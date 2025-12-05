리드 관리 효율을 높여줄 최고의 Follow Up Boss 대체 솔루션

Follow Up Boss는 부동산 팀에서 널리 사용되는 CRM입니다.

모든 리드와 연락처를 한곳에 통합 관리합니다. 자동화된 맞춤형 이메일을 발송하고, 적시에 잠재 고객에게 전화 및 텍스트 메시지를 보낼 수 있습니다. 팀 전체가 여러 도구를 혼용하는 대신 하나의 공유 시스템에서 일합니다.

기능은 프리미엄급이지만, 월 69달러(사용자당)부터 시작하는 가격은 예산이 빠듯한 개인 중개사나 소규모 팀에게는 부담스러운 편입니다.

따라서 Follow Up Boss 대안을 탐색하는 것이 합리적입니다. 특히 더 낮은 비용으로 유사한 기능을 원하거나 추가 기능을 원한다면 더욱 그렇습니다.

한눈에 보는 최고의 Follow Up Boss 대안

다음은 Follow Up Boss 대안으로 활용 가능한 주요 부동산 CRM 솔루션의 간략한 개요입니다:

tool 가장 적합한 대상 주요 기능 가격* ClickUp 부동산 영업 전 과정 워크플로우 팀 크기: 개인 중개사부터 기업형 중개사까지 부동산 CRM 템플릿, 지도 보기, 대시보드, 자동화, 문서 관리, 모바일 앱, ClickUp Brain AI 요약 기능 Free Forever; 기업용 맞춤형 설정 가능 BoldTrail (kvCORE) AI 기반 Enterprise 부동산 CRM 팀 크기: 중규모 팀부터 대형 중개사까지 IDX 웹사이트, 리드 생성 도구, 자동화된 드립 캠페인, 트랜잭션 워크플로우, 백오피스 + 퀵북스 통합 맞춤형 가격 책정 BoomTown 통합 리드 생성 + 부동산 CRM 팀 크기: 확장 가능한 리드 생성이 필요한 성장 중인 팀 예측형 CRM, IDX 웹사이트, 자동화된 후속 조치, 모바일 앱, 성공 보장 컨시어지 서비스 맞춤형 가격 책정 IXACT Contact 마케팅 자동화 + 관계 구축 팀 크기: 개인 에이전트 및 소규모 팀 지속적 코칭, 드립 캠페인, 소셜 자동 게시, 대량 텍스트 발송, 부동산 웹사이트 월 55달러부터 CINC 대량 온라인 리드 전환 팀 크기: 리드 중심 팀 + ISA(개인 지원 담당자) 내장 다이얼러, 대량 텍스트 발송, AI 기반 고객 참여, 라우팅 규칙, 주택 평가 페이지, 투자 수익률(ROI) 대시보드 맞춤형 가격 책정 탑 프로듀서 기존 워크플로우를 위한 MLS 통합 CRM 팀 크기: MLS 중심 파이프라인을 가진 기존 팀 MLS 동기화, 스마트 플랜, 시장 동향 이메일, 트랜잭션 관리, 양방향 이메일 동기화 월 179달러/사용자부터 시작하는 플랜 Sell. Do 개발사 + 채널 파트너를 위한 완전한 영업 사이클 자동화 솔루션 팀 크기: 부동산 개발사, 중개사, CP 네트워크 리드 관리, 재고 추적, 현장 방문 도구, 사후 관리 워크플로우, 채널 파트너 포털 맞춤형 가격 책정 파이프드라이브 시각적 영업 파이프라인 관리 팀 크기: 소규모 팀 + 독립 에이전트 칸반 파이프라인, AI 영업 어시스턴트, 모바일 CRM, 300개 이상의 연동 기능, 자동화 빌더 월 19달러/사용자부터 시작하는 플랜 HubSpot CRM 통합 마케팅 + 무료 CRM 기반 팀 크기: 자동화 및 육성 흐름을 원하는 에이전트 + 팀 스마트 파이프라인, AI 에이전트(잠재고객 발굴/고객 관리/콘텐츠), 이메일 추적, 맞춤형 워크플로우 $49/사용자/월부터 시작하는 플랜 Freshsales 다중 채널 커뮤니케이션이 가능한 AI 기반 영업 CRM 팀 크기: 통화, SMS, 이메일을 한 곳에서 관리해야 하는 팀 프레디 AI 점수 평가, 내장형 전화/SMS, WhatsApp, 거래 인사이트, 모바일 CRM 월 $11/사용자부터 시작하는 플랜

Follow Up Boss 대안에서 무엇을 찾아야 할까요?

전환하기 전에 부동산 CRM의 다음 기능을 평가하세요:

리드 수집 및 라우팅: CRM이 포털, 웹사이트, 소셜 광고, 타사 도구에서 리드를 쉽게 수집할 수 있는지 확인하세요. 위치, 가격 범위 또는 에이전트 가용성에 따른 자동화 라우팅은 지연을 줄이고 응답 시간을 단축하는 데 도움이 됩니다.

자동화된 후속 관리: 부동산 프로젝트 관리를 완벽하게 수행할 수 있도록 텍스트, 이메일, 알림을 자동으로 발송하는 스마트 워크플로우를 찾아보세요. 후속 조치를 잊어버린다는 이유만으로 가장 유망한 잠재고객을 놓치고 싶지 않으시겠죠? 장기적으로 잠재고객을 육성할 수 있는 드롭 캠페인이 포함된 Follow Up CRM 대안을 선택하세요. 부동산 프로젝트 관리를 완벽하게 수행할 수 있도록 텍스트, 이메일, 알림을 자동으로 발송하는 스마트 워크플로우를 찾아보세요. 후속 조치를 잊어버린다는 이유만으로 가장 유망한 잠재고객을 놓치고 싶지 않으시겠죠? 장기적으로 잠재고객을 육성할 수 있는 드롭 캠페인이 포함된 Follow Up CRM 대안을 선택하세요.

내장형 커뮤니케이션 도구: 원활한 커뮤니케이션과 팀 협업을 위해 텍스트 메시지, 전화 통화, 작업 알림, 양방향 이메일 동기화 기능을 지원해야 합니다.

시간을 절약하는 연결 기능: CRM은 IDX 웹사이트, MLS 플랫폼, 마케팅 도구, 부동산 평가 앱, 트랜잭션 소프트웨어와 원활하게 연결되어야 합니다. tools 간 연결을 위해 수많은 추가 애드온 비용을 지불할 필요가 없어야 합니다.

파이프라인 가시성 및 분석: 키 메트릭의 실시간 가시성, 리드 및 거래 추적, 실행 가능한 인사이트, 알림 등을 위한 대시보드가 필요합니다.

모바일 앱 경험: 부동산은 이동 중에도 비즈니스가 이루어지는 업계입니다. 모바일 앱을 통해 중개인은 차량 안에서 즉시 문의에 답변하고, 현장 방문 일정을 예약하며, 파이프라인을 업데이트할 수 있습니다.

확장 가능한 가격 정책: 팀 규모가 커져도 비용이 급증해서는 안 됩니다. 자동화, 통합, 보고와 같은 필수 기능에 대한 추가 요금 없이 좌석당 더 높은 가치를 제공하는 CRM을 선택하세요.

👀 알고 계셨나요? 부동산 리드 생성 소프트웨어 시장 규모는 2024년 45억 달러를 기록했으며, 2026년부터 2033년까지 연평균 9.8% 성장률(CAGR)로 102억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스마트한 CRM과 자동화 도구에 조기에 투자하는 팀이 가장 큰 성과를 거둘 수 있습니다.

최고의 Follow Up Boss 대체 솔루션

적합한 CRM을 선택하면 부동산 팀의 후속 조치 효율성, 파이프라인 가시성, 전환율을 획기적으로 개선할 수 있습니다. 검토해볼 만한 최고의 Follow Up Boss 대안은 다음과 같습니다:

1. ClickUp (부동산 영업 팀 워크플로우 전반에 최적화)

ClickUp 부동산 CRM으로 부동산 목표, 클라이언트 거래, 핵심 성과물을 한곳에 통합하세요

ClickUp은 업무를 위한 모든 것 앱으로, 부동산 프로젝트 관리와 CRM 기능을 한데 모았습니다. 영업 팀 관리자 및 에이전트는 리드, 매물, 거래를 동일한 공간에서 관리할 수 있습니다.

시작하려면 ClickUp의 부동산 프로젝트 관리 플랫폼을 활용하여 모든 개발 프로젝트를 한 곳에서 관리하세요.

상업용 부동산 매입부터 주거용 매물 등록까지, 모든 마일스톤, 문서, 작업, 이해관계자 업데이트가 하나의 작업 공간에서 체계적으로 관리됩니다.

ClickUp은 기본적으로 프로젝트 관리 도구이지만, 완전한 CRM 스타일의 기능 세트를 제공합니다: 연락처, 부동산, 작업, 댓글 및 관련 문서 데이터베이스를 관리할 수 있습니다.

ClickUp CRM으로 모든 고객 관계 관리 요구사항을 효율적으로 관리하고 최적화하세요

부동산 중심 운영을 위해 ClickUp은 매물이나 현장을 지리적으로 표시하고 가격, 상태 또는 활동별로 색상 코딩된 지도 보기를 제공합니다.

ClickUp 작업은 개별 실행 가능한 업무 단위를 나타내며, 상태, 담당자, 마감일, 사용자 지정 필드, 하위 작업 등으로 맞춤 설정할 수 있어 팀이 수행해야 할 업무를 명확하게 추적할 수 있습니다.

ClickUp 모바일 앱을 통해 부동산 전문가들은 필드 작업 중에도 이동 중에 체크리스트와 작업을 업데이트할 수 있습니다.

또한 ClickUp을 영업 프로젝트 관리에 활용하면 영업 팀원이 파이프라인을 한 곳에서 추적하고, 거래를 협업하며, 맥락을 잃지 않고 원활하게 온보딩 팀에 업무를 인계할 수 있습니다.

클릭업의 영업 프로젝트 관리 소프트웨어로 모든 작업, 메시지, 리드 업데이트를 한눈에 확인하며 팀원 간 협업을 원활하게 유지하세요.

15개 이상의 맞춤형 뷰를 활용하여 파이프라인을 시각화하고, 계정 활동을 추적하며, 거래 협업을 진행하세요.

파이프라인 상태를 모니터링하려면 ClickUp 대시보드를 활용하세요.

대시보드 AI 카드는 작업 공간 데이터(작업, 시간 추적, 프로젝트 진행 상황)를 명확한 시각적 보고서로 변환합니다. 대시보드를 필터링하고 공유하며 PDF로 내보낼 수 있고, 자동 새로고침으로 이해관계자 간 협업을 유지하고 영업 활동을 투명하게 관리할 수 있습니다.

그리고 ClickUp Brain이 있습니다. 일을 이해하고 업데이트하며 사용자를 대신해 실행하는 최초의 통합 AI 레이어입니다.

예를 들어, ClickUp Brain은 목표에 기반해 부동산 비즈니스 플랜을 작성할 수 있습니다. 제안서를 위해 기존 프로젝트에서 데이터를 추출할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 활용하여 구매자 대리 제안서 초안 작성하기

또한 Brain을 활용하여 회의록 추출, 보고서 요약, 잠재 고객 대상 후속 이메일 초안 작성, 매물 상태 업데이트, 관계자 알림 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

Brain으로 부동산에 AI를 활용할 때 "마케팅 론칭에서 막힌 부분은 어디인가요?"와 같은 질문을 하면 Brain이 ClickUp을 스캔하여 답변을 찾아드립니다.

콘텐츠 생성에 시간이 너무 많이 소요된다면, AI가 더 빠르게 글을 작성하도록 도와드립니다. 비디오에서는 AI와 협업하여 작업을 효율적으로 다듬고 초안을 작성하며 완성하는 방법을 보여줍니다.

뿐만 아니라, ClickUp의 즉시 사용 가능한 부동산 CRM 템플릿으로 더 빠르게 시작할 수 있습니다. 이 템플릿은 에이전트가 관계 관리, 원활한 커뮤니케이션, 워크플로우 정리를 돕습니다.

우선 ClickUp CRM 템플릿을 활용해 고객 라이프사이클을 관리하세요. 귀사 또는 담당자가 영업 팀의 판매 추적, 고객 만족도 모니터링, 리드 육성 작업을 수행할 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp의 부동산 CRM 템플릿으로 더 많은 잠재고객을 확보하고, 더 많은 매물을 계약하며, 모든 클라이언트 관계를 관리하세요.

부동산 팀이 이 솔루션을 선호하는 이유는 다음과 같습니다:

구매자, 판매자, 부동산 관련 모든 세부 정보를 한곳에서 체계적으로 관리하세요

클라이언트, 잠재 고객 및 파트너와의 커뮤니케이션을 간소화하세요

중복되는 작업(후속 조치, 현장 안내 알림 등)을 자동화하여 소중한 시간을 절약하세요

파이프라인과 클라이언트 데이터에서 실행 가능한 인사이트를 얻어 거래 성사 속도를 높이고 비즈니스 성장을 촉진하세요

소규모 팀이나 개인 에이전트에게는 ClickUp 부동산 에이전트 템플릿이 있습니다. 이 플러그 앤 플레이 템플릿은 클라이언트, 부동산, 커미션, 중요 일정을 단일 정보 원천으로 체계적으로 추적합니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 부동산 중개인 템플릿으로 놓친 잠재 클라이언트에 작별을 고하고, 모든 잠재 클라이언트를 지속적으로 관리하세요.

📌 ClickUp 오토파일럿 에이전트로 부동산 후속 관리 자동화하기: 구매자의 모든 문의, 후속 작업, 가격 협상, 견학 일정 관리는 부담스러울 수 있습니다. ClickUp 에이전트는 리드 관리와 파이프라인 업데이트를 자동으로 처리해 이 문제를 해결합니다. CRM에 신규 리드가 등록되는 즉시 작업을 자동 생성 및 할당

시찰 또는 제안 제출 후 적시에 후속 조치 알림을 발송하세요

트리거에 따라 거래를 영업 파이프라인 단계로 자동 이동

중요한 마일스톤이 도달하면 작업 내부에 바로 업데이트와 코멘트를 게시하세요

리드 진행 상황 및 영업 성과에 대한 빠른 요약 생성 따라서 관리자 업무에 매달리지 않고, 팀원들은 거래를 더 빨리 성사시키는 대화를 집중할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

중요한 사항을 즉시 확인하세요: ClickUp 대시보드로 리드, 단계별 거래, 수익 예측, 에이전트 성과를 추적하여 StandUp 미팅을 의사 결정 중심으로 전환하세요 ClickUp 대시보드로 리드, 단계별 거래, 수익 예측, 에이전트 성과를 추적하여 StandUp 미팅을 의사 결정 중심으로 전환하세요

잠재고객 분류 및 우선순위 지정: ClickUp 사용자 정의 필드를 활용하여 위치, 예산, 대출 상태, 출처별로 연락처를 필터링하여 더 스마트하고 빠르게 후속 조치를 취하세요. ClickUp 사용자 정의 필드를 활용하여 위치, 예산, 대출 상태, 출처별로 연락처를 필터링하여 더 스마트하고 빠르게 후속 조치를 취하세요.

업무 공간에 모든 것을 저장하세요: 관련 거래 바로 옆에서 관련 거래 바로 옆에서 ClickUp Docs 내에서 리스팅 프레젠테이션, 회의 준비 노트, 계약서 파일을 생성하세요

전문가처럼 중개 사무소를 체계화하세요: ClickUp 계층 구조를 활용해 구매자, 판매자, 관리자를 위한 스페이스를 구성하면 모든 에이전트가 일의 위치를 명확히 파악할 수 있습니다 ClickUp 계층 구조를 활용해 구매자, 판매자, 관리자를 위한 스페이스를 구성하면 모든 에이전트가 일의 위치를 명확히 파악할 수 있습니다

마케팅 자료 검토 속도 향상: ClickUp 교정으로 부동산 사진이나 브로셔에 대한 노트를 수집하고 승인하세요. 복잡한 이메일 스레드 없이 ClickUp 교정으로 부동산 사진이나 브로셔에 대한 노트를 수집하고 승인하세요. 복잡한 이메일 스레드 없이 간편하게 처리됩니다

마감일을 절대 놓치지 마세요: ClickUp 간트 차트를 활용해 제안 타임라인, 검사, 계약 체결일을 시각화하고 명확한 의존성을 파악하세요

후속 작업 자동화: ClickUp 자동화 기능을 통해 알림 트리거, 소유자 지정, 단계 이동, 파이프라인 정확도 유지 등을 자동화하세요. ClickUp 자동화 기능을 통해 알림 트리거, 소유자 지정, 단계 이동, 파이프라인 정확도 유지 등을 자동화하세요.

ClickUp의 한도

고급 CRM 자동화 기능(이메일 시퀀싱 등)은 전용 CRM에 비해 덜 강력할 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 ClickUp에 대해 이렇게 말했습니다:

ClickUp은 저희 소규모 비즈니스에 혁신을 가져왔습니다. 다른 CRM 솔루션과 비교했을 때 가격 대비 강력한 성능과 엄청난 가치를 제공합니다. 상업용 부동산 회사로서 저희 업계에 특화된 플랫폼을 찾는 것은 어려웠습니다. ClickUp은 저희 요구사항에 완벽히 부합하는 맞춤형 플랫폼을 구축할 수 있게 해주었으며, 기술에 익숙하지 않은 직원들도 쉽게 사용할 수 있을 만큼 사용자 친화적입니다.

ClickUp은 저희 소규모 비즈니스에 혁신을 가져왔습니다. 다른 CRM 솔루션과 비교했을 때 가격 대비 강력한 성능과 엄청난 가치를 제공합니다. 상업용 부동산 회사로서 저희 업계에 특화된 플랫폼을 찾는 것은 어려웠습니다. ClickUp은 저희 요구사항에 완벽히 부합하는 맞춤형 플랫폼을 구축할 수 있게 해주었으며, 기술에 익숙하지 않은 직원들도 쉽게 사용할 수 있을 만큼 사용자 친화적입니다.

2. BoldTrail (AI 기반 부동산 기업용 CRM에 최적)

via BoldTrail

부동산 소프트웨어 플랫폼 BoldTrail은 CRM과 커뮤니케이션을 결합합니다. 리드 캡처, 마케팅 자동화, 트랜잭션 워크플로우, 보고, 백오피스 운영을 하나의 시스템에서 지원합니다.

프론트오피스 플랫폼을 통해 내장된 IDX 웹사이트로 전문성을 보여주세요. 이 웹사이트로 잠재고객을 확보하세요. 초지역별 페이지, 홈 가치 평가 페이지를 추가하고 행동 인사이트를 생성할 수 있습니다.

백엔드에서는 중개사 및 대규모 팀을 위해 설계된 백오피스 모듈이 에이전트 청구 도구, 온보딩 워크플로우, 퀵북스 통합, 커미션 추적, 보고/분석 기능을 제공합니다.

성장과 인재에 중점을 둔 기업을 위해 리크루트 모듈은 채용 대시보드와 팀 보고서를 추가합니다. 트랜잭션 히트맵과 스마트 캠페인을 제공하여 유지 및 확장을 지원합니다.

BoldTrail 마켓플레이스는 BoldTrail CRM 플랫폼과 연동되는 선택적 애드온입니다. PropertyBoost(매물 기반 페이스북 광고), Leads360(자동 전달되는 검증된 리드), Success Assurance(미국 현지 실시간 리드 컨시어지), Voicemail Drop(연락처 자동 음성 메시지) 등 사전 통합된 tools를 포함합니다.

BoldTrail 주요 기능

PPC 통합, 랜딩 페이지, 자동화된 라우팅을 통해 일관된 리드 유입을 생성하고 신속한 후속 조치를 수행하세요

행동 기반 이메일, SMS, AI 기반 부동산 추천을 통해 다중 채널 드립 캠페인을 자동화하여 클라이언트 참여도를 유지하세요

재고 관리 도구, 소셜 게시, 대량 메시징, 퀵북스 연동 기능을 통해 리스팅과 트랜잭션을 하나의 hub에서 관리하세요

BoldTrail의 한도

소규모 팀에게 이 플랫폼은 고급 워크플로우 자동화가 필요하지 않은 경우 기능이 과다하게 느껴질 수 있습니다.

BoldTrail 가격 정책

맞춤형 가격 책정

BoldTrail 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 BoldTrail에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 BoldTrail에 대해 이렇게 말했습니다:

kvCORE는 제 비즈니스에 필수적입니다. 코로나 기간 플로리다에서 이주한 후 2021년 부동산 시장에 뛰어들었습니다. 코로나 봉쇄로 인해 인맥도 없고 새로운 사람들을 만날 기회도 없었으며, 대면 활동이 사라지고 온라인으로 전환되면서 새로운 장소에서 비즈니스를 확장하는 것은 큰 장애물이었습니다. kvCORE는 제 비즈니스를 시작하고 자리매김하는 데 정말 큰 역할을 했습니다. 제가 직접 구매해야 한다 해도 절대 포기하지 않을 것입니다. 이 플랫폼을 사랑하며, 지속적으로 발전하고 우리를 돕기 위한 더 나은 방법을 모색하는 그들의 노력에 깊은 감명을 받습니다.

kvCORE는 제 비즈니스에 필수적입니다. 코로나 기간 플로리다에서 이주한 후 2021년 부동산 시장에 뛰어들었습니다. 코로나 봉쇄로 인해 인맥도 없고 새로운 사람들을 만날 기회도 없었으며, 대면 활동이 사라지고 온라인으로 전환되면서 새로운 장소에서 비즈니스를 확장하는 것은 큰 장애물이었습니다. kvCORE는 제 비즈니스를 시작하고 자리매김하는 데 정말 큰 역할을 했습니다. 제가 직접 구매해야 한다 해도 절대 포기하지 않을 것입니다. 이 플랫폼을 사랑하며, 지속적으로 발전하고 우리를 돕기 위한 더 나은 방법을 모색하는 그들의 노력에 깊은 감명을 받습니다.

3. BoomTown (성장하는 부동산 팀을 위한 통합 리드 생성 및 CRM에 최적)

via BoomTown

BoomTown은 리드 생성, CRM, 웹사이트, 팀 관리를 하나의 시스템으로 처리하도록 설계된 부동산 소프트웨어 플랫폼입니다. 리드 확보를 위한 IDX 지원 웹사이트를 지원하며, 중앙 집중식 CRM을 통해 리드를 추적하고, 자동화된 후속 워크플로우를 지원하며, 팀 및 중개인을 위한 분석 및 보고 기능을 제공합니다.

시스템은 4단계 패키지(런치, 코어, 그로우, 어드밴스)로 판매됩니다. 소규모로 시작하려면 런치 패키지를 선택한 후 다른 패키지로 확장하세요. '성공 보장' 서비스는 플랫폼 내 리드 모니터링 및 참여를 지원하는 리드 컨시어지 팀을 제공합니다.

Follow Up Boss의 대안으로서, 다양한 타사 도구(70개 이상의 연동 기능)의 범위에 속해 사용자가 기존 시스템을 연결하고 기능을 확장할 수 있습니다.

BoomTown 주요 기능

리드 라우팅 자동화, 지능형 연락처 세분화, 예측형 부동산 CRM으로 고우선순위 기회 발굴

리드를 확보하고 목록을 표시하며 방문자를 연락처로 전환하는 맞춤형 IDX 지원 웹사이트를 구축하고 출시하세요

BoomTown NOW 모바일 앱으로 실시간 알림과 작업 추적 기능을 활용해 신규 문의에 즉시 응답하세요

BoomTown의 한도

BoomTown에는 행동 추적을 통해 전환 가능성이 가장 높은 리드를 선별하는 '예측형 CRM' 기능이 포함되어 있지만, 생성형 또는 자율형 AI 시스템은 부족합니다.

BoomTown 가격 정책

맞춤형 가격 책정

BoomTown 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (100개 이상의 리뷰)

BoomTown에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

G2 리뷰어가 BoomTown에 대해 이렇게 말했습니다:

Boomtown은 항상 편리합니다. 모든 잠재 고객 정보가 한곳에 있어 신경 쓸 필요가 없죠. 클라이언트의 주택 구매 진행 상황을 파악하는 데 업데이트 기능이 특히 중요합니다. 다른 부동산 앱과 비교해도 최고입니다.

Boomtown은 항상 편리합니다. 모든 잠재 고객 정보가 한곳에 있어 신경 쓸 필요가 없죠. 클라이언트의 주택 구매 진행 상황을 파악하는 데 업데이트 기능이 특히 중요합니다. 다른 부동산 앱과 비교해도 최고입니다.

via IXACT Contact

Follow Up Boss 대안 IXACT는 풍부한 연락처 프로필을 구축할 수 있는 연락처 관리 시스템입니다. 전화번호, 집/직장 주소, 가족 구성원, 추천 이력, 부동산/모기지 세부 정보, 커뮤니케이션 기록 등을 추적할 수 있습니다.

자동화된 연락 유지 코칭 기능을 통해 부동산 CRM을 통해 전화 걸기, 이메일 또는 텍스트 보내기, 입주 기념일이나 생일 표시하기, 리드 후속 조치하기 등의 프롬프트를 받게 됩니다.

웹사이트 및 리드 확보를 위해 IXACT Contact를 사용하면 스마트 양식, 블로그 콘텐츠, 부동산 목록을 위한 선택적 IDX 통합 기능을 갖춘 모바일 친화적이고 SEO 최적화된 사이트를 구축할 수 있습니다. 내장된 대시보드는 파이프라인 현황, 개인 및 팀 활동, 작업 관리, 할당, 목표 추적을 보여줍니다.

IXACT Contact은 리드 수집 및 육성도 자동화합니다. Zillow를 포함한 모든 웹사이트나 리드 제공자에서 신규 리드를 수집할 수 있습니다. 수집된 리드는 자동화된 후속 조치를 위한 드립 캠페인에 자동 할당됩니다.

직접 우편 마케팅 서비스로 매월 자동화된 브랜딩을 위한 완료형 이메일 뉴스레터를 활용하세요

수동으로 계속 게시하지 않아도 가시성을 유지할 수 있도록 소셜 채널에 최신 부동산 콘텐츠를 자동 게시하세요.

연락처 그룹에 맞춤형 대량 텍스트를 발송하고 휴대폰으로 답장을 받아보세요. 자동 텍스트 응답 기능으로 신규 문의에도 즉시 대응할 수 있습니다.

IXACT Contact은 문서 저장소 및 전자 서명 기능에 대한 강력한 내장 지원이 부족하며, 복잡한 영업 파이프라인 단계를 지원하지 않습니다.

무료 체험판 이용 가능 IXACT Contact의 통합 CRM 및 이메일 마케팅 솔루션: 월 55달러

G2: 4.5/5 (200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (100개 이상의 리뷰)

G2 리뷰어가 IXACT Contact에 대해 남긴 평가입니다:

IXACT CRM 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 부동산 업무의 다른 측면에 집중할 수 있게 해주거든요. 생일이나 기념일에 대한 알림과 리마인더를 받는 기능이 매우 유용합니다. 설정만 해두면 신경 쓸 필요가 없죠! 완전히 잊어버린다는 뜻은 아니지만, 무슨 뜻인지 아시겠죠.

IXACT CRM 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 부동산 업무의 다른 측면에 집중할 수 있게 해주거든요. 생일이나 기념일에 대한 알림과 리마인더를 받는 기능이 매우 유용합니다. 설정만 해두면 신경 쓸 필요가 없죠! 완전히 잊어버린다는 뜻은 아니지만, 무슨 뜻인지 아시겠죠.

5. CINC (대량 리드 전환에 최적)

via CINC

CINC는 SEO, PPC, 유료 소셜 광고 등 다양한 채널에서 발생하는 대량의 온라인 리드를 관리하는 부동산 팀을 위한 솔루션입니다. 모든 문의는 완전한 소스 추적, 행동 인사이트, 예측 분석 기능과 함께 CRM으로 직접 유입됩니다.

에이전트는 적절한 영업 파이프라인 단계를 우선순위로 설정하고 전환 가능성이 가장 높은 잠재 고객에 집중할 수 있습니다. 스마트 라우팅 규칙을 통해 신규 리드가 즉시 적합한 에이전트나 ISA(영업 지원 담당자)에게 배정되어 거래 기회를 놓치는 느린 응답 시간을 방지합니다.

리드가 시스템에 입력되면 에이전트는 내장 다이얼러, 이메일, 대량 텍스트 발송 기능을 활용해 한 곳에서 모든 접점을 관리할 수 있습니다. 모든 통화, 클릭, 대화 내용은 리드의 타임라인에 기록되어 체계적이고 책임감 있는 후속 조치를 가능하게 합니다.

CINC AI는 즉시 개입하여 텍스트로 문의를 따뜻하게 유지하며, 담당자가 인수할 준비가 될 때까지 잠재 고객의 관심을 지속시킵니다.

CINC의 주요 기능

클릭 투 콜 및 실시간 알림 기능을 갖춘 강력한 모바일 앱으로 이동 중에도 전환을 유도하세요

전용 주택 평가 랜딩 페이지와 자동화된 CMA 후속 조치로 판매자를 유치하세요

리드 소스, 비용, 에이전트 전환 메트릭을 보여주는 ROI 대시보드로 파이프라인을 분석하세요

CINC의 한도

일부 사용자는 시스템이 애드온에 지나치게 의존하며 맞춤형 설정이 한도라고 느끼고 있습니다.

CINC 가격 정책

맞춤형 가격 책정

CINC 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.1/5 (200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 CINC에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 CINC에 대해 이렇게 말했습니다:

저는 CINC의 간소화되고 자동화된 기능을 가장 선호합니다. 과거 클라이언트 및 잠재적 매도자/매수자에 대한 후속 작업이 훨씬 수월해졌습니다. 더 이상 "후속 조치 부족에 대한 두려움"은 없습니다. CINC의 AutoTracks 기능은 제 팀원들이 소홀히 다루어지지 않고 꾸준히 관리되도록 보장합니다.

저는 CINC의 간소화되고 자동화된 기능을 가장 선호합니다. 과거 클라이언트 및 잠재적 매도자/매수자에 대한 후속 작업이 훨씬 수월해졌습니다. 더 이상 "후속 조치 부족에 대한 두려움"은 없습니다. CINC의 AutoTracks 기능은 제 팀원들이 소홀히 다루어지지 않고 꾸준히 관리되도록 보장합니다.

6. Top Producer (CRM 숙련자와 MLS 통합에 최적)

via Top Producer

Follow Up Boss 대안인 Top Producer는 부동산을 위한 비즈니스 관리 플랫폼입니다.

이메일, 텍스트, 작업 알림, 매물 데이터, MLS 활동을 하나의 플랫폼에 통합합니다. Market Snapshot은 실시간 MLS 데이터를 가져와 에이전트가 잠재 고객이나 기존 클라이언트에게 보낼 수 있는 매물 활동 보고서를 생성합니다.

탑 프로듀서는 질로우, 트룰리아, 리얼터닷컴, 페이스북 리드 광고 등 주요 리드 소스와 동기화되어 신규 문의의 흐름이 CRM으로 직접 유입됩니다.

연락처를 활성 구매자, 판매자, 잠재 고객, 과거 클라이언트로 분류하고 자동화된 후속 조치 플랜을 할당하세요. CRM은 이메일, 통화, 노트 및 거래 진행 상황의 기록을 유지합니다.

또한 트랜잭션 관리 도구와 연동되며 Gmail 및 Outlook과 양방향 이메일 동기화를 제공합니다.

탑 프로듀서 주요 기능

트랜잭션 날짜와 조건을 추적하는 간편한 트랜잭션 관리자로 계약 체결을 체계적으로 관리하세요

스마트 플랜을 활용해 리스팅 및 클라이언트 유형별 작업 체크리스트를 자동으로 실행하여 워크플로우를 자동화하세요

실시간 MLS 데이터가 포함된 브랜드화된 시장 동향 이메일을 발송하여 지역 전문가로서의 위치를 다지고, 과거 잠재 고객과의 재연결을 도모하세요.

탑 프로듀서(Top Producer)의 한도

에이전트가 이동 중에 사용할 수 있는 전용 모바일 앱은 없습니다.

탑 프로듀서 가격 정책

Pro: $179/사용자/월

Pro+ Leads: $479/사용자/월

Pro+ Farming: $599/사용자/월

Pro Teams 5: $399/5 사용자/월

Teams 10: $699/10 사용자/월

Pro Teams 25: $1199/25 사용자/월

탑 프로듀서 평가 및 리뷰

G2: 3. 1/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.0/5 (300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Top Producer에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Top Producer에 대해 이렇게 말했습니다:

다른 CRM도 사용해 봤지만, TP로 계속 돌아오게 됩니다. 에이전트, 브로커 또는 부동산 업계 종사자라면 누구나 필요로 하는 완벽한 서비스 CRM과 뛰어난 내장 시스템을 갖춘 프로그램 중 가장 체계적으로 설계된 프로그램이기 때문입니다.

다른 CRM도 사용해 봤지만, TP로 계속 돌아오게 됩니다. 에이전트, 브로커 또는 부동산 업계 종사자라면 누구나 필요로 하는 완벽한 서비스 CRM과 뛰어난 내장 시스템을 갖춘 프로그램 중 가장 체계적으로 설계된 프로그램이기 때문입니다.

7. Sell. Do (부동산 개발사 및 종단간 영업 팀에 최적)

Sell. Do는 일반 영업 팀보다는 개발사, 중개사, 채널 파트너를 위해 설계되었습니다.

거래 완료를 위한 종단간 워크플로우를 포괄합니다. 여기에는 리드 관리, 재고 및 현장 방문 추적, 마케팅 자동화(이메일, SMS, WhatsApp), 영업 파이프라인 관리, 사후 서비스, 가치 있는 인사이트를 위한 대시보드가 포함됩니다.

이 통합형 부동산 CRM은 리드 캡처 및 라우팅, 작업 배정, 승인 흐름, 문서 생성, 디지털 결제 등 프로세스 자동화를 지원합니다.

모바일 앱을 통해 에이전트는 사무실 밖에서도 필드에서 일할 수 있으며, 오프라인 접근, 푸시 알림, 통화 추적 기능을 제공합니다.

Sell. Do와 다른 Follow Up Boss 대안의 주요 차이점은 부동산 관리 기능을 제공한다는 점입니다. 객실 가용성, 가격, 예약 보류 및 예약 관리를 할 수 있습니다.

Sell. 최고의 기능

전용 포털을 통해 채널 파트너를 관리하여 리드 할당, 거래 진행 상황 추적, 수수료 처리를 원활하게 수행하세요.

예약 자동화, 결제 일정 및 서류 관리를 통해 판매 후 트랜잭션을 효율화하세요

리드 소스부터 최종 판매까지 전체 퍼널 추적으로 캠페인 성과를 분석하세요

판매. 한도

모바일 앱은 데스크톱 버전에 있는 특정 기능이 부족하여 이동 중에도 작업을 관리하고 중요한 프로젝트 정보에 접근하기 어렵습니다.

판매. 가격 책정

맞춤형 가격 책정

판매. 평가 및 리뷰 관리

G2: 4.8/5 (100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Sell.do에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Sell.Do에 대해 남긴 평가입니다:

Sell. Do는 부동산 업계를 위해 특별히 설계된 즉시 사용 가능한 CRM입니다. 모든 필수 통합 기능을 완벽하게 갖추고 있어 외부 구현 파트너가 필요하지 않습니다. 이 플랫폼은 부동산 비즈니스 프로세스에 대한 깊은 이해를 명확히 반영하여 첫날부터 매우 관련성 높고 실용적입니다. 가장 두드러지는 점은 저렴한 라이선스 비용, 빠른 성능, 그리고 복잡한 설정이나 맞춤형 맞춤화 없이 팀이 즉시 업무를 시작할 수 있다는 것입니다. 효율적이고 비용 효율적이며, 진정한 의미에서 부동산을 염두에 두고 구축되었습니다.

Sell. Do는 부동산 업계를 위해 특별히 설계된 즉시 사용 가능한 CRM입니다. 모든 필수 통합 기능을 완벽하게 갖추고 있어 외부 구현 파트너가 필요하지 않습니다. 이 플랫폼은 부동산 비즈니스 프로세스에 대한 깊은 이해를 명확히 반영하여 첫날부터 매우 관련성 높고 실용적입니다. 가장 두드러지는 점은 저렴한 라이선스 비용, 빠른 성능, 그리고 복잡한 설정이나 맞춤형 맞춤화 없이 팀이 즉시 업무를 시작할 수 있다는 것입니다. 효율적이고 비용 효율적이며, 진정한 의미에서 부동산을 염두에 두고 구축되었습니다.

🧠 재미있는 사실: 플로리다주는 미국 내 다른 어느 주보다도 더 많은 부동산 중개인과 리얼터(공인중개사)를 보유하고 있습니다. 캘리포니아주와 텍사스주가 그 뒤를 잇습니다.

8. Pipedrive (시각적 영업 파이프라인 관리에 최적)

via Pipedrive

파이프드라이브(Pipedrive)는 시각적 칸반 파이프라인으로 거래 관리를 간소화합니다. 부동산 전용 솔루션은 아니지만, 직관적인 드래그 앤 드롭 방식의 사용자 친화적 인터페이스 덕분에 소규모 중개업체와 부동산 전문가들이 리드 및 거래 관리를 위해 파이프드라이브를 활용합니다.

모든 거래는 카드 형태로 표시되며, 신규 리드에서 쇼잉, 계약 체결 단계까지 드래그하여 진행 상황을 한눈에 파악하고 거래가 정체되는 것을 방지할 수 있습니다.

파이프드라이브는 또한 성장 중인 AI CRM 제품군을 포함하고 있습니다. 이 제품군은 후속 이메일을 생성하고, 긴 이메일 스레드를 요약하며, 거래를 평가하여 구매 의사가 높은 잠재 고객을 표시하고, 위험에 처한 기회를 강조합니다. AI는 예측을 지원하고 워크플로우 패턴에 기반한 자동화 규칙을 제안합니다.

파이프드라이브 주요 기능

Zillow, Facebook 리드 광고, 전화 다이얼러 등 300개 이상의 tools를 Pipedrive 통합으로 연결하여 리드 흐름을 효율화하세요.

모바일 앱으로 필드에서도 즉시 CRM을 업데이트하세요. 통화 기록, 위치 추적, 명함 스캔 기능을 제공합니다.

안드로이드 및 iOS 모바일 앱으로 이동 중에도 작업을 완료하고, 회의 일정을 관리하며, 이메일에 회신할 수 있습니다.

파이프드라이브의 한도

파이프드라이브는 부동산 전용 플랫폼이 아니므로 내장형 IDX 웹사이트, 매물 관리, 커미션 추적 기능이 포함되어 있지 않습니다. 해당 기능은 추가 앱 설치가 필요합니다.

파이프드라이브 가격 정책

14일 무료 체험판

라이트: $19/좌석/월

Growth: $34/좌석/월

프리미엄: $64/좌석/월

얼티밋: $89/좌석/월

파이프드라이브 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (2000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2 리뷰어가 Pipedrive에 대해 이렇게 말했습니다:

이 시스템은 이해하고 관리하기 매우 쉬우며, 부동산 업계에서 제가 하는 일의 요구 사항을 충족시킵니다. 모바일 애플리케이션은 매우 포괄적이며, 중요한 사항을 놓치지 않도록 도와줍니다.

이 시스템은 이해하고 관리하기 매우 쉬우며, 부동산 업계에서 제가 하는 일의 요구 사항을 충족시킵니다. 모바일 애플리케이션은 매우 포괄적이며, 중요한 사항을 놓치지 않도록 도와줍니다.

9. HubSpot CRM (통합 마케팅 및 무료 CRM에 최적)

via HubSpot

HubSpot CRM은 단순한 연락처 데이터베이스 이상의 기능을 필요로 하는 부동산 팀을 위해 설계되었습니다. 완전한 CRM으로서 리드 확보부터 상호작용 추적, 판매 후 고객 관계 관리에 이르기까지 고객 라이프사이클 전반을 지원합니다.

오픈하우스, 웹사이트 양식, 소셜 광고, 추천 또는 포털에서 발생한 리드의 흐름이 CRM으로 직접 이루어집니다. HubSpot은 해당 프로필을 보강하고 부동산별 육성 시퀀스에 배치합니다.

이 플랫폼은 귀사의 워크플로우에 맞춰 조정됩니다. 에이전트는 초기 문의부터 현장 점검, 협상, 계약 체결에 이르기까지 부동산 트랜잭션의 각 단계를 반영한 맞춤형 파이프라인을 구축할 수 있습니다.

모든 이메일, 텍스트, 전화, 문서, 마감일이 자동으로 기록되므로 긴 영업 주기 동안 어떤 것도 놓치지 않습니다.

브리즈 제품군은 AI 에이전트(잠재고객 발굴 및 연락처 생성용 'Prospecting Agent', 챗봇/어시스턴트용 'Customer Agent', 이메일 및 텍스트 콘텐츠 생성용 'Content Agent')를 제공합니다. 이들이 함께 작업을 자동화하고 연락처 확대를 지원합니다.

HubSpot CRM 주요 기능

드립 마케팅처럼 자동화된 1:1 후속 조치를 설정하여 신규 리드가 수동 노력 없이도 적시에 연락을 받을 수 있도록 하여 기회를 놓치는 것을 방지하세요.

부동산 거래를 단계별로 체계적으로 관리하세요(예: 구매자 리드 → 계약 완료). 동기화된 작업과 달력 알림으로 일일 영업 활동을 강화하세요.

리드 출처, 이메일 참여도, 거래 진행 상황, 팀 생산성을 모니터링하여 효과적인 전략에 집중하고 전환율을 개선하세요.

HubSpot CRM의 한도

이 플랫폼은 다양한 기능을 제공하지만, 충분한 교육이나 지원 없이 설정하고 맞춤화하기는 어려울 수 있습니다.

HubSpot CRM 가격 정책

Smart CRM Professional: $49/좌석/월

Smart CRM Enterprise: $75/사용자/월

HubSpot CRM 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (4000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 HubSpot CRM에 대해 이렇게 말했습니다:

HubSpot CRM은 깔끔한 인터페이스로 매우 사용자 친화적입니다. HubSpot CRM은 Gmail, Outlook, Slack, Shopify, WordPress와 같은 인기 도구에 쉽게 연결되며 타사 통합 기능도 제공합니다. 고객 지원도 우수합니다.

HubSpot CRM은 깔끔한 인터페이스로 매우 사용자 친화적입니다. HubSpot CRM은 Gmail, Outlook, Slack, Shopify, WordPress와 같은 인기 도구에 쉽게 연결되며 타사 통합 기능도 제공합니다. 고객 지원도 우수합니다.

👀 알고 계셨나요? 2022년 미혼 미국인이 보유한 약 3,520만 채의 홈 중 58%를 미혼 여성이 소유했지만, 이 비율은 2000년 64%에서 감소한 수치입니다.

10. Freshsales (Freshworks CRM) (다중 채널 접근이 가능한 AI 기반 영업 팀에 최적)

via Freshworks

Freshworks 제품군의 일부인 Freshsales는 AI 기반 CRM과 통합 커뮤니케이션 채널을 한 곳에서 원하는 부동산 팀을 위한 솔루션입니다. 에이전트가 여러 도구를 전환하지 않고도 전화, SMS, 이메일, WhatsApp, 채팅을 통해 고객과 연결할 수 있도록 지원합니다.

AI 어시스턴트 프레디는 구매자 행동과 참여 패턴을 분석합니다. 리드 점수를 부여하고 인사이트를 도출하며, 차선책을 제안합니다.

이 Follow Up Boss 대안은 에이전트가 가장 유망한 기회를 우선순위로 설정하고 데이터 기반 의사결정으로 영업 팀의 전략을 강화할 수 있도록 지원합니다.

Freshsales 주요 기능

완벽한 기능을 갖춘 Freshsales 모바일 앱으로 위치 정보를 활용하여 이동 중에도 거래, 전화 통화, 클라이언트 업데이트를 관리하세요.

Freshworks 생태계와 연결하여 영업 팀, 지원, 마케팅 데이터를 통합하고 360도 고객 보기를 확보하세요

AI 기반 인사이트와 시각화된 판매 예측으로 파이프라인 상태와 성과를 분석하여 계약 목표를 달성하세요

Freshsales의 한도

보고서 생성은 번거로울 수 있으며, 다른 일부 CRM이 제공하는 유연성과 사용 편의성이 부족합니다.

Freshsales 가격 정책

21일 무료 체험판

Growth: $11/사용자/월

Pro: 사용자당 월 47달러

기업: 사용자당 월 71달러

Freshsales 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (1200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Freshsales에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 Freshsales에 대해 이렇게 말했습니다:

다양한 기능을 자랑합니다. 플랫폼에 연락처/리드 추가부터, 작업 관리를 통한 리드 라이프사이클 관리, 주기 촉진을 위한 거래 생성까지 매우 사용하기 쉬운 플랫폼입니다.

다양한 기능을 자랑합니다. 플랫폼에 연락처/리드 추가부터, 작업 관리를 통한 리드 라이프사이클 관리, 주기 촉진을 위한 거래 생성까지 매우 사용하기 쉬운 플랫폼입니다.

TL;DR 최고의 Follow Up Boss 대안은….

ClickUp은 모든 규모의 팀을 위한 부동산 프로젝트 관리 및 CRM hub입니다.

개인 에이전트라면 ClickUp으로 파이프라인, 매물 목록, 작업, 후속 조치를 한 곳에서 관리하세요.

성장 중인 팀이나 중개사라면 ClickUp을 통해 공유 대시보드, 자동화, 문서 저장소, 대화 내용 AI 요약, 모든 매물·거래 단계·프로젝트에 걸친 가시성을 확보하세요.

지금 바로 ClickUp에 무료로 가입하여 시작해 보세요.