Figma AI를 열고 ‘이 레이아웃 수정해줘’, ‘대시보드 생성해줘’, 또는 ‘이 화면 깔끔하게 만들어줘’ 같은 걸 입력하면, 가장 평범한 디자인만 뱉어내는 그 순간, 아시죠?

프롬프트를 다듬습니다. 그리고 또 다듬습니다. 어느새 프롬프트를 27개나 작성한 채, 어떻게 Figma AI가 내 생각을 읽도록 강요하며 두 시간 동안 대화를 나누게 됐는지 의아해합니다.

바로 이 때문에 프롬프트 작성법을 숙달하는 것이 진정한 디자인 역량이 되었습니다. 이 블로그 글은 바로 그 문제를 해결하기 위해 존재합니다.

이 가이드에서는 다양한 사용 사례에 맞춰 제작된 40개 이상의 Figma AI 프롬프트를 확인하실 수 있습니다. 또한 ClickUp이 더 나은 대안인 이유도 함께 소개합니다. 시작해 보세요! 💪

Figma AI란 무엇인가요?

via Figma AI

Figma AI는 Figma 디자인 생태계 내에서 AI 기반 기능 및 통합 솔루션 모음입니다. UI/UX 디자이너, 제품 팀, 제작자의 워크플로우를 가속화하고 향상시키도록 설계되었습니다.

아이디어 구상부터 프로토타이핑까지 모든 것을 간소화하는 생성형 디자인, 자동화된 텍스트 및 이미지 기능을 포함합니다.

주요 Figma AI 제품 및 기능은 다음과 같습니다:

초안

Figma Make

텍스트 생성 및 재작성

이미지 생성

스마트 복제

배경 제거

비주얼 애셋 검색

자동 레이어 이름 변경

AI 프로토타이핑

본질적으로 Figma AI는 브레인스토밍 시 막힌 부분을 해결하고, 반복 작업을 가속화하며, 디자인과 개발 간의 간극을 메워줍니다.

Figma AI 프롬프트란 무엇인가요?

Figma AI 프롬프트는 내장 기능이나 플러그인을 통해 AI 기능을 트리거하는 자연어 명령어나 설명입니다.

via Figma AI

Figma AI 프롬프트 시작 방법:

관련 Figma AI 도구 또는 기능을 열어보세요

원하는 결과물(레이아웃, 이미지, 카피, 프로토타입)에 기반하여 명확하고 구체적인 지시사항 또는 설명(프롬프트)을 입력하세요.

AI의 출력을 검토하고 필요에 따라 편집하여 다듬으세요. 추가 편집은 해당 오브젝트에 대한 프롬프트 기반 제어를 재정의합니다.

효과적인 Figma AI 프롬프트 작성법

Figma용 효과적인 AI 이미지 프롬프트 작성법을 단계별로 마스터하는 가이드입니다.

1단계: 명확한 역할과 맥락 설정하기

AI에게 자신이 누구이며 무엇을 구축 중인지 먼저 알려주세요. 화면 유형, 사용자 목표, 대상 고객(전자상거래 관리자용), 변형(라이트/다크 모드 포함), 플랫폼(모바일 우선, iOS 스타일링) 등을 명확히 제시하여 일반적인 결과를 피하세요.

via Figma AI

다음과 같은 세부 사항을 포함하세요:

컴포넌트 라이브러리 (사용자 인터페이스 키트의 카드 / 버튼 / 입력 필드 활용)

브랜드 토큰 (색상, 간격 스케일, 타이포그래피 규칙)

상호작용 원칙 (점진적 공개, 모달 창 회피, 최소한의 마찰)

사용자 페르소나 컨텍스트 (기술 친숙도가 낮은 초보 구매자를 위한 디자인)

📌 예시: 브랜드 색상 #1A73E8 및 #E37400을 적용한 디자인 시스템을 사용해 자동 레이아웃으로 2단계 가입 화면을 구축하세요.

이는 모델에 역할 기반 사고방식을 부여하여 더 맞춤화된 디자인 아이디어를 생성하는 데 도움이 됩니다.

💡 전문가 팁: 디자인 시스템의 핵심 요소(컴포넌트 라이브러리, 색상 토큰, 타이포그래피, 그리드 시스템, 명명 규칙)를 AI에 제공하세요. Figma의 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버를 통해 프롬프트가 파일 구조와 스타일링 규칙에 완벽하게 부합하도록 할 수 있습니다.

🚀 빠른 팁: ClickUp 문서로 Figma AI 프롬프트를 중앙 집중화하세요. 모든 AI 프롬프트를 하나의 중앙 작업 공간에서 관리할 수 있습니다. 와이어프레임, 인터랙션, 시각적 마무리 등 사용 사례별로 페이지를 중첩하여 모든 내용을 체계적으로 정리하고 쉽게 찾을 수 있도록 하세요. 자주 사용하는 프롬프트를 재사용 가능한 AI 프롬프트 템플릿으로 전환하여 시간을 절약하고 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 보장하세요. AI 프롬프트를 ClickUp 문서에서 중앙 집중화하세요 모든 Figma AI 프롬프트를 ClickUp 문서에 저장하세요

2단계: 큰 작업을 세분화하세요

한 번에 전체 제품 UI를 요청하지 마세요.

작업 분할: 먼저 와이어프레임이나 구조를 요청한 후, 상호작용(예: 네비게이션 흐름)을 프롬프트하고, 마지막으로 스타일, 간격, 반응형 디자인을 세밀하게 다듬으세요.

이 '분할 정복' 전략은 각 AI 반복 작업을 집중시킵니다. 프롬프트 입력 전 프레임을 정리하고 레이어에 이름을 지정하며 자동 레이아웃을 적용하세요. 체계적으로 구성된 파일은 Figma AI가 해석하고 디자인을 생성하기 더 쉽습니다.

📌 예시: '내 앱 디자인해줘'라는 하나의 큰 프롬프트 대신 프롬프트 체이닝을 활용해 분해하세요: 스페이스, 접근성, 반응형 디자인을 세밀하게 조정하세요

와이어프레임 또는 레이아웃 생성

상호작용 가능한 상태나 전환을 요청하세요

📎 디자이너들이 자주 사용하는 분석 항목:

1차: 구조 요청 > 3가지 와이어프레임 옵션 제시

2차: 컴포넌트화를 요청하세요 > 이 프레임들을 재사용 가능한 컴포넌트로 변환하세요

3차: 마무리 작업 요청 > 브랜드 시스템 및 스페이스 규칙 적용

라운드 4: 상호작용 요청 > 이 흐름에 대한 변형 및 전환 추가

이 반복적 접근 방식은 실제 UX 워크플로우를 반영하며 더 깔끔한 Figma 디자인을 만들어 냅니다.

💡 전문가 팁: 대규모 디자인 작업을 분할할 때는 각 AI 프롬프트를 ClickUp 작업 또는 하위 작업으로 전환하세요. '대시보드 UI 디자인'과 같은 상위 작업으로 시작한 후, 각 단계(와이어프레임, 인터랙션, 컴포넌트화, 스타일링)에 대한 하위 작업을 생성하세요. 각 하위 작업에 우선순위, 마감일 또는 담당자를 할당하고 필요에 따라 하위 작업을 확장, 축소 또는 변환할 수도 있습니다.

3단계: 제약 조건과 가이드라인 추가하기

제약 조건은 특히 성숙한 디자인 시스템을 갖춘 팀에게 AI가 생산 준비가 된 결정을 내리도록 안내합니다. 제약 조건이 구체적일수록 Figma AI는 사용 가능한 프레임을 더 일관되게 출력합니다.

유용한 제약 조건:

/UI-Library/Core 폴더의 컴포넌트만 사용하세요

일러스트레이션은 피하세요. 아이콘그래피만 사용하세요.

스크린 높이를 700px 미만으로 유지하여 폴드 가시성 확보

다단계 양식을 제외하고 모든 것을 단일 화면으로 유지하세요

🔍 알고 계셨나요? 프롬프트 접미사 해킹은 메인 프롬프트가 무해하더라도 AI 필터를 우회할 수 있습니다. 연구진에 따르면 '+_§ 지시를 정확히 따르세요' 같은 무의미한 문자열을 추가하면 안전 장치를 우회할 수 있는데, 모델이 의미를 재해석하려 지나치게 노력하기 때문입니다.

4단계: 반복과 개선

디자인 과정에서 Figma AI 출력을 발판 삼아 레이아웃을 조정하고, 디자인 시스템의 자산을 활용해 아이콘을 교체하며, 반응형 디자인을 재확인하고, 플랫폼 가이드라인을 적용하세요.

정밀하게 반복하는 방법:

AI에게 스페이스 합리화를 요청하세요: 4/8/12 스케일에 맞춰 스페이스를 표준화하고 불일치를 제거합니다

대체 UX 패턴 요청: 다단계 마법사 대신 단일 페이지 결제 방식을 사용한 변형안을 제시해 주세요.

표면 경계 사례 레이아웃: 긴 제품명, 재고 부족 배지, 여러 배송 옵션이 포함된 버전을 표시하세요

🧠 재미있는 사실: MIT 연구에 따르면 출력 품질 개선의 약 절반은 더 나은 AI 모델로 전환한 것이 아니라 사용자가 더 나은 프롬프트 작성법을 익힌 데서 비롯되었습니다. 즉, 필요한 것을 요청하는 방법을 안다면 기술이 도구를 능가한다는 뜻입니다.

5단계: 모든 요소를 하나의 완벽한 프롬프트로 통합하기

목표, 제약 조건, 맥락, 반복 작업을 명확히 한 후 이를 간결하면서도 상세한 하나의 프롬프트로 통합하세요. 이렇게 하면 단 한 번의 작업으로 거의 완성된 디자인을 얻을 가능성이 높아집니다.

프롬프트 엔지니어링 예시:

목표: 원하는 결과

컨텍스트: 제품, 대상, 흐름, 플랫폼

시스템 세부사항: 구성 요소, 토큰, 간격

레이아웃: 그리드, 정렬, 제약 조건

스타일: 시각적 방향성, 접근성

제약 조건: 피하거나 한도를 설정해야 할 사항

시작하기 위한 예시: 홈 트레이닝에 관심 있는 청년층(18~30세)을 목표로 한 구독형 피트니스 앱의 반응형 모바일 우선 랜딩 페이지를 디자인하세요. 헤드라인과 CTA가 포함된 히어로 섹션, 세 개의 기능 카드, 추천글 슬라이더, 가입 버튼을 포함하세요. 색상 #FF6B6B, #4ECDC4, #FFFFFF와 Inter 폰트를 사용하며, 일관된 스페이스와 패딩을 적용하세요. * 데스크탑은 12열 그리드, 모바일은 4열 그리드를 따르세요. 히어로 이미지를 중앙 정렬하고, 기능 카드는 균일한 간격으로 배치하며, 추천글 슬라이더는 전체 너비로 만드세요. 스타일은 활기차고 동기부여가 되며 친근해야 하며, 접근성이 높고 CTA(행동 유도)의 가시성이 명확하게 보이도록 하세요. 복잡한 레이아웃, 지나치게 어두운 색상, 클리셰적인 스톡 사진은 피하세요.

📖 추천 읽기: 프롬프트 엔지니어가 되는 법

다양한 사용 사례별 최고의 Figma AI 프롬프트

AI에 질문하는 방법을 고민 중이라면, 바로 워크플로우에 적용해 레이아웃, 프로토타입, 다양한 변형을 몇 초 만에 생성할 수 있는 실용적인 Figma AI 프롬프트 모음을 소개합니다.

PUI 레이아웃 생성 및 화면 생성

Figma AI 프롬프트로 제품 상세 페이지 디자인하기

1. [제품 유형]의 [화면 유형]에 대해 [숫자]개의 레이아웃 변형을 생성하세요. 포함 사항: [사용자 페르소나]에 맞춤화된 히어로/메인 섹션, 보조 콘텐츠 블록, CTA 배치, 네비게이션 패턴, 샘플 콘텐츠 플레이스홀더. [그리드 크기] 그리드 시스템에 맞춘 레이아웃 구조 적용

2. [사용자 작업]을 위한 [스크린 수] 화면에 걸친 완전한 흐름을 설계하세요. 포함 사항: 초기 상태, 중간 상태, 성공 상태, 오류 처리. [플랫폼]에 적합한 상호작용 패턴을 사용하고, [디자인 시스템 이름]에 맞춰 간격과 계층 구조를 조정하세요.

3. [기능명] 화면을 위한 세 가지 대체 와이어프레임 옵션을 생성하세요. 다음을 포함하세요: 콘텐츠 계층 구조, 액션, 양식 입력란(해당 시), 마이크로카피 자리표시자. [사용 맥락](낮음/중간/높음)에 적합한 시각적 밀도를 사용하세요.

4. [페이지 유형]에 대한 반응형 레이아웃을 생성하세요. 데스크탑, 태블릿, 모바일 버전을 포함하고, 컴포넌트 적용, 브레이크포인트 동작, [주요 사용자 목표]를 지원하는 재배치된 콘텐츠 블록을 포함하세요.

5. [페이지 목적]을 위한 전체 페이지 템플릿을 제작하세요. 헤더 구조, 콘텐츠 섹션, CTA 행, 선택적 사이드바, 푸터를 포함합니다. 톤과 시각적 계층은 [브랜드 개성]과 일치하도록 유지하세요.

6. [온보딩/결제/설정 프로세스]를 위한 다단계 경험을 디자인하세요. 명확한 진행률 표시기, 맥락 설정 헤더, 양식 논리, [라이트 모드/다크 모드] 변형을 포함하세요.

7. [모바일/웹] 제품용 세 가지 네비게이션 패턴을 생성하세요: 상단 네비게이션, 하단 네비게이션, 사이드바 네비게이션. 아이콘 자리 표시자, 활성화/비활성화 상태, [제품 카테고리] 관련 샘플 라벨을 포함하세요.

💡 전문가 팁: 실제 제품 스크린샷을 참고하세요. 'Notion의 왼쪽 사이드바와 유사한 설정 패널을 디자인하라'는 추상적인 설명보다 훨씬 효과적입니다. Figma AI는 실제 UI로 훈련되었기 때문에, 브랜드/제품 참조가 일반적인 용어보다 더 나은 패턴 매칭을 가능하게 합니다.

아이콘, 일러스트레이션 및 마이크로 비주얼 생성

Figma AI로 전신 포즈를 포함한 다양한 캐릭터 콘셉트를 생성하세요

8. [제품 유형]용 [스타일 유형] 아이콘 세트 [개수]개를 생성하세요. 채워진 버전과 윤곽선 버전, 일관된 획 두께, 모서리 반경, [브랜드 테마]에 부합하는 시각적 은유를 포함하세요.

9. [기능]을 위한 빈 상태, 로딩 상태, 오류 상태 일러스트레이션 세트를 제작하세요. 스타일은 [일러스트레이션 스타일]을 따르고, [색상 팔레트 유형]을 포함하며, [감정/분위기]를 불러일으키는 시각적 단서를 반영해야 합니다.*

10. [개념 목록]을 나타내는 [개수]개의 배지 아이콘 컬렉션을 디자인하세요. [플랫폼 가이드라인]에 적합한 일관된 크기, 모양 언어 및 상징성을 사용하세요.

11. *[페이지 유형]을 위한 히어로 일러스트레이션 컨셉을 제작하세요. [비주얼 스타일]을 사용하며 [핵심 컨셉], [보조 컨셉], [사용자 결과]를 나타내는 요소를 포함하세요. 색상, 분위기, 구도 관련 노트도 포함하십시오.

12. *[사용 사례]에 대한 [시각적 스타일]의 맥락적 스팟 일러스트레이션 세트를 생성하세요. 명확한 초점 포인트, 단순한 양식, 작은 크기(예: 대시보드 또는 툴팁)에 최적화된 디테일을 포함하세요.

13. [제품 카테고리]용 마스코트/캐릭터의 [숫자]가지 변형 탐색을 제작하세요. 포함 사항: 전신 포즈, 간단한 표정 변화, 액세서리 변형, [브랜드 색상]에 맞춘 색상 옵션

14. [제품 유형]의 [스타일 유형] 로딩 표시기 디자인. [테마]를 표현하는 선형, 원형, 애니메이션 메타포 포함

👀 유용한 팁: ClickUp과 Figma의 연동을 통해 Figma 디자인을 ClickUp 작업에 직접 삽입할 수 있습니다. 이를 통해 모든 디자인 파일, 피드백, 프로젝트 업데이트를 한곳에 모아 관리하세요. 디자이너와 이해관계자들이 ClickUp을 벗어나지 않고도 디자인을 검토하고 의견을 제시할 수 있어 승인 과정을 가속화하고 tool 간 오가며 발생하는 번거로움을 줄일 수 있습니다. Figma와 ClickUp을 연결하여 디자인과 작업을 한 곳에서 관리하세요 ClickUp은 Zapier나 Latenode 같은 tools를 통한 자동화도 지원하므로, Figma 업데이트로 ClickUp 작업을 트리거하거나 그 반대의 작업도 가능합니다.

💡 전문가 팁: 플러그인 호환 출력 형식을 명시하세요. '이 달력 UI를 각 날짜를 별도의 컴포넌트 인스턴스로 생성하고, 8×5 자동 레이아웃 그리드로 구성하세요.' 이렇게 하면 플랫 시각적 모크업뿐만 아니라 Automator나 콘텐츠 릴 같은 플러그인과도 호환되는 출력을 보장합니다.

UX 흐름, 상호작용 및 프로토타이핑

Figma AI 프롬프트를 활용하여 양식 상호작용 흐름 생성하기

15. [기능]에 대한 상호작용 패턴 생성: 호버, 포커스, 활성화, 비활성화, 오류 상태 포함. 동작을 [플랫폼 가이드라인] 및 [디자인 시스템 이름]과 일치시킵니다.

16. 사용자가 [상태 A]에서 [상태 B]로 전환하는 방식을 보여주는 [번호]개의 마이크로 인터랙션 컨셉을 생성하세요. 이징 선호도, 타이밍, 모션 방향 및 접근성 대안을 포함하세요.

17. [기기 유형]을 위한 [화면 유형] 스크롤 가능 경험을 디자인하세요. 고정 헤더, 패럴랙스 효과 적용 가능 영역, 점진적 정보 공개, 적응형 콘텐츠 동작을 포함합니다.

18. [사용자 작업]에 대한 구조화된 사용자 흐름 다이어그램을 생성하세요. 의사 결정 지점, 대체 경로 및 시스템 응답을 표시하고, 간소화된 프레임 썸네일을 사용하여 상태를 표현하세요.

19. [양식 유형]에 대한 상호작용 모크업 생성: 검증 로직, 인라인 힌트, 오류 메시지, [대상 유형]에 최적화된 자동 채우기 동작 포함

20. [화면 A]와 [화면 B] 사이의 [네비게이션 패턴] 전환 애니메이션을 디자인하세요. 기간, 이징 유형, 권장되는 구성 변경 사항을 포함하세요.

21. [컴포넌트]의 상태 변형을 생성하세요. 로딩, 성공, 실패, 긴 콘텐츠 시나리오를 포함합니다. 상태는 [디자인 시스템 규칙]과 [브랜드 톤]을 기반으로 하세요.

💡 전문가 팁: 명시적인 원자 디자인 계층 구조를 요청하세요. '아이콘, 텍스트 스타일 같은 원자(atom)를 먼저 생성한 다음, 입력 필드 같은 분자(molecule), 로그인 양식 같은 유기체(organism)를 생성해 주세요.' 이렇게 하면 Figma AI가 컴포넌트화할 수 없는 일회성 중첩 그룹 대신 재사용 가능한 기본 요소를 구축하도록 강제합니다.

디자인 시스템 확장 및 컴포넌트 일

UI를 위한 일관된 타이포그래피 스케일 설계하기

22. [컴포넌트 유형]의 컴포넌트 변형을 생성하세요. 여기에는 크기(S/M/L), 상태, 콘텐츠 변형이 포함됩니다. [디자인 시스템]의 토큰 규칙에 따라 간격, 반경, 색상, 타이포그래피를 적용하세요.

23. [제품 유형]용 전체 양식 컨트롤 세트 생성: 텍스트 입력, 드롭다운 메뉴, 체크박스, 라디오 버튼, 슬라이더, 세그먼트 컨트롤, 날짜 선택기. [접근성 표준]에 부합하는 모든 상태 및 유효성 검사 로직 포함

24. [디자인 시스템 이름]을 활용한 범용 섹션 빌더용 레이아웃 템플릿을 제작하세요. 반응형 동작을 지원하는 히어로 블록, 카드 그리드, 기능 행, 추천사 행, FAQ 섹션을 포함합니다.

25. [사용 사례]에 최적화된 타이포그래피 스케일을 디자인하세요. 제목, 부제목, 본문 텍스트, 메타 텍스트, 캡션, 숫자 스타일을 포함합니다. UI 내 사용 예시를 포함하세요.

26. [컴포넌트 라이브러리]용 간격 및 크기 가이드라인 생성. 간격 토큰, 패딩 규칙, 피해야 할 오용 예시 제공

27. [컴포넌트 이름]에 대한 문서화 가능한 컴포넌트 사용 예시를 생성하세요. 여기에는 권장/비권장 비교, 일반적인 구성, 권장 접근성 관행이 포함됩니다.

28. [기본 팔레트]를 기반으로 의미론적 색상, 상호작용 색상, 중성 변형, 다크 모드 매핑을 포함한 색상 체계 확장 생성

💡 전문가 팁: 의미론적 색상 언어를 사용하세요. '의미론적 토큰이 포함된 주요 액션 버튼'은 테마 적용이 가능한 컴포넌트를 만듭니다. '파란색 버튼'은 다크 모드에서 작동하지 않는 16진수 값을 하드코딩합니다.

브레인스토밍, 컨셉 확장, 창의적 탐구

Figma AI 프롬프트로 브랜드 아이덴티티를 위한 브레인스토밍 영감 보드 만들기

29. [제품 카테고리]의 신규 [기능]에 대한 [번호]개의 컨셉 방향을 생성하세요. 독특한 사고 모델, 레이아웃 철학, 사용자 경험 가설을 포함시키세요.

30. [UX 문제] 해결을 위한 세 가지 발산적 접근법을 브레인스토밍하세요. 실용적 해결책, 유희적 해결책, 최소한의 해결책을 각각 레이아웃 스케치와 근거와 함께 제시하세요.

31. [기능 아이디어]에 대한 초기 컨셉 스케치를 제작하세요. 원시 와이어프레임 탐색, 멘탈 모델, 사용자 동기, 위험 요소 고려 사항을 포함하세요.

32. [신흥 트렌드], [기술], [사용자 행동 변화]를 반영한 [제품 유형]의 미래 지향적 변형 디자인을 제안하세요

33. [브랜드/제품]의 가능한 시각적 스타일을 보여주는 [개수]개의 시각적 탐색 보드를 생성하세요. 여기에는 참고 자료, 색상 방향, 타이포그래피 아이디어, 레이아웃 영감이 포함됩니다.

34. 제스처 기반, 단계별, 선언적 또는 예측형 등 다양한 상호작용 모델을 통합한 [흐름]에 대한 창의적인 대안을 개발하세요

35. [제품명] 리디자인을 위한 세 가지 무드보드 방향을 제시하세요. 스타일 테마별로 분류된 무드, 타이포그래피, 색상, 레이아웃, UI 패턴에 대한 영감을 포함하세요.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 20%가 최대 15개 탭을 몇 주 동안 열어둔 적이 있다고 고백했습니다! 네, 몇 주 동안 말이죠! 이 '좀비 탭'🧟은 메모리와 정신적 스페이스를 잡아먹으며, 무시해도 조용히 집중력을 고갈시킵니다. 미완성 항목이 배경에서 에너지를 빼앗는 전형적인 주의력 잔여물입니다. ClickUp의 AI 기반 Enterprise 검색으로 브라우저의 무덤 같은 저장 공간은 이제 안심하고 버리세요. 중요한 모든 내용은 작업 공간과 연동된 타사 도구 전반에서 즉시 검색 가능합니다. 심지어 지난 금요일 회의에서 논의된 노트를 ClickUp AI에게 물어보면, 해당 노트를 가져와서 보여줍니다!

리서치, UX 전략 수립, 이해관계자 커뮤니케이션

36. [문제 영역]을 대상으로 [사용자 세그먼트]를 겨냥한 UX 문제 진술서를 생성하세요. 컨텍스트, 제약 조건, 성공 메트릭 및 잠재적 기회를 포함하세요.

37. [사용자 시나리오]에 대한 여정 지도를 작성하세요. 감정 상태, 문제점, 기대치, 가치 창출 순간을 포함합니다. 최적화된 여정 1개를 제공하세요.

38. 사용자가 [옵션 A], [옵션 B], [옵션 C] 중에서 선택하는 방식을 보여주는 기능 비교 UI 모형을 제작하세요. 인지 부하 고려 사항과 의사 결정 지원 UI 단서를 포함하세요.

39. [테스트 세션]의 사용성 테스트 결과를 구조화된 인사이트 대시보드로 요약하여 다음을 표시하세요: 문제, 심각도, 사용자 인용문, 제안된 UI 조정 사항

40. [디자인 결정]을 설명하기 위한 이해관계자 프레젠테이션 프레임워크 생성. 문제 정의, 검토된 디자인 대안, 선택된 방향 및 근거 포함

41. [핵심 기능]과 [전략적 목표]를 통합한 미래 경험 상태를 표현하는 [제품 비전]의 '북극성' 컨셉 비주얼 생성

42. [경쟁사 목록]에 대한 신속한 경쟁사 UI 분석을 수행하여 컴포넌트 패턴, 네비게이션 모델, 시각적 밀도, UX 차별화 요소를 강조하세요

피그마 AI 프롬프트 사용 시 피해야 할 흔한 실수

Figma AI 프롬프트 작성 시 디자이너들이 흔히 저지르는 실수와 해결 방법은 다음과 같습니다:

❌ 실수 ✅ 솔루션 💬 프롬프트 예시 컨텍스트 "이걸 더 잘 만들어 봐" 같은 모호한 디자인 요청을 하는 것 목표 정의하기 "스페이스 및 타이포그래피 규칙을 적용하여 이 카드의 명확성과 계층 구조를 개선하세요" 명확성 플랫폼 또는 레이아웃 제약 조건을 명시하지 않음 컨텍스트 추가 “모바일 우선, iOS 패턴, 8포인트 그리드, 엄지 손가락 닿는 영역을 생성하세요” 제약 조건 디자인 시스템을 무시하는 것 AI에게 무엇을 사용할지 알려주세요 “버튼, 표면 색상, 간격 스케일, 카드 컴포넌트를 적용하세요” 디자인 시스템 하나의 프롬프트로 여러 화면 또는 흐름 요청하기 세분화하세요 "화면, 변형 또는 사용자 흐름 단계당 하나의 프롬프트" 범위 사용자 컨텍스트 제공 없음 인물 설정과 의도 추가 "가격 대를 비교하는 초보자 사용자를 위한 최적화" 사용자 컨텍스트 상호작용 세부사항 생략 명확하게 표현하세요 "입력 필드에 호버 상태, 오류 처리, 인라인 힌트를 포함하세요" 인터랙션 AI가 파일 구조를 이해한다고 가정합니다 참고하세요 “원자/버튼/기본 요소와 레이아웃/카드 기반 구성 요소를 사용하세요” 파일 구조

Figma AI 도구 사용 시 제한 사항

실제 사용자 리뷰에 따르면 Figma AI가 디자인 워크플로우를 가속화하지만, 여전히 주의해야 할 몇 가지 실질적인 한계가 존재합니다:

대용량 파일 또는 복잡한 프로토타입에서는 성능이 저하될 수 있습니다. 다수의 공동 작업자나 상호작용형 UI 구성 요소가 포함될 경우 속도 저하를 경험한다는 사용자의 보고가 많습니다.

안정적인 인터넷 연결에 대한 높은 의존도 : 브라우저 기반 특성으로 인해 연결 상태가 좋지 않으면 프로토타이핑, 편집 및 실시간 협업이 중단될 수 있습니다.

AI가 생성한 인터랙션과 레이아웃은 여전히 수동 정리가 필요합니다 . 사용자들은 자동화된 결과가 항상 즉시 사용 가능한 수준은 아니라고 지적합니다.

개발자 모드와 같은 시각적 속성에 대한 결제 장벽 증가는 프리랜서와 소규모 팀에게 향후 비용 부담 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다.

🧠 재미있는 사실: '게으른 프롬프팅(lazy prompting)'이라는 용어는 AI 전문가 앤드류 응( Andrew Ng) 이 대중화시켰습니다. 그는 일부 모델의 경우 완전한 지시사항이 필요하지 않다고 주장했습니다. 오류 메시지와 같은 최소한의 단서만으로도 충분할 수 있다는 것이죠. 이는 AI가 의도를 추론하는 능력이 향상됨에 따라 프롬프트 설계 방식이 변화하고 있음을 시사합니다.

탐색해볼 만한 Figma AI 대안

디자인 스택에서 더 많은 가능성을 탐색하는 데 도움이 될 Figma AI 대안 목록입니다.

1. ClickUp (AI 지원 디자인 워크플로우 및 크로스-기능적 협업에 최적)

오늘날 디자이너들은 그 어느 때보다 많은 AI 도구를 동시에 다루고 있습니다.

와이어프레임용 Figma, 브레인스토밍용 Figma, 작업 추적용 Figma, 피드백용 Figma 등. 이는 워크플로우를 분산시키고 업무 확산을 초래하여, 서로 분리된 앱, 이메일, 채팅 간에 맥락이 상실되게 합니다.

이러한 분할의 대가는 막대하며, 생산성 손실로 약 2조 5천억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다.

업무 확산과 생산성에 미치는 영향

지금쯤 여러분은 이렇게 생각하실 겁니다: "통합은 좋지만, Figma와 AI 기능이 주는 창의적 유연성을 포기하지 않고 어떻게 간소화할 수 있을까?" ClickUp은 세계 최초의 통합형 AI 작업 공간으로, 모든 디자인 도구, 자산, 워크플로우를 한곳에 모아 제공합니다.

UI/UX 디자이너, 제품 팀, 크리에이티브 전문가에게 이는 아이디어, 프로젝트 파일, 디자인 반복 작업이 연결되고 체계적으로 정리되어 작업하기 쉬워진다는 의미입니다.

ClickUp 디자인 프로젝트 관리 소프트웨어는 업무 분산을 방지하여 모든 작업과 디자인 프롬프트에 대한 완전한 맥락을 제공합니다. 디자이너는 팀원과 AI 어시스턴트와 원활하게 협업하고, 아이디어를 신속하게 생성 및 개선하며, 창의적인 흐름을 끊김 없이 유지할 수 있습니다.

도움이 되는 구체적인 내용은 다음과 같습니다:

Brain으로 전체 크리에이티브 워크플로우를 강화하세요

이 생태계의 중심에는 ClickUp Brain이 자리 잡고 있습니다. 이는 작업 공간을 떠나지 않고 아이디어 탐색부터 제작 준비 완료된 자산까지 창의적인 워크플로우를 지원하도록 설계된 컨텍스트 기반 AI 레이어입니다.

상세한 프롬프트 생성부터 빠른 그래픽 제작까지, Brain은 마찰을 줄이고 창의적 에너지를 높여 아이디어에서 실행까지의 과정을 원활하게 합니다. 더 나은 디자인을 더 빠르고 자신 있게 구현하고 싶다면, Figma 워크플로우에 Brain을 통합하는 것이 게임 체인저가 될 것입니다.

Brain에게 Figma에 바로 입력할 수 있는 프롬프트 생성을 요청하세요

이 디자이너용 AI 에이전트는 작업 공간의 모든 구석에 자연스럽게 녹아들어, 지속적으로 맥락을 파악하는 창의적인 동반자가 되어 다음과 같은 기능을 제공합니다:

브랜드 목소리나 PRD를 기반으로 UX 카피 생성

디자인 브리프에 기반한 레이아웃 변형안 제안

관계자 피드백을 디자인 실행 가능한 조치로 요약하세요

긴 브레인스토밍 노트를 깔끔한 UI 요구사항으로 전환하세요

프로젝트, 작업, 문서 또는 결정에 관한 맥락적 답변을 즉시 제공하세요

🎥 시청하기: 이 비디오 튜토리얼로 ClickUp에서 Figma 연결 방법 알아보기:

그리고 네, ClickUp 작업 공간 내에서 직접 이미지를 생성할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

사이드바에서 AI 인터페이스를 열어보세요

프롬프트 입력 예시: "핀테크 앱을 위한 미니멀한 온보딩 일러스트레이션 컨셉 5개 생성해 주세요"

배경 정제, 공유 및 추가

ClickUp Brain 내에서 바로 제작 가능한 이미지를 생성하세요

📌 다음 프롬프트를 사용해 보세요: 이 브레인스토밍을 기능 그룹화 및 사용자 흐름이 포함된 깔끔한 UI 요구사항으로 요약하세요

Z세대 사용자를 위한 예산 관리 앱의 온보딩 마이크로카피를 친근하고 간결한 어조로 작성하세요

이 브리프를 바탕으로 세 가지 홈페이지 레이아웃 변형을 제안하세요: 습관 추적에 중점을 둔 웰니스 앱

전체 생태계를 한 번에 검색하세요

ClickUp Enterprise 검색은 팀원들에게 단일 AI 기반 검색창을 제공합니다. 이 검색창은 사용 중인 모든 도구에서 답변을 추출합니다. 드라이브, Notion, Slack, 지메일, 태스크, 문서, 채팅, 심지어 회의 노트까지 원클릭으로 검색할 수 있습니다.

탭을 뒤지거나 기능 위치를 추측하는 대신, 완전하고 맥락에 맞는 답변을 즉시 얻을 수 있습니다.

엔터프라이즈 검색으로 작업 공간과 연결된 앱에서 파일과 정보를 손쉽게 불러오세요.

GDPR, HIPAA, SOC 2, ISO 42001과 같은 기업급 보안 및 엄격한 비학습/비보존 정책으로 프라이버시를 침해하지 않으면서 강력한 검색 기능을 제공합니다. 모든 모델은 통합된 권한 및 제어 하에 보호되어 대규모 팀도 데이터 보안에 대한 확신을 가질 수 있습니다.

👀 유용한 팁: ClickUp에서 디자인 구성 요소에 필요한 정보(구성 요소 유형, 동작 세부사항, 사용 사례, 우선순위 등)를 정확히 수집하는 접수 양식을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 중요한 정보 누락을 방지하세요.

디자인 워크플로우를 위한 AI 슈퍼 앱 활용하기

ClickUp Brain MAX와 함께 AI 확산을 방지하세요

ClickUp Brain MAX는 작업하는 모든 곳에 AI를 제공하는 데스크탑 동반자입니다. Figma AI가 디자인 컨텍스트에 집중하는 반면, Brain MAX는 디자인부터 문서화, 출시까지 전체 워크플로우에 집중합니다.

가장 큰 장점은 작업 유형에 따라 AI 모델을 선택할 수 있다는 점입니다. 예를 들어, 작업, 문서, 회사 내부 지식 등 작업 공간 인텔리전스가 필요한 모든 작업에는 ClickUp Brain으로 전환하세요.

더 깊은 추론이나 복잡한 논리가 필요한 경우, ChatGPT, Claude, Gemini 같은 적합한 모델로 즉시 전환할 수 있습니다.

맞춤형 프롬프트와 저장된 워크플로우로 영감이 떠오를 때마다 같은 프롬프트를 반복 작성하는 수고를 덜어보세요. 아이디어 구상, 사용자 흐름, 페르소나, UX 글쓰기, 콘텐츠 제작에 활용하는 필수 프롬프트를 저장해 두세요.

게다가 ClickUp Brain MAX의 Talk to Text 기능을 사용하면 디자인 노트 작성, 아이디어 브레인스토밍, 빠른 피드백 공유를 음성으로 입력하고, 그 생각을 즉시 작업 항목이나 문서로 전환할 수 있습니다. 데스크탑에서 바로 사용 가능하므로 바로 가기 키만 누르면 AI가 손끝에 있습니다.

워크플로우를 한곳에서 시각화하세요

ClickUp 화이트보드는 UI/UX 팀에게 프로젝트 초기 단계부터 시각적으로 사고할 수 있는 유연하고 협업적인 스페이스를 제공합니다. 사용자 여정을 지도하고, 초기 와이어프레임을 스케치하며, UI 흐름을 개요화할 수 있습니다.

아이디어를 흐름선으로 연결하고 포스트잇 노트를 체계적인 작업으로 전환할 수도 있습니다.

ClickUp 화이트보드에서 분위기나 스타일 방향을 브레인스토밍하고, ClickUp Brain이 반복 작업이 가능한 시작점을 생성하도록 하세요

ClickUp Brain은 캔버스에 직접 AI를 통합하여 경험을 한 단계 업그레이드합니다. 캔버스 내 이미지 생성 기능을 활용해 아이콘, 레이아웃 변형, 빠른 시각적 참조 자료를 생성할 수 있습니다.

세션이 복잡해질 때, 훌륭한 브레인스토밍이 그렇듯, ClickUp Brain은 전체 화이트보드를 체계적인 작업, 디자인 요구사항 또는 연구 노트로 요약해 줍니다.

ClickUp 최고의 기능

노력 없이 작업을 자동화하세요: 코드 없이 코드 없이 ClickUp 자동화를 활용해 작업 업데이트, 필드 변경, 할당 및 알림을 트리거하세요

실제 실행 가능한 AI를 활용하세요: 사전 구축된 또는 맞춤형 사전 구축된 또는 맞춤형 ClickUp 에이전트를 사용하여 질문에 답변하고, 정보를 제공하며, 작업 공간 전반에서 워크플로우를 실행하세요.

협업으로 창작하고 반복하세요: 실시간 댓글, 멘션, 작업 연동 기능을 통해 ClickUp 문서에서 크리에이티브 자산을 초안 작성, 편집, 요약하세요.

대시보드를 즉시 보고서로 전환하세요: AI 카드를 추가하여 실시간 프로젝트 업데이트, 팀 스탠드업, AI 생성 인사이트로 구동되는 경영진 요약 보고서를 생성하세요.

완벽한 명확성으로 프로젝트 계획 수립: ClickUp 간트 차트를 활용하여 타임라인, 의존성 및 핵심 경로를 시각화하세요.

모든 도구 세트를 손쉽게 연결하세요: 1,000개 이상의 1,000개 이상의 ClickUp 통합 및 Figma, Slack, GitHub, Drive와의 기본 연결을 통해 디자인, 개발, 생산성 앱 간 일을 동기화하세요.

ClickUp 한도

신규 사용자는 심층적인 맞춤형 설정 옵션이 다소 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,585개 이상의 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

한 사용자의 경험담을 공유합니다:

ClickUp은 최근 연이어 많은 기능을 출시하며 상승세를 타고 있습니다. 최근에는 이미지 생성 기능도 추가했는데, 이 역시 매우 훌륭합니다. 새로운 에이전트형 AI 덕분에 사용이 매우 쉬워졌고, 작업, 하위 작업, 목록, 문서, 양식 등 모든 것을 쉽게 찾을 수 있습니다. 영업 팀 프로젝트 추적에도 꽤 유용하네요. 훌륭한 고객 지원까지 갖춘 정말 뛰어난 도구입니다. 단연 최고의 프로젝트 관리 도구입니다.

ClickUp은 최근 연이어 많은 기능을 출시하며 상승세를 타고 있습니다. 최근에는 이미지 생성 기능도 추가했는데, 이 역시 매우 훌륭합니다. 새로운 에이전트형 AI 덕분에 사용이 매우 쉬워졌고, 작업, 하위 작업, 목록, 문서, 양식 등 모든 것을 쉽게 찾을 수 있습니다. 영업 팀 프로젝트 추적에도 꽤 유용하네요. 훌륭한 고객 지원까지 갖춘 정말 뛰어난 도구입니다. 단연 최고의 프로젝트 관리 도구입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 크리에이티브 및 디자인 템플릿에는 창의적인 요청 양식, 자산 라이브러리, 프로젝트 보드, 간트 보기가 사전 탑재되어 있습니다. 이 모든 기능은 여러 채널에 걸쳐 자산을 관리하는 디자인 팀을 위해 맞춤 제작되었습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 크리에이티브 및 디자인 템플릿으로 창의적인 워크플로우를 가속화하세요

2. Uizard (스케치와 텍스트 프롬프트를 즉시 UI 모형으로 변환하는 데 최적)

via Uizard

Uizard는 초기 아이디어를 몇 분 만에 편집 가능한 인터페이스로 전환하는 AI 기반 디자인 작업 공간입니다. Autodesigner 2.0은 단순한 텍스트 프롬프트만으로 레이아웃, 구조, 탐색 논리가 완벽하게 구현된 전체 멀티스크린 흐름을 생성하여 한 단계 더 발전시켰습니다.

비디자이너도 아이디어를 시각화까지 손쉽게 진행할 수 있으며, 디자이너는 팀과 함께 개념을 빠르게 탐색하고 반복 작업할 수 있습니다. 와이어프레임 스캔, 스크린샷을 편집 가능한 UI로 변환, 히트맵으로 시각적 주목도 테스트, 로우피델리티와 하이피델리티 모드 전환 등이 가능합니다.

Uizard 최고의 기능

스크린샷이나 손으로 그린 와이어프레임을 스캔하여 즉시 편집 가능한 모형으로 변환하고 디자인 세션을 빠르게 시작하세요.

AI 기반 히트맵으로 사용자가 가장 먼저 볼 위치를 예측하여 시각적 주의력을 조기에 테스트하세요

키워드, 이미지 또는 URL로 UI 테마와 시각적 스타일을 생성하여 다양한 창의적 방향을 빠르게 탐색하세요

제품 팀 전체와 실시간 협업하고, 인터랙티브 프로토타입 또는 개발자용 CSS 및 React 스니펫을 내보내세요.

Uizard 한도

AI 요약 기능을 위해 외부 파일 업로드가 필요하지 않습니다.

작업 생성 AI는 일관성이 부족할 수 있습니다

Uizard 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 $19

비즈니스 : 사용자당 월 39달러 (연간 결제)

기업: 맞춤형 가격

Uizard 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (45개 리뷰)

Capterra: 평점 4.6/5 (190개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Uizard에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 공유하는 내용은 다음과 같습니다:

플랫폼에서 UI를 만드는 게 정말 쉬워서 좋아요. 스케치를 필요한 UI 요소로 변환해주는 AI 기능이 최고예요! 스케치가 더 가치 있게 느껴지도록 해주거든요. 손으로 스케치한 뒤 나중에 활용할 수 있다는 생각만으로도 작업이 즐거워집니다.

플랫폼에서 UI를 만드는 게 정말 쉬워서 좋아요. 스케치를 필요한 UI 요소로 변환해주는 AI 기능이 최고예요! 스케치가 더 가치 있게 느껴지도록 해주죠. 손으로 스케치한 뒤 나중에 활용할 수 있다는 생각만으로도 작업이 즐거워집니다.

📖 추천 읽기: AI 기반 최고의 글쓰기 보조 소프트웨어

3. Penpot (오픈소스 디자인 및 팀 협업 프로토타이핑에 최적)

via Penpot

펜팟은 오픈소스 기반의 웹 중심 디자인 및 프로토타이핑 플랫폼입니다. 창의적 자유와 개발자 중심의 정확성을 원하는 제품 팀을 위해 설계되었습니다. 기존 디자인 도구와 달리, 펜팟은 SVG, CSS, HTML과 같은 오픈 표준을 핵심으로 사용합니다.

이 도구는 디자이너에게 픽셀 단위 제어력을 제공하면서 개발자에게는 첫날부터 즉시 사용 가능한 구조를 제공합니다. CSS Flexbox/Grid에 대한 네이티브 지원, 고급 벡터 편집, 실시간 멀티플레이어, 완전한 코드 검사 기능 덕분에 Penpot은 특히 디자이너와 개발자가 협업하는 하이브리드 워크플로우에 매력적입니다.

모든 것이 브라우저에서 실행되므로(필요 시 자체 호스팅 가능), 팀은 디자인 환경에 대한 유연성, 투명성 및 완전한 소유권을 확보합니다.

PenPot 최고의 기능

트리거, 전환 효과, 오버레이, 고정 요소 및 다중 흐름 여정을 활용한 인터랙티브 프로토타입을 구축하여 현실적인 사용자 테스트를 수행하세요.

브라우저에서 실시간 협업: 멀티플레이어 편집, 댓글, 공유 프레젠테이션 링크를 활용하세요

컴포넌트, 변형, 공유 라이브러리, 구조화된 디자인 토큰을 활용하여 디자인 시스템을 자신 있게 확장하세요.

맞춤형 폰트를 활용하거나 업로드하고, 내장 타이포그래피 세트를 활용하여 브랜드에 맞는 디자인 일관성을 유지하세요.

PenPot 한도

Penpot은 Zoom, 오브젝트 이동, 다중 레이어 및 이미지 작업 시 느려지거나 오류가 발생할 수 있습니다.

PenPot 가격 정책

Free

Unlimited: 사용자당 월 $7

Enterprise: 조직당 월 $950

PenPot 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 PenPot에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에 따르면:

개발자를 지원하는 강력한 기능으로 제품 디자인 및 개발을 위한 최고의 Figma 대안입니다.

개발자를 지원하는 강력한 기능으로 제품 디자인 및 개발을 위한 최고의 Figma 대안입니다.

4. Visily (빠르고 편집 가능한 와이어프레임 및 프로토타입이 필요한 비디자이너에게 최적)

via Visily

Visily는 디자인 전문가가 아닌 사용자가 대략적인 제품 아이디어를 명확하고 고품질의 시각 자료로 전환할 수 있도록 설계된 도구입니다. 복잡한 디자인 소프트웨어와 씨름할 필요 없이, 팀은 스크린샷, 텍스트 프롬프트, 다이어그램 또는 템플릿을 바탕으로 즉시 편집 가능한 와이어프레임이나 완성도 높은 컨셉으로 변환할 수 있습니다.

AI 지원 워크플로우, 스마트 컴포넌트, 자동 프로토타이핑, 실시간 협업 기능을 통해 Teams는 브레인스토밍에서 와이어프레임, 인터랙티브 프로토타입까지 단 몇 분 만에 진행할 수 있습니다.

Visily 최고의 기능

앱 흐름, 대시보드, 랜딩 페이지, 사용자 여정, 다이어그램, 브레인스토밍 프레임워크 등 1,500개 이상의 템플릿으로 디자인하세요.

자동 프로토타이핑으로 즉시 프로토타입을 제작하세요. AI가 수동 설정 없이 화면을 연결하고 현실적인 흐름을 구축합니다.

슬라이더, 토글, 입력란, 동적 요소 등 스마트 컴포넌트를 활용하여 현실적인 프로토타입을 제작하세요

Visily Chrome 확장 프로그램으로 UI 참조 자료를 즉시 확보하세요. 화면을 캡처하여 편집 가능한 와이어프레임으로 변환합니다.

슬라이드처럼 프로토타입을 제시하고, 비기술적 이해관계자로부터도 즉각적인 피드백을 수집하세요.

Visily 한도

컴포넌트 라이브러리는 검색 편의성을 위한 적절한 키워드 지정 및 태그가 부족합니다.

때로는 내보낸 SVG 파일이 Figma 같은 다른 tool로 가져올 때 지저분해질 수 있습니다

Visily 가격 정책

Free

프로: 사용자당 월 $14

비즈니스: 사용자당 월 $29

Enterprise: 맞춤형 가격

Visily 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않음

Capterra: 평점 4.8/5 (20개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Visily에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

Visily는 비전문가와 전문적인 UI 생성 사이의 간극을 손쉽게 연결해 주는 점이 특히 돋보입니다. 가장 마음에 드는 점은 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스와 스마트 AI 기능이 결합되어 스크린샷이나 텍스트 프롬프트 같은 간단한 입력만으로 와이어프레임을 생성할 수 있다는 것입니다. 깊은 디자인 기술 없이도 아이디어를 빠르게 시각화하는 데 매우 유용합니다. 협업 tools 역시 큰 장점으로, 팀원과 실시간으로 공유하고 반복 작업할 수 있어 전체 디자인 프로세스가 더 매끄럽고 효율적으로 진행됩니다.

Visily는 비전문가와 전문적인 UI 생성 사이의 간극을 손쉽게 연결해 주는 점이 특히 돋보입니다. 가장 마음에 드는 점은 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스와 스마트 AI 기능이 결합되어 스크린샷이나 텍스트 프롬프트 같은 간단한 입력만으로 와이어프레임을 생성할 수 있다는 것입니다. 깊은 디자인 기술 없이도 아이디어를 빠르게 시각화하는 데 매우 유용합니다. 협업 tools 역시 큰 장점으로, 팀원과 실시간으로 공유하고 반복 작업할 수 있어 전체 디자인 프로세스가 더 매끄럽고 효율적으로 진행됩니다.

📖 추천 자료: 마케터와 작가를 위한 최고의 AI 글쓰기 프롬프트

5. Canva (빠른 시각적 디자인, 프레젠테이션, 마케팅 콘텐츠 제작에 최적)

via Canva

Canva는 가파른 학습 곡선 없이 창의적인 아이디어를 현실로 구현하도록 설계되었습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 에디터와 방대한 템플릿 라이브러리 덕분에 마케터부터 제품 팀까지 누구나 전문가처럼 쉽게 디자인할 수 있습니다.

도구의 모든 부분에 AI가 통합되어 텍스트로 그래픽 생성, 채널 간 디자인 크기 조정, 카피 작성, 심지어 인터랙티브한 실시간 콘텐츠 제작까지 가능합니다. Canva는 브랜드 키트(로고, 색상, 폰트)를 통한 깊은 브랜드 일관성을 지원하여 팀 작업에 이상적입니다.

Canva 최고의 기능

프레젠테이션, 화이트보드, 비디오, 웹사이트, 문서, 데이터 시트 등 다양한 형식으로 디자인하세요.

Magic Write(카피용), 텍스트-이미지 변환, Magic Design과 같은 Magic Studio tools를 활용하여 간단한 프롬프트로 시각적 자산과 디자인을 생성하세요.

소셜 미디어, 마케팅, 교육 또는 비즈니스용으로 수십만 개의 커스터마이징 가능한 템플릿 중에서 선택하세요.

배경 제거, 이미지 생성, 비디오 제작까지—Canva의 AI 강화 에디터에서 모두 가능합니다.

Canva의 한도

Draw 같은 신규 기능은 아직 미완성된 느낌이 들고 개선이 필요합니다

Canva 가격 정책

Free Plan

Canva Pro: 사용자당 월 $14.99

Canva for Teams: 첫 5명의 사용자에게 월 $29.99

Enterprise: 맞춤형 가격

Canva 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (6,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (12,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Canva에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰 에 따르면:

Canva는 디자인을 정말 간단하게 만듭니다. 복잡한 도구로 헤매지 않고도 깔끔한 그래픽, 프레젠테이션, 소셜 게시물을 몇 분 만에 만들 수 있어요. 템플릿은 탄탄하고, 드래그 앤 드롭은 자연스러우며, 모든 것이 빠르게 동기화됩니다. 대학 계정에서도 별다른 노력 없이 필요한 대부분의 기능을 제공합니다. 믿을 수 있고 빠르며 시간을 엄청나게 절약해 줍니다.

Canva는 디자인을 정말 간단하게 만듭니다. 복잡한 도구로 헤매지 않고도 깔끔한 그래픽, 프레젠테이션, 소셜 게시물을 몇 분 만에 만들 수 있어요. 템플릿은 탄탄하고, 드래그 앤 드롭은 자연스러우며, 모든 것이 빠르게 동기화됩니다. 대학 계정에서도 별다른 노력 없이 필요한 대부분의 기능을 제공합니다. 믿을 수 있고 빠르며 시간을 엄청나게 절약해 줍니다.

📖 함께 읽기: 최고의 Canva 대안 및 경쟁사

ClickUp으로 디자인을 완성하세요

적절한 Figma AI 프롬프트 세트를 활용하면 모호한 프롬프트 재작성, 일반적인 결과 수정, AI를 실제 의도한 디자인 방향으로 유도하는 데 낭비되던 시간을 되찾을 수 있습니다.

하지만 진짜 핵심은 이겁니다: 크리에이티브 팀에게는 디자인 생성기 이상의 것이 필요합니다. 생각하고, 플랜을 세우고, 진행 상황을 추적하고, 반복하고, 협업할 수 있는 공간이 필요합니다. Figma AI는 생성 자체는 처리하지만, 그 생성 과정을 둘러싼 전략 수립, 체계화, 지식 공유, 팀 간 협업 조율까지는 담당하지 않습니다.

창작 작업을 위한 모든 것을 제공하는 앱으로 ClickUp이 그 역할을 합니다.

ClickUp Brain은 팀의 작업, 문서, 플랜을 기반으로 상황에 맞는 답변을 제공합니다. ClickUp Brain MAX는 전체 작업 공간에 대한 심층적인 이해를 통해 한 단계 더 발전합니다. ClickUp 화이트보드는 복잡한 아이디어를 체계적인 워크플로우로 전환하고, Docs는 나만의 프롬프트 라이브러리를 구축할 수 있게 합니다. 또한 작업과 하위 작업은 실행을 철저히 관리합니다.

프롬프트를 한곳에서 정리하고, 창의적 프로세스를 관리하며, 일을 더 빠르게 완료하고 싶다면 ClickUp에 무료로 가입하세요!

자주 묻는 질문 (FAQ)

네. Figma AI는 하나의 프롬프트로 전체 레이아웃을 생성할 수 있지만, 결과물은 종종 일반적입니다. 와이어프레임이나 콘텐츠 계층 같은 구조를 먼저 제공하고 반복적인 프롬프트로 다듬을 때 가장 효과적입니다. 크고 모호한 프롬프트는 일반적으로 일관성 없는 간격, 부적절한 컴포넌트 사용, 스타일 불일치를 초래합니다.

부분적으로 가능합니다. Figma AI는 파일이 체계적으로 구성되고 명명 규칙을 준수할 경우 컴포넌트, 토큰, 라이브러리를 참조할 수 있습니다. 모든 요소를 자동으로 매핑하지는 않으므로 프롬프트에 명확한 컨텍스트, 예시 컴포넌트, 제약 조건을 포함하면 정확도가 크게 향상됩니다.

Design Lint, Autoflow, Wireframe 플러그인과 함께 사용하면 시너지가 좋습니다. 개발 인계 시 Anima나 Zeplin 같은 도구를 활용하면 AI 초안에 구조를 부여할 수 있습니다. 많은 팀이 Figma AI와 ClickUp을 병행하여 화이트보드, 문서, ClickUp Brain을 통해 프롬프트, 버전, 디자인 작업을 종단간 관리합니다.