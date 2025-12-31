초보자를 위한 올바른 AI 스택 선택 방법

모든 기업이 AI 활용 준비를 논하고 있습니다.

대부분의 조직은 어느 정도 AI를 실험 중이거나 시범 운영 단계에 있습니다.

강력한 신규 모델 통합이 급속히 진행되고 있음에도 불구하고, 거의 95%의 일반 AI 프로그램이 손익계산서에 측정 가능한 영향을 미치지 못하고 있습니다.

적절한 기반이 없다면, 아무리 뛰어난 알고리즘도 분산된 워크플로우를 해결할 수 없습니다.

초보자라면, 일상적인 생산성을 지원하고 번거로운 작업을 줄여주는 간단한 AI 스택 구축에 집중해야 합니다.

이 가이드에서 모든 것을 상세히 설명합니다. 초보자에게 적합한 AI 스택과 선택 방법을 알려드립니다.

AI 스택이란 무엇인가요?

AI 스택이란 직접 AI를 구축할 필요 없이 글쓰기, 연구, 분석, 디자인, 업무 자동화를 수행하는 데 사용하는 도구 세트입니다.

구성은 다음과 같습니다:

인프라 레이어: AI 스택의 하드웨어와 소프트웨어를 포함합니다. 예시로는 GPU, AI 칩, 클라우드 서비스, 배포 도구 등이 있습니다.

데이터 레이어: AI에 필요한 구조화 및 비구조화 데이터를 처리합니다. 여기에는 데이터 관리 tool, 데이터 분석 tool, 데이터 수집 tool, 데이터 마이닝 tool, 데이터 처리 tool 등이 포함됩니다.

모델 계층: 입력된 데이터를 해석하고, 콘텐츠를 생성하며, 예측을 수행하고, 인사이트를 제공하는 신경망

애플리케이션 레이어: AI 글쓰기 어시스턴트, 데이터 분석 대시보드 등 실제로 사용하는 사용자 중심 도구로 구성됩니다.

👀 알고 계셨나요? 세계 최초의 "로봇" 은 기원전 400~350년경 그리스 수학자 아르키타스가 만든 증기 동력 목조 비둘기였을지도 모릅니다. 그의 기계 새는 증기가 다할 때까지 약 200미터를 날 수 있었다고 전해집니다. 고대 기술이라니!

초보자에게 AI 스택 구축이 부담스럽게 느껴지는 이유

AI 도구의 과도한 확산은 현실입니다. 초보자는 너무 많은 도구를 시도하다 기능 중복에 시달리고, 어떤 도구에 커밋해야 할지 몰라 생산성 향상 대신 혼란만 가중됩니다.

AI 기술 스택 구축이 부담스러울 수 있는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다:

코드를 작성하지 않는 분: 마케터, 아티스트, 학생일 수 있습니다. 프로그래밍 언어를 이해하지 못하고 AI 솔루션을 직접 구축할 수 없습니다.

당신은 AI 전문가가 아닙니다: AI 기술을 막 배우기 시작했고, 대화를 이해하는 것만으로도 박사 학위가 필요할 것 같다는 생각이 듭니다. 무언가를 구축하는 건 말할 것도 없고요.

적합한 자원이 부족합니다: 기술적 배경은 있지만, 스택을 위한 고급 AI 솔루션을 개발할 전용 예산이나 지원 인력이 없습니다.

효과적인 AI 기술 스택을 선택함으로써 AI 개발의 기술적 복잡성을 우회하고 첫날부터 AI 기능을 활용하기 시작할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 1952년 컴퓨터 과학자 아서 새뮤얼은 체커 프로그램을 개발했는데, 이 프로그램은 스스로 체커를 배우는 최초의 시스템이 되었습니다. 이 프로그램은 "리 체커 가이드"에 수록된 전문가들의 대국을 반복 재생하며 학습했고, 매번 전략을 조정하여 최정상 선수들이 좋은 수로 평가한 것과 동일한 수를 선택하도록 했습니다. 이는 머신러닝이 실제 적용된 초기 예시 중 하나였습니다.

초보자 친화적인 AI 스택의 핵심 구성 요소

AI 스택에 대해 많이 이야기해왔지만, 실제로는 어떤 모습일까요?

AI 기술 스택이 무엇을 포함하는지 알아봅시다:

AI 글쓰기 어시스턴트

이 레이어는 초보자가 백지 상태의 고민을 극복하고 유용한 콘텐츠를 빠르게 생산하도록 돕습니다. 언어 모델을 구축하거나 프롬프트를 미세 조정하는 대신, 템플릿, 어조 제어, 안내형 워크플로우를 제공하는 사전 훈련된 AI 글쓰기 도구에 의존합니다.

Jasper

Jasper는 마케팅 및 콘텐츠 팀을 위해 구축된 AI 글쓰기 플랫폼으로, 일관되고 브랜드 정체성에 부합하는 콘텐츠를 대규모로 제작할 수 있습니다.

Jasper Grid는 코딩 없이도 스프레드시트처럼 사용할 수 있는 시스템을 제공하여 생산성을 가속화하면서도 목소리, 대상 고객과의 일관성, 브랜드 정체성을 보호합니다.

핵심 구성 요소:

브랜드 목소리와 어조 설정을 통해 일관성 유지

블로그, 이메일, 광고, 랜딩 페이지용 사전 제작된 템플릿

콘텐츠 초안 작성 및 확장용 장문 에디터

팀 협업 및 버전 관리

Writesonic

Writesonic은 다양한 형식의 콘텐츠를 빠르게 생성하도록 설계된 초보자 친화적인 AI 글쓰기 tool입니다. 속도와 간편함을 추구하는 개인 및 소규모 팀에 적합합니다.

핵심 구성 요소:

블로그, 광고, 제품 설명을 위한 즉시 사용 가능한 콘텐츠 템플릿

원클릭 재작성, 요약, 어조 변경

SEO 중심 콘텐츠 생성 옵션

최소한의 설정으로 가볍게 사용할 수 있는 인터페이스

AI 도구는 빠른 A/B 테스트 변형, 재작성, 요약 작성, 그리고 빈 페이지에서 벗어나기 위한 훌륭한 도구입니다.

✅ 사실 확인: 콘텐츠 마케터의 77.9%가 전반적인 콘텐츠 생성에 가장 신뢰할 수 있는 AI 도구로 ChatGPT를 선택했습니다. 이는 Claude보다 50% 이상 높은 수치입니다.

훌륭한 브레인스토밍 도구 없이는 현대적인 AI 스택이 완성될 수 없습니다. 수시간 동안 Google을 이용하거나 문서를 수동으로 검색하는 대신, 이 tools를 활용해 정보를 빠르게 찾아보세요.

수 시간의 검색을 한 번의 대화로 압축하고, 복잡한 주제를 이해하기 쉽게 분해하며, 정보를 체계적으로 제시합니다.

ChatGPT

ChatGPT는 사용자가 아이디어를 브레인스토밍하고 주제를 탐색하며 문제를 상호작용적으로 고민할 수 있도록 설계된 대화형 AI 도구입니다.

핵심 구성 요소:

자연스럽게 후속 질문을 할 수 있는 대화형 인터페이스

복잡한 주제를 간단한 설명으로 분해하는 능력

콘텐츠, 캠페인, 전략 및 워크플로우를 위한 아이디어 생성

개요, 프레임워크 및 구조화된 요약 작성

퍼플렉시티

퍼플렉시티는 빠르고 신뢰할 수 있는 정보 탐색을 위해 설계된 AI 기반 연구 tool입니다. 대화형 검색과 실시간 웹 결과를 결합하여 출처와 함께 답변을 원하는 초보자에게 이상적입니다.

핵심 구성 요소:

인용 출처가 포함된 실시간 웹 검색

복잡한 주제를 간결하게 요약합니다

연구를 세분화하거나 확장하기 위한 후속 프롬프트

신속한 의사 결정에 적합한 구조화된 응답

✅ 팩트 체크: ClickUp AI 활용 격차 설문조사에 따르면, 응답자의 37%는 콘텐츠 제작에, 30%는 연구 및 정보 수집에, 11%는 브레인스토밍 및 아이디어 구상에 AI를 활용합니다. 이는 맥락 부족과 연결된 AI 도구의 부재로 인해 애초에 AI를 활용하는 것 자체가 매우 어렵기 때문입니다.

이상적인 AI 기술 스택은 AI의 무분별한 확산을 줄입니다. 간단히 말해, 작업, 문서, 채팅, 피드백 댓글, 회의 노트 등 전체 작업 공간을 통합하여 10가지 다른 AI 도구나 모델 사이를 토글하며 일할 필요가 없도록 합니다.

ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain은 강력한 AI 어시스턴트로, 사용자와 함께 작업하며 컨텍스트 기반 지원을 제공하고 콘텐츠를 생성하며 ClickUp 작업 공간 내에서 직접 워크플로를 자동화합니다.

우선, '오늘 어떤 작업을 우선순위로 처리해야 할까?'와 같은 자연어 질문을 던져보세요.

상황 인식 AI가 마감 임박한 작업 정보를 수집하고 우선순위를 비교하여, 시작하기에 적합한 순서로 정리된 리스트를 제공합니다.

ClickUp Brain을 활용해 작업을 자동으로 우선순위화하세요

ClickUp 채팅은 모든 대화에서 AI 조종사 역할을 합니다. 대화를 이해하고, 주의가 필요한 부분을 식별하며, 결정을 자동으로 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 채팅에서 메시지를 작업으로 변환하세요

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot은 Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams 등 Microsoft 365 앱 전반에 내장된 AI 어시스턴트입니다. Microsoft 생태계 내에서 이미 작업 중인 전문가 및 팀을 위해 설계되었으며, 도구나 워크플로우를 변경하지 않고도 AI 지원을 받을 수 있습니다.

핵심 구성 요소:

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams 내에서 직접 AI 지원 활용하기

문서 초안 작성, 이메일 요약, 프레젠테이션 생성을 위한 자연어 프롬프트

수식이 아닌 평이한 영어 질문으로 Excel 인사이트를 얻으세요

Teams 대화에서 생성된 회의 요약, 실행 항목 및 후속 조치

✅ 사실 확인: 현재 개발자의 절반 이상(57%) 이 소프트웨어 프로젝트 자동화 및 가속화를 위해 AI를 활용합니다. 코드 작성뿐만 아니라 문제 해결을 위한 채팅, 논리 테스트, 버그 탐지, 성능 개선 등에도 사용됩니다.

데이터 인사이트를 위한 AI

이 레이어는 스프레드시트, 수식, SQL 없이도 초보자가 데이터를 이해하도록 돕습니다. 수동으로 행과 차트를 분석하는 대신, AI가 데이터를 평이한 영어로 된 실행 가능한 인사이트와 요약으로 변환해 줍니다.

Airtable AI

Airtable AI는 Airtable의 유연한 테이블과 데이터베이스에 지능을 더해, 초보자도 구조화된 데이터를 분석하고 요약하며 작업하기 쉽게 만듭니다.

핵심 구성 요소:

테이블 데이터의 자연어 요약

AI 생성 필드 값 및 분류

수동 구문 입력 없이 수식 제안

익숙한 스프레드시트 스타일 보기 내에서 작동합니다

오브라이즌 AI

Obviously AI는 모델이나 대시보드를 구축하지 않고도 데이터로부터 답을 얻고자 하는 비기술적 사용자를 위해 설계된 노코드 분석 tool입니다.

핵심 구성 요소:

평범한 영어로 질문하세요 (예: "이탈률에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 무엇인가요?")

자동화된 예측 분석 및 예측

수동 설정 없이 깔끔한 시각적 결과물 생성

데이터 과학이나 코딩 지식 없이도 가능합니다

이 레이어를 통해 비디자이너도 디자인 소프트웨어를 배우거나 사소한 작업마다 디자이너에게 의존하지 않고도 세련된 시각 자료를 빠르게 제작할 수 있습니다.

Canva 매직 스튜디오

Canva Magic Studio는 AI를 Canva의 디자인 플랫폼에 도입하여 초보자도 간단한 프롬프트로 시각 자료를 생성, 편집, 적용할 수 있도록 지원합니다.

핵심 구성 요소:

텍스트에서 디자인으로, AI 지원 레이아웃

디자인 내 카피를 위한 매직 라이트

원클릭 배경 제거 및 이미지 편집

소셜 게시물, 프레젠테이션, 마케팅 자산을 위한 템플릿

Figma AI

Figma AI는 Figma 내에서 AI 기반 지원을 제공하여 팀이 레이아웃 생성, 디자인 편집, 아이디어 탐색을 더 빠르게 수행할 수 있도록 돕습니다.

핵심 구성 요소:

AI 생성 UI 레이아웃 및 디자인 제안

더 빠른 반복 작업과 다양한 변형

협업 디자인 파일 내에서 직접 일 가능

초안 단계에서 수동 디자인 노력을 줄여줍니다

✅ 사실 확인: 소규모 기업(직원 1~10명)의 Figma 사용자 중 61%가 시장 점유율 목표 달성에 AI가 매우 중요하거나 결정적으로 중요하다고 답했습니다.

이 레이어는 코드 작성이나 복잡한 워크플로우 관리 없이도 작업 라우팅, 알림, 인수인계를 자동화하여 반복 작업을 제거합니다.

Zapier

Zapier는 간단한 트리거-액션 논리를 통해 서로 다른 앱을 연결하고 그 사이의 작업을 자동화합니다.

핵심 구성 요소:

노코드 자동화 빌더

수천 개의 앱 연동 기능

AI 지원 워크플로우 제안

작업 생성, 알림, 데이터 동기화와 같은 일반적인 사용 사례

만들기

Make (구 Integromat)는 코딩 없이도 자동화를 구축할 수 있는 보다 시각적이고 유연한 방식을 제공합니다.

핵심 구성 요소:

드래그 앤 드롭 방식의 시각적 워크플로우 빌더

코딩 없이 구현하는 고급 논리

실시간 자동화 모니터링

조금 더 복잡한 워크플로우에 적합합니다

✅ 사실 확인: IT 및 엔지니어링 리더들의 응답에 따르면, 74%는 프로세스 자동화로 팀이 수작업에 소요되던 시간의 11~30%를 절약했다고 답했으며, 59%는 비용도 비슷한 수준(11~30%)으로 절감되었다고 보고했습니다.

초보자를 위한 올바른 AI 스택 선택 방법

다음은 유의해야 할 주요 고려사항입니다(중복되는 tools들로 스택을 구축해 워크플로우를 복잡하게 만들지 않도록).

목표부터 시작하세요

아직 AI에 대해 생각하지 마세요. 가치가 낮고, 느리고, 지루하거나 반복적인 작업이 무엇인지 생각해보세요.

모든 문제점의 목록을 만들고 쉽게 분류할 수 있도록 그룹화하세요.

📌 예시: 파일 위치 찾기 어려움과 자산 명명 불일치는 부실한 자산 관리에 해당합니다. 상태 업데이트를 위한 반복적인 메시지 교환과 마감일 잊어버림은 작업 가시성 부족에 해당합니다. 이메일 초안 작성에 지나치게 오래 걸리고 다양한 어조로 콘텐츠 재작성하는 데 어려움을 겪는 것은 콘텐츠 생성 병목 현상에 해당합니다.

다음으로 각 그룹을 1부터 10점 척도로 평가하세요. 점수가 높을수록 해당 범주의 긴급성이나 고통도가 높다는 의미입니다.

마지막으로 점수가 가장 높은 상위 2~3개 그룹을 선택하고, 각 그룹에 대한 AI 성공의 모습을 정의하세요.

작업 가시성 부족이 가장 큰 고민이라면, 마감일 관리, 자동 알림, AI 생성 요약 등을 단일 대시보드에서 처리함으로써 업데이트를 쫓아다니지 않아도 되는 것이 성공의 의미일 수 있습니다.

완료됨 후 다음 단계로 넘어가세요.

📮 ClickUp 인사이트: 직장인은 업무 관련 정보 검색에 하루 평균 30분 이상을 소비합니다. 이는 이메일, Slack 스레드, 흩어진 파일을 뒤지느라 연간 120시간 이상을 낭비하는 셈입니다. 작업 공간에 내장된 지능형 AI 어시스턴트가 이를 바꿀 수 있습니다. ClickUp Brain을 소개합니다. 몇 초 만에 관련 문서, 대화, 작업 세부 정보를 찾아 즉시 인사이트와 답변을 제공하므로 검색을 멈추고 일에 집중할 수 있습니다. 💫 실제 결과: QubicaAMF와 같은 팀들은 ClickUp을 활용해 구식 지식 관리 프로세스를 제거함으로써 주당 5시간 이상을 절약했습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조할 수 있을지 상상해 보세요!

1단계에서 생성한 각 그룹을 검토하며 스스로에게 물어보세요: 이 그룹의 모든 또는 대부분의 문제점을 해결할 수 있는 단일 AI 애플리케이션이 존재하는가?

기본 원칙:

즉시 활용 가능한 내장형 AI 기능을 제공하는 tools를 선택하세요.

코딩 불필요. API 불필요. 인프라 불필요. 앱만 열고 일 시작하세요.

중복 기능을 가진 불필요한 스택 구축을 피하는 것이 목표입니다. 특정 tool이 한 그룹 내 문제점을 완벽히 해결한다면 그 tool을 선택하세요. 문제의 25%만 해결한다면 계속 찾아보십시오.

📌 예시: 작업 가시성이 부족한 경우, 내장형 AI를 갖춘 올인원 프로젝트 또는 프로젝트 관리 플랫폼을 찾아야 합니다. 통합 대시보드, 자동화된 작업 추적, AI 요약 및 보고서, 내장형 커뮤니케이션 기능을 제공해야 합니다.

📚 더 읽어보기: 프로젝트 관리 아카이브

통합성, 보안, 사용 편의성을 최우선으로 고려하세요

통합 기능은 두 가지 의미를 지닙니다:

원활한 통합 — 기술 스택 내 AI 도구들은 서로 소통해야 합니다

전체 AI 스택은 기존 기업 시스템과 연결되어야 합니다

예를 들어, AI 회의 필기 도구가 작업 항목을 바로 태스크 매니저로 전송할 수 있다면, 워크플로우가 깔끔하게 유지되며 서로 연결됩니다.

다음으로 보안 문제를 살펴보세요. 결국 초보자도 민감한 데이터를 책임감 있게 처리하는 AI 도구가 필요합니다. 스택 내 모든 AI 도구가 강력한 보안 프로토콜을 준수하여 안전하고 효과적인 데이터 관리를 보장하도록 하세요.

기본적인 보증 사항을 확인하세요: 데이터 프라이버시, 사용자 정보 저장 방식, 해당 tool이 사용자의 콘텐츠로 머신러닝 모델을 공유하거나 훈련시키는지 여부.

마지막으로 각 AI 기반 솔루션의 사용성을 평가하세요. 여기서 말하는 사용성은 도구를 활용하거나 도구와 함께 작업하는 일상적인 편의성을 의미합니다. 이를 통해 도움말 문서를 계속 참조하지 않고도 작업을 신속하게 수행하고 원활하게 탐색할 수 있습니다.

(tool의 복잡한 인터페이스가 작업 속도를 늦춘다면, AI를 도입하는 의미가 있을까요?)

🚀 ClickUp의 강점: ClickUp은 기존 AI 기술 스택을 ClickUp 도구와 연결할 수 있는 1,000개 이상의 통합 기능을 제공합니다. 초보자도 Slack, Google Drive, HubSpot, GitHub, Zoom 등에 단 몇 초 만에 (기술적 설정 없이도!) 연결할 수 있습니다. ClickUp 통합 기능을 활용한 통합 AI 기술 스택 구축

실험하고, 측정하고, 단순화하세요

AI 배포의 최선의 방법은? 소규모로 통제된 실험을 실행하고 결과를 측정하세요. 모든 것을 한꺼번에 배포하지 마십시오.

일주일 동안 한두 가지 AI 도구를 선택해 작업을 처리하게 하세요. 이 기간 동안 절약된 시간, 수동 단계 감소, 오류율, 처리 시간 등 결과를 측정하세요.

tool이 앞서 확인한 영역에서 성과를 향상시키지 못한다면, 이를 중심으로 구축하기 전에 재평가하세요. 중복되거나 과도하게 사용되는 요소는 제거하십시오.

이렇게 하면 가치 있고 확장 가능한 소규모의 고성능 AI 스택을 구축할 수 있습니다.

📚 더 읽어보기: 할 일 목록 관리를 위한 최고의 생산성 도구

초보자 친화적인 AI 스택 예시

나에게 맞는 AI 기술 스택이 어떻게 구성되는지 궁금하신가요?

생산성과 일상적인 워크플로우 관리 효율을 높이기 위해 몇 가지 AI 도구만 조합하는 방법을 보여주는 간단하고 실용적인 예시를 소개합니다. 기술적 설정은 필요 없습니다.

예시 1: 바쁜 전문가를 위한 일상적인 생산성 스택

가장 적합한 대상: 명확한 의사 결정과 신속한 결정을 원하는 압박감에 시달리는 직원, 관리자, 소규모 비즈니스 소유자.

Tools:

ClickUp Brain → 일일 업무 우선순위 설정, AI 요약, 회의록 추출

ClickUp 자동화 → 알림, 후속 조치, 반복 작업

ChatGPT 또는 Perplexity → 빠른 답변, 연구, 아이디어 생성

해결 과제:✅ 마감일 관리 효율화✅ 회의 내용을 실행 항목으로 전환✅ 정보 검색 시간 단축✅ 기술적 복잡성 없이 즉각적인 명확성 확보

예시 2: 1인 마케팅 팀을 위한 AI 스택

가장 적합한 대상: 창업가, 소셜 미디어 관리자, 콘텐츠 팀, 뉴스레터 작성자.

도구:

ClickUp 문서 + Brain → 초안 작성, 이미지 생성, 재작성, SEO 개요 작성

Canva Magic Studio → 썸네일, 소셜 그래픽, 빠른 디자인

ChatGPT → 아이디어 탐색, 어조/톤 재작성

ClickUp 자동화 → 게시 알림, 달력 동기화

해결 과제:✅ 더 빠른 글쓰기와 콘텐츠 재활용✅ 캠페인 체계적 관리✅ 그래픽 신속 제작✅ 여러 앱에 걸친 tool 과다 사용 방지

너무 많은 AI 도구를 사용하고 "AI는 어디에나 있지만 효과는 전혀 없다"고 느끼신다면, 이 비디오가 도움이 될 것입니다. AI 도구가 통제 불능 상태로 번지기 전에 이를 해결하는 방법을 확인하세요.

예시 3: 에이전시와 스타트업을 위한 소규모 팀 협업 스택

가장 적합한 대상: 프로젝트, 결과물, 클라이언트 업무, 커뮤니케이션을 관리하는 팀.

Tools:

ClickUp 작업 + Brain → 작업 할당, 상태 업데이트, AI 프로젝트 요약

ClickUp Chat → 작업 변환 및 스레드 요약 기능을 갖춘 AI 기반 채팅

Miro 또는 FigJam AI → 브레인스토밍, 플로우차트, 플랜

Zapier (선택 사항) → 채팅 앱, 이메일 또는 양식에서 자동으로 작업 생성

이것이 해결하는 문제: ✅ 누가 무엇을 하는지 명확한 가시성 ✅ 메시지 추적이나 업데이트 누락 없음 ✅ 빠른 의사 조율을 위한 AI 생성 요약 ✅ 기술 도구 없이도 가능한 프로젝트 계획

예시 4: 컨설턴트 및 클라이언트 대응 팀을 위한 전문 서비스 스택

가장 적합한 대상: 문서 및 결과물 관리를 담당하며 전문 서비스 분야에서 AI 활용을 원하는 컨설턴트, HR 제공자, 회계사, 디자이너, 법무팀, 금융 전문가.

도구:

ClickUp 작업 + Brain → 클라이언트 타임라인, 실행 항목, AI 요약, 서비스 체크리스트

ClickUp 문서 → 계약서, 제안서, 체계적인 워크플로우, 클라이언트 브리프

Fireflies.ai / Otter.ai → 회의 노트, 통화 요약, 자동 작업 항목

Tability AI → OKR, 클라이언트 KPI, 주간 진행 상황 업데이트

Scribe AI → 표준 운용 절차 (SOP), 온보딩 가이드, 클라이언트 인수인계 문서

Loom 또는 Tella AI → 클라이언트 업데이트 및 결과물 설명

이것이 해결하는 문제: ✅ 중앙 집중식 클라이언트 전달 ✅ 통화 및 클라이언트 요구사항의 즉각적인 AI 요약 ✅ 더 빠른 제안서 작성 및 반복 가능한 표준 운용 절차 (SOP) ✅ 수동 작업 없이 깔끔한 상태 업데이트 ✅ 원활한 온보딩 및 투명한 타임라인 관리

Spekit의 비즈니스 운영 코디네이터인 Andrea Park가 통합 프로젝트 관리에 ClickUp을 활용하는 것에 대해 이렇게 말합니다:

여러 프로젝트 관리 tools를 하나로 통합한 ClickUp은 저희에게 최적의 솔루션이었습니다. 마인드 맵부터 문서, 스프린트까지 ClickUp은 모든 부서의 업무 관리 요구를 체계화하고 전사적 가시성을 제공하는 역동적인 도구입니다.

여러 프로젝트 관리 도구를 하나로 통합한 ClickUp은 저희에게 최적의 솔루션이었습니다. 마인드 맵부터 문서, 스프린트까지 ClickUp은 모든 부서의 작업 관리 요구를 체계화하고 전사적 가시성을 제공하는 역동적인 도구입니다.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 88%가 매일 개인 작업에 AI 도구를 사용하며, 55%는 하루에 여러 번 사용합니다. 업무 현장에서 AI는 어떨까요? 프로젝트 관리, 지식 관리, 협업의 모든 측면을 지원하는 중앙 집중식 AI를 통해 매주 최대 3시간 이상을 절약할 수 있습니다. 이는 정보를 찾는 데 소요되는 시간을 줄여주는 것으로, ClickUp 사용자의 60.2%가 이미 경험하고 있습니다!

초보자를 위한 AI 활용을 ClickUp이 어떻게 간소화하는지

AI 스택을 선택하는 것이 구축하는 것보다 쉽지만, 모든 것이 장밋빛인 것은 아닙니다.

기능 중복을 최소화하고 확장성을 보장하기 위해 배포하는 AI 애플리케이션에 주의해야 합니다.

세계 최초의 통합 AI 작업 공간인 ClickUp은 다양한 AI 도구와 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 결합합니다.

이는 사전 구축된 AI 도구가 기존 시스템과 통합된다는 의미입니다.

게다가 완전히 코드 없이도 가능하므로, 초보자도 몇 분 안에 AI 스택을 쉽게 맞춤형으로 설정하고 사용을 시작할 수 있습니다!

아이디어를 구상하고, 콘텐츠를 제작하며, 완성도를 높여보세요

연구를 위해 ChatGPT를, 콘텐츠 초안을 위해 Gemini를, 이미지 생성을 위해 또 다른 AI 디자인 tool을 왔다 갔다 하는 것에 지치셨나요?

이는 단순히 시간이 많이 소요될 뿐만 아니라 지속적인 맥락 전환, 집중력 저하, 작업 속도 감소를 초래합니다.

ClickUp Brain을 활용해 이러한 마찰을 제거하고 생산성 저하를 방지하세요. Brain에게 관련 주제 제안, 구조 개요 작성, 초안 생성을 요청하여 콘텐츠 생성 전 과정을 한곳에서 관리하세요.

아이디어 브레인스토밍을 위한 ClickUp Brain 활용

웹 검색을 빠르게 실행하고 방대한 정보를 분석하며 연구 논문에서 키 인사이트를 추출하고 검증 가능한 신뢰할 수 있는 출처를 공유하는 연구 파트너로 활용하세요.

ClickUp Brain과 같은 AI 도구를 활용해 연구의 핵심 결과 요약 생성하기

이 AI 어시스턴트는 문서 요약, 맞춤법 및 문법 수정, 콘텐츠 형식 지정, 재사용 가능한 AI 템플릿 생성 기능도 제공합니다.

생산성 향상을 위한 AI 활용법에 대해 자세히 알아보기 위해서는 이 비디오를 시청하세요:

👀 알고 계셨나요? ClickUp Brain 사용자는 ChatGPT, Claude, Gemini 등 선도적인 외부 AI 모델 중에서 선택하여 블로그 게시물, 이메일, 인포그래픽, 브랜드 자산, 이미지 등 다양한 유형의 콘텐츠를 생성할 수 있습니다. ClickUp Brain 내에서 여러 AI 모델을 전환하세요

AI를 활용한 통합 작업 공간 구축

통합된 작업 공간은 초보자가 도구 전환 없이 작업, 문서, 아이디어를 관리할 수 있도록 돕습니다. 이는 일 분산을 줄이고 운영 효율성을 높이는 데 필수적입니다.

소개합니다: ClickUp BrainGPT — 여러분의 데스크탑 AI 동반자.

일을 이해하고, 모든 단계에서 도움을 주며, 사람과 지식을 하나로 연결하는 컨텍스트 기반 AI가 사전 구축된 솔루션입니다.

예시: 파일을 찾고 있지만 이름이나 저장 위치를 기억하지 못한다고 가정해 보세요. ClickUp의 Enterprise AI 검색을 사용하면 자연어로 설명하기만 하면 AI가 전체 작업 공간과 연결된 앱을 가로질러 해당 파일을 찾아줍니다!

ClickUp 기업 검색을 활용하여 문서, 작업, 연결된 앱 전반에 걸친 결과를 추출하세요

게다가 ClickUp의 지능형 머신러닝 알고리즘은 사용자의 작업, 채팅, 비즈니스 플랜을 분석하고 데이터를 처리하여 상황에 맞게 질문에 답변할 수 있습니다.

AI 어시스턴트와 채팅하며 다음과 같은 쿼리를 할 수 있습니다: "이번 주 마감인 작업은 무엇인가요?" "회사의 재택근무 정책은 어떻게 되나요?" AI는 주간 작업 목록이나 내부 정책 문서를 확인한 후 답변을 제공합니다.

🛠️ 빠른 활용법: ClickUp의 음성 입력 기능을 활용해 검색 쿼리, 메시지, 노트 등을 음성으로 입력하세요. Brain이 음성을 정리된 문장 부호가 포함된 텍스트로 변환하여 문서, 이메일, 댓글 또는 ClickUp Brain 검색창 자체 등 커서가 있는 위치에 바로 붙여넣기합니다! ClickUp의 음성 인식 기능을 활용해 말한 내용을 깔끔한 텍스트로 변환하고, 노트를 실행 항목으로 전환하세요.

실시간으로 인사이트를 분석하고 보고하세요

좋아요, 이제 모든 AI 기술 스택이 연결되었습니다. 다음 과제는 프로젝트를 통해 흐르는 모든 정보를 이해하는 것입니다.

가장 피하고 싶은 일은 스프레드시트, 채팅 스레드, 팀 메시지에서 업데이트를 조각조각 모아 무슨 일이 벌어지고 있는지 파악하기 위해 몇 시간을 허비하는 것입니다.

ClickUp은 작업 데이터, 대화, 워크플로우를 즉각적인 인사이트로 전환하여 이 문제를 해결합니다.

ClickUp 대시보드를 활용해 프로젝트 진행 상황, 팀 업무량, 타임라인, 위험 요소, 핵심 성과 지표(KPI)를 시각화하세요. 수동 보고 없이도 모든 정보가 자동으로 업데이트됩니다.

작업, 스프린트, 문서 또는 목표 위젯을 추가하면 메트릭이 실시간으로 업데이트되는 것을 확인할 수 있습니다.

AI 기반 ClickUp 대시보드를 활용해 복잡한 작업 공간 데이터를 분석하고 실시간 인사이트를 보고하세요.

ClickUp 대시보드의 AI 카드는 차트와 그래프 바로 옆에 AI 기반 요약 및 인사이트를 제공합니다. 주요 성과, 다음 단계, 주요 위험 요소, 다가오는 마감일, 스탠드업 요약 등을 자동으로 표시합니다.

대시보드에 AI 카드를 추가하여 맞춤형 인사이트를 신속하게 공유하세요

반복 작업을 자동화하고 전략에 집중하세요

알림 설정, 업무 배분, 업데이트 공유 같은 사소한 작업들이 집중력을 끊임없이 방해합니다. 어느새 관리자 업무가 하루의 절반을 조용히 잡아먹고 있죠.

현대적인 AI 스택에서 워크플로우 자동화를 갖춘 AI 애플리케이션이 필수적인 정확한 이유.

ClickUp은 ClickUp 자동화, AI 에이전트, ClickUp Brain을 하나의 통합 시스템으로 결합하여 이를 실현합니다.

수동으로 트리거와 조건을 쌓는 대신, 원하는 결과를 /AI에 전달하세요. 나머지 복잡한 작업은 AI가 자동으로 처리합니다.

ClickUp Brain에 필요한 사항을 평이한 언어로 전달하면, 지능형 자동화 워크플로우를 생성하는 데 도움을 드립니다.

AI 에이전트를 작업 공간 내 지능형 팀원으로 생각해보세요:

자동으로 맥락을 해석합니다: 에이전트는 작업, 댓글, 양식, 필드를 읽어 다음에 수행해야 할 작업을 이해합니다.

자율적으로 작동합니다: 소유자 지정, 상태 업데이트, 문제 에스컬레이션, 응답 생성 등—모든 규칙을 직접 설정하지 않아도 됩니다.

실제 업무에 맞춰 조정됩니다: 콘텐츠 변경이나 긴급도 변화에 따라 에이전트가 워크플로우를 조정하여 업무가 지속적으로 진행되도록 합니다.

설정 시간을 단축합니다: 복잡한 규칙 체인이나 플로우차트가 필요 없습니다. 원하는 결과를 정의하기만 하면 Brain이 올바른 작업 순서를 결정합니다.

ClickUp 내 오토파일럿 에이전트가 작업 공간 전반에 걸쳐 정보 흐름을 유지합니다

🤖 슈퍼 에이전트의 실제 역할 초보자들은 자동화가 복잡한 규칙이나 플로우차트 구축을 의미한다고 흔히 생각합니다. 슈퍼 에이전트는 이러한 생각을 뒤집습니다. ClickUp의 슈퍼 에이전트로 워크플로우 가속화하기 실제 동료가 지켜보듯 작업 공간을 모니터링합니다. 작업이 방치되거나 마감일이 지났을 때, 결정이 실행되지 않았을 때, 일일이 지시하지 않아도 스스로 진행을 촉진합니다. 하루를 소모하는 조용하고 지속적인 조율 작업을 처리하므로, 할 일 목록을 관리하는 대신 문제 해결에 집중할 수 있습니다.

AI로 작업을 자동화하고 잃어버린 시간을 되찾을 준비가 되셨나요? 이 비디오를 시청하세요:

📚 더 읽어보기: 비즈니스 프로세스 자동화 예시 및 템플릿

클라이언트/팀과 소통하고 협업하세요

대부분의 초보자에게는 WhatsApp 그룹이나 긴 이메일 체인이 효과적입니다. 문제는 업무량이 증가하고, 새로운 팀원이 합류하며, 커뮤니케이션을 확장해야 할 때 발생합니다.

이 시점에서 ClickUp AI 기능은 커뮤니케이션과 실제 일을 병합하는 데 도움을 줍니다.

ClickUp 채팅에서 Brain을 사용해 메시지에서 즉시 작업을 생성하세요.

마찬가지로 ClickUp AI 노트테이커를 활용해 회의/음성 메모를 텍스트로 변환하고, 변환된 노트에서 핵심 실행 항목을 추출하며, 자동화 요약문을 생성하세요.

ClickUp AI 노트테이커로 회의 내용을 음성 녹음, 텍스트 변환, 요약하세요

ClickUp 자동화 기능은 AI와 결합되어 보다 진보된 흐름을 가능하게 합니다. 작업 변경 시 필드 업데이트뿐만 아니라 커뮤니케이션도 자동으로 트리거됩니다. 마일스톤 달성 또는 마감일 도래 시 자동으로 댓글 게시, 템플릿 이메일 발송, AI 요약문 생성이 가능합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 채팅에서 작업이 묻히면, 41%의 직원은 스레드를 뒤져 찾고, 22%는 아예 처리되지 않는다고 답하며, 19%는 나중에 기억을 더듬어 재현하려 합니다. 현재 사용 중인 시스템에서는 논의 내용의 40%가 공중에 사라집니다. 팀원들은 채팅의 취약성을 보완하기 위해 메시지를 스크린샷하거나, DM으로 알림을 보내거나, 별도의 문서(섀도우 문서)를 작성하기 시작합니다. ClickUp 채팅 내에서 작동하는 ClickUp AI가 이러한 역학을 바꿉니다. 자동으로 약속 사항을 표시하고, 할당되지 않은 작업 항목을 표시하며, 관련 프로젝트와 연결합니다. 더 이상 놓치는 세부사항이 없습니다. 대화 속도를 따라가는 기록만 남습니다.

📚 더 알아보기: 생산성과 효율성 향상을 위한 ClickUp AI 활용법

AI 기술 스택 시작을 위한 팁

적합한 AI 기술 스택을 선택하려면 프로젝트 성공을 보장하기 위해 AI 애플리케이션을 평가하고 비교해야 합니다.

하지만 스택을 선택한 후에는 어떻게 그 효과를 극대화할 수 있을까요?

성공적인 AI 도입을 위한 몇 가지 팁은 다음과 같습니다:

도구 설정 탐색: 모델 선호도, 어조 옵션, 바로 가기, 자동화 설정 등의 기능을 확인하세요. 이를 통해 AI 애플리케이션을 최대한 활용할 수 있습니다.

더 나은 결과를 위한 프롬프트 템플릿 활용: 매번 프롬프트를 새로 작성하는 대신, 가장 효과적인 프롬프트를 저장하세요. 이메일, 요약, 보고서, 재작성, 브레인스토밍을 위한 템플릿 라이브러리를 구축하세요.

천천히 시작하고 빠르게 성장하라: 첫날부터 여러 tools를 도입하지 마세요. 한두 가지로 시작해 완전히 익히고, 그 성과를 바탕으로 다음 업그레이드를 결정하세요.

서로 보완하는 도구를 선택하세요: 기능이 중복되기보다 자연스럽게 연동되는 도구를 찾으세요. 예를 들어, ClickUp Brain + ClickUp 작업 + ClickUp 채팅 + ClickUp 자동화는 매끄럽고 통합된 워크플로우를 창출합니다.

불일치를 예상하세요: AI 모델은 완벽하지 않습니다. 때로는 결과가 일관되지 않거나 불완전할 수 있습니다. 결과를 개선하는 최선의 방법은 실험하는 것입니다: 프롬프트를 다시 작성하거나, 맥락을 추가하거나, 후속 질문을 하거나, 다른 tools를 시도해 보세요. 더 많이 안내할수록 더 나아집니다.

2021년 초, 우리는 수많은 제품을 출시하려 애쓰던 시절이 기억납니다. 마감일을 놓치고, 문제가 발생했으며, 소통이 원활하지 않았죠. 누가 결정을 내려야 하는지조차 모를 때도 있었습니다. 몇몇 유능한 인재를 영입했지만, ClickUp이 특히 효율적인 워크플로우 측면에서 회사 운영의 중추 역할을 해왔다고 말할 수 있겠습니다.

2021년 초, 우리는 수많은 제품을 출시하려 애쓰던 시절이 기억납니다. 마감일을 놓치고, 문제가 발생했으며, 소통이 원활하지 않았죠. 누가 결정을 내려야 하는지조차 모를 때도 있었습니다. 몇몇 유능한 인재를 영입했지만, ClickUp이 특히 효율적인 워크플로우 측면에서 회사 운영의 중추 역할을 해왔다고 말할 수 있겠습니다.

AI 시스템을 처음 사용해 보시나요? 반드시 알아야 할 일반적인 AI 도입 과제들은 다음과 같습니다:

❌ AI 기술 스택에 과도한 투자

첫 번째 AI 스택이 최적의 스택이 될 거라 쉽게 생각하기 쉽습니다. 그래서 워크플로우에 얼마나 잘 맞는지 테스트도 해보지 않은 채 프리미엄 플랜을 구매하거나, 너무 많은 tools에 구독을 신청하거나, 연간 계약에 묶여버리곤 합니다.

✅ 해결책: 먼저 워크플로우를 매핑한 후 단계별로 자동화하세요. 단일 트리거(예: 작업 상태가 "검토 중"으로 변경)로 시작하여 작동 여부를 확인한 후 추가 규칙을 적용하세요.

❌ 너무 일찍 과도한 자동화 시도

근본적인 프로세스를 이해하지 못한 채 모든 것을 한꺼번에 자동화하려는 유혹에 빠질 수 있습니다. 이는 깨진 워크플로우, 중복 데이터, 높은 운영 비용, 불필요한 재작업으로 이어질 수 있습니다.

✅ 해결책: 먼저 수동으로 프로세스를 매핑하세요. 그런 다음 단계별로 자동화하세요(작업 인계, 알림, 라우팅). 워크플로우가 중단되면 추가 자동화를 도입하기 전에 프로세스를 수정하세요.

ClickUp으로 생산성과 성공을 쌓아보세요

현대적인 AI 기술 스택은 학생, 예술가, 전문가, 비즈니스를 막론하고 여러분의 워크플로우에 없어서는 안 될 필수 요소입니다.

ClickUp은 더 간단한 해결책을 제공합니다: 글쓰기, 계획 수립, 회의, 작업, 워크플로우를 한곳에 통합하는 올인원 AI 프레임워크입니다.

수많은 앱을 따로따로 조합하거나 코드와 씨름하는 대신, 함께 성장하는 연결된 초보자 친화적 AI 경험을 누리세요.

AI 구현을 위해 기술적 설정이나 모델 훈련 전문 지식이 필요하지 않습니다.

자, 무엇을 망설이고 계신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 스택이란 인공지능을 활용해 글쓰기, 연구, 분석, 디자인, 자동화 또는 업무 관리를 수행하는 일련의 AI 시스템 집합입니다. 각 도구는 워크플로우의 서로 다른 부분을 담당하며, 이들이 함께 작동함으로써 비즈니스와 개인이 스마트하게 업무를 수행할 수 있게 합니다.

초보자 친화적 도구는 별도의 기술적 AI 모델 개발 없이 바로 사용할 수 있는 도구입니다. 예를 들어 글쓰기와 아이디어 구상을 위한 ChatGPT나 Gemini, 빠른 조사를 위한 Perplexity, 즉석 이미지 생성을 위한 Canva Magic Studio, 작업 및 워크플로우 자동화를 위한 ClickUp Brain 등이 있습니다.

가장 큰 병목 현상(글쓰기, 계획 수립, 회의, 보고, 관리 업무)을 파악하는 것부터 시작하세요. 다음으로 각 카테고리의 모든 문제점을 해결할 수 있는 AI 애플리케이션 하나를 선택하세요. 여러 도구를 복잡하게 조합한 시스템보다는 매일 사용할 수 있는 소규모의 연결된 설정을 구축하는 것이 가장 좋습니다.

흔히 저지르는 실수로는: 너무 일찍 과도하게 투자하기, 기능이 중복되는 tool 선택하기, 단일 프롬프트로 완벽한 결과 기대하기, 필요 이상으로 자동화하기 등이 있습니다.

ClickUp Brain은 일상적인 워크플로우에 AI를 통합하여 더 스마트하고 빠른 업무를 가능하게 합니다. 작업 공간을 벗어나지 않고도 아이디어를 조사하고 브레인스토밍하며, 콘텐츠를 생성하고, 회의 내용을 필사하며, 문서를 관리하고, 팀원과 채팅하며, 작업을 할당하고, 자동화를 설정할 수 있습니다. 여러 도구가 필요 없으며, 초보자도 첫날부터 간단하고 통합된 방식으로 AI를 활용할 수 있게 합니다.