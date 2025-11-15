생산성을 위한 최고의 라이프 플래너 Notion 템플릿

넷플릭스에서 The Good Place를 본 적이 있다면, 당신의 행동을 좋은 목록과 나쁜 목록으로 나누는 독특한 점수 시스템을 알 것입니다. 슬픈 친구를 안아주면 4.98점을 얻습니다. 오토바이를 타면 64.88점을 잃습니다.

심지어 인터넷에는 레딧에 이런 활동들을 정리한 스프레드시트까지 떠돌고 있습니다.

이제 상상해 보세요. 모든 행동이 깔끔하게 추적되고, 모든 결정이 신중하게 균형을 잡는 삶이 정말 가능하다면 어떨까요? 모든 것에 점수를 매길 수는 없지만, 우리가 할 수 있는 것은 중요한 일들을 플랜하는 것입니다. 바로 여기에 라이프 플래너 Notion 템플릿이 필요한 이유입니다.

시트콤 속 가상의 포인트 시스템과 달리, 이 템플릿들은 목표를 지도하고 일상을 균형 있게 관리하며 진정으로 여러분의 여정을 모양내는 개인적·직업적 측면을 관리할 수 있는 실질적인 프레임워크를 제공합니다.

이 글에서는 좋은 선택과 가끔의 실수 모두를 수용할 스페이스를 제공하는 시스템을 구축하는 데 도움이 되는 최고의 Notion 라이프 플래너 템플릿을 살펴보겠습니다.

좋은 라이프 플래너 Notion 템플릿의 조건은 무엇인가요?

우수한 라이프 플래너 Notion 템플릿은 Notion 작업 공간 내에서 목표 설정, 일일/주간 플랜 수립, 습관 추적, 진행 상황 점검을 돕습니다.

이상적인 라이프 플래너 Notion 템플릿은 다음을 포함해야 합니다:

목표, 일일 플래너, 할 일 목록, 프로젝트를 연결된 데이터베이스로 관리 하여 일상 작업이 결과물로 자연스럽게 이어지도록 합니다.

습관 추적 : 주간/월간 보기, 연속 기록, 빠른 확인 기능으로 루틴 유지

달력 및 예정 보기 : 일일 일정과 주간 플랜을 위한 기능으로, 간편한 필터 접근이 가능합니다.

반성, 진행 측정, 플랜 조정을 통해 개인 성장을 돕는 리뷰 프롬프트와 저널

갤러리, 보드, 달력 보기로 깔끔한 레이아웃을 제공하여 정보를 한눈에 파악할 수 있으며, 개인 생활과 업무를 한곳에서 관리할 수 있습니다.

한눈에 보는 라이프 플래너 템플릿

모든 Notion 및 ClickUp 플랜 템플릿을 요약한 테이블입니다:

다음은 귀사의 표준 운용 절차 (SOP)에 맞춰 형식이 적용된 최고의 Notion 및 ClickUp 라이프 플래너 템플릿 요약 테이블입니다:

Notion 무료 라이프 플래너 템플릿 TOP 20

학생들은 과제 관리의 명확성을 원하고, 직장인들은 일과 개인 생활의 균형이 필요하며, 생산성 추구자들은 한 보기에 습관 추적과 목표 설정을 원합니다.

다음 무료 Notion 라이프 플래너 템플릿들은 이러한 어려움을 정면으로 해결합니다. 진행과 개인적 성장을 모두 지원하는 장기적인 시스템을 만들어 봅시다!

1. Notion의 라이프 플래너

영화 <모든 것 에브리웨어 올 앳 원스>에는 에블린이 자신의 삶의 다양한 버전을 차례로 경험하는 장면이 나옵니다. 한 버전에서는 골목에서 싸우고 있고, 다른 버전에서는 영화 스타가 되어 있습니다.

그녀가 한 번에 너무 많은 삶을 사는 것 같아 지켜보기만 해도 어지러울 정도다. 수업, 건강 목표, 개인적인 일과가 모두 관심을 끌려고 경쟁하는 우리 일상에서도 똑같은 혼란이 발생한다.

Notion 라이프 플래너는 혼란의 부드러운 버전을 제공합니다. 마음가짐을 북돋우는 긍정적 선언부터 식단 계획 코너까지, 삶의 각 영역에 자리할 공간을 제공하여 마치 평행 타임라인 사이를 맴도는 듯한 느낌을 주지 않습니다. 대신 모든 것이 차분하고 명확한 하나의 보기에 통합됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

대학 마감일과 개인 목표를 함께 추적하세요

마인드셋과 웰빙을 위한 간단한 트래커로 더 건강한 습관 만들기

하루 일정에 부담을 주지 않으면서 식단과 운동 플랜을 세우세요

자기 확신 문구, 이미지, 그리고 당신을 표현하는 색상으로 대시보드를 개인화하세요

✨ 추천 대상: 수업과 웰빙을 병행하는 학생, 목표와 루틴을 한곳에 정리하고 싶은 바쁜 직장인, 흩어진 목록을 하나의 hub로 대체하려는 모든 분.

이 비디오 튜토리얼로 라이프 플랜을 만드는 방법을 배워보세요:

📖 함께 읽기: 최고의 Notion 대안 및 경쟁사

2. Notion의 Life wiki

Notion의 라이프 wiki 템플릿은 인생 여정의 지도처럼 느껴져, 현재 위치와 향하는 방향을 완료한 보기로 파악할 수 있게 해줍니다.

이 템플릿은 단순한 일일 플래너 이상의 것을 원하는 분들을 위해 제작되었습니다. 목표, 습관, 독서 기록, 심지어 여행 플랜까지 하나의 hub에 통합하여 삶의 전체적인 모습을 한눈에 파악할 수 있습니다. 노트 작성, 개인적 성장 추적, 꾸준한 일기 기록을 위한 공간이 마련되어 있어 성찰과 실행이 함께 이루어집니다.

이 디자인은 앞으로의 주간 플랜을 세우고, 일일 루틴을 점검하며, 생각을 기록하는 과정을 매끄럽게 오가도록 하여 균형을 유지하도록 돕습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

목표, 일상 습관 , 중요 작업을 명확한 가시성으로 파악하며 일주일 플랜을 세우세요.

읽고 있는 내용을 추적하고 언제든지 다시 살펴볼 수 있는 개인 기록을 구축하세요

tool 전환 없이 여행 플랜, 노트, 소감을 기록하세요

진행 상황을 되돌아보고 개인적 성장의 리듬을 만들기 위해 일기 스페이스를 활용하세요

✨ 추천 대상: 모든 것을 지도하고 싶은 라이프 라이브러리언, 목표·습관·여행·노트를 한곳에서 추적하는 다중 열정가, 자주 일기를 쓰고 되돌아보는 성찰형 플래너.

3. Notion의 영화 트래커

via Not ion

영화란 프레임 안에 담긴 것과 밖에 놓인 것의 문제다.

영화란 프레임 안에 담긴 것과 밖에 놓인 것의 문제다.

그 프레임은 오늘날에도 여전히 우리를 사로잡습니다. 팬데믹으로 극장이 거의 문을 닫을 뻔했음에도, 글로벌 박스오피스는 다시 발판을 마련해 2022년 260억 달러를 기록했습니다.

이 때문에 Letterboxd 같은 플랫폼이 폭발적인 인기를 얻으며 영화 애호가들에게 시청 기록을 남기고, 간단한 감상문을 작성하며, 자신만의 '톱 포'를 큐레이션할 수 있는 공간을 제공하고 있습니다.

Notion의 영화 기록기는 바로 그 정신을 여러분의 작업 공간에 가져옵니다. 또 다른 앱을 다운로드할 필요 없이, Notion 안에서 바로 개인 아카이브를 만들 수 있습니다.

감독, 장르, 태그, 개봉일, 평가, 요약 스페이스를 제공하여 단순히 영화를 봤다는 사실뿐만 아니라 왜 그 영화가 마음에 남았는지도 기억할 수 있게 합니다. 이 모든 정보를 하나의 체계적인 대시보드에 모아두면, 다시 보고 싶거나 되새기고 싶을 때, 심지어 친구에게 추천할 때도 영화 기록을 일일이 추적하는 노력을 덜 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

감독, 장르, 개봉일, 평가를 기록하여 살아 숨 쉬는 영화 라이브러리를 구축하세요

각 이야기가 그 순간 당신에게 어떤 감정을 불러일으켰는지에 대한 간략한 요약을 기록하세요

영화에 테마나 분위기 태그를 달아 "위로가 되는 영화"나 "진지한 드라마"를 쉽게 찾아보세요.

✨ 추천 대상: 시청 기록과 평가를 관리하는 영화 애호가, 더 깊이 있는 노트를 원하는 Letterboxd 팬, 분위기별 시청 목록을 큐레이션하는 제작자.

📖 함께 읽기: 불렛 저널링을 위한 디지털 저널 앱

4. Notion의 캠핑 플래너

KOA의 2024년 캠핑 및 아웃도어 호스피탈리티 보고서에 따르면, 2024년에는 2019년 대비 약 1,100만 가구가 더 캠핑을 다녀왔으며, 이는 아웃도어 여행이 현대 생활의 주요 부분이 되었음을 분명히 보여주는 신호입니다.

하지만 숲속에 서서 여분의 양말을 챙겨 올 걸 그랬다고 후회할 때면, 도시 생활이 그리워지기 시작한다.

Notion의 캠핑 플래너는 모든 세부 사항을 한곳에서 정리할 수 있게 해 리셋을 더 쉽게 만들어줍니다. 필수품을 절대 잊지 않도록 장비 데이터베이스가 포함되어 있으며, 아침부터 저녁까지 식사 플랜을 세울 수 있는 섹션과 오프라인 지도 및 비상 연락처 공간까지 마련되어 있습니다.

오프라인 사용을 고려하여 설계되었기 때문에, 통신 서비스가 끊겨도 중요한 목록에 계속 접근할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

완료된 장비 체크리스트를 작성하여 중요한 사항을 놓치지 않도록 하세요

미리 식사 플랜을 세우고 야외 요리도 간편하게

도로 안전을 위한 오프라인 지도 및 비상 연락처 저장

주말 여행과 장기 탐험 모두에 동일한 설정을 적용하세요

✨ 추천 대상: 주말 캠핑족과 밴 라이프족, 장비와 식사 플랜을 세우는 가족, 오프라인에서도 사용 가능한 체크리스트가 필요한 아웃도어 활동가들.

5. Notion의 중간 연도 리뷰

via Notion

한 해의 중간 지점은 시간이 다 되기 전에 잠시 멈춰 점검하고 방향을 조정하기에 완벽한 시기입니다. 지금까지 완료된 것이 무엇인지뿐만 아니라 앞으로 몇 달 동안 무엇에 집중해야 할지 묻는 순간이기도 합니다.

Notion의 중간 평가는 명확한 시각으로 잠시 멈춰 서게 합니다. 개인 생활 전반을 아우르는 다섯 가지 간단한 섹션으로 성찰을 구성하여, 바쁜 일상 속에서 놓치기 쉬운 패턴을 한눈에 파악할 수 있도록 돕습니다.

단 20~30분 만에 현재 잘되고 있는 부분, 개선이 필요한 부분, 그리고 방향을 전환해야 할 부분을 파악할 수 있습니다. ⚙️

그 강점은 단순함에 있습니다. 복잡한 레이아웃으로 압도하기보다는 생각을 정리할 수 있는 충분한 구조를 제공하면서도 솔직한 성찰을 위한 스페이스를 남겨둡니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

다섯 가지 핵심 영역을 중심으로 개인 생활을 점검하며 추적을 놓치지 마세요

향후 6개월 동안 개선하고자 하는 강점, 약점 및 변화 사항을 파악하세요

압도적이기보다는 달성 가능하다고 느껴지는 현실적인 목표 설정하기

이 템플릿을 연간 의식으로 활용하여 성찰하고, 재설정하며, 균형을 되찾으세요

✨ 추천 대상: 연중 중간에 재설정하는 시간을 갖는 분들, 짧은 가이드형 성찰을 선호하는 목표 설정자, 팀, 또는 빠른 개인적 회고를 진행하는 학생들.

6. Notion의 트레이딩 달력

거래 내역을 기록하고 명확한 시각으로 되돌아볼 수 있는 간단한 공간은 때로 트레이딩 루틴에 진정한 변화를 가져올 수 있습니다.

Notion의 트레이딩 캘린더는 안정적인 기반을 제공합니다. 각 거래를 기록하고, 일일 달력에서 수익과 손실을 확인하며, 시간 경과에 따른 성과 차트를 볼 수 있습니다. 노트와 번호를 나란히 배치하면 추측이 아닌 의사 결정에서 배울 수 있습니다.

동일한 작업 공간에서 개인 재정이나 일상을 추적하고자 한다면, 더 포괄적인 라이프 플래너 Notion 템플릿으로도 활용 가능합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

모든 거래를 날짜, 상품, 입력 및 청산 노트, 결과와 함께 기록하여 규율을 구축하세요

달력에서 일일 손익을 보기 위해 시기, 위험, 시장 조건의 패턴을 파악하세요.

내장 차트를 활용해 진행 상황을 추적하고 증거를 바탕으로 위치 크기를 조정하세요

주간 리뷰 체크리스트를 추가하여 다음 주 플랜이 이번 주 배운 점을 반영하도록 하세요

✨ 추천 대상: 규율을 쌓는 신규 트레이더, P&L 및 노트를 추적하는 스윙/데이 트레이더, 시간 경과에 따른 패턴을 분석하는 금융 학습자.

📖 함께 읽기: 불렛 저널 프로젝트 관리로 추적 유지하기

7. Notion의 '나의 식단 플래너'

이 템플릿은 냉장고를 열 번이나 열어보며 뭔가 새로운 게 나타나길 바라는 날들을 위한 것입니다. 아무것도 변하지 않고, 저녁 8시가 되어도 저녁 메뉴는 여전히 풀기 어려운 퍼즐처럼 느껴질 때를 위한 것이죠.

Notion의 마이 푸드 플래너는 꾸준한 플랜을 제공하여 식사 준비를 급하게 하지 않고 간편하게 할 수 있게 해주며, 일상을 조금 더 체계적으로 만들어줍니다.

아침, 점심, 저녁, 간식을 위한 명확한 주간 보기와 레시피, 장보기 목록, 빠른 준비 노트를 위한 공간을 제공합니다. 물과 채소 섭취를 위한 부드러운 습관 추적 기능을 지원하며, 완료된 주간을 복제하여 즐겨찾기나 반복되는 식사를 처음부터 다시 시작하지 않고 재사용할 수 있습니다.

또한 바쁜 날을 위한 간편 식사도 태그해 두고 쇼핑할 때 휴대폰으로 바로 확인할 수 있어 계획과 실행이 하나의 흐름으로 이어집니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

일정에 맞춰 유연하게 식사 시간을 플랜하며 다음 주를 준비하세요

저장한 레시피로 장보기 목록을 만들어 쇼핑 시간을 단축하세요

건강을 지원하는 차원에서 물, 과일, 채소, 단백질 섭취 같은 습관을 추적하세요

준비 노트와 남은 재료를 저장해 두면 내일 식사가 이미 반은 완료된 셈입니다

✨ 추천 대상: 식사 준비를 미리 하는 분들, 예산이 제한된 학생들, 간단한 주간 메뉴와 연계된 장보기 목록이 필요한 바쁜 가정.

8. Notion의 이사 계획서

Box, 계약서, 키, 청소업체, 주소 변경. 이사는 신나면서도 압도적일 수 있습니다.

미국인의 3분의 2가 이사가 스트레스가 된다고 말하며, 대부분은 짐 싸기와 예산 책정 같은 어려움을 보고 있습니다. 따라서 명확한 플랜이 정말 도움이 됩니다.

Notion의 이사 플래너는 모든 작업을 하나의 차분한 체크리스트로 모읍니다. 포장, 취소, 업데이트 같은 카테고리로 일을 분류한 후, 타임라인이나 달력에 마감일을 지도할 수 있습니다. 문서, 간단한 예산, 새 홈 설정 목록을 위한 깔끔한 섹션이 마련되어 있습니다.

유틸리티 확인서, 임대 계약서 스캔본, 측정값을 한 곳에 보관하고 진행 상황을 상태와 체크박스로 기록하세요. 매일 저녁 간단한 점검으로 일주일을 차질 없이 진행할 수 있으며, 이사 당일이 되면 허둥대지 않고 준비된 느낌을 받을 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

이사를 '짐 싸기', '취소하기', '업데이트하기' 등의 카테고리로 나누고 명확한 마감일을 설정하세요

임대차 계약서, ID, 영수증을 저장하여 중요한 정보를 휴대폰에서 쉽게 확인할 수 있도록

이사 비용, 보증금, 필수품 비용을 추적하여 예산을 지키세요

새 집에서의 첫 주를 청소, 인터넷 설정, 방 레이아웃 작업과 함께 플랜하세요

✨ 추천 대상: 첫 이사를 준비하는 분들, 공과금과 임대 계약을 동시에 관리해야 하는 도시 이주자들, 짐 정리, 예산, 타임라인 조율이 필요한 룸메이트들.

📖 함께 읽기: 브레인스토밍 템플릿 및 기법

9. Notion의 취업 지원서 추적기

구직 포털과 소셜 미디어의 등장으로 취업 지원이 그 어느 때보다 쉬워졌지만, 이제는 군중 속에서 두각을 나타내기 위해 더 많은 세심함과 체계적인 접근이 필요합니다.

LinkedIn은 채용 지원 건수가 전년 대비 45% 이상 증가했으며, 매분 약 11,000건의 지원서가 접수되는 등 급증세를 기록했다고 보고했습니다.

많은 기업들이 지원자 추적 시스템에 더욱 의존하여 이 같은 지원자 홍수를 처리하고 있으며, 이는 사소한 세부사항과 후속 조치가 그 어느 때보다 중요해졌음을 의미합니다.

Notion의 취업 지원 관리 템플릿은 계획적인 구직 활동을 위한 차분한 공간을 제공합니다. 각 직무 역할을 기록하고, 지원부터 합격 통보까지 상태 추적 기능을 활용하며, 명확한 다음 행동 항목을 추가하여 항상 다음 단계를 파악할 수 있습니다.

각 입력에는 채용 담당자 정보, 연락처, 급여 노트, 개인적 소감 등이 포함되어 있어 면접을 허둥대지 않고 준비된 느낌으로 진행할 수 있습니다. 이 Notion 템플릿은 흩어진 탭들을 실제로 사용할 수 있는 간편한 시스템으로 바꿔줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

"지원 완료", "면접 진행 중", "합격 제안", "불합격", "다음 단계" 등의 상태로 지원 현황을 추적하여 추진력을 유지하세요.

채용 담당자 이름, 연락처 정보 및 노트를 저장하여 후속 조치가 적시에 개인 맞춤형으로 이루어지도록 하세요.

역할별 급여 범위, 위치, 팀, 필수 요건을 비교하여 명확한 판단으로 결정하세요

감사 이메일, 추천, 정기적인 확인을 위한 부드러운 알림 추가하기

✨ 추천 대상: 적극적인 구직자, 파이프라인 및 팔로워를 관리하는 경력 전환자, 채용 담당자 연락처와 다음 단계를 정리하는 졸업생.

10. Notion의 평면도 탐색 플래너 & 트래커

집을 찾는 데 일주일이 훌쩍 지나갈 수 있습니다. 연결된 링크는 쌓이고, 사진들은 흐릿해지며, 어느 보기가 가장 좋은 채광을 가졌는지, 어느 보기가 시끄러운 도로 옆에 있었는지 잊어버리게 됩니다.

Notion의 플랫 헌팅 플래너 & 트래커는 작은 정보도 놓치지 않고 목록 수집, 옵션 비교, 견학 플랜까지 한곳에서 차분히 관리할 수 있는 스페이스를 제공합니다.

각 부동산 정보를 사진, 노트, 키 세부사항과 함께 저장한 후, 필수 조건과 거래 중단 요소에 따라 점수를 매길 수 있습니다. 교통, 상점, 안전, 전반적인 분위기를 위한 지역 연구 데이터베이스와 간단한 달력이 있어 견학 보기 및 후속 조치가 정확한 날짜에 맞춰 진행됩니다.

나란히 비교하는 보기로 과거 채팅을 스크롤하며 헤매지 않고 명확한 판단으로 선택하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

사진, 연결된 링크, 비용, 연락처 정보가 포함된 목록의 중앙 hub 구축

필수 조건, 절대 수용 불가 조건, 선호 조건을 정의하여 생활에 맞는 아파트를 필터링하세요

깨끗한 달력에서 보기 일정 플랜 및 추적: 각 방문 후 알림과 노트 기능 제공

선정된 부동산을 나란히 비교하고 확신을 가지고 최종 선택을 하세요

✨ 추천 대상: 임대 주택 목록과 지역을 비교하는 임차인, 견학 일정을 잡는 이주자, 필수 조건과 타협 불가 사항을 조율하는 커플.

📖 함께 읽기: 콘텐츠 생성 속도를 높여주는 무료 콘텐츠 작성 템플릿

11. Notion의 개인 재정 관리기

돈 관련 작업은 조용히 쌓여만 갑니다. 여기 커피 한 잔, 저기 교통비, 그리고 세금을 따로 떼어둬야 하는 프리랜서 결제까지.

Notion의 개인 재정 추적기는 매일의 흐릿한 기록을 믿을 수 있는 간단한 기록으로 바꿔주어, 스프레드시트를 처음부터 만들 필요 없이 체계적으로 관리할 수 있게 합니다.

새 수입이나 지출 입력마다 자동으로 날짜가 기록되어 일지를 깔끔하고 정확하게 유지합니다. 카테고리별로 정렬하고 노트를 추가할 수 있으며, 관련 수입에 대해 세금 납부 알림을 활용하면 잊어버리기 전에 미리 돈을 따로 마련할 수 있습니다.

월별 보기 기능을 통해 추세를 쉽게 파악하고, 목표 달성 진행 상황을 추적하며, 실제로 지속 가능한 작은 변화를 만들 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

월별 예산을 플랜하고 플랜 대비 실제 지출을 비교하세요

반복 청구서, 구독, 마감일을 추적하여 예상치 못한 상황을 방지하세요

깔끔한 기록과 자동 세금 적립 알림으로 세금 준비를 완벽하게

카테고리별 요약 검토를 통해 패턴을 파악하고 습관을 조정하여 더 건강한 재정 관리

✨ 추천 대상: 수입과 세금을 추적하는 프리랜서, 예산을 배우는 학생, 그리고 스프레드시트 대신 간단한 자금 기록을 원하는 모든 분.

👀 재미있는 사실: 심리학자들은 이를 플랜 오류라고 부릅니다 : 우리는 거의 항상 작업이 실제 소요 시간보다 짧을 거라고 생각합니다. 이 효과는 다니엘 카너먼과 아모스 트버스키가 처음 설명했습니다. 간단한 해결책은 비슷한 작업에 지난번 얼마나 걸렸는지 확인하고 여유 시간을 추가하는 것입니다.

12. 아늑한 커피 습관 추적기 (Notion)

길모어 걸즈에서 로렐라이와 로리가 루크의 카운터에 앉아 커피잔으로 손을 녹이며 하루 플랜이 모양을 갖추던 이른 아침을 떠올려 보세요.

Notion의 아늑한 커피 습관 추적기는 바로 그 느낌을 담아내려 합니다. 잠시 멈춰 중요한 것을 노트하고, 조금 더 안정된 마음으로 하루의 단계를 밟을 수 있는 작고 포근한 스페이스입니다.

간결한 레이아웃으로 관리가 수월합니다. 체크박스가 있는 간단한 주간 보기, 일상 옆에 작은 할 일 목록, 기분이나 에너지 상태를 기록할 공간이 제공됩니다. 기르고 싶은 습관을 추가하고, 작은 목표를 설정하며, 진행 상황을 한 줄로 간단히 기록하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

간결한 주간 레이아웃으로 습관을 추적하세요. 빠른 체크박스 및 간단한 진행 상태 확인이 가능합니다.

작은 할 일 목록을 일상 루틴과 결합하여 매일의 작업이 목표와 밀접하게 연결되도록 하세요

기분이나 에너지 노트를 기록해 집중력 유지에 도움이 되는 습관을 파악하세요

부드러운 성찰을 통해 꾸준함을 축하하고 일상을 꾸준히 이어가세요

✨ 추천 대상: 부드러운 습관 형성자, 아침 루틴 애호가, 그리고 작은 할 일 목록과 함께 편안한 주간 점검을 원하는 분들.

13. Notion 하이킹 플래너

등산로는 금방 붐빕니다. 국립공원관리청은 2024년 레크리에이션 방문객 수가 사상 최대인 3억 3,190만 명을 기록했다고 보고했습니다. 미리 플랜하면 무엇을 잊었는지 고민하는 시간은 줄이고 걷는 시간은 늘릴 수 있습니다.

Notion 하이킹 플래너는 여행 플랜을 세우고 효과적이었던 점을 기록할 수 있는 간편한 공간을 제공합니다. 트레일 세부사항, 난이도, 개인 노트를 기록하고, 출발 전 확인하는 소형 장비 목록을 관리하며, 신호가 끊기는 지역을 위한 오프라인 정보를 저장할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하면 지역이나 계절별로 하이킹 코스를 그룹화하고 거리나 고도에 따라 정렬할 수 있어 당일 적합한 루트를 쉽게 선택할 수 있습니다. 한 번의 클릭으로 과거 여행 기록을 복제하여 다음 번에는 패킹 리스트, 지도, 시간 계획을 재사용해 더 빠르게 준비할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

거리, 고도, 지도, 노트가 포함된 트레일 데이터베이스를 구축하여 향후 하이킹 장소를 더 쉽게 선택하세요.

필수 장비와 패킹 목록을 추적하여 이른 출발 전에 체계적으로 준비하세요

트레일 헤드, 좌표, 비상 연락처 등 오프라인 세부 정보를 저장하여 마음의 평화를 누리세요

조건, 진행 속도, 주요 사항을 기록하여 다음 번에 더 나은 반성과 플랜을 세울 수 있도록

✨ 추천 대상: 루트와 장비를 플랜하는 당일치기 등산객, 오프라인 정보를 저장하는 백패커, 트레일 노트와 계절 변화를 기록하는 자연 애호가.

📖 함께 읽기: 최고의 할 일 목록 앱

14. 학생용 학업 플래너 – Notion의 깔끔한 디자인

시라버스 주간은 가벼운 느낌이지만, 교수 세 분이 같은 날 마감일을 게시하면 달라집니다. 페이지에 너무 많은 일들이 쌓여 있을 때, 무엇이 우선순위인지, 무엇이 기다릴 수 있는지 보여주는 한 페이지가 필요합니다.

학생용 학업 플래너 – Notion의 깔끔한 디자인은 한눈에 쏙 들어오는 단일 페이지로 숨을 고르고, 마감일을 확인하며, 우선순위를 정할 수 있게 해줍니다. 주간 일정이 복잡해질 때도 깔끔하고 친근하며 관리하기 쉬운 디자인입니다.

자동화 기능으로 새 일을 빠르게 기록하고 상태를 최신으로 유지하여 목록 수정 시간을 줄이고 실제 학습에 더 많은 시간을 할애하세요. 일상을 지원하는 습관을 추적하고, 집중 세션을 위한 소규모 스터디 hub를 열고, 다가오는 시험과 과제를 명확한 달력에서 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

준비 상태와 마감일이 설정된 과제 및 시험을 기록하여 플랜을 단 몇 분으로

습관 추적기와 조용한 hub를 활용해 꾸준한 일상을 구축하세요

다음 주 보기 쉬운 달력을 보고, 각 수업 후에 빠르게 노트를 추가하세요.

주제, 우선순위, 알림을 맞춤형으로 설정하여 할 일 목록이 실제 학습 방식에 맞춰지도록 하세요.

✨ 추천 대상: 과제와 시험을 관리하는 학생, 습관과 일정을 한 페이지에 깔끔하게 정리하고 싶은 학습자, 학습 루틴을 구축하는 분들.

15. Notion의 주간 플래너

네이처에 발표된 6개국 연구는 보고한 바 있습니다. 4일 근무제는 업무 성과를 저해하지 않으면서 번아웃을 줄이고 정신적·신체적 건강을 개선했습니다. 동시에 Microsoft 같은 기업들은 주 3일 출근으로 복귀 정책을 강화하고 있어, 한도 있는 사무실 근무 시간과 집중 작업 시간을 플랜하는 것이 더욱 중요해졌습니다.

Notion의 주간 플랜은 앞으로의 일주일을 한눈에 볼 수 있는 깔끔한 페이지를 제공하며, 작업을 카테고리별로 그룹화하고 오늘 정말 집중해야 할 일을 선택할 수 있게 합니다. 간결하고 친근한 느낌이라 플랜 세우기가 번거로운 일이 아닌 간단한 점검이 됩니다.

보기 전환으로 일일 일정, 깔끔한 칸반, 월별 개요를 확인할 수 있으며, 색상 구분으로 상태를 한눈에 파악하기 쉽습니다. 빠른 버튼으로 일일 할 일을 몇 초 만에 기록한 후 적절한 위치로 분류하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

오늘, 이번 주, 이번 달을 위한 다양한 보기로 다가오는 한 주를 플랜하세요

빠른 작업으로 할 일 목록을 즉시 기록하고, 매일의 작업을 우선순위화하세요

작업들을 클래스, 프로젝트 또는 생활 영역별로 그룹화하여 일과 개인 생활의 균형을 유지하세요

가장 중요한 것에 집중할 수 있도록 간단한 상태 하이라이트로 진행 상황을 추적하세요

✨ 추천 대상: 한눈에 주간 플랜을 세우는 전문가, 프로젝트와 일상 관리자를 병행하는 제작자, 칸반과 달력을 함께 활용하는 모든 분.

16. Notion의 여행 플래너

여행이 색상으로 화려하게 돌아왔다. UN 관광 기구는 2024년 약 14억 명의 국제 방문객이 발생해 거의 완전한 회복세를 보였다고 보고했으며, IATA는 해당 연도 국제 항공 교통량이 사상 최고치를 설정했다고 밝혔다.

비행기와 일정이 복잡하고 빠르게 변하는 요즘, 철저한 플랜이 다시 중요해졌습니다. Notion의 여행 플래너가 여러분의 여정을 한 페이지에 차분하게 정리해 드립니다.

항공편, 숙박, 예약 번호, 현지 교통편을 깔끔한 섹션별로 저장하고, 티켓과 지도 연결된 링크를 추가해 모든 정보를 손쉽게 확인할 수 있습니다. 패킹 목록은 일일 플랜 옆에 배치되고, 레스토랑이나 박물관 관련 노트들은 시간과 주소 바로 옆에 위치합니다.

출발 전에도 유용합니다. 비자 확인, 여권 알림, 예산 노트를 추가하고 도시별 또는 일별로 플랜을 분류하여 다가오는 일주일을 쉽게 계획할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

날짜, 번호, 빠른 링크와 함께 항공편, 호텔, 예약 정보를 수집하여 손쉽게 접근하세요

시간, 지도, 노트가 포함된 일일 일정을 작성하여 여행에 집중할 수 있도록 하세요

패킹 목록, 비상 연락처, 오프라인 정보를 한곳에 모아 마음의 평화를 누리세요

간단한 여행 예산을 추적하고 영수증이나 스크린샷을 저장해 돌아온 후 검토하세요

✨ 추천 대상: 혼자 여행하는 분들과 가족, 예약과 짐 꾸리기를 한곳에서 관리하는 일정 애호가, 예산을 중시하는 여행 계획자.

📮ClickUp 인사이트: 설문조사 응답자의 18%는 달력, 작업, 알림을 통해 AI로 삶을 관리하고 싶어 합니다. 또 다른 15%는 일상적인 일과 행정 일을 AI가 처리해주길 원합니다. 이를 위해 AI는 다음을 수행할 수 있어야 합니다: 워크플로우 내 각 작업의 우선순위 수준을 이해하고, 작업 생성 또는 조정을 위한 필수 단계를 실행하며, 자동화된 워크플로우를 설정하는 것입니다. 대부분의 도구는 이 중 한두 단계만 해결합니다. 하지만 ClickUp은 사용자가 최대 5개 이상의 앱을 통합할 수 있도록 지원합니다! AI 기반 스케줄링을 경험해 보세요. 작업과 회의가 우선순위에 따라 캘린더의 빈 시간대에 자동 배정됩니다. ClickUp Brain을 통해 맞춤형 자동화 규칙을 설정하여 반복 작업을 처리할 수도 있습니다. 번거로운 업무는 이제 그만!

17. Notion 저널

어떤 날들은 흐릿하게 지나갑니다. 기억하고 싶은 대화, 일에서의 작은 성과, 집에 도착하기 전에 사라져버린 기차 안에서 중요하게 느껴졌던 생각들.

저널 바이 Notion은 순간을 포착하고 성찰할 수 있는 조용한 공간을 제공하여 일상이 더 의도적으로 느껴지고 개인적 성장을 쉽게 확인할 수 있게 합니다.

입력은 자동으로 날짜가 기록되며, 기분, 주제 또는 프로젝트별로 태그를 지정해 나중에 쉽게 접근할 수 있습니다. 간단한 메모나 긴 노트를 추가하고, 사진이나 음성 메모를 첨부하며, 간단한 프롬프트를 활용해 하루를 마무리하며 점검하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

기분, 주제, 다시 돌아보고 싶은 마일스톤 등을 태그로 분류하여 일일 일기를 작성하세요.

특별한 순간, 아이디어, 배운 교훈을 기록하여 잊히지 않도록 하세요

사진, 클립 또는 간단한 생각을 추가하여 더 풍부한 삶의 기록을 만드세요

매주 입력을 검토하여 패턴을 파악하고, 집중력을 유지하며, 신중하게 플랜을 조정하세요.

✨ 추천 대상: 매일의 성찰을 즐기는 분들, 아이디어와 순간을 포착하는 제작자, 그리고 깊이 있는 검토를 위해 기분과 테마를 태그하는 모든 분들.

18. Notion의 습관 추적기

변화는 영웅적인 순간에 찾아오는 법이 거의 없다. 변화는 조용한 반복 속에서, 자신이 되어가는 모습을 마음에 새기는 작은 선택들 속에서 모습을 드러낸다.

Notion의 습관 추적기는 매일의 의지를 즐겁게 체크할 수 있는 간단한 표시로 전환하여 그 선택을 지키도록 돕습니다. 버튼 블록을 한 번 클릭하면 오늘의 노력을 기록할 수 있으며, 차분한 레이아웃 덕분에 내일도 쉽게 돌아올 수 있습니다.

중요한 습관을 추가하고 작은 목표를 설정하여 주간 및 월간 연속 기록이 늘어나는 모습을 지켜보세요. 각 습관 옆에는 간단한 노트 공간이 마련되어 있어 도움이 된 점과 방해 요소를 기록할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

ioclick 하나로 일일 습관을 추적하고 연속 기록을 한눈에 확인하세요

건강, 공부, 집중력 등 테마별로 습관을 그룹화하여 우선순위를 명확히 유지하세요

짧은 노트나 성찰을 추가하여 일관성을 유지하는 지원 요소를 파악하세요

✨ 추천 대상: 꾸준함을 추구하는 분들, 작은 성취를 추적하며 웰니스를 시작하는 분들, 간단한 버튼과 연속 기록 보기를 선호하는 분들.

📖 함께 읽기: 프로젝트 관리에 Notion 활용하는 방법

19. Notion의 라이프 대시보드

키 포인트는 일정에 우선순위를 두는 것이 아니라, 우선순위에 일정을 맞추는 것입니다

키는 일정에 우선순위를 두는 것이 아니라, 우선순위에 일정을 맞추는 것입니다

스티븐 코비의 명언은 다음 템플릿에 더할 나위 없이 잘 어울립니다.

Notion의 라이프 대시보드는 하루를 의도적으로 시작하고, 일정을 확인하며, 의미 있는 목표 몇 가지를 항상 눈에 띄게 유지할 수 있는 차분한 한 페이지를 제공합니다.

여러 앱을 오가지 않고도 일기 쓰기, 습관 및 건강 추적, 수업/일 노트 작성이 가능합니다. 독서, 재정, 창의적 아이디어 섹션이 간단한 할 일 목록과 나란히 배치되며, 직관적인 위젯이 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있게 도와줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

깔끔한 일정, 목표, 할 일 목록을 한 보기에 확인하며 하루와 한 주를 플랜하세요

습관, 기분, 웰빙을 추적하여 일상 루틴이 장기적인 성장을 지원하도록 하세요

일기, 독서 기록, 수업 또는 프로젝트 노트를 깔끔하게 정리하세요

빠른 위젯으로 진행 상황을 확인하고 가장 중요한 일에 집중하세요

✨ 추천 대상: 단 하나의 아침 홈을 원하는 미니멀리스트, 목표·습관·노트를 함께 추적하며 균형을 추구하는 분들, 매일 체크인하는 분들.

👀 재미있는 사실: 영어에서 "우선순위(priority)"는 약 500년 동안 단수형으로 사용되었습니다. 일의 급증과 함께 1900년대에 들어서야 비로소 "우선순위들(priorities)"이라는 복수형이 등장했죠. 계획이란 부분적으로 열 가지 "가장 중요한" 일이 있을 수 없다는 사실을 인정하는 기술이기도 합니다.

20. Notion의 'Aesthetic That Girl' 라이프 플래너

피드에 아침 루틴 영상이 자주 등장한다면 그 분위기를 알 거예요. 햇살, 깔끔한 책상, 아이스 커피, 간단한 스트레칭, 그리고 하루의 분위기를 잡아주는 깔끔한 목록.

Notion의 'Aesthetic That Girl 라이프 플래너'는 TikTok의 활기찬 에너지를 차분하고 실용적인 아침 루틴 체크리스트로 담아내 실제로 활용할 수 있게 합니다.

이 템플릿에는 하루, 주, 월 단위의 간결한 뷰와 함께 습관, 브레인덤프, 위시리스트, 독서 기록을 위한 공간이 마련되어 있습니다. 목표 설정, 작은 루틴 추적, 자신과의 약속을 지키는 데 도움을 줍니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 우선순위와 간편한 점검으로 하루, 주, 달을 플랜하세요

습관과 일상을 꾸준히 추적하여 스트레스 없이 꾸준한 진행을 느껴보세요

사라지기 전에 아이디어를 브레인 덤프와 위시리스트 페이지에 기록하세요

프로젝트와 독서 목록을 한곳에서 관리하고, 차분하고 세련된 레이아웃으로 진행을 점검하세요.

✨ 추천 대상: 아침 루틴 영상에 영감을 받는 루틴 애호가, 습관을 기르는 학생 및 젊은 직장인, 미적 감각을 중시하는 플래너.

Notion의 한도점

대부분의 Notion 템플릿은 사용하기 쉽고 유용한 기능이 내장되어 있지만, 단점이 전혀 없는 것은 아닙니다.

Notion AI는 데이터베이스 속성을 직접 편집할 수 없습니다.

Notion AI는 데이터베이스 속성을 직접 편집할 수 없습니다.

이 레딧 스레드의 사용자들은 또한 긴 채팅 중 멈춤 현상, 부정확한 AI 요약, 다른 tools에 비해 뒤처진 모델 품질을 멘션합니다. 이는 라이프 플래너 Notion 템플릿을 설정할 때 염두에 두어야 할 몇 가지 실질적인 한도를 시사합니다.

AI는 데이터베이스 필드에 직접 작성할 수 없으므로, 대량 업데이트는 여전히 수동 일이나 우회 방법이 필요합니다.

큰 페이지는 속도를 늦춥니다. 습관 추적기, 일기, 할 일 목록을 작은 연결된 보기로 분할하세요

Free Plan의 한계가 빠르게 다가옵니다: 5MB 파일 업로드, 짧은 버전 기록, 그리고 아주 작은 AI 체험판

모바일 편집은 답답하게 느껴지고 오프라인 사용에는 한도가 있어, 심층적인 변경 작업은 데스크탑에서 하는 것이 가장 좋습니다.

템플릿은 유연하지만 플러그 앤 플레이 방식은 아닙니다. 작업, 목표, 항목을 동기화하려면 관계, 집계, 권한 설정을 신중하게 설정해야 합니다.

📖 함께 읽기: 최고의 목표 추적 앱

대체 Notion 템플릿

간단한 업데이트가 보물찾기로 변하는 순간을 아시나요? 작업이 여러 플랫폼에 흩어져 있습니다: 하나는 앱에, 노트들은 다른 곳에, 브리핑은 이메일, 반쯤 작성된 문서는 또 다른 곳에서 열려 있죠. 바로 이것이 업무 산재이며, 이는 조용히 여러분의 시간과 에너지를 고갈시킵니다.

ClickUp은 통합형 AI 작업 공간 으로 여러분을 회의합니다.

작업, 문서, 대시보드, Work AI를 한곳에 통합하여 링크를 찾아 헤매는 대신 진행을 이루게 합니다. 맥락과 프로세스의 분산을 해소할 뿐만 아니라, 동일한 공간에서 글쓰기, 플랜, 인사이트 제공을 통해 AI 활용의 분산까지 해결합니다.

라이프 플래너 Notion 템플릿이 시작 단계의 시스템이었다면, ClickUp은 바쁜 주간과 실제 팀 규모에 맞춰 확장되는 업그레이드 솔루션입니다.

ClickUp 라이프 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 바쁜 일상 속에서도 ClickUp 라이프 플랜 템플릿으로 작은 방향 조정을 하세요

라이프 플랜 Notion 템플릿을 사용해 봤는데도 여전히 여러 방향으로 끌려다니는 느낌이 든다면, ClickUp의 라이프 플랜 템플릿이 모든 것을 한곳에 모아 정리할 수 있는 조용한 공간을 제공합니다.

이 템플릿은 중요한 목표를 명명하고, 몇 가지 마일스톤을 설정하며, 실제 일주일에 맞는 작은 다음 행동을 선택하도록 돕습니다. 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있어 꾸준히 유지하고, 플랜이 변경될 때 조정하며, 목표에 대한 믿음을 지키는 것이 더 쉬워집니다.

장기 목표는 '계획 목록'에 정리하고, 아이디어는 '라이프 보드'에 기록하세요. 간단한 '시작하기' 가이드를 따라 빈 페이지를 마주할 일이 없습니다. '분야'나 '책임 파트너' 같은 사용자 지정 필드로 맥락을 유지하고, '할 일', '진행 중', '완료됨' 같은 직관적인 상태 표시로 다음 단계를 명확히 파악하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

명확한 목표를 설정하고, 마일스톤을 추가하며, 이를 실제로 완료할 수 있는 일일 할 일로 전환하세요.

차분한 상태 표시와 간결한 대시보드로 진행 상황을 한눈에 확인하세요

건강, 경력, 재정 등 삶의 영역을 한 홈에 모아 선택이 값에 부합하도록 관리하세요

책임감 파트너로 친구나 멘토를 초대하여 함께 주간 계획을 검토하세요

✨ 추천 대상: 큰 그림을 그리는 목표 설정자, 주간 실행 계획으로 마일스톤을 전환하는 분들, 그리고 삶의 모든 영역에서 진행을 가시화하고자 하는 모든 분.

2. ClickUp 무료 종말 계획 템플릿

무료 템플릿 받기 간단하게 시작하여 ClickUp 무료 종말 계획 템플릿으로 조금씩 추가해 나가세요.

인생의 마지막을 플랜하는 일은 섬세한 일입니다. 잠시 멈춰 자신의 바람을 생각하고 사랑하는 이들을 위해 일을 더 쉽게 만들어야 합니다.

ClickUp 무료 생애 말기 계획 템플릿은 모든 것을 한곳에 모아두어 가족이 어려운 순간에 헤매거나 추측하지 않도록 도와주는 안심 공간을 제공합니다.

중요한 문서, 연락처, 지침을 한곳에 모아 관리하고, 체크리스트를 통해 완료됨과 아직 처리해야 할 사항을 노트할 수 있습니다.

계정 및 보험 같은 실용적인 세부사항부터 음악, 편지, 하루의 분위기 같은 가족이 소중히 여길 인간적인 부분까지 담을 수 있습니다. 매년 한 번씩 돌아보며 소소한 업데이트를 하고, 중요한 것들이 기록되어 있음을 확인할 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

원본 보관 위치 및 긴급 연락처 정보를 노트와 함께 키, 정책, ID를 저장하세요.

의료적 소망, 선호하는 치료 방식, 실용적인 지침을 기록하여 의사 결정이 명확하게 느껴지도록

장례식 또는 추모식 선호 사항, 음악, 낭독문, 개인 메시지를 한곳에 보관하세요

간단한 상태 표시와 조용한 체크리스트로 진행 상황을 추적하여 가족과 친구들이 필요할 때 쉽게 확인할 수 있도록 합니다.

✨ 추천 대상: 소원과 서류를 정리하는 가족, 명확한 플랜이 필요한 보호자, 그리고 세심한 플랜을 문서화하고자 하는 모든 분.

📖 함께 읽기: 최고의 Free 디지털 플래너 앱

3. ClickUp 데일리 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 간단하게 시작하여 ClickUp 무료 종말 계획 템플릿으로 조금씩 추가해 나가세요.

<베어> 시즌 3에서 카미가 매일 메뉴를 바꾸던 장면 기억하시나요? 음식은 대담했지만 서비스는 엉망이 되었죠. 주문 티켓이 쌓여만 갔습니다.

플랜 없이 하루를 보내면 이런 기분이 들 수 있습니다. ClickUp 데일리 플래너 템플릿은 필요한 깔끔한 보드를 제공하여 일이 잘 흘러가고 아무것도 놓치지 않도록 합니다.

작업을 "개인", "업무", "목표" 카테고리로 분류한 후 우선순위를 설정하면 중요한 항목이 상위에 노출됩니다. 깔끔한 달력 보기로 업무를 적절히 배치할 수 있으며, "진행 중"과 "완료됨" 같은 간단한 상태 표시로 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있습니다.

빠른 재설정을 원한다면 '여기서 시작하기' 보기가 플랜을 정리해 주어 빈 화면을 마주할 일이 없습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

몇 분 만에 하루 계획을 세우고, 진행하면서 할 일 목록을 체크해 나가며 체계적으로 관리하세요.

그룹 일, 학업, 개인 작업을 분류하여 경계를 명확히 하고 집중력을 유지하세요

달력을 활용해 실시간으로 작업을 배치하여 일일 일정이 당신의 에너지에 맞춰지도록 하세요

회의나 수업 사이에 놓치는 일이 없도록 간단한 노트와 사소한 팔로워를 기록하세요.

✨ 추천 대상: 달력 중심의 하루를 선호하는 분들, 일과 개인 작업을 구분하는 학생 및 직장인, 체크리스트 애호가.

4. ClickUp 일일 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 실행 플랜 템플릿으로 의도를 매일의 할 일로 전환하세요

현대인의 일 시간은 계속 늘어나는 추세입니다. Microsoft의 최신 '워크 트렌드 인덱스'에 따르면 오후 8시 이후 회의는 전년 대비 16% 증가했으며, 직원들은 근무 시간 외에도 수십 건의 메시지를 주고받는 것으로 나타났습니다.

이게 익숙하게 들린다면, ClickUp 일일 실행 계획 템플릿이 매일 아침 새로운 시작을 선사합니다. 명확한 목표 하나를 설정하고, 이를 작은 실행 항목으로 나누어 간단한 타임라인에 배치하세요.

개인 및 일별 작업을 그룹화하고, 우선순위를 빠르게 설정하며, 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다. 목표, 타임라인, 실행 단계별 보기를 통해 하루 플랜을 세우고, 예상치 못한 상황이 발생할 때도 쉽게 조정할 수 있습니다.

ClickUp 대시보드를 활용하면 목표에 맞춰 진행 상황을 추적하고 결과를 모니터링할 수도 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

일과 개인 작업을 아우르는 현실적인 하루 플랜을 세워 체계적으로 관리하고 퇴근 후에도 활력을 유지하세요

큰 성과를 달성 가능한 단계로 나누고, 소유자를 지정하며, 일일 플래너를 벗어나지 않고 진행 상황을 추적하세요.

반복 가능한 아침 시작 루틴과 저녁 종료 루틴을 만들어 일상이 자리 잡고 집중력을 유지하세요

우선순위가 바뀔 때 아이디어를 신속히 실행으로 전환하여 추진력을 유지하고 업무 분산을 방지하세요

✨ 적합 대상: 매일 하나의 목표를 선택하는 실행형 인재, 일정을 명확한 단계로 분할하는 팀, 신속한 재계획이 필요한 빠르게 변화하는 일상을 가진 분들.

📖 함께 읽어보세요: 무료 셀프케어 플랜 템플릿

5. ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 작은 단계들이 쌓여가는 과정을 기념하세요: ClickUp 개인 발전 플랜 템플릿

휴대폰을 열자마자 세 가지가 동시에 눈에 들어옵니다: 간신히 이어지고 있는 듀오링고 연속 학습 기록, 두 번이나 알림을 연기한 헬스장 알림, 그리고 포트폴리오 업데이트에 관한 저장해둔 기사.

모든 것을 중요하게 생각하지만, 플랜은 다섯 군데에 흩어져 있고 서로 소통하지 않습니다. ClickUp의 개인 발전 플랜 템플릿은 개인 성장을 위한 하나의 홈을 제공합니다.

일 방식은 다음과 같습니다: 분기별 목표 1~2개를 명확히 설정하고, 작은 주간 목표를 추가하며, 성과를 기록해 진전을 직접 확인하세요. 플랜, 실행, 추적 보기가 나란히 배치되어 집중력을 유지하고 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

실생활에도 자연스럽게 녹아듭니다. 커리어 스킬, 웰니스 루틴, 열정 프로젝트까지 동일한 스페이스에서 관리하세요.

한 단계 더 나아가, 개인 발전 플랜(PDP)을 ClickUp Docs 와 연결할 수 있습니다. ClickUp Docs를 사용하면 목표와 작업과 지속적으로 연결된 동적 문서, wiki, 노트를 생성할 수 있습니다. 기사 저장, 반성 기록 작성, 학습 로그 관리 등 모든 것이 계획이 있는 동일한 ClickUp 작업 공간에 보관됩니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

경력 목표를 학습할 기술, 연습할 작업, 평가 시 제시할 증거로 지도하세요

습관, 주간 점검, 기분과 에너지 추적을 위한 편안한 공간으로 웰니스 루틴을 구축하세요

일상 작업에 밀려 공부가 뒤처지지 않도록 책과 강좌를 위한 학습 경로를 만드세요

장기 목표를 일일 할 일로 전환하고, 진행 상황을 한눈에 확인하세요

✨ 이상적인 대상: 기술을 지도하는 커리어 성장자, 루틴을 추적하는 웰니스 구축자, 목표를 실천으로 전환하는 평생 학습자.

6. ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿으로 진행 상황을 쉽게 확인하고 성취를 축하하세요.

습관 관리가 대세입니다. 제임스 클리어의 『원자적 습관』이 전 세계적으로 2천만 부 이상 판매된 것은 얼마나 많은 사람들이 더 나은 일상을 만들고 이를 꾸준히 실천하려 노력하는지 보여줍니다.

ClickUp 개인 습관 추적기 템플릿은 자신과의 약속을 지키는 부드럽고 시각적인 방법을 제공합니다. 이번 달에 집중할 몇 가지 습관을 정하고, 연속 기록이 늘어나는 모습을 확인하며, 다시 시작해야 할 날을 파악할 수 있습니다.

이 습관 쌓기 템플릿은 실용적이면서도 사용하기 편리한 구조를 자랑합니다. 번호 관리가 편하신 분들을 위해 목표 추적에 유용한 맞춤형 필드를 제공하며, 간결한 '시작하기' 보기로 복잡함 없이 손쉽게 설정이 가능합니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

소량의 일상 습관을 만들고 한 곳에서 깔끔하게 추적하세요

연속 기록과 간단한 진행 상황을 확인하여 바쁜 주에도 동기를 유지하세요

단계, 읽은 페이지 수, 수분 섭취 목표 등 사용자 지정 필드 추가

한 달을 돌아보며 패턴을 파악하고, 다음에 개선할 습관 하나를 선택하세요

✨ 추천 대상: 습관 쌓기를 즐기는 분들, 목표와 연속 기록에 관심이 많은 데이터 애호가, 작은 시작부터 꾸준히 유지하려는 모든 분들.

👀재미있는 사실: "데드라인(deadline)"이라는 단어는 원래 남북전쟁 포로 수용소에서 넘어서면 안 되는 실제 선을 의미했습니다. 이후 인쇄업자들은 인쇄 가능한 스페이스의 가장자리를 가리키는 "데드라인"을 사용했습니다. 오늘날에는 달력상의 날짜를 뜻하지만, 그 긴박감은 여전히 남아 있습니다.

7. ClickUp 개인 생산성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 개인 생산성 템플릿으로 갑작스러운 할 일들이 놓치지 않도록 관리하세요

피드에 '일요일 리셋' 영상이 가득하다면, 당신만 그런 게 아닙니다. 단순한 주간 리셋이 일주일을 준비하는 데 도움이 되기 때문에 이 트렌드는 성장했으며, 주요 매체들조차 이를 단순한 분위기가 아닌 유용한 루틴으로 다루고 있습니다.

ClickUp 개인 생산성 템플릿은 오늘 정말 집중해야 할 일을 결정하고, 숨을 고르며, 안착할 수 있는 하나의 간단한 공간을 제공합니다.

내부 구성은 친근하고 직관적으로 설계되었습니다. 카테고리별 작업 분류, 유연한 우선순위 설정, 세세한 관리 없이도 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 달력과 보드 보기를 통해 다음 주 플랜을 손쉽게 세울 수 있습니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

몇 분 만에 하루 지도를 세우고, 일, 개인, 학업별로 작업을 그룹화하여 체계적으로 관리하세요.

흩어진 아이디어를 일일 할 일로 전환하고, 마감일을 추가하며, 주간 업무량을 한눈에 파악하세요

장기 목표의 작은 성과를 추적하여 집중력을 유지하고, 진정 중요한 목표를 달성하세요.

Notion 라이프 플래너 템플릿에서 전환하거나 새로운 시스템을 테스트 중이라면, 즐겨찾기 플래너 템플릿과 함께 사용하세요.

✨ 추천 대상: 매주 일요일에 계획을 재정비하는 분들, 아이디어를 기록한 후 우선순위를 정하는 제작자, 목록 보기 및 보드 보기를 함께 활용하고 싶은 분들.

ClickUp의 장점: ClickUp Brain과 결합하면 생산성 템플릿이 더욱 강력해집니다. 팀 회의를 마치고 나면 이미 노트, 실행 항목, 할당된 작업이 담긴 문서가 준비되어 있는 모습을 상상해 보세요. ClickUp Brain은 작업 공간의 맥락을 파악하고 다음 단계를 추천하며 세부 사항을 자동으로 채워줍니다. 평균적으로 사용자는 매주 1.1일의 시간을 절약하여 중요한 일에 집중할 수 있는 여유를 얻습니다. ClickUp Brain을 무료로 사용해 보세요 ClickUp Brain으로 매주 하루 이상의 시간을 되찾으세요

8. ClickUp 개인 생산성 보고서 템플릿

무료 템플릿 받기 스프레드시트를 계속 확인하지 않아도 진행 상황을 확인할 수 있는 ClickUp의 개인 생산성 보고서 템플릿

Asana의 '일의 해부학 인덱스'에 따르면 사람들은 하루의 약 60%를 업데이트 확인이나 문서 찾기 같은 '일을 위한 일'에 소비하며, 실제 일 자체에는 그 시간을 쓰지 않는다고 합니다!

ClickUp의 개인 생산성 보고서 템플릿은 시간이 실제로 어디에 쓰이는지 명확히 보여줍니다. 일을 한 번만 기록하면 템플릿이 이를 일별, 주별, 월별로 확인할 수 있는 간결한 보기로 변환해 줍니다.

이 템플릿은 순간적으로 놓칠 수 있는 패턴을 드러냅니다. 예를 들어 항상 시간이 더 걸리는 작업이나 최고의 일 완료됨을 위한 조용한 시간대 등이죠. 목표는 최소한의 관리로 최대한 솔직한 가시성을 확보하는 것입니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

하루 또는 일주일의 깔끔한 타임라인을 검토하여 시간 낭비 요소를 파악하고 집중 블록을 보호하세요

계획된 시간과 실제 시간을 비교하여 추측을 줄이고 향후 예상치의 크기를 정확하게 조정하세요.

작업 유형이나 클라이언트별로 일을 그룹화하여 수익성이 높은 부분과 정리해야 할 부분을 파악하세요

진행 상황을 공유하거나 청구서에 시간을 첨부 파일로 첨부할 때 간단한 요약본을 내보내기

✨ 이상적인 대상: 시간 추적이 필요한 프리랜서 및 컨설턴트, 시간 낭비 요인을 파악하는 솔로 전문가, 간단한 진행 상황 파악을 원하는 모든 분.

ClickUp의 장점: "이번 주에 가장 많은 시간을 소모한 프로젝트는 무엇인가요?"라고 질문하면 모든 tool에서 추출한 풍부한 맥락의 답변을 즉시 얻을 수 있다고 상상해 보세요. ClickUp Brain MAX는 앱, 파일, 데이터를 연결하여 답을 찾느라 시간을 낭비하지 않도록 합니다. 음성 입력으로 아이디어를 빠르게 기록하고, 알림을 설정하거나, 커리어, 건강, 재정, 학습, 개인 성장 등 다양한 분야의 목표를 구체화하세요. Brain MAX는 여러 선도적인 AI 모델을 활용하여 큰 목표를 실행 가능한 단계로 분해하고, 진행 상황을 추적하며, 과정 중 스마트한 조정 방안을 제안합니다. 일상 루틴을 체계화하고 반복 작업을 자동화하며, 동기 부여와 목표 달성을 위한 인사이트나 알림까지 제공합니다. 일상적인 할 일부터 장기적인 비전까지, Brain MAX는 라이프 플래닝을 더 스마트하고 체계적으로, 당신에게 완벽하게 맞춤화합니다.

📖 함께 읽기: 최고의 무료 온라인 스티커 노트 앱

9. ClickUp GTD(Getting Things Done) 프레임워크 템플릿

무료 템플릿 받기 이 강력한 프레임워크를 활용해 실행 가능한 할 일 목록을 만들어 보세요!

마음은 아이디어를 떠올리는 곳이지, 붙잡아 두는 곳이 아닙니다.

마음은 아이디어를 떠올리는 곳이지, 붙잡아 두는 곳이 아닙니다.

데이비드 앨런은 이 문장을 자주 인용하는데, 이는 GTD의 핵심을 정확히 짚어줍니다: 머릿속의 모든 것을 꺼내서 비워야 진정한 사고가 가능해진다.

ClickUp의 'Getting Things Done(GTD)' 프레임워크 템플릿은 다음에 무엇을 할지 결정하기 전에 포착하고, 명확히 하고, 정리할 수 있는 간단한 공간을 제공합니다.

이 템플릿은 GTD의 다섯 단계를 반영하여 머릿속을 비워 받은 편지함으로 옮기고, 각 항목을 적절한 목록으로 분류하며, 주기적으로 검토한 후 깨끗한 상태로 업무에 착수할 수 있도록 합니다.

여러 개의 장소에 흩어져 있는 노트와 작업들로 인해 혼란스러웠던 경험이 있다면, 이 템플릿이 모든 것을 한곳에 모아 안정적인 흐름으로 정리해 드립니다.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

아이디어부터 할 일까지 모든 것을 하나의 수신함(Inbox)에 모아 기록한 후, 각각을 다음에 수행할 가시적인 행동으로 전환하세요.

상태 및 사용자 정의 필드, 결과 보관, 참조 자료, 대기 중인 항목으로 명확히 정리하여 현재 즉시 실행 가능한 항목만 목록에 표시하세요.

일상이 바빠질 때도 시스템이 신뢰할 수 있도록, 한 단계 물러서 프로젝트를 점검하고 우선순위를 재설정하는 부드러운 주간 리뷰를 설정하세요.

✨ 추천 대상: 모든 것을 기록하는 GTD 애호가, 신뢰할 수 있는 받은 편지함이 필요한 복잡한 생각을 가진 분들, 깔끔한 주기 검토를 선호하는 주간 리뷰어.

📖 함께 읽기: 무료 시간에 할 수 있는 생산적인 일들

10. ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 데일리 할 일 목록 템플릿으로 믿을 수 있는 차분한 목록을 만들고 관리 가능한 하루를 설계하세요.

하루를 마치고 시간이 어디로 갔는지 궁금해한 적 있나요? 아니면 더 나쁘게도 중요한 일을 잊었다는 걸 깨달은 적은요?

ClickUp의 일일 할 일 목록 템플릿은 하루 중 가장 중요한 일을 명확히 보여줍니다. 필수 과제는 집중할 수 있게 유지하고, 선택적 과제는 차례를 기다리게 하죠.

아침에 열어 가장 중요한 세 가지를 선택하세요. 나머지 하루는 그 뒤를 따라 자연스럽게 흘러가게 하세요. 짧은 작업은 만족스러운 완료 표시가 됩니다. 큰 작업은 실제로 완료될 수 있도록 몇 개의 작은 단계로 나눌 수 있습니다.

일상생활과도 자연스럽게 어우러집니다. 진행 상황을 놓치지 않고 알람을 연기하거나 재설정하고, 마감 시간 전에 살짝 알려주는 조용한 알림을 설정하며, 아침 루틴을 위한 반복 작업을 저장하세요.

🌻 이 템플릿을 좋아할 이유:

일 블록, 학업 마감일, 잡일, 그리고 꼭 지키고 싶은 한두 가지 목표 목록

하루 중 새로운 작업을 빠르게 기록한 후, 우선순위나 시간별로 분류하여 플랜이 현실적으로 유지되도록 합니다.

수동 설정 없이 특정 날짜에 자동으로 표시되는 습관 및 집안일용 간편 반복 항목

하루 마무리 점검: 미완성 항목은 다음 날로 이월하고, 일한 점과 일할 점에 대한 간단한 노트 추가

✨ 추천 대상: 매일 세 가지 핵심 업무에 집중하는 분들, 학생 및 잡다한 일과 작업을 병행하는 바쁜 부모님, 반복적인 일상을 관리하는 분들.

📖 함께 읽기: 일에서 작업 우선순위 설정 방법

ClickUp으로 최고의 삶을 살아보세요

너무 많은 탭. 너무 많은 목록. 충분하지 않은 명확성.

지금 이 순간, 플랜이란 바로 이런 느낌입니다.

우리는 실제로 도움이 되는 플래너, 트래커, 저널을 살펴보았으며, 일과 삶이 분리된 공간에서 진행될 때 사람들의 속도를 늦추는 한도도 명시했습니다.

이런 삶을 위해 ClickUp이 선택받는 이유 ✨

ClickUp은 작업, 문서, 채팅, 목표, 보고를 하나의 맞춤형 홈에 통합하여 업무 산만함과 맥락 찾기를 단순화합니다. 앱을 전환하지 않고도 일주일 플랜을 세우고, 아이디어를 기록하며, 체크리스트를 생성하고, 진행을 확인할 수 있습니다.

ClickUp에 가입하고, 적합한 템플릿을 선택한 후, 다음 작은 성공을 위한 계획을 세워보세요!