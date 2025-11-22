몇 분 만에 미디어에 바로 활용 가능한 브랜드 자산을 만드는 프레스 키트 템플릿

브랜드에는 이야기가 있습니다. 프레스 키트는 그 이야기를 올바른 방식으로 전달하며 브랜드의 서사를 주도합니다.

하지만 매번 처음부터 새로 만드는 건? 번아웃으로 가는 지름길입니다. 자료 수집부터 레이아웃 디자인까지, 이 과정은 여러분이 가진 시간보다 더 많은 시간을 잡아먹습니다. 대부분의 마찰은 업무 분산(Work Sprawl)에서 비롯됩니다.

이때 바로 프레스 키트 템플릿이 필요합니다. 키 요소가 이미 구성되어 있으므로, 여러분의 세부 정보만 입력하면 됩니다. 처음부터 시작하지 않아도 빠르고 세련되며 전문적인 결과물을 얻을 수 있습니다.

자신감 있게(그리고 훨씬 덜 스트레스 받으며) 브랜드를 선보일 수 있도록 도와주는 최고의 전자 보도 자료 템플릿 몇 가지를 살펴보겠습니다.

프레스 키트 템플릿이란 무엇인가요?

프레스 키트 템플릿은 고해상도 이미지 및 언론인·미디어 전문가를 위한 자료 등 필수 정보 모음을 구성하는 데 사용되는 사전 설계된 구조로, 프레스 키트라고도 합니다.

이 템플릿은 기업 또는 제품에 관한 키 정보, 시각적 자료 및 연락처 정보를 체계적으로 정리할 수 있는 기본 틀을 제공합니다.

이 템플릿이 미디어 정보 공유 과정을 어떻게 간편하게 하는지 살펴보세요:

✅ 기업 브랜딩을 강조하는 커버 슬라이드 포함 ✅ 간략한 회사 개요와 핵심 가치를 담은 '회사 소개' 섹션 포함 ✅ 기업이 제공하는 제품/서비스를 명확히 보여주는 구성 ✅ 최신 기업 소식과 이벤트를 소개하는 보도 자료 제공

👀 재미있는 사실: 최초의 보도 자료는 1906년 파커 앤 리(Parker & Lee)가 철도 회사 홍보를 위한 공중 관계 캠페인에서 제작했습니다.

좋은 보도 자료 템플릿의 조건은 무엇인가요?

우수한 보도 자료 템플릿은 브랜드 스토리를 미디어에 효과적으로 전달하며, 보도에 필요한 핵심 정보와 고품질 자료를 제공합니다.

그러나 무료 미디어 키트 템플릿이 정말 매력적인 이유는 대개 다음과 같습니다:

정보를 명확하고 간결하게 제시하여 쉽게 이해하고 소화할 수 있도록 합니다. 주로 문서나 웹사이트에서 활용됩니다.

적절한 색상, 폰트, 스타일 및 추가 요소를 통해 브랜드 일관성을 반영합니다.

브랜드의 값, 사회적 증거, 그리고 차별화된 판매 포인트를 강조하는 설득력 있는 스토리를 전달합니다.

전문 사진, 로고 및 기타 미디어 자산을 포함한 고품질 시각 자료 가 포함됩니다.

쉬운 탐색을 가능하게 하여, 기자들이 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있도록 합니다

프레스 키트 템플릿 한눈에 보기

ClickUp 및 Template.Net의 모든 보도 자료 템플릿을 요약한 테이블입니다:

목표 설정부터 작업 할당까지 30분 이내에 고급 프로젝트 플랜을 수립하는 방법을 확인하세요.

최고의 프레스 키트 템플릿 14선

다음은 귀사의 미션, 역사, 키 성과를 효율적으로 기능하는 체계적이고 전문적인 미디어 키트를 제작하는 데 도움이 되는 14가지 보도 자료 템플릿 목록입니다.

1. ClickUp 보도 자료 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 보도 자료 템플릿으로 복잡한 미디어 환경에서 메시지를 돋보이게 하세요

보도 자료 작성 시, 기자와 목표 고객 모두의 관심을 사로잡기 위해서는 메시지 전달이 키입니다. 제품의 스토리를 공감을 불러일으키고 눈에 띄는 방식으로 전달하는 것이 목표입니다. 그렇다면 어떻게 하면 메시지가 효과적으로 공감을 얻을 수 있을까요?

바로 여기에 ClickUp 보도 자료 템플릿이 필요합니다. 이 템플릿을 사용하면 제품이나 서비스의 독보적인 가치를 강조하는 보도 자료를 손쉽게 작성할 수 있으며, 시선을 사로잡는 형식으로 완성됩니다.

이 보도 자료 템플릿은 시각적 요소와 콘텐츠를 매체와 독자 모두를 사로잡도록 자연스럽게 통합하여, 보도 자료가 마땅히 받아야 할 주목을 받을 가능성을 높여줍니다.

✨ 적합 대상: 빠르고 효과적으로 영향력 있는 보도 자료를 제작하고자 하는 스타트업, 마케터, 제작자.

Brain MAX가 보도 자료 생성 속도를 높이는 방법 도구를 전환하지 않고 아이디어와 자산을 한곳에 모아두면 프레스 키트 제작이 훨씬 빨라집니다. ClickUp Brain MAX는 브랜드 업데이트를 수집하고, 제품 세부사항을 요약하며, 메시지를 더욱 명확하게 다듬는 데 도움을 줍니다. 음성 입력 기능 을 활용하면 인터뷰, 플랜 세션 또는 브레인스토밍 중 음성으로 노트들을 남기고 즉시 깔끔한 텍스트로 변환하여 보도 자료 초안에 활용할 수 있습니다. 이를 통해 콘텐츠의 정확성을 유지하고 편집 준비를 완료하면서도 창작 과정을 지연시키지 않습니다. ClickUp Brain MAX의 Talk to Text로 플랜, 실행, 분석을 4배 빠르게 수행하세요

2. ClickUp 미디어 키트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 미디어 키트 템플릿을 활용하여 독보적인 경쟁력을 담은 매력적인 포트폴리오를 선보이세요.

모든 미디어 키트는 하나의 공통된 목적을 지닙니다: 귀사가 누구인지, 무엇을 제공하는지, 그리고 귀사와 일하는 것이 현명한 선택인 이유를 전달하는 것입니다.

과제는 무엇일까요? 동일한 관심을 두고 경쟁하는 수많은 목소리 속에서 두각을 나타내는 것입니다.

ClickUp 미디어 키트 템플릿으로 가장 큰 성과를 부각하고 협업을 위한 브랜드 위치를 확립하는 세련되고 전문적인 포트폴리오를 손쉽게 제작하세요.

귀사의 독특한 스토리에 맞게 약간의 맞춤형만 하면, 비즈니스가 이룬 모든 성과와 타인에게 가치 있는 기회가 될 수 있는 이유를 제시할 준비가 완료됩니다.

✨ 적합 대상: 브랜드의 성공 사례를 선보여 잠재적 파트너 및 광고주를 유치하고자 하는 비즈니스.

💡 전문가 팁: 연구부터 게시까지 모든 단계를 계획하여 콘텐츠 생성 과정을 간소화하세요. 시작부터 끝까지 콘텐츠 생성 과정을 체계적으로 구성하는 명확한 가이드인 '콘텐츠 생성 워크플로우 구축 방법'을 확인해 보세요.

3. ClickUp 미디어 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 미디어 목록 템플릿으로 지속적인 미디어 관계 구축에 집중하면서 업무를 추적하세요.

미디어 홍보가 제대로 작동하지 않나요? PR 전문가들은 실제로 어떻게 클라이언트를 기능시키나요?

미디어 홍보가 제대로 작동하지 않는 걸까요? PR 전문가들은 실제로 어떻게 클라이언트를 기능시키나요?

레딧 사용자가 질문했습니다.

상황이 극적으로 느껴질 수 있지만, 적절한 tools가 없다면 미디어 홍보 관리가 금방 압도적으로 느껴질 수 있습니다. 명확한 시스템이 마련되지 않으면 연락처 관리, 후속 조치, 캠페인 진행 추적은 부담스러운 작업이 될 수 있습니다.

ClickUp 미디어 목록 템플릿으로 체계적이고 효율적으로 관리하세요. 이 템플릿은 다음과 같은 도움을 줍니다:

보도 자료 배포, 인터뷰 요청 및 기타 미디어 홍보를 위한 포괄적인 연락처 목록을 생성하세요.

각 연락처의 상태(예: 연락 완료, 진행 중, 완료됨)를 추적하세요.

연락처 정보, 논의된 주제, 후속 노트 등 핵심 데이터를 보관하세요.

마감일 추적을 말하자면, 미디어 팀을 위한 ClickUp이 바로 필요한 tool입니다. 단일 플랫폼에서 모든 것을 유연하게 관리할 수 있어 팀 간 협업이 원활해지고 혼란을 방지하며, 미디어 전략의 모든 변수를 효과적으로 통제할 수 있습니다.

✨ 적합 대상: 미디어 홍보 활동에 대한 노력을 체계적으로 관리하고 모든 연락처를 효율적으로 처리하려는 팀.

📖 함께 읽어보세요: 비즈니스 공지 템플릿

4. ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿으로 브랜드의 목소리, 시각적 요소, 메시지가 항상 일관되게 유지되도록 하세요.

여러 플랫폼에 브랜드 정체성이 흩어져 명확한 방향성이 없다고 느껴본 적 있나요? 바로 그 지점에서 문제가 발생합니다—특히 모든 접점을 일관되게 유지해야 할 때 더욱 그렇죠.

ClickUp 브랜드 가이드라인 템플릿이 해결책입니다. 이 템플릿은 모든 브랜드 자료를 한곳에서 생성, 협업, 저장할 수 있는 효율적인 방법을 제공합니다.

맞춤형 템플릿과 실시간 업데이트를 통해 모든 채널에서 브랜드의 목소리, 시각적 요소, 메시지가 일관되게 유지되도록 보장하세요.

✨ 적합 대상: 일관되고 통일된 브랜드 정체성을 구축하고 원활하게 유지할 준비가 된 팀.

👀 재미있는 사실: PR 전문가의 93%가 캠페인에 보도 자료를 사용한 경험이 있다고 답했습니다. 이는 브랜드의 고해상도 미디어 이미지 관리에 보도 자료가 얼마나 중요한지 보여줍니다.

5. ClickUp 브랜드 북 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 북 템플릿을 활용하여 모든 플랫폼에서 브랜드 메시지를 통일되고 일관되게 유지하세요.

소비자의 42%는 로고가 브랜드 개성을 전달하는 데 키 역할을 한다고 믿습니다.

그러나 브랜드는 단순한 로고나 슬로건 그 이상입니다. 회사의 전체적인 외관, 분위기, 그리고 개성을 의미합니다.

ClickUp 브랜드 북 템플릿은 모든 채널에서 일관된 브랜드 정체성을 정의하고 유지하는 데 도움을 줍니다. 로고, 폰트, 색상, 메시지 등 브랜드 가이드라인을 체계적으로 정리할 수 있는 구조를 제공합니다.

이 템플릿을 활용하면 브랜드 콘텐츠 개발 과정을 손쉽게 추적할 수 있으며, 모든 마케팅 자료가 회사의 독보적인 브랜드 정체성을 반영하도록 보장할 수 있습니다.

✨ 적합 대상: 모든 마케팅 자료와 채널에서 일관성을 유지하는 통합적이고 전문적인 브랜드 아이덴티티를 구축하려는 Teams.

📮 ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%가 일정, 작업, 알림 관리 등 생활 정리에 AI 활용에 이자를 표명했습니다. 또한 15%는 일상 업무와 행정 일을 AI가 처리해주길 원했습니다. AI가 효과적으로 작동하려면 작업 우선순위를 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로를 설정해야 합니다. 대부분의 tools가 이 중 한두 단계만 처리하는 반면, ClickUp은 사용자들이 다섯 개 이상의 앱을 하나의 플랫폼으로 통합할 수 있도록 지원합니다! AI 기반 스케줄링으로 우선순위에 따라 작업과 회의를 가능한 시간대에 손쉽게 배정하세요. 또한 ClickUp Brain으로 맞춤형 자동화 규칙을 설정해 반복 작업을 자동화할 수 있습니다—번거로운 일은 이제 그만!

6. ClickUp 브랜드 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 관리 템플릿으로 팀을 통합된 미션 아래 하나로 모으세요

창의적인 인재들이 브랜드의 목소리를 어떻게 표현해야 하는지에 대해 합의하도록 만든 적이 있나요? 쉽지 않습니다.

강력한 브랜드 정체성을 구축하려면 모든 구성원의 합의가 필수적입니다. 핵심은 팀 전체를 하나로 묶고 지속적으로 조화를 유지하는 tool을 갖추는 것입니다.

바로 여기에 ClickUp 브랜드 관리 템플릿이 필요합니다. 디자이너부터 마케터까지 모든 구성원이 동일한 추적을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.

이 템플릿을 통해 여러 캠페인의 진행을 동시에 플랜하고 추적할 수 있습니다. 효과적인 브랜드 관리 전략에 필요한 모든 tools를 한곳에 통합하여 업무 효율성을 높여줍니다.

✨ 적합 대상: 모든 마케팅 커뮤니케이션 전략에서 브랜드 일관성을 유지하면서 간편한 캠페인 플랜 및 실행을 원하는 브랜드 매니저 및 팀.

7. ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿으로 모든 커뮤니케이션에서 일관된 스타일을 유지하세요.

콘텐츠 생성(생성)의 가장 큰 과제는 이렇습니다: 이메일부터 소셜 미디어 플랫폼의 게시물에 이르기까지 모든 메시지가 브랜드의 개성과 가치를 반영하면서도 각각 독자적인 매력을 지녀야 한다는 점입니다.

ClickUp 브랜드 스타일 가이드 템플릿으로 브랜드의 어조, 시각적 요소, 메시지에 대한 명확한 가이드라인을 신속하게 설정하세요.

이 스타일 가이드 템플릿으로 단 몇 초 만에, 중요한 모든 곳에서 통일된 브랜드 정체성을 유지하는 데 필요한 기반을 마련하세요. 이렇게 하면 비전을 고수하면서도 다양한 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.

✨ 적합 대상: 일관되고 전문적인 브랜드 정체성을 구축하려는 팀.

💡 전문가 팁: 광고가 적절한 시기에 올바른 대상에게 도달하도록 보장하고 싶으신가요? '성과를 창출하는 미디어 플랜 작성법'에서 효과적인 미디어 플랜을 만드는 방법을 배우고 마케팅 전략을 한 단계 업그레이드하세요.

8. ClickUp 시장 진출 전략 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 시장 진출 전략 템플릿을 통해 제품 출시를 위해 필요한 모든 것을 한곳에서 체계적으로 관리하세요.

제품은 준비됐습니다. 이제 어떻게 할까요? 적절한 시기에, 적절한 대상에게 제품을 알리는 것은 완전히 다른 도전입니다.

탄탄한 시장 진출 전략은 제품 출시의 성공과 실패를 가르는 결정적 요소가 될 수 있습니다. 적절한 균형을 이루는 시장 진출 전략 수립 가이드를 소개합니다.

ClickUp 시장 진출 전략 템플릿은 이 과정을 간소화하기 위해 설계되었습니다. 이를 통해 시장 수요를 신속하게 평가하고, 위치를 정교화하며, 키 가격 및 배포 전략을 중심으로 팀을 통합할 수 있습니다. 더 이상 스프레드시트와 단편적인 노트 사이를 오갈 필요가 없습니다.

✨ 적합 대상: 명확하고 체계적인 로드맵이 필요한 신제품 출시 팀

👀 재미있는 사실: 영화 스튜디오는 종종 정보뿐만 아니라 비하인드 사진, 감독 인터뷰, 심지어 영화 음악 샘플까지 포함한 정교한 보도 자료를 제작합니다!

9. ClickUp 로고 스타일 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 로고 스타일 가이드 템플릿으로 브랜드 로고가 일관되게 사용되도록 하세요.

브랜드 로고가 잘못 사용된 모습을 마지막으로 본 적이 있나요? 색상이 틀렸거나, 스페이스가 어긋났거나, 알아볼 수 없을 정도로 늘어난 경우 말이죠. 바로 거부감이 들게 되잖아요?

수천 개의 접점에서 예상치 못한 방식으로 로고가 등장하는 모습을 상상해 보세요.

이것이 바로 탄탄한 로고 스타일 가이드가 필수적인 이유입니다. ClickUp 로고 스타일 가이드 템플릿은 모든 적용 환경에서 로고의 일관성과 인지도를 보장합니다. 색상 값부터 적절한 스페이스까지, 로고 사용 방법을 정확히 규정하고 파트너 및 공급업체와 가이드를 공유하여 항상 올바르게 적용되도록 하세요.

✨ 적합 대상: 인쇄물, 디지털, 파트너 플랫폼 등 모든 채널에서 브랜드의 무결성을 보호하고자 하는 팀.

💡 전문가 팁: 명확한 방향성이 없다면 아무리 노력해도 목표를 달성하지 못할 수 있습니다. 효과적인 마케팅 플랜 예시 및 샘플을 통해 실행 가능한 성공 로드맵을 만드는 방법을 배우고, 팀이 마케팅 목표를 달성하도록 이끌어 보세요.

10. Template.Net의 보도 자료 광고 체크리스트 템플릿

프레스 키트를 준비할 때, 미디어 홍보에 큰 영향을 미칠 수 있는 사소하지만 중요한 세부 사항들을 간과하기 쉽습니다.

예시: 오래된 연락처 정보나 제품의 고화질 이미지가 부족한 보도 자료를 배포한다고 상상해 보세요. 두 가지 모두 잠재적인 미디어 이자를 놓친 기회로 바꿀 수 있습니다.

Template. Net의 보도 자료 광고 체크리스트 템플릿으로 모든 과정을 완료한 자신감으로 진행하세요. 보도 자료의 주요 목표 설정부터 이해관계자와의 최종 검토까지, 이 템플릿은 모든 단계에서 체계적이고 집중할 수 있도록 도와줍니다.

✨ 적합 대상: 팩트 시트가 포함된 보도자료를 준비하고 미디어 배포를 위한 신뢰할 수 있는 단계별 가이드가 필요한 팀.

💡 전문가 팁: 브랜드 성과를 추적하고 전략을 최적화하려면 적합한 브랜드 관리 소프트웨어 선택이 중요합니다. '최고의 브랜드 관리 소프트웨어 옵션'에서 최적의 솔루션을 찾아 경쟁에서 앞서 나가세요.

11. Template. Net의 전문 프레스 키트 템플릿

불분명하거나 키 정보가 누락된 보도 자료는 오히려 역효과를 낼 수 있습니다. 관심과 신뢰를 쌓는 대신 미디어와 잠재적 파트너를 혼란스럽게 하여 기회를 놓치거나 비즈니스 손실로 이어질 수 있습니다.

Template. Net의 전문 보도 자료 템플릿은 그런 일이 발생하지 않도록 보장합니다. 회사의 미션, 마일스톤, 연락처 정보 등 키 내용을 명확하고 쉽게 탐색할 수 있는 형식으로 정리하는 데 도움을 줍니다.

✨ 적합 대상: 전문적이고 읽기 쉬운 보도 자료 키트를 제작하려는 기업.

12. Template.Net의 기업 보도 자료 템플릿

잠재적 파트너, 미디어 매체 또는 투자자에게 회사를 소개할 때, 최악의 첫인상을 남기는 것은 피해야 할 일입니다.

경영진 소개가 누락되거나 회사 주요 마일스톤이 오래된 것과 같은 사소한 세부사항은 신뢰성에 의문을 제기하게 할 수 있습니다.

Template. Net의 기업 보도 자료 템플릿은 회사의 미션과 키 마일스톤부터 경영진 소개 및 미디어 연락처 정보까지 모든 것을 하나의 사용하기 쉬운 템플릿에 체계적으로 정리합니다.

✨ 적합 대상: 회사의 스토리를 명확하게 전달하는 프레스 키트를 간단하고 안정적으로 제작하고자 하는 비즈니스

📖 함께 읽기: 영감을 주는 브랜드 구축을 돕는 브랜드 가이드라인 예시

13. Template.Net의 인플루언서 프레스 키트 템플릿

콘텐츠가 여러분의 일의 핵심이지만, 인플루언서로서의 중요한 역할은 관객과 진정한 연결을 형성하고 브랜드에 지속적으로 값을 입증하는 것입니다.

그러나 새로운 협업을 위해 자신을 어필할 때는 타겟 고객층, 참여도 통계, 기존 브랜드 파트너십 등 필요한 세부 정보를 체계적으로 정리하는 것이 쉽지 않을 수 있습니다.

Template. Net의 인플루언서 보도 자료 템플릿이 그 부담을 덜어드립니다. 깔끔하고 전문적인 레이아웃으로 영향력 범위, 관객 인사이트, 과거 일을 강조하여 브랜드가 여러분의 값을 빠르게 이해할 수 있도록 합니다.

✨ 이상적인 대상: 영향력 있는 인플루언서로서 자신의 영향력을 효과적으로 보여주고 전문적인 보도 자료로 새로운 브랜드 협업을 유치하고자 하는 분들.

💡 전문가 팁: 마케팅 전략의 모든 측면, 특히 블로거에게 접근하는 데 어려움을 겪고 계신가요? '중소기업을 위한 최고의 마케팅 관리 소프트웨어'에서 중소기업을 위한 최고의 마케팅 관리 소프트웨어를 발견하고 캠페인을 손쉽게 관리하세요.

14. Template. Net의 영화 보도 자료 템플릿

조명, 카메라, 액션! 영화 개봉을 준비할 때, 프레스 키트는 영화가 마땅히 받아야 할 관심을 이끌어내는 숨은 영웅입니다.

Template. Net의 영화 보도 자료 템플릿은 완벽한 보도 자료 제작의 번거로움을 없애줍니다. 이 템플릿은 영화 제목부터 화려한 출연진, 개봉일, 연락처 정보까지 모든 내용을 하나의 전문적이고 공유하기 쉬운 패키지로 체계적으로 정리하도록 설계되었습니다.

배급사에 제안하거나 미디어에 영화를 공유할 때, 이 템플릿은 링크를 포함한 모든 필수 정보가 돋보이도록 합니다.

✨ 적합 대상: 영화의 키 정보를 전문적이고 체계적인 형식으로 소개하고자 하는 영화 제작자 및 스튜디오.

ClickUp으로 프레스 키트 준비에 부담 갖지 마세요

PR에서 첫인상은 진정한 통화입니다. 정교하게 제작된 보도 자료는 브랜드를 최상의 위치에 올려놓습니다. 더 많은 언론 노출을 원하든, 더 강력한 파트너십을 원하든, 브랜드 자산 전반에 걸친 일관성이 중요합니다.

ClickUp을 사용하면 파일, 업데이트, 시각 자료, 노트가 한곳에 통합된 Converged AI Workspace 내에서 프레스 키트의 모든 부분을 생성하고 관리할 수 있습니다. 맞춤형 템플릿과 뛰어난 추적 기능을 통해 ClickUp은 프레스 키트의 모든 측면을 완벽하게 커버하여 어떤 세부 사항도 놓치지 않도록 보장합니다.

유나이티드 웨이 선코스트의 크리에이티브 디렉터 조디 살리스도 이 의견에 지원합니다:

이 제품에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 다양한 추적 및 보기 기능까지, ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패하지 않는 선택입니다.

이 제품에 대해 칭찬을 아끼지 않을 수 없습니다. 자동화, 템플릿, 다양한 추적 및 보기 기능까지, ClickUp을 선택하는 것은 절대 실패하지 않는 선택입니다.

프레스 키트 제작 과정을 더 쉽게 만들고 싶으신가요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!