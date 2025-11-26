2026년을 위한 완벽한 단계별 LinkedIn 광고 가이드

LinkedIn은 이상적인 고객이 비즈니스 캐주얼 차림으로 회의 사이를 오가며 스크롤하는 모습을 알고 있는 B2B 마케터들의 주요 활동 무대가 되었습니다.

이 플랫폼은 직책, 기업 크기, 업종 및 약 17가지 추가 데이터 포인트를 기반으로 전문가에게 접근할 수 있게 하여 놀라울 정도로 정밀한 타겟팅을 가능하게 합니다. 말 그대로 '최근 직장을 옮긴 직원 수 50~200명의 SaaS 기업 마케팅 이사'에게 광고를 노출시킬 수 있습니다.

하지만 인터페이스는 캠페인 목표, 타겟팅 매개변수, 입찰 옵션을 제시하며 사용자가 이미 경험이 있다고 가정합니다. 대부분의 사용자는 그렇지 않습니다.

이 LinkedIn 광고 가이드는 전체 과정을 따라할 수 있는 실제 단계로 세분화합니다. 읽기를 마치면 ClickUp의 도움으로 리드를 생성하고 브랜드 인지도를 구축하는 LinkedIn 캠페인을 시작하는 방법을 알게 될 것입니다!

시작해 보세요. 💪🏼

링크드인 광고란 무엇이며 왜 중요한가

via LinkedIn

링크드인 광고는 링크드인 플랫폼 내 유료 광고 게재 방식으로, 비즈니스가 타겟팅된 메시지로 전문적인 고객층에게 도달할 수 있게 합니다.

개인적 연결에 초점을 맞춘 소셜 미디어 플랫폼과 달리, LinkedIn은 의사 결정권자, 업계 리더, 구직자들이 시간을 보내는 전문적인 네트워킹 hub입니다. 실제로 B2B 전문가의 44%가 LinkedIn이 가장 중요한 플랫폼이라고 믿고 있습니다.

이러한 독보적인 위치 덕분에 LinkedIn 광고는 B2B 마케팅, 채용, 전문적인 브랜드 구축을 위한 강력한 tool로 자리매김했습니다.

🧠 재미있는 사실: 광고의 역사는 아주 오래되었습니다. 가장 오래된 기록된 광고는 기원전 3000년경 고대 이집트에서 발견되었는데, 파피루스 메시지에 도망간 노예를 잡으면 보상금을 주겠다는 내용과 함께 직물 가게가 멘션되어 있었습니다.

링크드인 광고의 장점

비즈니스들이 LinkedIn 광고에 더 많은 투자를 하는 이유는 다음과 같습니다:

리드 생성: 플랫폼 내에서 사용자를 유지하는 네이티브 리드 생성 양식을 통해 외부 랜딩 페이지 대비 마찰을 줄이면서 유망 고객을 확보하세요.

계정 기반 마케팅: 영업 팀의 목표 목록에 맞춰 초개인화된 캠페인을 운영하기 위해 특정 기업과 직책을 정확히 지정하세요.

브랜드 권위: 업계 주요 의사 결정권자에게 업계 주요 의사 결정권자에게 사고 리더십과 가시성을 구축하기 위해 경영진의 콘텐츠를 스폰서하세요.

정밀 타겟팅: 직책, 업종, 기업 크기, 직급별로 타겟팅을 겹쳐 설정하세요. 다른 소셜 플랫폼에서는 찾아볼 수 없는 필터링 기능입니다.

채용: 구인 보드 게시물에만 의존하지 않고, 이미 전문 네트워크에서 활동 중인 구인 보드 게시물에만 의존하지 않고, 이미 전문 네트워크에서 활동 중인 잠재적 후보자를 발굴하세요.

관심 있는 잠재고객 재타겟팅: 웹사이트를 방문했거나 콘텐츠와 상호작용한 사람들을 재참여시키세요. 이들은 이미 구매 과정의 후반부에 위치해 있기 때문입니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 절반 이상이 매일 세 개 이상의 도구에 입력하며 " 앱 확산 "과 분산된 워크플로우와 싸우고 있습니다. 생산적이고 바쁘게 느껴질 수 있지만, 여러분의 작업 흐름은 단순히 앱 간에 끊기게 될 뿐입니다. 타이핑으로 인한 에너지 소모는 말할 것도 없고요. Brain MAX가 모든 것을 하나로 통합합니다: 한 번만 말하면 업데이트, 작업, 노트가 ClickUp 내에서 정확히 필요한 위치에 배치됩니다. 더 이상 토글할 필요도, 혼란스러울 필요도 없습니다—단순히 매끄럽고 중앙 집중화된 생산성만을 누리세요.

링크드인 광고 유형

링크드인 광고는 브랜드의 구매 의도를 33% 증가시킵니다. 이 플랫폼은 다양한 캠페인 목표와 구매 여정의 단계에 맞춰 설계된 여러 광고 형식을 제공합니다.

이러한 유형들을 자세히 살펴보겠습니다. 👀

링크드인 스폰서드 광고

스폰서 콘텐츠는 사용자의 피드에 직접 노출되며 일반 게시물과 자연스럽게 어우러집니다. 이는 LinkedIn에서 가장 다용도로 활용 가능한 형식으로, 이미지, 비디오, 캐러셀, 문서, 이벤트 광고를 지원합니다. 네이티브 배치 방식 덕분에 사용자는 평소 스크롤하는 자연스러운 환경에서 메시지를 접하게 되어 배너 광고보다 덜 방해받는 느낌을 줍니다.

링크드인의 스폰서드 광고 유형은 다음과 같습니다:

단일 이미지 광고 는 강력한 시각적 요소가 필요한 제품 출시나 간단한 공지사항에 가장 효과적입니다.

비디오 광고 는 정적 콘텐츠보다 더 빠르게 주목을 끌고 더 높은 참여율을 생성합니다.

문서 광고 를 통해 사용자는 LinkedIn을 떠나지 않고도 백서와 사례 연구를 미리 볼 수 있습니다.

이벤트 광고 는 가상 및 대면 컨퍼런스를 홍보하고, 플랫폼에서 바로 RSVP 등록을 유도합니다.

캐러셀 광고 는 하나의 광고 단위 내에서 스와이프 가능한 카드에 여러 제품이나 아이디어를 강조합니다.

의견 리더 광고 는 경영진, 창업자 또는 직원의 게시물을 피드에 직접 노출시켜 영향력을 확대합니다.

커넥티드 TV(CTV) 광고 는 LinkedIn 타겟팅을 활용하여 프리미엄 스트리밍 플랫폼에서 풀스크린 비디오를 제공합니다.

기사형 광고 는 피드 내에서 직접 긴 형식의 콘텐츠를 프로모션하여 더 깊은 참여를 유도합니다

뉴스레터 광고 는 정기적으로 제공되는 전문가 콘텐츠를 노출하여 구독자 목록을 확장하는 데 도움이 됩니다.

채용 광고는 실시간 프로필 데이터를 기반으로 자격을 갖춘 후보자에게 공개된 역할을 노출합니다.

링크드인 비디오 광고

🔍 알고 계셨나요? 디지털 광고에 대한 불쾌감 연구에 따르면, 광고의 인지된 값(관련성, 재미)이 높을수록 소비자의 태도와 구매 의도가 개선되는 반면, 불쾌감은 이를 약화시킵니다. 이는 가치를 더하고 방해하지 않는 광고의 필요성을 강조합니다.

링크드인 다이렉트 메시지 내 스폰서 메시지

대화형 광고와 메시지 광고는 사용자의 LinkedIn 받은 편지함으로 직접 1:1 스폰서 메시지를 전달하여 맞춤형 접점을 생성합니다. 대화형 광고는 여기서 한 걸음 더 나아가 분기 옵션을 통해 사용자가 직접 경로를 선택할 수 있게 하여 관심사에 기반한 자체 자격 평가를 가능하게 합니다.

이 LinkedIn 광고는 다음과 같은 도움을 드립니다:

즉각적인 행동이 필요한 시간 제한 제안이나 이벤트 초대장을 공유하세요

피드 기반 광고보다 덜 혼잡한 스페이스에서 잠재 고객에게 도달하세요

사용자가 사전에 관련 옵션을 선택할 수 있도록 하여 불편함을 줄이세요

공개 피드 광고 대비 독점적인 느낌을 조성하세요

📖 함께 읽기: 링크드인에서 개인 브랜드 구축 가이드

텍스트 광고

링크드인 홈 내 텍스트 광고

텍스트 광고는 데스크탑 화면의 오른쪽 열 또는 상단 배너에 표시되는 간결한 클릭형 광고 단위입니다. 이 소형 광고는 클릭당 또는 노출당 과금되며, 더 큰 규모의 스폰서 콘텐츠 캠페인과 함께 활용할 때 효과적입니다.

텍스트 광고를 광고 전략에 포함해야 하는 이유:

예산 커밋 전 메시지 테스트에 효율적

오른쪽 배치 광고는 메인 콘텐츠 피드 외부에 위치하므로 광고 무감각 현상을 줄여줍니다.

낮은 CPC로 예산에 민감한 캠페인이나 리타게팅에 적합합니다

최소한의 크리에이티브 요구사항으로 설정 및 반복 작업이 더 빨라집니다

🧠 재미있는 사실: 비디오 형식과 AI 기반 맞춤화는 정적인 광고 형식에 비해 참여도, 전환율, 브랜드 인지도 및 충성도를 크게 향상시킵니다.

동적 광고

via LinkedIn

동적 광고는 사용자의 LinkedIn 프로필에서 이름과 사진 같은 정보를 자동으로 가져와 개인화되고 눈길을 끄는 광고 크리에이티브를 생성합니다. 팔로워 광고는 이러한 개인화 요소를 활용해 LinkedIn 페이지를 특별히 홍보합니다.

이 개인화 접근 방식의 주요 장점:

프로필 맞춤 설정은 일반 광고 대비 클릭률을 크게 향상시킵니다

팔로워 광고는 개별적으로 맞춤화된 느낌을 주면서 페이지 팔로우를 유도해 잠재 고객을 확보합니다

개인화가 자동으로 이루어지기 때문에 크리에이티브 효과는 미미합니다.

웹사이트 방문자 또는 유사 타깃층을 대상으로 한 리타게팅에 특히 효과적입니다.

⚡️ 템플릿 아카이브: 소셜 미디어 고급 템플릿으로 LinkedIn 광고 워크플로우를 강화하세요. 이 템플릿은 카피, 디자인, 타겟팅, 승인 과정을 추적하는 명확한 제작 흐름 안에서 모든 LinkedIn 광고 자산을 계획하는 데 도움을 줍니다.

리드 생성 양식

via LinkedIn

리드 생성 양식은 스폰서 광고 내에 직접 내장되어 사용자가 LinkedIn을 떠나지 않고도 정보를 제출할 수 있게 합니다. 양식은 이름, 이메일, 회사, 직책 등 LinkedIn 프로필 데이터를 미리 채워주어 전환 완료에 필요한 노력을 획기적으로 줄여줍니다. 표시할 필드를 맞춤 설정하고 비즈니스 요구에 맞는 추가 질문을 넣을 수 있습니다.

리드 생성 양식이 외부 랜딩 페이지보다 우수한 이유:

광고 내에 양식이 포함되어 페이지 로딩 시간이 제로화되어 이탈률을 감소시킵니다.

링크드인 프로필 정보는 일반적으로 정확하고 검증되었기 때문에 신뢰할 수 있는 제출물입니다.

웹사이트에서 사용자가 양식을 작성하도록 의존하지 않고 즉시 데이터를 수집하세요

🧠 재미있는 사실: UTM (디지털 광고 추적을 위한 Urchin Tracking Module)이라는 용어는 2005년 Google에 인수된 어친 소프트웨어(Urchin Software Corporation)가 개발한 tool에서 유래했습니다. 이 추적 기술은 현재 Google 애널리틱스에서 계속 사용되고 있습니다.

링크드인에서 가속형 광고 세트 vs. 클래식 광고 세트

링크드인 캠페인을 설정하면 가속과 클래식 두 가지 방식으로 광고를 운영할 수 있습니다.

Accelerate는 자동화를 통해 타겟팅, 입찰, 크리에이티브 조합을 최적화하는 반면, Classic은 모든 설정을 수동으로 제어할 수 있도록 합니다. 아래 테이블은 두 모드의 차이점과 각각의 사용 시점을 비교합니다. 📝

주요 기능 가속화 클래식 링크드인 광고란? AI 기반 자동 최적화 광고 설정 완전한 제어권을 가진 수동 광고 설정 가장 적합한 대상 빠른 최적화와 확장 정밀 타겟팅 및 맞춤형 테스트 작동 방식 타겟팅, 크리에이티브, 입찰을 자동으로 테스트하고 조정합니다. 모든 매개변수를 직접 설정하고 관리합니다 제어 수준 낮은 수동 제어 높은 수동 제어 선택 시점 세세한 부분까지 간섭하지 않으면서도 효율성을 원하시나요? 엄격한 목표 설정 또는 체계적인 실험이 필요합니다.

🧠 재미있는 사실: 일반적인 콜드 이메일 응답률은 약 5.1%인 반면, LinkedIn 메시지의 응답률은 10.3%로 나타납니다. 즉, LinkedIn을 통한 아웃리치는 기존 이메일 대비 두 배의 회신을 얻는다는 의미입니다.

링크드인 광고 캠페인 생성 방법 (단계별 안내)

적절한 전문가에게 적합한 메시지를 전달하는 캠페인을 설정, 구성 및 실행하는 방법에 대한 LinkedIn 광고 가이드입니다. 💬

1단계: 캠페인 관리자 접속 및 광고 계정 설정

LinkedIn.com/ads를 방문하거나 LinkedIn 프로필 상단 메뉴에서 광고하기를 선택하여 시작하세요.

진행하려면 활성화된 LinkedIn 회사 페이지가 필요합니다. 조직에 페이지가 없다면 먼저 기본 회사 정보를 입력하고, 로고를 업로드하며, 회사 설명을 추가하여 생성하세요.

캠페인 관리자에 접속한 후 '만들기'를 클릭하여 설정 과정을 시작하세요.

Linkedin 캠페인 관리자 설정하기

광고 계정 이름을 지정하고, 통화를 선택하며, 결제 방법을 추가하라는 안내가 표시됩니다. 또한 여기서 광고를 게재할 회사 페이지를 지정하고, 캠페인 관리를 지원할 동료들을 위한 팀 접근 권한을 설정할 수 있습니다.

캠페인 이름 지정

💡 전문가 팁: 캠페인 그룹에 전체 비즈니스 목표를 반영하는 설명적인 이름을 지정하세요. 그런 다음 해당 그룹 내에서 타겟팅 또는 메시지 접근 방식을 설명하는 구체적인 캠페인 이름을 생성하세요.

2단계: 캠페인 목표 선택하기

캠페인 목표에 따라 사용 가능한 광고 형식, LinkedIn의 광고 최적화 방식, 그리고 제공되는 입찰 옵션이 결정됩니다.

목표 선택하기

LinkedIn은 인지도(타깃 고객층의 브랜드 인지도를 구축), 관심 유도(참여도 및 웹사이트 방문 유도), 전환(리드 또는 판매 확보)과 같은 목표를 제공합니다.

전문가가 광고를 본 후 취하기를 원하는 행동을 신중하게 고려하세요. 따라서:

인지도 구축, 노출에 집중, 목표 고객층 전체에 도달하는 것이 목표입니다.

리드 생성 캠페인을 운영 중이라면, 양식과 전환 추적을 우선시하여 유망 고객을 측정하세요.

⚡️ 템플릿 아카이브: ClickUp 캠페인 플랜 템플릿으로 LinkedIn 광고 캠페인에 체계성을 부여하세요. 이 템플릿을 통해 명확한 목표, 예산, 역할 및 주요 점검 포인트를 설정하여 LinkedIn 전략을 계획할 수 있습니다.

3단계: 정밀하게 목표 고객층을 구축하고 세분화하세요

LinkedIn의 타겟팅 기능은 가장 큰 강점 중 하나입니다. 직무, 직무 기능, 산업, 회사명, 회사 크기, 경력 수준, 기술, 전문적 관심사 등으로 대상 고객을 세분화할 수 있습니다.

목표 고객층 지정하기

먼저 마케팅 이상적인 고객 프로필(ICP) 이 누구인지 파악하세요.

500명에서 5,000명 규모의 기술 기업 마케팅 디렉터를 목표로 하십니까? 소매업계 인사 담당 리더를 목표로 하고 있습니까? 여러 타겟팅 기준을 중첩하여 점점 더 구체적인 대상층을 설정하세요.

기존 고객 목록을 업로드하여 유사한 전문가를 찾거나, 웹사이트 방문자를 대상으로 리타게팅하여 매칭된 타깃을 생성할 수도 있습니다.

대부분의 캠페인은 스폰서 콘텐츠 형식의 경우 10만 명에서 100만 명 사이의 대상 크기에서 가장 좋은 성과를 보입니다. 너무 작으면 충분한 사람들에게 도달하지 못합니다. 너무 크면 메시지의 관련성이 떨어집니다.

타겟팅 전략에는 다음이 포함되어야 합니다:

타깃 산업에서 의사 결정권자가 주로 맡고 있는 주요 제목

일반적인 고객 프로필과 일치하는 기업 크기 매개변수

지리적 목표: 특정 지역이나 국가에만 광고를 게재하는 경우

전환 가능성이 낮거나 이미 고객인 잠재 고객을 제외하기 위한 설정

자체 맞춤형 고객 데이터를 활용한 매칭 대상 설정으로 관련성 향상

🔍 알고 계셨나요? 5년간 575개 브랜드(광고 지출액 약 2,640억 달러)를 대상으로 한 연구에 따르면, 디지털 광고는 브랜드 인지 가치를 높였으나 전통적 광고에 비해 인지된 품질이나 만족도에는 상대적으로 적은 영향을 미쳤습니다.

4단계: LinkedIn 광고 형식 선택하기

선택한 형식은 대상 고객이 메시지를 경험하는 방식을 결정합니다.

목표에 부합하는 LinkedIn 광고 유형 선택

사용 가능한 크리에이티브 자산을 고려하세요. 강력한 이미지가 하나뿐이라면 단일 이미지 스폰서드 콘텐츠가 적합합니다. 여러 제품을 소개하거나 프로세스를 단계별로 안내하려면 캐러셀 광고를 활용하세요. 광고 형식은 목표와 전달하고자 하는 스토리에 모두 부합해야 합니다.

평가해야 할 형식 선택 요소:

캠페인 목표를 지원하는 형식 선택을 위한 목표 정렬

광고를 제대로 제작하기 위해 사용할 수 있는 크리에이티브 자산

대상 고객의 기기 선호도와 콘텐츠 소비 장소

이전 광고 운영 경험이 있다면, 과거 성과 데이터도 활용하세요.

스토리의 복잡성과 단일 이미지 또는 다중 요소가 필요한지 여부

🧠 재미있는 사실: 최초의 웹 배너 광고는 1994년 10월 27일, Wired 잡지의 온라인 부문인 HotWired를 통해 게재되었습니다. AT&T의 간단한 그래픽 광고로, '여기 마우스를 클릭해 본 적 있나요? 클릭하게 될 거예요.'라는 문구가 적혀 있었습니다.

5단계: 예산, 입찰 전략 및 캠페인 타임라인 설정

광고 예산을 최대한 활용하세요

플랫폼 최적화를 위해 캠페인 그룹 수준에서 예산을 설정하거나, 보다 세밀한 관리를 위해 개별 캠페인 수준에서 설정할 수 있습니다. 입찰 전략을 신중하게 선택하세요:

최대 노출 을 선택하면 LinkedIn이 예산 내에서 가장 많은 결과를 얻을 수 있도록 자동으로 최적화합니다.

비용 상한선 을 설정하면 결과당 목표 비용을 지정할 수 있으며, LinkedIn은 해당 금액을 초과하지 않도록 운영됩니다.

수동 입찰을 통해 입찰 금액을 직접 제어할 수 있습니다

초보 광고주는 간편함과 LinkedIn AI 최적화의 혜택을 위해 '최대 노출' 방식을 사용하는 것이 좋습니다. 자원을 초과하지 않는 일일 예산과 지출 한도로 총 캠페인 예산을 설정하고 시작 및 종료 날짜를 선택하세요. 캠페인은 언제든지 일시 중지하거나 성과가 좋을 경우 연장할 수 있습니다.

6단계: 매력적인 광고 크리에이티브 제작하기

이제 대상 고객에게 표시될 실제 광고 크리에이티브를 제작합니다.

광고 크리에이티브로 대상 고객의 관심을 사로잡으세요

형식에 따라 이미지를 업로드하고, 헤드라인을 작성하며, 설명 문구를 추가하고, 행동 유도(CTA) 버튼을 포함하게 됩니다.

LinkedIn은 단일 캠페인 내에서 4~5개의 광고 변형을 구축할 것을 권장합니다. 이를 통해 플랫폼이 테스트를 수행하고 가장 효과적인 크리에이티브를 식별할 수 있습니다. 이미지가 기술적 요구 사항을 충족하는지 확인하세요: 최소 100×100 픽셀, .jpg 또는 .png 형식으로 저장, 파일 크기 2MB 미만.

크리에이티브 전략은 다음 사항을 다루어야 합니다:

가치나 혜택을 즉시 전달하는 헤드라인

광고 문구 는 타겟 고객의 구체적인 고민이나 열망을 직설적으로 전달해야 합니다.

이미지 는 전문적이고 목표 고객층과 관련성이 있어야 합니다.

캠페인 목표에 부합하는 CTA 버튼

여러 크리에이티브 변형을 동시에 테스트하여 성과 비교

🚀 ClickUp의 장점: 카피 작성용 ChatGPT, 이미지 제작용 Midjourney, 레이아웃용 디자인 도구 사이를 번갈아 사용할 필요가 없습니다. ClickUp Brain은 작업 공간 내에서 AI 글쓰기 + 이미지 생성을 결합하여 마케팅 팀이 AI 도구 과다 사용 없이 더 빠르게 움직이고 집중할 수 있도록 합니다. 다음 프롬프트를 시도해 보세요: 마케팅 디렉터를 대상으로 한 신규 프로젝트 관리 과정을 홍보하는 LinkedIn 광고 카피를 세 가지 버전으로 작성하세요. 전문적이면서도 친근한 어조를 유지하며, 시간 절약과 팀 내 혼란 감소에 초점을 맞추세요. ClickUp Brain에 광고 문구 작성을 요청하세요 그런 다음 깔끔하고 현대적인 히어로 이미지를 제작하세요. 화면에 여러 개의 체계적인 프로젝트 대시보드가 보이는 세련된 책상에서 자신감 넘치는 마케팅 전문가가 일하는 모습을 담되, 파란색과 흰색을 활용한 밝고 미니멀한 미학을 구현하세요. ClickUp Brain의 지원을 받아 LinkedIn 광고 캠페인 시작하기

7단계: 전환 추적 설치 (선택 사항)

클릭과 노출만 추적한다면, 광고가 실제로 이끌어내는 전체적인 성과를 놓치고 있는 것입니다.

링크드인 광고로 전환 추적하기

웹사이트에 LinkedIn 인사이트 태그를 설치하면 광고를 통해 방문한 사용자가 양식 작성, 자료 다운로드, 구매와 같은 가치 있는 행동을 취할 때 추적할 수 있습니다. 이 픽셀 기반 추적은 광고 지출을 실제 비즈니스 결과와 연결하여 투자 수익률(ROI)을 명확히 파악할 수 있게 해줍니다.

웹사이트에서 사용자가 수행하는 다양한 행동에 대해 전환 이벤트를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 구매 완료와 별도로 양식 제출을 추적할 수 있습니다. 이 데이터는 캠페인 최적화와 이해관계자에게 광고 효과를 입증하는 데 매우 유용합니다.

💡 전문가 팁: 캠페인 시작 전 모든 요소를 철저히 검토하여 준비 상태를 확인하세요. 다음을 수행해야 합니다: 목표가 비즈니스 목표와 일치하는지 확인하세요

타겟팅이 관련성을 확보할 만큼 구체적이면서도 충분한 대상에게 도달할 만큼 광범위하게 설정되었는지 확인하세요.

광고 크리에이티브가 매력적이고 기술적 사양을 충족하는지 확인하세요. 최종 점검이 완료됨을 확인하고 광고를 검토를 위해 제출하세요 링크드인은 게시 전 플랫폼 정책 준수 여부를 확인하기 위해 검토 절차를 진행하며, 일반적으로 24시간 이내에 완료됩니다.

링크드인 광고 성공 측정

대부분의 LinkedIn 광고주는 수익성을 예측하는 메트릭은 무시하고 노출 수에만 집착합니다. 단순히 노출되는 것이 아니라 전환으로 이어지는 것을 측정해야 합니다.

다음 메트릭을 추적하세요:

클릭률(CTR): 기존 캠페인 및 업계 경쟁사와 CTR을 비교하세요. 정체되거나 하락하는 CTR은 크리에이티브나 타겟팅을 개선해야 함을 시사합니다.

클릭당 비용(CPC): 캠페인 전반에 걸쳐 지속적으로 추적하여 비즈니스에 더 비용 효율적인 대상 세그먼트나 광고 형식을 파악하세요.

전환: 비즈니스 가치 있는 행동만 추적하세요. 영업 팀이 무시하는 양식 제출은 무의미합니다. 목표에 맞는 전환의 진정한 의미를 정의하세요.

리드 품질: 전환 수치를 기뻐하기 전에 적합성 기준에 따라 리드를 평가하세요. 부적격 리드가 대량으로 유입되면 자원을 낭비하고 성과 데이터를 왜곡합니다.

투자 수익률(ROI): 고객 생애 가치(CLV)를 기준으로 역산하여 현실적인 고객 획득 비용 목표를 설정하세요. 이는 광고 지출이 장기적으로 지속 가능한지 여부를 결정합니다.

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp의 반복 작업 기능을 활용해 LinkedIn 광고 캠페인의 꾸준한 검토 주기를 확보하세요. 매주/매월 광고 성과 검토를 위해 ClickUp 반복 작업을 예약하세요 주별 또는 격주로 주요 메트릭, 크리에이티브, 타겟 대상 성과를 재점검하는 작업을 설정하세요. 이를 통해 변화를 조기에 포착하고 의도적으로 조정할 수 있습니다. 이는 최적화 주기를 일관되게 유지하고, 막판에 허둥대는 상황을 줄이며, 더 강력한 캠페인 결정을 위한 원활한 과정을 지원합니다.

링크드인 광고의 한도

LinkedIn은 B2B 마케팅에 강력하지만 만능 솔루션은 아닙니다. 플랫폼의 한계점을 이해하면 전체 마케팅 믹스에서 예산을 더 전략적으로 배분할 수 있습니다.

링크드인 광고가 직면한 실질적 한계:

높은 비용: 클릭당 비용(CPC)과 노출당 비용(CPM)이 다른 소셜 플랫폼보다 현저히 높아 대규모 소비자 캠페인이 비용이 많이 들고 종종 수익성이 떨어집니다.

B2C 제한 사항: LinkedIn의 전문적인 성격으로 인해 업무 환경 외의 소비자에게 도달하는 데 효과적이지 않아, 소매 및 라이프스타일 브랜드의 도달 한도가 제한됩니다.

타겟층 규모 축소: 페이스북이나 Instagram보다 활성 사용자가 적어 대부분의 캠페인에서 접근 가능한 시장이 더 좁아집니다.

한도 있는 크리에이티브 유연성: 브랜드 목소리는 전문적이고 공식적인 톤을 유지해야 하므로, 다른 채널에서는 효과적인 유머러스하거나 파격적, 캐주얼한 크리에이티브 접근법이 제한됩니다.

광고 피로도: 타겟팅 대상이 작을수록 동일한 사람들에게 반복적으로 광고가 노출되어 시간이 지남에 따라 성과가 저하되고 보기 피로도가 증가합니다.

적합한 도구와 템플릿( 마케팅 팀을 위한 ClickUp 같은!)은 반복적인 일을 대신 처리해 주므로, 전략 수립과 창의적인 워크플로우 관리에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

간단한 개요는 다음과 같습니다:

자세히 살펴보겠습니다.

통합 작업 공간에서 브레인스토밍을 위한 내장형 화이트보드

링크드인 광고 브레인스토밍은 플랫폼의 강점을 중심으로 구성할 때 더 효과적입니다. 화이트보드를 세 개의 열로 나누어 보세요: 목표하는 직무 제목, 해당 직무 담당자들이 직장에서 겪는 문제점, 그리고 귀사의 제안이 이를 어떻게 해결하는지.

ClickUp 화이트보드로 업무와 연계된 전략 대화를 진행하세요

ClickUp 화이트보드는 팀원들이 캠페인 아이디어를 시각적으로 구성하고, 광고 컨셉을 스케치하며, 타겟 고객의 문제점과 메시지 각도를 연결하는 데 활용할 수 있는 시각적 캔버스를 제공합니다.

노트를 끌어다 놓거나 영감을 주는 이미지를 드롭하고, 대략적인 레이아웃 아이디어를 스케치한 후 진행할 준비가 되면 모든 것을 ClickUp의 작업 항목에 바로 연결할 수 있습니다.

ClickUp 사용법에 대해 루루 프레스의 이야기를 들어보세요:

프로젝트 관리 플랫폼은 마케팅 팀에 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 원활하게 해주는 점이 특히 마음에 듭니다. 저희는 ClickUp을 정말 매일, 모든 것에 활용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며, 그들의 워크플로우를 더 효율적이고 원활하게 만들어주었습니다.

프로젝트 관리 플랫폼은 마케팅 팀에 필수적이며, 다른 부서와의 연결을 원활하게 해주는 점이 특히 마음에 듭니다. 저희는 ClickUp을 정말 매일, 모든 것에 활용합니다. 크리에이티브 팀에게 매우 유용했으며, 그들의 워크플로우를 더 효율적이고 원활하게 만들어주었습니다.

AI를 활용한 작업 자동화 방법 알아보기:

모든 광고 자산을 한곳에 모아 관리하는 광고 크리에이티브 트래커

링크드인 광고 크리에이티브 추적을 하면 금방 복잡해집니다. 다양한 이미지, 헤드라인, 카피 변형, 타겟팅 조합을 테스트하다 보면 몇 주 후에는 어떤 조합이 어디서 실행되었는지, 또 그로부터 무엇을 배웠는지 기억하기 어려워집니다.

협업 시 문제는 더욱 복잡해집니다. 누군가 이미 테스트한 아이디어를 모르고 새 크리에이티브를 출시하거나, 성공한 형식이 왜 효과가 있었는지 기록하지 않아 잊혀지는 경우가 발생합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 광고 템플릿으로 팀원들과 LinkedIn 캠페인 계획을 공유하세요

ClickUp의 광고 템플릿이 여기에 도움이 됩니다. 이 템플릿은 LinkedIn 광고 캠페인의 모든 단계를 관리할 수 있는 체계적인 프레임워크를 제공합니다. 예시로는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

할당된 예산 , 게시물 링크 , 출시일 , 플랫폼 , 타겟 고객 과 같은 과 같은 ClickUp 사용자 지정 필드를 사용하여 각 광고를 지도하세요.

작업을 신규 요청 , 조사 , 실행 , 운영 중 , 완료 등의 상태로 전환하여 모든 구성원이 자산의 단계를 파악할 수 있도록 하세요.

ClickUp 보기에서 달력, 클라이언트별, 예산, 광고 또는 디자이너를 선택하여 이해관계자 가시성을 확보하세요 또는를 선택하여 이해관계자 가시성을 확보하세요

일정을 추적할 수 있는 LinkedIn 콘텐츠 달력

유기적 콘텐츠 없이 링크드인 광고만 운영하는 것은 기회를 놓치는 일입니다. 누군가 귀사의 광고를 보고 회사 페이지로 이동했을 때 무엇을 보게 될까요? 마지막 게시물이 두 달 전이라면, 대화가 시작되기도 전에 신뢰를 잃은 셈입니다.

링크드인 콘텐츠 달력은 이 두 가지를 조율하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 광고 캠페인이 웨비나를 홍보한다면 해당 주 유기적 게시물은 동일한 주제에 대한 배경 정보를 제공할 수 있습니다. 또는 게시물에 반응한 사람들을 대상으로 리타게팅을 진행한다면, 어떤 콘텐츠가 언제 게시될지 미리 파악해야 합니다.

이 LinkedIn 콘텐츠 달력 템플릿을 사용해 보세요. 👇

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿으로 광고 워크플로우를 일관성 있고 투명하게 유지하세요.

ClickUp 콘텐츠 달력 템플릿을 활용하여 광고 콘텐츠 일정을 명확하게 관리하세요.

인지도 제고 게시물부터 리드 생성 업데이트까지 모든 LinkedIn 자산을 명확한 달력에 매핑하여 기획, 초안 작성, 검토, 게시 과정을 추적할 수 있습니다. 채널, 타겟 오디언스, 게시일, 콘텐츠 유형에 대한 사용자 지정 필드를 통해 콘텐츠를 손쉽게 세분화할 수 있습니다.

한눈에 파악 가능한 요약 정보를 제공하는 AI 기반 보고 대시보드

링크드인 캠페인 매니저의 기본 보고 기능만으로는 한계가 있습니다. 데이터는 존재하지만 탭과 시간 범위에 흩어져 있어 전체적인 상황을 파악하거나 트렌드를 발견하기 어렵습니다.

보고 대시보드는 모든 정보를 한눈에 보여줍니다. 지출, 노출, 클릭, 전환을 동시에 추적할 수 있습니다. 무엇보다도 시간이 지남에 따라 메트릭들이 어떻게 함께 움직이는지 관찰할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드로 AI 요약 및 업데이트를 즉시 받아보세요

ClickUp 대시보드는 팀이 작업을 진행하는 모습을 보여주면서 LinkedIn 광고 캠페인의 성과를 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 팀이 매일 업데이트하는 작업에서 데이터를 추출하는 카드를 통해 클릭, CPL, CTR, 전환, 지출 속도, 타겟팅 성과와 같은 핵심 성과 지표(KPI)를 추적할 수 있습니다.

캠페인 메트릭과 함께 팀 업무량, 작업 진행 상황, 승인 현황, 제작 타임라인을 확인할 수 있어 지연, 크리에이티브 수정 또는 작업량 변화가 결과에 영향을 미치는지 파악할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드의 AI 카드로 캠페인을 목적에 맞게 진행하세요

ClickUp Brain으로 구동되는 AI 카드 기능을 활용하여 다음과 같은 요소를 추가하세요:

AI 스탠드업™: 팀원 한 명의 최근 업무 활동을 간략히 요약해 줍니다.

AI 팀 StandUp: 선택한 범위 동안 여러 팀원이 달성한 성과를 보여줍니다

AI 요약: 캠페인 폴더 또는 프로젝트의 전반적인 상태와 주요 업데이트 사항을 강조합니다.

AI 프로젝트 업데이트: 작업, 타임라인, 장애 요소에 대한 전반적인 진행 상황 개요를 제공합니다.

AI 브레인: 성과, 지연, 우선순위에 대한 구체적인 질문을 즉시 답변받을 수 있습니다.

일을 지속적으로 추진하기 위한 자동화 및 에이전트

링크드인 광고 관리는 반복적인 단계가 많이 포함됩니다.

누군가 크리에이티브를 완성하면 승인을 위해 제출해야 한다는 점을 기억해야 합니다. 캠페인이 종료되면 보고서를 추출해야 합니다. 각각의 작업은 어렵지 않지만, 모든 것을 추적하는 데 시간이 많이 소요됩니다.

필요한 자동화 기능을 토글하거나 AI 기반 규칙을 워크플로우에 맞춰 맞춤형으로 설정하세요.

ClickUp 자동화 및 AI 에이전트는 LinkedIn 광고 워크플로우의 반복적인 단계를 처리하므로 팀은 실행에 집중할 수 있습니다.

시도해 볼 만한 자동화 예시:

상태 > 검토 준비 완료 > 승인 작업 자동 생성

사용자 정의 필드 타게팅 업데이트 > 캠페인 담당자에게 작업 할당

상태 > 승인됨 > 상태를 '예약 준비 완료'로 변경

상태 > 실행 중 > 분석 소유자에게 알림

매주 금요일 > 성과 평가 작업 생성

우선순위 업데이트 > 마감일 자동 조정

에이전트는 동일한 작업을 수행하지만, 여러분이 직접 손가락 하나 까딱할 필요 없이 처리해 줍니다. 팀 회원에게 작업을 할당하고, 업데이트를 전송하며, 요약 및 보고서를 정리하고, 심지어 여러분을 대신해 질문에 답변할 수도 있습니다. 확인해 보세요. 👇🏼

독립형 데스크톱 앱으로 구현하는 음성 중심 생산성

ClickUp Brain MAX는 데스크탑 AI 도우미로, 작업, 문서 및 연결된 앱에서 맥락을 추출하여 실제 캠페인 작업에 기반한 답변을 제공합니다.

탭 전환 없이 작업 공간에서 광고 초안을 검색하고, 과거 성과 노트를 확인하며, 타겟팅 세부 정보를 조회하거나 최신 LinkedIn 메트릭을 확인할 수 있습니다. 또한 여러 AI 모델을 지원하므로, 워크플로우를 유지한 채로 광고 문안 변형을 작성하고, 타겟팅 설명을 정리하며, 산발적인 아이디어를 실행 가능한 단계로 전환할 수 있습니다.

ClickUp Brain MAX의 음성 입력 기능으로 작업 속도를 4배 빠르게

ClickUp Brain MAX로 생각을 말하면 작업, 노트 또는 메시지로 바로 텍스트로 변환됩니다.

이 도구는 @멘션과 링크를 인식하고, 맞춤형 어휘를 지원하여 업계 용어와 캠페인 이름을 이해하며, 앱 간 연동을 지원합니다. 즉, LinkedIn 캠페인 매니저를 보면서 최적화 아이디어를 구상한 후 바로 업데이트가 필요한 작업에 적용할 수 있습니다.

바쁜 검토 주기 동안 타이핑의 번거로움을 없애고, 사고 흐름을 끊기지 않게 유지하며, 결정이 신속히 진행되어야 할 때 팀원 간에 더 명확하고 빠른 업무 인계를 가능하게 합니다.

링크드인 광고 최고의 실행 방식

Linkedin 광고 효과를 높이기 위한 최고의 실행 방식을 적용해 보세요. 📈

제목으로 LinkedIn을 페이스북처럼 대하지 마세요

마케팅 담당자들이 저지르는 가장 큰 실수는 다른 플랫폼에서 사용하던 동일한 전략을 그대로 적용하는 것입니다.

링크드인 사용자들은 다른 마음가짐으로 접속합니다. 휴식을 위해 스크롤하는 게 아닙니다. 회의 사이사이 전문적인 가치를 찾아 스캔하는 중이죠. 사용자가 넘어가기 전까지 크리에이티브가 관련성을 알릴 수 있는 시간은 고작 2초 정도입니다.

이는 구체성을 앞세워야 함을 의미합니다. 일반적인 문제점은 무시당하기 마련입니다. 하지만 지난주 화요일에 나눈 대화처럼 들리는 내용을 멘션한다면, 그들의 관심을 사로잡을 수 있습니다.

🔍 알고 계셨나요? 소셜 광고에서 사회적 신호에 대한 필드 실험 결과, 동료 소속 정보(예시: '친구가 이 브랜드를 좋아합니다')를 추가하면 광고 클릭률과 연결 형성률이 크게 증가하는 것으로 나타났습니다. 특히 그 동료가 강한 유대 관계일 때 더욱 두드러졌습니다.

제안 내용을 인지도 수준에 맞추세요

차가운 잠재 고객은 데모를 원하지 않습니다. 그들은 당신을 거의 알지 못합니다. 너무 일찍 영업 팀과의 대화를 강요하면 예산을 낭비하고 잠재 고객이 준비되기 전에 그들을 소진시킵니다.

단계별로 생각하세요:

인식이 낮은 대상 고객에게는 신뢰성을 구축하는 교육용 콘텐츠가 필요합니다

문제의식을 가진 대상 고객은 자신의 어려움을 재구성하는 프레임워크나 관점에 반응합니다

솔루션에 관심이 있는 대상 고객은 증거를 원합니다: 사례 연구, 비교 자료, 구체적인 내용

데모 요청은 적극적으로 검토 중인 분들만 가능합니다.

대부분의 LinkedIn 광고 계정은 모든 대상에게 단일 오퍼만 노출합니다. 이는 수익 기회를 놓치고 있는 것입니다.

결정을 내리기 전에 광고에 숨을 쉬게 하세요

성과를 매시간 확인하고 싶은 유혹은 이해하지만, LinkedIn 알고리즘은 최적화할 시간이 필요합니다. 하루 이틀의 데이터만으로 변경하면 잘못된 결론에 이를 수 있습니다. 화요일에는 실패한 것처럼 보였던 캠페인도 시스템이 참여자를 파악하면 금요일에는 성과를 내기 시작할 수 있습니다.

새로운 광고 크리에이티브는 최소 일주일 이상 운영하고 수천 건의 노출을 확보한 후에 평가하세요. 그렇지 않으면 신호가 아닌 잡음에 반응하는 꼴이 됩니다.

목표만큼 적극적으로 제외 조건을 활용하세요

대부분의 광고주는 도달하고자 하는 대상에만 집중하고 피하고 싶은 대상은 간과합니다. 기존 고객, 경쟁사, 구직자, 부적합 업종을 제외하면 타겟팅이 현저히 정교해집니다.

캠페인 데이터를 정기적으로 검토하여 패턴을 파악하세요.

특정 세그먼트가 클릭만 하고 구매로 이어지지 않는다면 제외하세요. 엄격한 제외 설정은 예산이 실제 구매 가능 고객에게 도달하도록 합니다.

구매 주기별로 캠페인 시기 설정하기

B2B 구매는 예산, 분기, 계획 시즌과 연계된 주기를 따릅니다.

예산이 동결된 12월에 고가 솔루션을 광고하는 것은 돈 낭비입니다. 신규 예산이 잠금 해제되는 1분기에 광고를 확대하면 예산 대비 효과를 극대화할 수 있습니다.

고객이 일반적으로 평가하고 구매하는 시기를 파악하세요. 캠페인 달력을 이에 맞춰 조정하십시오: 활발한 구매 기간에는 지출을 늘리고, 비수기에는 유지 관리 수준으로 줄이세요.

📖 추천 자료: 이상적인 고객을 정의하는 무료 목표 고객 템플릿

ClickUp으로 LinkedIn 광고 캠페인을 한 단계 업그레이드하세요

각 단계마다 서로 다른 방향으로 이끌려 링크드인 광고가 혼란스러울 수 있습니다. 크리에이티브는 한 곳에서 기획하고, 성과는 다른 곳에서 추적하며, 팀원들에게 검토 알림을 보내는 작업은 또 다른 tool에서 이루어집니다. 하지만 학습 곡선을 넘어서면 전체 과정이 마치 자신이 주도하는 리듬처럼 느껴지기 시작합니다.

ClickUp은 그 리듬을 유지하도록 도와줍니다.

ClickUp 화이트보드에서 캠페인 컨셉을 구상하고, ClickUp 대시보드를 통해 성과 추이를 모니터링하며, 자동화 기능을 통해 반복 작업을 처리하세요.

크리에이티브 제작 시에는 더욱 빠르게 진행할 수 있습니다. ClickUp Brain이 광고 카피를 작성하고, 다양한 버전을 초안 작성하며, 헤드라인을 다듬고, 각 대상 세그먼트에 맞게 메시지를 조정하는 데 도움을 줍니다. 그런 다음 ClickUp Brain MAX를 사용하여 작업 공간 내에서 깔끔하고 브랜드에 맞는 광고 비주얼을 생성하세요. Talk to Text 기능을 통해 순간적인 아이디어도 바로 반영되므로 검토 과정에서 누락되는 내용이 없습니다.

모든 것이 연결되어 있으므로, 모든 캠페인이 더 명확하고 일관성 있으며 자신감 있게 진행됩니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요! ✅

자주 묻는 질문(FAQ)

링크드인 광고는 일반적으로 CPC(클릭당 비용) 또는 CPM(천회 노출당 비용) 모델로 운영됩니다. 비용은 타깃 대상과 경쟁 상황에 따라 다르지만, 대부분의 캠페인은 클릭당 5~12달러 또는 이에 상응하는 CPM 범위에 속합니다. 고도로 타깃팅된 세그먼트는 비용이 더 많이 드는 경우가 많습니다.

리드 생성 양식은 사용자가 LinkedIn을 떠나지 않고 세부 정보를 제출할 수 있어 리드 확보에 가장 효과적입니다. 스폰서드 콘텐츠도 강력한 제안이나 게이트드 자산과 함께 사용할 때 우수한 성과를 보입니다.

네. 소규모 비즈니스도 좁은 목표층을 설정하고 웹사이트 방문이나 리드 생성 같은 간단한 목표를 활용하여 집중적이고 저예산 캠페인을 운영할 수 있습니다. LinkedIn의 최소 예산은 통제된 테스트를 진행하기에 충분히 관리 가능한 수준입니다.

전환은 웹사이트에 설치된 LinkedIn 인사이트 태그를 통해 추적됩니다. 이 태그는 양식 완료, 가입, 다운로드 등의 행동을 포착하여 캠페인 효과를 측정합니다.

ClickUp은 캠페인 작업, 승인, 자산, 타임라인 관리를 체계화합니다. Teams는 ClickUp 작업 우선순위, 맞춤형 작업 상태, 문서를 활용하여 계획을 효율화하고 실행을 모니터링하며 캠페인 전반에 걸쳐 성과 노트를 일관되게 관리합니다.