷을 명확한 목록으로 정리해 당일을 진행할 수 있게 합니다. 워드 기반이므로 열 맞춤, 가족 이름 추가, 각 촬영자별 사본 인쇄가 간편합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

편집 및 인쇄 가능한 간단한 테이블로 결혼식 당일 전체 일정을 플랜하세요

각 개별 샷에 대해 샷 크기, 카메라 각도, 카메라 움직임과 같은 기술적 세부 사항을 문서화하세요.

장면이나 위치별로 촬영을 그룹화하여 팀이 스페이스 간 효율적으로 이동할 수 있도록 하세요

포스트 프로덕션 중 커버리지를 확인하기 위해 빠르게 스캔할 수 있는 서면 기록을 유지하세요.

✨ 이상적인 대상: Wi-Fi가 불안정할 때도 작동하는 클래식한 인쇄용 촬영 목록 템플릿을 원하는 웨딩 사진작가 및 코디네이터.

📖 함께 읽기: 최고의 노트 작성 앱

9. Vimeo의 스프레드시트 및 워드 촬영 목록 템플릿

via Vimeo

올드보이에서 숨 막히는 복도 싸움 장면을 기억하시나요? 편집으로 숨길 틈 없이 한 번에 펼쳐지는 그 장면 말입니다. Vimeo의 스프레드시트 및 워드 촬영 목록 템플릿은 영화나 사진 촬영의 플랜을 더 세밀하게 수립할 수 있도록 그런 구조를 제공합니다.

스프레드시트 버전에는 장면 번호, 샷 번호, 설명, 위치, 샷 유형 등의 요소를 위한 열이 포함되어 있어 각 행이 하나의 완성된 개별 샷을 나타냅니다. 촬영 현장에서 종이 사용을 선호한다면 동일한 레이아웃을 간단한 워드 또는 PDF 체크리스트로 내보내거나 인쇄할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

장면 번호, 샷 유형, 카메라 움직임, 장비 등을 위한 미리 만들어진 열을 사용하세요. 처음부터 시트를 만들 필요 없습니다.

위치, 시간대 또는 배우별로 촬영 순서를 재정렬하여 효율적인 스케줄을 구성하세요.

스태프의 작업 방식에 따라 스프레드시트 형식과 인쇄 가능한 형식 간에 전환하세요.

각 샷 옆에 사운드, 프레임 속도 또는 특수 장비에 대한 상세한 노트를 기록하세요

✨ 이상적인 대상: 노트북과 종이 모두에서 활용 가능한 유연한 촬영 목록 템플릿이 필요한 영화 제작자, 광고 팀, 사진작가.

📖 함께 읽기: 생산성 및 개인용으로 가장 유용한 AI 도구

10. Template.net의 사진 촬영 목록 템플릿

비슷한 클라이언트를 위해 동일한 촬영 목록을 매번 처음부터 다시 작성해 본 적이 있다면, 그 반복 작업이 얼마나 많은 시간을 잡아먹는지 잘 알 것입니다. Template.net의 사진 촬영 템플릿은 편집 가능한 구조를 제공하므로 매번 레이아웃을 새로 만들 필요 없이 장면과 노트를 바로 입력할 수 있습니다.

제목 조정, 행 추가, 필드 이름 변경이 가능해 어떤 촬영 유형이든 작업 스타일에 맞게 레이아웃을 구성할 수 있습니다. 사용자 정의가 가능하므로 장면 번호, 샷 번호, 샷 크기, 샷 유형, 위치, 피사체 및 필요한 추가 노트를 위한 열을 자유롭게 추가할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

몇 번의 클릭만으로 조정 가능한 미리 만들어진 사진 촬영 목록 템플릿으로 시작하세요

장면, 위치, 피사체에 대한 여러분의 사고 방식에 맞춰 열을 추가하거나 제거하세요

각 클라이언트별로 파일을 복제하여 그들의 세부 사항과 요청 사항을 한곳에 모아 관리하세요.

촬영 현장에서 사용할 수 있도록 버전 내보내기 또는 인쇄를 하면서도 추후를 위해 디지털 기록을 보관하세요.

✨ 추천 대상: 직접 디자인하지 않고도 클라이언트에게 바로 제출 가능한 맞춤형 촬영 목록을 원하는 사진작가 및 스튜디오.

📖 함께 읽기: 이벤트 관리 소프트웨어에 꼭 필요한 기능들

11. Milanote의 사진 촬영 샷 목록 템플릿

via Milanote

Milanote의 사진 촬영 샷 목록 템플릿은 참고 자료와 작업 항목을 한눈에 확인할 수 있는 시각적 보드를 제공합니다. 이미지, 스케치, 색상 견본을 보드에 드래그한 후, 촬영 위치와 특정 샷을 위한 텍스트 카드를 추가할 수 있습니다.

스튜디오 벽에 계획하는 듯한 느낌이지만, 모든 것이 디지털화되어 팀원이나 클라이언트와 쉽게 공유할 수 있습니다. 보드의 열이나 그룹을 활용해 촬영 위치, 의상, 시간대별로 샷 목록 템플릿을 구성하고, 체크박스를 추가해 각 샷을 촬영할 때마다 표시할 수 있습니다.

코멘트와 공유 링크를 통해 스태프가 조명 지시나 백업 아이디어 같은 세부 사항을 간편하게 추가할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

시각적 영감과 촬영 세부 사항을 하나의 유연한 보드에 결합하세요

장면, 공간, 의상별로 촬영을 그룹화하여 하루의 흐름을 한눈에 파악하세요

각 카드에 체크리스트를 추가하여 한 샷의 다양한 각도나 변형을 추적하세요

촬영일 전 신속한 승인을 위해 클라이언트나 협력자와 보드를 공유하세요

✨ 이상적인 대상: 협업용 보드 스타일 촬영 목록을 원하는 시각적 플래너. 무드보드와 체크리스트 역할을 동시에 수행합니다.

📖 함께 읽기: 최고의 사진 편집 소프트웨어

ClickUp으로 완벽한 촬영 플랜 세우기

여기까지 읽으셨다면, 촬영 리스트 예시, 최종 촬영 리스트, 상세한 사전 제작 과정, 그리고 카메라 설정 세부 사항을 포함한 성공적인 플랜의 조용한 힘을 이미 알고 계실 것입니다.

모든 세부 사항을 손에 쥐고 있다면, 복잡성과 상관없이 원하는 샷을 설정할 수 있습니다.

ClickUp이 승리한 이유입니다. 💯

모든 것이 한 곳에 모여 있으므로, 촬영 리스트 템플릿은 달력, 화이트보드, 브리핑 자료, 작업 목록 바로 옆에 위치합니다.

스토리보드를 구성하고, 참고 이미지를 추가하며, 소유자를 지정하고, 촬영 로그를 추적할 수 있습니다. 다음 프로젝트에서 이런 차분한 진행을 원하신다면 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!